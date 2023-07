Djokovic forfait ++ Nouveau contrat pour Kurashev

Kurashev obtient 4,5 millions sur deux ans avec Chicago Kurashev a obtenu un nouveau contrat de 4,5 millions de dollars sur deux ans Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Philipp Kurashev a obtenu un nouveau contrat de deux ans avec Chicago, qui l'avait drafté au 4e tour (120e position) en 2018. L'attaquant bernois de 23 ans touchera un salaire de 2,25 millions de dollars par saison. Auteur de 25 points (9 buts, 16 assists) en 70 matches lors de la dernière saison régulière, Philipp Kurashev n'avait pas trouvé d'accord avec les Blackhawks pour un nouveau contrat. Il espérait 2,65 millions par an après en avoir touché 750'000 durant l'exercice 2022/23, alors que la franchise de l'Illinois proposait 1,4 million. Le cas du Bernois, qui évoluera au côté du très attendu no 1 de la draft 2023 Connor Bedard à Chicago, est le premier à avoir été tranché par un juge dans le cadre de l'arbitrage salarial. Le deuxième a vu le gardien de Toronto Ilya Samsonov décrocher un contrat d'un an qui lui rapportera 3,55 millions. Le Russe réclamait 4,9 millions, et les Maple Leafs lui avaient offert 2,4 millions.

Djokovic forfait pour Toronto Djokovic renonce au Masters 1000 de Toronto Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Novak Djokovic a renoncé à participer au Masters 1000 de Toronto (7-13 août), ont annoncé les organisateurs du tournoi canadien dimanche soir. Le no 2 mondial s'est dit fatigué. "J'ai toujours aimé venir jouer au Canada, mais après en avoir discuté avec mon équipe, nous pensons que c'est la bonne décision à prendre", a déclaré Novak Djokovic dans un communiqué publié par la Fédération canadienne. Le forfait du Serbe intervient une semaine après sa défaite en cinq sets et 4h45' en finale à Wimbledon face au no 1 mondial Carlos Alcaraz. Il visait un cinquième sacre consécutif à Londres et un 24e en Grand Chelem, ce qui aurait fait de lui le joueur, homme et femme confondus, le plus titré de l'histoire à égalité avec Margaret Court.

100 m dos: Mityukov 6e des séries Mityukov a sign� le 6e temps des s�ries du 100 m dos Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov a brillé pour sa première course dans les Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Genevois s'est hissé en demi-finales du 100 m dos avec le 6e temps des séries. Antonio Djakovic, sur 200 m libre, et Lisa Mamié, sur 100 m brasse, disputeront également les demi-finales lundi après-midi. Septième sur 200 m dos, sa discipline fétiche, lors des championnats du monde 2022 à Budapest, Roman Mityukov a nagé en 53''57 lors des séries du 100 m dos lundi matin. Le médaillé de bronze des Européens 2021 a manqué de 0''02 son record de Suisse, qu'il devra approcher voire battre pour aller en finale. Antonio Djakovic, brillant 6e sur 400 m libre dimanche, et Lisa Mamié se sont montrés bien moins convaincants lundi matin. Mais ils ont assuré l'essentiel en se qualifiant pour les demi-finales, tous deux avec le 16e et dernier ticket disponible. Djakovic a réussi 1'46''70 sur 200 m libre, Mamié 1'06''67 sur 100 m brasse. Quatrième représentante de Swiss Aquatics engagée lundi matin au Japon, Nina Kost a en revanche échoué dès les séries du 100 m dos. La sociétaire du Genève-Natation n'a pu faire mieux que 31e en 1'02''03, restant à plus d'une seconde et demie de son record de Suisse.

Une première grande victoire pour Brian Harman Premi�re grande victoire pour Brian Harman. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Brian Harman est le vainqueur inattendu du British Open 2023 qui s'est déroulé à Hoylake bei Liverpool. 26e mondial, l'Américain a laissé la concurrence à six coups. Comme la veille, Brian Harman a connu dimanche une entame difficile avec deux bogeys qui devaient permettre à l'Espagnol Jon Rahm, le vainqueur cette année du Masters d'Augusta, de revenir à 3 coups. Mais le retour de Brian Harman fut à nouveau parfait pour tuer tout suspense. A 36 ans, Brian Harman cueille sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Jon Rahm a partagé la deuxième place avec l'Australien Jason Day, le Coréen Tom Kim et l'Autrichien Sepp Straka. A 30 ans, Sepp Straka, qui possède également la nationalité américaine, ne cesse de monter en puissance sur le Circuit de l'US PGA. Cette place d'honneur annonce des lendemains radieux.

