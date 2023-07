Djokovic trop fort pour Wawrinka ++ Bencic confiante

Impitoyable Novak Djokovic Rien � faire pour Stan Wawrinka contre Novak Djokovic. Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Impitoyable Novak Djokovic ! Pressé de conclure avant le couvre-feu de 23h00, il n'a pas laissé la moindre ouverture à Stan Wawrinka (ATP 88) en seizième de finale de Wimbledon. Le premier affrontement entre les deux hommes à Church Road a souri comme tout le monde l'attendait au Serbe, victorieux 6-3 6-1 7-6 (7/5) après 2h06' de jeu dans une rencontre disputée dans les conditions de l'indoor. Une fois le premier break en poche, obtenu au sixième jeu, le quadruple tenant du titre a déroulé pendant près d'une heure. Irrésistible en fond de court, il a témoigné d'une très grande application avec le souci de gagner vite et bien contre un adversaire qui l'avait tout de même battu lors de deux finales du tournoi de Grand Chelem. Wawrinka à 2 points du 3e set En panne de premières balles lors des deux premiers sets (35% et 39%), Stan Wawrinka a su toutefois rebondir pour offrir une excellente réplique dans la troisième manche. Il a, ainsi, entraîné son rival dans un jeu décisif au cours duquel il aura eu le bonheur de mener 5/3. Mais le malheur aussi de perdre les quatre derniers points du match. Une statistique souligne toutefois l'emprise du Serbe sur cette rencontre. Il n'a pas concédé la moindre balle de break sur les 15 jeux de services qu'il a joués. Si Novak Djokovic, qui rencontrera Hubert Hurkacz dimanche, est toujours en course pour un huitième sacre à Wimbledon, Stan Wawrinka a une bonne semaine devant lui pour préparer son grand retour à Gstaad. Finaliste en 2005 contre Gaston Gaudio, le Vaudois n'est plus monté dans l'Oberland depuis dix ans. Le soutien du public suisse peut le pousser très loin.

"Je n'aurai rien à perdre" Le soleil brille � nouveau pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN "J'avais la sensation d'avoir le contrôle total sur ce match. Et croyez-moi, c'est une sensation très agréable !" Belinda Bencic ne boude pas son plaisir. Son 3e tour contre Magda Linette l'a ravi. Avec le retour de la chaleur et du soleil, Belinda Bencic a trouvé, il est vrai, des conditions de jeu qu'elle estime "idéales". "Je déteste le froid et le vent comme lors de mon premier tour, glisse la Championne olympique qui sait toutefois que les prévisions météorologiques des prochains jours ne sont pas emballantes. Jouer avec le toit fermé ne me dérange pas. Au contraire." Toit ou pas toit, Belinda Bencic estime qu'elle aura sa chance dimanche contre la no 1 mondiale Iga Swiatek. "C'est un superbe défi. Et je n'aurai rien à perdre dans ce huitième de finale", sourit-elle. Elle garde le souvenir d'une victoire sur la Polonaise dans un tournoi du Grand Chelem, en 2021 à New York, un huitième de finale remporté 7-6 6-3. Belinda Bencic sent que le puzzle se remet doucement en place après avoir dû pratiquement faire l'impasse sur sa saison sur terre battue en raison de blessures. A propos de puzzle, elle s'apprête à en terminer un de 3000 pièces avec l'aide de son team. "On va devoir peut-être en acheter un autre pour la deuxième semaine. Un de 1000 pièces plutôt", précise-t-elle comme pour conjurer le sort.

Belinda Bencic: peut-être un extraordianaire défi lundi Seulement 4 jeux de perdu pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Belinda Bencic (no 14) disputera lundi un troisième huitième de finale à Wimbledon. Battue par Victoria Azarenka en 2015 et par Angelique Kerber en 2018, elle espère aller plus loin cette fois. Le problème réside toutefois dans le nom de sa prochaine adversaire. Tout indique, en effet, que la Championne olympique sera opposée à la no 1 mondiale Iga Swiatek à condition, bien sûr, que cette dernière s'impose contre la Croate Petra Martic (no 30) ce vendredi. Même si la Polonaise n'évolue pas à Wimbledon sur sa meilleure surface, la tâche qui attend Belinda Bencic semble presque insurmontable. D'autant plus que les séquelles de sa blessure à l'épaule ne lui permettent pas de s'engager pleinement au service. Cette gêne ne l'a pas empêché de survoler son troisième tour contre la no 2... polonaise Magda Linette (no 23). Belinda Bencic a battu 6-3 6-1 la demi-finaliste de l'Open d'Australie dans une rencontre beaucoup moins indécise que celle de la veille contre Danielle Collins qui s'était jouée dans le super tie-break du troisième set. Gagner vite et bien tranquillement après avoir dû tout de même écarter une balle de 2-0 au premier set est sans doute la meilleure chose qui pouvait arriver à Belinda Bencic. En attendant la suite...

