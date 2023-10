Doublé d'Auger-Aliassime à Bâle ++ Rovanperä champion du monde

Premier League: Manchester City s'impose 3-0 à Old Trafford Un doublé pour Erling Haaland Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City s'est imposé 3-0 à Old Trafford contre Manchester United lors de la 10e journée de Premier League. Il n'y a pas vraiment eu de match entre les deux rivaux mancuniens. L'inévitable Erling Haaland s'est offert un doublé (26e pen/49e) et totalise désormais 11 buts cette saison en championnat. Foden a scellé le score de ce derby à sens unique à la 80e. Sans un Onana très inspiré dans la cage des Red Devils, la victoire des hommes de Pep Guardiola aurait pu être bien plus nette encore. Au classement, Tottenham reste en tête avec 26 points, soit deux de plus qu'Arsenal et Manchester City. Liverpool a pour sa part dominé Nottingham Forest 3-0 grâce à des réussites de Jota, Nunez et Salah. Le Portugais a fêté l'ouverture du score en brandissant un maillot de son coéquipier Luis Diaz, absent dimanche après le kidnapping de ses parents en Colombie. Les Reds sont à trois points du leader.

Un doublé que personne n'attendait Félix Auger-Aliassime: un autre joueur à Bâle... Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Qui l’aurait pensé une seule seconde avant les trois coups du tournoi ? Félix Auger-Aliassime (ATP 19) a vraiment déjoué tous les pronostics à Bâle en se succédant à lui-même. Une année après sa victoire devant Holger Rune alors qu’il traversait la plus belle période de sa carrière, le Canadien a récidivé alors que cette année 2023 fut bien jusqu’à ce week-end celle de toutes les désillusions. En finale, il s’est imposé 7-6 (7/3) 7-6 (7/5) contre Hubert Hurkacz (ATP 11), le récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghaï. Une balle de match sauvée en quart de finale Avant de battre à nouveau Rune samedi dans une demi-finale à sens unique (6-3 6-2), il avait eu le bonheur de sauver moins de 20 heures plus tôt une balle de match face à Alexander Shevchenko dans une rencontre qui était allée au bout de la nuit. Il cueille ainsi de manière presque miraculeuse le cinquième titre de sa carrière. Les quatre premiers avaient également été remportés en indoor. Le succès de Félix Auger-Aliassime ne souffre aucune discussion même s’il a été acquis lors de deux jeux décisifs. Il n’a, en effet, concédé aucune balle de break, contre cinq à son adversaire. Il a gagné 42 des 45 points disputés derrière sa première pour signifier qu’il avait, presque par magie, retrouvé l’état de grâce qu’il avait connu il y a douze mois. La question est de savoir s’il évoluera dans le même registre à Paris-Bercy avec un premier tour contre Jan-Lennard Struff (ATP 27) mardi pour, en cas de victoire, défier Stefanos Tsitsipas (ATP 7) le lendemain. 63'000 spectateurs L’affluence de 63'000 spectateurs sur l’ensemble du tournoi est jugée "positive" par le patron du tournoi de Roger Brennwald. Elle n’accuse qu’une baisse de 10 % par rapport aux "années Federer". Le forfait de dernière minute de Carlos Alcaraz a sans doute pesé dans cette légère baisse. A l’heure du bilan, Roger Brennwald a rappelé combien les Swiss Indoors étaient ancrés à Bâle et à sa région. Evoqué l’an dernier, un "transfert" du tournoi est exclu. Charmé par la performance de Dominic Stricker, Roger Brennwald ne nourrit désormais plus aucune crainte quant à l’avenir du son "bébé". A 77 ans, le temps est toutefois venu pour qu'il envisage – doucement – sa succession.