La dernière étape à Jordi Meeus, le jaune à Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard: un deuxi�me Tour de France pour le Danois. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Jordi Meeus a signé le plus grand succès de sa carrière lors de l'épilogue du Tour de France sur les Champs-Élysées. Le Belge a devancé son compatriote Jasper Philipsen. Ultra-dominateur depuis le début de la grande boucle, le maillot vert a été battu à la photo finish par le coureur de la Bora. Jonas Vingegaard (Jumbo), qui a relâché son effort dans le dernier kilomètre remporte, pour sa part, son deuxième Tour de France. Vainqueur l'an dernier, le Danois avait pris une option décisive mardi lors du contre-la-montre couru dans les Alpes. Il devance le Slovène Tadej Pogacar (UAE) avec une marge confortable de 7'29'', plus large écart depuis 2014. Le Britannique Adam Yates (UAE) complète le podium.

Une barre trop haute pour Céline Naef et Leandro Riedi Rien � faire pour C�line Naef contre Donna Vekic dimanche � Nice. Image: KEYSTONE/EPA ANP/SANDER KONING La Suisse n'a pas gagné à Nice une cinquième Hopman Cup. Céline Naef et Leandro Riedi se sont logiquement inclinés 2-0 devant la Croatie en finale. Finalistes bien inattendues après leur succès devant le Danemark et la France, la Schwtzoize et le Zurichois n'ont pas pesé lourd en finale devant deux joueurs bien aguerris. On veut parler, bien sûr, de Donna Vekic et de Borna Coric. Dans le premier simple, Donna Vekic s'est imposée 6-3 6-4 devant Céline Naef en 1h26'. Borna Coric s'est montré plus expéditif encore avec une victoire 6-1 6-4 en 1h19' face à Leandro Riedi. On ne peut pas vraiment reprocher grand-chose aux deux représentants de Swiss Tennis dans la mesure où la barre était placée très haut dimanche. On regrettera toutefois leur fébrilité en fin de match. Céline Naef a lâché trop facilement son service à 4-4 au second set alors que Leandro Riedi devait commettre deux doubles fautes dans le dernier jeu... Jakob Hlasek, Manuela Maleeva-Fragnière, Roger Federer, Martina Hingis et Belinda Bencic avaient offert à la Suisse la victoire dans cette épreuve qui était organisée à Perth en début d'année avant cette première édition à Nice. Reconnue par la Fédération internationale, la Hopman Cup a toujours été considérée comme un tournoi-exhibition.

Le Lausanne-Sport terrassé par un penalty à la... 97e minute Le Lausannois Alvyn Sanches laisse sur place Cheikh Niasse. Une image qui illustre le culot du n�o-promu au Wankdorf. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Terrassé par un penalty à la 97e minute, le Lausanne-Sport a vécu un retour en Super League bien amer à Berne. Cette défaite 2-1 ne doit pas toutefois occulter une performance de choix. Une faute de main d'Archie Brown dans le temps additionnel a permis à Cedric Itten de donner la victoire au Champion en titre. Même si la dernière demi-heure fut éprouvante, les Lausannois n'auraient strictement rien volé au Wankdorf avec le point du nul. Face à des Bernois un brin émoussés et privés de Christian Fassnacht parti finaliser son transfert à l'étranger, ils ont été les plus percutants en première période. Anthony Racioppi a, dû, ainsi sortir l'arrêt du match sur une tête d'Anel Husic pour préserver le 0-0. Menés au score à la 51e après une frappe déviée de Joël Monteiro, un ex de la maison, le Lausanne-Sport a réagi immédiatement grâce à un éclair d'Aliou Baldé qui a su tourmenter comme jamais Loris Benito avant d'armer sa frappe victorieuse. Malheureusement, les Vaudois n'ont pas été en mesure d'enchaîner vraiment après ce but en raison de l'emprise physique imprimée par les Bernois. L'apport venu du banc s'est, une fois de plus, révélé très précieux pour l'équipe de Raphaël Wicky. Avec leur contingent XXL, les Young Boys bénéficient d'une marge de manoeuvre incomparable. Yverdon loin du compte A Zurich, Yverdon a pu mesurer tout le chemin qu'il doit encore parcourir pour être en mesure de tenir le choc au sein de l'élite. Sans démériter mais sans avoir vraiment pu "peser" sur le match comme Lausanne à Berne, le Champion de la Challenge League s'est incliné 2-0 sur des réussites de Jonathan Okita (27e) et de Nikola Katic (54e). Marco Schällibaum a une semaine devant lui pour parfaire l'intégration de ses recrues avant de défier les Young Boys à Neuchâtel. A défaut d'exiger un résultat, on demandera aux Yverdonnois une prestation bien plus aboutie qu'au Letzigrund.

