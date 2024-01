Défaite rageante pour Golubic ++ 5 néophytes avec la Nati

Une défaite bien frustrante pour Viktorija Golubic Par ici la sortie pour Viktorija Golubic--- Image: KEYSTONE/AP Un malheureux point sur quatorze ! Viktorija Golubic (WTA 71) n’a pas été en veine dans l’exercice particulier du tie-break lors de son huitième de finale du WTA 250 de Hua Hin. En Thaïlande, la Zurichoise s’est inclinée 7-6 (7/0) 7-6 (7/1) devant la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 70) après 2h.12’ de jeu. Elle avait pourtant tout dans les mains pour connaître un autre destin dans cette rencontre. Elle a, en effet, mené 5-4 40-15 sur son service lors de la première manche. Ces deux balles de set galvaudées alors qu’elle avait une emprise presque totale sur la rencontre ont, bien sûr, pesé très lourd dans la balance. Après son seizième de finale à l’Open d’Australie, Viktorija Golubic espérait sans doute un autre résultat à Hua Hin. Pas une défaite aussi frustrante contre une adversaire qu’elle avait battue à deux reprises lors de leurs deux premières confrontations avant ce huitième de finale...

Fischer convoque cinq néophytes pour la Suède Stéphane Charlin est l'un des cinq "rookies" sélectionnés par Patrick Fischer Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Le coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer a convoqué 25 joueurs pour la troisième étape de l'Euro Hockey Tour. Cinq néophytes figurent dans la sélection. Le gardien Stéphane Charlin (Langnau Tigers), les défenseurs Inaki Baragano (Rapperswil-Jona) et Benoît Jecker (Fribourg-Gottéron) ainsi que les attaquants Tino Kessler (Bienne) et Théo Rochette (Lausanne) sont les "rookies" d'une équipe qui disputera trois matches en Suède entre le 8 et le 11 février. L'attaquant de Lugano Calvin Thürkauf est le grand absent de cette sélection. Patrick Fischer n'a par ailleurs retenu aucun joueur de Genève-Servette, dans l'optique de la finale de la Champions League que le champion de Suisse en titre disputera le 20 février aux Vernets face à Skelleftea. "Nous entendons poursuivre notre développement en tant qu’équipe et bien commencer l’année. Les jeunes joueurs doivent pouvoir montrer ce dont ils sont capables et faire des expériences précieuses face à des adversaires solides", explique dans un communiqué Fischer, dont l'équipe est toujours en quête de son premier succès de la saison. La sélection helvétique s'envolera pour la Suède lundi prochain, jour de son rassemblement. Elle affrontera la Finlande à Karlskoga le jeudi 8 février, avant de rejoindre Karlstad où elle se frottera à la Suède (samedi à 16h) puis à la Tchéquie (dimanche à 12h).

Pas d'opération pour Joana Hählen Joana Hählen espère revenir à la compétition cet hiver encore Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit samedi lors de la descente de Cortina d'Ampezzo, Joana Hählen a décidé de ne pas se soumettre à une opération. La Bernoise de 32 ans espère même revenir en Coupe du monde cette saison encore. "Avec une telle blessure, il est toujours difficile d'évaluer l'évolution de la rééducation, mais il est tout à fait possible que Joana Hählen puisse reprendre la compétition cette saison", explique le médecin de l'équipe Walter O. Frey, cité dans un communiqué de Swiss-Ski. "Je regarde jour après jour et je ne veux pas me précipiter", a souligné Joana Hählen dans le même communiqué. "Le déroulement de la guérison dépendra de l'évolution de l'enflure prononcée du genou. Je vais maintenant investir beaucoup d'énergie dans la rééducation et j'espère recevoir bientôt le feu vert des médecins et des entraîneurs pour pouvoir remonter sur les skis", a-t-elle ajouté.

