Cinquième succès pour New Jersey ++ Rebond parfait pour Clint Capela

Messi vise un 8e sacre, Bonmati un tout premier Après leur triomphe en Coupe du monde, Lionel Messi et Aitana Bonmati sont les favoris du Ballon d'Or, récompense individuelle la plus prestigieuse du football remise lundi à Paris. Il s'agirait du huitième sacre pour l'Argentin, et du tout premier pour l'Espagnole. Enfin sacré champion du monde, au Qatar fin 2022, Lionel Messi a d'énormes chances d'améliorer le record qu'il détient devant l'autre extraterrestre du XXIe siècle, Cristiano Ronaldo, cinq fois élu meilleur footballeur de la planète. Après un Mondial marqué de son empreinte avec sept buts, dont deux en finale, et trois passes décisives, ainsi qu'un titre de champion de France plus anecdotique avec le PSG, le génie argentin est en route pour succéder au Français Karim Benzema, au théâtre du Châtelet. Place aux jeunes, mais après Evoluant désormais à l'Inter Miami aux Etats-Unis, dans un championnat beaucoup moins relevé, Lionel Messi va ensuite a priori laisser la place aux jeunes, comme Kylian Mbappé, 24 ans, et Erling Haaland, 23 ans, qui font partie de la liste des nommés. Le Français et le Norvégien sont les deux principaux outsiders cette saison. L'attaquant du PSG a été meilleur buteur du Mondial avec huit unités, répondant à Messi en finale par un triplé étincelant. Il a néanmoins échoué, aux côtés de Messi et Neymar, à porter le PSG sur le toit de l'Europe. Ce qu'a réussi Haaland, son rival de Manchester City, qui a lui enfilé les buts pour contribuer à la quête d'une première Ligue des champions pour les "Skyblues". Avec, en outre, la Premier League et la Coupe d'Angleterre, c'est un fabuleux triplé qu'a obtenu Haaland pour sa première saison en Angleterre. Comme pour toute récompense individuelle dans un sport collectif, le résultat risque de faire des heureux et malheureux. Interrogé sur le sujet, le coach de Manchester City Pep Guardiola a choisi l'humour pour trancher: "Le Ballon d'Or devait avoir deux sections. Une pour Messi, et après on regarde pour les autres". Bonmati, l'évidence Chez les femmes, la récompense suprême devrait encore revenir à une Espagnole, preuve de la domination actuelle de cette nation victorieuse de la Coupe du monde en Océanie l'été dernier. Après Alexia Putellas, lauréate en 2021 et 2022 mais gravement blessée à un genou cette saison, c'est la milieu de terrain de 25 ans Aitana Bonmati qui devrait être, sauf grande surprise, l'heureuse élue. Pep Guardiola, ancien entraîneur du grand Barça, voit en Bonmati "l'Iniesta du football féminin". Un compliment en or pour cette Catalane qui a grandi en admirant le milieu de terrain et toute la clique de Guardiola, allant de Xavi à Messi. Formée elle aussi au FC Barcelone, Bonmati a largement contribué à faire de la section féminine de son club un grand d'Europe, en remportant la Ligue des champions 2021 et 2023. Elle a aussi gagné les quatre derniers championnats d'Espagne.

Un cinquième succès pour New Jersey C'eqst la fête pour Erik Haula (56) et les Devils. Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Malgré l’absence de son capitaine Nico Hischier, New Jersey a cueilli un cinquième succès en huit matches. Sur leur glace, les Devils se sont imposés 4-3 devant Minnesota. Auteur de son septième point de la saison après être resté "muet" lors de ses trois premiers matches, Timo Meier a apporté sa contribution à ce succès. L’Appenzellois a, en effet, délivré un assist sur le 4-2 inscrit par Jesper Bratt en supériorité numérique. Jonas Siegenthaler a, quant à lui, été crédité d’un bilan de +1 alors qu’Akira Schmid est resté sur le banc. Pour l’instant, le portier bernois doit se contenter d’un rôle de doublure dans la mesure où le Tchèque Vitek Vanecek, auteur de 31 arrêts dimanche, livre parfaitement la marchandise. Blessé vendredi contre Buffalo sur une charge de Connor Clifton qui a écopé d’une suspension de deux matches, Nico Hischier n’a pas été aligné. Selon son coach Lindy Ruff, son état est jugé au jour le jour. Il est donc possible de le voir patiner jeudi à Minnesota pour la revanche contre le Wild.

