Dressel rate son retour ++ Athletissima moins clinquant

Encore raté pour Dressel aux Championnats américains Caeleb Dressel n'a plus qu'une chance pour se qualifier pour les Mondiaux de Fukuoka. Image: KEYSTONE/AP/BRYNN ANDERSON Le septuple médaillé d'or olympique Caeleb Dressel a encore raté son retour à la compétition jeudi en terminant à la cinquième place du 100 m papillon des Championnats américains à Indianapolis. Dare Rose a remporté le titre national en 50''74, devant le jeune (16 ans) Thomas Heilman en 51''91. Heilman, déjà deuxième du 200 m papillon, devient le plus jeune Américain à se qualifier pour deux compétitions individuelles des Championnats du monde à Fukuoka (Japon) en août. Dressel, détenteur du record du monde de la distance depuis son titre olympique à Tokyo en 2021, a fini à 0''92 du vainqueur. Il participe à sa première compétition majeure depuis plusieurs mois loin des bassins après avoir renoncé l'an dernier aux Championnats du monde de Budapest. Il n'a nagé qu'à une seule reprise le mois dernier à Atlanta. A 26 ans, Dressel, multiple champion du monde (14 titres), avait terminé mardi à un encourageante troisième place lors du 50 m papillon, insuffisante toutefois pour être sélectionné pour les Mondiaux japonais. Sacré à Tokyo sur 100 m papillon, 100 m libre et 50 m libre, il aura une dernière chance de qualifications cette semaine avec le 50 m libre. Il s'est très peu exprimé sur sa décision de s'éloigner des bassins puis de revenir, mais son entraîneur Anthony Nesty a affirmé sur NBC qu'"en matière d'entraînement, il a fait du bon travail pour son retour".

Moins de stars à Athletisssima en raison du calendrier La 48e édition d'Athletissima s'annonce un peu moins clinquante que les années précédentes. La principale raison vient du fait que les sélections américaines et jamaïcaines sont absentes ce vendredi. Il y aura de beaux duels et de grandes performances à la Pontaise, notamment sur le fond et le demi-fond, mais c'est vrai que les courses de sprint n'auront pas la même saveur que par le passé. La faute au calendrier de cette année 2023 qui voit les trials américains et jamaïcains pour les championnats du monde s'intercaler dans le calendrier de la Diamond League. Par conséquent, les Sha'Carri Richardson, Shericka Jackson, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah, Noah Lyles, Erriyon Knighton ou encore Sydney McLaughlin-Levron ne fouleront pas le tartan lausannois. Ces absences font logiquement le bonheur d'autres athlètes talentueux. On pense par exemple à la Néerlandaise Femke Bol. Entraînée par Laurent Meuwly, la Batave de 23 ans écrase pour l'heure la concurrence sur 400 m haies avec une meilleure performance mondiale de l'année en 52''30. Son objectif cette saison va être de descendre sous les 52 secondes, un exploit réalisé par deux athlètes uniquement: Dalilah Muhammad (une fois) et l'immense Sydney McLaughlin-Levrone (six fois). Jason Joseph vise les 13 secondes Les athlètes suisses tenteront eux aussi de profiter de ce meeting à domicile pour briller. Cette saison, Simon Ehammer s'est distingué à la longueur et Jason Joseph sur le 110 m haies. Avec son record de Suisse en 13''10 établi il y a peu à Florence, Joseph possède le troisième meilleur chrono des engagés. "J'espère pouvoir franchir la barrière des 13 secondes, avoue celui qui a pris une autre dimension en s'entraînant à la fois aux Etats-Unis et avec Claudine Müller à Bâle. Mais cela va dépendre de beaucoup de facteurs." Premier Suisse à gagner une épreuve de Diamond League lors de son succès à la longueur à Olso, le décathlonien appenzellois tentera de récidiver à la Pontaise. Il devra se méfier du Grec Miltiadis Tentoglou et de l'Indien Muralis Sreeshankar qui sont allés plus loin que lui cette saison. Sur 1500 m, Jakob Ingebrigtsen se battra surement contre lui-même avec l'aide de la wavelight, ce lièvre virtuel et lumineux qui aide les athlètes dans leur tempo. Sur le 3000 m steeple féminin et le 5000 m masculin, les absences kényanes seront compensées par une forte délégation éthiopienne. Et dans les deux courses, les détenteurs du record du monde (Beatrice Chepkoech et Joshua Cheptegei) seront présents. Suffisant pour enflammer Lausanne? Réponse vendredi soir.