Le CIO toujours hostile à une nouvelle piste de bob à Cortina Le CIO ne veut pas d'une nouvelle piste de bob pour les JO 2026 Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS Le CIO a réitéré mercredi son opposition au projet de construction d'une nouvelle piste à Cortina d'Ampezzo pour accueillir les épreuves de bobsleigh, luge et skeleton des JO 2026. L'instance basée à Lausanne "est fermement convaincue que le nombre actuel de centres de glisse, à l'échelle mondiale, est suffisant pour le nombre actuel d'athlètes et de compétitions" dans les disciplines concernées, a indiqué un porte-parole à l'AFP. Cette position est tout sauf une surprise, puisque l'hypothèse de voir les organisateurs des JO 2026 opter pour un site neuf était déjà "une préoccupation de la commission d'évaluation du CIO" dans son premier rapport en 2019, "réitérée au cours de chaque discussion concernant ce site", précise la même source. Sur le fond, la voie choisie mardi à Milan par le comité d'organisation - qui doit encore être validée par la société chargée de la livraison des infrastructures olympiques pour les JO 2026 - est une nette entorse aux réformes adoptées par le CIO en 2014 dans son "Agenda 2020". Afin d'enrayer la flambée des coûts et la crise des candidatures pour accueillir les Jeux, l'organisation avait notamment décidé "qu'aucun site permanent ne devrait être construit sans un plan d'héritage clair et viable", c'est-à-dire sans prévoir son usage et financement futurs. Pour cette raison, le CIO s'était montré très satisfait, lors de sa session tenue en octobre dernier à Bombay, de voir les organisateurs italiens se diriger plutôt vers une délocalisation des épreuves de bobsleigh, luge et skeleton à l'étranger, par exemple en Suisse et Autriche voisines. "En outre", comme l'instance l'avait déjà souligné à Bombay, "seules les pistes existantes et déjà en service devraient être prises en considération en raison des délais très courts", a rappelé le porte-parole. Eviter un camouflet Mais désireux d'éviter ce qu'il considère comme un camouflet alors qu'il a mis le "Made in Italy" au centre de son action, le gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni a repris la main sur le dossier en décembre et relancé le projet de piste à Cortina, abandonnée une première fois en 2023 faute d'entreprises intéressées. Un nouvel appel d'offres a donc été lancé fin décembre pour une version dite "light" d'un nouveau site à Cortina: le géant italien du BTP Pizzarotti s'est porté candidat pour un marché d'un montant de 81,6 millions d'euros et une livraison en mars 2025.

Jauge à environ 300'000 spectateurs selon Darmanin Darmanin a annoncé une jauge de spectateurs à la baisse pour la cérémonie d'ouverture des JO Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ La jauge de spectateurs qui pourront assister à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le 26 juillet sur les quais de Seine est d'environ 300'000. "L'idée, c'est qu'il y a 100'000 personnes dans les quais bas", avec des billets payants, et "plus de 220'000 personnes sur les quais hauts", avec des billets gratuits, "et puis après il y a tous ceux qui habitent et qui vont pouvoir louer, faire des soirées le long de la Seine", a détaillé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur France 2. Ce chiffre a donc été revu largement à la baisse. Gérald Darmanin avait en effet annoncé en octobre 2022 au Sénat "600'000 spectateurs", dont 500'000 sur les quais hauts.

Holger Rune se sépare déjà de Severin Lüthi Severin Lüthi ne fait déjà plus partie du staff d'entraîneurs de Holger Rune Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Severin Lüthi ne fait déjà plus partie du staff d'entraîneurs de Holger Rune. Le numéro 7 mondial et l'ancien coach de Roger Federer mettent fin à leur collaboration après un peu plus d'un mois. La mère et manager du Danois, Aneke Rune, a rendu la séparation publique. "Le timing avec Severin n'était pas optimal", a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision danoise TV 2 Sport. Holger a selon elle besoin d'un entraîneur qui soit toujours avec lui et d'un "supercoach". C'est-à-dire Boris Becker, qui fait partie du staff depuis le mois d'octobre. La mère a justifié la séparation par le fait que Lüthi ne pouvait pas couvrir suffisamment de semaines pour donner à son fils la continuité nécessaire. La collaboration avec Lüthi a donc été de très courte durée. Le 20 décembre, l'engagement du Bernois de 48 ans a été annoncé. Lüthi a ensuite accompagné Rune à l'Open d'Australie. Mais le premier tournoi du Grand Chelem a été décevant pour le Danois, qui a été éliminé dès le 2e tour par le Français Arthur Cazaux (ATP 83). La place de Lüthi dans l'équipe d'entraîneurs est désormais occupée par une vieille connaissance de Rune. Outre Boris Becker, le Danois Kenneth Carlsen s'occupera de son compatriote, avec qui il avait déjà travaillé lorsque Rune était junior. "Avec cette constellation, Holger obtient le +flow+ qu'il souhaite pour son développement et sa stabilité", espère la mère Aneke Rune.