Le rebond parfait pour Atlanta et Clint Capela Clint Caopela (de dos) stoppe Bobby Portis pour une performance défensive de choix. Image: KEYSTONE/AP/Kenny Yoo Rebond parfait pour Atlanta et Clint Capela ! Après deux défaites à domicile, les Hawks ont ouvert leur compteur à la faveur d’un succès 127-110 à Milwaukee. La clé pour Atlanta fut de réduire le rayon d’action de Damian Lillard. Auteur de 39 points face à Philadelphia jeudi pour sa première avec ses nouvelles couleurs, le transfuge de Portland n’a inscrit que 6 points. Les Hawks n’ont pas hésité à défendre à deux sur lui pour un pari qui s’est avéré gagnant. Aligné durant "seulement" 23 minutes, Clint Capela a livré la marchandise avec un nouveau double double. Le Genevois a inscrit 12 points et a cueilli 12 rebonds pour un différentiel de +15. Il lui reste à enchaîner ce lundi avec la venue de Minnesota. Par ailleurs, Victor Wembanyama gardera un souvenir mortifiant de son premier match à l’extérieur en NBA. Le pivot français et les Spurs se sont, en effet, inclinés 123-83 pour un écart de 40 points qui fait tache à Los Angeles face aux Clippers. Crédité de 11 points et de 5 rebonds, Victor Wembanyama a commis 5 turnovers dans une rencontre qui a souligné toutes les limites de son équipe.

La balade de la no 1 mondiale Une entame remarquable pour Aryna Sabalenka à Cancun. Image: KEYSTONE/EPA/WU HAO Aryna Sabalenka n'a pas fait le détail pour son entame au Masters de Cancun, au Mexique. La no 1 mondiale s'est, en effet, imposée 6-0 6-1 devant Maria Sakkari. La Grecque a sauvé l'honneur à 6-0 5-0 pour éviter une défaite que l'on aurait pu qualifier d'"embarrassante". Mais battue à deux reprises par le passé par Maria Sakkari lors de cette phase de poules du Masters, la Bélarusse a pris une revanche cinglante qui témoigne de l'excellence de sa forme. Dans la première rencontre du tournoi, Jessica Pegula a battu 7-5 6-2 Elena Rybakina. L'Américaine a pu lire de mieux en mieux le service de la Kazakhe pour signer une victoire probante qui la lance parfaitement dans ce Masters à la plage.

GP du Mexique: Verstappen une fois encore sans rival Sergio Pérez éliminé dès le premier virage Image: KEYSTONE/EPA/Isaac Esquivel Max Verstappen (Red Bull-Honda) a établi un nouveau record en gagnant le Grand Prix du Mexique. Il s'est imposé pour la 16e fois de la saison en 19 courses, ce que personne n'avait jamais fait. Troisième sur la grille, Verstappen a pris la tête dès le premier virage, dans lequel son coéquipier Sergio Pérez a été éliminé après un contact avec Charles Leclerc (Ferrari), qui n'a pas profité de sa pole position. Le futur vainqueur a ensuite connu une course sans histoire, comme presque toujours en 2023, malgré un drapeau rouge brandi au 35e tour en raison du violent crash de Kevin Magnussen (Haas-Ferrari). Le Danois n'a heureusement pas été blessé, mais il s'est fait une belle frayeur. L'égal de Prost Verstappen l'a emporté pour la 51e fois en F1, égalant ainsi Alain Prost. Seuls trois pilotes ont gagné plus souvent: Lewis Hamilton (103), Michael Schumacher (91) et Sebastian Vettel (53). Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc ont complété le podium, à bonne distance du vainqueur. Parti 19e, Lando Norris (McLaren-Mercedes) a fait une superbe remontée pour finir 5e. Toutes deux qualifiées dans le top 10, les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas pu confirmer et n'ont pas inscrit de point. Valtteri Bottas a terminé 15e juste devant Guanyu Zhou. La formule 1 a vraiment sombré dans la monotonie cette année. Sans rien enlever aux mérites du triple champion du monde néerlandais et de son équipe, il faut bien avouer que cette domination écrasante n'incite pas à redoubler d'intérêt pour ce qui doit être la discipline reine du sport automobile.

