City écrase Fulham ++ Sainz en pole

Premier League: quatre sur quatre pour Manchester City Un nouveau tripl� pour Erling Haaland Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City n'a toujours pas égaré le moindre point cette saison en Premier League. Les Citizens ont largement battu Fulham 5-1 lors de la 4e journée et ils occupent seuls la tête du classement. Toujours sans leur manager Pep Guardiola, qui se remet d'une opération au dos, les Mancuniens ont marqué par Alvarez (31e), Aké (45e) et l'inévitable Haaland (58e/70e pen/95e). Manuel Akanji a disputé tout le match en défense centrale pour les futurs adversaires des Young Boys en Ligue des champions. Zeki Amdouni, sorti à l'heure de jeu, et Burnley ont vécu une après-midi difficile à domicile. Le promu a été dominé 5-2 par Tottenham, pour qui Son a inscrit un triplé. Avec 10 points en 4 matches, les Spurs semblent avoir bien digéré le départ d'Harry Kane au Bayern Munich

European Masters: Gugler régulier, Freiburghaus recule Cedric Gugler est le meilleur Suisse � l'European Masters Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les deux Suisses encore en course à l'European Masters ont connu des fortunes diverses lors du 3e tour. Cedric Gugler a rendu une carte de 69, alors que Jeremy Freiburghaus a craqué avec un 75. Le Bâlois Gugler (50e ex-aequo) fait preuve d'une belle régularité sur les greens de Crans-Montana. Il a toujours tourné sous le par (70) avec 68, 69 et 69. Le Grison Freiburghaus, qui avait aussi bien entamé le tournoi (69, 68), a par contre perdu beaucoup de terrain samedi où il a fini à +5 pour la journée. Il est 72e ex-aequo. Devant, l'Anglais Matthew Fitzpatrick continue de faire la course en tête après son 67 de samedi. Le double vainqueur de l'épreuve compte deux coups d'avance sur un trio composé de l'Ecossais Connor Syme, et des Suédois Ludvig Aberg et Alexander Björk. Le Danois Nicolai Hojgaard et l'Anglais Alex Fitzpatrick, frère cader du leader, accusent un retard de trois coups.

GP d'Italie: une Ferrari en pole position Carlos Sainz a fait exploser de joie les tifosi Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Les tifosi ont jubilé à Monza. Carlos Sainz a en effet placé sa Ferrari en pole position du Grand Prix d'Italie. L'Espagnol a précédé Max Verstappen (Red Bull-Honda) de 0''013. Sainz a ainsi signé la 4e pole de sa carrière - la 1re en 2023 - en devançant le leader du championnat et grand favori de la course. Ferrari, à la peine ces derniers temps, avait bien besoin d'un regain de forme devant ses supporters. Reste à voir si cela se reproduira en course. Charles Leclerc (Ferrari) a lui obtenu le 3e chrono à 0''067 de son coéquipier. Les écarts ont donc été très faibles entre le trio de tête. George Russell (Mercedes), 4e, a concédé 0''377. Valtteri Bottas a mené son Alfa Romeo-Ferrari en Q2, mais pas plus loin. Le Finlandais partira dimanche en 14e position, doit deux places devant son coéquipier chinois Guanyu Zhou, qui avait échoué en Q1.

