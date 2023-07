Une cinquième victoire pour Chicago ++ Djokovic-Alcaraz, pour l'or d'un Empire

Une cinquième victoire en six matches pour Chicago Xherdan Shaqiri devanc Image: Keystone/AP/Charles Rex Arbogast Chicago n'arrête plus de gagner. Victorieux 1-0 à domicile de Toronto, Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers ont cueilli leur cinquième succès en six rencontres. Il a été acquis dans le temps additionnel grâce à une tête du joker polonais Kacper Przybylko qui avait été introduit une poignée de secondes plus tôt. Pas impliqué sur cette réussite, Xherdan Shaqiri a toutefois confirmé son état de forme trois jours après son coup franc magnifique contre Montréal. Le Bâlois n'est, ainsi, pas passé loin d'ouvrir la marque sur un ciseau acrobatique qui a fait lever de leur siège les 18'246 spectateurs du Soldier Field. A la faveur de ce succès contre un adversaire qui a concédé une sixième défaite de rang, le Fire occupe désormais la 8e place de la Conférence Est. La venue mercredi d'Orlando devrait lui permettre de consolider son rang dans la première partie du classement. A l'Ouest, Roman Bürki a signé un nouveau clean sheet avec St. Louis,victorieux 3-0 de l'Inter Miami qui n'alignait pas encore Lionel Messi. Le portier bernois et ses coéquipiers conservent bien sûr leur première place avec désormais un matelas de 4 points sur Los Angeles et sur Seattle, qui a été tenu en échec par Dallas (1-1) malgré le retour dans la cage de Stefan Frei remis de sa commotion cérébrale.

Djokovic-Alcaraz, pour tout l'or d'un Empire Novak Djokovic tient à portée de raquette son 24e titre du Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record absolu de Margaret Court. Seul Carlos Alcaraz peut l'en priver dimanche à Wimbledon. "Mon ambition est toujours au plus haut: je veux toujours gagner le titre", annonce le Serbe de 36 ans, toujours aussi ravi de démontrer à la jeune génération qu'il est encore l'homme à battre. "Je n'ai pas peur. Je me sens à ma place et je veux démontrer que je suis à ma place", lance en retour l'Espagnol de 20 ans. Sur le papier, le match est très déséquilibré puisque Alcaraz vise un premier titre à Wimbledon sur une surface, le gazon, qu'il maîtrise depuis... quelques jours. En face, Djokovic est invaincu sur le Centre Court du Temple du tennis depuis... dix ans et sa défaite en finale face à Andy Murray en 2013. Le Serbe est plus généralement invaincu à Wimbledon depuis sa défaite en quart de finale en 2017 - sur abandon - et vise donc une 35e victoire d'affilée pour un cinquième titre consécutif qui égalerait la série record de Björn Borg (1976-1980) et de Roger Federer (2003-2007). Le Djoker peut également décrocher un huitième titre sur le gazon londonien pour égaler le record du Bâlois et revenir à une longueur du record absolu que détient Martina Navratilova. No 1 lundi Sans compter que le vainqueur sera no 1 mondial lundi. Carlos Alcaraz vivrait sa 29e semaine au sommet de la pyramide, Novak Djokovic sa 390e (un autre record). Dans ces conditions, "peut-être qu'il aura un peu plus de pression qu'à Paris, mais comme d'habitude, il va la maîtriser", a estimé l'Espagnol au sujet de son adversaire, en référence à leur précédent affrontement en demies à Roland-Garros où le jeune avait plié physiquement sous la pression de l'ancien en se retrouvant perclus de crampes dès la fin du deuxième set. Cette fois, l'affrontement entre les deux meilleurs joueurs du circuit clôt le plus mythique des tournois en feu d'artifice. Mais au lieu de se jouer sur la terre de prédilection d'Alcaraz, il se jouera sur gazon où le Serbe est "quasiment imbattable", selon les propres mots de son rival. "Ce sera une revanche contre moi-même, aussi une lutte personnelle pour voir si j'ai appris de la demi-finale de Roland-Garros", estime l'Espagnol en reconnaissant toutefois que pour lui, ce match serait "monumental". Estimant avoir été "brillant" face à Daniil Medvedev en demies, il affirme: "Je pense que je peux battre Djokovic ici." Son niveau de confiance s'appuie également sur une série de onze victoires sur gazon en comptant son titre au Queen's avant de venir à Wimbledon où il n'avait encore jamais dépassé les 8es de finale. Mais le dernier des douze travaux d'Alcaraz sur herbe cette saison s'annonce prodigieusement compliqué face à une "légende". "Festin" "Il ne fait rien de mal sur un court. Physiquement, c'est un monstre. Mentalement, c'est un monstre. Tout est incroyable chez lui", reconnaît Alcaraz. De son côté, Djokovic affiche la sérénité du champion habitué à ces moments, qui a battu tout le monde, partout, et qui sait comment gérer une pression "toujours très forte". "J'aborderai ma finale comme si c'était la première. Le travail ne sera terminé que lorsque je soulèverai le trophée... j'espère", prévient le Djoker. "Je veux absolument gagner ce titre, et il (Alcaraz) représente la plus grosse difficulté pour moi en ce moment, de tous les points de vue: physique, mental, émotionnel", reconnaît-il. "Oui, j'ai plus d'expérience, j'ai joué beaucoup plus de finales de Grand Chelem et de Wimbledon que lui, détaille Djokovic. Mais il est en très grande forme, il est motivé, il est jeune et il a faim. Moi aussi, j'ai faim... alors, que le festin commence !"

