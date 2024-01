Décision imminente du TAS dans l'affaire Valieva Kamila Valieva sera bientôt fixée sur son sort Image: KEYSTONE/AP La jeune Russe Kamila Valieva, 17 ans, devrait être fixée sur son sort dans les prochains jours avec la décision attendue du Tribunal arbitral du sport (TAS). Son contrôle positif à une substance interdite avait été révélé lors des JO de Pékin en 2022 Le TAS avait indiqué à l'issue des dernières plaidoiries en novembre 2023 qu'il rendrait son avis "d'ici fin janvier 2024". Kamila Valieva n'avait que 15 ans lorsqu'elle avait été contrôlée positive en décembre 2021 après sa victoire dans les championnats de Russie. Une concentration infime de trimétazidine, interdite par l'Agence mondiale antidopage (AMA) depuis 2014 car soupçonnée de favoriser la circulation sanguine, avait été trouvée chez la jeune patineuse. Le cas n'avait cependant été révélé qu'en février 2022 pendant les JO de Pékin au lendemain de la victoire russe dans l'épreuve par équipes, au cours de laquelle Valieva était devenue la première patineuse à réussir un quadruple saut dans l'histoire des Jeux. Dilemme juridique L'affaire a été portée devant le TAS à la suite de la disculpation de Valieva par l'agence antidopage russe (RUSADA), qui avait estimé que la patineuse n'avait commis "aucune faute ou négligence". L'AMA et la Fédération internationale de patinage (ISU) ont réclamé de leur côté jusqu'à quatre ans de suspension et l'annulation de tous les résultats de Valieva depuis fin 2021. Après une première audience en septembre 2023, les trois juges du TAS se sont à nouveau réunis à huis clos le 9 novembre pour entendre la jeune patineuse en visioconférence ainsi que des experts et témoins. Dès le début, l'affaire a posé un dilemme juridique. L'âge de la patineuse au moment du contrôle aurait dû lui garantir la confidentialité, conformément aux règles de l'AMA. Mais sa performance de haut vol pendant les JO de Pékin a donné un fort retentissement à l'affaire. Contaminée par des couverts "La confidentialité est une bonne chose mais elle devient un peu factice lorsqu'il s'agit d'athlètes de haut niveau", selon David Pavot, directeur de la chaire de recherche antidopage de l'université canadienne de Sherbrooke. L'affaire Valieva "soulève des questions éthiques plus larges sur l'âge minimum de participation aux Jeux". La fédération internationale a décidé qu'à partir de 2024, la limite d'âge minimale de participation aux Jeux passerait de 15 à 17 ans, invoquant la "santé physique, mentale et émotionnelle" des athlètes. Pour David Pavot, Kamila Valieva a été prise "dans un engrenage qui la dépasse", sur fond de révélations de tricherie et de discrédit du sport russe visant l'agence RUSADA. Dans les jours qui ont suivi la révélation de l'affaire, Valieva avait craqué pendant l'épreuve individuelle à Pékin. Première à l'issue du programme court, elle avait trébuché quatre fois dans le programme long et terminé en pleurs, pour finalement échouer au pied du podium. Pour sa défense, la jeune patineuse a invoqué une "contamination par des couverts" partagés avec son grand-père, traité à la trimétazidine après avoir reçu un coeur artificiel, et qui la conduisait tous les jours à l'entraînement. Après avoir été blanchie par la RUSADA, Valieva est revenue à la compétition, prenant la deuxième place des championnats russes fin 2022, et se classant troisième l'année suivante. En novembre dernier, elle a remporté le Grand Prix de Russie.

