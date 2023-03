Dick Fosbury est décédé ++ Mikaela Shiffrin sera entraînée par Karin Harjo

Légende du saut en hauteur: Dick Fosbury n'est plus Dick Fosbury en action lors des JO de Mexico en 1968 Image: KEYSTONE/AP/ANONYMOUS L'ancien athlète américain Dick Fosbury, champion olympique en 1968 à Mexico, est décédé à l'âge de 76 ans. Il a révolutionné le saut en hauteur avec une technique ayant fait école et portant son nom. "C'est avec le coeur lourd que je dois annoncer que Dick Fosbury, ami et client de longue date, est décédé paisiblement dans son sommeil, tôt dimanche matin, après une brève récidive de lymphome", a écrit sur Instagram son agent, Ray Schulte. Fosbury avait été le premier à populariser et perfectionner le saut en rouleau dorsal dans les compétitions internationales. Auparavant, les athlètes sautaient avec la méthode du ciseau. A Mexico, il avait décroché le titre olympique en franchissant une barre à 2m24.

Mikaela Shiffrin sera entraînée par Karin Harjo Mikaela Shiffrin: du nouveau dans son staff la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin sera désormais entraînée par Karin Harjo. La championne s'était séparée à la surprise générale de son entraîneur historique Mike Day durant les récents Mondiaux. Harjo a déjà côtoyé Shiffrin lorsqu'elle était adjointe de l'équipe des États-Unis des disciplines techniques de 2015 à 2017, puis des disciplines de vitesse de 2017 à 2022. Elle était cette saison à la tête de l'équipe féminine du Canada. "Je suis vraiment impatiente de travailler à nouveau avec Karin, cette fois directement comme entraîneure en chef de ma cellule", a indiqué Shiffrin. "Je crois qu'elle peut apporter une énorme contribution à mon travail pour les années à venir et elle apportera une nouvelle façon d'aborder les choses", a-t-elle ajouté. Départ abrupt Le 15 février, en plein milieu des Mondiaux disputés à Courchevel et Méribel (France), l'équipe américaine avait annoncé le départ de Mike Day, avec qui Shiffrin avait accumulé les réussites depuis 2016. Cela n'avait pas empêché l'Américaine de glaner un nouveau titre mondial du géant au lendemain de l'annonce, puis la médaille d'argent du slalom. Shiffrin est devenue samedi la skieuse comptant le plus de victoires en Coupe du monde (87) devant le Suédois Indemar Stenmark (86).