Andy Murray éliminé par Stefanos Tsitsipas Le soutien du public n'a pas suffi pour Andy Murray. Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Triste anniversaire pour Andy Murray (ATP 40) ! Dix ans jour pour jour après la conquête de son premier titre à Wimbledon, l'Ecossais est tombé en cinq sets devant Stefanos Tsitsipas. Stoppé jeudi par le couvre-feu de 23.00 en vigueur à Wimbledon alors qu'il menait deux sets à un, Andy Murray s'est finalement incliné 7-6 (7/3) 6-7 (2/7) 4-6 7-6 (7/3) 6-4 après 4h40' de jeu. Incapable de se procurer la moindre balle de break dans les deux dernières manches, Andy Murray a concédé une défaite qui répond à une implacable logique. Le Grec a exercé un véritable ascendant physique pour remporter cette rencontre. Opposé samedi au Serbe Laslo Djere (ATP 60), Stefanos Tsitsipas a agréablement surpris. Sa campagne sur gazon avant cette quinzaine avait, en effet, été bien médiocre comme si sa romance avec Paola Badosa l'avait quelque peu éloigné de son sport. Au premier tour, il avait été encore poussé jusqu'au super tie-break du cinquième set par Dominic Thiem. C'est dire qu'il n'offrait vraiment aucune assurance avant de croiser le fer contre Andy Murray...

Ajla Del Ponte doit mettre un terme à sa saison La poisse colle aux pointes d'Ajla Del Ponte depuis plusieurs mois. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La poisse colle aux crampons d'Ajla Del Ponte. Après avoir manqué la saison indoor, la Tessinoise est contrainte de mettre prématuérment un terme à sa saison estivale. Elle s'est blessée à une cuisse. La sprinteuse a contracté une blessure musculaire lors de sa deuxième compétition de la saison à Tilburg aux Pays-Bas. La cinquième de la finale olympique du100 m à Tokyo souffre d'une déchirure musculaire entre le tendon et la cuisse. Dans un premier temps une opération a été envisagée, mais finalement après une IRM de contrôle, il a été décidé avec le staff médical de la Fédération de choisir un traitement conservatif. Cette blessure empêchera Ajla de participer à des compétitions cet été, mais elle sera de retour pour la préparation de la saison olympique au mois d’octobre, annonce-t-elle dans un communiqué. La première partie de sa rééducation se déroulera donc en Suisse avant de retourner aux Pays-Bas d’ici fin août. "C'est très frustrant de devoir faire ce pas en arrière. Ma rééducation après l'opération de mon tibia s'était très bien passée et l'entraînement ainsi que ma première compétition m'avait donné beaucoup de confiance de revenir au premier plan cet été. Je dois revoir mes plans, mais je suis très motivée à utiliser cette période pour attaquer la saison olympique en bonne santé et encore plus forte qu'avant", précise la Tessinoise. Fin novembre dernier, la championne d'Europe en salle avait déjà dû se soumettre à une opération pour une triple fracture de fatigue au tibia, qui lui avait gâché sa saison indoor.

