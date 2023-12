Défaite d'Ambri-Piotta en quart ++ Ancelotti a fait son choix

Tournée: Wellinger s'impose sur le tremplin d'Oberstdorf Andreas Wellinger a été le meilleur à Oberstdorf Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI L'Allemand Andreas Wellinger a remporté le concours d'Oberstdorf, première étape de la Tournée des quatre tremplins. Meilleur Suisse, Gregor Deschwanden a fini au 15e rang. Wellinger a gagné pour le plus grand bonheur du public allemand venu en masse autour du tremplin. Il a effectué deux sauts à 139,5 m et 128 m. L'Allemand l'a emporté devant le Japonais Ryoyu Kobayashi (134,5/129 m) et l'Autrichien Stefan Kraft (132,5/125 m) au terme d'un concours qui a été perturbé par des vents changeants qui ont obligé les organisateurs à changer plusieurs fois la position de la plate-forme d'élan. Deux Suisses sont parvenus à se hisser en finale des 30 meilleurs. Gregor Deschwanden a été le meilleur d'entre eux, avec des sauts de 124 et 122 m. Le vétéran Simon Ammann (42 ans), qui dispute sa 25e tournée austro-allemande, a terminé 21e après s'être posé à 119 et 134 m. Tant Remo Imhof (32e/116 m) que le Vaudois Killian Peier (39e/111 m) ont été éliminés au terme de la manche initiale.

Coupe Spengler: Ambri-Piotta fessé en quart de finale Friberg vient de marquer Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Ambri-Piotta ne gagnera pas la Coupe Spengler une deuxième fois de suite à Davos. Les Tessinois ont été sèchement éliminés 5-0 par les Suédois de Frölunda dans le premier des deux quarts de finale. Le score est resté nul et vierge durant un peu plus de la moitié de la partie. Les Suédois ont ensuite pris les devants grâce à des réussites d'Oeberg (32e) et Friberg (40e), juste avant la fin de la période intermédiaire. Les espoirs de retour d'Ambri ont été rapidement douchés dans l'ultime tiers. Hasa (45e) et Innala (46e) ont enlevé tout suspense et ont permis à leur équipe de finir tranquillement la partie. Frölunda, qui a encore marqué par Dower Nilsson (52e), affrontera Davos samedi en demi-finale dès 15h10.

Ancelotti prolonge au Real Madrid jusqu'en juin 2026 Ancelotti prolonge son aventure au Real Image: KEYSTONE/AP/Ricardo Larreina Carlo Ancelotti (64 ans) a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2026, a annoncé le club madrilène dans un communiqué vendredi. Le technicien italien a tout gagné au Real depuis son premier passage sur le banc des Merengues (2013-2015), avant son retour depuis 2021. Il a ajouté deux Ligues des champions (2014, 2022), un titre de champion d'Espagne (2022) ou encore deux Coupes du Roi (2014, 2023) au palmarès du club madrilène. Cette nomination arrive de façon surprenante alors que celui qui a également dirigé l'AC Milan, le PSG ou le Bayern Munich, était annoncé avec insistance à la tête du Brésil. Il était même censé prendre ses fonctions à la tête de la Seleçao après la prochaine Copa América (20 juin-14 juillet). Les dirigeants du Real ont choisi de lui renouveler leur confiance, alors que "Carletto" est lancé dans une opération de renouvellement de l'effectif du club 14 fois champion d'Europe, devant composer avec les départs des Ballons d'Or Cristiano Ronaldo et Karim Benzema au cours des dernières saisons. Un nouveau cycle que l'Italien est parvenu à ouvrir avec succès avec un sacre en C1 (2022), en installant de nouveaux joueurs comme Vinicius Jr, Rodrygo, ou encore les Français Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga. Le Real Madrid est leader de Liga après la 18e journée et est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions où il affrontera Leipzig.

