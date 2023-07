Corpuz sacrée à l'US Open ++ Wembanyama brille

Allisen Corpuz sacrée à l'US Open, Albane Valenzuela 59e Albane Valenzuela n'a pas sign� d'exploit � l'US Open Image: KEYSTONE/AP/ERIC GAY L'Américaine Allisen Corpuz a remporté sa première grande victoire sur le circuit LPGA de manière spectaculaire dimanche en s'adjugeant l'US Open. La Genevoise Albane Valenzuela a terminé 59e. Originaire d'Honolulu, Allisen Corpuz (25 ans) s'est imposée avec trois coups d'avance sur la Britannique Charley Hull et la Sud-Coréenne Shin Ji-yai. La Japonaise Nasa Hataoka, leader sur 54 trous, a craqué dimanche. Elle a terminé sur une carte de 76 pour partager la 4e place (285) avec l'Américaine Bailey Tardy. "C'est irréel. Cette semaine, c'est comme si un rêve devenait réalité. J'étais un peu nerveuse par moments, mais je me suis sentie à l'aise", a déclaré Allisen Corpuz. "C'était tout simplement génial d'être à Pebble Beach cette semaine", a ajouté l'Américaine, 4e du premier Majeur de la saison, le Chevron Championship. Albane Valenzuela - qui avait terminé le Chevron Championship à égalité avec Corpuz à la fin avril - n'a en revanche pas signé d'exploit sur le parcours de Pebble Beach. La Genevoise de 25 ans a terminé 12 coups au-dessus du par après avoir rendu des cartes de 74, 74, 76 et 76. Elle empoche un chèque d'environ 23'000 dollars.

Wembanyama brille pour sa deuxième apparition Wembanyama a brill� dimanche face � Portland Image: KEYSTONE/AP/John Locher Victor Wembanyama a illuminé la rencontre et fait valoir son statut de no 1 de la draft, dimanche face à Portland dans le cadre de la Summer League de NBA. Le Français a réussi 27 points et 12 rebonds dans un match perdu 85-80 par San Antonio à Las Vegas. L'intérieur, maillot noir et flocage blanc dans le dos, devait se libérer de la pression qu'il a accumulée durant toute la saison. Ce fut le cas avec une envie qui a sauté aux yeux, double double en prime, en 27 minutes passées sur le parquet. Egalement auteur de 3 contres, Wembanyama a corrigé la mire au tir (9/14). Vendredi, lors de sa première apparition sous le maillot de la franchise texane, le joueur de 19 ans avait été en difficulté offensivement avec un manque évident de précision (2/13 au tir). Kareem Abdul-Jabbar Samedi, lors d'une opération de communication avec Kareem Abdul-Jabbar (six fois meilleur joueur de la ligue), Wembanyama avait évoqué son adaptation: "Je ne suis qu'un rookie, je dois encore tout apprendre. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais (lors du premier match), et les prochains matches je ne saurai probablement pas non plus... Cela va venir avec le temps." Victor Wembanyama va continuer de travailler cet été et souffler, aussi. "Je sens que j'ai vraiment besoin de repos", déclarait-il vendredi. La saison du Français est probablement enfin terminée, lui qui a refusé de participer à la Coupe du Monde. Désormais place à la NBA: "Pour moi la véritable première, elle sera en octobre", s'est-il projeté.

Novak Djokovic stoppé par le couvre-feu Novak Djokovic: le plus dur est - apparemment - fait. Image: Keystone/EPA/ISABEL INFANTES Novak Djokovic a un pied en quart de finale. Stoppé par le couvre-feu, le quadruple tenant du titre mène deux sets à rien devant Hubert Hurkacz (no 17). Il devra terminer le job lundi. Novak Djokovic a gagné les deux premières manches au jeu décisif. Dans la première, il a dû sauver trois balles de set consécutives pour l'emporter 8/6. Dans la seconde, le Polonais a mené 5/4 avec deux services à suivre, mais il fut à nouveau incapable de conclure. Dans les deux occasions, son bras a tremblé au pire moment. Le vainqueur de cette rencontre affrontera mardi Andrey Rublev (no 5). Le Russe a gagné un match superbe devant Alexander Bublik (no 23). Il s'est imposé 7-5 6-3 6-7 (6/8) 6-7 (5/7) 6-4 en 3h17. L'avant-dernier point du match, gagné par Rublev avec son plongeon désespéré derrière la ligne de fond pour contrer un revers le long de la ligne du Kazakh que tout le monde avait vu gagnant, restera comme l'un des points de la décennie.

