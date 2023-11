Djokovic en finale +++ La France cartonne

"Peut-être dois-je m'excuser..." Granit Xhaka et Murat Yakin: un échange toujours aussi constructif selon le sélectionneur. Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA Plus combatif que certains de ses joueurs sur le terrain, Murat Yakin a transmis un message fort devant la presse. Il est bien, assure-t-il, l’homme de la situation. "J’ai de la peine à comprendre les critiques dont je suis l’objet. Nous nous sommes qualifiés avant la dernière journée. Nous sommes toujours invaincus dans cette campagne. Nous avons présenté un football attractif. J’ai la conviction que l’harmonie est bien là au sein de l’équipe. Les jeunes s’intègrent bien. Je ne sais que répondre à ces critiques. Peut-être dois-je présenter mes excuses pour n’avoir pas qualifié l’équipe au soir de la sixième journée ? » II n’empêche que ce 1-1 face au Kosovo fait tache. Il oblige surtout la Suisse à s’imposer mardi à Bucarest contre la Roumanie pour ne pas figurer dans le quatrième et dernier chapeau lors du tirage au sort de la phase finale de l’Euro le 2 décembre prochain à Hambourg. "Nous irons à Bucarest pour gagner. Pas pour se retrouver dans le deuxième chapeau, poursuit le sélectionneur. Qu’importe le tirage au sort. J’ai la conviction que la Suisse pourra battre n’importe quel adversaire." Sur ce match contre un Kosovo bien amoindri – "une équipe B pratiquement", souffle son sélectionneur Primoz Gliha -, Murat Yakin reconnaît que ses joueurs "n’avaient peut-être assez faim pour gagner cette rencontre". Il reste à espérer qu’ils retrouvent l’appétit d’ici mardi.

La France cartonne, les Pays-Bas qualifiés Warren Zaïre-Emery a marqué mais s'est blessé sur l'action du but. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER L'équipe de France a signé contre Gibraltar (14-0) la plus large victoire de son histoire et s'est assurée une place parmi les cinq meilleurs premiers des qualifications pour l'Euro 2024. Une performance synonyme de tête de série pour la compétition, samedi à Nice. Les Bleus, qui étaient déjà qualifiés avant le match, se sont imposés grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé et des doublés de Kingsley Coman et Olivier Giroud. Warren Zaïre-Emery a fêté sa première sélection à 17 ans. Le milieu offensif du PSG a marqué avant de sortir sur blessure à la 18e minute. De leur côté, les Pays-Bas ont obtenu leur qualification grâce à leur victoire 1-0 contre l'Irlande samedi à Amsterdam lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires. Les Oranje, vainqueurs de la compétition en 1992, se sont assuré la deuxième place du groupe B, derrière la France, avec 15 points, en l'emportant grâce à un but de Wout Weghorst.

Le No 1 mondial domine Alcaraz et rejoint Sinner en finale Novak Djokovic s'est à nouveau hissé en finale du Masters, en dominant Carlos Alcaraz. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Novak Djokovic a dominé l'Espagnol Carlos Alcaraz 6-3 6-2, samedi en demi-finales des Masters ATP. Le Serbe affrontera l'Italien Jannik Sinner en finale. Djokovic, No 1 mondial et tenant du titre, disputera dimanche sa neuvième finale dans la compétition et peut devenir le premier joueur de l'histoire à remporter le "tournoi des Maîtres" à sept reprises.

