Denis Zakaria change d'air ++ Caicedo jusqu'en 2031 à Chelsea

Denis Zakaria arrive à Monaco pour cinq ans Denis Zakaria va d�couvrir le Championnat de France. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Denis Zakaria (26 ans) va découvrir la Ligue 1. Le milieu international suisse a été transféré de la Juventus à l'AS Monaco, où il s'est engagé pour 5 ans. Il est lié jusqu'en 2028. En Principauté, le Genevois va retrouver deux compatriotes suisses, en l'occurrence le gardien Philipp Köhn, arrivé cet été de Salzbourg, et l'attaquant Breel Embolo, actuellement blessé. Il va aussi à nouveau travailler avec Adi Hütter, qui avait déjà été son entraîneur à Young Boys et au Borussia Mönchengladbach. Depuis son départ de "Gladbach" pour la Juventus en janvier 2022, Zakaria n'a pas vraiment convaincu. Il ne s'est pas imposé dans le club turinois (15 apparitions), qui l'a ensuite prêté la saison dernière à Chelsea, où il n'a disputé que 11 matches, dont un seul entièrement. Le joueur suisse espère se relancer avec Monaco, qui a entamé son championnat dimanche par un succès 4-2 sur la pelouse de Clermont. Ses performances en club lui ont valu d’être sélectionné à de nombreuses reprises avec la Suisse, la première fois lorsqu’il n’avait que 19 ans. Depuis, le milieu défensif a disputé 49 matches inscrivant trois buts pour quatre passes décisives. Il a représenté son pays lors des quatre dernières grandes compétitions internationales (Championnat d’Europe 2016 et 2020 et Coupe du Monde 2018 et 2022).

Le milieu de Brighton Caicedo à Chelsea jusqu'en 2031 L'Equatorien Moises Caicedo passe � Chelsea. Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Le milieu de terrain équatorien de Brighton Moises Caicedo a rejoint Chelsea jusqu'en 2031, pour un montant estimé par la presse britannique à 115 millions de livres (132 millions de francs). C'est un record dans le championnat d'Angleterre. "Le milieu de 21 ans a signé un contrat de huit ans à Stamford Bridge, avec une année supplémentaire en option", a précisé le club londonien sur son site internet. "Je suis très enthousiaste de rejoindre de grand club et je n'ai pas eu à réfléchir à deux fois quand Chelsea m'a contacté, je savais juste que je voulais signer dans ce club", a expliqué le joueur, cité dans le communiqué. L'arrivée de Caicedo, international équatorien, était attendue du côté des "Blues", en concurrence avec Liverpool dans ce dossier. L'entraîneur des "Reds" Jürgen Klopp avait même annoncé vendredi un accord avec Brighton, mais le transfert, estimé à 110 millions de livres, n'a pas abouti, Caicedo hésitant sur sa future destination. Selon les médias britanniques, le montant de son arrivée à Chelsea s'élèverait à 115 millions de livres (132 millions de francs), un record en Angleterre. Troisième en Europe Caicedo devient donc très certainement la recrue la plus coûteuse de l'histoire en Premier League, devant l'Argentin Enzo Fernandez (106,8 millions de livres versées par Chelsea à Benfica en 2023), l'Anglais Declan Rice (105 millions versés par Arsenal à West Ham en 2023) et son compatriote Jack Grealish (100 millions versés par Manchester City à Aston Villa en 2021). Il se hisse également à la troisième place des transferts les plus chers d'Europe, après le Brésilien Neymar (du FC Barcelone au Paris SG pour 222 M EUR en 2017) et le Français Kylian Mbappé, transféré définitivement de Monaco au PSG l'année suivante pour 180 millions d'euros. Brighton s'assure une énorme plus-value avec ce joueur recruté contre environ cinq millions d'euros, en 2021, en provenance du club équatorien Independiente del Valle, et qui n'affiche même pas 50 matches de Premier League au compteur.

