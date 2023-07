Dominic Stricker au 2e tour à Wimbledon ++ Coup double de Jay Hindley

Une première mémorable Dominic Stricker: une premi�re victoire en Grand Chelem. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dominic Stricker (ATP 119) se souviendra longtemps de sa première victoire dans le tableau principal d'un Grand Chelem. Il est, en effet, revenu de nulle part à Wimbledon face à Alex Popyrin (ATP 81). Le gaucher bernois s'est imposé 3-6 6-3 6-2 4-6 7-5 devant l'Australien après avoir écarté une balle de 4-0 au cinquième set. Dans cette rencontre longue de 3h08' mais interrompue à deux reprises par la pluie, Dominic Stricker a alterné le chaud et le froid. Il fut ainsi irrésistible dans les deuxième et troisième sets avant de perdre le fil de son tennis en raison, sans doute, de ce côté "junior" qu'il ne parvient pas encore à occulter. Qu'il se rassure, un certain Roger Federer cultivait le même travers lors de ses premiers pas sur le Circuit. Au-delà de la symbolique, ce succès n'a pas de prix. Il le rapproche du top 100 de l'ATP et il lui offre in superbe défi au deuxième tour contre Frances Tiafoe (no 10). Victorieux il y a trois semaines du tournoi de Stuttgart, l'Américain est l'un des joueurs les plus spectaculaires du Circuit. Cela tombe bien dans la mesure où Dominic Stricker est capable sur gazon de présenter un jeu vraiment attrayant. L'aventure est, en revanche, terminée pour Céline Naef (WTA 165). La Schwytzoise n'a pas marqué un jeu mercredi dans une rencontre perdue 6-3 6-3 contre la Russe Anastasia Potapova (no 22). A la reprise, Céline Naef n'a pas su gagner le premier point qui lui aurait permis de mener 4-3. Issue des qualifications, elle aura tout de même dévoiler mardi bien des promesses pour sa grande première à ce niveau. A noter, enfin, que le deuxième tour de Stan Wawrinka contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry a été reporté à jeudi.

Tadej Pogacar lâche du lest Tadej Pogacar: la premi�re �tape pyr�n�enne ne lui a pas souri. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Coup double pour Jay Hindley. Echappè dès les premiers kilomètres, l'Australien a remporté en solitaire la 5e étape Pau - Laruns pour endosser le maillot jaune de leader. Cette première étape dans les Pyrénées a, par ailleurs, souri à Jonas Vindegaard, le vainqueur sortant, qui a devancé de 1'03'' son grand rival Tadej Pogacar. Au classement général, Jay Hindley possède 47'' d'avance sur Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar est sixième à 1'40''. Jonas Vingegaard a porté son attaque à 1,5 km du sommet du col de Marie Blanque à laquelle Tadej Pogacar n'a pas su répondre. Le Slovène a, sans doute, payé le déficit dans sa préparation qu'il accuse en raison de la fracture au poignet dont il avait été victime lors de Liège-Bastogne-Liège.

Un contrat de deux à la tête du PSG pour Luis Enrique Luis Enrique: conduira-t-il le PSG � la victoire en Ligue des Champions ? Image: KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ Le Paris Saint-Germain a annoncé la nomination jusqu'en 2025 de Luis Enrique, ancien entraîneur du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Il remplace Christophe Galtier. "C'est un nouveau cycle, une nouvelle façon de jouer, un des meilleures coaches au monde, pas pour ce qu'il a gagné mais pour son style de foot, offensif", a déclaré le président Nasser Al-Khelaïfi aux côtés du technicien de 53 ans lors d'une conférence de presse tenue au nouveau centre d'entraînement à Poissy. Luis Enrique devient le huitième entraîneur du PSG depuis l'arrivée du fonds qatarien QSI (Qatar Sports Investments) à la tête du club, en 2011.

