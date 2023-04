Colorado au bord du gouffre ++ Geiger s'étonne

Titré avec Berne en 2010 contre Genève au terme du septième match, Etienne Froidevaux faisait lui aussi partie de l'équipe bernoise battue en 2012. "Si tu as vécu un titre ou une finalissima, tu n'oublies jamais, conclut celui qui va mettre un terme à sa carrière sur une rencontre aussi importante avec Bienne. C'étaient de jolies expériences pour moi, mais à la fin ça reste un match. Il ne faut pas changer grand-chose et profiter de ces moments." En résumé, il faut faire de ce match exceptionnel un événement banal.

La saison passée, Zoug était parvenu à renverser la vapeur pour finalement dominer Zurich 4-3, alors que les hommes de Dan Tangnes étaient menés 3-0. Parmi les matches 7 mémorables, citons celui de 2001 avec le but de Morgan Samuelsson en prolongation pour Zurich à Lugano et celui de 2012 à Berne avec le goal du Zurichois Steve McCarthy à deux secondes de la fin du temps réglementaire.

Pour avoir une idée de ce qui peut se passer jeudi soir, il n'est pas inutile de se plonger dans les statistiques. Depuis l'introduction du septième match en finale des play-off en 1998, les chiffres penchent légèrement en faveur des visiteurs. Ces derniers se sont en effet imposés à quatre reprises pour trois succès à domicile. On peut également inclure la finale de 2004, disputée en cinq matches seulement en raison de divers facteurs, qui avait vu Berne battre Lugano 3-2 (4-3 ap sur un but de Marc Weber).

"Tu peux être préparé comme tu veux, quand tu arrives au match VII il se passe de toute façon quelque chose dans la tête ou dans le ventre, confie Gaëtan Haas. Aujourd'hui (réd: mardi après-midi), la sieste n'était pas incroyable avec l'impression qu'il y a tout qui bouge à l'intérieur. Tu dois essayer de mettre ça de côté, la pression sera sur tout le monde. Tu dois la prendre et la f... au vestiaire pour entrer sur la glace et jouer ton jeu."

Seulement, désigner un favori dans cette partie relève plutôt de l'alpinisme tant les pronostics s'avèrent hasardeux. Car un match VII n'est pas régi par les mêmes règles. La coupe à portée de canne n'incite pas les acteurs à la folie. Chaque geste se veut plus réfléchi que d'habitude. Hors de question de pénaliser son équipe en prenant une punition stupide et évitable.

On y est. Après 52 matches de saison régulière et trois tours de play-off, le dénouement du championnat de National League aura bien lieu sur un quitte ou double. Car il faudra bien qu'il y ait un vainqueur entre deux formations qui proposent un très joli hockey depuis le mois de septembre.

Denis Malgin a bénéficié d'un temps de jeu de 12'05''. Le Soleurois a accusé un bilan de -1. Auteur de 11 buts et de 6 assists en saison régulière pour l'Avalanche qu'il a rejoint à la fin décembre, l'ancien joueur de Lausanne et de Zurich est désespérément "muet" dans cette série.

The Kraken aura l'occasion de conclure vendredi devant son public qui s'est affirmé comme le plus bouillant de la Ligue. A Denver, Seattle a forcé la décision grâce notamment à une réussite de Tye Kartye. Rappelé de Coachella Valley en AHL, le centre de 21 ans est devenu le huitième joueur de l'histoire, soit depuis 1927, à marquer en play-off lors de son premier match en NHL.

A l'Ouest, Memphis n'est plus mené que 3-2 devant les Lakers après un succès 116-99 à domicile. Mais LeBron James et ses coéquipiers auront samedi une deuxième balle de match, devant leur public cette fois. Enfin dans le derby californien, Golden State, le tenant du titre, a cueilli un troisième succès de rang devant Sacramento. Les Warriors se sont imposés 123-116 à l'extérieur pour mener 3-2 dans la série.

