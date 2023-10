Dauphin lourdement sanctionné ++ Leclerc et Hamilton disqualifiés

National League: quatre matches de suspension pour Dauphin La vilaine charge de Dauphin sur Moy Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Laurent Dauphin (28 ans) a écopé de quatre matches de suspension et d'une amende de 5400 francs. L'attaquant canadien d'Ambri-Piotta a été sanctionné pour une charge illicite contre Tyler Moy. Dauphin avait projeté contre la bande l'attaquant des Rapperswil-Jona Lakers, de plus en sautant. Heureusement, Moy s'en était tiré sans blessure, mais l'action aurait pu très mal se terminer. Dauphin a déjà purgé une rencontre de suspension.

Tâche forcément compliquée pour les Suisses dans les Swiss Indoors "Orphelins" de leur tête d'affiche Carlos Aclaraz touché au dos, les Swiss Indoors, qui débutent ce lundi, justifieront-ils leur statut du plus grand événement sportif du pays ? Une partie de la réponse dépendra du parcours des joueurs suisses. L'an dernier, celui de Stan Wawrinka (ATP 46), qui l'avait mené jusqu'en quart de finale, avait suscité un engouement extraordinaire. A 38 bien sonnés, le Vaudois espère revivre les mêmes émotions qu'en 2022 dans un tournoi qui prend un malin plaisir à dissiper l'ombre de Roger Federer. L'ancien maître des lieux avec ses dix titres est toujours une "persona non grata" dans la Halle St-Jacques en raison de ses relations conflictuelles avec le patron du tournoi Roger Brennwald. Stricker et Riedi en appel Dominic Stricker (ATP 88) et Leandro Riedi (ATP 159) sont les deux autres Suisses admis directement dans le tableau principal. En panne de résultats, le Bernois et le Zurichois rêvent de frapper un grand coup pour terminer en beauté une année que l'on peut qualifier de contrastée. Les deux finalistes juniors de Roland-Garros 2020 possèdent, en effet, une réelle magie dans leur raquette. Mais ils accusent toujours un certain déficit sur le plan athlétique qui entrave leur progression. La "malchance" du trio helvétique est de se retrouver face à une opposition non seulement de premier ordre mais surtout concernée par la course au Masters. Holger Rune (ATP 6), Casper Ruud (ATP 8), Taylor Fritz (ATP 10), Hubert Hurkacz (ATP 11) et Alex de Minaur (ATP 13) aspirent à être présents à Turin. Les 500 points offerts au vainqueur des Swiss Indoors peuvent leur permettre de faire un pas de géant vers ce Masters. Ces cinq hommes sont donc prêts à se battre sur chaque point tout au long de la semaine. Titré dimanche dernier au Masters 1000 de Shanghaï, Hubert Hurkacz s'avance comme le favori no 1 de ces Swiss Indoors. Le dernier homme à avoir battu Roger Federer disputera pour la première fois les Swiss Indoors. Remarquable serveur, le Polonais rêve d'aller encore plus loin que son illustre compatriote Wojtek Fibak, finaliste du tournoi en 1983 devant le regretté Vitas Gerulaitis. D'un autre bois Hubert Hurkacz semble, en cet automne, taillé d'un autre bois que le tenant du titre Félix Auger-Aliassime (ATP 17) qui a, cette semaine à Tokyo, pu enchaîner deux victoires de suite pour la première fois depuis le mois de... mars. L'état de forme de Holger Rune, adversaire malheureux du Canadien en finale l'an dernier, n'est pas meilleur. Le Danois n'a plus rien fait de bon depuis son quart de finale à Wimbledon contre Carlos Alcaraz. A Bâle, Holger Rune bénéficiera des conseils de Boris Becker, de retour sur le Circuit pour la première fois après son incarcération en Angleterre. La présence de Boris Becker apportera une pincée de nostalgie au tournoi. Comme celle sur le court d'Andy Murray (ATP 39). Eliminé l'an dernier en 8e de finale par Roberto Bautista Agut, l'Ecossais peut, pourquoi pas, écrire une belle histoire à la Halle St-Jacques. Comme Stan Wawrinka, son aîné de deux ans, la passion dévorante qu'il nourrit pour son sport laisse parfois penser qu'il est éternel.