Coleman éteint le duel Jacobs-Kerley en Chine Christian Coleman a r�ussi le meilleur temps de la saison sur 100 m en 9''83. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner L'Américain Christian Coleman a remporté le 100 m de la réunion de Ligue de diamant de Xiamen samedi, où certains champions du monde comme l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh ont encore brillé. Coleman, en franchissant la ligne en 9''83, égale la meilleure performance mondiale de l'année déjà égalée deux semaines plus tôt à Budapest par le champion du monde Noah Lyles. Il devance son compatriote, champion du monde 2022, Fred Kerley (3e) et le Jamaïcain Kishane Thompson (2e). Le duel entre Kerley et Marcell Jacobs, champion olympique en titre, n'a encore une fois pas eu lieu, l'Italien ayant été relégué en 7e position malgré sa meilleure performance de la saison (10''05). Les deux rivaux étaient attendus depuis le début de saison, mais Jacobs a été ralenti par des douleurs dorsales, avant que l'un comme l'autre ne soient éliminés en demi-finale du 100 m à Budapest. La Ligue de diamant a fait son retour en Chine pour la première fois depuis 2019, avant la vague Covid. Deux meetings étaient prévus cette année, à Shangai et Shenzhen. Le premier a été annulé tandis que le second, finalement à Xiamen, a été décalé de début août à début septembre. Mahuchikh sur sa lancée A peine une semaine après la fin des Mondiaux, plusieurs champions du monde ont donc encore répondu présent. A commencer par l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, qui s'est imposée en saut en hauteur après avoir décroché son premier titre international en plein air en Hongrie. Grâce à un saut en 2,02 m, elle bat son record personnel de la saison et égale même la meilleure performance mondiale de l'année. "Je suis très heureuse d'avoir réussi à battre mon record de 2,01 m, je ne m'y attendais pas car j'étais un peu fatiguée", a déclaré l'Ukrainienne de 21 ans qui n'a pas caché vouloir "battre le record du monde" de 2,09 m détenu depuis 1987 par la Bulgare Stefka Kostadinova. Egalement championnes du monde, la Serbe Ivana Vuleta et la Dominicaine Paulino Marileidy se sont respectivement imposées en saut en longueur et en 400 m. Enfin le Marocain Soufiane El-Bakkali a dominé le 3000 m steeple. Ce meeting chinois a moins réussi à d'autres athlètes sacrés en Hongrie. En 800 m, le Canadien Marco Arop a terminé deuxième, derrière le vice-champion du monde kenyan Emmanuel Wanyonyi, qui s'est imposé en 1'43''20, la meilleure performance mondiale de l'année. Le triple champion du monde américain Grant Holloway a lui été battu sur le 110 m haies masculin par le Jamaïcain Hansle Parchment, vainqueur en 12''96, Daniel Roberts s'emparant de la deuxième place. La compatriote d'Holloway, Laulauga Tausaga, a elle terminé troisième du lancer du disque. Enfin en triple saut, le champion du monde burkinabè Hugues-Fabrice Zango a été battu par l'Italien Andy Diaz Hernandez.

GP de Catalogne: le sprint remporté par Aleix Espargaro Bagnaia devant Aleix Espargaro: l'ordre sera invers� � l'arriv�e du sprint Image: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA Aleix Espargaro (Aprilia) s'est imposé à domicile lors du sprint du Grand Prix de Catalogne MotoGP à Barcelone. Il est en effet né à Granollers, soit à proximité immédiate du circuit de Montmeló. L'Espagnol de 34 ans a devancé de 1''989 le poleman italien Francesco Bagnaia (Ducati). Celui-ci a ainsi encore augmenté son avance au championnat du monde. Le podium a été complété par l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), à 2''040 du vainqueur. Pour la course dominicale prévue dès 14h00, Bagnaia partira en pole position devant Aleix Espargaro et le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia). Vinales sera en deuxième ligne avec les Ducati de l'Espagnol Jorge Martin et du Français Johann Zarco,

Young Boys débutera à domicile contre Leipzig Young Boys et Filip Ugrinic se frotteront au RB Leipzig pour commencer. Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER L'UEFA a publié le calendrier des trois phases de poules des Coupes d'Europe. En Ligue des champions, Young Boys débutera à domicile contre Leipzig. En Ligue Europa, Servette recevra Slavia Prague. Le champion de Suisse sera donc opposé à Leipzig le mardi 19 septembre à 20h45 pour ouvrir sa troisième phase de poules de la Ligue des champions. Le mercredi 4 octobre, les Bernois se déplaceront à Belgrade pour affronter l'Etoile Rouge, l'équipe la plus à la portée sur le papier du champion de Suisse. Trois semaines plus tard, les supporters se rueront au Wankdorf avec la venue de la meilleure équipe actuelle du monde, Manchester City et son international helvétique Manuel Akanji et son attaquant vedette Erling Haaland. Le match retour contre le champion d'Angleterre aura lieu treize jours plus tard. Les Young Boys termineront leur phase de poules le 13 décembre avec un déplacement à Leipzig. Servette à Rome le 5 octobre De son côté, Servette entamera la compétition le 21 septembre contre Slavia Prague au Stade de Genève. Deux semaines plus tard, les Genevois entreprendront le déplacement sans doute le plus périlleux à Rome. Face à l'équipe dirigée par José Mourinho, les joueurs de René Weiler chercheront l'exploit. Le 26 octobre, les Grenat effectueront le long voyage de Tiraspol en Moldavie, avant de recevoir le Sheriff le 9 novembre à la Praille. Le 30 novembre, soirée de gala avec la venue de l'AS Rome puis fin du pensum à Prague le 14 décembre. En Ligue Conference, Lugano, qui disputera ses matches au stade du Letzigrund à Zurich, recevra d'entrée les Norvégiens de Bodö/Glimt le jeudi 21 septembre. Les Tessinois prendront ensuite le chemin d'Istanbul pour affronter Beskitas avant de recevoir le FC Bruges. Lugano bouclera son calendrier le 14 décembre avec la venue de Besiktas à Zurich.