OM - OL reporté après des incidents Fabio Grosso: un dimanche soir bien difficile Image: KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI Le match Marseille - Lyon a été reporté dimanche après des incidents en amont de la rencontre. Des projectiles ont visé le bus de l'OL et blessé l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso. "On a constaté l'avis de l'OL qui ne souhaitait pas que le match ait lieu", a déclaré en conférence de presse l'arbitre de la rencontre, François Letexier. Fabio Grosso et son adjoint ont été blessés lors du caillassage du bus de l'équipe lyonnaise avant son arrivée au Stade Vélodrome. Sur des images du diffuseur Prime Video, le technicien italien été aperçu le visage en sang, puis avec un bandage à la tête en sortant de l'infirmerie située dans les couloirs du Stade Vélodrome. Une photo circulant sur X (anciennement Twitter) le montre couché sur un brancard avec une plaie au niveau de la paupière gauche, de l'arcade et au-dessus du sourcil. "Inadmissibles" La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a qualifié ces incidents "d'images révoltantes" et "inadmissibles", a-t-elle dit. "Ces images sont révoltantes: voir comme ça le bus caillassé, le visage ensanglanté de Fabio Grosso... Ce sont des actes inadmissibles qui nient les valeurs même du foot et du sport. Je souhaite que l'enquête soit menée très rapidement, que les auteurs soient retrouvés et qu'ils soient sévèrement sanctionnés", a-t-elle déclaré. Le patron de l'OMarseille Pablo Longoria a lui aussi fait part de sa colère. "Ce sont des circonstances complètement inadmissibles. Ma première pensée est pour Fabio Grosso, quelqu'un que je respecte et que je connais depuis longtemps. Je suis allé le voir dès mon arrivée au stade, j'ai vu son état", a déclaré Longoria.

Une quatrième victoire de rang pour les Grenat Steve Rouiller peut laisser éclater sa joie au coup de sifflet final: la série du Servette FC se poursuit. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Quatre à la suite pour le Servette FC. Victorieux 4-2 à domicile du FC Lucerne, les Grenat poursuivent leur série vertueuse. Après Lausanne, Lugano et Bâle, c’est le FC Lucerne qui a dû s’avouer vaincu devant une équipe désireuse de se faire pardonner sa fin de match calamiteuse trois jours plus tôt à Tiraspol. Menés 2-1 à la 61e minute, les Genevois ont renversé la table grâce à des réussites de Cris Bedia, de Bendenguz Bolla et d’Enzo Crivelli. Avec cette nouvelle victoire, la formation de René Weiler arrivera parfaitement "lancée" samedi au Letzigrund pour un choc désormais très attendu contre le FC Zurich. En cas de succès, les Genevois reviendraient à deux points du leader. Le leader virtuel demeure toutefois les Young Boys, à deux points du FCZ, mais avec un match de moins. A Lugano, les Bernois ont concédé le nul 1-1 sur une égalisation à la 78e du Français Yanis Cimignani dont la frappe croisée n’a laissé aucune chance à Anthony Racioppi. Les Young Boys avaient ouvert le score 20 minutes plus tôt par Filip Ugrinic. Mais ils n’en ont pas fait assez pour se mettre à l’abri d'un retour de Luganais valeureux.

Premier League: Manchester City s'impose 3-0 à Old Trafford Un doublé pour Erling Haaland Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City s'est imposé 3-0 à Old Trafford contre Manchester United lors de la 10e journée de Premier League. Il n'y a pas vraiment eu de match entre les deux rivaux mancuniens. L'inévitable Erling Haaland s'est offert un doublé (26e pen/49e) et totalise désormais 11 buts cette saison en championnat. Foden a scellé le score de ce derby à sens unique à la 80e. Sans un Onana très inspiré dans la cage des Red Devils, la victoire des hommes de Pep Guardiola aurait pu être bien plus nette encore. Au classement, Tottenham reste en tête avec 26 points, soit deux de plus qu'Arsenal et Manchester City. Liverpool a pour sa part dominé Nottingham Forest 3-0 grâce à des réussites de Jota, Nunez et Salah. Le Portugais a fêté l'ouverture du score en brandissant un maillot de son coéquipier Luis Diaz, absent dimanche après le kidnapping de ses parents en Colombie. Les Reds sont à trois points du leader.