Lewis Hamilton et Charles Leclerc disqualifiés Lewis Hamilton: 2023 n'est pas vraiment sa saison.... Image: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) ont été disqualifiés du Grand Prix des États-Unis. Leurs voitures ont échoué aux inspections d'après-course. Hamilton avait terminé second derrière Max Verstappen (Red Bull) à Austin, tandis que Leclerc s'était classé sixième. Les deux pilotes ont vu ces résultats annulés après qu'une équipe technique a constaté une usure excessive des planchers de leurs voitures. Dans un communiqué, la FIA a déclaré que Mercedes et Ferrari avaient reconnu les conclusions du rapport d'inspection sur les irrégularités constatées, probablement attribuables selon elles à la piste bosselée et au délai serré entre les courses de samedi et dimanche. Il "incombe aux compétiteurs de s'assurer que la voiture est conforme aux règles pendant toute la compétition", a rappelé la FIA. Avec la disqualification de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc, Lando Norris (McLaren) s'est hissé à la deuxième place tandis que Carlos Sainz (Ferrari), qui s'était classé quatrième, occupe désormais la troisième place.

Andy Murray seule "star" en lice lundi Avec Carlos Alcaraz sur le flanc et des Suisses en lice seulement à partir de mardi, les Swiss Indoors frappent ce lundi leurs trois coups. En douceur. Andy Murray (ATP 39) sera la seule "star" en lice lors de cette journée initiale. Triple vainqueur en Grand Chelem au même titre que Stan Wawrinka, l’Ecossais sera opposé aux alentours de 16.00 à l’Allemand Yannick Hanfmann (ATP 56). Stan Wawrinka (ATP 46), Dominic Stricker (ATP 90) et Leandro Riedi (ATP 159) joueront, pour leur part, mardi ou mercredi. Stan Wawrinka et Dominic Stricker rencontreront deux qualifiés, le Russe Alexander Shevchenko (ATP 84) et le Libanais Benjamin Hassan (ATP 161). La tâche proposée à Leandro Riedi (ATP 159) sera bien plus relevée face au tenant du titre Felix Auger-Aliassime (ATP 17). En l’absence de Carlos Alcaraz qui a dû renoncer à s’aligner en raison d’une gêne au dos, la réussite du tournoi sera en partie conditionnée par le parcours des trois joueurs suisses. Portés par un public prêt à s’enflammer, ils ont effectivement une très belle carte à jouer à la Halle St. Jacques.

GP des Etats-Unis: encore Max Verstappen Personne ne rivalise avec Max Verstappen cette année Image: KEYSTONE/AP/Nick Didlick Max Verstappen (Red Bull-Honda) est vraiment insatiable. Le triple champion du monde néerlandais a gagné le Grand Prix des Etats-Unis à Austin, fêtant la 50e victoire de sa carrière en formule 1. Il a aussi signé son 15e succès de la saison en 18 courses, égalant ainsi son record établi l'an passé. En toute logique, Verstappen devrait encore l'améliorer lors des quatre derniers Grands Prix de la saison, à commencer par le Mexique dimanche prochain. Derrière le vainqueur, Lewis Hamilton (Mercedes) a pris la 2e place devant son compatriote anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes). Celui-ci est donc monté sur le podium le jour de son 100e Grand Prix en formule 1. Les deux ont tout donné pour menacer Verstappen, mais rien n'y a fait malgré des problèmes de freins sur la Red Bull du Néerlandais. Carlos Sainz (Ferrari) a échoué au 4e rang devant Sergio Pérez (Red Bull-Honda) et le poleman Charles Leclerc (Ferrari). Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas été dans le coup sur le spectaculaire circuit texan. Valtteri Bottas et Guanyu Zhou ont respectivement fini 14e et 15e.

