Delémont crée la surprise ++ Sainz s'impose à Singapour

Les SR Delémont se paient St-Gall, le LS passe Les SR Del�mont jubilent apr�s avoir sorti St-Gall de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Décidément, le vert n'a pas porté chance à la Super League en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Après Yverdon face à Rapperswil, c'est St-Gall qui a connu l'élimination à Delémont (2-1) dimanche. Les Jurassiens de Promotion League ont trouvé la faille par deux fois en première mi-temps grâce à François à la 14e et Cesca à la 39e. Juste après l'ouverture du score, Von Moos avait pu égaliser pour les Brodeurs (17e). En deuxième période, les joueurs de Peter Zeidler ont bien tenté de niveler la marque, mais ils ont fait preuve d'un peu trop de suffisance. De leur côté, les Delémontains se sont accrochés à leur but d'avance avec beaucoup de courage et ils ont su résister à la pression des hommes de Suisse orientale en fin de partie et notamment durant les presque neuf minutes de temps supplémentaire. Les Jurassiens espèrent bien poursuivre leur épopée et pourquoi pas faire aussi bien qu'en 1982 lorsqu'ils avaient atteint les demi-finales. Le LS assure Pas de souci en revanche pour Lausanne qui est allé s'imposer 4-0 à Brühl dans le canton de St-Gall. Sanches avait ouvert le score en première mi-temps, mais les joueurs de Ludovic Magnin ont passé l'épaule au cours de la deuxième mi-temps. Bernede (57e) puis Labeau (62e) ont coupé toute envie de rébellion adverse.

Sainz et Ferrari mettent fin aux séries-records de Red Bull Sainz a men� la course de bout en bout dimanche Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Parti en pole position, Carlos Sainz (Ferrari) a remporté dimanche un Grand Prix de Singapour qu'il a mené de bout en bout. L'Espagnol de 29 ans a ainsi mis fin à une série de 15 victoires consécutives pour Red Bull. Carlos Sainz a fêté sa deuxième victoire dans la catégorie-reine du sport automobile, après son succès en Grande-Bretagne en 2022. Il s'est imposé devant les Britanniques Lando Norris (McLaren/2e à 0''812) et Lewis Hamilton (Mercedes/3e à 1''269). Seulement 11e sur la grille de départ, Max Verstappen (Red Bull), solide leader au championnat du monde et vainqueur des dix derniers GP, termine 5e. Il augmente son avance au général devant son dauphin et coéquipier Sergio Perez, 8e dimanche.

Demi Vollering s'impose, Reusser 3e du général Liane Lippert a gagn� au sprint � Nyon Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Victorieuse de l'étape-reine samedi à Torgon, Demi Vollering (SD Worx) a gagné l'édition 2023 du Tour de Romandie féminin. La Néerlandaise a contenu les assauts de ses rivales dans la dernière étape, remportée au sprint par l'Allemande Liane Lippert à Nyon. Lauréate du Tour de France cet été, Demi Vollering a passé une journée plutôt tranquille, grâce notamment au travail abattu par son équipière de luxe Marlen Reusser. Deuxième du général à 6'' avant cette journée, Katarzyna Niewiadoma n'a rien pu faire. La Polonaise est passée à l'attaque à environ 30 km de l'arrivée, mais Demi Vollering l'a très vite rejointe. Un petit groupe s'est ensuite détaché en tête, avec également Marlen Reusser, mais le peloton principal s'est reformé à 20 km de l'arrivée. Les attaques se sont succédé dans le final, notamment celle de la vététiste thurgovienne Steffi Häberlin qui a tenté sa chance à 4 km de la ligne. Mais les favorites se sont expliquées dans un sprint, lors duquel Liane Lippert s'est montrée la plus rapide. Troisième à Torgon samedi et 3e du général avant cette dernière étape, Marlen Reusser a pris la 4e place de ce sprint. La rouleuse bernoise a conservé sa 3e place au général, à 12'' de sa leader Demi Vollering. La Genevoise Elise Chabbey, contrainte de travailler pour Katarzyna Niewiadoma dimanche, termine quant à elle 11e.