Lausanne corrige Bâle Alvyn Sanches (à droite) devance Jean-Kevin Augustin dans une rencontre largement dominée par Lausanne. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Bâle coule toujours. Battus 3-0 à Lausanne, les Rhénans ont concédé une quatrième défaite de rang en championnat sans inscrire le moindre but. Plus que jamais "lanterne rouge" d’une Super League qu’il avait longtemps écrasée, le FC Bâle n’aura donné que pendant un quart d’heure un signe de vie à la Tuilière. Après une première période d’une pauvreté affligeante, le FCB a, en effet, retrouvé un semblant d’équilibre avec l’introduction de Fabian Frei. Mais le 2-0 du Lausanne-Sport devait sonner le glas. Victorieux pour la troisième fois de la saison, Lausanne a eu le bonheur d’inscrire ses deux premiers buts sur deux penalties transformés par Kaly Sène qui avait été accordés par la VAR, le premier pour une main de Thiermo Barry, le second pour un pied levé de Renato Veiga. Les Vaudois ont conclu l’affaire à la 69e sur un but magnifique de leur joyau Alvyn Sanches. Cae score reflète parfaitement la physionomie de la rencontre. L’écart entre les deux équipes fut, en effet, presque édifiant. Avec cette quatrième défaite en quatre matches, Heiko Vogel peut nourrir quelques inquiétudes quant à son avenir. Désormais déchargé de la direction sportive du club, l’Allemand n’est plus qu’un entraîneur en sursis. Qui jouera une grande partie de son destin ces prochains jours avec un déplacement à Kriens en Coupe de Suisse et la venue d’Yverdon en championat.

Rovanperä sacré champion du monde pour la 2e fois Kalle Rovanperä a décroché dimanche son 2e titre mondial Image: KEYSTONE/EPA ANA-MPA Kalle Rovanperä (Toyota) s'est assuré un deuxième titre mondial dimanche. Une 2e place dans le Rallye d'Europe centrale, remporté par le Belge Thierry Neuville (Hyundai), a suffi à son bonheur. Le Finlandais remporte son deuxième titre consécutif à seulement 23 ans, manifestant une précocité inédite dans le championnat du monde des rallyes. L'Estonien Ott Tänak (M-Sport Ford) a pris la 3e place de l'avant-dernière manche de la saison.

Haddad Maia conclut sa saison en beauté Beatriz Haddad Maia a remporté le WTA Elite Trophy Image: KEYSTONE/EPA Beatriz Haddad Maia (WTA 19) a remporté dimanche le Masters bis de Zhuhai La Brésilienne a dominé la Chinoise Qinwen Zhen (WTA 18) 7-6 (13/11) 7-6 (7/4) en finale. Elle décroche là son premier titre en 2023, en n'ayant concédé aucun set en quatre matches. Agée de 27 ans, Beatriz Haddad Maia a pu s'appuyer sur une bonne première balle (72% de réussite) face à une adversaire qu'elle rencontrait pour la première fois. La demi-finaliste du dernier Roland-Garros ajoute un troisième titre à son palmarès après Nottingham et Birmingham en 2022. Créé en 2015, le Masters bis (WTA Elite Trophy), qui regroupe douze joueuses classées hors du top 8, n'avait plus été organisé depuis 2019. Il a été victime de la pandémie de Covid-19, puis de la suspension par la WTA, après l'affaire Peng Shuai, de ses tournois en Chine, qui n'y ont repris qu'en septembre.

Real: fracture du métatarse pour Tchouaméni Aurélien Tchouaméni rejoint l'infirmerie du Real Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Aurélien Tchouaméni est au repos forcé pour une durée qui reste à déterminer. Le milieu international français du Real Madrid a été victime samedi d'une fracture du deuxième métatarse du pied gauche lors du clasico remporté par son équipe à Barcelone (2-1). Tchouaméni a passé des examens médicaux qui ont révélé "une fracture de stress" à cet os du milieu du pied, a indiqué le Real Madrid dans un communiqué dimanche. Selon plusieurs médias espagnols, il devrait être absent plusieurs semaines. Ce type de blessure est souvent considéré comme une fracture de fatigue face à l'enchaînement des matches, qu'a récemment dénoncé l'ancien monégasque. Tchouaméni, qui a disputé l'intégralité du clasico samedi au stade olympique de Montjuic, devrait rater les prochaines rencontres du Real en Liga et en Ligue des champions ainsi que le prochain rassemblement des Bleus.

Le géant messieurs annulé à Sölden Le vent soufflait beaucoup trop fort à Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le géant messieurs de Sölden a finalement été annulé. Le vent, qui s'est renforcé après le passage de 47 concurrents, a eu raison de la volonté des organisateurs. Des rafales de 100 km/h ont été enregistrées. La décision a été prise à 11h45, après une très longue interruption lors de laquelle les conditions ne se sont pas améliorées. Porteur du dossard 47, le Slovaque Adam Zampa avait conclu sa manche alors que l'arche d'arrivée menaçait de s'envoler. Cette arche publicitaire a d'ailleurs été ôtée dans la foulée. Le vent avait déjà contraint les organisateurs à abaisser le départ de cette épreuve inaugurale du Cirque blanc masculin. Vainqueur des deux derniers géants disputés sur le glacier du Rettenbach, l'ogre Marco Odermatt avait dû s'avouer vaincu en première manche, signant le 2e temps derrière l'Autrichien Marco Schwarz. C'est la deuxième année consécutive que Sölden ne peut organiser qu'une seule des deux épreuves programmées. En 2022, c'est le géant dames, remporté samedi par la Tessinoise Lara Gut-Behrami, qui avait été annulé. Le premier géant masculin de l'hiver devrait donc avoir lieu le 9 décembre à Val d'Isère.

