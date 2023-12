Coup dur pour le HC Lugano ++ Winnipeg et Nashville gagnent

HC Lugano: Carr et Granlund blessés Lugano espère récupérer Daniel Carr à mi-février Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Coup dur pour le HC Lugano: le club tessinois sera privé pendant plusieurs mois de ses attaquants étrangers Daniel Carr et Markus Granlund. Le Canadien Carr s'est blessé aux adducteurs de la cuisse mercredi passé à l'entraînement. Les bianconeri espèrent le récupérer d'ici mi-février. Pour sa part, le Finlandais Granlund a été touché vendredi au ligament externe du genou gauche lors d'une collision avec un joueur des Zurich Lions. Il sera opéré vendredi. Sa saison est probablement terminée, la phase de guérison étant estimée entre quatre et cinq mois.

Winnipeg et Nashville gagnent encore Nino Niederreiter (à gauche) au duel avec Radko Gudas: le Grison a été l'un des deux buteurs suisses dimanche en NHL. Image: KEYSTONE/AP/Alex Gallardo Nino Niederreiter et Roman Josi ont vécu un très beau dimanche. Le Grison et le Bernois patinent, en effet, dans des équipes qui n’arrêtent pas de gagner. A Anaheim, Nino Niederreiter a signé sa septième réussite de la saison lors du succès 4-2 de Winnipeg. Menés 2-0, les Jets ont renversé la partie grâce à leurs quatre buts inscrits dans un troisième tiers de feu. El Nino a réduit la marque à 2-1 sur un tir dévié malencontreusement par le patin d’un défenseur. A noter que les Jets ont dû composer lors de cette ultime période sans leur meilleur compteur Kyle Connor qui avait été touché au genou plus tôt dans la rencontre. Winnipeg a signé sa quatrième victoire de rang, la neuvième lors de ses douze derniers matches. Victorieux 2-1 à Montréal, le Nashville de Roman Josi a, pour sa part, cueilli un dixième succès sur ses treize dernières rencontres. Auteur de deux passes décisives pour ses 21e et 22e points de la saison, le capitaine a su réagir au lendemain d’une défaite 4-0 à Toronto. New Jersey n'a pas su enchaîner La journée fut, en revanche, moins belle pour les autres Suisses en lice. A Edmonton, Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid se sont inclinés 4-1 avec New Jersey. Les Devils n’ont pas pu, ainsi, enchaîner une quatrième victoire de rang moins de 24 heures après leur succès à Calgary. Akira Schmid a été crédité de 26 arrêts, Nico Hischier d’un assist alors que Timo Meier a traversé un cinquième match en ce mois de décembre sans comptabiliser le moindre point. Kevin Fiala et Los Angeles ont concédé une deuxième défaite en l’espace de 24 heures à New York. Battus 3-2 en prolongation samedi par les Islanders, ils ont été cette fois dominés 4-1 par les Rangers. Enfin malgré un but et un assist de Philipp Kurashev, Chicago a été battu 4-2 sur sa glace par Washington. Avec ses 16 points (6 buts/10 assists), le Bernois est l’une des rares satisfactions d’une équipe qui partage le bonnet d'âne de la Ligue avec Anaheim.

Becir Omeragic dans le 11 idéal de "L'Equipe" Becir Omeragic sous les couleurs de l'équipe de Suisse M21. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Becir Omeragic est à l’honneur ! Le défenseur central de Montpellier figure pour la première fois dans le 11 idéal de "L'Equipe". Le quotidien a souligné sa performance de vendredi soir lors du nul 0-0 à domicile des Héraultais devant Lens. Le transfuge du FC Zurich a, ainsi, récupéré 8 ballons pour récolter la note 7. Agé de 21 ans, Becir Omeragic compte 4 sélections en équipe de Suisse. La dernière remonte toutefois à juin 2021. Son parcours à Montpellier pourrait-il inciter Murat Yakin à l’appeler une première fois au printemps prochain ?

Liga: Gérone s'impose sur la pelouse du Barça Valery Fernandez inscrit le troisième but de Gérone Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Toujours aussi séduisant dans le jeu, Gérone a signé une victoire de prestige dimanche dans le derby catalan. Il s'est imposé 4-2 sur la pelouse du FC Barcelone et a repris seul la tête de la Liga. Le rêve continue: à trois journées de la fin de la phase aller, le petit club catalan, racheté en 2017 par le City Football Group, la maison-mère émiratie de Manchester City, est premier de Liga devant les grands d'Espagne. Cette 13e victoire en 16 journées permet aux Gironistes de récupérer leur fauteuil de leader avec deux longueurs d'avance sur le Real Madrid, tenu en échec samedi par le Betis Séville (1-1), et sept sur l'Atlético Madrid (3e) et le Barça (4e). Les visiteurs ont ouvert le score par leur buteur ukrainien Dovbyk (12e) avant l'égalisation de Lewandowski (19e). Ils ont repris l'avantage grâce à Miguel Gutierrez (40e) et l'entrant Valery a fait le break (80e), puis Gündogan a réduit la marque (92e) et Stuani a ajouté un quatrième but à quelques secondes du terme (95e).

