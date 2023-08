Coe réélu pour quatre ans ++ Lucerne a besoin d'un exploit

Sebastian Coe réélu président de World athletics pour quatre ans Sebastian Coe r��lu pour 4 ans � la t�te de World Athletics Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Sebastian Coe, président de World athletics depuis 2015, a été réélu à son poste pour un troisième et dernier mandat de quatre ans. Ceci lors du 54e Congrès de l'instance à Budapest. Le Britannique de 66 ans, se présentait sans opposant à sa réélection, qui intervient à deux jours du début des Championnats du monde dans la capitale hongroise. Selon les statuts de l'instance, il ne pourra pas briguer de quatrième mandat. Le double champion olympique du 1500 m (1980, 1984), ex-député conservateur et patron des JO de Londres 2012, avait récupéré en 2015 une fédération internationale d'athlétisme gangrénée par la corruption notamment de l'ex-président Lamine Diack. Ses deux premiers mandats ont été marqués par la création en 2017 de l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), chargée notamment de la lutte antidopage, et par son intransigeance envers la Russie, d'abord suspendue pour un scandale de dopage, puis depuis 2022 pour l'invasion de l'Ukraine.

Lucerne doit produire offensivement Après la défaite 3-1 à Edimbourg, Lucerne est au bord de l'élimination en Conference League. Pour renverser la vapeur, les joueurs de Suisse centrale ont besoin d'un exploit devant leur public. C'est avant tout l'offensive qui doit être à la hauteur. Si le FCL gagne avec deux buts d'avance, il y aura des prolongations et peut-être des tirs au but. Si les Lucernois veulent se qualifier directement pour le dernier tour de qualification de la Conference League, ils doivent inscrire au moins trois buts. Une chose qu'ils ne sont pas encore parvenus à réaliser en sept matches officiels cette saison. Malgré une situation peu confortable, l'objectif contre Hibernian ne semble pas impossible, car les Écossais n'ont pas franchement convaincu jusqu'à présent. En championnat, le 5e de la saison dernière n'a toujours pas marqué de points après deux journées. Dimanche, ils se sont inclinés 2-1 à Motherwell. L'équipe de l'entraîneur Mario Frick aborde ce match retour avec confiance. Dimanche, elle a non seulement gagné un point contre YB (1-1), mais elle s'est aussi rassurée en dominant longtemps le champion. Si Lucerne parvient à réaliser un exploit, l'équipe serait récompensée par un nouveau voyage en Grande-Bretagne. Au tour suivant, en play-off, se profilerait un duel avec Aston Villa. Cela devrait suffire à motiver les joueurs à jouer à fond la carte de l'offensive contre Hibernian.

Record absolu d'audience en Australie pour la demi-finale La demi-finale Australie-Angleterre a permis un record d'audience en Australie Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft La demi-finale du Mondial dames entre l'Australie et l'Angleterre mercredi à Sydney a été regardée par 7 millions de personnes en Australie. Il s'agit d'un record pour la télévision australienne depuis la mise en place des chiffres d'audience. La défaite des "Matildas" en demi-finale de la Coupe du monde a été l'émission de télévision la plus regardée en Australie, avec un pic de 11,5 millions de téléspectateurs, sur une population d'environ 25 millions de personnes. L'audience moyenne était de 7,13 millions. Des chiffres supérieurs à la finale de l'Open d'Australie 2022 de tennis, qui avait vu une autre star locale s'imposer, Ashleigh Barty, mais aussi supérieurs aux 5,56 millions de téléspectateurs lors de la défaite de Lleyton Hewitt en finale de l'Open d'Australie 2005 face à Marat Safin. Le diffuseur gratuit du pays, Channel Seven, a déclaré qu'il s'agissait du programme le plus regardé, sportif ou autre, depuis la mise en place des données d'audience en 2001. Les Matildas ont réécrit les livres d'histoire, a estimé Lewis Martin, le responsable du service des sports de la chaîne. Les données n'incluent pas ceux qui ont regardé sur l'autre diffuseur, la chaîne payante Optus Sport.

Retour gagnant de Djokovic aux Etats-Unis Djokovic n'avait plus jou� aux USA depuis 2021 Image: KEYSTONE/AP/JOHN MINCHILLO Novak Djokovic a signé mercredi un retour gagnant sur le sol américain, qu'il n'avait pas foulé depuis près de deux ans. Le Serbe s'est qualifié pour les 8es de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Le no 2 mondial n'a même pas eu à s'employer pour prendre la mesure de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 23) au 2e tour. Ce dernier a abandonné après la perte du premier set (6-4) en raison d'une blessure au bas du dos. Faute de vaccin anti-Covid, Novak Djokovic n'avait pas joué aux Etats-Unis depuis 2021 et sa défaite en finale de l'US Open. Il devait affronter Gaël Monfils, tombeur du finaliste de Toronto Alex De Minaur (ATP 12) au 2e tour, jeudi soir en 8es de finale.