MLS: Messi pour deux ans à l'Inter Miami Lionel Messi: un nouveau chapitre de sa carri�re � Miami Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Lionel Messi s'est engagé avec l'Inter Miami jusqu'en 2025, a annoncé le club américain de MLS. L'Argentin devrait être officiellement présenté par son nouveau club dimanche. "Je suis très heureux d'entamer cette nouvelle étape de ma carrière avec l'Inter Miami et aux Etats-Unis", a déclaré samedi l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. "C'est une chance fantastique et ensemble nous continuerons ce merveilleux projet. Notre but est de travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés et je suis très impatient à l'idée d'y contribuer dans mon nouveau club", a ajouté le septuple Ballon d'or, sacré champion du monde l'hiver dernier. L'Inter Miami est actuellement dernier de la division Est de la Major League Soccer, le championnat nord-américain. Le club doit affronter vendredi à domicile le club mexicain de Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup, qui réunit clubs américains et mexicains. Un évènement L'arrivée de Messi (36 ans), qui s'est révélé à Barcelone entre 2004 et 2021, est l'évènement le plus important pour la Major League Soccer depuis celle du joueur anglais David Beckham, maintenant devenu l'un des propriétaires de l'Inter Miami, au Los Angeles Galaxy en 2007. Beckham avait fait débuter l'Inter Miami en MLS en 2020 après avoir longtemps cherché un stade pour cette nouvelle équipe. "Il y a dix ans, lorsque j'ai entrepris d'établir une nouvelle équipe à Miami, j'avais dit que je rêvais d'amener les plus grands joueurs du monde dans cette ville extraordinaire, des joueurs partageant la même ambition que la mienne lorsque j'ai rejoint LA Galaxy pour contribuer au développement du football aux Etats-Unis et construire un héritage pour la prochaine génération de ce sport que nous aimons tant", a souligné pour sa part David Beckham.