Stroll forfait après son accident en qualifications Lance Stroll renonce au GP de Singapour apr�s sa sortie de piste de samedi Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE CHIA Lance Stroll ne prendra pas le départ du GP de Singapour de F1 dimanche. Le Canadien renonce après sa violente sortie de piste lors des qualifications la veille, a annoncé son écurie Aston Martin. "L'équipe a dû faire face à un énorme travail de réparation de la voiture aujourd'hui et Lance est toujours endolori après un tel choc", a expliqué l'équipe britannique dans un communiqué. Samedi, dans son dernier tour rapide pour s'assurer une place dans le Top 15 synonyme de passage en Q2 - la deuxième partie des qualifications -, Lance Stroll est venu violemment percuter un mur à pleine vitesse, arrachant une large partie de l'avant gauche de son monoplace avant d'échouer au milieu de la piste. Le pilote de 24 ans, qui a manqué de se faire percuter par la McLaren de Lando Norris qui le suivait, est sorti indemne de sa monoplace mais est tout de même passé par le centre médicale après son accident. Les médecins l'avaient déclaré apte à piloter dimanche. "L'objectif de Lance est maintenant de se rétablir complètement avant le Grand Prix du Japon", le week-end prochain, a assuré Aston Martin.

Viktorija Golubic passe les qualifs à Canton Viktorija Golubic (ici lors du tournoi de Lausanne) a pass� l'�cueil des qualifications � Canton Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Viktorija Golubic (WTA 107) s'est hissée dans le tableau final du WTA 250 de Canton. La Zurichoise s'est imposée 6-2 4-6 6-4 devant la Bélarusse Jana Kolodynska (WTA 225) au 2e et dernier tour des qualifications, dont elle était la tête de série no 1. Titrée au tournoi ITF 100 de Tokyo huit jours plus tôt, Viktorija Golubic a remporté sept de ses huit derniers matches pour reprendre confiance après avoir été sortie au 2e tour des qualifications de l'US Open. Elle pourrait vite réintégrer le top 100. En revanche, Jil Teichmann (WTA 138) n'y arrive plus. La gauchère s'est inclinée dès le 1er tour des qualifications, battue 6-2 4-6 6-2 par la Chinoise Ma Ye-Xin (WTA 282). Encore 28e du classement WTA en février, elle reste sur cinq défaites consécutives. A noter par ailleurs que Belinda Bencic (WTA 15) sera en lice la semaine prochaine dans le WTA 1000 de Guadalajara. Exemptée de 1er tour en sa qualité de tête de série no 5, la St-Galloise affrontera Ajla Tomljanovic (WTA 296) ou Taylor Townsend (WTA 104) pour son entrée en lice au Mexique.

San Diego: Un 7e titre pour Barbora Krejcikova Barbora Krejcikova retrouve le top 10 gr�ce � son sacre � San Diego Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Lauréate de Roland-Garros en 2021, Barbora Krejcikova a remporté samedi le tournoi WTA 500 de San Diego. La Tchèque, ex-no 2 mondial, a battu l'Américaine Sofia Kenin (WTA 93) 6-4 2-6 6-4 en finale. Barbora Krejcikova, 27 ans, s'adjuge ainsi le septième titre de sa carrière et le deuxième cette année, après le WTA 1000 de Dubaï en février où elle avait battu en finale la Polonaise Iga Swiatek (no 1 mondial à l'époque). Elle s'est imposée après une rude bataille de 2h38' face à la vainqueure de l'Open d'Australie 2020. Grande spécialiste du double - qu'elle a remporté dans la foulée à San Diego -, Barbora Krejcikova passera de la 13e à la 10e place mondiale grâce à ce titre. "Je n'aurais pas dû être ici", a réagi la Tchèque, qui a bénéficié d'une invitation de dernière minute. "Je veux vraiment les remercier (les organisateurs). C'a été vraiment spécial. J'ai vraiment aimé ma semaine", a-t-elle ajouté après avoir récupéré son trophée et... la planche de surf dédiée à la lauréate.