Wawrinka domine Tiafoe en deux sets Wawrinka a brill� mercredi face � Tiafoe Image: KEYSTONE/AP/MARK J. TERRILL Stan Wawrinka (ATP 51) s'est hissé avec brio en 8es de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Le triple vainqueur de Grand Chelem a dominé Frances Tiafoe (ATP 10) 6-3 6-4 au 2e tour pour gagner le droit d'affronter le qualifié australien Max Purcell (ATP 70) jeudi. Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka a cueilli son quatrième succès en autant de duels avec Frances Tiafoe pour devenir à 38 ans et bientôt 5 mois le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire à atteindre les 8es de finale d'un Masters 1000 derrière Ivo Karlovic. Même Roger Federer (38 ans et 2 mois lors de son dernier 8e de finale dans cette catégorie) n'a pas fait mieux. Mercredi soir, Stan Wawrinka a livré de son propre aveu son meilleur match de l'année. Il a survolé les débats face à Frances Tiafoe, grâce à son fabuleux revers à une main mais aussi à son service: auteur de 11 aces, il n'a perdu que 11 points sur son engagement dont 1 seul lorsque sa première balle passait. Il a certes concédé un break, mais il menait alors déjà 4-2 dans le set initial. Le Vaudois, qui entame sa tournée estivale nord-américaine cette semaine, peut donc aborder en pleine confiance son premier affrontement avec l'Australien Max Purcell (25 ans). Mais il se méfiera forcément d'un joueur qui a sorti mercredi le finaliste de l'US Open 2022 Casper Ruud (ATP 7) et qui a conquis trois titres sur le circuit Challenger cette année sur surface dure.

Manchester City s'impose aux tirs au but Haaland et Manchester City ont remport� la Supercoupe UEFA Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis Manchester City a remporté la première Supercoupe de son histoire, deux mois après son premier sacre en Ligue des Champions. Manuel Akanji et ses équipiers se sont imposés 5-4 aux tirs au but face au FC Séville, qui n'a pas aligné Djibril Sow, mercredi à Athènes. Pep Guardiola et les Citizens ont renversé une situation compromise face au vainqueur de la dernière Europa League. Ils peuvent remercier leur portier brésilien Ederson, auteur de deux parades décisives sur des tentatives de Youssef En-Nesyri, à la 50e alors que Séville menait encore 1-0 et à la 64e juste après le 1-1. Mené au score dès la 25e à la suite d'une réussite de la tête d'En-Nesyri, Manchester City a égalisé contre le cours du jeu, sur un but également inscrit de la tête par Cole Palmer (63e). Cette égalisation a libéré le champion d'Angleterre, qui a survolé les débats dans les trente dernières minutes de jeu. Yassine Bounou a dans un premier temps joué les héros dans la cage andalouse, Séville résistant jusqu'à la fin du temps réglementaire. Mais le Marocain n'est pas parvenu à stopper le moindre penalty dans la séance fatidique, le dernier tireur sévillan Nemanja Gudelj voyant sa tentative heurter la transversale des buts d'Ederson.

Une défaite frustrante pour les Suissesses La Suisse de Lauren Bertolacci a connu la d�faite pour son premier match dans l'Euro Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'équipe de Suisse a subi une défaite frustrante pour son entrée en lice dans l'Euro féminin. Les joueuses de la coach Lauren Bertolacci ont été battues 3-2 (16-25 25-15 23-25 25-17 17-15) par la Bosnie-Herzégovine mercredi à Monza dans le cadre du groupe B. Les Suissesses, qui empochent tout de même un point, ont pourtant témoigné d'une grande force de caractère. Impériales dans un premier set où elles ont mené 8-1 puis 14-4, elles ont trouvé les ressources pour s'adjuger également la troisième manche après avoir accusé cinq longueurs de retard (13-18). La Suisse, 28e nation européenne alors que la Bosnie-Herzégovine figure en 17e position, a même mené 10-8 dans le quatrième set. Mais Maja Storck et ses équipières ne sont pas parvenues à porter l'estocade. Et elles ont fini par céder au tie-break, effaçant tout de même deux balles de match après être revenues de 6-11 à 13-13. Cette défaite pourrait sonner le glas des espoirs des Suissesses, qui doivent devancer deux de leurs adversaires pour se hisser en 8es de finale. Elles doivent encore affronter l'Italie (3e du classement européen), la Bulgarie (8e), la Croatie (13e) et la Roumanie (19e). Leur prochain match est prévu vendredi soir face à l'Italie.