Belinda Bencic: "Je suis extrêmement fière" Belinda Bencic veut terminer l'ann�e parmi les huit premi�res du classement pour jouer le Masters. Image: KEYSTONE/EPA/ISABEL INFANTES "Je suis extrêmement fière, assure Belinda Bencic. Et il n'y a rien à regretter ce soir. Il n'y a rien aussi que j'aurais pu faire autrement." Belinda Bencic ne veut pas s'apitoyer sur son sort. "J'ai savouré cette rencontre jusqu'au bout", poursuit la Championne olympique qui a livré dimanche le deuxième match de sa carrière sur le Centre Court de Wimbledon. Les deux balles matches envolées contre Iga Swiatek laissent pourtant un goût amer. A un point près, elle aurait pu battre pour la deuxième fois après sa victoire sur Naomi Osaka à New York en 2019 une no 1 mondiale dans un tournoi du Grand Chelem. Ce huitième de finale incite Belinda Bencic à croire en de beaux lendemains. "Le but est tracé, dit-elle. Je veux terminer l'année parmi les huit premières du classement pour jouer le Masters."

Belinda Bencic battue par la no 1 mondiale malgré 2 balles de match Belinda Bencic: un grand match sur le plus beau court du monde... Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Belinda Bencic (no 14) a été à un point de signer sur le Centre Court de Wimbledon l'un des plus beaux exploits de sa carrière. Elle a vraiment eu la no 1 mondiale Iga Swiatek dans sa ligne de mire. La Championne olympique s'est inclinée 6-7 (4/7) 7-6 (7/2) 6-3 après 3h02' de jeu devant la Polonaise après s'être procurée deux balles de match à 6-5 15-40 au deuxième set. Iga Swiatek les écartait sur deux winners pour sortir la tête de l'eau. Revenue à deuce, elle devait gagner neuf des onze derniers points de cette deuxième manche pour fermer la porte à son adversaire. Deux doubles fautes fatales Belinda Bencic a encore bénéficié e la première occasion dans la troisième manche, une balle de break à 1-1 30-40 sur laquelle elle fut un brin timorée. Au jeu suivant, elle commettait deux doubles fautes pour laisser Iga Swiatek prendre enfin le score. Titrée déjà à quatre reprises en Grand Chelem à seulement 22 ans, Iga Swiatek disputera ce mardi son premier quart de finale à Wimbledon. Il l'opposera à la formidable Elina Svitolina (WTA 76), victorieuse 11/9 au super tie-break du troisième set de Victoria Azarenka (no 19). Un huitième de finale perdu en Grand Chelem face à la no 1 mondiale après avoir laissé filer deux balles de match peut vous laisser à terre pendant de longues semaines. Mais malgré ce scénario si cruel, Belinda Bencic ne peut pas nourrir une montagne de regrets. Elle n'a rien pu faire sur les deux balles de match jouées à la perfection par une Iga Swiatek qui a prouvé à cet instant qu'elle n'était pas une no 1 mondiale par défaut. Elle sait aussi qu'elle a réalisé le hold-up parfait au premier set. Elle a, en effet, écarté 6 balles de break sur 6, dont deux balles de set à 5-4 15-40, sans s'en procurer une seule pour le remporter après avoir pourtant gagné moins de points que son adversaire (39 contre 43). Sa meilleure surface Venue à Wimbledon sans grandes illusions en raison d'une préparation tronquée par une blessure à l'épaule, Belina Bencic avait assuré n'avoir "rien à perdre" lors de ce huitième de finale. Même si Iga Swiatek n'a pas encore tout à fait le pied jardinier, cette rencontre dominicale a confirmé que le gazon était bien la meilleure surface de Belinda Bencic. Avec son oeil, son sens de l'anticipation et sa faculté de faire le pas en avant pour prendre l'échange à son compte, elle a offert une réplique magnifique. Il lui manque encore peut-être un zeste de puissance au service pour gagner un jour à Church Road. Dimanche, les 4 aces qu'elle a armés ne peuvent pas contre-balancer ses 11 doubles fautes. Avant le prochain grand rendez-vous de l'US Open à New York où elle avait été demi-finaliste en 2019, Belinda Bencic s'autorisera un retour sur la terre battue. Elle sera, en effet, la tête d'affiche du Ladies Open de Lausanne qui débutera le 24 juillet. Elle aura l'ambition de faire - beaucoup - mieux que l'an dernier où son parcours s'était arrêté en quart de finale contre, il est vrai, la future gagnante du tournoi Petra Martic.