Cap sur les demi-finales de Conf�rence pour Jalen Brunson et New York.

Alain Geiger a pu mesurer si besoin était combien les rôles de Gaël Clichy, Timothé Cognat et Miroslav Stevanovic pouvaient être déterminants. Clichy et Stevanovic avaient été préservés samedi à Berne. De retour au jeu, ils ont su, avec Cognat qui est sans doute le joueur le plus précieux de l'effectif, donner le ton juste pour ce Servette en quête de rachat.

Pour Alain Geiger, le tableau est bien sûr beaucoup plus réjouissant. "J'ai vu mon équipe soudée, combative et solide, lâche-t-il. Je n'ai pas le souvenir d'un match à domicile où nous avons bénéficié d'autant d'occasions. Je sens vraiment l'équipe motivée pour aller chercher cette deuxième place."

Le FCZ a sans doute livré l'une de ses plus pauvres performances depuis l'intronisation de Bo Henriksen. Et si le FC Sion et Winterthour devaient marquer des points jeudi soir, les Zurichois seraient à nouveau concernés par la place de barragiste.

Lugano (24 points), Boncourt (24), Nyon (22) et Monthey-Chablais (22) se disputent les trois dernières places disponibles. Mais la tâche des Valaisans, qui se rendront à Neuchâtel samedi, s'annonce particulièrement ardue: ils finiront derrière Nyon s'ils terminent à égalité de points avec les Vaudois. Lugano et Monthey accueilleront quant à eux respectivement Genève et Vevey Riviera samedi.

Le triple vainqueur de Grand Chelem se frottera à l'un des hommes en forme du moment, le vainqueur du récent Masters 1000 de Monte-Carlo Andrey Rublev (ATP 6). Il mène 2-1 dans son face-à-face avec le Russe, qu'il n'a toutefois plus affronté depuis l'automne 2020 et qu'il a toujours affronté sur dur.

Libéré, Stan Wawrinka a dominé les débats dans le deuxième set. Et il a su attendre son heure dans la manche décisive, où les deux hommes ont remporté sans difficulté leurs jeux de service. Mené 1/3 dans le tie-break, le Vaudois a gagné six des sept derniers points en claquant un ace sur la balle de match.

Schär et Lillo ont tenu le plus longtemps le choc, en compagnie de Julien Bernard. Mais le trio a été repris à plus de 70 km de l'arrivée, alors qu'il restait encore une ascension - le col du Mont d'Orzeires - à effectuer. Ascension où aucun puncheur n'est parvenu à sortir d'un premier peloton bien décidé à en découdre au sprint.

Cette 1re étape a été marquée par l'échappée de cinq coureurs, partis dès les premiers kilomètres et dont l'avance maximale fut de 2''45''. Trois Suisses faisaient partie des fuyards: le très expérimenté Michael Schär (36 ans) et les espoirs de Swiss Cycling Jan Stöckli (24 ans) et Dario Lillo (21 ans).

Concernant Roman Josi, qui a manqué depuis plusieurs semaines en raison d'une commotion, un certain optimisme est de mise. Le défenseur des Nashville Predators a retrouvé la glace, selon Patrick Fischer. "Mais on doit attendre de voir s'il n'a plus de symptômes, et si sa franchise le libère."

Outre le timing de l'élimination des play-off, la question des assurances est centrale, ainsi que l'état physique des joueurs. "C'est devenu très complexe avec les assurances des joueurs", glisse Weibel. Une des raisons en est que le statut de certain a pris l'ascenseur. "Ils sont devenus meilleurs, c'est pourquoi l'assurance est plus chère."

La situation des New Jersey Devils, qui en sont à 2-2 dans leur 8e de finale contre les New York Rangers, est particulièrement scrutée. Une élimination libérerait quatre éléments susceptibles de rejoindre la troupe de Fischer: les attaquants Nico Hischier et Timo Meier, le défenseur Jonas Siegenthaler et le gardien Akira Schmid.