Le Canada privé de Jamal Murray Jamal Murray (� gauche) ne disputera pas le Mondial 2023 Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Nouveau forfait de marque pour le Mondial 2023. Le Canada sera privé de l'un de ses meilleurs joueurs, le champion de NBA 2023 Jamal Murray dont le forfait a été annoncé mercredi. "En arrivant au stage de préparation, je voulais voir comment mon corps allait répondre après une longue et exigeante saison et si je serais apte physiquement à être au niveau requis pour la Coupe du monde", a déclaré sur le site de Canada Basketball Murray, champion de NBA en juin avec les Denver Nuggets. "Il a semblé clair après consultation de l'encadrement médical et de l'équipe que du repos supplémentaire s'imposait et j'ai pris la difficile décision de ne pas participer au tournoi", a ajouté Jamal Murray, meneur-arrière de 26 ans revenu à l'automne 2022 d'une longue blessure à un genou. Mardi, l'intérieur des Boston Celtics Kristaps Porzingis, meilleur joueur de la Lettonie, autre équipe d'un groupe H qui comprend aussi la France et le Liban, avait déjà déclaré forfait en raison d'une blessure au pied. Les Canadiens pourront compter sur d'autres joueurs de NBA comme le meneur Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) et l'arrière RJ Barrett (New York Knicks).

Deco nouveau directeur sportif du Barça Deco est le nouveau directeur sportif du Bar�a Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'ancien joueur du FC Barcelone Deco a été nommé directeur sportif du club catalan. Le Portugais remplace Mateu Alemany, a annoncé mercredi le Barça dans un communiqué. Agé de 45 ans, l'ex-milieu d'origine brésilienne a porté les couleurs blaugrana de 2004 à 2008 et a notamment remporté la Ligue des champions en 2006. Il sera chargé de "la philosophie sportive du club et de la construction de son effectif au côté de l'entraîneur (Xavi) et de l'encadrement", a déclaré le FC Barcelone dans un communiqué.

Première finale pour l'Angleterre en éliminant l'Australie Les Anglaises c�l�brent leur qualification pour la finale de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft Les Anglaises, championnes d'Europe en titre, se sont qualifiées pour leur première finale de Coupe du monde contre l'Espagne. Elles ont éliminé l'Australie (3-1). Les "Lionesses", 4es au classement FIFA, mettent fin à leur malédiction: en six participations, l'Angleterre n'avait jamais atteint une finale, 3e en 2015 puis 4e en 2019. Comme la Norvège (1993 et 1995) et l'Allemagne (2001, 2003, 2005, 2007, 2009), l'Angleterre pourrait enchaîner deux titres consécutifs, avec l'Euro et la Coupe du monde. Face à elle dimanche à Sydney, l'Espagne disputera aussi sa première finale mondiale. Les Anglaises ont mis un terme au parcours rêvé des "Matildas", qui avaient retrouvé leur star Sam Kerr titulaire et qui étaient soutenues par tout un pays et par l'Australia Stadium de Sydney, acquis à leur cause. La sélectionneuse Sarina Wiegman, déjà finaliste de la Coupe du monde avec les Pays-Bas en 2019, retrouve donc la finale, après avoir remporté l'Euro l'année dernière, avec les Anglaises. Comme contre la Colombie (2-1), portée aussi par le stade olympique de Sydney, les coéquipières de Millie Bright ont éteint d'un coup la ferveur des 75'700 spectateurs. Mais l'enceinte s'est réveillée brutalement sur un bijou de l'icône Sam Kerr, venu de nulle part. Partie seule, Kerr a déclenché une frappe sublime depuis l'extérieur de la surface, qui s'est logée sous la transversale de Mary Earps (63e). Le match s'est alors intensifié, grâce au réveil des jaunes et vertes. La capitaine australienne a failli doubler la mise juste après son but. C'était sans compter sur le flegme et l'efficacité britanniques. Alors qu'elles étaient pressées par les "Matildas" enfin tranchantes, les Lionnes ont repris l'avantage, en raison d'une erreur de la Lyonnaise Ellie Carpenter, qui a laissé Lauren Hemp passer dans son dos et tromper Arnold (71e), marquant son troisième but du Mondial. Les Anglaises ont fait taire définitivement les "Aussies" quand Alessia Russo a fait le break (86e) en croisant parfaitement son tir.