Tour de France: Woods remporte la 9e étape Tadej Pogacar a encore repris du temps au maillot jaune Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le Canadien Michael Woods (Israël PT) s'est imposé seul au sommet du Puy-de-Dôme, terme de la 9e étape du Tour de France. Il faisait partie d'une grande échappée ignorée par le peloton des favoris. Woods (36 ans) a rejoint et dépassé l'Américain Matteo Jorgenson, qui était en tête depuis 40 km, à 500 m de la ligne. Il a gagné avec 28 secondes d'avance sur le Français Pierre Latour et 35 sur le Slovène Matej Mohoric. Le malheureux Jorgenson a terminé 4e. Pogacar reprend huit secondes Loin derrière, à plus de huit minutes du vainqueur, les favoris ont longtemps tergiversé. Tadej Pogacar a attaqué à 1,5 km de l'arrivée, mais Jonas Vingegaard a résisté un moment avant de céder dans les 500 derniers mètres. Le Danois a finalement cédé huit secondes au Slovène, mais il a conservé son maillot jaune avec 17 secondes de réserve sur son grand rival. Reste que, comme déjà lors de la première arrivée au sommet, Pogacar a réussi à décrocher Vingegaard de sa roue. Il n'y était jamais parvenu l'an passé. Le gain obtenu au Puy-de-Dôme, où le Tour revenait pour la première fois depuis 35 ans, n'est pas spectaculaire au niveau temps. Mais il est sans doute sans prix sur le plan psychologique, ce d'autant plus que l'étape s'est courue par une forte chaleur et que Pogacar n'apprécie a priori pas ce genre de conditions météo. Le peloton profitera lundi d'une première journée de repos.

British GP: Verstappen s'impose devant Norris et Hamilton Lando Norris a pris la t�te au d�part Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Max Verstappen (Red Bull-Honda) a gagné comme prévu le GP de Grande-Bretagne à Silverstone, fêtant son huitième succès de la saison en dix courses. Les Red Bull restent ainsi invaincues en 2023. Le double champion du monde néerlandais, surpris au départ par Lando Norris (McLaren-Mercedes), a pris la tête au 5e des 52 tours. Il n'a plus été inquiété ensuite pour signer la 43e victoire de sa carrière en formule 1. Avec ce sixième Grand Prix consécutif remporté, Verstappen a encore augmenté son avance au championnat du monde. Il compte 99 points d'avance sur son coéquipier mexicain Sergio Pérez, sixième à Silverstone. Red Bull reste ainsi sur onze victoires de suite en F1, ce qui égale le record de McLaren établi en 1988. Derrière le vainqueur, le podium a été complété par deux Anglais, à la grande joie du public. Norris a en effet pris la deuxième place devant Lewis Hamilton (Mercedes). Leurs coéquipiers suivent avec la quatrième place du rookie australien Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) devant George Russell (Mercedes). Les Ferrari ont déçu: Charles Leclerc a dû se contenter du 9e rang devant Carlos Sainz. Leurs choix stratégiques en matière de pneus ont été loin d'être optimaux. Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont une fois encore pas pu s'illustrer. Valterri Bottas et Guanyu Zhou ont respectivement fini 12e et 15e.