Une huitième remontada pour Novak Djokovic Novak Djokovic : un match bien "compliqu�" contre Laslo Djere. Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Une remontada de plus pour Novak Djokovic ! Le Serbe est revenu de deux sets à rien contre son compatriote Laslo Djere (no 32) pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open. Novak Djokovic s’est imposé 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3 après 3h45’ de jeu face à un Lasko Djere qui a livré deux premiers sets de très haute facture. Mais une fois réglé en retour, Novak Djokovic est redevenu ce "mur" contre lequel il est pratiquement impossible de gagner un point. Novak Djokovic a signé la huitième remontada de sa carrière, sa première à New York depuis la mémorable demi-finale de 2011 contre Roger Fededer. Il lui faut maintenant bien récupérer avant de croiser le fer dimanche contre le Croate Borna Gojo (ATP 105) qui, comme Dominic Stricker, sort des qualifications.

Un tableau qui s'est ouvert pour Belinda Bencic Belinda Bencic: le regard tourn� vers une deuxi�me semaine qui peut lui sourire. Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Comme l’extraordinaire Dominic Stricker, Belinda Bencic (no 15) sera, elle aussi, au rendez-vous des huitièmes de finale de l’US Open. Avec l’ambition d’aller encore beaucoup plus loin. La Championne olympique s’est imposée 7-6 (7/1) 2-6 6-3 devant la Chinoise Lin Zhu (WTA 44) pour atteindre une quatrième fois ce stade de la compétition à New York où elle fut demi-finaliste il y a quatre ans. Ce dimanche, Belinda Bencic sera opposée à Sorana Cirstea (no 30). La Roumaine a éliminé la no 4 mondiale Elena Rybakina pour ouvrir peut-être le tableau à Belinda Bencic. Une Belinda Bencic qui reste sur une victoire face à Sorana Cirstea, l’an dernier au premier tour de ce même US Open... Tous les feux sont donc au vert pour Belinda Bencic qui a su s’extraire du piège tendu par Lin Zhu. Victorieuse de l’ancienne no 1 mondiale Victoria Azarenka au premier tour, la Chinoise a vraiment poussé la Saint-Galloise dans ses derniers retranchements. "J’ai dû vraiment me battre pour m’en sortir", avoue Belinda Bencic qui n’a pas caché son soulagement lorsque le coup droit de son adversaire est sorti des limites du court sur la balle de match tombée après 2h39’ de jeu. Vendredi, Belinda Bencic a gagné pour la douzième fois déjà cette année un match qui est allé à la limite des trois sets. Si elle peut se livrer pleinement sur le plan physique comme cela semble être le cas cette quinzaine à New York, elle est capable de renverser des montagnes dans cette ambiance si particulière de Flushing Meadows qu'elle adore. Avec Sorana Cirstea en huitième de finale puis Karolina Muchova (no 10) ou Xinyu Wang (WTA 53) en quart, le parcours qui doit l’emmener vers le dernier carré n’a rien d’insurmontable.