Les Hawks atteignent la barre des 20 victoires Capela (à droite) et les Hawks ont maté les Lakers de King James mardi Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Les Hawks ont enchaîné un deuxième succès consécutif mardi en NBA. Clint Capela et ses équipiers ont dominé les L.A. Lakers de LeBron James 138-122 pour cueillir leur 20e victoire en 47 matches. Atlanta a pris d'entrée à la gorge une équipe qui évoluait sans l'une de ses pièces maîtresses, Anthony Davis, touché à la hanche et à un tendon d'Achille et ménagé par les Lakers au lendemain d'un match joué à Houston. Et la réussite fut au rendez-vous, notamment pour Trae Young qui a rentré ses six premiers tirs primés. L'arrière All Star a terminé meilleur marqueur des Hawks avec 26 points, signant également 13 assists. Six de ses coéquipiers ont aussi dépassé la barre des 10 points, parmi lesquels Clint Capela qui a cumulé 13 points et 12 rebonds pour réussir un quatrième double double dans ses cinq dernières sorties. Les Hawks concluent ainsi janvier avec un bilan de 6 victoires pour 8 défaites. La franchise de Géorgie, qui a connu deux séries de quatre défaites consécutives durant ce premier mois de l'année, s'accroche à la 10e place de la Conférence Est, synonyme de play-in.

4 autres joueurs inculpés à la suite du scandale sexuel de 2018 Michael McLeod fait bien partie des joueurs inculp Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Quatre joueurs de NHL ont été inculpés par la police canadienne dans le cadre d'une enquête sur une agression sexuelle présumée commise par des membres de l'équipe nationale junior en 2018. L'AFP a pu confirmer auprès de leurs avocats que Michael McLeod, Cal Foote (New Jersey Devils) et Carter Hart (gardien des Flyers de Philadelphie) font partie des joueurs inculpés. Le quatrième joueur cité par les médias locaux est Dillon Dube (Calgary Flames). Dimanche, les avocats d'Alex Formenton, ancien joueur des Senators d'Ottawa, avaient annoncé l'inculpation de leur client ainsi que de "plusieurs joueurs", sans donner de détails sur les autres sportifs inculpés. Au total, huit joueurs sont accusés par une jeune femme d'agression sexuelle en réunion. Plus de cinq ans après "Plus de cinq ans et demi après la plainte initiale (...) auprès de la police, le service de police de London (dans la province de l'Ontario) a inculpé Mike McLeod pour agression sexuelle" ont indiqué ses avocats, David Humphrey et Seth Weinstein, dans un communiqué. "M. McLeod nie tout acte criminel. Il plaidera non coupable et se défendra vigoureusement", ont-ils ajouté. Carter Hart a également été "inculpé pour un chef d'accusation d'agression sexuelle", ont confirmé ses avocats, Megan Savard et Riaz Sayani. "Il est innocent et fournira une réponse complète à cette fausse allégation dans la tribune appropriée, un tribunal", ont-ils indiqué dans un communiqué. "Il s'est rendu et a déjà été libéré", a précisé son avocate Megan Savard. Cal Foote (New Jersey Devils) "a été accusé d'agression sexuelle", a déclaré son avocate Julianna Greenspan, dans un communiqué. "Cal est innocent quant à cette accusation et se défendra contre cette allégation pour laver son nom", a-t-elle ajouté. La police a prévu une conférence de presse le 5 février sur cette affaire. Accord confidentiel En mai 2022, la Fédération canadienne avait été secouée par des révélations dans la presse l'accusant d'avoir voulu cacher une affaire de viol collectif présumé impliquant des joueurs de l'équipe nationale juniors de 2018. Ses dirigeants avaient tenté d'étouffer l'affaire en concluant un accord confidentiel de plusieurs millions de dollars avec la victime. Quelques mois plus tard, la police canadienne avait rouvert son enquête. Puis à l'automne, le président de la fédération avait dû démissionner et le financement public de l'institution sportive avait été suspendu dix mois par le gouvernement canadien.