Premier podium de l'hiver pour Gisin, 93e succès pour Shiffrin Michelle Gisin a cueilli vendredi son premier podium depuis mars 2022 Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Michelle Gisin a décroché son premier podium de l'hiver vendredi à Lienz, le premier depuis le mois de mars 2022. L'Obwaldienne a décroché un inattendu 3e rang dans le slalom de Lienz, qui a vu Mikaela Shiffrin signer une démonstration pour cueillir sa 93e victoire en Coupe du monde. Privée de top 3 tout au long d'un exercice 2023/24 difficile pour elle, Michelle Gisin a mis fin à une disette de plus d'un an et demi. Elle n'espérait certainement pas se retrouver à pareille fête en slalom, elle qui a surtout mis l'accent sur les disciplines de vitesse durant sa préparation. Quatrième après la première manche, Michelle Gisin a notamment profité de l'élimination de Paula Moltzan (2e le matin) pour s'offrir son premier podium depuis le super-G de Courchevel/Méribel en mars 2022 (3e). Elle occupe par ailleurs désormais la 4e place de la Coupe du monde de slalom. L'Obwaldienne a échoué à 0''11 de Lena Dürr (2e) mais à 2''45 d'une Mikaela Shiffrin impressionnante tant en première qu'en deuxième manche jeudi. Mikaela Shiffrin, qui s'était contentée de gérer son avance la veille en géant, a cette fois-ci fait étalage de sa classe jusqu'au bout pour s'offrir un 56e succès en slalom. Good 9e Deuxième meilleure Suissesse, Nicole Good a décroché une superbe 9e place pour confirmer ses récents résultats en Coupe d'Europe (trois podiums en décembre). La St-Galloise, qui restait sur un 23e rang en Coupe du monde à Courchevel, signe ainsi son meilleur résultat sur le Cirque blanc. Elle n'avait jamais fait mieux que 12e jusqu'ici. Nicole Good (25 ans) espérait peut-être même mieux après son 9e chrono réalisé en première manche. C'est d'ailleurs également le cas de Mélanie Meillard, 11e sur le premier tracé et 15e au final. La skieuse d'Hérémence inscrit néanmoins des points pour la cinquième fois en cinq slaloms disputés cet hiver. Quatrième et dernière Suissesse qualifiée pour cette deuxième manche, Camille Rast s'est montrée encore plus timide que Mélanie Meillard sur le second parcours. La Valaisanne, qui a reculé du 18e au 27e et avant-dernier rang, est toujours en quête d'un premier top 10 cet hiver.

Odermatt déclasse la concurrence en super-G Marco Odermatt a livré une nouvelle démonstration vendredi Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt a une nouvelle fois déclassé la concurrence vendredi. Le Nidwaldien a remporté le super-G de Bormio avec une marge de 0''98 sur son dauphin Raphael Haaser pour cueillir son 28e succès en Coupe du monde. Justin Murisier a quant à lui décroché une belle 5e place, à 1''76 du maître. Deuxième à 0''09 d'un impressionnant Cyprien Sarrazin la veille en descente sur la Stelvio, battu pour 0''03 à Val Gardena lors du seul précédent super-G de l'hiver, Marco Odermatt a mis les choses au point pour la dernière course de l'année. En huit courses disputées durant l'exercice 2023/24, il affiche quatre succès et sept podiums. Le double vainqueur du général de la Coupe du monde a fait la différence sur les vingt dernières secondes de course vendredi, reprenant alors 0''41 à Raphael Haaser. Troisième de cette course, Aleksander Aamodt Kilde a pour sa part lâché une demi-seconde sur ce dernier secteur pour échouer au final à 1''31. Invaincu en géant cette saison, Marco Odermatt a ainsi remporté cinq des six derniers super-G disputés sur le front de la Coupe du monde. Il en est à 11 podiums consécutifs dans la discipline, sa dernière contre-performance remontant au mois de mars 2022 à Kvitfjell (28e place), et à 11 victoires au total. Sa nouvelle démonstration relègue forcément au second plan les performances de ses compatriotes. Mais Marco Odermatt est certainement le premier à se réjouir de la 5e place de Justin Murisier, qui a égalé le meilleur résultat de sa carrière en super-G 24 heures après sa superbe 4e place obtenue en descente. Meillard 8e Loïc Meillard (8e à 0''05 de Murisier), Gino Caviezel (10e) et Stefan Rogentin (11e) complètent l'excellent résultat d'ensemble helvétique. A noter par ailleurs que le héros de la veille Cyprien Sarrazin a connu l'élimination.