Troisième chrono de l'histoire pour Femke Bol Femke Bol (ici � Athletissima) a sign� le 3e temps de l'histoire dimanche � Londres Image: KEYSTONE/EPA Femke Bol a signé une performance époustouflante dimanche dans l'étape de la Ligue de diamant de Londres. La protégée du coach fribourgeois Laurent Meuwly a réalisé le 3e chrono de l'histoire sur 400 m haies, établissant un nouveau record d'Europe. Le relais masculin helvétique du 4x100 m a par ailleurs terminé au 5e rang. Deuxième des Mondiaux 2022 derrière la reine Sydney McLaughlin, Femke Bol s'est imposée en 51''45 dimanche. La Néerlandaise de 23 ans a amélioré de 0''58 son propre record d'Europe, établi aux JO de Tokyo où elle s'était parée de bronze. Elle a couru 0''01 plus vite que McLaughlin lors de son sacre olympique de 2021. Seule Sydney McLaughlin (50''68 en finale des derniers Mondiaux, 51''41 lors des Trials 2022) s'est d'ailleurs déjà montrée plus rapide sur 400 m haies. Mais l'Américaine (23 ans également) ne défendra pas son titre le moins prochain à Budapest: elle tentera sa chance sur le 400 m plat en Hongrie. Trois autres meilleures performances mondiales de l'année ont été réalisées dimanche à Londres. Noah Lyles a amélioré sa propre meilleure marque sur 200 m, avec un chrono de 19''47. La Kényane Jackline Chepkoech a quant à elle signé un meilleur temps de l'année sur le 3000 m steeple (8'57''35). La dernière MPM a été l'oeuvre du relais 4x100 m japonais, qui s'est imposé en 37''80 dans une course où le quatuor suisse a également brillé. Pascal Mancini, Timothé Mumenthaler, Bradley Lestrade et Silvan Wicki ont réalisé 38''53, manquant le record de Suisse pour 0''17 seulement.

Verstappen offre un succès historique à Red Bull Max Verstappen a survol� les d�bats dimanche en Hongrie Image: KEYSTONE/AP/Denes Erdos Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le GP de Hongrie, fêtant ainsi son 7e succès consécutif et le 9e de la saison. Le leader du championnat du monde de F1 a devancé de plus de 30 secondes son dauphin Lando Norris (McLaren-Mercedes). Cette victoire, la 44e au total pour Max Verstappen dans la catégorie-reine du sport automobile, est historique. Il s'agit de la douzième d'affilée pour Red Bull, un record absolu pour une écurie en Formule 1. Sa dernière "défaite" remonte à l'avant-dernière course de la saison 2022, au Brésil. Red Bull n'a néanmoins pas signé le doublé dimanche en Hongrie, où le double champion en titre a survolé les débats pour s'imposer avec une marge de 33''731 sur Lando Norris. Sergio Perez doit en effet se contenter de la 3e place et accuse désormais 110 points de retard sur Verstappen au classement des pilotes. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, parti en pole position, a échoué au pied du podium. Prometteurs 5e et 7e lors des qualifications, les pilotes d'Alfa Romeo-Ferrari Zhou Guanyu et Valtteri Bottas ont quant à eux terminé hors des points.

Un double suisse qui a fait fureur Stan Wawrinka et Dominic Stricker: une superbe victoire que l'on n'attendait peut-�tre pas... Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT A défaut d'avoir livré la marchandise en simple, Dominic Stricker et Stan Wawrinka ont touché l'excellence en double à Gstaad. Ils ont cueilli le titre avec un réel brio. En finale, le Bernois et le Vaudois se sont imposés 7-6 (10/8) 6-2 face à la paire tête de série no 1 du tableau formée du Brésilien Marcelo Demoliner et du Néerlandais Matwe Middlekoop. Les deux Suisses n'ont concédé aucune balle de break. Dans le jeu décisif de la première manche, ils ont toutefois dû écarter une balle de set avant de prendre la main. Associés en Coupe Davis à Trèves en février dernier, Dominic Stricker et Stan Wawrinka s'alignaient pour la première fois dans un tournoi ATP. Ce fut un coup de maître qui permet à Dominic Stricker de remporter un deuxième titre dans l'Oberland après son succès avec Marc-Andrea Hüsler en 2021. Quant à Stan Wawrinka, cette victoire panse les plaies des deux défaites qu'il avait concédées en finale à Gstaad en 2004 avec Marc Rosset et en 2008 avec Stéphane Bohli. La route des deux hommes va se séparer ces prochains jours. Dominic Stricker sera en lice au Challenger de Zoug où il détient le titre. Quant à Stan Wawrinka, il jouera à Umag où il sera opposé au premier tour à un qualifié pour retrouver éventuellement en huitième de finale Marc-Andrea Hüsler.