La Suisse remporte le Prix des nations à Aix-la-Chapelle Martin Fuchs et Commissar Pezi, un duo qui marche. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI La Suisse a remporté pour la première fois depuis 2002 le Prix des nations du CHIO à Aix-la-Chapelle. L'équipe autour du champion olympique a devancé après deux manches la Grande-Bretagne et la Belgique. Du quartette helvétique, aussi bien Guerdat sur Venard de Cerisy que Martin Fuchs sur Commissar Pezi ont bouclé leurs deux parcours sans faute. Edouard Schmitz sur Quno a vu son résultat biffé au terme de la première manche, Nicklaus Schurtenberger sur C-Steffra à l'occasion de la deuxième. Avec seulement quatre points de pénalité, les Suisses l'ont emporté dans un concours qui a duré trois heures et demie et qui était doté d'un million d'euros de prix. Ils ont réussi à éviter le barrage. Les Britanniques et le Belges ont touché un obstacle de plus. Fuchs était le dernier à s'élancer côté helvétique. Devant 40'000 spectateurs, il est parvenu à garder ses nerfs et à passer tous les obstacles de 1m60 sur Commissar Pezi et a ainsi marché sur les traces de son oncle Markus. Ce dernier sur Tinka's Boy fut partie prenante du dernier succès helvétique en 2002, l'unique depuis... 1929. Toutefois, le plus important Prix des nations de l'année pour l'équipe de Suisse de Michel Sorg aura lieu en septembre à l'occasion des Championnats d'Europe à Milan. Il s'agira alors de décrocher son billet pour les JO de Paris 2024.

Olyslagers remporte la hauteur en ville de Lausanne Nicola Olyslagers s'est envol�e � 2,02 m � la Place Centrale � Lausanne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Nicola Olyslagers a enlevé le concours de la hauteur à la Place Centrale à Lausanne, un jour avant Athletissima. L'Australienne a réussi 2,02 m pour établir la meilleure performance mondiale. Pour ce deuxième City Event à la hauteur après les messieurs en 2021, c'est donc l'Australienne Nicola Olyslagers qui a trouvé la clef de ce sautoir provisoire. La vice-championne olympique a livré un joli concours face aux deux Ukrainiennes Iryna Gerashchenko et Yaroslava Mahuchikh. La sauteuse des Antipodes et Gerashchenko ont été les seules à franchir les deux mètres, mais l'Australienne a fait encore mieux en effaçant 2,02 m pour égaler son record personnel. Elle a ensuite cherché à améliorer tout ça en demandant 2,05 m, mais il lui a manqué un tout petit quelque chose pour y parvenir. Elle a pourtant soigneusement noté pas mal de choses dans son carnet. Salome Lang a vu son concours s'arrêter à 1,87 m. La Bâloise a cependant tenté à trois reprises 1,91 m et ses deux premiers essais auraient mérité un meilleur sort. Elle a pris la 10e place. Double championne olympique de l'heptathlon, Nafissatou Thiam a elle dû se contenter de la 8e place avec une barre à 1,91 m.