Philipsen triple la mise à Bordeaux Le Belge Jasper Philipsen n'a laiss� aucune chance au Britannique Mark Cavendish. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le roi du sprint c'est lui: le Belge Jasper Philipsen a remporté sa troisième victoire en seulement sept étapes à Bordeaux avec une nouvelle démonstration de force le long des quais de la Garonne. Il s'est imposé nettement devant le Britannique Mark Cavendish et l'Érythréen Biniam Girmay dans un sprint massif. Le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune à l'issue de cette étape de plaine courue sous une forte chaleur. Vainqueur à Bayonne et à Nogaro, Philipsen a remporté son troisième succès depuis le départ le 1er juillet au Pays basque espagnol. En comptant ses succès l'année dernière en fin de Tour à Carcassonne et sur les Champs Elysées, le Belge s'est même imposé dans les cinq derniers sprints massifs disputés sur la Grande Boucle. Il a privé Mark Cavendish d'un succès historique en le coiffant dans les derniers mètres. Le Britannique, vainqueur à Bordeaux en 2010 lors de la dernière venue du Tour dans la cité girondine, vise à battre le record de victoires d'étapes dans le Tour de France qu'il partage actuellement avec Eddy Merckx (34). Le vétéran de l'île de Man a tenté sa chance dans les 100 derniers mètres mais a dû se rasseoir, foudroyé par l'effort, avant de se faire gober par Philipsen. Après deux étapes très disputées dans les Pyrénées, le peloton a d'abord pris le temps vendredi derrière le Français Simon Guglielmi parti en échappée. Rejoint par Nans Peters et Pierre Latour, le coureur d'Arkéa-Samsic, combatif du jour, a été repris à 37 km du but. Les deux autres Français ont poursuivi leur effort et Latour a été le dernier à se faire avaler par les équipes de sprinters, à 3,5 km de l'arrivée le long des quais de la Garonne. La 8e étape mènera samedi les coureurs de Libourne à Limoges sur 200 km avec une fin d'étape accidentée.

Bayern Munich: des questions autour de Manuel Neuer Manuel Neuer: sera-t-il remis bient�t Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Manuel Neuer (37 ans) n'est pas encore remis de sa fracture d'une jambe. Le gardien du Bayern Munich ne pourra pas reprendre l'entraînement comme prévu la semaine prochaine. Le portier, blessé depuis décembre, risque de devoir encore continuer à se préparer avec un programme individuel, et non avec ses coéquipiers qui prendront part dès samedi prochain à un camp d'entraînement au lac Tegern. Le Bayern s'en ira ensuite en Asie du 24 juillet au 3 août. La participation de Neuer à ce périple n'est pas garantie. Le capitaine espère être remis pour retrouver sa place de titulaire dans le but du Bayern cette saison. Sa situation pourrait avoir une influence sur celle de Yann Sommer. Le Suisse ne veut pas être la doublure de Neuer, dans la perspective de l'Euro 2024. Mais un départ éventuel est sans doute lié à la guérison de l'Allemand.

Gstaad: Hüberli/Brunner déjà éliminées Tanja H�berli et Nina Brunner ont fini par d�chanter Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Mauvaise surprise pour Tanja Hüberli et Nina Brunner. La paire suisse a été éliminée dès la phase de groupes au tournoi Elite 16 à Gstaad, alors qu'elle espérait briller. Leur destin a été scellé après la défaite contre les Italiennnes Gottardi/Menegatti en deux manches (21-17 21-18). "Le tournoi à domicile est un rendez-vous capital chaque année pour nous. Cela fait très mal d'être sorties dès le deuxième jour", a expliqué Tanja Hüberli. "Avec ce format dans lequel les 16 meilleurs équipes du monde jouent les unes contre les autres, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le succès et l'échec", a pour sa part dit Nina Brunner. "Des détails ont joué contre nous", a-t-elle ajouté. C'est la première fois de l'année que les deux Suissesses ne franchissent pas le tour préliminaire.

Problèmes cardiaques: Vanmarcke range son vélo Sep Vanmarcke lors de Paris - Roubaix en 2016 Image: KEYSTONE/EPA L'EQUIPE POOL Le Belge Sep Vanmarcke (34 ans) est contraint de mettre un terme avec effet immédiat à sa carrière professionnelle. Des problèmes cardiaques sont à l'origine de la décision. Non sélectionné pour le Tour de France par son équipe Israel PT, ce spécialiste des classiques flandriennes a passé des examens médicaux fin juin qui ont révélé la présence de tissu cicatriciel sur le coeur. "Si je continue, le tissu pourrait se développer et entraîner une insuffisance cardiaque. C'est une décision terriblement douloureuse et brutale, mais il n'y a pas d'autre option", a déclaré le Belge dans un message posté sur Instagram. En 14 saisons professionnelles, Vanmarcke a notamment remporté le Het Nieuwsblad en 2012 et la Bretagne Classic en 2019. Il a aussi fini à deux reprises troisième du Tour des Flandres en 2014 et 2016 et deuxième de Paris-Roubaix en 2013.