"On va être honnête: en tant que sélectionneur, j'espère que beaucoup seront vite éliminés. Mais en tant que fan, je trouverais naturellement cool qu'ils puissent aller plus loin dans les play-off."

On rappellera, en effet, que les Kings avaient raté dimanche une occasion en or de faire le break. Ne menaient-ils pas 3-0 après le premier tiers lors de l'acte IV devant leur public ? Mardi à Edmonton, l'histoire ne fut pas la même. Avec un gardien, Joonas Korpisalo, peu à son affaire au point d'être "chassé" à la 32e minute, Los Angeles n'a pas vraiment eu sa chance face à des Oilers euphoriques emmenés par Nick Bjugstad, qui a été l'auteur d'un doublé.

On connait l'affiche de l'une des deux demi-finales de la Conférence Ouest. Denver affrontera Phoenix. Les Nuggets et les Suns ont su conclure lors de l'acte V à domicile devant respectivement Minnesota et les Clippers.

Une finale de National League en apothéose

Ga�tan Haas a marqu� le 3-1 d�cisif pour Bienne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

En dominant Genève 4-2 dans le Seeland, Bienne s'est offert le droit de disputer un septième match jeudi aux Vernets. Pour les Bernois, les deux jours de pause ont été bénéfiques.

A la question de savoir comment ils allaient réagir après la baffe (7-1) encaissée aux Vernets, les Biennois ont apporté une excellente réponse: bien! A croire que le bon vieux "perdre 7-1 ou 1-0, c'est pareil" ne se balance pas comme ça sans raison.

Mais pour prendre le meilleur sur ce Genève-là, Bienne a retrouvé ce qui a fait sa force cette saison. Les Seelandais ont poussé et n'ont pas subi le forechecking adverse. "On a enfin joué notre jeu, a lâché un Gaëtan Haas soulagé. Et pu... ça fait plaisir! (il rit) Forcément, tu passes moins de temps en zone défensive, surtout qu'on connaît la force de Genève et de leurs joueurs."

Pas de creux au deuxième

Au bord du gouffre, les joueurs de Törmänen ont donc répondu avec la manière. Mais le capitaine biennois reconnaît qu'il a eu un petit surplus de motivation juste avant d'entrer sur la glace: "Pour être honnête, quand je suis parti à l'échauffement et que j'ai vu le podium prévu pour le titre de champion, ça m'a fait un petit truc et je me suis dit que ce n'était pas possible que ça se passe ce soir chez nous. Je pense qu'on a tous eu cette petite énergie en plus et on a fait un match solide pendant soixante minutes. On n'a pas eu notre creux du deuxième tiers comme lors de beaucoup de matches."

Avec les deux jours de pause, le staff technique biennois a travaillé à rebooster le groupe. "On était sorti de notre chemin sur les deux derniers matches, précise Gaëtan Haas. Ils nous ont remis sur ce chemin."

"Ca sera une bataille"

Et bien sûr maintenant se profile le match VII, cette partie que les Alémaniques appellent la Finalissima. Si la rencontre se joue aux Vernets et que Genève dispose logiquement de l'avantage de la glace, la tendance penche plutôt pour du 50/50. Alors quand on demande à Gaëtan Haas ce qui peut faire la différence dans cet acte VII, le capitaine s'excuse presque pour la banalité de sa réponse: "C'est peut-être bête, mais les détails. On doit tous les mettre de notre côté. Tu sais que de toute façon, c'est le dernier match de la saison et que ça va se jouer à pas grand-chose."

Ce qui a sans doute permis à Bienne de résister à la pression, c'est cette capacité à rester calme et à ne pas vivre les montagnes russes. "Après le dernier match, on n'est pas descendu trop bas et là on ne va pas monter trop haut, conclut Gaëtan Haas. C'est une équipe incroyable en face et ils seront durs à battre à la maison. Ca sera une bataille." Et une belle publicité pour le hockey suisse.