Deux assists et une victoire pour Suter Les Canucks de Pius Suter ont forcé la décision en prolongation face à Columbus Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Pius Suter est le seul Suisse à avoir goûté aux saveurs de la victoire samedi en NHL, les Canucks s'imposant 5-4 après prolongation face à Columbus. Les Devils, malgré deux assists de Nico Hischier, les Coyotes, les Jets, les Blackhawks et les Predators ont en revanche tous connu la défaite. La soirée fut douce pour Pius Suter. Auteur d'un triplé jeudi dans un match perdu 4-3 après prolongation face à St. Louis, il s'est fait l'auteur de deux assists samedi. Le centre zurichois, qui a été aligné pendant plus de 21 minutes face aux Blue Jackets, en est à 18 points cette saison dont 6 dans ses trois dernières sorties. Meilleure équipe de la Ligue à égalité avec Boston, Vancouver a forcé la décision après 4'00'' en "overtime" sur une réussite d'Elias Pettersson. Les Canucks ont renversé une situation compromise avant de cueillir un neuvième succès en onze matches: ils étaient menés 4-1 à l'entame du troisième tiers. 16 à la suite pour Edmonton Les Predators de Roman Josi ont subi les foudres d'Edmonton, qui s'est imposé 4-1 sur sa glace pour décrocher une 16e victoire d'affilée. Les Oilers ne sont donc plus qu'à un succès du record de la Ligue détenu par les Pittsburgh Penguins de 1992/93. Ils devront gagner à Vegas après le All Star break pour égaler cette marque. Les Devils se sont inclinés 6-3 en Floride face à Tampa Bay, qui a assuré une huitième victoire dans ses neuf derniers matches en marquant deux fois dans la cage vide. Nico Hischier a réussi ses 14e et 15e assists de la saison pour New Jersey. La soirée fut plus difficile pour Timo Meier, qui l'a terminée avec un bilan de -2. Janis Moser s'est lui aussi illustré en vain sur le plan comptable. Le défenseur biennois a signé son 15e assist dans cet exercice 2023/24 dans une rencontre où les Coyotes ont ouvert la marque avant de subir la loi de Carolina (3-1). Les Jets de Nino Niederreiter ont quant à eux été battus 4-2 par Toronto, alors que les Blackhawks de Philipp Kurashev se sont inclinés 1-0 à Calgary.

Lausanne à Lucerne, derby zurichois Le Lausanne-Sport, mal parti dans la deuxième phase du Championnat avec une défaite à domicile contre St-Gall, se rend ce dimanche à Lucerne pour son deuxième match. Dixième du classement, Lausanne n'a qu'un point d'avance sur Bâle, actuellement barragiste. Le match contre les Lucernois sera celui de deux équipes qui ont manqué leur rentrée puisque les joueurs de Suisse centrale se sont inclinés à Yverdon (1-2) mardi soir. Pour ce déplacement, les Vaudois ne pourront pas compter sur leur nouveau transfert italien Simone Pafundi, pas encore qualifié. De son côté, St-Gall recevra Lugano. Les joueurs de Peter Zeidler, en cas de succès, mettraient les Tessinois à 13 points, de quoi se débarrasser d'un adversaire potentiel pour les places européennes. C'est le temps du derby pour Grasshopper et Zurich. Dans une rencontre toujours animée, les joueurs du FC Zurich vont tenter de reprendre les deux points perdus le week-end dernier contre Bâle (0-0).