Sports Awards: Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami sacrés Marco Odermatt: troisième titre consécutif de sportif de l'année Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami sont les vainqueurs des Swiss Awards 2023. Le skieur est devenu pour la troisième fois de suite sportif suisse de l'année. Pour sa part, la skieuse tessinoise a conquis le trophée pour la deuxième fois après 2016. Le ski alpin a donc recueilli tous les suffrages dimanche soir. Odermatt (26 ans) a vécu une nouvelle saison exceptionnelle avec notamment deux titres de champion du monde (descente et super-G) et la victoire au général de la Coupe du monde, assortie d'un record de points. Dimanche, il a obtenu la majorité des suffrages devant le lutteur Samuel Giger et l'athlète Simon Ehammer. Odermatt est le premier à gagner trois fois de suite depuis le cycliste Tony Rominger (1992-1994). Le ski rafle presque tout Lara Gut-Behrami (32 ans) a elle aussi réussi une très belle saison. Elle a notamment gagné le petit globe du super-G pour la quatrième fois de sa longue carrière. Elle a été choisie devant la cycliste Marlen Reusser et l'athlète Ditaji Kambundji. Le Bernois Thomas Stauffer (54 ans), chef de l'équipe masculine suisse de ski alpin, a été nommé entraîneur de l'année. Cela montre une fois encore la place primordiale occupée par le ski dans le paysage sportif helvétique. Il a notamment été préféré à Jan Cadieux, qui a mené Genève-Servette au titre de champion de Suisse en hockey sur glace. Les joueuses de tennis suisses ont été désignées comme l'équipe de l'année, grâce à leur succès fin 2022 en finale de la Billie Jean King Cup, l'ex-FedCup. Un titre qu'elles n'ont pas pu défendre cette année, notamment en raison de l'absence de la meilleure joueuse, Belinda Bencic, qui attend un heureux évènement. Akanji MVP Vainqueur de la Ligue des champions, du championnat et de la Coupe d'Angleterre avec Manchester City, Manuel Akanji (28 ans) a pour sa part reçu le trophée du MVP. Il a devancé le hockeyeur Nico Hischier. Quatre fois médaillée aux Mondiaux juniors de ski alpin, Stefanie Grob (19 ans) a reçu le prix du jeune talent de l'année. L'Appenzelloise a ainsi reçu un chèque de 12'000 francs. L'inévitable Marcel Hug (37 ans) a pour sa part été désigné comme athlète paralympique de l'année. C'est la neuvième fois de sa carrière que l'athlète en fauteuil roulant a reçu cette récompense, et la troisième de suite.

Yverdon relève la tête Kevin Carlos devance Lavdrim Hajrulahu pour rappeler que les Yverdonnois ont toujours eu une longueur d'avance. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Après deux défaites sans appel contre Lugano et St. Gall, Yverdon a relevé la tête le jour où il le fallait. L’équipe du Nord-Vaudois a remporté le derby de la peur face au Stade Lausanne-Ouchy. Menés au score à la pause sur une réussite magnifique d’Ismaël Gharbi, les Yverdonnois ont pu rafler la mise grâce à Anthony Sauthier (72e) et à Mohamed Tijani (80e). Les deux défenseurs ont concrétisé une domination presque écrasante face à un adversaire qui fut bien loin d’évoluer dans le registre qui avait été le sien mercredi dernier au Wankdorf face aux Young Boys. Après avoir pu compter sur un Dany Da Silva remarquable dans la cage, les Stadistes ont un peu creusé leur propre tombe avec l’expulsion de Florian Danho à la 68e. Déjà expulsé huit jours plus tôt contre Bâle, l’attaquant venait pratiquement d’entrer en jeu. On ne pourra donc pas parler de coaching gagnant pour Ricardo Dionisio.... A la faveur de cette victoire, Yverdon revient à la hauteur des Grasshoppers et de Lausanne à la septième place du classement. Quant au SLO qui n’a cueilli qu’un point lors de ses cinq derniers matches, on a le sentiment que cette défaite va faire très mal dans les têtes. Une montagne de regrets pour le FC Zurich Dans l’autre match disputé à 16.30, le FC Zurich a été tenu en échec par le FC Lucerne (1-1). Ce résultat fait l’affaire des Young Boys qui auront l’assurance de terminer l’année à la première place en cas de succès samedi prochain à la Pontaise contre le SLO. Les Zurichois peuvent nourrir une montagne de regrets. Ils ont été piégés par une... rupture conclue par Thibault Klidje sur l’égalisation avant que la VAR annule le 2-1 d’Ifenany à la 95e minute pour un hors-jeu qu’aucun œil humain n’aurait pu déceler.