Sergio Rico n'est plus en soins intensifs L'�tat de sant� de Sergio Rico s'am�liore. Image: KEYSTONE/AP POOL GETTY Le gardien espagnol du Paris Saint-Germain Sergio Rico, victime d'un grave accident de cheval fin mai, est sorti mercredi du service de soins intensifs de l'hôpital de Séville, a indiqué ce dernier. "Sergio Rico est sorti du services de soins intensifs de l'Hôpital Virgen del Rocio", a écrit l'établissement dans un communiqué. Le gardien va pouvoir intégrer un autre étage de l'hôpital où il "va continuer à être suivi et à recevoir des soins infirmiers", a ajouté l'établissement sévillan qui informera de son état lorsqu'il y aura "des nouvelles significatives". La semaine dernière, l'hôpital avait indiqué que le joueur était conscient et pouvait communiquer, confirmant ce qu'avait indiqué sa femme à des médias. Le gardien espagnol de 29 ans avait été transporté à l'hôpital Virgen del Rocio le 28 mai après avoir été victime d'un traumatisme crânio-cérébral à la suite d'un accident de cheval lors du pèlerinage d'El Rocio, en Andalousie. Il avait été placé sous sédation et assistance respiratoire. Sergio Rico, qui a rejoint le PSG en 2019, avait reçu de nombreux hommages, dont celui du public du Parc des Princes, qui avait scandé son nom tout au long du dernier match de la saison du PSG face à Clermont début juin.

Accord signé entre le PSG et Galtier pour son départ Christophe Galtier quitte le PSG un an avant la fin de son contrat. Image: KEYSTONE/DPA/SVEN HOPPE Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont abouti mercredi à un accord concernant les conditions de départ de l'entraîneur français, un an avant le terme de son contrat. L'ancien technicien de Saint-Etienne, Lille et Nice (56 ans) part de la capitale après seulement une saison, le titre en Ligue 1 n'ayant pas suffi à masquer les échecs en Coupe de France et surtout en Ligue des champions. Niveau de jeu décevant, parcours tronqué en C1 et long divorce, sur fond d'ennuis judiciaires: l'expérience Galtier au PSG se termine sur un constat d'échec, malgré la conquête d'un onzième titre de champion de France pour le club, d'un second pour le technicien après celui avec le Lille devant justement le PSG, en 2021. Pour la première fois depuis le début de l'ère QSI (Qatar Sports Investments) en 2011, un technicien ne sera resté qu'une saison sur le banc parisien. Galtier n'effectuera pas sa deuxième année de contrat, la greffe tentée à l'été 2022 - un entraîneur estampillé Ligue 1 et censé imposer plus de discipline - n'ayant pas pris. La fin d'exercice a été particulièrement difficile avec les accusations de racisme et d'islamophobie venus de Nice, son précédent club, qu'il nie ardemment mais qui lui ont valu une garde à vue, fin juin, avant un procès pour harcèlement moral et discrimination en décembre.

Le Brésilien Roberto Firmino signe à Al-Ahli Le Br�silien Roberto Firmino a �galement c�d� aux sir�nes saoudiennes. Image: KEYSTONE/AP/Scott Heppell L'international brésilien Roberto Firmino s'est engagé mardi avec Al-Ahli, a indiqué le club saoudien qui a notamment déjà enregistré l'arrivée du gardien sénégalais Edouard Mendy. Firmino, 31 ans, quitte Liverpool après huit saisons passées en Premier League chez les "Reds" avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2019. Son arrivée, libre, en Arabie Saoudite a été officialisée par une vidéo sur les réseaux sociaux. Il s'est engagé jusqu'en 2026, précise le club sur Twitter. L'attaquant brésilien (55 sélections) sera l'une des recrues phares du club saoudien basé à Djeddah après la signature fin juin du gardien international sénégalais Edouard Mendy (31 ans). Son arrivée marque également un peu plus la présence du royaume sur le marché des transferts. Outre le quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo, qui évolue depuis janvier à Al-Nassr, d'autres stars du football ont rejoint l'Arabie Saoudite pour la prochaine saison comme les Français Karim Benzema et N'Golo Kanté (Al-Ittihad).

Carlo Ancelotti sélectionneur en 2024 Carlo Ancelotti � la t�te du Br�sil dans un an. Image: KEYSTONE/EPA EFE/DANIEL GONZALEZ Carlo Ancelotti sera le sélectionneur du Brésil dans un an. Le temps pour l'Italien d'honorer sa dernière année de contrat avec le Real Madrid. L'annonce, faite par une source qui n'a pas souhaité être identifiée, de la venue prochaine de l'entraîneur italien de 64 ans au pays de Pelé met fin à des mois de négociations entre l'Européen et le patron de la fédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues. Ce dernier a toujours considéré l'Italien comme son option privilégiée pour relancer une Seleçao en quête d'un second souffle après avoir accumulé les revers. Carlo Ancelotti est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'à juin 2024 et il a dit publiquement qu'il souhaite continuer jusque-là. Il prendra les rênes de la Seleçao à partir de la Copa America 2024, organisée l'an prochain aux Etats-Unis (20 juin-14 juillet). Quelques minutes avant cette annonce, la CBF a indiqué dans un communiqué que le Brésilien Fernando Diniz, entraîneur de Fluminense, club de Rio de Janeiro, dirigerait l'équipe quintuple championne du monde jusqu'à ce qu'Carlo Ancelotti prenne ses fonctions de sélectionneur. Carlo Ancelotti deviendra le quatrième étranger à prendre les rênes de la Seleçao, le premier en près de 60 ans.