Lausanne battu par un Berne plus réaliste L'attaquant lausannois Michael Hügli protège son palet sous la menace du Bernois Samuel Kreis. Image: KEYSTONE/PIERRE ALBOUY Lausanne n'a guère goûté son week-end bernois en National League. Battus samedi 4-3 à Langnau, les Vaudois ont encore perdu dimanche 3-4 ap sur leur glace face au CP Berne. Certes, les joueurs de l'entraîneur Geoff Ward ont paru plus tranchants que la veille en Emmental, mais ils ont tout de même encaissé deux buts en 22'' en première période par l'ancien Lausannois Benjamin Baumgartner et par le jeune Thierry Schild, pour son premier but de sa carrière. Quand le Finlandais Luotto a inscrit le 3-0 en supériorité numérique (27e) et que le portier Connor Hughes est sorti après s'être blessé tout seul à la jambe gauche (32e), tout semblait définitivement mal engagé pour le LHC. Mais le défenseur suédois Lawrence Pilut a redonné de l'espoir aux Vaudois avant la fin de la deuxième période avec un doublé. Les coéquipiers de Joël Genazzi ont tenté en vain d'arracher l'égalisation. A la 48e, Tim Bozon permettait au portier Reideborn de réussir l'arrêt de la soirée puis une poignée de minutes plus tard, Baumgartner glaçait l'ambiance avec son deuxième but de la soirée. Le but de Bozon sur une superbe passe de Rochette à la 56e activait la révolte lausannoise ponctuée par l'égalisation du Finlandais Suomela à 3'' du terme du temps réglementaire. En prolongation, un tir du poignet de Simon Moser a permis aux Bernois de s'imposer pour la première fois depuis 2019 en terres vaudoises. Plus réalistes, les joueurs de la capitale sont repartis avec deux points, laissant les Lausannois à leurs interrogations après leur cinquième défaite au cours des six derniers matches.

Super League: Yverdon battu de peu Duel entre Dorn et Le Pogam Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Yverdon est revenu bredouille de son déplacement à Lucerne lors de la 11e journée de Super League. Les hommes de Marco Schällibaum ont été battus 2-1, mais ils auraient pu prendre un point. Lucerne a nettement pris le dessus en première mi-temps, mais n'a concrétisé que par Dorn (23e). Après la pause, les visiteurs ont à leur tour dominé et égalisé par Cespedes (70e). Une erreur défensive a permis à Chader de redonner l'avantage aux Lucernois à la 71e. La fin du match a vu Yverdon se créer plusieurs occasions, notamment par Diego Carlos, mais le score n'a pas bougé. Grasshopper a pour sa part battu Lugano 2-1 au Letzigrund. Les Zurichois ont frappé les premiers par Schürpf (71e) avant que les Tessinois n'égalisent grâce à Hajdari (83e). Mais Ndenge a donné trois points précieux aux Sauterelles à la 93e. GC remonte ainsi au 9e rang avec 2 points de plus que les équipes lausannoises.

Gaël Monfils s'offre une cure de jouvence Gaël Monfils a remporté le douzième tournoi de sa carrière. Image: KEYSTONE/EPA/Anders Wiklund La Suède décidément réussit à Gaël Monfils, qui s'est adjugé pour la deuxième fois de sa carrière le tournoi de Stockholm, son 12e titre sur le circuit ATP. Il est revenu de loin dimanche face au Russe Pavel Kotov, qui disputait sa première finale. Le Français de 37 ans, sur la voie d'un retour au plus haut niveau après des blessures à un pied et à un poignet ayant empoisonné une grosse partie de sa saison, a eu fort à faire pour s'imposer 4-6 7-6 (8/6) 6-3 en 2h37. "Pavel m'a poussé dans mes retranchements jusqu'au bout, j'ai tellement couru", a soufflé Monfils, tout sourire sur le court, après être allé embrasser son épouse, la joueuse ukrainienne Elina Svitolina, et sa mère. Son adversaire de 13 ans son cadet, 109e mondial et issu des qualifications, pourra en effet nourrir des regrets d'être passé près de la victoire, lui qui fut à deux points du match à 6-6 dans le jeu décisif du deuxième set. Mais à ce moment crucial, l'expérience du Parisien, qui a disputé au moins une finale par saison depuis 2005 - seuls Rafael Nadal et Jimmy Connors ont réussi pareil accomplissement lors de 19 années consécutives - a prévalu. Confiance emmagasinée Monfils, resserrant son jeu à point nommé après avoir longtemps subi la puissance adverse dans les échanges, a été récompensé par sa combativité, après avoir longtemps paru emprunté physiquement. Deux jeux plus tôt, il avait notamment réussi à effacer trois balles de break susceptibles de mettre Kotov sur une voie royale. "J'ai continué à y croire et finalement ça a fonctionné", a dit le Parisien. Et c'est finalement Kotov, soudainement bien loin d'afficher la même détermination qu'en début de match, engagé pied au plancher sans être intimidé par l'enjeu, qui a sérieusement accusé le coup. Car Monfils, enfin lancé dans sa finale, la 34e de sa carrière, est parvenu à breaker à deux reprises dans le troisième set. Ce succès va lui permettre de bondir de la 140e à la 89e place du classement ATP, son meilleur rang depuis janvier. De quoi emmagasiner de la confiance à une semaine du Masters 1000 de Paris Bercy (30 octobre - 5 novembre), où il aime briller, en témoignent ses deux finales d'affilée en 2009 et 2010.