Chicago met fin à sa série de défaites Le Fire de Haile-Selassie (� droite) et Shaqiri a d�croch� le nul 0-0 � Montr�al Image: KEYSTONE/AP/Peter Mccabe Chicago a mis fin à une série de quatre défaites en MLS samedi. Le Fire de Xherdan Shaqiri n'a toutefois pas renoué avec la victoire, obtenant simplement un nul 0-0 sur la pelouse de Montréal. Introduit à la 57e minute à la place d'un autre milieu offensif helvétique, Maren Haile-Selassie (ex-Xamax et FCZ), Xherdan Shaqiri n'a pas pesé sur cette rencontre, quatre jours après avoir scellé le score sur penalty pour l'équipe de Suisse face à Andorre (3-0). Dixième de la Conférence Est avec 33 points en 28 matches, Chicago n'est en revanche pas parvenu à mettre fin à une autre série négative. Le Fire, qui affiche une différence de buts de 1-13 dans ses cinq dernières sorties en MLS, n'a pas marqué le moindre but au cours de ses 403 dernières minutes de jeu en championnat...

La WTA malgré tout de retour en Chine C'est l'aboutissement d'une volte-face: la WTA est de retour en Chine, 21 mois après avoir pourtant annoncé avec fracas la "suspension" des tournois chinois pour défendre Peng Shuai. Le tournoi WTA de Canton (18-23 septembre), métropole du sud du pays dans laquelle Viktorija Golubic et Jil Teichmann étaient engagées en qualifications, sera le premier depuis l'avant-Covid en 2019. Aucune star du top 20 ne devrait être présente, mais l'événement devrait assurément attirer les regards. Organisatrice du circuit féminin, la WTA avait annoncé cette "suspension" en décembre 2021 et exigé de Pékin des garanties sur le sort de la Chinoise Peng Shuai, qui avait accusé un ex-haut dirigeant de rapport sexuel "forcé". C'est "plus important que les affaires", martelait alors Steve Simon, le président de la WTA, se disant prêt à sacrifier les énormes intérêts économiques liés au marché chinois. Suspension symbolique Coup de théâtre en avril 2023: la WTA annonce la reprise des tournois, malgré le fait, dit-elle, que "la situation" n'a "montré aucun signe de changement" en ce qui concerne Peng Shuai. "Une capitulation totale", pour l'analyste sportif Mark Dreyer, basé en Chine. "Car c'était évident pour quiconque connaît la Chine qu'elle n'allait pas mener une enquête libre et impartiale sur les allégations d'agression sexuelle", explique-t-il. "Cela aurait presque été mieux" pour la WTA en termes d'image "si elle n'avait pas adopté cette position", souligne M. Dreyer, auteur de "Sporting Superpower", un livre sur les ambitions sportives du géant asiatique. La suspension était de toute façon très symbolique, les tournois étant à l'époque... déjà suspendus en Chine en raison des mesures sanitaires anti-Covid. Les compétitions internationales n'y ont véritablement repris qu'en 2023. Un choix économique Dans un long message publié sur internet en novembre 2021, Peng Shuai, ex-no 1 mondial en double désormais âgée de 37 ans, racontait sa relation sentimentale contrariée avec un ex-Premier ministre chinois, Zhang Gaoli, de 39 ans son aîné et marié. Elle indiquait dans une phrase s'être sentie "forcée", un jour, d'accepter un rapport sexuel. La joueuse avait affirmé plus tard que le terme "d'agression sexuelle" utilisé par la WTA pour décrire l'affaire est incorrect et que "tout va bien". La Chine est quasi-incontournable pour la WTA, étant donné la qualité des infrastructures et des investissements locaux, des droits télévisés et du sponsoring. "Le choix du retour est économique", déclare Lionel Maltese, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille, organisateur du tournoi ATP de Marseille et ex-membre du comité exécutif de la fédération française (FFT). "Les revenus générés en Chine impactent fortement le financement et les revenus de l'ensemble des joueuses car les tournois ont des dotations et des garanties importantes et la WTA reverse la valeur ajoutée générée aux joueuses", résume-t-il. Avant le Covid, la WTA y organisait 10 tournois chaque année (sur plus de 60), dotés au total de 30 millions de dollars (28 millions d'euros). Parmi eux figurait notamment son Masters de fin de saison, à Shenzhen, désormais abandonné et qui offrait des dotations records pour le circuit féminin. Les "convictions" de Cornet La Chine est d'autant plus importante pour la WTA que cinq Chinoises figurent dans le top 100 mondial - notamment Zheng Qinwen (WTA 22), 20 ans, récente quart de finaliste à l'US Open, ou Wang Xinyu, 21 ans et titrée en double dames cette année à Roland-Garros. Des bonnes performances qui stimulent l'engouement pour le tennis en Chine et donc le potentiel économique du marché. "Quand vous avez suffisamment de grands noms, l'argent et les tournois affluent", souligne M. Dreyer. Les joueuses évoqueront-elles l'affaire Peng Shuai? "Il n'y a pas de leadership chez les joueuses et les joueurs sur les questions éthiques", estime Lionel Maltese. "Rares sont les sportifs qui prennent position. Les années Bill Russell dans le basket ou Mohamed Ali dans la boxe voire Arthur Ashe dans le tennis sont lointaines." La Française Alizé Cornet (WTA 99) a toutefois annoncé cette semaine qu'elle ne participerait pas aux tournois automnaux en Chine afin d'être "fidèle" à ses "convictions". Une visite de Peng Shuai, retraitée, n'est pas exclue. Depuis l'éclatement de l'affaire, elle est apparue, de façon visiblement orchestrée, lors d'autres compétitions sportives, notamment les JO d'hiver de Pékin en février 2022.