La journée des Suisses Stan Wawrinka jouera son deuxi�me tour en fin de journ�e. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Cinq Suisses seront en lice ce mercredi à Wimbledon. Stan Wawrinka s'est, en effet, joint au quatuor qui avait été freiné par la pluie mardi. Le Vaudois jouera son deuxième tour contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry. Selon toute vraisemblance, le vainqueur de cette rencontre sera appelé à défier le quadruple tenant du titre Novak Djokovic vendredi. Tête de série no 29 et quart de finaliste lors du récent Roland-Garros, Tomas Martin Etcheverry a conclu sur le court no 1 tard mardi son premier tour face à l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles (ATP 53) remporté en cinq manches après avoir perdu les deux premières. L'avantage de la fraîcheur sera pour le Vaudois. Dominic Stricker ouvrira le bal à 11.00 (12.00 en Suisse) contre l'Australien Alexei Popyrin. La fin de rencontre de Céline Naef contre la Russe Anastasia Potapova - la Schwytzoise est menée 6-3 3-3 - est programmée vers 13.30 (14.30 en Suisse). Viktorija Golubic, face à la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova et Marc-Andrea Hüsler devant le lucky loser japonais Yosuke Watanuki joueront plus tard dans l'après-midi. Les prévisions météorologiques pour la journée sont encourageantes sur Londres. La pluie ne devrait pas fausser les débats un troisième jour de suite.

Mason Mount annonce son départ de Chelsea Mason Mount, ici sous le maillot de l'Angleterre, va quitter Chelsea. Image: KEYSTONE/AP/ABBIE PARR Le milieu de terrain international anglais Mason Mount a annoncé mardi dans une vidéo sur son compte Instagram qu'il allait quitter le club de Chelsea. Depuis plusieurs semaines, il est annoncé avec insistance par la presse à Manchester United. "Compte tenu des spéculations lors des six derniers mois, cela ne vous surprendra sans doute pas, mais cela ne rend pas plus facile de vous annoncer que j'ai décidé de quitter Chelsea", a expliqué le joueur. "Je sais que certains n'apprécieront pas cette décision, mais je sens que c'est la bonne décision à ce moment de ma carrière", a-t-il ajouté. Les négociations entre Chelsea et Manchester United durent depuis des semaines et avaient tourné au bras de fer quand les Red Devils avaient clairement fait comprendre aux Blues que leur troisième offre, pour 55 millions de livres (64 M de francs) étaient la dernière et qu'ils étaient prêts à chercher ailleurs si elle ne donnait pas satisfaction. Les positions semblaient cependant s'être rapprochées ces dernières heures, avec un accord attendu très prochainement. Engagés dans un grand écrémage de son effectif qui a déjà vu partir Kai Havertz à Arsenal, Mateo Kovacic à Manchester City, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly en Arabie saoudite ou Ruben Loftus-Cheek à l'AC Milan, les Blues vont donc perdre un joueur qui avait rejoint le club à 6 ans. Âgé de 24 ans seulement, le milieu relayeur aux 36 sélections (6 buts) n'avait que très peu joué à partir de février, la saison dernière, en raison d'une blessure.

