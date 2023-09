Djokovic décroche son 24e titre ++ Raess bat le record de Suisse

Novak Djokovic va par ailleurs détrôner lundi Carlos Alcaraz et récupérer "sa" 1re place au classement ATP, comme prévu depuis son accession au 2e tour de cet US Open. Il entamera donc une 390e semaine au sommet de la hiérarchie, et ce nouveau règne pourrait bien se prolonger: sa marge sur son dauphin espagnol sera en effet de 3260 points.

Le Serbe a maîtrisé son sujet jusqu'à 3-3 au deuxième set. Mais Daniil Medvedev l'a fait douter en écartant une balle de break dans le jeu suivant. Il est alors enfin parvenu à durcir et rallonger les échanges pour prendre l'ascendant sur le plan physique, et s'est même procuré une balle d'égalisation à un set partout à 6-5.

Novak Djokovic a mis 3h17' pour cueillir son quatrième titre à Flushing Meadows (après 2011, 2015 et 2018), et le troisième de l'année en Grand Chelem. Concentré et appliqué dès les premiers échanges, il s'est imposé d'emblée comme le patron sous le toit du stade Arthur Ashe en réussissant le break dès le deuxième jeu, sur un jeu blanc qui plus est.

Le Serbe de 36 ans a remporté l'US Open en dominant Daniil Medvedev 6-3 7-6 (7/5) 6-3 en finale pour asseoir un peu plus son statut de plus grand joueur de l'histoire.

Sur 1500 m, la spécialiste du 800 m Lore Hoffmann s'est quant à elle classée 8e en 4'05''78. Seules quatre Suissesses ont déjà couru cette distance plus vite, ce qui souligne la valeur de sa performance. Dans la course de 800 m, Rachel Pellaud a brillé avec le deuxième meilleur temps de sa carrière en 2'00''15, se classant troisième.

Le Suisse s'est illustré au bout d'une course remportée par le coureur de classe mondiale Dominic Lobalu, originaire du Soudan du Sud et qui vit en Suisse orientale.

Dans une course remportée par le leader du classement général, l'Espagnol Alvaro Bautista, Aegerter est accidentellement entré en collision avec le Britannique Scott Redding dans un virage. Il est ensuite resté couché et a signalé des douleurs à la main. Le pilote de 32 ans a été évacué sur une civière et emmené à l'hôpital pour des examens complémentaires. La course a été relancée après une interruption et Redding a été sanctionné pour sa manœuvre.

Chez les dames, les Suissesses n'ont jamais été en mesure de lutter pour le podium. La meilleure d'entre elles, Nicole Koller (9e), a néanmoins décroché son premier top 10 dans une course gagnée par l'Autrichienne Mona Mitterwallner. Alessandra Keller s'est classée 13e, Sina Frei et Jolanda Neff respectivement 15e et 17e.

Seulement 12e fin juillet en Andorre dans une course remportée par Mathias Flückiger, Nino Schurter a décroché dimanche son quatrième podium en six épreuves disputées dans cette Coupe du monde 2023. Victime d'une crevaison, le médaillé de bronze des récents Mondiaux a concédé 17 secondes au Français Victor Koretzky.

Venus et Serena sont "la raison pour laquelle j'ai ce trophée"

Coco Gauff a appris Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo

"Elles sont la raison pour laquelle j'ai ce trophée": après avoir remporté l'US Open, Coco Gauff a rendu hommage samedi aux soeurs Venus et Serena Williams, ses idoles d'enfance.

- Votre défaite en finale à Roland-Garros en 2022 a été un crève-coeur, selon vos termes. A quel moment avez-vous retrouvé toute votre motivation ?

"Probablement après Roland-Garros cette année (red: élimination en quarts par Iga Swiatek). Je n'ai pas réussi à supporter la pression de devoir refaire aussi bien alors je me suis dit +il faut repartir de zéro+. Et puis il y a eu Wimbledon, et la défaite (au premier tour) a été très rude parce que je pensais jouer un bon tennis. Aujourd'hui, j'ai joué aussi bien que j'ai pu sur le moment. Elle est très difficile à jouer à cause de sa puissance, elle vous oblige à tout le temps être sur les talons. Et puis à un moment le public est entré en jeu et à partir de là, je savais que j'allais le ramener (en montrant le trophée)".

- Et dans cet US Open, à quel moment avez-vous commencé à croire au titre ?

"Pas avant hier soir (vendredi à la veille de la finale). J'y ai pensé, mais je me suis obligée à me retirer cette pensée de la tête, parce que c'est ce qui m'était arrivé à Roland-Garros (en 2022). Alors j'ai appelé mon petit ami et nous avons parlé jusqu'à ce qu'il soit l'heure de dormir, à 1h du matin. Quand j'ai perdu le premier set, j'avais toujours la sensation d'être dans le match et je me suis dit qu'il était temps de tout donner et arrive ce que pourra. Mais si on remonte plus loin, à treize ou quatorze ans, j'ai joué l'US Open juniors, j'ai regardé la finale hommes et là, je m'y suis vue. Et puis il y a eu cette finale à Roland-Garros en 2022 où j'ai regardé Iga soulever le trophée, je ne l'ai pas quittée du regard parce que je voulais savoir ce que ça lui faisait. Et aujourd'hui, j'ai ressenti une folie en soulevant moi-même le trophée."

- Comment avez-vous supporté la pression de toutes les attentes qui pèsent sur vous depuis l'âge de 15 ans ?

"Ca n'a pas été facile. La route a été longue pour en arriver là. Je n'étais pas une joueuse complète et je ne pense pas l'être tout à fait encore. A 15 ans, on voulait que je gagne un tournoi du Grand Chelem. J'avais l'impression d'avoir une limite d'âge à ne pas dépasser pour remporter mon premier tournoi du Grand Chelem et que si je gagnais après, ce ne serait pas un accomplissement. C'est fou tout ce que j'ai pu entendre ou lire sur moi, alors je suis très contente d'avoir réussi à tout gérer".

- Venus et Serena Williams étaient vos idoles. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir votre nom à côté du leur sur le trophée ?

"C'est fou. Elles sont la raison pour laquelle j'ai ce trophée aujourd'hui. Elles m'ont permis de croire en ce rêve en grandissant. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs noirs dans le tennis de haut niveau. Grâce à leur héritage, il y en a plus maintenant. Donc c'est fou et en même temps c'est un honneur d'avoir mon nom à côté du leur. Et en regardant (la coupe), je me rends compte qu'elles l'ont beaucoup gagnée ! (rires)"