La Suisse avec Wawrinka à sa tête en Coupe Davis Stan Wawrinka et Dominic Stricker sont tous les deux appel�s par Severin L�thi. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Avec Stan Wawrinka à sa tête, l'équipe de Suisse affrontera la Grande-Bretagne, l'Australie et la France en phase de groupes de la Coupe Davis (12-16 septembre) à Manchester. Severin Lüthi, le capitaine de l’équipe, compte sur les cinq mêmes joueurs qui ont assuré la qualification pour la phase de groupes au début de l’année pour ces affiches spectaculaires. Stan Wawrinka (ATP 51) sera le leader de la formation helvétique. Marc-Andrea Hüsler (ATP 86), Dominic Stricker (ATP 131), Leandro Riedi (ATP 165) et Alexander Ritschard (ATP 186) complètent l’équipe, qui a remporté ses quatre dernières rencontres et se retrouve ainsi dans le groupe des meilleures nations pour la première fois depuis 2018. "Pour l'instant, les joueurs se concentrent sur les tournois américains. Les choses peuvent encore changer d'ici Manchester. Nos adversaires sont tous des nations du Grand Chelem, ils ont un immense réservoir de joueurs et on ne sait pas encore qui jouera finalement", explique Severin Lüthi, le capitaine de l'équipe dans un communiqué de Swiss Tennis. "Comme toujours, nous allons bien nous préparer, arriver tôt et nous préparer aux rencontres. Nous jouons en salle, Best of 3, et pour moi, cela n'a pas vraiment d'importance que nous soyons les outsiders ou non". Wawrinka compte sur les supporters suisses Le numéro 1 suisse Stan Wawrinka compte sur le soutien des fans suisses sur place: "J'ai hâte d'être en Grande-Bretagne avec l'équipe et j'espère y voir beaucoup de drapeaux suisses. L'ambiance à Gstaad était incroyable et j'espère que ce sera pareil à la Coupe Davis avec de nombreux supporters suisses". Les matches de groupe de l’équipe de Suisse auront lieu du 12 au 17 septembre à l'AO Arena de Manchester. Les adversaires de la Suisse sont les nations du Grand Chelem que sont la Grande-Bretagne (avec les meilleurs joueurs Cameron Norrie/ATP 15, Daniel Evans/ATP 28 et Andy Murray/ATP 36), la France (qui dispose de 10 joueurs du Top 100) et l’Australie (meilleur joueur : Alex de Minaur/ATP 12). Les autres phases de groupe se dérouleront à Bologne, Valence et Split. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour le "Final 8", où le titre de champion du monde par équipe sera disputé du 21 au 26 novembre 2023 à Malaga. Les matches de la Suisse (début à 14h00): Mardi 12 septembre: France – Suisse. Vendredi 15 septembre: Grande-Bretagne – Suisse. Samedi 16 septembre: Australie – Suisse.

Murray de retour avec l'équipe de Grande-Bretagne Le Britannique Andy Murray a toujours la rage de vaincre. Les Suisses s'en m�fieront. Image: KEYSTONE/AP/Mark Blinch L'ancien no 1 mondial Andy Murray, 36 ans, fait son retour dans la sélection britannique annoncée lundi et disputera la phase de poules de la Coupe Davis en septembre. La Grande-Bretagne doit y affronter l'Australie, la France et la Suisse, du 12 au 17 septembre à Manchester et tenter de décrocher une des deux places qualificatives de ce groupe B pour la phase finale, à Malaga fin novembre. L'ancien vainqueur de Wimbledon, aujourd'hui 36e joueur mondial, n'avait pas participé à la dernière victoire contre la Colombie (3-1), lors du barrage disputé sur terre battue en février. Murray est appelé aux côtés de Cameron Norrie (15e mondial), Dan Evans (28e) et Neal Skupski (no 1 mondial en double). Trois fois vainqueur en Grand Chelem, il a participé au sacre en Coupe Davis en 2015, permettant à la Grande-Bretagne de mettre fin à une disette longue de 79 ans dans la compétition. Récemment, il a atteint les huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Washington, sorti après un combat long de trois heures face à Taylor Fritz 6-7 (2/7) 6-3 6-4. Il s'est hissé en huitièmes également au Masters 1000 de Toronto, mais a dû déclarer fortait face au futur vainqueur Jannik Sinner, en raison d'une blessure abdominale. Au deuxième tour à Wimbledon, il avait été éliminé après un marathon en cinq sets face au Grec Stefanos Tsitsipas 7-6 (7/3) 6-7 (2/7) 4-6 7-6 (7/3) 6-4.