Pas de passe à dix pour Fribourg, Genève aussi battu Simon Bodenmann trompe Mayer et permet à Zurich de revenir dans le match (1-2) Image: KEYSTONE/SIGGI BUCHER Leader de National League, Fribourg n'a pas enchaîné un dixième succès consécutif. Les Dragons se sont inclinés 5-3 à Lugano, alors que Genève a lui aussi perdu 5-3 à Zurich. Qui fera tomber Gottéron? C'était LA question que l'on se posait après avoir vu les Fribourgeois compiler neuf victoires de rang. Mais toute série qui se prolonge tend inévitablement à sa fin et Lugano avait déjà ennuyé les hommes de Christian Dubé chez eux plutôt dans la saison pour un succès 5-2. Rebelote au Tessin avec des Bianconeri à l'aise devant leur public. Mais ce dernier a tout de même eu quelques sueurs froides en voyant les Fribourgeois revenir à une longueur à la 58e grâce à ses Suédois Sörensen et De la Rose. En vain. Genève mal payé Genève couchait lui aussi sur une série positive de quatre victoires. Et comme pour Fribourg, le déplacement, ici en terres zurichoises, pouvait signifier un coup d'arrêt. Les Aigles ont pourtant pris les devants rapidement. 29 secondes pour le 0-1 de Praplan et un peu plus de cinq minutes pour le 0-2 de Manninen. Mais les Lions ont profité de la première pause pour revenir en force et en un peu plus de cinq minutes ont réussi à inscrire trois buts. Revenus à égalité, les Grenat ont été battus par un doublé de Sven Andrighetto, et voilà Zurich à trois points de Fribourg avec un match en moins.

Super League: Winterthour bat un Saint-Gall qui voyage mal Aldin Turkes a ouvert le score pour Winterthour Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Winterthour s'est replacé dans la course au top 6 de Super League. Son succès 2-1 à domicile contre Saint-Gall lors de la 11e journée lui permet de regarder vers le haut du classement. Les Zurichois de Patrick Rahmen l'ont emporté grâce à des réussites de Turkes (55e) et Di Giusto (63e), servis sur un plateau par respectivement Zuffi et Ltaief. "Winti" a bien été l'équipe la plus tranchante sur la pelouse de la Schützenwiese. La réduction du score sur coup franc par Quintilla (94e) a été trop tardive pour remettre en question l'issue de la rencontre. Cette défaite confirme que Saint-Gall, redoutable chez lui, voyage par contre bien mal. En championnat, les Brodeurs attendent une victoire en déplacement depuis désormais 12 matches.