Golubic, Naef et Waltert aussi qualifiées à Wimbledon C�line Naef ne cesse d'�tonner. Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Carton plein pour les Suisses vendredi à Wimbledon ! Après Dominic Stricker, Simona Waltert, Céline Naef et Viktorija Golubic ont gagné leur place dans le tableau principal. La plus belle performance a été signée par Céline Naef (WTA 165). A 18 ans, la Schwytzoise ne cesse de déjouer les pronostics. Après sa superbe victoire mercredi devant l'Américaine Ashlyn Krueger (WTA 108), elle a battu jeudi 6-2 3-6 6-4 l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 152). Elle s'invite ainsi avec brio une première fois dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Quart de finaliste à Wimbledon il y a deux ans, Viktorija Golubic a, quant à elle, battu 6-2 7-6 (7/5) la Grècque Despina Papamichal (WTA 188) pour se qualifier. Quant à Simona Waltert (WTA 115), elle a, comme à Roland-Garros, passé ce cap des qualifications à la faveur de son succès 6-4 7-5 devant la Colombienne Emilia Arango (WTA 184). Le contingent suisse pour ce Wimbledon 2023 s'élèvera ainsi à trois joueurs - Marc-Andrea Hüsler, Stan Wawrinka et Dominic Stricker - et à cinq joueuses - Belinda Bencic, Jil Teichmann, Simona Waltert, Viktorija Golubic et Céline Naef -.

Patrick Rahmen: "Il faut savourer" Patrick Rahmen, tout � sa joie mercredi apr�s la qualification miraculeuse. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Au lendemain du miracle de Cluj, cette qualification pour les quarts de finale de l'Euro M21, Patrick Rahmen entendait rendre hommage à la Norvège. "Une équipe bien plus forte qu'on peut le croire". Victorieux 1-0 de l'Italie, les Scandinaves ont offert à la Suisse son billet pour les quarts de finale malgré un bilan d'une victoire contre deux défaites. "Nous savions que ce groupe était très relevé, dit-il. Il y avait la France et l'Italie qui sont deux grandes nations du football, explique-t-il. Et puis la Norvège que le grand public sous-estime sans doute. Pour notre part, nous avons très vite mesuré sa forces. Le staff et les joueurs en étaient pleinement conscients." Mais de là à miser leur deuxième pilier sur une victoire 1-0 de la Norvège, le seul résultat qui qualifiait la Suisse grâce au jeu des confrontations directes indépendamment du résultat contre le France, il y avait un pas que personne n'a osé franchir. "Le premier but était cette qualification pour les quarts de finale. Il a été atteint, dans la difficulté c'est vrai, poursuit le sélectionneur de l'équipe de Suisse. Il faut savourer ce résultat. De grandes équipes sont restées sur le quai." Le futur entraîneur de Winterthour songe à l'Allemagne, bien sûr, mais aussi aux Pays-Bas, à la Belgique et à la Croatie. Place désormais au quart de finale contre l'Espagne samedi à Bucarest. Les Suisses ont quitté Cluj pour la capitale ce jeudi. Patrick Rahmen n'aura qu'un jour pour préparer ce défi contre la Roja. Un succès assurera à la Suisse son billet pour les Jeux de Paris 2024 si la France bat l'Ukraine dimanche. Une défaite, en revanche, ternirait le bilan de cette campagne. Ne gagner qu'un seul match sur quatre n'entre pas vraiment dans les standards d'une sélection qui se veut comme la plus forte de l'histoire...