Désireux d'être plus stable, le LHC annonce deux nouveaux étrangers Antti Suomela (40) avec Timo Meier lors de sa p�riode en NHL avec les San Jos� Sharks. Image: KEYSTONE/AP/ROSS D. FRANKLIN Le Lausanne Hockey Club a tenu sa conférence de fin de saison. L'organisation vaudoise mise sur une vraie stabilité tout en annonçant l'arrivée de deux nouveaux joueurs étrangers. "Il faut arrêter de se voir plus beau que l'on est." Ces mots du CEO Chris Wolf frappent juste au moment de faire le bilan d'une fin de saison ratée pour le club lausannois. Onzième et bouté hors des pré-play-off lors de l'ultime journée, le LHC n'a pas cherché à embellir le tableau. Soulagé de n'avoir pas dû batailler dans un play-out énergivore de tous les dangers contre Ajoie, le directoire du club vaudois aimerait travailler dans la sérénité et la continuité. "La 11e place est mauvaise, notre image est mauvaise et nous avons été affaiblis par des histoires internes, tonne Chris Wolf. Cela fait douze ans que je travaille dans ce club et je souhaiterais une fois pouvoir évoluer dans une certaine normalité et que l'histoire arrête de se répéter." John Fust confirmé comme directeur sportif Le directeur du club a évoqué les nombreux changements à différents étages de l'organisation. Les multiples directeurs financiers en sept ans ou les six entraîneurs dans ce même laps de temps. Pour tendre vers cette stabilité rêvée, le club peut compter sur un actionnaire solide établi dans le canton de Vaud. Le départ de Petr Svoboda a permis de mettre sur pied une gouvernance que le club espère durable et saine avec des rôles clairs et bien définis. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président du Conseil d'administration Patrick de Preux a décidé de rester à son poste. En plus de cette structure réduite, le club entend mieux communiquer à l'avenir en faisant preuve de davantage de transparence. "Ce n'est pas le tout de mettre en avant telle ou telle valeur, il convient de les appliquer dans la vie de tous les jours, précise encore Chris Wolf. Nous avons besoin d'un retour à plus d'authenticité." Sans en donner les termes exacts, le LHC a confirmé la prolongation de John Fust à son poste de directeur sportif. "C'est une durée assez cohérente pour que John puisse faire son travail au mieux", souligne Chris Wolf. Djoos et Suomela arrivent, Gernat part Sur le plan sportif, les Lions ont annoncé les arrivées pour deux ans de deux nouveaux étrangers: l'attaquant finlandais Antti Suomela et le défenseur de Zoug, Christian Djoos. Agé de bientôt 29 ans, Suomela réalise une saison fantastique en Suède. Auteur de 37 buts et de 66 points en 51 parties, le centre a même été élu MVP. Quant à Christian Djoos, il a prouvé en deux saisons avec Zoug qu'il était l'un des meilleurs arrières du championnat. Champion la saison passée, il fêtera ses 29 ans en août et même si Zoug a un peu déçu en saison régulière, il a tout de même inscrit 36 points (9 buts) en 52 matches. Avec ces deux renforts, le power-play du LHC devrait logiquement s'améliorer. Les Vaudois enregistrent en revanche le départ de leur défenseur slovaque Martin Gernat. Le joueur a émis le souhait de partir malgré un contrat valable encore un an. John Fust a évoqué une séparation d'un commun accord dans un climat amical. Parmi les arrivées, signalons celle du jeune gardien vaudois Kevin Pasche (2003) et du retour éventuel de Theo Rochette qui brille actuellement en LHJMQ avec Québec. Le cas de certains joueurs est encore en suspens. Libre à la fin de la saison, Cory Emmerton aimerait rester. A voir si un poste de 7e étranger avec des piges dans un club partenaire de Swiss League est envisageable. Et le cas de Guillaume Maillard n'est pour l'instant pas réglé. "On discute", conclut John Fust.

Noah Loosli quitte Grasshopper et rejoint l'Allemagne Noah Loosli quitte Grasshopper pour rejoindre Bochum. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Noah Loosli quitte Grasshopper pour rejoindre le club allemand de Bochum. Le défenseur de 26 ans quitte les Zurichois sans indemnité de transfert et a reçu un contrat jusqu'en juin 2026, qui est valable pour la Bundesliga ou la 2e Bundesliga. Actuellement, le club de la Ruhr occupe la 14e place dans la plus haute division allemande, mais ne compte que deux points d'avance sur les places de relégables.

Un week-end final azuréen très rock'n roll pour le Tour 24 Le Tour de France avait d�j� fait escale � Nice lors d'une premi�re �tape particuli�rement arros�e. Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Des cols en pagaille et un contre-la-montre musclé en guise d'ultime juge de paix: les deux dernières étapes du Tour de France 2024 qui arrivera, JO oblige, à Nice s'annoncent croustillantes. On savait déjà que la dernière étape serait un chrono individuel reliant Monaco à Nice, 35 ans après la victoire pour huit secondes de Greg LeMond face à Laurent Fignon sur les Champs-Elysées en 1989. Restait à découvrir le tracé, présenté lundi par les organisateurs d'ASO à Nice. Et il est gratiné puisqu'il montera à la Turbie (8,1 km à 5,6%) puis au col d'Eze par son versant le plus court (1,6 km à 8,1%) avant de finir place Massena à Nice, au bout de 35,2 km d'effort. Tout pourrait se décider sur ce chrono, loin de la procession habituelle du dernier dimanche vers Paris où le champagne est souvent de sortie en cours d'étape, sauf pour les sprinters aimantés par un succès de prestige sur les Champs. 4400 m de dénivelé L'avant-dernière étape en 2024, dont les contours ont également été dévoilés lundi, n'a rien d'une promenade de santé non plus. Bien au contraire, c'est même un sacré tour de montagnes russes qui attend les coureurs au cours d'une étape courte (132 km) mais assez vertigineuse avec l'ascension successive du col de Brais, du col de Turini, du col de La Colombine et enfin du difficile col de la Couillole (15,7 km à 7,1%), où sera jugée l'arrivée comme samedi dernier sur Paris-Nice. Avec 4400 mètres de dénivelé positif, il s'agit d'une "étape dense, ramassée, sans un mètre de plat, où tout sera possible", a souligné le directeur du Tour Christian Prudhomme. Un menu d'autant plus copieux que l'étape est placée à la veille de l'arrivée à Nice, où le Tour de France se terminera pour la première fois de son histoire plus que centenaire, proximité des JO 2024 à Paris oblige. Cette 111e édition décidément par comme les autres partira pour la première fois d'Italie, à Florence. Comme c'est généralement le cas dans une année olympique, le départ sera avancé d'une semaine et la course partira le 29 juin pour arriver le 21 juillet, cinq jours avant le début des Jeux olympiques.