Encore un départ au FC Bâle: Ndoye file à Bologne Dan Ndoye quitte lui aussi le FC B�le Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Dan Ndoye (22 ans) quitte à son tour le FC Bâle. L'ailier a été transféré à Bologne, en Serie A italienne, où il aura notamment comme coéquipier le Fribourgeois Michel Aebischer. Ndoye évoluait au FCB depuis 2021, d'abord prêté par Nice puis à titre définitif. En 97 matches, il a inscrit 12 buts et donné 15 passes décisives. Il deviendra le sixième joueur suisse à porter le maillot de Bologne. Demi-finaliste de Conference League au printemps, le FC Bâle fait face à un véritable exode de ses meilleurs joueurs. Avant Ndoye, Zeki Amdouni, Andy Diouf, Andy Pelmard, Andi Zeqiri, Darian Males et Kasim Adams ont quitté les bords du Rhin. Cette perte de qualité a été suivie d'un échec retentissant dès le 2e tour qualificatif de Conference League contre les Kazakhs de Tobol Kostanai. En Super League, le FCB occupe le 11e et avant-dernier rang du classement après 4 journées. L'équipe du nouvel entraîneur allemand Timo Schultz a gagné un match et en a perdu trois.

Chelsea prête Kepa Arrizabalaga au Real Madrid Kepa Arrizabalaga: pr�t� au Real Madrid pour une saison Image: KEYSTONE/AP/Chris Szagola Le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga évoluera cette saison au Real Madrid pour pallier l'absence du Belge Thibaut Courtois, blessé. Un accord a été conclu entre les deux clubs. "Le Real Madrid et le Chelsea FC ont donné leur accord pour le prêt du joueur Kepa Arrizabalaga (...) jusqu'au 30 juin 2024", a annoncé le club merengue dans un communiqué. Le gardien de Chelsea, qui était proche d'un transfert au Bayern Munich, a été choisi pour remplacer Courtois, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche jeudi. Le président du conseil d'administration du Bayern, Jan-Christian Dreesen, avait déclaré dimanche que le club bavarois pensait présenter Kepa "aujourd'hui ou demain". "Mais l'offre du Real Madrid est arrivée. Kepa est espagnol, c'est normal qu'il l'accepte", avait-il ajouté.

Espagne: timide entrée en matière pour Barcelone Lewandowski et le Bar�a ont �t� musel�s par Getafe Image: KEYSTONE/EPA/Zipi Peu inspiré et rapidement réduit à 10, le FC Barcelone a fait une entrée timide dans la Liga. Le tenant du titre a été tenu en échec 0-0 sur la pelouse de Getafe. Sans Dembélé, parti au PSG et pas encore remplacé, mais avec ses recrues Ilkay Gundogan et Oriol Romeu au coup d'envoi, le Barça n'a pu réussi à prendre la mesure d'une équipe de Getafe agressive et disciplinée. Les Blaugrana ont été réduits à 10 à la 43e après l'expulsion de l'ailier brésilien Raphinha, qui a écopé d'un deuxième jaune pour un coup de coude sur le latéral Gaston Alvarez. Ils ont ensuite disputé la seconde période à 10 contre 10, après l'expulsion de Mata (57e), sans parvenir à ouvrir le score.