Les Suissesses fixées sur leur sort La jeune Celine Naef affrontera la t�te de s�rie no 2 du tableau au 1er tour � Lausanne Image: KEYSTONE/EPA ANP/SANDER KONING Le sort n'a pas été trop cruel pour les cinq Suissesses engagées au Ladies Open de Lausanne qui débute ce lundi. La tâche la plus ardue sera toutefois pour Céline Naef (WTA 157) opposée à l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 42), tête de série no 2 du tableau. Viktorija Golubic (WTA 109) rencontrera, pour sa part, la Française Alizé Cornet (WTA 68), finaliste du tournoi en 2019. Jil Teichmann (WTA 124) affrontera la Russe Erika Andreeva (WTA 159) dont la soeur cadette Mirra Andreeva (WTA 66) s'avance avec la fraîcheur de ses 16 ans comme l'une des favorites du tournoi. Enfin, Simona Waltert (WTA 131) et Simona Bandecchi (WTA 428) n'auront pas grand-chose à perdre devant respectivement la Roumaine Ana Bogdan (WTA 49) et l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 51).

Le FC Sion gagne avec la manière à Vaduz Reto Ziegler inscrit sur penalty le 2-0 pour le FC Sion. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER On sait toujours jouer au football à Sion ! Les Sédunois ont entamé à Vaduz de la plus belle des manières leur saison dans le "purgatoire" de la Challenge League. 47 jours après la tragique défaite à la Pontaise devant le SLO en barrage retour synonyme d'une relégation affligeante, le FC Sion s'est imposé 2-0 en Principauté. Le 1-0 est tombé à la 21e minute sur une action magnifique conclue par Ilyas Chouaref. A la 52e, l'éternel Reto Ziegler transformait imparablement un penalty accordé pour une main dans la surface. Avec son organisation en 4-2-3-1 qui voit notamment Kevin Bua évoluer un cran plus bas et Ilyas Chouaref donner sa pleine mesure en soutien direct de l'attaquant, Didier Tholot a su procurer à son équipe un équilibre que ses prédécesseurs avaient été bien incapables de trouver. Même s'il est bien trop tôt pour tirer des enseignements définitifs surtout pour un club qui est capable à chaque instant de s'inventer des crises, le FC Sion vu ce dimanche à Vaduz fut bien séduisant. Il lui reste désormais à poursuivre dans le même registre vendredi lors de la venue du FC Aarau d'Alex Frei à Tourbillon pour le premier choc de la saison.

Ariarne Titmus et Léon Marchand à la fête La joie d'Ariarne Titmus, sacr�e sur 400 libre avec un record du monde � la cl� Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man La première journée des Mondiaux en grand bassin de Fukuoka a été marquée par deux records du monde individuels, signés Ariarne Titmus et Léon Marchand. Premier grand moment de ces joutes, la finale du 400 m libre dames a tenu ses promesses. Ariarne Titmus a cueilli l'or en signant un nouveau record du monde (3'55''38). L'Australienne a amélioré de 0''70 la marque de la Canadienne Summer McInthosh, seulement 4e de cette finale, pour devancer l'Américaine Katie Ledecky. Le prodige Léon Marchand a également réussi une nouvelle meilleure marque mondiale, en finale du 400 m 4 nages. Le Français de 21 ans a défendu victorieusement son titre dans la discipline en réussissant 4'02''50, soit 1''34 de mieux que l'ancien chrono de référence réalisé par la légende Michael Phelps aux JO de Pékin 2008. Un troisième record du monde a même été battu dimanche, oeuvre du relais féminin australien du 4x100 m libre (3'27''06). Ce quatuor, emmené par la championne du monde 2022 du 100 m libre Mollie O'Callaghan (52''08 sur le premier relais), ne comprenait même pas Ariarne Titmus.

La France tenue en échec 0-0 par la Jamaïque La France a �t� tenue en �chec par la Jama�que dimanche Image: KEYSTONE/EPA/DEAN LEWINS L'équipe de France a manqué son entrée dans le Mondial dames. Les joueuses du coach Hervé Renard ont été tenues en échec par la Jamaïque (0-0) dans le groupe F dimanche à Sydney. Les Françaises ont dominé, sans jamais trouver la faille face à une solide défense jamaïcaine. L'objectif affiché des demi-finales, comme en 2011, semble encore très loin au regard d'un match inaugural sans réelles combinaisons ni rythme. La jeune défenseure Maëlle Lakrar a failli libérer la route de la France en toute fin de match, le ballon touché entre son épaule et sa tête passant toutefois au-dessus du but (88e). Puis, une tête de Kady Diani a touché la barre puis le poteau (90e). Sans rentrer... Les Bleues joueront une deuxième rencontre importante face au Brésil, samedi prochain, pour espérer une qualification en huitièmes de finale. Il leur faudra plus de justesse technique, de construction et d'impacts physiques pour espérer briser le fameux plafond de verre du quart de finale dans un Mondial.