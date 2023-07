Djokovic en quarts ++ Evenepoel à la Vuelta

Parmi ses victimes figurent notamment les célèbres gymnastes olympiques Simone Biles, Aly Raisman et McKayla Maroney, mais il avait aussi commis des agressions contre des athlètes de l'université d'Etat du Michigan et dans un club de gymnastique à Lansing où il travaillait.

Larry Nassar, 59 ans, ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique, purge une peine de prison à vie après avoir été condamné à de lourdes peines en 2017 et 2018 pour des agressions sexuelles sur au moins 265 gymnastes, la plupart mineures, une affaire qui a marqué les Etats-Unis et le monde sportif.

Détenu dans une prison fédérale de haute sécurité de Sumterville, en Floride, Larry Nassar a été poignardé dimanche par un autre détenu à 10 reprises, notamment au niveau du cou et de la poitrine, a indiqué à l'AFP Joe Rojas, président de la branche locale du syndicat de l'American Federation of Government Employees.

Sa carrière a failli s'arrêter le 24 janvier lors d'un match à Ambri-Piotta. Suite à un choc violent, le Vaudois avait dû subir l'ablation d'un rein. Annoncé out pour la saison dans un premier temps, il avait effectué un retour surprise le 24 mars lors du 5e match des quarts de finale contre Lugano. Il a ainsi enchaîné quatorze matches de séries finales avec 6 points (1 but) à la clé.

Avec Vingegaard "on lâche des bombes à chaque étape", dit Pogacar

Tadej Pogacar s'attend � une action des Jumbo pour le d�sar�onner. Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole

Avec Jonas Vingegaard "on lâche des bombes à chaque étape", a souligné lundi Tadej Pogacar qui se régale sur le Tour de France et se dit prêt à aller reconquérir sa couronne abandonnée l'an dernier.

Q: Pensez-vous avoir renversé la dynamique dans ce Tour face à Vingegaard ?

R: "Ça va dans le bon sens. Je ne sais pas pour Jonas, mais moi je me sens de mieux en mieux à chaque jour qui passe. Je suis impatient de reprendre la route demain. La dernière semaine devrait même être meilleure que la première. Ça ne sera peut-être pas le cas, mais je ne pense pas. Jonas a dit que les Alpes lui conviennent mieux? On verra. Moi aussi j'aime les étapes alpestres. J'en ai reconnu certaines, j'en ai couru d'autres déjà en compétition. Année après année, je progresse dans les longues ascensions, je souffre moins de la chaleur. Je me sens prêt."

Q: Etes-vous surpris par votre niveau après votre blessure au poignet ?

R: "Pas vraiment. J'étais plus surpris de perdre du temps dans Marie Blanque. Je savais que j'étais bien en arrivant sur le Tour. C'est mon quatrième. J'ai beaucoup appris, aussi sur la manière de courir. C'est sympa de se lancer dans des raids solitaires de 50 kilomètres mais sur une course de trois semaines, il faut savoir se ménager, courir avec sa tête. Tu ne peux pas te permettre de flamber un jour et de tout perdre le lendemain. Probablement je deviens vieux. Ma vie avec le maillot blanc (de meilleur jeune) arrive à sa fin (rires)."

Q: Comment qualifieriez-vous votre rivalité avec Vingegaard ?

R: "C'est une belle rivalité. L'année dernière, on a assisté à l'un des meilleurs Tours de France de l'histoire. Et là, il s'est déjà passé beaucoup de choses en seulement une semaine. On lâche des bombes l'un sur l'autre à chaque étape. C'est vraiment une belle compétition entre nous, Je sais que la Jumbo-Visma (l'équipe de Vingegaard) va tout faire pour me faire craquer sur une étape comme l'année dernière au Granon. Mais je suis préparé à répondre à toutes les tactiques qu'ils pourront utiliser."

PROPOS recueillis en visioconférence de presse