Slalom de Lienz: Shiffrin survole la 1re manche, Gisin 4e Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la 1re manche du slalom de Lienz Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Mikaela Shiffrin est idéalement placée pour cueillir un 93e succès en Coupe du monde vendredi à Lienz. L'Américaine a survolé les débats dans la première manche du slalom, dont Michelle Gisin a réalisé le 4e temps. Victorieuse en géant la veille, Mikaela Shiffrin mène le bal avec 1''14 d'avance sur sa première poursuivante, sa compatriote Paula Moltzan. Troisième, la Suédoise Anna Swenn Larsson a concédé 1''32 sur la meilleure skieuse du monde, qui lorgne un 56e succès dans sa discipline fétiche. En l'absence de Wendy Holdener, Michelle Gisin a parfaitement tenu son rôle de leader dans le camp helvétique. L'Obwaldienne, dont le dernier podium en Coupe du monde remonte au mois de mars 2022, accuse seulement sept centièmes de retard sur Anna Swenn Larsson et 0''25 sur Paula Moltzan. Seule Lena Dürr (5e à 1''66) a également lâché moins de deux secondes sur Mikaela Shiffrin. Sixième, Katharina Liensberger pointe à 2''20. Principale adversaire de l'Américaine dans la discipline, la Slovaque Petra Vlhova a pour sa part perdu 2''41 pour se retrouver 9e. Deux autres Suissesses viseront une place dans le top 10, voire mieux. Nicole Good a signé un superbe 9e temps avec le dossard 30, à 2''38, alors que Mélanie Meillard est 11e à seulement 0''26 du 6e rang. Camille Rast (17e après 37 concurrentes à 3''09) sera elle aussi de la partie en deuxième manche dès 13h.

Nadal "se sent bien" mais n'espère "pas grand-chose" Nadal se sent bien avant son retour auxc affaires Image: KEYSTONE/EPA/DARREN ENGLAND Rafael Nadal a déclaré vendredi se "sentir bien" pour son retour à Brisbane, en Australie, après quasiment un an sans compétition. Mais il ne s'imagine pas remporter de tournoi dans un futur proche. L'Espagnol de 37 ans n'a plus joué depuis sa défaite au 2e tour de l'Open d'Australie en janvier 2023, après laquelle il a subi deux opérations de la hanche qui l'ont éloigné des courts pendant un long moment et ont failli provoquer l'arrêt de sa carrière. Son retour, pour le tournoi de Brisbane qui débute dimanche, est très attendu alors qu'il pourrait disputer sa dernière saison. "Je me sens bien", a-t-il déclaré à l'occasion d'un événement promotionnel. "Je ne vais pas me plaindre, je me sens bien mieux que je n'aurais pu l'espérer il y a un mois, mais selon moi, il est impossible de penser à remporter de tournois aujourd'hui". "Rien n'est impossible" L'homme aux 22 titres du Grand Chelem, dont 14 à Roland-Garros (record), "n'attend pas grand-chose", a-t-il ajouté, mais espère seulement "pouvoir aller sur le court, (s)e sentir compétitif et donner le meilleur de (s)oi-même". "Rien n'est impossible, mais pour moi, rien que le fait d'être ici est une victoire". En prévision de l'Open d'Australie (15-28 janvier), Rafael Nadal a passé du temps dans son académie au Koweït, à la recherche de températures et de conditions similaires à celles qu'il devra subir pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Mais son niveau d'entraînement a été limité. "Ce n'est pas comme si je m'étais entraîné avec une forte intensité lors des six derniers mois. Je me suis seulement entraîné avec une très bonne intensité durant le mois dernier", a-t-il expliqué. Sur le court terme Deux fois vainqueur de l'Open d'Australie, en 2009 et 2022, Rafael Nadal a laissé son rival serbe Novak Djokovic prendre les devants dans la course au record de titres majeurs (24). L'Espagnol ne peut "avoir d'objectifs à très long terme" à ce stade de sa carrière, a-t-il souligné. "Je ne me vois pas jouer pendant très longtemps", a-t-il ajouté.

La dotation portée à 59 millions de dollars La dotation de l'Open d'Australie a augmenté de 13% Image: KEYSTONE/AP/MARK BAKER Les organisateurs de l'Open d'Australie ont annoncé une hausse de 13% de la dotation du premier tournoi majeur de la saison, à 86,5 millions de dollars australiens (59,1 millions de dollars US). En 2023, l'Open d'Australie avait été le moins bien doté des quatre tournois du Grand Chelem, à 76,5 millions de dollars australiens (52,3 millions de dollars américains). Il avait été remporté par le Serbe Novak Djokovic et la Bélarusse Aryna Sabalenka. Les vainqueurs de l'édition 2024 (14-28 janvier) remporteront chacun 3,15 millions de dollars australiens. Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a insisté sur la nécessité que "les meilleurs joueurs au monde soient rétribués de façon appropriée". La dotation de l'Open d'Australie a plus que doublé en dix ans. Mais, même augmentée, elle reste inférieure à celle du dernier US Open, qui s'était établie à 65 millions de dollars américains l'été dernier. Au cours de la saison 2023, la dotation des deux autres tournois du Grand Chelem avait été de 56,9 millions de dollars américains pour Wimbledon et à 54,9 millions pour Roland-Garros, soit davantage également que ce qu'avait offert le rendez-vous australien.

