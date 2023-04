City et l'Inter en demi ++ Giroud prolonge à Milan

Tête de série no 2 à l'Ouest, Memphis a également relancé ses actions après s'être incliné à domicile en ouverture des play-off, dominant les Lakers de LeBron James 103-93. Meilleure équipe de la Conférence Ouest, Denver mène pour sa part 2-0 face à Minnesota. Les Nuggets se sont imposés 122-113 mercredi grâce notamment aux 27 points, 9 rebonds et 9 assists de Nikola Jokic.

A San Siro, l'Inter a pris les devants grâce à un bijou signé Barella (14e). Les Portugais n'ont pourtant pas baissé les bras et ont égalisé grâce à Aursnes (38e). Ils ont ensuite poussé pour tenter de faire douter les Italiens, mais en vain. Martinez (65e) et Correa (78e) ont en effet assuré la qualification des hommes de Simone Inzaghi même si Benfica a arraché le nul en fin de partie.

Outre la Coupe du monde avec les Bleus et le titre de champion d'Italie (2022) avec l'AC Milan, Giroud compte notamment à son palmarès la Ligue des champions (avec Chelsea), la Ligue Europa (avec Chelsea), quatre Coupes d'Angleterre (avec Arsenal et Chelsea) et le titre de champion de France remporté avec Montpellier en 2012.

Le champion du monde 2018 reste l'avant-centre no 1 des Milanais cette saison, notamment en raison des absences répétées de Zlatan Ibrahimovic, âgé de 41 ans. A Naples, mardi, Giroud a encore été l'un des grands artisans de la qualification pour les demi-finales de Ligue des champions, en signant son 13e but de la saison, toutes compétitions confondues.

Le Slovène, qui a accéléré à quelque 300 m de la ligne, a devancé le Danois Mattias Skjelmose Jensen et l'Espagnol Mikel Landa. Pogacar a été bien amené par ses équipiers au bas de la troisième et dernière montée du terrible mur de Huy. Le Bernois Marc Hirschi a notamment fourni un gros travail pour son leader jusqu'à moins de 1 km de l'arrivée.

Les organisateurs se disent prêts à accueillir la caravane du Giro qui comprend près de 2000 personnes. En ce qui concerne la course, Steve Morabito cite presque instinctivement les noms du champion du monde Remco Evenepoel et du Slovène Primoz Roglic à la question de désigner ses favoris.

Le vendredi 19 mai, la 13e étape conduira les coureurs sur 208 km entre Borgofranco d'Ivrea et Crans-Montana. "C'est la deuxième la plus relevée de l'épreuve. Nous assisterons à une belle et grande étape de montagne", précise Steve Morabito. L'ancien coureur professionnel espère que le peloton pourra franchir le col du Grand St. Bernard. "Nous sommes toujours dans l'expectative, avoue-t-il. Sera-t-il ouvert à la circulation dans un mois ? Mais que tout le monde se rassure, nous avons élaboré un plan B."

Nico Hischier, qui a accusé un bilan de -3, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont été désarmés devant le brio du gardien Igor Shesterkin, auteur de 27 arrêts, et devant le réalisme des Rangers dans les situations spéciales. New York a inscrit deux buts en power play par Chris Kreider et ont "tué" les quatre séquences à 5 contre 4 des Devils. Avec six joueurs qui découvraient mardi l'univers impitoyable des play-off, New Jersey, avec Akira Schmid sur le banc comme gardien no 2 plutôt que Mackenzie Blackwood, a sans doute payé un certain tribut à un manque d'expérience.

C'est bien mal parti pour New Jersey en play-off ! Les Devils ont été battus 5-1 sur leur glace par les New York Rangers le soir où ils rêvaient de marquer les esprits.

Dans les deux autres rencontres de la soirée, Cleveland et Phoenix ont, à domicile, égalisé à 1-1 devant respectivement New York et les Cllippers.