Saut: Gregor Deschwanden 2e à Klingenthal Gregor Deschwanden vole vers son premier podium Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Gregor Deschwanden a signé de loin le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde. Le Lucernois s'est en effet classé 2e du concours dominical à Klingenthal grâce à des sauts de 138 et 146,5 m. Le Lucernois âgé de 32 ans n'a été devancé que par l'Allemand Karl Geiger, qui a fêté un doublé après avoir déjà gagné l'épreuve de samedi. Deschwanden s'était déjà illustré lors cette dernière en finissant au 7e rang, ce qui égalait alors son meilleur classement en Coupe du monde. Il a donc fait encore bien mieux dimanche, notamment grâce à son deuxième saut puisqu'il figurait à la 6e place au terme de la manche initiale. Trois autres Suisses ont pu inscrire des points. Il s'agit en l'occurrence de Remo Imhof (24e), Killian Peier (26e) et Simon Ammann (29e). Ce résultat d'ensemble est de bon augure avant le rendez-vous à domicile le week-end prochain à Engelberg. Le dernier Suisse à être monté sur un podium en Coupe du monde était Killian Peier. Cela remontait à décembre 2019 à Nijni Tagil, où le Vaudois avait fini 2e.

Granit Xhaka brillant mais malheureux Granit Xhaka (à gauche) au deul ave Deniz Undav: un 14e match sans défaite en Bundesliga avec Leverkusen. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Granit Xhaka a sorti le grand jeu à Stuttgart où le Bayer Leverkusen a obtenu le nul 1-1 pour demeurer invaincu cette saison en Bundesliga. La réussite ne l’a toutefois pas accompagné. A l’origine de l’égalisation de Florian Wirtz à la 47e avec une ouverture magnifique dans la profondeur pour Victor Boniface, le capitaine de l’équipe de Suisse a armé une frappe des 25 m deux minutes plus tard qui a trouvé le poteau extérieur avant de longer la ligne. Avec ce point obtenu face à une équipe qui baigne dans une douce euphorie depuis le début de la saison, le Bayer Lerverkusen compte au soir de cette 14e journée désormais quatre longueurs d’avance sur le Bayern Munich, battu 5-1 samedi à Francfort. Mais les Bavarois ont un match en retard à disputer.

Une quatrième médaille pour Noè Ponti Noè Ponti: le grand homme des Championnats d'Europe en petit bassin. Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Noè Ponti a été le grand homme des Championnats d’Europe en petit bassin d’Otopeni. Le Tessinois a, en effet, remporté quatre médailles en Roumanie. Auteur d’un triplé historique en papillon avec ses succès sur le 200 m, le 100 m et le 50 m, Noè Ponti a conclu en beauté dimanche. Il a cueilli l’argent sur le 100 m quatre nages. Qualifié sur le fil pour cette finale – il a dû passer par un barrage – Noè Ponti a mené jusqu’aux 100 m avant de subir le retour de Bernhard Reitshammer. Dernier à la mi-course, l’Autrichien a forcé la décision sur les 25 m de brasse pour priver le Tessinois d’un formidable quadruplé.

CHI de Genève: Steve Guerdat 4e du Grand Prix Steve Guerdat et Dynamix: au 4e rang du GP à Genève Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Steve Guerdat a manqué de peu la victoire dans le Grand Prix du CHI de Genève. Chevauchant Dynamix, le Jurassien a fini au 4e rang d'une manifestation dotée de 1,1 million de francs. La victoire est revenue à l'Allemand Richard Vogel sur United Touch. Celui-ci n'a pas été perturbé par le fait de devoir s'élancer en premier dans le barrage, qui réunissait huit cavaliers. Guerdat (41 ans) a pris tous les risques avec Dynamix, une jument encore jeune et très rapide. Le duo a malheureusement fait tomber une barre peu avant la fin et a été éjecté du podium par deux autres paires qui ont privilégié la sécurité. Le champion olympique de Londres 2012 peut cependant considérer son passage à Genève comme très positif. Vendredi soir, il avait gagné la finale du top 10 sur Venard, une épreuve dotée de 500'000 francs. Martin Fuchs, avec Leone Jei, n'a pas réussi à se qualifier pour le barrage. Le Zurichois, qui avait remporté le dernier concours Grand Chelem à Spruce Meadows au Canada, a commis une erreur sur l'avant-dernier obstacle dans son premier parcours.