Coupe du monde: succès final pour Gulich/Röösli Le duo suisse a gagn� la Coupe du monde Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le deux sans barreur Andrin Gulich/Roman Röösli a remporté la Coupe du monde au terme de la finale sur le Rotsee. Le duo a pris la 3e place de la finale A, alors qu'un 5e rang lui suffisait. En finale, le Zurichois âgé de 24 ans et le Lucernois de 29 ans ont été devancés par les Britanniques Thomas George/Oliver Wynne-Griffith et les Roumains Sergiu Bejan/Marius Cozmiuc. Les Suisses ont concédé 2''75 par rapport aux vainqueurs, mais leur préparation avant ce rendez-vous à domicile n'avait pas été optimale. Röösli a dû s'entraîner seul en skiff lors de la dernière semaine de juin, son coéquipier étant retenu à Londres pour des examens universitaires. Raphaël Ahumada/Jan Schäuble en deux de couple poids légers ont subi leur première défaite de l'année dans une finale. Le duo a pris la troisième place, mais était déjà assuré de la victoire finale. Le quatre de couple dames composé de Célia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher et Fabienne Schweizer a aussi pu se hisser sur la troisième marche du podium. Il lui a manqué 1''44 pour s'imposer.

Luis Suarez est décédé à l'âge de 88 ans Luis Suarez photographi� en 2006 avec une �charpe de l'Inter Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO L'Espagnol Luis Suarez Miramontes, vainqueur du Ballon d'Or en 1960, est décédé à l'âge de 88 ans. Il avait notamment gagné deux fois la Ligue des champions avec l'Inter Milan. L'annonce de son décès a été faite par la Fédération espagnole (RFEF) et l'Inter Milan. Il avait joué la majeure partie de sa carrière chez les nerazzurri après avoir quitté le FC Barcelone. "Le premier Ballon d'Or espagnol, champion d'Europe en 1964, entraîneur de l'équipe nationale et l'une des plus grandes légendes de notre football. Repose en paix, Luisito", a tweeté la RFEF à propos d'un footballeur au "talent unique" selon l'Inter. Un "Maestro" "S'il avait joué de nos jours, les médias sociaux seraient saturés de vidéos de ses actions", écrit le club italien dans un communiqué, en saluant le "Maestro", un numéro dix qui "jouait la tête haute". L'ancien milieu offensif avait également terminé à trois autres reprises sur le podium du Ballon d'Or (2e en 1961 et 1964, 3e en 1965). Finaliste malheureux de la Coupe d'Europe des clubs champions avec le Barça en 1961, Luis Suarez avait remporté la compétition deux années de suite sous le maillot de l'Inter en 1964 et 1965. Il a eu moins de succès au cours de sa carrière d'entraîneur, débutée en 1974 à l'Inter, puis poursuivie notamment au Deportivo La Corogne, son club formateur, avant de prendre les rênes de la sélection espagnole entre 1988 et 1991.

Une victoire heureuse mais précieuse pour Chicago Xherdan Shaqiri peut sourire: les play-off de la MLS ne sont plus un mirage. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'embellie se précise pour le Chicago de Xherdan Shaqiri. Victorieux 1-0 de Nashville à domicile, le Fire a cueilli une troisième victoire en quatre matches pour se rapprocher d'une place en play-off. Toujours sans sa nouvelle recrue Ousmane Doumbia, Chicago a forcé la décision sur une réussite de l'Allemand Fabian Herbers à la 34e qui a bénéficié d'un magnifique service de l'ex-Xamaxien Maren Haile-Selassie. Face au deuxième de la Conférence, le Fire a connu une certaine réussite pour conserver son avantage. Un succès mercredi lors de la venue de Montréal permettra à Xherdan Shaqiri, assez discret contre Nashville, et à ses coéquipiers de basculer - enfin - du bon côté de la barre. A l'Ouest, la fête continue pour St. Louis et le capitaine Roman Bürki. Le Bernois et ses coéquipiers se sont imposés 1-0 à Toronto pour conserver la tête de la Conférence. Roman Bürki a signé son septième clean-sheet de la saison pour s'affirmer comme l'un des tous meilleurs gardiens de la MLS. St. Louis devance de 3 points Seattle, victorieux 3-2 à Vancouver sans Stefan Frei. Le portier a été victime d'une commotion cérébrale à l'entraînement.