Une 28e défaite consécutive pour Detroit Les Celtics ont infligé aux Pistons leur 28e défaite consécutive Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Les Pistons ont égalé jeudi la pire série de l'histoire de la NBA. Detroit a subi sa 28e défaite consécutive, la 29e en 31 matches joués cette saison, en s'inclinant 128-122 sur le parquet de Boston. Meilleure équipe de la Ligue, Boston a eu besoin d'une prolongation pour forcer la décision. Les Celtics ont accusé jusqu'à 21 longueurs de retard en fin de deuxième quart-temps, mais ils ont aussi été incapables de gérer une avance de 6 points (106-100) dans les 110 dernières secondes du temps réglementaire. Detroit, qui a égalé une série établie par les Sixers entre la fin de la saison 2014/15 et le début de l'exercice 2015/16, n'a cependant rien pu faire en prolongation face à une équipe toujours invaincue cette saison à domicile. Ces Pistons version 2023/24 devront battre Toronto samedi pour éviter d'écrire l'histoire. La soirée de jeudi a aussi été marquée par le triple double "parfait" de Nikola Jokic. Le pivot serbe des Nuggets a réussi 26 points, 14 rebonds et 10 assists tout en rentrant ses 11 tirs (1/1 à 3 points) et ses 3 lancers-francs au cours d'un match remporté 142-105 par Denver face à Memphis.

Fiala et Suter défaits jeudi La joie des Golden Knights, vainqueurs 3-2 des Kings jeudi Image: KEYSTONE/AP/David Becker Les deux Suisses engagés jeudi soir sur les patinoires de NHL ont connu la défaite. Les Kings de Kevin Fiala se sont inclinés 3-2 à Las Vegas, alors que les Canucks de Pius Suter ont été dominés 4-1 par Philadelphie à Vancouver. Los Angeles, qui restait sur quatre victoires dans ses cinq derniers matches, a subi la loi du dernier vainqueur de la Coupe Stanley pour la deuxième fois en trois duels livrés cette saison. Kevin Fiala est resté "muet" face aux Golden Knights, qui ont mis fin à une série de quatre défaites pour revenir à hauteur de Vancouver en tête de la Conférence Ouest avec 49 points. Vancouver s'est en effet lourdement incliné à domicile face aux Flyers dans le même temps. Les Canucks ont craqué en fin de deuxième tiers-temps, encaissant trois buts en l'espace de 2'06'' pour se retrouver menés 3-0. Auteur de 4 points dans ses 4 derniers matches, le centre zurichois des Canucks Pius Suter n'a cette fois-ci pas réussi le moindre point.

Simon Ammann décolle pour son jubilé des 25 ans sur la Tournée Simon Ammann s'élancera ce vendredi à Oberstdorf pour la 25e fois sur la Tournée des quatre tremplins. A 42, il continue à voler, voler et voler. Le routinier saint-gallois est toujours présent. Certes, la concurrence pour une place de départ en Coupe du monde n'est pas très fournie en Suisse. Il s'agit toutefois de respecter la performance de l'"ancien". Le sauteur du Toggenburg était rentré tard dans la compétition la saison dernière en raison d'une longue pause estivale et des examens universitaires. Il était même passé par le deuxième échelon en Coupe Continental. Cet hiver, Ammann a réussi du premier coup à retrouver le plus haut niveau. Au cours des huit sauts de la Coupe du monde, il a chaque fois passé le cut de la qualification (top 50) et il s'est qualifié à quatre reprises pour la deuxième manche. Il occupe la 34e place au classement général de la Coupe du monde. Les fans à Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck et Bischofshofen applaudiront l'aîné des sauteurs. Que deux absences à la Tournée En décembre 1997, la Suisse entendait parler pour la première fois d'un collégien de 16 ans. Ammann prenait la 15e place pour ses débuts à Oberstdorf, décrochant ainsi sa sélection pour les Jeux olympiques de Nagano. En décembre 2000 et 2022, son niveau fut insuffisant pour prendre part à la Tournée. C'est pourquoi il fête son jubilé de sa 25e Tournée en 27 saisons de la Coupe du monde. Le Saint-Gallois n'en a visiblement pas assez du sport d'élite. Après quatre médailles d'or olympiques, un titre de champion du monde sur le grand tremplin et en vol à skis, une victoire au classement général de la Coupe du monde et quatre podiums au classement général de la Tournée, il continue son chemin, même s'il ne pourra pas embellir son palmarès. Au début de saison lors d'une interview, il avait répondu à la question de savoir s'il sautait encore par nostalgie ou pour le plaisir ? "Le sport d'élite est encore un projet", avait-il avancé. Plein d'activités Ce père de famille ne manque pourtant pas d'activité à côté du saut et de ses études. Il est membre du conseil d'administration des remontées mécaniques du Toggenburg, s'occupe d'un hôtel à réhabiliter, aide au développement d'une chaussure en carbone et est partie prenante dans une société de management et de sponsoring. A 42 ans, Ammann ne peut plus rivaliser avec les capacités physiques des meilleurs. "Mais je peux décrocher un bon classement pas à l'occasion de l'impulsion du décollage mais au cours du vol", analyse-t-il. C'est pourquoi il se focalise sur la vitesse de la phase d'envol en suivant les conseils de son nouvel entraîneur norvégien Rune Velta. Avec sa 22e place en qualification à Oberstdorf, il démontre qu'il est prêt.