Jannik Sinner, la prouesse à parachever Après avoir déboulonné Novak Djokovic sur son court fétiche, le no 4 mondial Jannik Sinner s'attaque à Daniil Medvedev (no 3) en finale de l'Open d'Australie dimanche. L'Italien veut parachever sa prouesse avec un premier sacre en Grand Chelem. Medvedev a l'expérience pour lui: l'ex-no 1 mondial, titré à l'US Open en 2021, va disputer sa sixième finale majeure, sa troisième à Melbourne après celles perdues en 2021 (contre Novak Djokovic) et 2022 (contre Rafael Nadal). A l'inverse, Sinner va découvrir ce qu'est une finale en Grand Chelem, à 22 ans. Mais le jeune Italien à la force de frappe redoutable vient de montrer de quel bois il se chauffe en signant un exploit inédit vendredi: stopper Djokovic à l'Open d'Australie une fois qu'il y a atteint le dernier carré. "Évidemment ça veut dire beaucoup pour moi de battre Novak ici, à Melbourne, mais le tournoi n'est pas terminé, tempérait-il toutefois. Il y a une finale dimanche. J'ai hâte d'y être." La bonne nouvelle pour Medvedev ? Pour la première fois, il évite l'ombre encombrante de Rafael Nadal ou Djokovic de l'autre côté du filet. La mauvaise ? Sinner, à l'évidence, a changé de dimension dans le sillage de son premier titre en Masters 1000 à Toronto l'été dernier et a su capitaliser sur ses deux victoires en trois matches contre Djokovic en l'espace de dix jours en novembre. Trois défaites en deux mois Medvedev a pu le constater par lui-même. Jusqu'en septembre dernier, il menait 6-0 dans ses face-à-face avec Sinner. Depuis, il a perdu les trois suivants, à Pékin, à Vienne et au Masters. "Tout simplement, il joue mieux qu'avant, résume le Russe. Il n'y a pas vraiment eu de changement tactique. Mais depuis qu'il a gagné au Canada, et surtout depuis la fin de saison, il joue à un tout autre niveau." Une statistique l'illustre: Sinner est sorti victorieux de neuf de ses dix derniers matches contre des joueurs du top 10. Medvedev, d'un sur cinq seulement. "L'éthique de travail, la détermination, la motivation, l'envie d'apprendre, le QI tennis, Jannik a tout ça", énumère Darren Cahill, ancien entraîneur d'Andre Agassi et Lleyton Hewitt, qui a rejoint l'équipe qui entoure Sinner à l'été 2022. "Il a les qualités que beaucoup de grands champions ont, mais il faut que ça se traduise par les résultats. Il a fait une bonne fin de saison l'année dernière. Ce qu'il a été capable de faire lui a donné beaucoup de confiance, poursuit-il. Il avait des mauvais bilans contre certains des meilleurs joueurs jusqu'à l'année dernière, et il a su faire tomber quelques barrières: battre Tsitsipas, battre Medvedev, battre Djokovic. Ce sont des victoires importantes." "La saison dernière, la fin surtout, m'a donné de la confiance sur le fait que je pouvais potentiellement faire des bons résultats en Grand Chelem", confirme Sinner. Six heures d'écart "On pourrait se dire que c'est cool parce que ce n'est pas Novak ou Rafa (en face) mais Jannik joue un tennis incroyable. Il va falloir réussir à trouver des solutions pour pouvoir le battre. C'est un gros challenge", estime Gilles Cervara, l'entraîneur français de Medvedev. L'autre hic pour son protégé, c'est que sa quinzaine australienne a été éreintante. A deux reprises, il a comblé un retard de deux sets à zéro, contre Alexander Zverev en demi-finales et dès le 2e tour face à Emil Ruusuvuori. Il a également eu besoin de cinq manches pour écarter Hubert Hurkacz en quart. Jannik Sinner, lui, n'a laissé échapper qu'une seule manche en six matches, contre Djokovic. Au total, il a passé quasiment six heures de moins - l'équivalent d'au moins deux matches - sur les courts du Melbourne Park. S'il s'impose dimanche, il deviendra le troisième Italien, le cinquième femmes et hommes confondus, à inscrire son nom au palmarès d'un tournoi majeur après Nicola Pietrangeli (Roland-Garros 1959 et 1960), Adriano Panatta (Roland-Garros 1976), Francesca Schiavone (Roland-Garros 2010) et Flavia Pennetta (US Open 2015).

Monaco tient le choc à 9 contre 11 Denis Zakaria (à droite) au duel avec le Phocéen Vitinha: il a vu rouge. Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Denis Zakaria a vu rouge pour la première fois sur un terrain de Ligue 1. Le Genevois a été expulsé lors du nul 2-2 arraché à neuf contre onze par Monaco à Marseille. Averti pour contestation à la 75e, il a écopé d’un second carton jaune à la 87e pour une faute sur... Ulisses Garcia dans un duel 100% genevois. Les Monégasques évoluaient à dix contre onze depuis l’expulsion du défenseur chilien Guillermo Maripan à la 11e minute. Monaco a mené deux fois au score grâce à Wissam Ben Yedder (7e) et à Maghnes Akliouche à la 45e. Deux fois, Marseille a pu recoller au score par Pierre-Emerick Aubameyang (38e) et par Leonardo Balerdi (50e). Malgré leur supériorité numérique, les Phocéens n’ont pas pu prendre l’avantage face à des Monégasques dont la vaillance fut la qualité première.