1re manche: Odermatt "seulement" 2e, à 0''29 de Schwarz Odermatt a signé le 2e temps de la première manche à Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt a été battu dans la première manche du géant d'ouverture de saison à Sölden. Le Nidwaldien a signé le 2e temps, concédant 0''29 à Marco Schwarz. Vainqueur des deux dernières courses disputées sur le glacier du Rettenbach, Marco Odermatt semblait pourtant en mesure de réaliser le meilleur chrono avec son dossard no 6. En tête au deuxième intermédiaire avec 0''29 d'avance sur Marco Schwarz, il a tout perdu sur le plat final. Le champion olympique et du monde de géant a lâché plus d'une demi-seconde (0''58) sur l'Autrichien dans les douze dernières secondes de course. Mais il reste bien placé pour devenir le deuxième skieur de l'histoire après Ted Ligety à s'imposer trois fois de suite à Sölden. Troisième, le Français Alexis Pinturault a pour sa part concédé 0''46, alors que le Norvégien Henrik Kristoffersen est 4e à 0''59. Deuxième meilleur représentant de Swiss-Ski, le Grison Gino Caviezel a réalisé le 5e temps mais à 0''95 de Marco Schwarz. Meillard perd un ski Quatorzième, Thomas Tumler pointe à 1''86 de l'Autrichien, mais il est à une demi-seconde du 6e Alexander Steen Olsen. Justin Murisier, qui s'est avant tout préparé dans l'optique des épreuves de vitesse, est quant à lui 22e (à 2''65) après le passage de 30 concurrents. Ambitieux mais rarement à l'aise à Sölden, Loïc Meillard a par ailleurs connu une élimination malheureuse dans une manche dont le départ avait été abaissé en raison du vent. Le skieur d'Hérémence a perdu un ski après à peine 25 secondes de course.

Martin gagne le GP de Thaïlande, Bagnaia 2e Jorge Martin a remporté dimanche un GP spectaculaire Image: KEYSTONE/AP/Kittinun Rodsupan Jorge Martin (Ducati-Pramac) a vécu un nouveau week-end parfait à Buriram. Vainqueur du sprint samedi en MotoGP, il a remporté dimanche le GP de Thaïlande. L'Espagnol revient ainsi à 13 points du leader du championnat du monde, Francesco Bagnaia (Ducati), 2e de cette course principale, avec encore trois manches au programme. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) complète le podium d'un GP spectaculaire.

GP du Mexique: Verstappen vise sa 16e victoire de la saison Le triple champion du monde en titre de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) sera encore le favori du Grand Prix du Mexique dimanche. Il peut améliorer son record de victoires sur une saison. A Mexico, où se disputera la 19e des 22 manches de la saison, le Néerlandais peut remporter son 16e succès et ainsi améliorer sa marque de 15 victoires établie l'an passé et égalée le week-end dernier aux Etats-Unis. L'insatiable Verstappen peut également devenir le quatrième pilote le plus victorieux de l'histoire en F1 à égalité avec Alain Prost s'il décroche son 51e succès. Il se rapprocherait aussi du troisième, Sebastian Vettel (53). Il reste toutefois encore loin des 103 victoires de Lewis Hamilton, encore en activité, et des 91 de Michael Schumacher. "Le circuit de Mexico est celui le plus en altitude de la saison et cela le rend plus exigeant pour les voitures, mais la RB19 a été irréprochable quelles que soient les conditions donc elle devrait être performante. On maximisera ses forces avec pour but de continuer à gagner", a déclaré Max Verstappen. Son coéquipier Sergio Perez sera quant à lui très attendu sur ses terres, quelques jours après avoir grandement bénéficié de la disqualification du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) à Austin. Le septuple champion du monde, qui avait terminé deuxième et avait réduit à 19 points l'écart avec le Mexicain dans la lutte pour la deuxième place du championnat, a finalement été disqualifié par les commissaires en raison d'une usure excessive du plancher de sa voiture. Il se retrouve désormais relégué à 39 longueurs de Pérez. Hamilton au pied du mur Pour garder un espoir de terminer dauphin de Verstappen, Hamilton devra de son côté exceller sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez, qui se situe à plus de 2200 mètres d'altitude. Très performant au Texas le week-end dernier, le Britannique, qui n'a pas marqué de points lors des deux derniers Grands Prix, voudra confirmer les progrès réalisés par sa Flèche d'argent. L'écurie McLaren sera aussi très attendue au Mexique après les superbes performances réalisées ces dernières semaines. Ferrari, qui a également vu une de ses monoplaces disqualifiée au Texas (celle de Charles Leclerc), sera sous pression au Mexique. L'écurie italienne, qui pointe à 22 longueurs de Mercedes dans la lutte pour la deuxième place du championnat des constructeurs, n'a plus droit à l'erreur.

