Déception suisse sur le 110m haies ++ Richardson sacrée sur 100m

Le Bâlois de 24 ans doit se contenter de la 7e place, en 13''28, dans une course remportée en 12''96 par l'Américain Grant Holloway devant le Jamaïcain Hansle Parchment (13''07) et un autre Américain, Daniel Roberts (13''09).

Deuxième Suissesse présente en demi-finales, Géraldine Frey a signé le 24e et dernier chrono (11''28). Le meilleur temps a été réalisé par Shericka Jackson et par Marie-Josée Ta lou, en 10''79. Sha'Carri Richardson (10''84) et Shelly-Ann Fraser-Pryce (10''89) seront elles aussi de la partie en finale (21h50).

Auteur d'un bon départ et d'une bonne première moitié de course, Julien Bonvin a manqué d'énergie sur le final. Le 7e des Championnats d'Europe 2022 n'a pu faire mieux que 49''75 lundi soir, alors qu'il avait couru en 49''19 la veille lors des séries.

Mais si l'ancien attaquant (51 buts en 123 sélections en bleu) a connu une immense carrière de joueur, sa reconversion en tant qu'entraîneur principal a été beaucoup moins réussie jusque-là. Sa première expérience à Monaco n'a duré que trois mois et demi, entre octobre 2018 et janvier 2019. Il a ensuite été nommé à la tête de l'Impact Montréal en MLS en novembre 2019 mais il finira par démissionner en février 2021 sans résultats probants.

Par son palmarès et son aura, Henry, champion du monde (1998) et d'Europe (2000) avec l'équipe de France, va forcément offrir une très grande visibilité médiatique à la sélection Espoirs qui, outre Paris 2024, aura pour tâche d'obtenir son billet pour l'Euro 2025. Le premier match des qualifications est prévu le 11 septembre en Slovénie après un amical, le 7 septembre contre le Danemark à Nancy.

Auteure du but qui a offert le titre à la Roja lors de la finale du Mondial contre l'Angleterre (1-0), Olga Carmona (23 ans) a appris un peu plus tard que son père était décédé. "Je ne vous remercierai jamais assez pour tout votre amour. Hier a été le meilleur et le pire jour de ma vie", s'est exprimée lundi la joueuse du Real Madrid sur le réseau social X (anciennement Twitter), après avoir reçu le soutien de tout un pays.

Une revanche pour Novak Djokovic

Novak Djokovic: l'une de ses plus belles victoires. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Doster

Novak Djokovic tient sa revanche. Un mois et demi après sa défaite en finale de Wimbledon, le Serbe a rendu à Carlos Alcaraz la monnaie de sa pièce.

A Cincinnati, Novak Djokovic a cueilli un... 39 titre en Masters 1000, le 95e de sa carrière, à la faveur de son succès 5-7 7-6 (9/7) 7-6 (7/4) en finale sur le joueur de Murcie. Mené d’un set et d’un break, il a écarté une balle de match à 6/5 au jeu décisif du deuxième set pour s’imposer finalement après 3h49’ de jeu. Cette finale dans l’Ohio fut la plus longue de l’histoire de l’ATP Tour pour une rencontre en trois sets.

"C’est complètement fou. Il n’y a rien d’autre à dire, glisse Novak Djokovic. Ce fut sans aucun doute l’un des matches les plus durs et les plus excitants de ma carrière." Novak Djokovic a revu la lumière grâce à un break au huitième jeu du deuxième set alors que Carlos Alcaraz semblait s'envoler vers la victoire. Il sauvait la balle de match dans le tie-break sur un enchaînement service-coup droit. Dans le jeu décisif du troisième set, Carlos Alcaraz a dû composer avec des crampes à la main droite. Comme lors de la demi-finale perdue face à ce même adversaire, le protégé de Juan Carlos Ferrero a été trahi par son physique.

Dimanche à Cincinnati, Novak Djokovic a remporté son 1069e match sur le Circuit pour dépasser Rafael Nadal et Ivan Lendl. Il lui reste désormais à surpasser Jimmy Connors (1274) et Roger Federer (1251). Mais dans l’immédiat, il espère en cueillir sept de plus à partir de lundi prochain à à New York pour cueillir un 24e titre du Grand Chelem. Tenant du titre à Flushing Meadows, Carlos Alcaraz sera, bien sûr, encore l’adversaire à battre... On en salive déjà.