Xavi n'entraînera plus le FC Barcelone la saison prochaine Xavi: son aventure à la tête du FC Barcelone prendra fin ce printemps. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Sous pression depuis plusieurs semaines, Xavi Hernandez a dit stop. L'ancien demi n'entraînera plus le FC Barcelone la saison prochaine. "Le 30 juin, je quitterai le club, c'est une décision que j'ai prise avec le président, avec le staff", a déclaré Xavi après la défaite 5-3 à domicile devant Villarreal. Il venait pourtant de prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2025. "Je pense que la situation mérite un changement de cap et, en tant que +Culer+ (ndlr: surnom des supporters barcelonais), je ne peux pas permettre que cette situation perdure", a-t-il ajouté après la nouvelle contre-performance de son équipe. Toujours troisième, le Champion en titre pointe désormais à dix longueurs de son éternel rival, le Real Madrid, et huit de son étonnant voisin Gérone (2e) et ne conserve qu'un mince espoir de conserver sa couronne. Xavi, qui a pris ses fonctions en novembre 2021, dans ce qui était sûrement la pire période de l'histoire récente du Barça, a permis l'an dernier à son club formateur de gagner son premier titre de champion d'Espagne depuis 2019. Alors que Barcelone tente de retrouver de la stabilité sur le terrain et au niveau financier, son équipe multiplie les mauvaises prestations en encaissant beaucoup trop de buts pour rester compétitive. Éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi mercredi par Bilbao en prolongation (4-2), et humilié en finale de la Supercoupe contre son rival madrilène (4-1), le club blaugrana se rapproche dangereusement d'une saison blanche.

Le FC Bâle brise le signe indien Benjamin Kololli: un but qui compte. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après treize matches sans le moindre succès, le FC Bâle a, à nouveau, battu les Young Boys en championnat. Les Rhénans se sont imposés 1-0 au Parc St. Jacques grâce à une réussite de Benjamin Kololli. A la 13e minute, l’ancien joueur du FCZ a été à la finition d’une action amorcée par Dominik Schmid après une mauvaise relance d’Aurèle Amenda. Dirigés par Martin Rueda en raison de la suspension de Fabio Celestini, les Rhénans ont préservé sans grand mal leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Cédric Itten s’est procuré les deux plus belles chances d’une équipe bernoise bien décevante. On a le sentiment que l’apport d’un Jean-Pierre Nsame n’aurait pas fait de mal à une attaque des Young Boys sans grand venin. Cette troisième défaite des Young Boys offre au FC St. Gall l’occasion de réduire l’écart en tête du classement. Si elle s’impose ce dimanche à domicile devant le FC Lugano, la formation de Peter Zeidler n’accusera plus que deux points de retard sur les Young Boys. Quant au FC Bâle, ce succès lui permet de gagner deux places au classement pour figurer au neuvième rang devant les Grasshoppers et Lausanne qui jouent tous les deux dimanche.