Pogba arrêté trois semaines après une nouvelle blessure Paul Pogba lors d'une de ses rares apparitions le 28 f Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Le milieu de terrain de la Juventus Turin Paul Pogba va être de nouveau arrêté trois semaines après une nouvelle blessure à un adducteur. Il manquera donc a priori le prochain rassemblement de l'équipe de France, a-t-on appris lundi de source interne au club. La "Pioche", qui ne compte que deux apparitions de quelques minutes sur les terrains cette saison après avoir dû être opéré du genou droit en septembre dernier, a "subi une lésion de premier grade à l'adducteur de la cuisse droite", a indiqué la Juve sur son site internet. Il ne pourra reprendre qu'"après la trêve internationale", d'ici "trois semaines", a précisé à l'AFP une source interne au club. Pogba, qui s'est blessé dimanche matin en s'entraînant à frapper des coups francs, ne sera donc a priori pas dans la liste des Bleus pour les matches de qualifications pour l'Euro-2024 prévus contre les Pays-Bas (24 mars) et l'Irlande (27 mars). Le sélectionneur Didier Deschamps annonce sa liste jeudi. Pogba (91 sélections), champion du monde 2018, n'a plus joué avec l'équipe de France depuis mars 2022.

La BBC réintègre son présentateur star Gary Lineker Gary Lineker a �t� rapidement r�int�gr�. Image: KEYSTONE/AP/Mike Egerton La BBC a annoncé lundi le retour à l'antenne de l'ex-footballeur Gary Lineker, l'un des plus célèbres présentateurs du groupe. Sa suspension vendredi après un tweet contre le gouvernement a provoqué un tollé. "Gary est un élément important de la BBC et je sais à quel point la BBC compte pour lui, et je me réjouis qu'il présente notre émission le week-end prochain", a déclaré le directeur-général de la BBC, Tim Davie dans un communiqué. Gary Lineker avait été mis à pied après avoir critiqué sur Twitter un projet de loi du gouvernement conservateur sur l'immigration.

Players Championship: Scheffler s'impose et redevient no 1 Scottie Scheffler a fait coup double dimanche en Floride Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Scottie Scheffler avait la certitude de redevenir no 1 mondial s'il finissait dans le top 5 du Players Championship. L'Américain n'a pas manqué de faire coup double en remportant l'épreuve, considérée comme le cinquième Grand Chelem, dimanche en Floride. Scheffler (26 ans) déloge du trône l'Espagnol Jon Rahm, qui a abandonné en cours de tournoi, malade. Avec le Nord-Irlandais Rory McIlroy, qui a également occupé ce siège ces dernières semaines, c'est un jeu de chaises musicales qui se répète au sommet du golf mondial. Cela n'enlève rien à la performance de Scottie Scheffler qui, à un mois de remettre son titre en jeu au Masters d'Augusta, brille par sa régularité dans l'excellence. Il en est à six victoires sur le circuit nord-américain PGA depuis sa première glanée il y a 13 mois à l'Open de Phoenix, où il a conservé son titre le mois dernier. "J'essaie juste de m'améliorer un peu plus à chaque fois, de ne pas trop réfléchir aux résultats, tout en en obtenant, heureusement, de bons. Ce dont je suis très reconnaissant", a-t-il réagi à chaud dimanche après son triomphe. Scottie Scheffler a pris les commandes du Players au terme du troisième tour avec deux coups d'avance sur la concurrence. Une avance portée à cinq finalement, en rendant une carte de 69 (cinq birdies, deux bogeys) lors de son 4e tour, pour totaliser -17. L'Anglais Tyrrell Hatton, auteur du meilleur score du jour (65), a fait un bond de 24 places pour finir 2e. L'Américain Tom Hoge, qui a établi la carte record (62) du parcours de Sawgrass la veille, et le Norvégien Viktor Hovland se partagent le troisième rang.