Recrod d'Angleterre pour Moises Caicedo Moises Caicedo apr�s son but contre le S�n�gal lors de la Coupe du monde au Qatar. Image: KEYSTONE/EPA/ROLEX DELA PENA Chelsea est parvenu à un accord avec Brighton pour acquérir Moises Caicedo pour 115 millions de livres (128 millions de francs). Jamais un transfert n'avait été aussi onéreux en Angleterre. L'international équatorien de 21 ans était également convoité par Liverpool, dont l'entraîneur Jürgen Kloppp avait même annoncé vendredi un accord avec Brighton pour 110 millions de livres. Mais les médias avaient ensuite indiqué que le joueur hésitait sur sa future destination, empêchant la conclusion de la transaction. Selon les médias, Moises Caicedo a finalement préféré Chelsea où il signera un contrat de huit ans. Il deviendra la recrue la plus coûteuse de l'histoire en Premier League, devant l'Argentin Enzo Fernandez (106,8 millions de livres versées par Chelsea à Benfica en 2023), l'Anglais Declan Rice (105 millions versés par Arsenal à West Ham en 2023) et son compatriote Jack Grealish (100 millions versés par Manchester City à Aston Villa en 2021). Brighton réaliserait une énorme plus-value avec ce joueur recruté contre environ cinq millions d'euros, en 2021, en provenance du club équatorien Independiente del Valle, et qui n'affiche même pas 50 matches de Premier League au compteur.

Jannik Sinner et Jessica Pegula montrent les dents Jannik Sinner: pr�t � d�fier Carlos Alcaraz et Novak Djokovic dans deux semaines � New York. Image: KEYSTONE/EPA/EDUARDO LIMA L’Open du Canada 2023 a couronné Jannik Sinner et Jessica Pegula. L’Italien et l’Américaine ont ainsi montré les dents à deux semaines du rendez-vous suprême de Flushing Meadows. A Toronto, Jannik Sinner a cueilli son premier titre en Masters 1000 après deux finales perdues à Miami. L’Italien a battu 6-4 6-1 en 1h.30’ devant l’Australien Alex de Minaur, qu’il a battu pour la cinquième fois en cinq rencontres. Il est devenu le deuxième joueur Italie à s’imposer dans un tel tournoi après Fabio Fognini victorieux à Monte-Carlo en 2019. A Montréal, la finale fut encore plus expéditive. Jessica Pegula n’est restée que... 49’ sur le court pour battre 6-1 6-0 Liudmila Samsonova. La Russe n’avait pas récupérée des efforts fournis plus tôt dans la journée pour s’imposer devant Elena Rybakova dans une demi-finale repoussée à dimanche en raison de la pluie. Première Américaine à gagner ce tournoi depuis Serena Williams en 2013, Jessica Pegula a enlevé un deuxième titre WTA 1000 après Guadalajara l’automne dernier. Sa victoire en demi-finale samedi contre la no 1 mondiale Iga Swiatek peut agir comme un véritable déclic pour la joueuse de Buffalo.

Les Young Boys ne rassurent pas Martin Frydek (� gauche) freine Filip Ugrinic,. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Les Young Boys ne se sont pas vraiment rassurés à dix jours du barrage de la Ligue des Champions. A Lucerne, ils ont dû se contenter d’un nul 1-1 pour laisser filer le FC Zurich en tête du classement. Avec sept points, la formation de Raphaël Wicky occupe la troisième place à deux longueurs du FCZ et à une du FC Lugano. Même s’il n’y a aucune raison de s’alarmer, ce rang sanctionne bien un début de saison en demi-teinte. Menés au score à la 38e sur un penalty provoqué par Anthony Racioppi après une relance catastrophique de Saidy Janko, les Bernois ont dû attendre la... 74e minute pour se procurer leur première occasion. L’introduction de Kastriot Imeri et l’arrêt pendant une dizaine de minutes de la rencontre provoqué par un orage de grêle ont, semble-t-il, réveillé les Young Boys qui ont pu égaliser par Loris Benito à la 91e. Dans une fin de match où il était presque interdit de défendre, c’est toutefois les Lucerne qui se procurait la meilleure occasion avec une tête de Kemal Ademi détournée par Racioppi.