Fribourg s'en sort, Lausanne et Genève battus Ca rigole pour Lucas Wallmark et Fribourg Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Fribourg colle toujours aux basques de Zurich en National League. Gottéron s'est imposé 5-3 à Davos, alors que le LHC a perdu 4-2 à Lugano et Genève 5-2 chez lui face à Zurich. Fribourg a une fois encore le sourire de celui à qui tout réussit. Parce qu'en un peu moins de sept minutes au cours du tiers médian, les Dragons ont fait passer le score de 1-1 à 1-4. Après l'ouverture de Wallmark, ce sont ses compatriotes Sörensen et Borgman qui ont trouvé la faille, puis l'inévitable Bertschy a ajouté le quatrième à la 32e. Seulement les Grisons n'ont pas voulu céder devant leur public. Et ils sont parvenus à réduire l'écart par Ambühl et Chris Egli entre la 35e et la 37e. Titularisé dans les buts fribourgeois, Loïc Galley a bien failli coûter des points à son équipe à la 57e. Mais heureusement pour lui, le but de Dominik Egli a été annulé pour un hors jeu et après un coach's challenge. DiDomenico a ensuite pu sceller le score dans la cage vide. Lausanne: un match sans Lausanne n'est pas parvenu à mettre la même intensité que lors de ses dernières sorties. Les Vaudois ont été bousculés au Tessin. La fin du premier tiers fut très animée avec deux immenses chances de chaque côté. Andersson a tiré à côté et dans l'enchaînement c'est Koskinen qui s'est fendu d'un arrêt de grande classe. Kevin Pasche l'a imité en début d'un tiers médian riche en buts avec un "big save" qui a laissé Daniel Carr incrédule. Seulement le portier vaudois a dû s'avouer vaincu quelques instants plus tard face à Mario Kempe en power-play. Dérangés par les Tessinois, les Lions ont subi le 2-0 de Joly sur un excellent travail de Thürkauf. Et alors que Jelovac avait relancé les Lausannois, Jeremi Gerber a pu redonner deux longueurs d'avance aux siens (34e) et couper les envies des hommes de Geoff Ward. Des envies définitivement éteintes à la 50e lorsqu'Alatalo a planté le 4-1. Buteur lausannois, Igor Jelovac a passé une soirée compliquée en se faisant abuser par Joly sur cette dernière réussite des Bianconeri. Genève retombe dans ses travers Revenus de Langnau avec une défaite impardonnable dans leurs bagages, les Genevois n'avaient pas la partie facile en recevant le leader Zurich. Si les Lions ont retrouvé Denis Malgin, c'est bien Yannick Zehnder qui s'est mis en évidence. L'ancien Zougois y est allé de son doublé (25e et 33e). Et entre ces deux réussites, c'est Juho Lammikko qui a marqué. Menés 3-0, les Grenat ont donné signe de vie à la 39e sur la réduction du score de Honka. Puis par Vatanen pour le 2-3 à la 46e. Mais Malgin a redonné deux longueurs d'avance à ses couleurs 43 secondes plus tard. Toujours 7es, les Aigles font du surplace. Dans un match important face à une équipe que les Jurassiens pourraient retrouver en play-out, Ajoie s'est incliné 3-2 ap devant Kloten à Porrentruy. Menés 2-0, les Ajoulots sont revenus dans la partie et ont égalisé à la 59e par Hazen. Mais les hommes de Christian Wohlwend ont fini par céder à 5 secondes de la fin de la prolongation sur un but de Simic. Les Jurassiens comptent treize points de retard sur les Aviateurs mais avec trois matches de moins. Berne a remporté deux points très importants pour rester du bon côté de la barre. A Rapperswil, avec Ivars Punnenovs dans les buts saint-gallois, les Ours se sont imposés 4-3 tab. Unique buteur lors des tirs au but: Benjamin Baumgartner. Et dans le dernier match, Zoug a obtenu deux points en prenant le meilleur sur Ambri 3-2 tab. Les Zougois ont égalisé par Simion à la 59e. Et lors de la séance de penalties, seul Lino Martschini a trouvé l'ouverture.

René Weiler: "Nous n'avons rien lâché" Un succès important pour le capitaine Steve Rouiller (à droite) et le Servette FC. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD "Nous n’avons rien lâché !" René Weiler ne pouvait cacher sa fierté après la victoire du Servette FC devant Yverdon. Ses joueurs ont su maîtriser un match qui sentait bon le piège. "Nous n’avons pas concédé de véritables occasions. Notre maîtrise fut presque totale", souligne avec raison l’entraîneur du Servette FC qui mesurait pleinement l’importance de cette victoire. Elle survient après quatre nuls de rang – "trois à l’extérieur", précise René Weiler – et avant un déplacement mercredi à St. Gall où les Grenat tenteront de prolonger leur série vertueuse avec un quatorzième match de championnat sans défaite. "Il s’agira d’un très grand défi. Cela s’annonce compliqué, poursuit René Weiler. Mais je veux croire que cela le sera également pour le FC St.Gall." Dans le camp vaudois, Boris Cespedes espérait vivre un autre match pour son grand retour à Genève. "Nous n’avons pas été à la hauteur, et moi le premier, soupire l’international bolivien. Nous n’avons pas été capables de ressortir les ballons. Et face à une telle équipe, cela ne pardonne pas. Avec un peu de réussite, nous aurions pu tenir le 0-0. Mais au final, c’est le football qui a gagné."