Les Devils gagnent le choc au sommet Jack Hughes (86) a r�ussi 1 but et 2 assists dimanche face aux Hurricanes Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les Devils ont dominé les Hurricanes 3-0 dimanche en NHL pour cueillir leur troisième succès consécutif. New Jersey rejoint ainsi ses adversaires du jour en tête de la Metropolitan Division. Aucun Suisse n'a brillé sur le plan comptable dans le camp des Devils, Timo Meier cadrant tout de même 4 tirs et Nico Hischier 1. Jonas Siegenthaler (1 tir également) était cependant présent sur la glace lors des trois buts des Devils, inscrits par Jack Hughes (1 but et 2 assists dimanche) et Jesper Bratt (2 buts). Akira Schmid a quant à lui assisté du banc à la performance de choix du gardien titulaire Vitek Vanecek. Celui-ci a réussi 32 arrêts pour signer son troisième blanchissage de la saison et permettra à New Jersey de revenir à hauteur de Carolina avec 94 points, mais en ayant encore 16 matches à jouer contre 17 pour les Hurricanes. Roman Josi et Nino Niederreiter ont quant à eux brillé dimanche. Le défenseur bernois des Predators a réussi ses 40e et 41e assists dans cet exercice 2022/23 lors d'un match gagné 5-4 après prolongation par Nashville à Anaheim. L'attaquant grison des Jets a, lui marqué son 21e but de la saison dans une rencontre remportée 3-2 par Winnipeg à Tampa Bay.

Tournoi WTA 1000 d'Indian Wells: Jil Teichmann prend la porte Jil Teichmann: parcours termin� � Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le parcours de Jil Teichmann (WTA 39) a pris fin à Indian Wells. En 16es de finale, la Suissesse a subi la loi de la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 103), victorieuse 3-6 6-3 6-1 en 2h17. La Seelandaise, après avoir remporté le premier set, a progressivement perdu le fil de son jeu. La perte de la deuxième manche lui a visiblement fait mal mentalement, car elle a ensuite totalement lâché lors du set décisif face à une adversaire qui avait dû passer par les qualifications pour entrer dans le tableau principal de ce tournoi WTA 1000. Il demeure que ce résultat ne constitue pas forcément une énorme surprise pour les spécialistes. Rebecca Peterson avait en effet récemment disputé la finale d'un tournoi WTA au Mexique. Face à Teichmann, la Suédoise s'est notamment montrée meilleure sur son premier service, avec un pourcentage de succès de 71% contre 54% seulement pour la Seelandaise.

Josh Holden dirigera le HC Davos dès la saison prochaine Josh Holden dirigera le HC Davos Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Josh Holden sera l'entraîneur du HC Davos à partir de la saison prochaine. Le Canado-Suisse a signé un contrat de deux ans avec le club grison. Depuis 2018, Holden (45 ans) était l'un des assistants de Dan Tangnes à Zoug. A Davos, l'ancien bouillant joueur aura deux assistants, Waltteri Immonen et Glen Metropolit. Le duo assure actuellement l'intérim après le limogeage de Christian Wohlwend en janvier. Davos, 5e de la qualification, affrontera les Zurich Lions (4e) en quarts de finale des play-off. Comme attaquant, Holden a évolué longtemps sur les patinoires suisses. Il a porté le maillot de Fribourg-Gottéron, des Langnau Tigers et de Zoug, où il a passé dix ans.