Madison Keys trop fort pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic: la barre �tait trop haute. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Viktorija Golubic (WTA 139) n'a pas signé l'exploit espéré. Issue des qualifications, la Zurichoise s'est inclinée au deuxième tour de Wimbledon devant Madison Keys (no 25). Battue par Viktorija Golubic il y a deux ans en huitième de finale, l'Américaine, victorieuse samedi dernier du tournoi d'Eastbourne, s'est imposée 7-5 6-3 sans vraiment trembler. Sa puissance en service et en coup droit lui procurait, en effet, une certaine marge face à une adversaire trop vulnérable derrière sa seconde balle avec seulement 9 points gagnés sur les 23 disputés. Viktorija Golubic cédait le premier set sur un break concédé à 6-5 dans un jeu au cours duquel elle ne fut pas vraiment très inspirée avec ses amorties. Au second set, Viktorija Golubic a eu sa chance à 1-1 15-40 sans toutefois pouvoir prendre le score. Elle lâchait son service au sixième jeu pour s'incliner après 1h20' de match. Elle quitte Londres toutefois avec la satisfaction d'avoir gagné quatre matches pour progresser de plus de vingt rangs dans le prochain classement WTA.

Sha'Carri Richardson établit la MPA sur 100 m en 10''71 Sha'Carri Richardson: un temps canon sur 100 m Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Sha'Carri Richardson a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 m. Elle a couru en 10''71 lors des sélections américaines à Eugene (Oregon) avant les Mondiaux à Budapest en août. L'Américaine a remporté sa série en améliorant le précédent meilleur temps de l'année qui était de 10''75 établi par l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou aux Bislett Games le 15 juin à Oslo.

Plusieurs écuries sont intéressées à rejoindre la F1 Plusieurs écuries ont montré leur intérêt pour rejoindre la Formule 1. Toutefois certaines candidatures manquent de sérieux selon le président de la Fédération mondiale. Plus de cinq équipes se sont positionnées pour rejoindre la Formule 1 selon Mohamemd Ben Sulayem, le président de la Fédération internationale automobile (FIA). Dans un entretien avec l'agence AP, il a également précisé que "toutes ne sont pas sérieuses et ne sont pas éligibles pour appartenir au sommet de l'élite du sport motorisé." Le chef de la FIA venu des Emirats arabes unis souligne l'intention de Michael Andretti avec le constructeur américain General Motors et sa marque Cadillac de rejoindre la Formule 1. Il veut commencer en 2026 s'il reçoit l'accord de la FIA. L'arrivée de la firme Audi est déjà dans les tuyaux. A l'ccasion de la saison 2026, le règlement concernant les moteurs subira un grand changement. Les voitures devront être propulsées à moitié par un moteur électrique et avec du carburant issu de l'énergie durable. Audi a misé sur un partenariat avec le Team Sauber, qui travaille actuellement avec Alfa Romeo. Il faut poser 200 millions de dollars Toutefois, il y a une fronde des écuries actuelles contre une expansion. Elles ne voient pas d'un très bon oeil de devoir partager les revenus entre onze au lieu de dix écuries. Une nouvelle équipe doit apporter un droit d'entrée de 200 millions de dollars pour rejoindre la F1. Pour Ben Sulayem, il est clair que: "GM est un poids lourd et s'ils viennent avec Andretti, ce sera bon pour tout le monde." Le propriétaire de la Formule 1, l'Américain Liberty Media doit également donner son aval pour l'apparition d'une onzième écurie. Il est évident que l'intérêt pour la Formule 1 a augmenté depuis que l'entreprise américaine a acquis ses droits. La compétition fait escale à trois reprises aux Etats-Unis cette année, de nouveaux fans ont été attirés par la série sur Netflix "Drive to survive". Ce week-end, le tournage d'un nouveau film de Hollywood avec Brad Pitt va commencer en marge du Grand Pris de Grande-Bretagne. Un intérêt du cinéma illustré par la prise de participation des acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney dans l'écurie française Alpine. Et dans le futur, il pourrait également y avoir un constructeur chinois sur les rangs, estime Ben Sulayem.