Une qualification sans gloire Yann Sommer battu par la frappe croisée de Muhamet Hysani. La Suisse est qualifiée, mais elle n'y arrive plus vraiment... Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS Il n’y aura pas de mauvaise surprise! La Suisse disputera l’été prochain l’Euro 2024 en Allemagne. Elle a assuré sa qualification après un... nouveau partage des points. A Bâle devant 33'000 spectateurs face au Kosovo, la formation de Murat Yakin a concédé un troisième nul (1-1), sans doute moins mortifiant que contre le Bélarus (3-3) et Israël (1-1) avec la qualification au bout du chemin. Mais ce résultat contre un adversaire bien affaibli renforce encore les doutes suscités par la gouvernance de Murat Yakin. La Suisse pourra-t-elle espérer quelque chose l'été prochain avec un sélectionneur dont l'équipe balbutie son football une fois l'heure de jeu passée ? Le juge de paix de Bucarest La Suisse jouera ce mardi à Bucarest face à la Roumanie, victorieuse 2-1 d’Israël, la première place de ce groupe I. Il faudra donc s'imposer pour remporter ce groupe qui lui était promis. Cette rencontre de Bucarest pourrait être celle du juge de paix pour Murat Yakin. Dans la ligne de mire de tous les médias du pays, le sélectionneur ne survivra pas à une quatrième contre-performance de rang. L'Association Suisse de Football (ASF) n'aura pas d'autre alternative que de trancher dans le vif. Sans ses cinq meilleurs joueurs mais avec un Parc St-Jacques aux trois quarts acquis à sa cause, le Kosovo avait fait le pari de tenir le plus longtemps possible le 0-0. Il était tenu à la pause malgré deux chances en or pour Ruben Vargas (5e) et pour Remo Freuler (17e). L’honnêteté commande toutefois de préciser que Yann Sommer a connu deux belles frayeurs lors de ces 45 premières minutes pratiquement à sens unique. A la 29e, le portier de l’Inter était bien près de commettre une faute à la relance devant Elbasan Rashani. A la 38e, l’attaquant de Clermont voyait sa tête frôler le poteau gauche d’un Sommer largement battu. Un malaise qui persiste Avec un corner score de 9-0 et une possession de 66 %, la Suisse a exercé un ascendant presque écrasant. Seulement, il ne se traduisait pas au Totomat. Le malaise persistait donc. Les performances trop neutres de Granit Xhaka et de Xherdan Shaqiri, le déchet accusé par Noah Okafor et Vargas et une incapacité à emballer vraiment la rencontre malgré le déséquilibre des forces en présence pouvaient, en effet, laisser songeur. La délivrance venait tout de suite après la pause avec l’ouverture du score de Vargas. Déjà buteur mercredi, le Lucernois marquait à nouveau de la tête après une remise de Denis Zakaria sur un centre d’Ulisses Garcia. Les deux passeurs n’étaient pas loin d’être les meilleurs éléments d’une équipe qui prend un malin plaisir à se faire peur. L’erreur de relance de Nico Elvedi à la 56e aurait, ainsi, pu conduire à l’égalisation. Elle tombait toutefois à la 82e avec la frappe croisée de De Muhamet Hysenni qui était parti dans le dos de Manuel Akanji et d’Elvedi. Pour la cinquième fois dans cette campagne, la Suisse était incapable de gagner un match après avoir pourtant ouvert le score...

Lausanne barre la route de Zoug Makai Holdener (à gauche) et le Lausanne HC ont obtenu un succès de prestige face à Zoug. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le LHC a empêché les Zougois de prendre la tête de la National League en s'imposant 4-1 samedi soir. Genève-Servette a pour sa part évité le piège en gagnant 5-1 à Bienne. Au lendemain de sa défaite à Rapperswil, Lausanne s'est admirablement repris dans son antre en y faisant trébucher l'EV Zoug, qui a ainsi perdu une occasion de trôner au sommet du classement au détriment d'un Fribourg-Gottéron, au repos samedi. Les Lausannois, qui ont enregistré le retour devant les filets d'Ivars Punnenovs, qui n'avait plus été titularisé depuis la défaite contre Genève le 24 octobre, ont fait mieux que se défendre contre les patineurs de Suisse centrale. Si Dominik Schlumpf avait su répondre à l'ouverture du score de Robin Kovacs (19e), les Zougois n'ont pas trouvé la solution après les deux buts signés Damien Riat (50e) et Théo Rochette (51e) en l'espace de 52 secondes au début du troisième tiers. Christian Djoos (58e) a même salé l'addition en infériorité numérique à la fin d'un match qui permet au LHC de grimper à la 6e place. Genève évite le piège seelandais En déplacement dans le Seeland, Genève-Servette a évité de se prendre les pieds dans le tapis face au HC Bienne. Après l'expulsion de Tino Kessler pour une faute grossière sur le Genevois Theodor Lennström et l'ouverture du score signée Marc-Antoine Pouliot en power-play (15e), le GSHC a toutefois encaissé l'égalisation dès le retour des vestiaires à la suite d'une pénalité très évitable écopée par son gardien Robert Mayer. Alexander Yakovenko s'est chargé de rétablir la parité (21e). Mais cet avertissement a eu le don de réveiller le champion de Suisse. Josh Jooris (29e) et Sakari Manninen (30e) ont inscrit deux buts rapprochés pour permettre aux Aigles de reprendre le large et de voir venir les Biennois. Pouliot (47e) et Valtteri Filppula (56e) ont soigné la différence de buts dans le dernier tiers. Genève talonne Lausanne à la 7e place, tandis que Bienne reste collé au 12e rang provisoire. Toujours lanterne rouge, Ajoie n'a pas relevé la tête en accueillant Ambri-Piotta. Les Jurassiens se sont inclinés 6-2 devant leur public. Dans les autres rencontres de la soirée, Langnau a dominé Kloten 5-2, alors que Lugano a remporté 6-4 un festival offensif contre Davos.