Une défense yverdonnoise bien trop friable Renato Steffen sur Zan Celar sur l'action qui a amen� le dernier but tessinois. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Une semaine après son succès à la Tuilière face au Lausanne-Sport, Yverdon est tombé de haut. Le Champion de la Challenge League s’est incliné 6-1 à Lugano. Avec huit recrues dans son onze de base, Yverdon a eu le bonheur d’ouvrir le score à la 8e minute par Kevin Carlos. Le transfuge de Huesca avait repris imparablement un centre de son capitaine William Le Pogam. Après avoir été tout proche d’inscrire le 2-0 sur une frappe de Varol Tasar, les Vaudois ont sombré après la pause fraîcheur si nécessaire dans la fournaise du Cornaredo. Jontahan Sabattini (24e), Shkelqim Vladi 34e) et Mattia Bottani (41e) marquaient avant la pause pour assurer à leurs couleurs une troisième victoire en quatre rencontres. La seconde période soulignait toujours les manquements défensifs des Yverdonnois, symbolisés par l’expulsion bien stupide du Béninois Mohamed Tijani à la 81e. Marco Schällibaum a deux semaines devant lui avant de défier le Servette FC pour savoir s’il est vraiment judicieux d’apporter autant de sang neuf sur le terrain.

La plus belle victoire de Lulu Sun Lulu Sun dans le top 200 de la WTA lundi. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lulu Sun (WTA 262) a choisi Brasilia pour signer la plus belle victoire de sa carrière. La Genevoise a remporté le tournoi ITF 80'000 dollars de la capitale du Brésil. Elle s'est imposée 6-4 4-6 6-2 en finale de la Française Léolia Jeanjean (WTA 164). La veille, elle avait battu 6-3 6-1 une autre joueuse tricolore en la personne de Kristina Mladenovic (WTA 206). Lulu Sun (22 ans) a remporté son cinquième titre ITF. Mais jamais, elle n’avait enlevé un tournoi aussi relevé. Cette semaine à Brasilia lui assure de figurer lundi pour la première fois dans le top 200 du classement de la WTA. Selon les projections, elle figurera à la 189e place.

Marlen Reusser chocolat, Lotte Kopecky championne du monde Marlen Reusser, ici lors du dernier Tour de France, a termin Image: KEYSTONE/AP Marlen Reusser a pris la 4e place de la course en ligne des Mondiaux de Glasgow. Le titre est revenu à la Belge Lotte Kopecky devant Demi Vollering et Cecilie Ludwig. Il a manqué un peu de jus à la Bernoise dans le dernier tour pour pouvoir décrocher une breloque. Lorsque Kopecky a attaqué, seule la Danoise Ludwig a pu suivre. Puis la Belge a distancé son adversaire dans l'une des petites côtes du parcours. Derrière, Reusser et Vollering ont lancé la chasse mais la Néerlandaise, prise de crampes peu avant, n'a pas pu exploiter tout son potentiel. Elle a tout de même trouvé les ressources pour aller chercher l'argent en passant Ludwig sur la ligne, tandis que Marlen Reusser a dû se contenter de la médaille en chocolat. L'équipe de Suisse a parfaitement joué le coup tactiquement avec Elise Chabbey longtemps seule à l'avant de la course, mais la Genevoise a été reprise à 15 kilomètres de la ligne par les favorites. Chabbey a pourtant fini au 7e rang à 1'24. 13e en 2021 puis 9e l'an dernier, la Genevoise se rapproche du top 5. Kopecky efface sa deuxième place de l'an dernier derrière Annemiek van Vleuten qui a crevé sur la fin du parcours alors qu'elle faisait partie du groupe des favorites. Vainqueure de la première étape du Tour de France Femmes cette année, la Belge avait fini au 2e rang.

Philipp Köhn: la victoire après une belle bourde Philipp K�hn: une erreur d'entr�e avant de retrouver ses esprits. Image: KEYSTONE/DPA/SWEN PF�RTNER Philipp Köhn a vécu des débuts contrastés sous les couleurs de l’AS Monaco. Il a connu les délices de la victoire à Clermont (4-2) après avoir toutefois commis une bourde sur l’ouverture du score. L'ancien international M21 a, en effet, été coupable d’une faute de main sur une tête de Mateusz Wieteska à la 7e qui a permis aux Auvergnats de prendre l’avantage. Monaco a pu renverser la situation grâce notamment à un doublé de Wissam Ben Yedder, titularisé malgré l’inculpation pour viol dont il est l’objet. A la 84e, Philipp Köhn devait parfaitement se racheter avec un arrêt décisif alors que le score était de 3-2 pour les Monégasques.