Un premier but décisif pour Roman Josi Roman Josi a signé un but décisif samedi Image: KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON Roman Josi a choisi le moment idéal pour inscrire son premier but de la saison en NHL samedi. Le capitaine des Predators a trouvé la faille en prolongation face à Toronto, qui s'est incliné 3-2 à Nashville. Il a été désigné première étoile du match. Auteur de la passe décisive sur le 1-1 signé Ryan O'Reilly à la 16e pour son 4e assist dans cet exercice 2023/24, Roman Josi a trompé le gardien des Maple Leafs Ilya Samsonov d'un tir précis du poignet après 2'13'' en "overtime". Le défenseur bernois n'avait pas marqué le moindre but depuis le 16 mars. "C'était un match très intense, très rapide. Il est évident que Toronto possède une grande puissance de feu à l'avant, de très bons joueurs", a relevé Roman Josi, cité sur le site officiel de la NHL. "Avoir trouvé un moyen d'obtenir deux points est très important pour notre équipe", laquelle a gagné trois de ses quatre derniers matches. Un autre Suisse a trouvé le chemin des filets samedi en NHL, mais en vain. Nino Niederreiter a réussi son deuxième but de la saison - ainsi que son 4e assist - dans un match perdu 4-3 aux tirs au but par Winnipeg à Montréal. Auteur quant à lui de son 10e assist dans cet exercice 2023/24, Kevin Fiala a aussi connu la défaite avec Los Angeles qui s'est incliné 4-3 aux tirs au but face à Vegas.

Odermatt est l'homme à battre à Sölden Les attentes qui l'entourent sont plus une motivation qu'un frein, assure Marco Odermatt. Le Nidwaldien sait que toute autre issue qu'une victoire dimanche dans le géant d'ouverture de la saison serait considérée comme un échec. Marco Odermatt est le meilleur skieur du monde. Et il est avant tout le meilleur géantiste: champion olympique et champion du monde en titre de la discipline, il a obtenu 840 de ses 2042 points dans la spécialité l'hiver dernier. Vainqueur de sept des neuf géants qu'il a disputés durant la Coupe du monde 2021/22, le Nidwaldien de 26 ans reste sur un impressionnant succès en finale à Soldeu. Il avait alors triomphé avec une marge de 2''11 sur le no 2 de la discipline Henrik Kristoffersen. A Sölden douze mois plus tôt, Marco Odermatt avait devancé son dauphin Zan Kranjec de 0''76 pour lancer un hiver de tous les superlatifs. Il vise une troisième victoire consécutive sur le glacier du Rettenbach, où il s'était classé 2e en 2020. Il a d'ailleurs gagné 15 des 21 derniers géants auxquels il a pris part au plus haut niveau, titres olympique et mondial inclus. Ses adversaires ne vont néanmoins certainement pas s'avouer vaincus. Deuxième du classement de la discipline et 3e du général l'hiver dernier, Henrik Kristoffersen devrait être son principal rival en géant. Mais le danger pourrait aussi venir de son propre camp: Loïc Meillard, qui a (enfin) obtenu sa première victoire en géant la saison passée (à Schladming en janvier), a ainsi les dents longues.