Belinda Bencic victorieuse d'un long combat Belinda Bencic: une premi�re heure "horrible" avant de se reprendre. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Belinda Bencic (no 14) sera au rendez-vous des seizièmes de finale. La Championne olympique est sortie victorieuse face à Danille Collins (WTA 52) d'un long combat qui s'est joué au super tie-break. Belinda Bencic l'a emporté sur le score sans appel de 10/2 pour se hisser une cinquième fois au troisième tour. Elle sera opposée ce vendredi à la Polonaise Magda Linette (no 23). Face à la demi-finaliste de l'Open d'Australie, Belinda Bencic ne pourra pas se permettre de jouer un tennis aussi pauvre lors de la première heure. Elle a, en effet, été menée 6-3 3-1 devant Danielle Collins avant de retrouver une partie de ses esprits. Sa "chance" jeudi fut de rencontrer une adversaire qui traverse également des moments difficiles en raison d'une succession de blessures. En revanche, il n'y aura pas de troisième tour pour Dominic Stricker (ATP 117). Le Bernois s'est logiquement incliné 7-6 (13/11) 6-4 6-2 devant Frances Tiafoe (no 10). Titré il y a trois semaines sur le gazon de Stuttgart, l'Américain a toutefois dû écarter trois balles de premier set avant de dérouler. Au lendemain de sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem, Dominic Stricker aura la satisfaction d'avoir offert la réplique espérée à l'Américain. Le gaucher a eu le temps de démontrer que le gazon sera demain une surface sur laquelle il pourra également briller. Mais place maintenant au retour sur terre battue avec le Swiss Open de Gstaad qui doit lui permettre de gagner les points ATP nécessaires pour entrer - enfin - dans le top 100 de l'ATP.

Tour de France: Pogacar gagne la 10e étape, Vingegaard en jaune Vingegaard devant Pogacar, mais le Slov�ne aura le dernier mot Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Tadej Pogacar (UAE Emirates) a réagi. Le Slovène a gagné la 6e étape du Tour de France entre Tarbes et Cauterets (145 km). Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a pris le maillot jaune. Les deux hommes ont une fois encore écrasé la course lors de cette deuxième étape dans les Pyrénées et la première arrivée au sommet. Attaqué par le vainqueur sortant dans le Tourmalet, avant-dernière difficulté de la journée, Pogacar a pu suivre, contrairement à la veille. Le double vainqueur (2020, 2021) a aussi pu répondre à un démarrage de Vingegaard à 4,6 km de l'arrivée dans l'ultime montée, avant de placer un contre à 2,8 km du but sur lequel son rival danois a été surpris. Terriblement disputé Pour sa dixième victoire sur la Grande Boucle, Pogacar s'est imposé en solitaire avec 24'' d'avance sur Vingegaard. Au général, celui-ci s'empare du maillot jaune, mais Pogacar n'est plus qu'à 25''. Ce Tour s'annonce terriblement disputé. L'ancien leader, l'Australien Jay Hindley, se retrouve troisième à 1'34. Si Pogacar avait montré quelques failles mercredi, il a totalement rassuré ses fans. Même isolé devant face à l'armada Jumbo-Visma, le champion slovène a parfaitement manoeuvré et a marqué des points sur le plan psychologique en parvenant à lâcher Vingegaard, qui n'a donc pas su conclure le travail de sape mené par son équipe, et notamment par l'épatant Wout van Aert. Place aux sprinters Vendredi, la 7e étape marquera le retour dans la plaine avec une arrivée à Bordeaux où la Grande Boucle ne s'était plus arrêtée depuis 2010. Après deux journées explosives dans les Pyrénées, le peloton devrait retrouver un peu de calme sur les 169,9 km au départ de Mont-de-Marsan, la ville de Luis Ocaña. Du moins jusqu'au final où les équipes de sprinters devraient prendre le relais sur un parcours plat. Avec 81 étapes, Bordeaux est, après Paris, la ville qui a accueilli le plus souvent le Tour de France. Mais la course ne s'y était plus arrêtée depuis treize ans lorsque Mark Cavendish s'était imposé. Le Britannique aura une nouvelle occasion de battre le record de victoires d'étapes dans le Tour de France qu'il détient avec Eddy Merckx (34).