L'or pour Ditaji Kambundji, le bronze pour le 4x100 m dames Ditaji Kambundji (ici � Weltklasse en 2022) est devenue championne d'Europe M23 samedi � Espoo Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ditaji Kambundji a fait honneur à son statut de favorite samedi soir aux Européens M23 d'Espoo. La médaillée de bronze des championnats d'Europe élite de 2022 a décroché comme prévu l'or, en signant qui plus est un nouveau record personnel en 12''68. Il s'agit en outre du deuxième chrono européen de la saison chez les "grandes". Détentrice du meilleur temps parmi les engagées, Ditaji Kambundji (21 ans) a offert à la délégation helvétique sa quatrième médaille dans ces joutes, la plus attendue, quelques heures après le bronze des relayeuses du 4x100 m. Elle s'est imposée avec une marge de 0''29 sa dauphine italienne Elena Carraro. La soeur cadette de Mujinga a donc survolé les débats dans une finale disputée avec un vent nul. Ce qui ne l'a pas empêchée de battre de 0''02 son meilleur chrono, établi lors des Mondiaux 2022 à Eugene. Elle n'est désormais plus qu'à six centièmes du record de Suisse de Lisa Urech (12''62, réalisés en 2011 à La Chaux-de-Fonds). Ditaji Kambundji, qui en était restée jusqu'ici à 12''78 durant cette saison estivale, avait déjà cueilli l'or lors des championnats d'Europe des moins de 20 ans en 2021 à Tallinn. Elle s'est en outre parée de bronze lors des Européens en salle élite à Istanbul en mars dernier. Une 2e médaille pour Gutschmidt Le relais 4x100 m féminin suisse a également brillé samedi en Finlande. La Zurichoise Natacha Kouni, la Fribourgeoise Iris Caligiuri et les Vaudoises Léonie Pointet et Melissa Gutschmidt se sont parées de bronze. Gutschmidt avait cueilli le même métal sur 100 m individuel la veille. Le quatuor helvétique a réalisé en finale un chrono de 43''59, synonyme de nouveau record national M23. Les Suissesses ont été logiquement battues par la Grande-Bretagne (1re en 43''04, record des Championnats) et par la France (2e en 43''39) mais ont devancé de 0''02 l'Allemagne (4e).

Tour de France: Rodriguez gagne la 14e étape Jonas Vingegaard: toujours avec le maillot jaune Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK La première grande étape alpestre a donné lieu à un nouvel épisode du duel entre Jonas Vingegaard, toujours en jaune, et Tadej Pogacar. L'Espagnol Carlos Rodriguez a gagné la 14e étape à Morzine. Le coureur d'Ineos a profité du marquage entre les deux favoris après le sommet du col de Joux-Plane pour offrir un deuxième succès consécutif à son équipe après celui de Michal Kwiatkowski la veille. Au terme des 152 km entre Annemasse et Morzine, il s'est imposé avec 5 secondes d'avance sur Pogacar et Vingegaard. Au général, le Danois de la Jumbo-Visma possède désormais 10 secondes de réserve sur le Slovène et 4'43 sur Rodriguez. Pogacar a tenté d'attaquer dans Joux-Plane en démarrant à 3,7 km du sommet, mais le vainqueur sortant n'a pas craqué. Il est longtemps resté à quelques secondes avant de rejoindre son rival à 1,7 km de GP de la montagne. Les deux hommes ont alors tergiversé et baissé le rythme. Pogacar a ensuite encore tenté d'attaquer aux 500 m, mais il a été gêné par des motos. Vingegaard a pu alors empocher la bonification au sommet en surprenant le Slovène à 100 m de la ligne. Rodriguez, revenu de l'arrière, est parti seul en tête dans la descente et il a tenu bon jusqu'à Morzine.

Wawrinka - Carballes Baeña au 1er tour à Gstaad Wawrinka affrontera Carballes Bae�a pour son retour � Gstaad Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 88) affrontera un spécialiste de la terre battue au 1er tour du Swiss Open de Gstaad, où il fait son retour après dix ans d'absence. Le Vaudois en découdra avec Roberto Carballes Baeña (ATP 57), tête de série no 6 du tableau. Il s'agira du premier face-à-face entre le triple vainqueur de Grand Chelem et l'Espagnol. En cas de succès, Stan Wawrinka pourrait retrouver un autre Suisse en 8e de finale. Il affronterait en effet au 2e tour le vainqueur du duel entre le Zurichois Alexander Ritschard (ATP 161) et l'Espagnol Jaume Munar (ATP 109). Deux autres Helvètes figurent dans le tableau principal. Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) se mesurera au 1er tour à un joueur issu des qualifications, alors que Dominic Stricker se frottera à l'espoir français Arthur Fils (19 ans/ATP 61) avec la perspective de défier le no 2 du tableau Miomir Kecmanovic (ATP 41) au 2e tour. Une invitation pour Fognini Dominic Stricker - qui fera par ailleurs équipe avec Stan Wawrinka en double - a hérité d'une invitation, tout comme Alexander Ritschard et le vainqueur de l'édition 2017 Fabio Fognini (ATP 121). Les organisateurs n'ont donc pas réussi à attirer la star qu'ils espéraient dans une édition 2023 dont la tête de série no 1 est Roberto Bautista Agut (ATP 23).