Iman Beney doit renoncer au Mondial en raison d'une blessure Iman Beney doit renoncer � la Coupe du monde. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Invitée surprise lundi de la sélection suisse pour la Coupe du monde, Iman Beney doit renoncer à faire le déplacement en Nouvelle-Zélande suite à une blessure au genou subie mardi à l'entraînement. La jeune Iman Beney, âgée de 16 ans, avait surpris tout le monde lundi en étant sélectionnée par la coach nationale Inka Grings pour la Coupe du monde. Un jour plus tard, la joueuse des Young Boys doit renoncer. Après l'incident, qui s'est produit lors d'un duel à l'occasion d'une opposition à l'entraînement, Beney a été emmenée à l'hôpital pour les examens médicaux nécessaires. Une IRM a confirmé le soir même la rupture du ligament croisé antérieur. Benjamine de la sélection, Iman Beney, qui a réussi ses débuts la semaine dernière contre la Zambie en match de préparation a subi un grave revers. La fille de l'ancien gardien de l'équipe de Suisse M21, Nicolas Beney, devait fêter son 17e anniversaire deux jours après la première rencontre des Suissesses à la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. La coach nationale a immédiatement réagi à l'absence de Beney en nommant Amira Arfaoui. Pour l'attaquante du Bayer Leverkusen, il s'agit de sa première participation à une phase finale. La Bernoise a rejoint l'équipe suisse mardi soir.

La pluie freine les Suisses à Wimbledon C Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Roger Federer ne fut pas le seul invité de ce premier mardi de Wimbledon. La pluie a perturbé le bon déroulement du tournoi et pourrait contraindre les 6 Suisses encore en lice à enchaîner les matchs. Céline Naef (WTA 165) fut la seule représentante de Swiss Tennis à avoir joué des points. Opposée à la Russe Anastasia Potapova, tête de série no 22 du tableau, elle a été stoppée par la pluie alors qu'elle menait 3-3 40-30 au deuxième set après avoir perdu le premier 6-3. La Schwytzoise de 18 ans a eu le temps de démontrer tout son talent. Elle peut croire qu'elle a encore sa chance dans ce premier tour, qui est le premier match de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Marc Andrea Hüsler, Dominic Stricker et Viktorija Golubic, également programmé ce mardi, sont restés toute la journée aux vestiaires. S'ils s'imposent mercredi, ils joueront leur deuxième tour jeudi. Belinda Bencic devra également jouer deux jours de suite si elle remporte jeudi son deuxième tour contre la gagnante de la rencontre en l'Américaine Danielle Collins et Julia Grabher. Tournoi à deux vitesses Stan Wawrinka avait, quant à lui, encore l'espoir de suivre un programme "normal" si le match entre l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles et l'Argentin Tomas Etcheverry pouvait encore se conclure mardi. Le Vaudois est appelé, s'il gagne son deuxième tour, à défier le quadruple tenant du titre Novak Djokovic vendredi en seizième de finale. Comme à Melbourne et à New York, l'arrivée de la pluie conduit à un tournoi à deux vitesses. Après Nova Djokovic et Iga Swiatek lundi, Carlos Alcaraz, Andy Murray, Elena Rybakina et Ons Jabeur sont passés entre les gouttes. Seule Elena Rybakina a connu une petite alerte avec la perte du premier set face à l'Américaine Shelby Rogers (WTA 49). Mais la Kazakhe devait très vite renverser la situation pour s'imposer 4-4 6-1 6-2. Roger Federer, qui a suivi la rencontre du premier au dernier point, n'aura donc pas assisté à la première défaite à Wimbledon de la tenante du titre au premier tour depuis celle concédée par Steffi Graf face à l'Amérciaine Lori McNeil en 1994.