Premier League: Schär mène Newcastle à la victoire Fabian Schär a vécu une belle soirée Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Fabian Schär s'est illustré lors de la 22e journée de Premier League. Le défenseur suisse de Newcastle a inscrit un doublé lors du succès des Magpies 3-1 sur la pelouse d'Aston Villa. Schär a marqué deux fois en première mi-temps (32e/36e), fêtant ses premiers buts de la saison en championnat. Un autogoal de Moreno (52e) a assuré la victoire des visiteurs. Cette défaite - la première de la saison à domicile - constitue un gros coup d'arrêt pour les Villans, qui voulaient se mêler à la lutte pour le titre. Ils sont désormais 4es avec cinq points de retard sur Liverpool, qui a joué un match de moins. Arsenal a pour sa part obtenu un précieux succès en gagnant 2-1 à Nottingham grâce à Jesus et Saka. Les Gunners s'installent au 2e rang provisoire à deux longueurs de Liverpool, qui recevra Chelsea mercredi.

Les équipes romandes ont vécu une soirée à oublier La belle bagarre entre Fribourg et Zoug a tourné à l'avantage des visiteurs. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Dans le choc au sommet de National League, Fribourg s'est incliné au terme d'un passionnant chassé-croisé avec Zoug. Genève, Bienne, Lausanne et Ajoie ont tous également rendu les armes. Fribourg-Gottéron a vécu un match à rebondissements pour la venue de Zoug dans son antre. Le choc entre les Dragons, 2es du classement, et les Zougois, 3es, a tenu toutes ses promesses, mais les patineurs de Suisse centrale, vainqueurs 4-3 ont eu le dernier mot. C'est Andrey Bykov qui a ouvert les hostilités après seulement 31 secondes, offrant un maigre avantage aux Fribourgeois jusqu'au terme du premier tiers-temps. Au retour des vestiaires, la partie s'est emballée avec trois buts inscrits en un peu plus d'une minute. Lino Martschini a d'abord profité d'un power-play pour égaliser (23'47''). A peine le temps de réengager que Marcus Sörensen redonnait l'avantage à Gottéron (24'31''), juste avant que Sven Leuenberger ne remette les compteurs à zéro (24'54''). Le chassé-croisé s'est poursuivi quelques instants plus tard, avec un but en supériorité numérique signé Lucas Wallmark (28'27''), peu avant une troisième égalisation des visiteurs par Andreas Wingerli (29'37''). Zoug, en double avantage numérique, a fini par inverser le cours du jeu à seulement trois secondes du terme de la deuxième période. Les filets n'ont ensuite plus tremblé. Genève trébuche encore à Kloten En déplacement dans la capitale, le HC Bienne a manqué face à Berne une occasion de se rapprocher du top 6. Malgré l'ouverture du score pour les Seelandais par Luca Cunti (5e), les Ours se sont montrés plus constants en marquant une fois par période. Marco Lehmann (20e), Fabian Ritzmann (37e) et Joona Luoto (48e) ont tour à tour trompé la vigilance de Joren van Pottelberghe. Malgré la réduction du score par Yannick Rathgeb (57e), Berne s'est imposé 3-2 et s'est ainsi donné de l'air dans sa course pour une qualification directe en play-off. Genève-Servette a pour sa part réalisé une mauvaise opération en allant s'incliner de justesse 3-2 à Kloten, pour la seconde fois cette saison. Les Aigles avaient pourtant égalisé à 2-2 en début de troisième tiers, mais un but opportuniste de Dominik Diem (46e) dans la foulée a eu l'effet d'un coup de massue. Les Aviateurs ont ainsi signé leur 5e succès consécutif, alors que Genève pointe à 6 unités de la 6e place, désormais occupée par Lugano. Grimaces aussi pour Lausanne qui s'est incliné 4-1 chez le mal classé Rapperswil. Les Lions conservent toutefois leur 4e place au classement. Ajoie, enfin, a poursuivi son long pensum en subissant à Ambri sa 25e défaite de la saison. La lanterne rouge a aussi été battue 4-1.