Dereck Kutesa libère le Servette FC La joie de Dereck Kutesa après sa réussite. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le Servette FC sait toujours gagner ! Après quatre nuls de rang, les Grenat ont renoué avec la victoire lors du premier derby romand de l’année. Au Stade de Genève devant 5252 spectateurs, la formation de René Weiler s’est imposée 1-0 devant Yverdon. Les Grenat ont toutefois dû attendre la 79e minute pour forcer la décision. Admirablement servi par Miroslav Stevanovic, Dereck Kutesa pouvait, avec la complicité involontaire de Mohamed Tijani, surprendre Paul Bernardoni au premier poteau. Le gardien français avait été plus heureux avant la pause avec une décision de la VAR qui a annulé une réussite de Jérémy Guillemenot consécutive à une tragique erreur de relance de sa part. Brillant sur sa ligne certes, Paul Bernardoni n’a pas vraiment laissé une impression magistrale au Stade de Genève. Comme ses partenaires d’ailleurs qui n’ont pas été réellement capables de porter le danger dans les trente derniers mètres. On était en droit d’attendre plus d’Yverdon. Avec cette victoire, qui efface le 4-1 concédé le 26 août lors de la première confrontation contre l’équipe du Nord-Vaudois, le Servette FC a prolongé sa série d’invincibilité. Les Grenat sont désormais invaincus depuis treize matches en championnat avant le test ultime de mercredi à St. Gall. Le SLO malheureux A la Pontaise, le Stade Lausanne-Ouchy n’est pas parvenu à enchaîner. Six jours après son succès 3-2 à Lugano, le SLO s’est incliné 3-1 devant Winterthour au terme d’une rencontre qui laissera une montagne de regrets. Tout s’est joué en l’espace de six minutes avec un penalty de Gabriel Kyeremateng arrêté par Marvin Keller à la 12e avant deux buts zurichois inscrits par Luca Zuffi (13e) et par Nishan Burkart (18e). La superbe frappe de Mergin Qarri pour la réduction du score à la 58e devait insuffler un nouvel élan aux Lausannois. Les Zurichois ne lâchaient cependant pas leur os avant de signer le 3-1 au bout du temps additionnel par Randy Schneider pour une victoire qui leur permet de basculer du bon côté de la barre !

Fribourg Olympic en finale Auteur de 30 points, Jonathan Kazadi a dominé Massagno Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Fribourg Olympic est en finale de la SBL Cup. Le champion de Suisse a dominé Massagno 89-73 à Clarens et ne connaîtra son futur adversaire que vers 21h. Olympic aura l'occasion d'aller chercher une 8e SBL Cup dimanche à 16h. Les Fribourgeois ont mené durant l'intégralité de la rencontre, hormis en début de match. Les hommes de Thibaut Petit ont surtout pu compter sur un Jonathan Kazadi de gala. Le Bernois a inscrit 30 points et capté 9 rebonds. Il s'est fendu d'un parfait 11/11 à 2 pts. Match ultra complet également pour Natan Jurkovitz, auteur de 17 pts, 11 rebonds, 6 assists et 2 interceptions. Ce sont d'ailleurs les Suisses qui ont fait la différence pour Fribourg avec encore les 10 pts de Killian Martin. Avec 17 rebonds pris en plus par rapport aux Tessinois, les Fribourgeois ont régné en maîtres sous les panneaux. Olympic attend maintenant son adversaire. Ce sera soit les Lions de Genève, soit Vevey. Réponse vers 21h.