L'an dernier, Atlanta s'était également incliné lors de ses deux premiers matches à l'extérieur au premier tour face à Miami pour perdre la série en cinq matches. Face à Boston, emmené mardi soir par un Jayson Tatum remarquable avec ses 29 points et ses 10 rebonds, les Hawks se retrouvent face à une montagne encore plus grande.

Comme trois jours plus tôt lors de l'acte I, Atlanta a eu toutes les peines du monde à peser sur le match. Clint Capela a personnifié le manque d'impact de son équipe. Aligné "seulement" durant 22 minutes, le Genevois a inscrit 4 points et a cueilli 7 rebonds pour un différentiel de -5. Les Hawks n'ont fait illusion qu'en début de rencontre. Ils ont, en effet, mené 22-11 avant de concéder un partiel de 29-10 lors des dix minutes suivantes avec six ballons perdus et un 4 sur 16 au tir.

La prolongation, scène des héros de l'ombre

Yanick Stampfli a inscrit le but le plus important de sa carri Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Bienne a donc battu Genève sur sa glace mardi soir aux Vernets lors de l'acte III de la finale de National League. Un succès 2-1 ap avec pour héros Yanick Stampfli, le défenseur reconverti attaquant.

La prolongation au hockey sur glace est souvent le théâtre de buts étonnants et de héros de l'ombre. A Genève, c'est Yanick Stampfli qui a enfilé sa cape de Superman et inscrit le but le plus important de sa carrière. Et le plus étonnant, c'est que le Biennois passé par Zoug et La Chaux-de-Fonds a commencé la saison en défense avant de "monter" dans l'alignement.

Et c'est lui qui a la 78e a profité d'une superbe passe de Künzle et d'un solide forechecking de son équipe pour aller offrir ce deuxième point à ses couleurs. "Un gars qui a commencé la saison en défense, qui joue en attaque et qui est 13e attaquant de temps en temps et qui vient nous marquer le goal en prolongation, ça veut tout dire, rappelle le capitaine biennois Gaëtan Haas. On a besoin de tout le monde."

Genève mal payé

Sans aller jusqu'à parler de hold-up, on peut tout de même rappeler que Genève a outrageusement dominé la prolongation. Certes Mike Künzle a eu une énorme chance à la 66e, mais les Aigles ont dominé 11-2 au chapitre des tirs sans pour autant réussir à tromper la vigilance de l'excellent Joren van Pottelberghe.

"On a perdu beaucoup de pucks en zone neutre et après c'est un long changement en prolongation, comme lors du deuxième tiers, note le défenseur seelandais Robin Grossmann. On n'a pas fait un bon job pour mettre le puck derrière leur défense. Mais le plus important, c'est de gagner ce match. On n'a pas joué notre meilleur match, mais c'est égal."

Les Biennois ont tenu à mettre l'accent sur leur capacité à tourner à quatre lignes. En observant les temps de jeu, on voit que Stampfli n'a pas disputé huit minutes. Parmi les attaquants genevois, seul Benjamin Antonietti n'a joué que 3'40. Même Deniss Smirnovs a patiné dix minutes. Mais l'entraîneur grenat Jan Cadieux a reconnu qu'en fin de match, il a eu tendance à couper son banc pour aller chercher l'égalisation, ce qui lui a plutôt bien réussi. "Mais il nous manque cet instinct de tueur", a martelé le coach vaincu.

Ce but comme un symbole

Entre le but de Damien Brunner à 7 secondes de la fin dans l'acte II et cette victoire en prolongation dans l'acte III, le momentum est clairement dans le camp biennois. Mais pas question de pavoiser. "On sait que la série sera longue, prophétise Noah Delémont. Mais ce goal de Stampfli démontre ce qu'est l'équipe de Bienne. La quatrième ligne a peut-être dû sauter une ou deux fois son tour parce qu'on était dans un temps faible, mais on a confiance en eux. Nous on sait que les quatre blocs peuvent dicter le jeu qu'on veut."