Eray Cömert et Ulisses Garcia titularisés en défense Ulisses Garcia titularisé sur le flanc gauche de la défense. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Murat Yakin a opéré quatre changements pour affronter le Kosovo ce soir à Bâle par rapport au onze de départ de mercredi contre Israël. Il a apporté du sang neuf principalement en défense. Eray Cömert, Nico Elvedi et Ulisses Garcia ont ainsi été titularisés en défense aux côtés de Manuel Akanji. Touché au tendon d'Achille, Ricardo Rodriguez n'entrait pas en ligne de compte pour ce match. Au même titre qu'Edimilson Fernandes, suspendu après son rouge contre Israël. Le quatrième changement concerne bien sûr Xherdan Shaqiri qui prend la place de Zeki Amdouni sur le flanc droit de l’attaque. Le Bâlois deviendra ce soir avec une 118e sélection le deuxième international suisse le plus capé de l'histoire avec Heinz Hermann. Un nul suffira à la Suisse ce soir pour se qualifier pour la phase finale de l'Euro 2024 si Israël ne bat pas la Roumanie dans le même temps. Même si le stade ne leur sera pas acquis, les Suisses ne seront pas confrontés à une tâche insurmontable dans la mesure où le Kosovo est privé, pour diverses raisons, de ses cinq meilleurs joueurs, Arijanet Muric, Amir Rrahmani, Edon Zhegrova, Vedat Muriqi et Milot Rashica. La Suisse évoluera dans la composition suivante : Sommer ; Cömert, Akanji, Elvedi, Garcia ; Freuler, Zakaria, Xhaka ; Shaqiri, Okafor, Vargas.

Martin remporte le sprint et réduit l'écart sur Bagnaia Entre l'Italien Francesco Bagnaia (à gauche) et l'Espagnol Jorge Martin, la lutte sera indécise jusqu'à la fin de la saison. Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté le sprint du Grand Prix du Qatar de MotoGP, avant-dernière manche de la saison. Il a réduit à 7 points l'écart avec le leader du championnat, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), seulement cinquième samedi. Le Madrilène, qui s'était élancé en cinquième position, a réalisé une superbe course et repris sept longueurs au Turinois, parti quatrième et qui n'a jamais semblé dans le coup durant la course, disputée en nocturne sur le circuit de Lusail. "Je savais que j'avais le potentiel de gagner. Je suis bien parti, puis je suis sorti un peu large mais après j'ai réussi à redoubler tous les autres pilotes et quand j'étais en tête j'étais très rapide", a expliqué Martin. Bagnaia, qui avait une petite chance d'être sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive au Qatar, ne peut désormais plus décrocher le titre dans le Golfe et tout se jouera donc le week-end prochain, lors du dernier week-end de la saison à Valence. Très nerveux Martin, apparu très nerveux et pas à son aise vendredi lors des essais et samedi après-midi lors des qualifications, a su garder la tête froide dans la soirée pour s'imposer avec autorité et mettre la pression sur le tenant du titre. "Gagner aujourd'hui était important pour réduire l'écart donc c'est bien, mais demain (dimanche) sera encore le grand moment du week-end avec le Grand Prix donc j'espère pouvoir continuer à réduire l'écart", a affirmé l'Espagnol. Après un bon départ qui l'a vu s'emparer de la troisième, le pilote Pramac est sorti un peu large dans un virage et a perdu deux rangs. Mais il n'a pas tardé à reprendre sa marche en avant. Au deuxième tour, il a d'abord doublé Marc Marquez (Honda) avant de réaliser un superbe dépassement sur Bagnaia à l'intérieur en retardant au maximum son freinage et en touchant même son adversaire, qui a aussi été doublé par Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini) dans la foulée. En fin de cinquième tour, peu avant la mi-course, Martin a ensuite dépassé Alex Marquez (Ducati-Gresini) et Luca Marini (Ducati-VR46) pour prendre les commandes et ne plus jamais les lâcher. Il a petit à petit creusé l'écart sur ses concurrents, mais a tremblé dans les dernières minutes où il a dû résister au retour inattendu de Di Giannantonio, qui a finalement échoué à moins de quatre dixièmes, tandis que Bagnaia a terminé à presque quatre secondes du vainqueur. Note: Complété