Manchester City s'en sort - très - bien à Luton Kyle Walker (au premier plan) au duel avec Jacob Brown dans une rencontre qui a vu Manchester City s'imposer dans la douleur. Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Sans Erling Haaland "out" en raison d'une fracture de fatigue au pied et sans Manuel Akanji jusqu’à la.. 93e, Manchester City a évité le pire à Luton. Il s’est imposé 2-1 face au néo-promu. Menés au score à la pause, les Mancuniens ont renversé la situation en l’espace de trois minutes peu avant l’heure de jeu grâce à des réussites de Bernardo Silva et de Jack Grealich. Après quatre matches sans victoire, la conquête des trois points était impérative pour la formation de Pep Guardiola. Elle a été toutefois obtenue dans la douleur. L’entraîneur catalan ne s’est pas pendant combien de temps il devra composer sans Haaland. Toujours titulaire cette saison en Premier League, le Norvégien s’est blessé mercredi lors de la défaite 1-0 à Birmingham contre Aston Villa.

Avec le bonjour de Renato Steffen Renato Steffen, l'homme du match. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Souvent décrié, Renato Steffen a rappelé dimanche qu’il demeurait un très bon footballeur. L’international a été le grand artisan du succès 2-1 de Lugano face à Winterhour. Au Cornaredo, Renato Steffen a été tout d’abord l’auteur de l’ouverture du score à la 39e minute. Il a surgi au second poteau pour reprendre un centre parfait de l’Equatorien Jhon Espinoza. Il devait ensuite délivrer une ouverture magnifique pour le 2-0 de Zan Celar à la 83e. Avec ce succès, les Luganais ont su parfaitement réagir quatre jours après s’être pris les pieds dans le tapis face au FC Bâle. Il leur offre, par ailleurs, un matelas confortable de 5 points sur la barre. Valeureux mais sans grand venin, le FC Winterthour a marqué trop tardivement par Samuel Balet (92e) pour espérer un sort meilleur. La formation de Patrick Rahmen a, ainsi, concédé une quatrième défaite de rang avant de recevoir le FC Zurich et le Lausanne-Sport pour ses deux derniers matches de l’année.

Les Suissesses échouent au 4e rang à Singapour Lara Heini et la Suisse échouent au pied du podium dans le Mondial 2023 Image: KEYSTONE/FABIAN TREES L'équipe de Suisse a échoué au pied du podium dans le championnat du monde dames organisé à Singapour. Les joueuses du coach Oscar Lundin se sont inclinées 5-4 devant la Tchéquie dimanche dans le match pour la médaille de bronze. La déception est grande pour les Suissesses, qui avaient offert une superbe - mais vaine - résistance aux favorites suédoises samedi en demi-finale (défaite 4-2). Elles menaient par ailleurs 2-0 face aux Tchèques après 28 minutes de jeu. La sélection helvétique n'a pourtant rien lâché, recollant à 5-4 à 45 secondes de la fin du temps réglementaire après avoir encaissé le 5-3 dans une cage délaissée par sa gardienne Lara Heini. Mais les Tchèques ont tenu bon pour décrocher la deuxième médaille de leur histoire dans un championnat du monde féminin. La Suisse restait quant à elle sur cinq podiums mondiaux consécutifs, dont quatre médailles de bronze obtenues à chaque fois grâce à un succès sur les Tchèques. Le dernier échec des Suissesses remontait à l'édition 2011, à St-Gall: elles avaient alors pris la 4e place, battues par... les Tchèque dans le duel pour le bronze.

Pas de second super-G à St-Moritz St-Moritz a dû renoncer à organiser un 2e super-G Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les dames sont également au repos forcé dimanche sur le front de la Coupe du monde. Le super-G prévu à St-Moritz a en effet été annulé en raison des fortes chutes de neige de la nuit, qui ont empêché une préparation optimale de la piste. Théâtre des premières épreuves de vitesse de la saison après l'annulation des descentes de Zermatt/Cervinia, St-Moritz n'aura donc pu accueillir que deux courses. Lara Gut-Behrami a terminé 3e du super-G disputé vendredi, alors que Michelle Gisin fut la meilleure Suissesse en descente samedi avec un 8e rang. Cette annulation est "seulement" la troisième de l'hiver pour les dames. Moins impactées par la météo que les messieurs, elles avaient ainsi pu en découdre à Sölden, à Levi, à Killington et au Mont-Tremblant dans des épreuves techniques.