Arsenal manque le coche Roman Mityukov avec sa médaille des Mondiaux Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Arsenal a manqué le coche pour reprendre la tête du Championnat d'Angleterre. Les joueurs de Mikael Arteta se sont inclinés 2-0 à domicile dans le derby londonien face à West Ham United. Les coéquipiers du capitaine Martin Odegaard ont pourtant largement dominé la partie mais ils ont buté sur une défense de fer dont la figure de proue a été le portier français Alphonse Areola, auteur de plusieurs arrêts déterminants. West Ham s'est imposé grâce à des buts de Tomas Soucek (13e) et de Konstantinos Mavropanos (55e). Au classement, Liverpool reste leader avec deux points d'avance sur Arsenal et trois unités sur Aston Villa. De son côté, Tottenham a concédé une sévère défaite à Brighton (4-2) et finit mal une première partie de saison plutôt positive. Les Spurs demeurent à la cinquième place du classement, à six points du leader Liverpool, et à un point du premier qualifiable pour la Ligue des champions, Manchester City, vainqueur à Everton (3-1) mercredi, et qui a un match de plus à disputer.

Davos terrasse le Team Canada et file en demi-finales Match engagé entre le Canadien Eric Gelinas et le Davosien Marc Wieser. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Grâce à un troisième tiers-temps de feu, le HC Davos a pris le meilleur 4-3 sur le Team Canada. Les Grisons sont ainsi qualifiés directement pour la demi-finale de samedi. L'"affiche" de la Coupe Spengler n'a pas déçu. Au terme d'un match haletant, les Davosiens ont réussi à inverser un score de 1-3 en un 4-3 victorieux. Les joueurs de l'entraîneur Josh Holden ont fait la différence au cours de la dernière période. Michael Fora a d'abord ramené le score à 2-3 d'un tir puissant (42e). Puis l'indestructible Andres Ambühl a fait le tour derrière la cage pour piéger le portier canadien au premier poteau (51e). Et c'est sur une triangulation digne du manuel avec Enzo Corvi au départ, Marc Wieser pour la remise et le défenseur Calle Andersson à la conclusion (57e) que les Grisons ont arraché la victoire. Davos pourra s'offrir un jour de repos ce vendredi tandis que le Team Canada se frottera aux Finlandais de KalPa Kuopio.

La Suisse fessée par les Etats-Unis Marcel Jenni devra remonter ses troupes pour affronter la Norvège. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse a pris une véritable leçon contre les Etats-Unis au Championnat du monde M20 à Göteborg. La sélection helvétique a été fessée 11-3. Elle se retrouve sous pression avant son match contre la Norvège samedi. Il a fallu attendre la 48e minute pour voir Quinn Finley inscrire le 10-2, une fessée qui se dessinait déjà après le premier tiers-temps. Après 8 minutes, il y avait déjà 3-0 pour les Américains, puis 5-1 à la 18e. La dernière fois que les Suisses avaient subi une telle débâcle, ce fut en décembre 2020 avec un 0-10 contre le Canada. Le coach Marcel Jenni a procédé au changement de gardien entre Lorin Grüter et Ewan Huet dès le 1-4 à la 13e minute. Dans l'ultime période, la Suisse a essayé de limiter les dégâts. Les premiers buts suisses du tournoi ont été l'oeuvre de Gregory Weber (1-3), Gaël Christe (2-9) et Thierry Schild (3-10). Après la défaite inaugurale contre la Slovaquie (0-3), la Suisse aura un besoin absolu samedi d'une victoire contre la Norvège, néo-promue. En cas de succès, elle sera qualifiée pour les quarts de finale comme lors des deux dernières éditions. Une défaite la précipiterait dans un barrage de tous les dangers contre le dernier de l'autre groupe.