Rome: des émotions pour Buemi et Mortara en formule E Des �motions pour Edoardo Mortara � Rome Image: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ La première des deux courses de formule E à Rome a été marquée par un énorme carambolage. Les Suisses Sébastien Buemi (Envision) et Edoardo Mortara (Maserati) ont été éliminés dans ce crash. Le Vaudois Buemi et le Genevois d'origine italienne Mortara ont percuté de plein fouet la Jaguar de Sam Bird, en perdition après avoir tapé un mur au 9e tour. Heureusement, tous les pilotes impliqués - les deux Suisses ainsi qu'Antonio Félix da Costa et Lucas di Grassi - s'en sont tirés sans blessure. Mais cet accident qui a provoqué une longue interruption de la course pour nettoyer la piste aurait pu avoir des conséquences terribles. Après ces émotions, l'épreuve a repris et s'est conclue sur la victoire du Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) devant son compatriote Nick Cassidy (Envision) et l'Allemand Maximilian Günther (Maserati). Sixième, le Bernois Nico Müller (ABT) a signé le meilleur résultat de sa saison.

Vondrousova brise le rêve de Jabeur à Wimbledon Vondrousova a d�croch� un inattendu premier titre majeur Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Marketa Vondrousova (WTA 42) a cueilli un premier titre du Grand Chelem inattendu samedi à Wimbledon. La Tchèque s'est imposée 6-4 6-4 en finale face à la Tunisienne Ons Jabeur (no 6), qui a subi ainsi son troisième échec en trois finales majeures. La gauchère de 24 ans, qui possédait elle aussi l'expérience d'une finale perdue en Grand Chelem (à Roland-Garros 2019), a bien mieux maîtrisé ses nerfs que son adversaire malheureuse. Ons Jabeur a pourtant mené 4-2 dans le set initial et 3-1 dans la seconde manche, avant de perdre le fil de son tennis. Le poids de l'histoire demeure donc bien trop lourd pour Ons Jabeur (28 ans), qui rêve d'offrir au tennis féminin africain son premier trophée majeur en simple. Comme l'an dernier face à Elena Rybakina, elle n'a pas su faire valoir son statut de favorite en finale à Church Road. La Tunisienne - qui n'avait pas non plus su déjouer les pronostics face au no 1 mondial Iga Swiatek en finale du dernier US Open - n'a jamais su dompter une nervosité certes légitime. Même à 3-1 en sa faveur dans la seconde manche, alors que Marketa Vondrousova semblait en perte de vitesse. Un 2e titre, six ans après Bienne Les difficultés rencontrées par Ons Jabeur ne doivent toutefois rien enlever aux mérites de Marketa Vondrousova. Opérée deux fois du poignet gauche depuis sa première finale majeure perdue en 2019 à Paris face à Ashleigh Barty (la première fois quelques semaines après ce Roland-Garros), elle a galéré pour revenir au premier plan. La Tchèque avait retrouvé une première fois le devant de la scène en 2021, se parant d'argent aux JO de Tokyo où elle avait subi la loi de Belinda Bencic en trois sets en finale. Au repos forcé pendant six mois en 2022, elle avait toutefois subi un nouveau coup d'arrêt pour quitter le top 100 de la hiérarchie. Sa volonté - et sa patte de gauchère, qui fait merveille sur herbe - lui ont permis de se relancer une nouvelle fois. Rien ne laissait toutefois présager une telle issue à Wimbledon pour une joueuse qui n'avait jusqu'ici conquis qu'un seul titre sur le circuit WTA, en 2017 à... Bienne.

Bardet abandonne après une chute Romain Bardet a abandonn� samedi sur le TdF Image: KEYSTONE/EPA Douzième du général, Romain Bardet a été contraint à l'abandon dans le Tour de France samedi. Le Français a été victime d'une chute dans la descente du col de Saxel, première difficulté de la 14e étape entre Annemasse et Morzine. Le grimpeur auvergnat est tombé dans une courbe à gauche au kilomètre 25 de cette étape déjà marquée par une chute massive du peloton peu après le départ. Le deuxième du Tour de France 2016 a pu se relever mais a été incapable de repartir.