Super League: YB et Bâle s'imposent Monteiro inscrit le 3-1 Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys ont réagi après leur défaite du week-end. Lors de la 21e journée de Super League, le leader et tenant du titre a battu Yverdon 5-1. Mais le score est un peu trompeur. Comme lors de leurs premiers matches de 2024, les Bernois ont pourtant souvent peiné dans le jeu et manqué d'inspiration. Ils ont été surpris par Kevin Carlos à la 10e, mais ont renversé la situation par Rrudhani (33e) et Itten (44e). Yverdon, très défensif au coup d'envoi, a pris plus de risques en seconde période. Les Vaudois ont failli égaliser sur une tête de Carlos sur la barre (70e) avant que Monteiro ne fasse le break pour YB (77e/87e). Lauper a signé le numéro cinq dans les arrêts de jeu contre un adversaire démoralisé. Le FCB revient Le FC Bâle n'a peut-être pas perdu l'espoir d'accrocher le bon wagon et de se hisser dans le top 6. Les Rhénans sont allés s'imposer 3-1 à Winterthour et ont ainsi pris sept points sur neuf depuis la reprise. Barry a signé le doublé (13e/72e), fêtant ses premières réussites en Super League, avant la réduction du score de Lüthi (79e). Mais Veiga (92e) a assuré le succès des hommes de Fabio Celestini. La tâche des Zurichois a été rendue impossible après les expulsions de Lekaj (53e) et Schneider (56e), tous deux pour deux avertissements. Winterthour, qui occupe le 7e rang du classement, n'a plus qu'une longueur d'avance sur le FCB.

Rapport de la FIFA: près de 75'000 transferts internationaux Chelsea est un club qui ne regarde pas à la dépense Image: KEYSTONE/EPA/ISABEL INFANTES Le rapport de la FIFA sur le marché des transferts en 2023 donne le tournis. Un record absolu de 74'836 transferts internationaux a été conclu l'an dernier. 23’689 (31,7%) impliquaient des footballeuses et footballeurs professionnels et 51'147 (68,3%) des joueuses et joueurs amateurs. Après des baisses en 2020 et 2021 liées à la pandémie de covid, le montant dépensé par les clubs dans des transferts internationaux est reparti à la hausse en 2023. Il a atteint 9,63 milliards de dollars. Si cette somme représente une nette augmentation par rapport à 2022 (48,1%), elle efface surtout le précédent record, enregistré en 2019, de plus de 2 milliards de dollars. Clubs anglais les plus dépensiers À eux seuls, les dix transferts les plus importants représentent 10% du total des indemnités de transfert versées en 2023. De même, sur les 3279 transferts assortis d’une indemnité, les cent premiers comptent pour plus de 45% du total investi. Une fois de plus, les clubs anglais ont été les plus dépensiers (2,96 milliards de dollars). Les clubs allemands ont quant à eux reçu le total le plus élevé (1,2 milliard de dollars). Comme en 2022, les clubs portugais sont ceux qui ont accueilli le plus de joueurs issus de clubs d’autres associations membres (1017), tandis que les clubs brésiliens sont à l’origine du plus grand nombre de transferts sortants. Chiffres un peu plus modestes en Suisse Les chiffres pour la Suisse sont plus modestes, mais tout de même imposants. Pour un total de 190 transferts (arrivées), les clubs ont dépensé 53 millions de dollars. Ils ont, en revanche, encaissé 134,5 millions de francs pour un total de 189 transferts (départs). Soit près de 40 millions de plus par rapport à 2022.