Un doublé que personne n'attendait Félix Auger-Aliassime: un autre joueur à Bâle... Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Qui l’aurait pensé une seule seconde avant les trois coups du tournoi ? Félix Auger-Aliassime (ATP 19) a vraiment déjoué tous les pronostics à Bâle en se succédant à lui-même. Une année après sa victoire devant Holger Rune alors qu’il traversait la plus belle période de sa carrière, le Canadien a récidivé alors que cette année 2023 fut bien jusqu’à ce week-end celle de toutes les désillusions. En finale, il s’est imposé 7-6 (7/3) 7-6 (7/5) contre Hubert Hurkacz (ATP 11), le récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghaï. Une balle de match sauvée en quart de finale Avant de battre à nouveau Rune samedi dans une demi-finale à sens unique (6-3 6-2), il avait eu le bonheur de sauver moins de 20 heures plus tôt une balle de match face à Alexander Shevchenko dans une rencontre qui était allée au bout de la nuit. Il cueille ainsi de manière presque miraculeuse le cinquième titre de sa carrière. Les quatre premiers avaient également été remportés en indoor. Le succès de Félix Auger-Aliassime ne souffre aucune discussion même s’il a été acquis lors de deux jeux décisifs. Il n’a, en effet, concédé aucune balle de break, contre cinq à son adversaire. Il a gagné 42 des 45 points disputés derrière sa première pour signifier qu’il avait, presque par magie, retrouvé l’état de grâce qu’il avait connu il y a douze mois. La question est de savoir s’il évoluera dans le même registre à Paris-Bercy avec un premier tour contre Jan-Lennard Struff (ATP 27) mardi pour, en cas de victoire, défier Stefanos Tsitsipas (ATP 7) le lendemain. 63'000 spectateurs L’affluence de 63'000 spectateurs sur l’ensemble du tournoi est jugée "positive" par le patron du tournoi de Roger Brennwald. Elle n’accuse qu’une baisse de 10 % par rapport aux "années Federer". Le forfait de dernière minute de Carlos Alcaraz a sans doute pesé dans cette légère baisse. A l’heure du bilan, Roger Brennwald a rappelé combien les Swiss Indoors étaient ancrés à Bâle et à sa région. Evoqué l’an dernier, un "transfert" du tournoi est exclu. Charmé par la performance de Dominic Stricker, Roger Brennwald ne nourrit désormais plus aucune crainte quant à l’avenir du son "bébé". A 77 ans, le temps est toutefois venu pour qu'il envisage – doucement – sa succession.

Lausanne corrige Bâle Alvyn Sanches (à droite) devance Jean-Kevin Augustin dans une rencontre largement dominée par Lausanne. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Bâle coule toujours. Battus 3-0 à Lausanne, les Rhénans ont concédé une quatrième défaite de rang en championnat sans inscrire le moindre but. Plus que jamais "lanterne rouge" d’une Super League qu’il avait longtemps écrasée, le FC Bâle n’aura donné que pendant un quart d’heure un signe de vie à la Tuilière. Après une première période d’une pauvreté affligeante, le FCB a, en effet, retrouvé un semblant d’équilibre avec l’introduction de Fabian Frei. Mais le 2-0 du Lausanne-Sport devait sonner le glas. Victorieux pour la troisième fois de la saison, Lausanne a eu le bonheur d’inscrire ses deux premiers buts sur deux penalties transformés par Kaly Sène qui avait été accordés par la VAR, le premier pour une main de Thiermo Barry, le second pour un pied levé de Renato Veiga. Les Vaudois ont conclu l’affaire à la 69e sur un but magnifique de leur joyau Alvyn Sanches. Cae score reflète parfaitement la physionomie de la rencontre. L’écart entre les deux équipes fut, en effet, presque édifiant. Avec cette quatrième défaite en quatre matches, Heiko Vogel peut nourrir quelques inquiétudes quant à son avenir. Désormais déchargé de la direction sportive du club, l’Allemand n’est plus qu’un entraîneur en sursis. Qui jouera une grande partie de son destin ces prochains jours avec un déplacement à Kriens en Coupe de Suisse et la venue d’Yverdon en championat.