Viktorija Golubic gagne encore Viktorija Golubic a retrouvé la grande forme cet automne. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Viktorija Golubic (WTA 87) n’arrête pas de gagner ! Après ses succès à Tokyo en septembre et à Rouen la semaine dernière, la Zurichoise a enlevé le tournoi ITF de Shrewsbury. Dans la cité anglaise du Shropshire, Viktorija Golubic a battu... 6-0 6-0 la Britannique Armani Blanks (WTA 432) dans une finale à sens unique. Tête de série no 1 du tableau, la Zurichoise a parfaitement tenu son rang pour remporter sa finale sur le score parfait en 58 minutes. A la faveur de nouveau titre, Viktorija Golubic va gagner au prochain classement WTA. Mais à Shrewsbury, elle a surtout fait le plein de confiance avant la finale de la Billie Jean King Cup qui débutera le 7 novembre à Séville. On rappellera que la Suisse est la tenante du titre.

Un 7e assist pour Fiala, mais toujours pas de but suisse Fiala (à gauche) en est déjà à 7 points cette saison Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Kevin Fiala continue d'enquiller les assists en ce début de saison de NHL. L'attaquant saint-gallois des Kings en a réussi un samedi dans un match perdu 4-2 par Los Angeles face à Boston. Crédité d'une mention d'assistance sur le 1-1 marqué par Alex Laferriere à la 27e minute, Kevin Fiala affiche sept points à son compteur personnel en cinq matches. Mais, à l'image des autres joueurs suisses, il n'a pas encore inscrit le moindre but. Roman Josi est le seul autre Helvète à s'être illustré samedi sur le plan comptable. Le capitaine de Nashville a réalisé un assist - son troisième dans ce championnat - dans un match gagné 5-1 par ses Predators face à San Jose. Les Golden Knights ont par ailleurs signé un exploit sans précédent samedi, devenant le premier détenteur de la Coupe Stanley à gagner ses six premiers matches dans la saison régulière qui suit son sacre. La franchise de Las Vegas est allée s'imposer 5-3 sur la glace des Blackhawks, toujours privés de Philipp Kurashev (blessé).

Pas de play-off pour Shaqiri et Chicago Shaqiri et Chicago ne disputeront pas les play-off Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh La saison de MLS a pris fin samedi soir pour Xherdan Shaqiri et Chicago. Le Fire n'est pas parvenu à arracher son ticket pour les play-off. Xherdan Shaqiri et ses équipiers ont été battus 1-0 sur la pelouse du New York City FC, où le Bâlois a été aligné durant 90 minutes. Un score qui ne fait les affaires d'aucune des deux équipes, la franchise new-yorkaise devançant au final d'un point Chicago au terme de la saison régulière. C'est la sixième fois consécutive que Chicago échoue à se qualifier pour la phase finale du championnat. Avec 40 points obtenus en 34 matches et seulement dix victoires, le Fire termine 13e de la Conférence Est - devant l'Inter Miami de Lionel Messi - à trois longueurs de la 9e et dernière place qualificative. Troisième joueur le mieux payé de la MLS, Xherdan Shaqiri a disputé 28 des 34 matches de son équipe dans cette phase préliminaire. L'international suisse de 32 ans est le troisième meilleur buteur du Fire avec cinq réalisations, et le deuxième meilleur passeur avec cinq assists.

Yverdon doit réagir à Lucerne Meilleure équipe romande depuis le début de la saison en Super League, Yverdon se déplace à Lucerne dimanche en clôture de la 11e journée. Le coup d'envoi est prévu à 16h30. Les Yverdonnois (6es du classement) ont eu deux semaines pour se refaire un moral après le cuisant échec subi juste avant la pause internationale. Les hommes de coach Marco Schällibaum restent en effet sur une défaite 3-0 concédée au Stade municipal face à une équipe de Grasshopper pourtant guère convaincante. YS affronte ce dimanche un FC Lucerne qui reste pour sa part sur deux défaites consécutives en championnat. Le vainqueur de ce duel, s'il y en a un, pourrait se retrouver seul au 4e rang au terme de cette 11e journée. Le perdant pourrait chuter à la 7e place. Les deux équipes affichent 15 points à leur compteur, tout comme le 4e Lugano qui défie pour sa part GC dimanche à 16h30 en terre zurichoise. La dernière affiche de cette journée mettra aux prises à 14h15 Winterthour et le FC St-Gall, qui a l'occasion de conforter sa 3e place au classement.