Super League: pas de vainqueur au Parc Saint-Jacques Andi Zeqiri a sauv� B�le de la d�faite Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a préservé son invincibilité en Super League depuis qu'Heiko Vogel a pris place sur le banc. Les Rhénans ont toutefois été accrochés à domicile 1-1 par Saint-Gall lors de la 24e journée. Ce résultat n'arrange aucun des deux clubs. Le FCB reste englué dans le ventre mou du classement, alors que les Brodeurs ont manqué l'occasion de s'emparer de la 2e place. Ils ont pourtant mené grâce à une réussite de Latte Lath (52e), mais Zeqiri (82e) a pu égaliser. Dans un duel entre mal classés, les Grasshoppers ont fait la bonne affaire en l'emportant 2-1 contre Winterthour. Dadashov (41e) et Schettine (63e) ont marqué pour les Sauterelles, alors que Rodriguez avait remis provisoirement les équipes à égalité peu après la pause (47e).

Premier League: le leader sans problème Trois passes d�cisives pour Leandro Trossard contre Fulham Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Arsenal continue de se rapprocher du titre en Premier League. Lors de la 27e journée, Granit Xhaka et ses coéquipiers ont gagné 3-0 sur la pelouse de Fulham. Il n'a fallu qu'une mi-temps pour que le leader s'adjuge ce derby londonien. Gabriel (21e), Martinelli (26e) et Odegaard (45e) ont concrétisé la domination des hommes de Mikel Arteta, avec à chaque fois une passe décisive de Trossard. Cette victoire permet aux Gunners de conserver cinq points d'avance sur Manchester City. Troisième du classement, Manchester United a été accroché 0-0 à Old Trafford par la lanterne rouge Southampton. Les Red Devils accusent seize points de retard sur le leader, avec un match de moins.

Tirreno - Adriatico: victoire finale de Primoz Roglic Primoz Roglic tient d�j� la grande forme Image: KEYSTONE/AP Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté Tirreno-Adriatico pour la deuxième fois après 2019. Il a impressionné en gagnant trois des sept étapes de la course italienne. Le triple vainqueur du Tour d'Espagne (2019 à 2021) a terminé dans le peloton à San Benedetto del Tronto l'ultime étape sans difficulté réglée au sprint par le Belge Jasper Philipsen (Alpecin), qui a ainsi fêté sa deuxième victoire de la semaine italienne. Roglic (33 ans) succède au palmarès à son compatriote Tadej Pogacar, vainqueur des deux dernières éditions mais qui avait choisi cette semaine de disputer Paris - Nice, où il s'est aussi imposé. Roglic a conquis le "Trident de Neptune" remis au vainqueur de la "Course des deux mers" reliant la mer Tyrrhénienne à l'Adriatique, en s'imposant dans les trois étapes majeures, jeudi, vendredi et samedi: une véritable démonstration de force du Slovène, bien aidé par son équipier de luxe Wout van Aert, en vue du Tour d'Italie (6-28 mai). Objectif Giro Le Giro est l'objectif no 1 de Roglic, qui aura notamment comme adversaire principal sur le papier le Belge Remco Evenepoel. "Je ne pense avoir déjà débuté une saison aussi bien", avait-il savouré après avoir décroché sa troisième étape samedi, "C'est vraiment top d'être de retour et de courir avec les gars. Il semble que je serais déjà prêt à démarrer le Giro, mais c'est en mai, donc on va voir, ce n'est que le début de la saison", avait-il souligné. L'ancien champion de saut à skis n'avait plus couru depuis sa lourde chute sur la Vuelta, en septembre, après avoir déjà chuté au Tour de France. Il s'était fait opérer en octobre pour stabiliser son épaule droite et était arrivé en Italie "sans pression et sans viser un résultat en particulier", selon les propos de son directeur sportif Merijn Zeeman. Pidcock chute Serrée malgré tout en l'absence de l'ogre Pogacar, la course s'est conclue par des écarts assez serrés. Roglic devance au classement général final le Portugais João Almeida de 18 secondes et le Britannique Tao Geoghegan Hart de 23 secondes. Le Britannique Tom Pidcock, vainqueur des Strade bianche il y a huit jours, a lui abandonné au cours de cette ultime étape après une chute.