Le parcours passera par Versailles et la butte Montmartre La course cyclisste des JO olympiques de Paris passera devant le ch�teau de Versailles. Image: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER Un départ et une arrivée au Trocadéro, un passage par le Château de Versailles et par la butte Montmartre: le parcours des épreuves cyclistes sur route hommes et femmes des JO 2024, a été dévoilé. Il promet d'être spectaculaire. Les 180 cyclistes hommes et femmes qui participeront aux JO de Paris, que ce soit sur route ou au contre-la-montre, vont bénéficier de parcours inédits alternant les paysages urbains avec des lieux emblématiques parisiens et la campagne francilienne. Pour les épreuves sur route, hommes et femmes vont rouler sur une boucle identique en terme de paysages mais bien éloignée en terme de distance. Pour les hommes, cette boucle fera 273 km, une véritable course d'usure avec l'un des plus long parcours dans l'histoire des JO, une distance digne des 5 monuments dont le ticket d'entrée est à 250 km. Pour les femmes, la boucle sera elle de 158 km. "Vallonné" Le parcours est aussi "vallonné" avec un final "escarpé sur les hauts de Montmartre", dont près de 10 km de montée en fin de course, ont précisé les organisateurs. Pour les deux courses, après le départ de l'esplanade du Trocadéro, les coureuses et coureurs s'échaufferont sur 5km d'une ligne passant par la Tour Eiffel, la Seine, les Invalides, et le Quartier Latin "avant le départ réel de la course, donné rue Gay-Lussac dans le Vème arrondissement", ont expliqué les organisateurs. Ensuite, les coureurs emprunteront la Route des Gardes entre Meudon et Versailles, pour aller rejoindre le Château direction la vallée de Chevreuse, un "haut-lieu du cyclisme francilien", rappellent les organisateurs. C'est là où le relief pourrait user plus rapidement les organismes, avec quelques côtes à plus de 5% de pente, mais sur des distances rarement au dessus du kilomètre. De retour dans Paris, les pelotons passeront par le musée du Louvre, la Pyramide, avant d'entamer la dernière partie, un circuit final de 18,4 km, "musclé" en raison de la "côte pavée de la butte Montmartre", indiquent les organisateurs. Après avoir effectué deux tours de cette boucle, le dernier tour passera par la basilique du Sacré Coeur, "avant de plonger dans un final en toboggan" jusqu'au pont d'Iéna, théâtre d'un sprint final de 230 mètres en direction du Trocadéro. Pour les épreuves du contre-la-montre, pour la première fois dans l'histoire des JO, hommes et femmes rouleront sur le même parcours long de 32,4 km et "dénué de tout relief", précisent les organisateurs. Les coureuses et coureurs s'élanceront des Invalides, direction Saint-Germain des Près, puis Vincennes avec un passage devant l'Insep, puis retour dans Paris par la Bastille avant de franchir la ligne d'arrivée au niveau du Pont Alexandre III.

Deuxième succès en deux jours pour le Belge Jasper Philipsen Le Belge Jasper Philipsen (� gauche) devance de peu l'Australien Caleb Ewan. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le Belge Jasper Philipsen (Alpecin) a remporté sa deuxième victoire en deux jours dans le Tour de France en s'imposant au sprint lors de la quatrième étape mardi sur le circuit automobile de Nogaro. Le Britannique Adam Yates (UAE) conserve le maillot jaune de leader à l'issue d'une journée particulièrement paresseuse pour le peloton à la veille de la première étape de montagne dans les Pyrénées. Comme la veille à Bayonne, l'Australien Caleb Ewan et l'Allemand Phil Bauhaus complètent le podium, alors que le Français Bryan Coquard a pris la quatrième place. Le final sur le circuit de Nogaro a été marqué par trois chutes qui ont notamment envoyé au tapis le Néerlandais Fabio Jakobsen, un des principaux rivaux de Philipsen. Celui-ci a confirmé qu'il était sans doute le meilleur sprinter du moment, encore idéalement emmené par son leader Mathieu van der Poel. Le Belge, qui endosse aussi le maillot vert, reste sur quatre succès lors des quatre derniers sprints massifs dans le Tour de France après sa victoire de la veille et celles l'an dernier à Carcassonne et sur les Champs-Elysées. Auparavant, l'étape a ressemblé à une longue procession, propice à la sieste, animée seulement par une échappée sans espoir de deux coureurs normands, Benoit Cosnefroy et Anthony Delaplace. Mercredi, la course va complètement changer de physionomie avec la première étape de montagne entre Pau et Laruns, avec les cols du Soudet de Marie Blanque au programme.

Les Zurich Lions engagent le Letton Balcers Le Letton Rudolfs Balcers a inscrit neuf points lors du dernier Championnat du monde. Image: KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN Les Zurich Lions, éliminés en demi-finale des play-off par Bienne, ont engagé l'attaquant letton Rudolfs Balcers (26 ans). Il a signé pour une saison avec les Zurichois. L'ailier international arrive de NHL. La saison dernière, il a disputé 14 matches pour les Florida Panthers (4 points) et 3 matches pour Tampa Bay Lightning (1 point). Il a surtout bataillé en AHL avec les Syracuse Crunch (41 matches/16 points). Il y a quelques semaines, il a réussi, avec l'équipe de Lettonie, à arracher la médaille de bronze au Championnat du monde. Il avait inscrit neuf points durant le Mondial. Balcers avait déjà joué sous les ordres de l'entraîneur des Zurich Lions, Marc Crawford. Au cours de la saison 2018-2019, il avait effectué ses débuts en NHL sous la férule du Canadien, d'abord entraîneur assistant puis entraîneur principal.