Sinner en finale, l'Italie continue de rêver L'Italien Jannik Sinner jouera la finale devant son public à Turin. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Jannik Sinner est sur son nuage depuis le coup d'envoi des Masters ATP à Turin: devant un public tout acquis à sa cause, l'Italien a empoché samedi son billet pour la finale. Il a dominé le Russe Daniil Medvedev 6-3 6-7 (4/7) 6-1. Premier Italien à atteindre les demi-finales des Masters, Sinner, 22 ans, peut décrocher dimanche le titre le plus important de sa jeune carrière. Il lui faudra battre le Serbe Novak Djokovic ou l'Espagnol Carlos Alcaraz, no 1 et no 2 mondiaux, qui sont opposés dans la seconde demi-finale en soirée (21h00). Mais sur ce qu'il a démontré durant cette demi-finale et même depuis le début de l'édition 2023 du "tournoi des Maîtres", le no 4 mondial ne craint personne. A l'entendre, le soutien du bruyant public turinois a fait la différence en demi-finale contre un adversaire qu'il avait déjà affronté quatre fois en 2023, à chaque fois en finale, pour un bilan de deux succès chacun (Pékin et Bâle pour Sinner, Rotterdam, Miami pour Medvedev). "Cela a été un match très, très difficile, Daniil a commencé le match en jouant mieux que moi, j'ai quand même réussi à le breaker dans ce premier set. Depuis que je suis arrivé ici à Turin, je ressens quelque chose d'incroyable, cela me donne une énergie folle", a expliqué au public après son succès Sinner, pour la première fois en finale des Masters à sa deuxième participation. "J'ai très bien servi, je suis très content de ma prestation et on verra e qui se passera dimanche", a souligné l'Italien qui visera un onzième titre, le cinquième de l'année. Sinner a fait craquer moralement son adversaire dans le troisième set en prenant d'emblée son service pour mener 3-0, puis 4-1, moment où Medvedev a perdu complétement les pédales en cassant une raquette et en commençant à haranguer des spectateurs, trop bruyants à son goût. Vainqueur de ses trois matches de poule, Sinner peut empocher dimanche 4,8 millions de dollars (4,25 M francs) s'il remporte la finale et réussit donc un sans-faute.

Vinicius forfait plusieurs semaines Vinicius Junior s'est blessé contre la Colombie. Image: KEYSTONE/AP/Ivan Valencia L'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior, touché jeudi lors du match du Brésil face à la Colombie, souffre d'une blessure à la cuisse gauche et son absence devrait être de plusieurs semaines. Les examens médicaux réalisés par l'international brésilien à son retour à Madrid ont révélé "une rupture du biceps fémoral avec atteinte du tendon distal de la jambe gauche", écrit le Real Madrid dans un communiqué. Ces examens confirment le diagnostic initial de la sélection brésilienne pointant "une blessure au muscle postérieur de la cuisse gauche" pour sa star de 23 ans, qui a dû déclarer forfait pour le choc contre l'Argentine mardi au stade Maracana de Rio de Janeiro, comptant pour la 6e journée des qualifications au Mondial-2026. Le club madrilène n'a pas précisé la durée d'indisponibilité de son joueur, mais Vinicius devrait manquer plus de deux mois de compétition et ne pas pouvoir rejouer avant 2024, selon la presse espagnole. Un nouveau coup dur pour "Vini", qui avait déjà été éloigné des terrains pendant plus d'un mois après une blessure à la cuisse droite fin août contre le Celta Vigo en Liga. "Je crois que c'est la même blessure que l'autre fois. J'ai ressenti une douleur à l'arrière de la cuisse", avait-t-il commenté à l'issue du récent match perdu par le Brésil contre la Colombie (2-1) à Baranquilla. L'absence de Vinicius vient s'ajouter à la longue liste des blessés au Real, privé de Jude Bellingham (épaule), Eduardo Camavinga (genou), Aurélien Tchouaméni (pied), Kepa (adducteur), Thibaut Courtois (genou), Eder Militao (genou) et Arda Guler (cuisse).