Benjamin domine Warholm avec un temps canon Rai Benjamin a battu Karsten Warholm � Eugene Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Rai Benjamin a dominé Karsten Warholm sur le 400 m haies des finales de la Ligue de diamant. Avec à la clef, le 4e meilleur chrono de l'histoire samedi à Eugene. Benjamin (26 ans) a fait parler son finish pour reprendre Warholm dans la dernière ligne droite et réussir la meilleure performance mondiale de la saison en 46''39, le 4e chrono de l'histoire. Les deux athlètes avaient offert un duel homérique en finale des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, Warholm s'emparant au passage du record du monde (45''94). Aux Championnats du monde de Budapest, fin août, le Norvégien avait conquis une troisième couronne mondiale (après 2017 et 2019), Benjamin ne prenant que la médaille de bronze. Coleman bat Lyles sur 100 m L'Américain Christian Coleman, champion du monde 2019, a lui battu le tout récent champion du monde du 100 m Noah Lyles. Grâce à une superbe première moitié de course, Coleman a pu couper la ligne en 9''83 (0,1 m/s de vent), égalant ainsi la meilleure performance mondiale de l'année, déjà réussie par le Britannique Zharnel Hughes (à New York en juin), par Noah Lyles (à Budapest en août) et par lui-même (à Xiamen, en Chine, il y a deux semaines). Distancé à mi-couse, Lyles est remonté sur la fin pour prendre la deuxième place en 9''85, devançant au millième le Kényan Ferdinand Omanyala, 3e. Lyles (26 ans) est devenu le nouveau patron du sprint mondial grâce à un retentissant triplé 100/200/4x100 m aux Championnats du monde de Budapest le mois dernier. Coleman avait déçu avec une 5e place sur 100 m, avant de participer au titre du relais 4x100 m. La revanche de Shericka Jackson Sur le 100 m féminin, Shericka Jackson a pris sa revanche de Budapest. La Jamaïcaine l'a emporté en 10''70 devant Marie-Josée Ta Lou en 10''75. Elaine Thompson-Herah complète le podium en 10''79. Déception pour la championne du monde Sha'Carri Richardson, seulement 4e en 10''80.