Rovanperä sacré champion du monde pour la 2e fois Kalle Rovanperä a décroché dimanche son 2e titre mondial Image: KEYSTONE/EPA ANA-MPA Kalle Rovanperä (Toyota) s'est assuré un deuxième titre mondial dimanche. Une 2e place dans le Rallye d'Europe centrale, remporté par le Belge Thierry Neuville (Hyundai), a suffi à son bonheur. Le Finlandais remporte son deuxième titre consécutif à seulement 23 ans, manifestant une précocité inédite dans le championnat du monde des rallyes. L'Estonien Ott Tänak (M-Sport Ford) a pris la 3e place de l'avant-dernière manche de la saison.

Haddad Maia conclut sa saison en beauté Beatriz Haddad Maia a remporté le WTA Elite Trophy Image: KEYSTONE/EPA Beatriz Haddad Maia (WTA 19) a remporté dimanche le Masters bis de Zhuhai La Brésilienne a dominé la Chinoise Qinwen Zhen (WTA 18) 7-6 (13/11) 7-6 (7/4) en finale. Elle décroche là son premier titre en 2023, en n'ayant concédé aucun set en quatre matches. Agée de 27 ans, Beatriz Haddad Maia a pu s'appuyer sur une bonne première balle (72% de réussite) face à une adversaire qu'elle rencontrait pour la première fois. La demi-finaliste du dernier Roland-Garros ajoute un troisième titre à son palmarès après Nottingham et Birmingham en 2022. Créé en 2015, le Masters bis (WTA Elite Trophy), qui regroupe douze joueuses classées hors du top 8, n'avait plus été organisé depuis 2019. Il a été victime de la pandémie de Covid-19, puis de la suspension par la WTA, après l'affaire Peng Shuai, de ses tournois en Chine, qui n'y ont repris qu'en septembre.

Real: fracture du métatarse pour Tchouaméni Aurélien Tchouaméni rejoint l'infirmerie du Real Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Aurélien Tchouaméni est au repos forcé pour une durée qui reste à déterminer. Le milieu international français du Real Madrid a été victime samedi d'une fracture du deuxième métatarse du pied gauche lors du clasico remporté par son équipe à Barcelone (2-1). Tchouaméni a passé des examens médicaux qui ont révélé "une fracture de stress" à cet os du milieu du pied, a indiqué le Real Madrid dans un communiqué dimanche. Selon plusieurs médias espagnols, il devrait être absent plusieurs semaines. Ce type de blessure est souvent considéré comme une fracture de fatigue face à l'enchaînement des matches, qu'a récemment dénoncé l'ancien monégasque. Tchouaméni, qui a disputé l'intégralité du clasico samedi au stade olympique de Montjuic, devrait rater les prochaines rencontres du Real en Liga et en Ligue des champions ainsi que le prochain rassemblement des Bleus.

Le géant messieurs annulé à Sölden Le vent soufflait beaucoup trop fort à Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le géant messieurs de Sölden a finalement été annulé. Le vent, qui s'est renforcé après le passage de 47 concurrents, a eu raison de la volonté des organisateurs. Des rafales de 100 km/h ont été enregistrées. La décision a été prise à 11h45, après une très longue interruption lors de laquelle les conditions ne se sont pas améliorées. Porteur du dossard 47, le Slovaque Adam Zampa avait conclu sa manche alors que l'arche d'arrivée menaçait de s'envoler. Cette arche publicitaire a d'ailleurs été ôtée dans la foulée. Le vent avait déjà contraint les organisateurs à abaisser le départ de cette épreuve inaugurale du Cirque blanc masculin. Vainqueur des deux derniers géants disputés sur le glacier du Rettenbach, l'ogre Marco Odermatt avait dû s'avouer vaincu en première manche, signant le 2e temps derrière l'Autrichien Marco Schwarz. C'est la deuxième année consécutive que Sölden ne peut organiser qu'une seule des deux épreuves programmées. En 2022, c'est le géant dames, remporté samedi par la Tessinoise Lara Gut-Behrami, qui avait été annulé. Le premier géant masculin de l'hiver devrait donc avoir lieu le 9 décembre à Val d'Isère.