Forfait d'Andy Murray, blessé à l'épaule Blessé à l'épaule, Andy Murray ne participera pas aux quarts de la Coupe Davis Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Andy Murray, ancien no 1 mondial, renonce au quart de finale de la Coupe Davis Serbie - Grande-Bretagne prévu la semaine prochaine à Malaga. Ceci en raison d'une blessure à l'épaule. "Je me suis légèrement blessé à l'épaule, ce qui signifie que je ne pourrai pas participer à la Coupe Davis", a déclaré l'Ecossais, 36 ans et 42e mondial, cité par la Fédération internationale de tennis (ITF) sur X (ex-Twitter). "Je suis déçu de ne pas pouvoir faire partie de l'équipe mais je me concentre maintenant sur la rééducation et la préparation de la nouvelle saison", a ajouté le triple vainqueur en Grand Chelem. Il devait affronter avec l'équipe de Grande-Bretagne la Serbie du no 1 mondial Novak Djokovic en quarts de finale de la phase à élimination directe de la Coupe Davis, organisée du 21 au 26 novembre à Malaga. Les trois autres quarts opposeront le Canada, tenant du titre, à la Finlande, la République tchèque à l'Australie et l'Italie aux Pays-Bas. Andy Murray avait mené la Grande-Bretagne à la victoire en Coupe Davis en 2015.

Slalom de Gurgl: Yule 5e, triplé autrichien Daniel Yule a pris la 5e place du slalom de Gurgl Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Daniel Yule a pris la 5e place du premier slalom de Coupe du monde à Gurgl. Les Autrichiens ont réussi le triplé grâce à Manuel Feller, Marco Schwarz et Michael Matt. Il n'a pas manqué grand-chose à Daniel Yule pour signer le 16e podium de sa carrière en slalom. Trois centièmes. Trois fois rien. Un petit coup de carre intempestif. Moyen le matin avec une 13e place, Daniel Yule a plutôt bien négocié son deuxième passage. Malheureusement et alors qu'il a compté jusqu'à 0''42 d'avance, le skieur du Val Ferret n'a pas eu les centièmes de son côté, laissant Michael Matt et Dave Ryding devant lui pour trois centièmes. Dans l'aire d'arrivée, Yule a exprimé sa colère. Au final, Yule manque le podium de peu mais termine meilleur Suisse. Alors que Loïc Meillard (4e), Ramon Zenhäusern (8e) et Marc Rochat (9e) avaient intégré le top 10 en matinée, ils ont raté leur second passage. Loïc Meillard avait mieux performé que ses compatriotes en matinée. 4e à 1''10 du leader, le Valaisan d'origine neuchâteloise avait produit du bon ski. Mais comme en géant à Sölden où il avait perdu un ski, le skieur d'Hérémence n'a pas rallié l'arrivée après avoir enfourché sur le haut. Rochat et Zeno reculent Marc Rochat n'a pas su non plus confirmer. Le Vaudois, 4e lors des finales de Soldeu, n'a pas attaqué le mur de la meilleure des façons, abandonnant une seconde. Rochat a reculé en 19e position. Situation similaire pour Ramon Zenhäusern. Le géant de Bürchen avait limité la casse en prenant la 8e place le matin. La deuxième manche a tourné au calvaire pour une 22e place finale. Et le Haut-Valaisan n'a pas commis de grosse faute, il n'a simplement pas trouvé la bonne formule sur les hauts de la station autrichienne. Si le résultat s'ensemble des Suisses s'apparente à une déception, six d'entre eux ont pu se hisser en deuxième manche. Respectivement 27 et 29e après le run initial, Luca Aerni et Tanguy Nef ont réussi une petite remontée pour terminer ex-aequo au 20e rang. Course perturbée Ce slalom de Gurgl a tourné à la fiesta autrichienne. Largement en tête le matin, Manuel Feller a résisté à la pression pour devancer Marco Schwarz de 0''23 et signer son troisième succès en Coupe du monde. A noter encore que la course a été interrompue quelques minutes aux alentours de 14h30 en raison de protestataires défenseurs du climat. Cette action n'a pas ravi Henrik Kristoffersen qui a dû être retenu dans l'aire d'arrivée.