Yverdon-Sport sous bannière américaine Mario Di Pietrantonio, � gauche, le pr�sident sortant du club de football Yverdon-Sport, et Jeffrey Saunders, le nouveau pr�sident du club. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sous réserve de l'aval de la Swiss Football League, Yverdon-Sport passe sous bannière américaine. Le président Mario Di Pietrantonio a cédé 90 % de ses parts à des investisseurs d'outre-Atlantique. L'homme qui a amené Yverdon-Sport de la 1re Ligue Classic à la Super League lors de ses neuf années de présidence assure que cette vente est une "chance pour la ville, pour le canton et pour la Suisse". "Avec ses nouveaux propriétaires, Yverdon Sport va rester en Super League. Le plus longtemps possible. Avec le meilleur classement possible", assure l'ancien président. Le nouveau président se nomme Jeffrey Saunders. Cet Américain, qui a présidé pendant quatre ans le club portugais d'Estoril, est l'un des nouveaux actionnaires derrière Jamie Welch, l'homme fort de cette gouvernance U.S. qui a fait fortune dans les énergies. Directeur général du club, Marco Degennaro estime que "la venue d'un tel groupe était nécessaire". "Nous avons réussi un miracle la saison dernière avec la promotion en Super League. Il en aurait fallu un autre pour se maintenir si nous n'avions pas pu compter sur la venue de Jamie Welch, explique-t-il. Nous aurons désormais les moyens de nos ambitions." Nouvelles compétences Aucun chiffre n'a toutefois été articulé lors de la conférence de presse qui a entériné ce passage de témoin. Jeffrey Saunders a révélé que le budget sera augmenté. "Notre mercato sera animé, promet-il. Encore une fois, nous voulons investir sur le long terme à Yverdon. Nous voulons développer les infrastructures, c'est-à-dire aménager le stade, envisager la création d'un village du sport. L'académie et l'équipe féminine seront également partie prenante de notre projet". Jeffrey Saunders se dit convaincu qu'investir dans un club de la taille d'Yverdon peut s'avérer fructueux. "Nous amenons de nouvelles compétences dans le scouting. Nous pouvons créer de la valeur", martèle-t-il. Le nouveau président sera attendu très vite au tournant. Conserver le buteur Brian Beyer, le grand artisan de la promotion, serait le signe attendu pour donner corps à ce beau discours.

Trois ans après, Wozniacki va sortir de sa retraite en août La Danoise Caroline Wozniacki s'estime capable de s'imposer en Grand Chelem. Image: KEYSTONE/EPA RITZAU SCANPIX Caroline Wozniacki, ex-no 1 mondiale et lauréate en Grand Chelem, va reprendre le fil de sa carrière en août à Montréal, plus de trois ans après sa retraite sportive. La Danoise de 32 ans l'a annoncé dans le magazine américain Vogue jeudi. "Je vais jouer l'US Open. Il y a une atmosphère électrique à New York dont je ne me lasse pas, et j'y ai joué tellement bien pendant des années. (...) Je commencerai par Montréal (7-13 août) pour me remettre dans le rythme, et ensuite direction New York", explique Wozniacki dans un texte écrit à la première personne. "Après ça, j'aurai quelques mois pour me préparer pour l'Australie. (...) Les Jeux olympiques de Paris sont aussi un objectif", poursuit-elle. "Est-ce que je suis nerveuse ? Pas vraiment. Je reviens à quelque chose que j'aime. (...) Est-ce que je peux gagner l'US Open ? Je pense que oui. Est-ce que je peux gagner l'Open d'Australie. Je pense que oui, affirme l'ex-no 1 mondiale. C'est pour ça que je fais ça." Wozniacki, devenue no 1 mondiale en 2010 et victorieuse de son unique titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie en 2018, avait mis un terme à sa carrière après l'Open d'Australie 2020 (battue au 3e tour par Jabeur), alors qu'elle souffrait d'une maladie articulaire inflammatoire chronique, la polyarthrite rhumatoïde. Deux enfants Depuis, la joueuse danoise a donné naissance à deux enfants, Olivia, en 2021, et James, en octobre dernier. Ce n'est qu'après la naissance de son fils qu'elle s'est remise au tennis. Avant elle, Serena Williams, Kim Clijsters ou encore Victoria Azarenka ont poursuivi leur carrière sportive après avoir eu un enfant. "Pour les joueuses, c'est souvent l'un ou l'autre, et j'aimerais contribuer à faire changer ça, écrit Wozniacki. Je veux me prouver à moi-même et prouver aux femmes qu'on peut avoir les deux : être comblée en famille à la maison et avoir une carrière brillante." Après sa maternité, Williams s'est hissée à quatre reprises en finale en Grand Chelem, sans réussir à s'y imposer. Clijsters a elle triomphé à trois reprises en Grand Chelem après être devenue mère, deux fois à l'US Open et une fois à l'Open d'Australie.