Fury s'en sort, mais Ngannou tout proche de l'exploit Le combat entre Fury et Ngannou a été bien plus accroché que prévu Image: KEYSTONE/AP/Yazeed Aldhawaihi Bousculé comme jamais, Tyson Fury a remporté de justesse son combat de boxe tant attendu contre la star de MMA Francis Ngannou. Ce dernier a toutefois fait honneur à sa réputation de redoutable puncheur, samedi à Ryad. Grand favori en sa qualité de champion WBC des lourds, Fury a été déclaré vainqueur sur décision partagée face à Ngannou, qui disputait à 37 ans son premier combat de boxe. Mais le Camerounais, qui a envoyé le Britannique au tapis au troisième round, a failli signer l'un des plus gros exploits de l'histoire de la boxe! L'événement, avant tout lucratif, finalement été beaucoup plus serré que prévu, Ngannou se montrant puissant et appliqué face au fantôme de Tyson Fury. Malgré sa défaite, le Camerounais, ex-champion de l'UFC, la plus prestigieuse des ligues de MMA, ressort grandi. Il remporte surtout toute l'estime du monde de la boxe. A l'inverse, la performance de Fury ne peut qu'être qualifiée d'embarrassante, voire inquiétante, alors que le Britannique est censé remonter sur le ring en décembre pour un combat d'unification de boxe anglaise contre le colosse ukrainien Oleksandr Usyk. "Ce n'était certainement pas prévu dans le scénario. Francis est un sacré combattant, un sacré cogneur", a reconnu le "Gipsy King", qui avait passé la semaine à traiter son adversaire de "bonne grosse saucisse". "Je le respecte beaucoup. Il ne s'avançait pas, il restait en retrait et m'attendait. Il m'a donné probablement mon combat le plus difficile en dix ans", a-t-il poursuivi. Cristiano Ronaldo et Eminem L'affrontement avait généré un intérêt gigantesque en raison du calibre des protagonistes, considérés comme les deux mâles alpha actuels des sports de combat. Il devait déterminer qui était l'homme "le plus méchant de la planète", mais à l'issue de la soirée, il semble toujours aussi difficile d'attribuer ce titre. Le combat avait attiré en tout cas une constellation de stars dans la capitale saoudienne. Parmi les spectateurs, de grands noms de la boxe, de Sugar Ray Leonard à Larry Holmes ou Evander Holyfield, ou du football, Cristiano Ronaldo, Figo, le Brésilien Ronaldo... Mais aussi des stars de la musique comme Eminem ou Kanye West. "C'était un bon combat" Le combat est allé au terme des dix rounds et c'est en soi une victoire pour Ngannou. La décision de donner Fury vainqueur ne manquera pas d'agiter les débats dans les jours qui viennent. "Je ne sais pas à quel point c'était serré, mais j'ai gagné et c'est comme ça. (Mais) il faut être fair-play avec Francis, (...) c'était un bon combat." Tout au long de l'affrontement, Ngannou s'est montré sérieux et appliqué, tandis que Fury n'a jamais semblé démarrer les hostilités. Le Camerounais a provoqué un petit séisme au cours du troisième round en envoyant Fury au tapis sur un puissant crochet du gauche. Le Britannique s'est relevé mais a eu du mal à trouver la clé des échanges. Comme on pouvait s'y attendre, Ngannou a connu une baisse de régime en fin de combat et a été moins conquérant, et c'est peut-être ce qui a fait pencher la balance des juges.

Ferrari s'approprie la première ligne à Mexico Charles Leclerc partira en pole dimanche à Mexico Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Ferrari a pris les deux premières places des qualifications du Grand Prix du Mexique samedi. Charles Leclerc a décroché la pole position devant Carlos Sainz, tandis que Max Verstappen (Red Bull) a dû se contenter de la 3e place. La Scuderia, qui semblait un peu en retrait depuis le début du week-end, a créé la surprise en arrachant les deux premières places sur la grille de départ au nez et à la barbe du triple champion du monde, qui se présentait en grand favori après avoir été le plus rapide lors des trois séances d'essais libres. Mais c'était sans compter les monoplaces rouges qui ont signé deux superbes chronos à quelques secondes d'intervalle pour devancer in extremis le Néerlandais de respectivement 97 et 30 millièmes. Leclerc a signé la 22e pole position de sa carrière, la quatrième cette saison et la deuxième consécutive après le GP des Etats-Unis le week-end dernier. Verstappen, qui peut améliorer son record de succès sur une saison (15) s'il s'impose à Mexico dimanche et aussi devenir le quatrième pilote le plus victorieux de l'histoire en F1 à égalité avec le Français Alain Prost, a tout tenté pour reprendre les commandes. Mais il a un peu glissé sur un vibreur et échoué dans sa quête d'une 11e pole cette saison.