Slalom de Gurgl: les Suisses en embuscade, Feller domine Loic Meillard 4e provisoire au slalom de Gurgl Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard occupe la 4e place au terme de la première manche du slalom de Gurgl. Le premier tracé a été outrageusement dominé par Manuel Feller. La première moitié de cette nouvelle étape de la Coupe du monde a donc souri à un local. Feller a relégué la concurrence à près d'une seconde! Clément Noël pointe à 0''94. Dans le camp suisse, on dire: peut mieux faire. Loïc Meillard a très bien négocié le haut du parcours avant de faiblir pour terminer à 1''10. Le Valaisan d'origine neuchâteloise n'est donc qu'à 0''11 du podium provisoire et de Fabio Gstrein. Ramon Zenhäusern n'a pas franchement bien maîtrisé le mur, perdant plus d'une seconde sur Feller pour se poser à 1''40. Il occupe le 8e rang juste devant un Marc Rochat solide. Daniel Yule est un peu plus loin, 13e à 1''63 en ayant lui aussi connu des soucis dans le mur. Cela s'est moins bien passé pour Luca Aerni, seulement 23e à 3''06.

Trop de vent, la première descente annulée Trop de vent à Zermatt pour la descente dames Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Rebelote. Après les messieurs, voici que la première descente dames de Zermatt/Cervinia a été annulée en raison d'un vent trop fort. Mercredi et vendredi, les entraînements sur la nouvelle piste de Coupe du monde avaient déjà été victimes des mauvaises conditions météorologiques et de vent. Jeudi, la piste Gran Becca avait tout de même pu être utilisée pour l'entraînement nécessaire à la course, mais dans des conditions variables. Samedi, le vent a joué les rabat-joie dans des conditions d'abord ensoleillées. Celui-ci a empêché la mise en service des remontées mécaniques tôt le matin. Le coup d'envoi de la saison de vitesse devrait donc être donné dimanche (11h45). Si la descente ne pouvait avoir lieu, les spécialistes de vitesse devront attendre trois semaines. Du 8 au 10 décembre, deux Super-G et une descente sont au programme à St-Moritz.

Charles Leclerc partira en pole position à Las Vegas Charles Leclerc en pole à Vegas Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT Charles Leclerc a signé le meilleur temps des qualifications. Il s'élancera en pole position du Grand Prix de Las Vegas, où la F1 fait son grand retour. Son coéquipier Carlos Sainz a réussi le deuxième meilleur temps, mais sera pénalisé de dix places sur la grille de départ, laissant la deuxième position à Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré d'un troisième titre de champion du monde. Leclerc partira en pole pour la 5e fois cette saison (en Belgique il avait profité d'une pénalité infligée à Verstappen, plus rapide), et la 23e fois de sa carrière à 26 ans. "Je suis heureux bien sûr, pour la première à Las Vegas (les deux Grand Prix de 1981 et 1982 étaient les "Grand Prix du Caesar Palace"), un évènement incroyable. Je suis un peu déçu quand même de ma Q3, je n'ai pas fait un super travail mais ça a été suffisant pour la pole. On va essayer de tout mettre bout à bout pour gagner ici." Sainz a permis à Ferrari de signer les deux meilleurs chronos du jour mais partira de la 12e position samedi à 22h (7h en Europe), en raison d'une pénalité de 10 places subie jeudi pour des réparations sur sa monoplace après avoir heurté une bouche d'égout qui a perturbé la première journée. George Russell (Mercedes) et Pierre Gasly (Alpine), une surprise, partiront en deuxième ligne, alors que deux des favoris, Sergio Perez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont été éliminés dès la Q2.