Les Lémaniques se rebiffent, Fribourg s'encouble Th�o Rochette a f�t� son premier but avec Lausanne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Battus vendredi soir dans le canton de Berne, Genève et Lausanne se sont ressaisis. Le champion a battu Zurich 2-1, alors que le LHC a dominé Langnau 7-3. Genève-Servette n'avait pas l'intention de dévoiler sa bannière de champion sur une défaite. Aux Vernets, les Grenat n'avaient pourtant pas la tâche facile avec la réception des Zurich Lions. Très solides offensivement la veille contre Ajoie (7-3), les joueurs de Crawford ont cette fois trouvé une autre défense devant eux. Et même si Theodor Lennström était absent, l'arrière-garde des Aigles a tenu le choc. Et en attaque, Sakari Manninen a démontré pourquoi il était attendu comme le successeur de Linus Omark. Le Finlandais a fait étalage de sa vitesse pour ouvrir le score juste après la première pause (21e). Les joueurs de Jan Cadieux ont parfaitement négocié les moments importants en doublant la mise à 11 secondes de la fin du tiers médian. Lausanne marque Battu lors de ses deux premières sorties à l'extérieur, Lausanne ne pouvait pas se rater devant son public. Les hommes de Geoff Ward ont malgré tout dû composer avec la sortie prématurée de Jiri Sekac pour un coup de genou qui lui a valu un passage aux vestiaires. Et alors que l'on pouvait penser que le fait d'avoir disputé trois matches en quatre jours aurait fatigué les organismes en fin de partie, c'est justement au cours du troisième tiers que les Vaudois sont allés chercher la victoire. Pesonen a réduit le score à la 45e, mais derrière le LHC a inscrit quatre buts pour porter le score à 7-2. A noter le premier but de Théo Rochette sur le 2-1. Une réussite importante puisqu'elle est intervenue 21 secondes après l'égalisation des Emmentalois. Fribourg courbe l'échine Pas de troisième succès de rang pour Fribourg. Les Dragons ont été dominés 5-2 par Lugano. Alors qu'ils menaient 1-0 grâce à Walser, Maximilian Streule a délivré une violente charge qui a pénalisé son équipe pour cinq minutes. Et le power-play tessinois fut très efficace en inscrivant deux buts. Saint-Léonard a bien cru que Gottéron allait s'en sortir quand Borgman a égalisé à la 54e. Seulement à la 58e, les Dragons ont joué le rôle de spectateurs sur une chevauchée de Daniel Carr. Le Canadien a réalisé un superbe solo avant de battre Rüegger du revers. Les Bianconeri ont encore ajouté deux buts - dont un dans la cage vide - pour faire bien. Bienne réussit pour l'instant parfaitement sa transition entre Törmänen et Matikainen. Les Seelandais se sont offert le scalp de Zoug 2-1 à domicile. Fait assez étonnant, Zoug a donc perdu ses deux premiers matches de la saison. Ajoie et son entraîneur Christian Wohlwend ont eux fêté un premier succès de prestige à la maison. Les Jurassiens ont écarté Davos 2-1. Les Ajoulots ont inscrit leurs deux réussites dans le troisième tiers face à l'ancien club de leur coach. Dans la dernière partie de la soirée, AMbri est allé s'imposer 5-1 à Kloten.

Yann Sommer gagne le derby avec l'Inter Olivier Giroud (en rouge) essaie de se forger un chemin face � Francesco Acerbi et Yann Sommer. Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Inter Milan a également remporté le cinquième "Derby della Madonnina" cette année. L'équipe du gardien Yann Sommer a passé un 5-1 à son voisin de l'AC Milan au cours de la 4e journée de Serie A. Heinrich Mikhitaryan a été le joueur dominant avec son doublé en faveur de l'équipe dirigée par Simone Inzaghi. L'Arménien a ouvert le score à la 5e minute et a inscrit le 3-1 à la 69e minute. Rafael Leao avait réduit le score à 2-1 peu avant l'heure de jeu. Noah Okafor a été introduit à la 77e dans les rangs du Milan AC. La soirée fut finalement assez tranquille pour Sommer, si l'on excepte la fin de la première mi-temps où il a dû s'employer face aux attaquants de l'AC. L'Inter est en tête du classement avec le maximum de points et une différence de buts de 12-1.

Rapperswil-Jona sort Yverdon en Coupe Le Luganais Mattia Bottani se bat pour la balle entre les Lanc�ens Annouar Aiachi et Ibrahim Bamba. Image: KEYSTONE/Pierre Albouy Rapperswil-Jona a fêté le plus grand succès de sa jeune histoire en Coupe de Suisse. Les St-Gallois ont sorti Yverdon et se retrouvent pour la première fois en huitièmes de finale. Membre de la Promotion League (D3), Rapperswil-Jona n'occupe que la 16e place. Meilleur romand de Super League (7e) avec une victoire contre Servette et un nul contre Young Boys, Yverdon s'est laissé surprendre. A la 65e minute, le Portugais de Genève André Ribeiro a inscrit le but en or. L'attaquant, qui a joué 30 matches de Super League pour St-Gall et Grasshopper, a marqué sur une action de contre. Lugano a, lui, évité le piège. Les Tessinois se sont imposés 3-0 sur la pelouse du FC Lancy, club genevois de 2e ligue interrégional. L'international slovène Zan Celar a inscrit un doublé dont le premier but dans le temps additionnel de la première mi-temps. Mattia Bottani a complété la marque pour le vainqueur de la Coupe 2022 et finaliste l'an dernier.