Le Grison proche de son premier top 3 Valerio Grond a fait vibrer le public haut-valaisan en finale. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pas de podium en sprint pour les Suisses lors de la Coupe du monde dans la vallée de Conches. Valerio Grond chez les messieurs et Nadine Fähndrich chez les dames ont été dominés par plus forts qu'eux. Le Grison a pourtant fait vibrer le nombreux public haut-valaisan en faisant jeu égal en finale avec les meilleurs sprinters du circuit. Lors de l'emballage final, Grond a toutefois été contraint de laisser filer les leaders. Auteur d'une dernière ligne droite phénoménale, le Norvégien Johannes Klaebo a soufflé pour 8 centièmes la victoire au Français Lucas Chanavat. Le Norvégien Haavard Taugboel a complété le podium, juste devant Grond, solide 4e. Dans la finale féminine, Fähndrich, opposée à une phalange de Suédoises, n'a pas eu voix au chapitre. La Lucernoise a terminé 6e, surclassée par les cinq Scandinaves. Linn Svahn, leader de la Coupe du monde, l'a emporté devant Maja Dahlqvist et Jonna Sundling. Les autres Suisses engagés, Ilan Pittier, Roman Schaad et Janik Riebli, ont tous été éliminés en quarts de finale. Le dernier, pourtant 5e du prologue devant Grond, a chuté dès le départ de sa série, réduisant à néant ses chances de briller. Très en forme, la Lucernoise Alina Meier a pour sa part manqué la qualification pour la finale au temps pour moins d'une seconde. Ses compatriotes Lea Fischer, Desiree Steiner, Marina Kälin et Anja Weber ont quant à elles été sorties en quarts.

Une nouvelle finale pour Leandro Riedi Leandro Riedi: un début d'année remarquable. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Leandro Riedi (ATP 250) s’est offert un joli cadeau d’anniversaire pour ses 22 ans : une qualification pour la finale du Challenger de Louvain-La-Neuve. Victorieux il y a deux semaines du Challenger d’Oreias, le Zurichois s’est hissé en finale de tournoi belge à la faveur de son succès 6-2 6-4 devant l’Américain Brandon Nakashima (ATP 127). Issu des qualifications, Leandro Riedi a témoigné devant le vainqueur du Masters Next Gen 2022 de la même verve qui l’a porté durant toute la semaine pour battre notamment Benoît Paire (ATP 115) au premier tour et Marc-Andrea Hüsler (ATP 200) dans un derby suisse en quart de finale. Ce dimanche, Leandro Riedi affrontera la tête de série no 1 du tableau Borna Coric (ATP 40) ou le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 158).

Sabalenka: "J'étais émotionnellement prête" Aryna Sabalenka est fière de ce qu'elle a accompli Image: KEYSTONE/AP Aryna Sabalenka, victorieuse de l'Open d'Australie pour la deuxième année d'affilée samedi, a expliqué qu'elle avait à coeur de "ne pas être cette joueuse qui en gagne un et disparaît". - Que ressentez-vous après votre titre ? "Je suis sans voix. Je ne sais pas comment décrire mes émotions, mais je suis super, super heureuse et fière de tout ce que j'ai accompli jusqu'ici. Très heureuse du niveau auquel j'ai joué aujourd'hui (samedi). C'était différent par rapport à l'année dernière, quand je suis rentrée sur le court, je me suis sentie moins émotive, j'ai senti que j'étais en contrôle et que j'étais émotionnellement prête. (...) Ca m'a demandé tellement de temps de devenir la joueuse que je suis maintenant sur le court, d'avoir ce contrôle de moi-même, de mieux me comprendre. Le chemin a été long. Je parle comme si j'allais annoncer ma retraite, mais non ! C'est trop tôt ! J'ai encore des choses à faire." - A quel point était-il important pour vous de confirmer après votre premier titre en Grand Chelem ? "J'avais à l'esprit que je ne voulais pas être cette joueuse qui en gagne un et qui disparaît ensuite. Je voulais montrer que j'étais capable d'être régulière à ce niveau et que j'étais capable d'en gagner un autre. Et j'espère en gagner plus maintenant. C'était vraiment important pour moi." - Comment imaginez-vous la suite de la saison ? "J'ai prouvé l'année dernière que j'étais capable de jouer sur toutes les surfaces. Si je continue à travailler comme je travaille en ce moment, si on continue à construire ce qu'on construit, je suis persuadée que je suis capable de faire la même chose sur terre battue et sur herbe. Je vais continuer à travailler et j'espère que cette saison je vais atteindre le même objectif sur terre battue ou sur gazon. Il y a encore tellement de choses à accomplir. J'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre."