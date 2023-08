Demi Vollering au Tour de Romandie ++ Sélectionneuse du Brésil virée

Demi Vollering et les meilleures Suissesses au Tour de Romandie Le podium de la 1re �dition du Tour de Romandie f�minin avec la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio (au centre) entour�e de la N�erlandaise Annemiek Van Vleuten et de l'Italienne Elisa Longo Borghini. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le 2e Tour de Romandie s'élancera le 15 septembre d'Yverdon pour trois jours de course. Les organisateurs ont donné les derniers détails à deux semaines du départ. La lauréate du dernier Tour de France, la Néerlandaise Demi Vollering sera bien présente. Elle tentera d'inscrire un nouveau succès à son palmarès. Elle trouvera sur sa route la gagnante de l'an dernier, la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio. Les meilleures Suissesses seront au départ avec Marlen Reusser, Elisa Chabbey, Petra Stiasny et Jolanda Neff, qui délaissera les sentiers forestiers du VTT pour un week-end. La première étape constituera en une course en boucles autour d'Yverdon. Le lendemain, place à montagne entre Romont et Torgon avec 2021 m de dénivelé avec le franchissement du col des Mosses et la montée finale vers la station valaisanne. La course se terminera le dimanche 17 septembre entre la commune genevoise de Vernier et Nyon avec une boucle dans la campagne vaudoise.

La sélectionneuse du Brésil dames Pia Sundhage remerciée La Su�doise Pia Sundhage ne dirigera plus le Br�sil dames. Image: KEYSTONE/AP/Victoria Adkins Pia Sundhage, sélectionneuse de l'équipe féminine du Brésil, quitte ses fonctions après l'échec des Auriverde en Coupe du monde cet été, a annoncé mercredi la Fédération brésilienne de football (CBF). "Dans les prochains jours, la CBF annoncera une nouvelle commission technique, qui ouvrira un nouveau cycle en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 et de la Coupe du monde féminine de 2027", indique la Fédération dans un communiqué. Le Brésil, champion d'Amérique du Sud en titre, a été éliminé dès la phase de groupes du Mondial en Nouvelle-Zélande et en Australie début août. La Seleçao a terminé troisième de sa poule derrière la France et la Jamaïque, son plus mauvais résultat dans la compétition depuis 1995. Pia Sundhage, de nationalité suédoise et âgé de 63 ans, était sous contrat depuis 2019 et jusqu'en 2024. Elle aurait dû mener l'équipe aux JO de Paris.

Fabian Rieder part tenter sa chance en Ligue 1 Fabian Rieder va tenter sa chance au Stade Rennais. Il lui faudra sans doute se faire un peu violence dans un Championnat assez physique. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Deux jours après leur qualification en Ligue des champions, les Young Boys perdent un des joyaux de leur effectif. Fabian Rieder quitte la capitale pour rejoindre le Stade Rennais en Ligue 1. Le milieu de terrain de 21 ans avait depuis longtemps l'idée d'un départ à l'étranger. Cette fois-ci sera donc la bonne peu avant la fin de la période des transferts dans les principaux pays européens. Rieder s'est engagé pour quatre ans avec Rennes, actuellement sixième de Ligue 1 après trois journées. La somme de transfert est évaluée entre 12 et 15 millions. Stade Rennais, qui a compté parmi ses joueurs Alex Frei, Marco Grassi et Gelson Fernandes, a terminé les quatre derniers championnats dans les six premiers, dont deux fois au quatrième rang au cours des deux derniers exercices. Les Bretons sous la direction de l'ex-entraîneur de Lyon Bruno Genesio sont qualifiés pour la Ligue Europa. Les Rennais ont acheté des joueurs cet été pour 140 millions d'euros. Rieder, qui avait effectué ses débuts en équipe de Suisse à l'occasion de la Coupe du monde au Qatar, quitte son club formateur après 122 matches officiels et deux titres de champion (2021 et 2023) et une Coupe de Suisse (2023). Il a disputé son dernier match sous les couleurs "jaune et noir" mardi lors du succès 3-0 contre Macabi Haifa. Il avait quitté la pelouse à la 73e minute sous les ovations du public.

Fitzpatrick, la star à Crans L'Anglais Matthew Fitzpatrick, vainqueur de l'US Open l'an dernier, sera la tête d'affiche de l'Omega European Masters à Crans-Montana. Dès jeudi, 150 golfeurs seront au départ. Fitzpatrick sera le chouchou du public et le premier prétendant au chèque de 425'000 euros promis au vainqueur. Le montant total des gains s'élève à 2,5 millions d'euros. Le golfeur de 28 ans originaire de Sheffield débarque en terrain connu. Il s'est imposé en Valais en 2017 et 2018. Avant lui et pendant 40 ans, aucun joueur n'avait réussi à s'imposer deux fois de suite. Il fallait en effet remonter à Severiano Ballesteros, vainqueur en 1977 et 1978. Parmi les autres prétendants, on retrouve un autre Anglais de Sheffield. A 35 ans, Danny Willett a lui aussi déjà triomphé en Valais. C'était en 2015. Quelques mois plus tard, il réussissait son plus grand coup en enlevant le Masters d'Augusta, le tournoi le plus prestigieux au monde. Cette année et pour sa première saison en tant que membre à part entière du grand circuit européen, le Grison Jeremy Freiburghaus n'a pas répondu aux attentes. Il n'est entré dans le prize money que lors de six tournois et n'a jamais été mieux classé que 32e. Freiburghaus a encore la possibilité de s'assurer le droit de jouer la saison prochaine. Mais pour cela, il a urgemment besoin d'un ou deux classements parmi les dix premiers ou, mieux encore, dans le top 5. Le terrain de Crans-Montana qu'il connaît par cœur et le soutien du public pourrait lui permettre d'effectuer un virage positif.

Bencic retrouve Zhu Lin, neuf ans après Zhu Lin d�fiera Belinda Bencic au 3e tour � New York Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Belinda Bencic (no 15) n'affrontera pas Victoria Azarenka (no 18) en 16e de finale de l'US Open vendredi. Elle retrouvera la Chinoise Zhu Lin, qui a aisément battu la Bélarusse 6-3 6-3 au 2e tour. La St-Galloise mène 1-0 dans son face-à-face avec Zhu Lin (WTA 44), qu'elle avait battue 7-5 6-2 au 1er tour du tournoi de Tianjin en... 2014. Alors âgée de 17 ans, elle avait disputé cette semaine-là en Chine sa première finale sur le circuit principal. Belinda Bencic fait figure de favorite de ce 3e tour. Mais Zhu Lin est en confiance: lauréate de son premier titre en février en Thaïlande dans la foulée d'un 8e de finale à l'Australie, la Chinoise de 29 ans reste sur une finale à Cleveland la semaine dernière.

Finaliste en 2022, Ruud chute dès le 2e tour Zhizhen Zhang a sorti Casper Ruud au 2e tour � NY Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Casper Ruud, finaliste l'an dernier à New York, a été éliminé dès le 2e tour de l'US Open mercredi. Le Norvégien s'est incliné 6-4 5-7 6-2 0-6 6-2 devant le no 1 chinois Zhizhen Zhang (ATP 67). Le no 5 mondial a de nouveau atteint la finale à Roland-Garros cette année, comme en 2022. Mais il a été battu au 2e tour en Australie, à Wimbledon et donc à Flushing Meadows. Cet échec prématuré dans l'ultime levée du Grand Chelem lui vaudra de chuter au minimum jusqu'à la 9e place mondial. Il pourrait même quitter le top 10. Avec la défaite de Casper Ruud, qui n'est jamais parvenu à aligner deux victoires sur dur cette année, seuls deux membres du top 10 de la hiérarchie figurent encore dans un bas du tableau promis à Novak Djokovic (no 2). Il s'agit des Américains Taylor Fritz (no 9) et Frances Tiafoe (no 10). Premier Chinois à avoir fait partie des 100 premiers mondiaux, en octobre dernier, Zhizhen Zhang peut quant à lui rêver d'un premier 8e de finale en Grand Chelem. Le 16e de finaliste du dernier Roland-Garros affrontera un adversaire largement à sa portée au 3e tour: l'Australien Rinky Hijikata (ATP 110).

Ligue des champions: ça repart aujourd'hui La Ligue des champions de hockey sur glace repart ce soir, avec un nouveau format à 24 clubs au lieu de 32. Deux clubs suisses seront en lice aujourd'hui. Bienne accueillera les Slovaques de Kosice dès 19h45. Pour sa part, Genève-Servette affrontera Innsbruck en Autriche dès 20h20.

Play-off d'Europa League: Lugano doit remonter deux buts Exilé au Stade de Genève, Lugano doit remonter un handicap de 2 buts en play-off retour d'Europa League contre Union Saint-Gilloise. Une mission qui s'annonce a priori difficile, mais pas impossible. En cas d'échec ce soir face aux Belges - début du match à 20h30 -, les Tessinois seraient reversés en phase de groupes de Conference League. Financièrement, on est très loin de ce qui peut être encaissé en Ligue des champions. Mais entre l'Europa League et la Conference League, la différence n'est pas si énorme au niveau des primes. Atteindre la phase de groupes de l'Europa League rapporte 3,6 millions de francs, contre un peu moins de 3 millions en C4. Les Tessinois ont eu une semaine pour préparer ce rendez-vous, leur match du week-end en Super League ayant été reporté. Cela a notamment permis à Renato Steffen, le joueur le plus expérimenté du club, de soigner ses problèmes musculaires. Lugano connaît des problèmes au poste de gardien. Amir Saipi (genou) et Sebastian Osigwe (épaule) sont blessés, de sorte que c'est le numéro 3 de la hiérarchie, Steven Deana, qui sera aligné. Mattia Croci-Torti a identifié ce que ses joueurs devront mieux faire qu'en Belgique. "Nous n'avons pas été assez bons dans les 30 derniers mètres. Il nous a manqué l'efficacité", a analysé l'entraîneur tessinois.

La Suisse se fait logiquement secouer par la Serbie L'�quipe de Suisse n'a pas pes� lourd face aux Serbes Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Comme on pouvait s'y attendre, les Suisses n'ont eu aucune chance contre la Serbie lors de leur match d'ouverture de l'Euro à Pérouse. Ils ont dû s'incliner nettement 3-0 face au numéro 4 européen. 25-19 25-16 25-19, les résultats des sets confirment la supériorité de leur adversaire. L'équipe de Mario Motta s'est malgré tout bien défendue dans la limite de ses possibilités et a réussi quelques beaux points. Mais au final, les Helvètes n'ont jamais pu espérer ne serait-ce que gagner un set. La prochaine tâche des Suisses ne sera pas plus facile. Vendredi à 18h, ils affronteront l'Allemagne qui a assumé sans problème son rôle de favori en dominant nettement l'Estonie 3-0 lors du match d'ouverture. Les Allemands ont terminé 6e au dernier Euro et sont actuellement classés 6e au ranking européen, soit treize places devant les Suisses.

Djokovic qualifié sans trembler pour le troisième tour Novak Djokovic sans souci au troisi�me tour Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Novak Djokovic a tranquillement poursuivi sa route vers un 24e titre du Grand Chelem. Ceci en surclassant l'Espagnol Bernabe Zapata (76e) 6-4 6-1 6-1 en deux heures pile au 2e tour de l'US Open. "Le premier set a été compliqué parce qu'il fait chaud et très humide. Puis l'ombre a recouvert le court et c'est devenu un peu mieux. Mais c'est pareil pour les deux joueurs", a commenté Djokovic. "Je n'ai pas très bien commencé le match, mais aux deuxième et troisième sets, j'ai élevé mon niveau de deux ou trois crans", s'est-il félicité en estimant toutefois être capable de "jouer mieux que ça". Le Serbe de 36 ans, no 2 mondial mais d'ores et déjà assuré de redevenir no 1 à l'issue du tournoi quels qu'en soient désormais les résultats, sera opposé vendredi à son compatriote Laslo Djere (38e) pour une place en 8es de finale. Djokovic, absent l'an dernier pour avoir refusé le vaccin anti-covid, espère remporter un quatrième titre à Flushing Meadows pour égaler le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court.

Stricker signe l'exploit en matant Tsitsipas en cinq sets Dominic Stricker a sign� son premier grand exploit mercredi � New York Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Dominic Stricker (ATP 128) a signé son premier grand exploit mercredi au 2e tour de l'US Open, s'offrant le scalp de Stefanos Tsitsipas (no 7) en cinq sets. Issu des qualifications et tombeur d'Alexei Popyrin (ATP 41) au 1er tour, Dominic Stricker a démontré tout son talent mais aussi toute sa force de caractère mercredi sur le Grandstand. Il s'est imposé 7-5 6-7 (2/7) 6-7 (5/7) 7-6 (8/6) 6-3 devant le Grec après 4h04'. On ne donnait pourtant pas cher de sa peau lorsque Stefanos Tsitsipas a servi pour le gain du match à 5-3 dans la quatrième manche. "Je ne sais pas comment j'ai pu renverser la vapeur. Mais j'y suis parvenu. Je n'ai pas les mots. C'est une grande victoire, un grand jour pour moi et mon équipe", a lâché Stricker. Stefanos Tsitsipas - qui n'a jamais dépassé le 3e tour à Flushing Meadows - a il est vrai flanché au moment de porter l'estocade. Et le finaliste du dernier Open d'Australie n'a pas su élever son niveau de jeu dans le troisième tie-break, alors qu'il avait dominé les débats dans les deux premiers jeux décisifs. Très proche du top 100 Dominic Stricker a parfaitement su en profiter. "Boosté" par le gain du quatrième set, il a signé le break d'entrée dans la manche décisive pour mener rapidement 3-0. Et le champion junior de Roland-Garros 2020 a conservé cet avantage jusqu'au bout, concluant sur un coup droit gagnant le long de la ligne après 4h04' de jeu. Le Bernois de 21 ans, qui a fêté mercredi son premier succès face à un membre du top 10, affrontera Christopher Eubanks (no 28) ou Benjamin Bonzi (ATP 108) pour son premier 16e de finale en Grand Chelem. Il fera probablement sa première apparition dans le top 100 de la hiérarchie au terme de ce tournoi.

La mère de Luis Rubiales hospitalisée après sa grève de la faim La m�re de Luis Rubiales emmen�e � l'h�pital Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez La mère de Luis Rubiales, suspendu pour avoir embrassé de force une joueuse lors du sacre mondial de l'Espagne, a été admise dans un hôpital. Ceci au 3e jour de sa grève de la faim. Angeles Bejar qui s'était retranchée depuis lundi dans l'église Divina Pastora de Motril, dans le sud de l'Espagne, afin de protester contre le "harcèlement" dont son fils faisait l'objet, selon elle, a été évacuée mercredi après-midi par les secours qui l'ont emmenée à l'hôpital, a annoncé Antonio Rodríguez, le curé de la paroisse à la presse sur le parvis de l'église. "Je dois vous annoncer qu'elle a eu une crise, et qu'on a dû l'emmener de toute urgence à l'hôpital. Elle n'est plus là", a expliqué le prêtre, ajoutant qu'Angeles Bejar était "fatiguée, avec beaucoup de problèmes (de santé), et pas seulement au niveau de l'anémie". La mère de Luis Rubiales promettait de rester enfermée dans cette église jusqu'à ce que Jenni Hermoso, la joueuse embrassée par surprise sur la bouche par son fils, "dise la vérité" sur ce qui s'est passé, selon sa nièce Vanessa Ruiz Bejar, la cousine de Luis Rubiales. "Ce harcèlement n'est pas juste. Sa mère qui est très croyante, a trouvé refuge auprès de Dieu. Elle a commencé une grève de la faim et ne veut pas quitter l'église", avait-elle indiqué lundi sur le seuil de l'église Divina Pastor à Motril, la ville où Luis Rubiales a grandi. L'hôpital de Motril n'a pas confirmé qu'elle avait été admise parmi les patients.

En feu, Nina Kennedy gagne la perche dans la gare de Zurich Nina Kennedy a franchi 4m91 � Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Angelica Moser a pris la 4e place du concours de la perche féminine dans la gare de Zurich. C'est la championne du monde australienne Nina Kennedy (4m91) qui s'est imposée. La Zurichoise a profité d'être devant son public pour réussir de bons sauts. La championne d'Europe indoor en 2021 a donc enchaîné après sa 5e place aux Mondiaux. Mais Angelica Moser n'a pas franchi 4m75 comme en Hongrie. Elle a buté à trois reprises sur cette barre et a dû se contenter de 4m66. La victoire s'est jouée entre les deux championnes du monde de Budapest, Nina Kennedy et Katie Moon, tandis que Sandi Morris a pris la 3e place avec 4m76. En Hongrie, les deux femmes avaient partagé l'or à 4m90. Là, Kennedy a fait mieux avec 4m91 pour réaliser la meilleure performance de l'année. Katie Moon, bien plus économe sur ses tentatives avec seulement cinq sauts n'a finalement effacé "que" 4m81. Au passage, Nina Kennedy a battu son record national.

Bencic en 16e de finale Belinda Bencic a mis 1h30' pour boucler son 2e tour � New York Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Belinda Bencic (no 15) a décroché aisément son ticket pour les 16es de finale de l'US Open. La championne olympique de simple a dominé Yuriko Mizayaki (WTA 198) 6-3 6-3 au 2e tour. Elle devrait logiquement retrouver Victoria Azarenka (no 18) vendredi. La St-Galloise n'a pas eu à forcer son talent face à la qualifiée britannique de 27 ans. Elle a signé le break dès son premier jeu de retour dans chacun des deux sets pour se mettre rapidement à l'abri dans une partie qui a démarré avec un quart d'heure de retard en raison des averses matinales. Belinda Bencic, qui a disputé sa seule demi-finale de Grand Chelem à Flushing Meadows (en 2019), n'est pas parvenue à éviter sa traditionnelle baisse de régime. Elle a ainsi concédé un break alors qu'elle menait 6-3 3-0, laissant sa modeste adversaire recoller à 3-2 dans la deuxième manche. Mais elle a su serrer sa garde pour passer l'épaule après 1h30' de jeu.