SLO: une victoire impérative Les trois équipes vaudoises seront en lice ce samedi. A 18.00, le Stade Lausanne-Ouchy espère cueillir sa première victoire de la saison avec la venue des Grasshoppers. Au repos la semaine dernière, le SLO aura sa chance contre des Zurichois qui restent sur deux défaites en championnat, à Winterthour et devant Lucerne. La victoire est presque impérative pour le néo-promu s’il n’entend pas rester littéralement scotché à la dernière place du classement. La pression du résultat sera également bien présente pour le Lausanne-Sport qui se déplace à St. Gall pour un coup d’envoi à 18.00. Fessée dimanche dernier à domicile par le FC Winterthour, la formation de Ludovic Magnin semble plus à l’aise à l’extérieur avec une performance méritoire à Berne et un succès à Bâle. Mais à St. Gall on le sait, l’atmosphère est souvent bien pesante pour le visiteur. Enfin, Yverdon Sport, la meilleure équipe romande du moment, se déplace à Winterthour pour le match de 20.30. Avec ses nouvelles recrues, Marco Schällibaum est en train de bâtir une équipe fort séduisante qui a donné la leçon au Servette FC samedi dernier dans le huis clos de la Maladière. A la Schützenwiese, on lui demandera de poursuivre dans le même registre.

Stricker s'invite à la table des grands Dominic Stricker jouera son premier 8e de finale en Grand Chelem dimanche � New York Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Issu des qualifications, Dominic Stricker (ATP 128) jouera les 8es de finale de l'US Open. Le Bernois a cueilli vendredi un sixième succès consécutif à Flushing Meadows, s'assurant du même coup une place parmi les 100 premiers du classement ATP. Dominic Stricker s'est imposé 2-6 7-5 7-6 (7/4) 3-6 6-2 devant l'invité français Benjamin Bonzi (ATP 108) au 3e tour pour confirmer l'exploit signé face à Stefanos Tsitsipas (no 7) au 2e tour - et en cinq sets déjà. Cerise sur le gâteau, il deviendra à l'issue de cette quinzaine le 13e Suisse à intégrer le top 100 mondial. Le gaucher de 21 ans, qui devrait se retrouver au pire aux alentours de la 90e place, a témoigné comme au tour précédent de toute sa force de caractère. Son début de match avait pourtant tout du cauchemar: il a perdu 16 des 19 premiers points pour être mené 4-0 après moins de 12 minutes de jeu. Un coup de mou sans conséquence Dominic Stricker a retrouvé peu à peu ses esprits, ainsi que sa patte de gaucher, et a sorti définitivement la tête de l'eau dans la deuxième manche. Plus constant, plus incisif sur les points importants, il a aussi su profiter des quelques baisses de régime de son adversaire pour renverser la table. Son coup de mou du quatrième set fut sans conséquence. Le Bernois a resserré sa garde dans la manche décisive, effaçant deux balles de break d'entrée avant de forcer la décision en s'emparant une sixième fois du service adverse dans le quatrième jeu. Il a conclu la partie sur un dernier break, armant un passing de revers imparable après 3h26' de jeu. Le public du Grandstand en est resté baba. Face à Fritz en 8es de finale? Cette accession aux 8es de finale, qui pourrait bien servir de déclic à Dominic Stricker, n'a pas de prix. Mais, outre une place dans le top 100, elle vaudra au champion junior de Roland-Garros 2020 un alléchant chèque de 284'000 dollars. Soit plus du tiers de ses gains cumulés en carrière avant ce tournoi (805'000 dollars). Dominic Stricker pourrait par ailleurs vivre une autre grande "première" dimanche: il pourrait avoir les honneurs du Stade Arthur Ashe en cas d'affrontement avec le no 1 américain Taylor Fritz (no 9). Et dire que le Bernois avait dû effacer une balle de match au 2e tour des qualifications face au 144e mondial Pablo Llamas Ruiz!

Randal Kolo Muani signe au PSG jusqu'en 2028 Randal Kolo Muani a sign� au PSG Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Randal Kolo Muani (24 ans) a signé un contrat portant jusqu'en 2028 avec le PSG dans les ultimes instants du mercato qui s'est clos vendredi à minuit, a annoncé le club de la capitale française. L'attaquant international français, qui évoluait à Francfort depuis une saison, est la 11e recrue estivale du PSG. Selon des médias français dont RMC et L'Equipe, les champions de France ont proposé 90 millions d'euros pour s'attacher ses services, des médias allemands évoquant un transfert à 95 millions plus des bonus. Après plusieurs semaines de tractations, tout s'est accéléré dans ce dossier avec la grève de l'entraînement décidée par Kolo Muani mercredi avant une dernière journée intense où le buteur a été annoncé partant, puis bloqué en Allemagne, l'Eintracht Francfort finissant par accepter l'offre parisienne. Avec la signature de Kolo Muani, le PSG reconstitue l'attaque de l'équipe de France puisque l'ancien Nantais (9 sélections, 1 but) rejoint à Paris Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le club boucle ainsi un mercato de folie où il aura dépensé au moins 345 millions. Mais cet été, Paris a aussi vendu et allégé sa masse salariale, avec les départs notamment de Lionel Messi, Sergio Ramos ou Neymar. Marco Verratti, historique de l'ère qatarie au PSG, pourrait lui aussi être vendu, peut-être en Arabie Saoudite ou au Qatar, où les marchés des transferts ferment plus tard.

Swiatek perd un seul jeu au 3e tour Iga Swiatek a mis 50 minutes pour battre Kaja Juvan au 3e tour Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Iga Swiatek (no 1) n'a pas perdu son temps vendredi à Flushing Meadows. La Polonaise a mis 50 minutes seulement pour décrocher son ticket pour les 8es de finale de l'US Open. Tenante du titre à New York et en quête d'un cinquième trophée du Grand Chelem, Iga Swiatek a écrasé la qualifiée Kaja Juvan (WTA 145) 6-0 6-1 dans le Louis Armstrong Stadium. Elle n'a perdu que 15 points face à la Slovène. Celle-ci s'est procuré une seule balle de jeu, qu'elle a convertie pour revenir à 3-1 au deuxième set. Les choses sérieuses devraient commencer au 4e tour pour Iga Swiatek, qui n'a perdu que neuf jeux en trois matches - dont sept face à Daria Saville au 2e tour. La triple lauréate de Roland-Garros devrait logiquement retrouver en 8e de finale la fantasque et puissante Jelena Ostapenko (no 20), dont la régularité à l'échange n'est pas la principale qualité.

Kevin Mbabu jouera à Augsburg cette saison Kevin Mbabu: cap sur Augsburg Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Kevin Mbabu (28 ans) change encore d'air. Le défenseur international suisse a été prêté par Fulham à Augsburg jusqu'au terme de la saison. Mbabu avait déjà été l'objet d'un précédent prêt en début d'année. Il avait alors joué à Servette, son club formateur, de février à juin. Le Suisse n'a pas réussi à s'imposer à Fulham, qu'il avait rejoint l'été dernier en provenance de Wolfsburg, où il avait évolué depuis 2019. Auparavant, il avait brillé avec les Young Boys entre 2016 et 2019.

Gugler et Freiburghause passent le cut à Crans-Montana Un autre parcours solide pour Cedric Gugler Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Cedric Gugler (23 ans) et Jeremy Freiburghaus (27 ans) sont les seuls Suisses en lice pour les deux derniers tours de l'European Masters à Crans-Montana. Le tournoi est mené par Matthew Fitzpatrick. Le Bâlois Gugler et le Grison Freiburghaus, classés au 62e rang ex-aequo, ont performé de manière similaire lors des deux premiers parcours. 68 et 69 pour le premier, 69 et 68 pour le deuxième. Avec un total de 137 coups, soit 3 sous le par, tous deux ont passé le cut de justesse, au contraire de tous leurs compatriotes. Double vainqueur en 2017 et 2018 sur les greens de la station valaisanne, l'Anglais Matthew Fitzpatrick occupe seul la tête à mi-parcours avec un total de 128 coups, soit 12 sous le par. Il a tourné en 65 vendredi, contre 63 la veille. Le leader compte un coup d'avance sur le Suédois Alexander Björk et deux sur le Français Romain Langasque et l'Anglais Alex Fitzpatrick, qui n'est autre que son frère cadet.