Un 42e succès pour Lara Gut-Behrami qui triomphe en géant Lara Gut-Behrami sans rivale à Plan de Corones Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Lara Gut-Behrami a décroché mardi son 42e succès en Coupe du monde, le cinquième de la saison. La Tessinoise a remporté le géant de Plan de Corones en devançant Alice Robinson et Sara Hector d'1''09. Elle a mis tout le monde d'accord. Lara Gut-Behrami a poursuivi sur sa lancée et sa victoire lors du Super-G de Cortina dimanche. Sur la piste Erta et sa pente pouvant atteindre les 61%, la skieuse de Comano a fait tout juste tant en matinée que l'après-midi. Jamais sur la plus haute marche du podium à Plan de Corones, LGB a réparé cette anomalie et fait mieux que ses deux deuxièmes places en 2021 et 2023. Elle signe son huitième succès dans la discipline. Sur des rails, la Tessinoise a même pu placer quelques petits dérapages opportuns dans les parties les plus pentues. Elle aurait même pu s'imposer avec une avance plus substantielle sans une faute sur le bas. Mais avec sa vitesse, cela n'a pas porté à conséquence. Ce 42e succès lui permet d'égaler Anja Paerson pour être sixième sur la liste du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde. Prochaine athlète à rattraper? Renate Götschel et ses 46 couronnes. La championne du monde 2021 de la discipline conforte son dossard rouge de leader avec 585 points et 85 de plus que Federica Brignone, 6e de ce géant. Et au général de la Coupe du monde, LGB n'est plus qu'à 95 points de Mikaela Shiffrin. L'annulation des courses de vitesse à Garmisch ce week-end péjore ses chances de passer devant l'Américaine, toujours sur le flanc après sa chute à Cortina. Il restera trois géants au programme après cette course italienne: à Soldeu, à Äre et à Saalbach lors des finales de Coupe du monde. En l'absence de Michelle Gisin et Wendy Holdener, seules deux autres Suissesses ont eu droit à un deuxième passage. Mais sur la piste qui l'avait révélée aux yeux du monde en 2017 avec un magnifique 9e rang, Camille Rast a brillé. Bien dans sa tête et sur ses skis, la Valaisanne a pris la 8e place à 1''96. Simone Wild a de son côté été trop timide à l'occasion du second tracé. La Zurichoise a tout de même pris la 20e place. Mélanie Meillard (41e) n'a elle pas trouvé la clef sur cette piste et n'a pas vu la deuxième manche.

Andy Schmid prend sa retraite à 40 ans Andy Schmid prend sa retraite à 40 ans Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Andy Schmid met un terme à sa carrière. Le meilleur handballeur suisse dit adieu au monde professionnel à 40 ans. A l'origine, Schmid était encore sous contrat avec Kriens-Lucerne jusqu'à la fin de la saison, mais son départ a été anticipé en accord avec le club. "Après l'Euro en Allemagne, le moment est venu pour moi de mettre fin à ma carrière avec effet immédiat", explique-t-il dans un communiqué. La Suisse est rentrée à la maison après le premier tour. Elle s'est inclinée contre l'Allemagne et la Macédoine du Nord, mais a réussi un magnifique nul (26-26) contre la France, future championne d'Europe. Schmid a remporté de nombreux succès en 20 ans de carrière. Outre des succès en Suisse, il s'est surtout illustré en Bundesliga. Dans ce qui est probablement la meilleure ligue du monde, il a été nommé cinq fois MVP et a remporté la Coupe d'Europe. En équipe nationale, il a disputé 218 matches et marqué 1094 buts. Schmid va rester dans le handball puisqu'il succédera cet été à l'entraîneur national Michael Suter à la tête de l'équipe de Suisse.