Arsenal officialise l'arrivée de Declan Rice Declan Rice quitte West Ham pour Arsenal Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK L'international anglais Declan Rice a été recruté par Arsenal. Le club de Londres a officialisé un transfert record dans le football anglais évalué par les médias à plus de 120 millions d'euros. Agé de 24 ans, Declan Rice avait annoncé quelques heures plus tôt son départ de West Ham, son club formateur. Le milieu de terrain compte 43 sélections en équipe d'Angleterre.

Grosse chute collective, abandon de Meintjes La 14e �tape du TdF a tr�s vite �t� neutralis�e apr�s une chute collective Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le départ de la 14e étape du Tour de France a été marqué samedi par une importante chute collective après seulement cinq kilomètres de course. Cette chute a provoqué l'abandon du Sud-Africain Louis Meintjes et une longue neutralisation. Dans un virage situé quelques minutes après le départ, plusieurs dizaines de coureurs sont allés au sol sur une route mouillée, dont Louis Meintjes. Le leader sud-africain d'Intermarché était 13e au classement général vendredi soir. Meintjes a été évacué en ambulance avec une suspicion de fracture à la clavicule. L'Espagnol Antonio Pedrero (Movistar) a également abandonné. Le Français Adrien Petit, équipier de Meintjes, a quant à lui pu lui se relever avec un imposant pansement au mollet. La direction du Tour a neutralisé la course, le temps pour les coureurs blessés d'être évacués. Cette 14e étape marque l'entrée dans les Alpes et le début d'une orgie de cols pour départager Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les deux grands favoris pour la victoire finale.

L'argent pour Natalia Gemperle sur la distance moyenne Natalia Gemperle a d�croch� l'argent sur la distance moyenne Image: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller La Suisse a décroché samedi une troisième médaille dans "ses" Mondiaux de Flims/Laax. Natalia Gemperle s'est parée d'argent sur la distance moyenne. Sacrée en 2018 dans la discipline alors qu'elle représentait encore la Russie, Natalia Gemperle (32 ans) a parfaitement su se ressaisir après un début de course compliqué. Mais elle a concédé au final 2'18'' à la Suédoise Tove Alexandersson, qui a cueilli ainsi son 18e titre mondial dans l'élite. Simona Aebersold, qui avait conquis l'or jeudi en longue distance devant la favorite Tove Alexandersson, a cette fois-ci manqué son affaire. La Bernoise a commis deux grosses fautes pour échouer au 13e rang, avec plus de 8 minutes de retard sur la gagnante.

Köhn s'engage pour cinq ans à Monaco Philipp K�hn a sign� pour 5 ans � Monaco Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK L'AS Monaco a officialisé samedi matin l'arrivée de Philipp Köhn. Le gardien international suisse s'est engagé pour cinq ans auprès du club de la Principauté. Né en Allemagne et ancien international junior allemand, Philipp Köhn (25 ans) débarque en provenance de Salzbourg avec qui il a conquis deux titres consécutifs de champion d'Autriche. L'ex-dernier rempart de Wil - en 2020/21 - retrouve à Monaco un autre international helvétique, l'attaquant Breel Embolo.

Michelle Heimberg 8e de la finale à 1m à Fukuoka Michelle Heimberg a termin� 8e de la finale � 1m Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Prometteuse 4e des qualifications, Michelle Heimberg n'a pas signé d'exploit en finale au tremplin à 1m dans les Mondiaux de Fukuoka. L'Argovienne a dû se contenter du 8e rang. "J'étais déçue après mon dernier saut", a souligné Michelle Heimberg, qui s'est parée d'or dans la discipline lors des récents Jeux européens. "Mais je suis satisfaite d'avoir confirmé mon total de points des qualifications. J'ai même fait mieux" en obtenant 258,35 points contre 251,90 la veille, s'est-elle réjouie. L'Argovienne de 23 ans n'a donc pas grand chose à se reprocher. Si le podium final est identique à celui des qualifications (doublé des Chinoises Shan Lin et Yajie Li, 3e place pour la Mexicaine Aranza Vazquez Montano), ses autres rivales ont toutefois toutes présenté un meilleur concours que vendredi. Deuxième meilleure Européenne dans cette finale, Michelle Heimberg a en tout cas fait le plein de confiance avant le concours à 3m dont les qualifications sont prévues jeudi prochain. C'est à ce tremplin qu'elle a obtenu son meilleur classement dans des Mondiaux avec sa 6e place de Budapest 2022.