GP de Grande-Bretagne: qui pour inquiéter Verstappen? Max Verstappen (Red Bull-Honda) sera l'immense favori du GP de Grande-Bretagne aujourd'hui dès 16h00 à Silverstone. Le Néerlandais visera une sixième victoire consécutive cette saison. Double champion du monde en titre, Verstappen est promis à un troisième sacre tant sa domination est grande. Il partira pour la septième fois de la pole position en 2023. Samedi, il a devancé les McLaren-Mercedes de Lando Norris et Oscar Piastri, en net regain de forme. La lutte pour les places d'honneur devrait aussi concerner les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz (4e et 5e sur la grille), ainsi que les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, qui seront juste derrière. L'autre Red Bull, pilotée par Sergio Pérez, ne partira qu'en 16e position. Le Mexicain, sous pression, va devoir effectuer une belle remontée pour satisfaire ses exigeants patrons.

Un deuxième titre européen pour Zoé Claessens Zoe Claessens � nouveau Championne d'Europe. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Zoé Claessens est Championne d'Europe pour la deuxième fois. Après son premier titre en 2021, la Vaudoise de 22 ans a été sacrée à Besançon. Dans le Doubs, Zoé Claessens a devancé la Danoise Malene Kejlstrup et la Néerlandaise Merel Smulders durch. La Championne olympique Bethany Shriever a pris la quatrième place, la Genevoise Thalya Burford la sixième. Dans la course masculine, le Thurgovien Cédric Butti et le Bernois se sont classés aux septième et huitième rangs.

Matteo Berrettini revient dans le jeu Matteo Berrettini: une rage de vaincre retrouv�e. Image: KEYSTONE/EPA/ISABEL INFANTES Matteo Berrettini (ATP 38) est de retour ! Le finaliste de 2021 défiera le no 1 mondial Carlos Alcazar lundi en huitième de finale un peu contre toute attente. Miné par les blessures et sous le feu des critiques en raison d'une vie privée jugée "incompatible" avec le sport de haut niveau, le Romain est en passe de faire taire ses détracteurs. Alors qu'il avait quitté en pleurs le court le mois dernier lors de sa défaite au premier tour à Stuttgart, il vient d'aligner à Wimbledon trois victoires probantes contre son vainqueur de Stuttgart justement Lorenzo Sonego (ATP 42), contre le finaliste du Queen's Alex de Minaur (ATP 15) et enfin samedi contre le Champion olympique Alexander Zverev (no 19). Carlos Alcazar aura tout intérêt à se méfier du retour de flamme de Matteo Berrettini. Holger Rune (no 6) est, quant à lui, le miraculé du jour. Le Danois a écarté deux balles de match pour battre 10/8 au super tie-break du cinquième set Alejandro Davidovich Fokina (no 31), sans doute le joueur le plus "fou" du Circuit. Il faut, en effet, une certaine dose de folie pour servir à la cuillère à 8/8 au jeu décisif du cinquième set...

James Trafford le nouveau héros James Trafford: 6 matches sans encaisser un seul goal � l'Euro M21. Image: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV Le football anglais s'est découvert un nouveau héros: James Trafford le gardien de Manchester City prêté la saison dernière à Bolton en D3. James Trafford a, en effet, été le grand artisan du troisième sacre de l'Angleterre à l'Euro M21. Il a réussi un double arrêt sur un penalty lors de la finale remportée 1-0 par les Anglais devant l'Espagne à Batumi. Il a détourné à la.. 99e la frappe du capitaine Abel Ruiz au bout du temps additionnel. Les Anglais avaient ouvert le score par Cole Palmer (Manchester City) en toute fin de première mi-temps sur un coup-franc dévié par un de ses coéquipiers. Jammes Trafford a fait le reste pour signer son sixième clean sheet en six matches lors de ce tournoi face à l'équipe qui avait éliminé la Suisse en quart de finale après les prolongations.