Sepp Kuss promis à la victoire, Jumbo vers un triplé historique Sepp Kuss, le fid�le co�quipier r�compens�. Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Sauf accident, l'Américain Sepp Kuss va remporter dimanche son premier Tour d'Espagne et offrir à son équipe Jumbo-Visma un triplé historique dans les grands Tours cette année. La 20e étape, remportée samedi par le Néerlandais Wout Poels à Guadarrama, n'a pas apporté de changement au classement général où Kuss précède toujours ses coéquipiers et habituels leaders Jonas Vingegaard et Primoz Roglic avec respectivement 17 secondes et 1 min 8 sec d'avance. La dernière étape, aux allures de défilé dimanche soir sur un circuit urbain à Madrid, devrait définitivement geler ces positions. Les trois hommes ont franchi la ligne bras dessus bras dessous pour célébrer déjà leur triomphe. "C'était un moment très spécial de vivre ça avec mes deux coéquipiers. J'y suis presque", a-t-il savouré, après être tombé dans les bras de son épouse. En plaçant trois coureurs aux trois premières places, l'armada Jumbo-Visma opère une razzia inédite sur la Vuelta depuis l'équipe Kas-Kaskol en 1966 dans un contexte nettement moins compétitif. Gagner les trois grands Tours la même année, après la victoire de Roglic dans le Giro et celle de Vingegaard sur le Tour de France, est un exploit encore plus grand. Même des super puissances comme Banesto, Sky ou, dans un passé plus lointain, Peugeot, Renault Gitane, Molteni ou Bianchi s'y étaient cassé les dents. Le patron a tranché Que la victoire revienne à Sepp Kuss, deuxième Américain à gagner un grand Tour depuis Chris Horner en 2013 déjà à la Vuelta, est inattendu dans la mesure où le "kid de Durango" est cantonné d'habitude à un rôle d'équipier. Cette année, il a aidé Vingegaard à remporter un deuxième Tour de France consécutif et Roglic à gagner le Giro. Dévoué et endurant, il est l'unique coureur de tout le peloton avec l'Espagnol Luis leon Sanchez à avoir participé aux trois grands Tours cette année. A la Vuelta aussi, Kuss, 29 ans, était parti pour remplir comme d'habitude son rôle de lieutenant en montagne. Mais après avoir pris le maillot rouge de leader lors de la 8e étape, il s'est soudainement retrouvé dans la peau d'un leader, jetant la confusion au sein de son équipe qui, confrontée à une situation très inhabituelle, ne savait pas comment concilier les ambitions de ses cadors avec l'émergence de leur meilleur assistant. S'en sont suivis quelques jours de flottement jusqu'à ce que le patron de l'équipe, Richard Plugge, tranche lors d'une réunion au sommet mercredi soir: ce sera Sepp Kuss.

Sainz en pole position à Marina Bay, Verstappen éliminé en Q2 Carlos Sainz partira en pole position � Singapour Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE CHIA Carlos Sainz (Ferrari) partira en pole position du GP de Singapour. Solide leader du championnat du monde de F1, Max Verstappen (Red Bull) a été éliminé dès la deuxième partie des qualifications. Cinquième du classement des pilotes avant ce Grand Prix, Carlos Sainz a décroché sa cinquième pole dans la catégorie-reine du sport automobile, la deuxième d'affilée. L'Espagnol de 29 ans, qui compte un seul succès en Formule 1 (Grande-Bretagne 2022), a devancé de 0''072 George Russell (Mercedes) et de 0''079 son coéquipier Charles Leclerc sur le tracé urbain de Marina Bay. Max Verstappen n'a arraché que le 11e temps en Q2, devant son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez seulement 13e, alors que seuls les dix premiers se qualifiaient en Q3. Le Néerlandais est en outre sous la menace de plusieurs pénalités pour avoir gêné des pilotes en piste et dans la voie des stands. Les décisions des commissaires sont attendues dans la soirée.