Landa signe chez Soudal-Quick Step pour épauler Evenepoel Mikel Landa rejoint Soudal-Quick Step et Remco Evenepoel Image: KEYSTONE/EPA Mikel Landa, spécialiste des grands tours, s'est engagé pour deux saisons au sein de Soudal-Quick Step. Il rejoindra l'équipe afin "d'aider Remco Evenepoel à atteindre ses objectifs." En fin de contrat chez Barhain-Victorius, Landa, 33 ans, sera un soutien de poids pour le prodige belge, qui devrait disputer son premier Tour de France en 2024. Au service de Chris Froome lors de ses succès sur le Tour de France en 2016 et 2017, le Basque a lui-même terminé 4e du Tour en 2017 et 2020, ainsi qu'à la 3e place des Giro 2015 et 2022. "C'est un habitué des avant-postes du peloton sur les montées difficiles des grands tours. Nous pensons qu'il est l'homme qu'il faut pour renforcer notre équipe, surtout maintenant que nous portons progressivement notre attention sur les épreuves de trois semaines", s'est réjoui le manager de Soudal, Patrick Lefevere. Ce transfert intervient alors que des rumeurs de départ d'Evenepoel vers la formation Ineos sont de plus en plus insistantes. La pépite belge sera au départ du prochain Tour d'Espagne (26 août-17 septembre), où il sera notamment opposé au Danois Jonas Vingegaard, vainqueur des deux dernières Grandes Boucles.

Après Paredes, Renato Sanches rejoint l'AS Rome, en prêt Renato Sanches, � gauche, quitte le PSG pour la Roma Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Quelques heures après le transfert de Paredes vers Rome, Renato Sanches a aussi quitté le PSG pour rejoindre le club de la capitale italienne. Cette fois sous la forme d'un prêt avec option d'achat. La Roma a précisé dans son communiqué que l'option d'achat deviendrait "obligatoire si certaines conditions étaient réunies", sans préciser lesquelles. Après une seule année à Paris, le milieu de terrain portugais n'entre déjà plus dans les plans du champion de France, dans la foulée d'une saison où il n'a pas réussi à s'imposer dans l'entrejeu parisien, entre blessures et inconstance. Il était arrivé pour une quinzaine de millions d'euros au PSG, dans la foulée de son titre de champion de France acquis avec Lille. Mais sous les ordres du même entraîneur, Christophe Galtier, la greffe n'a pas pris. Le joueur de 25 ans, à qui le monde du football a très tôt collé l'étiquette de prodige, va déjà connaître son cinquième club depuis son départ pour quelque 35 millions d'euros de Benfica vers le Bayern en 2016. Cette année-là, il avait gagné l'Euro avec la Seleçao.

Attilio Biasca au camp des recrues des Blues Attilio Biasca va prendre part au camp des recrues � St-Louis Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Attilio Biasca a été invité au camp des recrues des St-Louis Blues. L'attaquant zougois de 20 ans manquera le début de saison de National League. Car le camp se tient du 13 au 19 septembre et que la National League reprend ses droits le 15 septembre (le 13 avec Fribourg-Lausanne). Après deux ans et demi passés en Amérique du Nord, Biasca est retourné dans son club formateur et a signé un contrat de deux ans. La saison dernière, il était le capitaine de la Suisse M20 au Championnat du monde. Il n'a pas été drafté. Les Blues ont un autre Suisse sous contrat en la personne d'André Heim.

Records d'affluence en Nouvelle-Zélande Des records d'affluence en Nouvelle-Z�lande Image: KEYSTONE/AP/Andrew Cornaga De nouveaux records d'affluence pour des matches de football en Nouvelle-Zélande ont été enregistrés lors du Mondial féminin. Il y a eu 43'217 spectateurs à l'Eden Park d'Auckland. Cela représente au total 700'000 personnes dans les stades du pays depuis le début du tournoi, selon la fédération. L'Espagne s'est qualifiée mardi pour la finale de la Coupe du monde en battant la Suède (2-1) devant 43'217 spectateurs à l'Eden Park, un record égalé. Car la victoire de l'Espagne contre la Suisse en huitièmes de finale, et celle de la Suède contre le Japon en quart avaient attiré le même nombre de spectateurs. Ce record avait déjà été battu dès l'ouverture du tournoi, lorsque 42'137 personnes avaient assisté à la victoire (1-0) de la Nouvelle-Zélande, co-organisatrice avec l'Australie, contre la Norvège, à Auckland. En tout, plus de 700'000 personnes se sont rendues dans les stades sur les 29 matches organisés dans le pays, les trois dernières rencontres de la compétition (demi-finale, petite finale et finale) se déroulant en Australie. "Ce tournoi a entraîné un changement colossal dans la façon dont le football, et en particulier le football féminin, est perçu en Nouvelle-Zélande", a salué Andrew Pragnell, directeur général de New Zealand Football. "Depuis le match d'ouverture historique à l'Eden Park, qui a vu les Football Ferns battre la Norvège, ce tournoi a établi une nouvelle norme pour la Coupe du monde féminine de la FIFA", a-t-il poursuivi. Le pays a également accueilli les Coupes du monde de cricket et de rugby féminin en 2022, ce qui prouve, selon Andrew Pragnell, que la Nouvelle-Zélande peut "organiser des événements majeurs de classe mondiale".