Dominic Stricker enfin qualifié dans un Grand Chelem Dominic Stricker se retrouve dans le tableau principal de Wimbledon. Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Après six tentatives infructueuses, Dominic Stricker a enfin passé le cap des qualifications en Grand Chelem. Le Bernois sera le troisième Suisse en lice à Wimbledon. Il accompagnera Marc-Andrea Hüsler et Stan Wawrinka. 117e mondial, le gaucher bernois a signé sa troisième victoire de la semaine face à l'Italien Mattia Bellucci (ATP 160). Victorieux 6-3 1-6 6-3 6-4 après 2h42' de jeu, il a eu le mérite de serrer sa garde après la perte du deuxième set. Avec cette qualification, Dominic Stricker peut croire qu'il a vaincu le signe indien même s'il a été repêché lors du dernier Roland-Garros au titre de lucky loser. Battu par Tommy Paul au premier tour à Paris, il aura l'occasion, si le tirage au sort de vendredi lui est clément, d'ouvrir son compteur dans les tournois du Grand Chelem sur une surface qui sied parfaitement à son jeu.

Tata Martino rejoint Messi à l'Inter Miami Tata Martino va retrouver Messi � l'Inter Miami Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Tata Martino a été nommé sur le banc de l'Inter Miami (MLS), a annoncé le club de Floride. L'ancien entraîneur de Barcelone et ex-sélectionneur de l'Argentine va donc retrouver Lionel Messi. Son arrivée à l'Inter Miami était pressentie depuis l'annonce de la venue de la superstar argentine, au début du mois. Gerardo "Tata" Martino a dirigé le septuple Ballon d'or au FC Barcelone (2013-14) et en sélection nationale (2014-2016). Âgé de 60 ans, l'entraîneur argentin, qui était sélectionneur du Mexique jusqu'à la Coupe du monde au Qatar, a déjà officié dans le championnat nord-américain. Il avait décroché le titre en 2018 à la tête d'Atlanta United. L'Inter Miami a secoué la planète football en négociant la venue de Lionel Messi, qui devrait faire ses débuts en MLS le 21 juillet. Après la fin de son aventure au PSG, le champion du monde âgé de 35 ans avait le choix entre trois destinations: un retour au bercail à Barcelone, l'appel des pétrodollars de l'Arabie saoudite et la MLS.

Embiid "ne sait toujours pas s'il a envie de jouer" pour la France Joel Embiid ne sait toujours pas s'il veut repr�senter la France ou les USA Image: KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA Le pivot franco-camerounais Joel Embiid "ne sait toujours pas s'il a envie" de jouer pour l'équipe de France, a déclaré mercredi le manager des Bleus Boris Diaw. Le MVP de la dernière saison régulière de NBA est également courtisé par les Etats-Unis. "Je suis en contact avec ses représentants. Il n'y a rien de nouveau: il ne sait toujours pas pour quelle équipe nationale il a envie de jouer", a indiqué Diaw à la presse lors de l'annonce de la liste des douze Bleus retenus pour le Mondial 2023 (25 août-10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon). Le pivot des Sixers de Philadelphie n'y figure logiquement pas alors que le sélectionneur des Bleus Vincent Collet avait déjà, le 29 avril, laissé entendre qu'il serait absent. Joel Embiid a acquis récemment les nationalités française et américaine, "peut-être aussi pour se laisser la possibilité de choisir" entre les Bleus et Team USA selon Diaw. La Fédération française, qui le courtise depuis plus d'un an, espère toujours qu'il participe aux JO 2024 de Paris avec les Bleus.

Bedard no 1 de la draft, aucun Suisse choisi au 1er tour Connor Bedard enfile le chandail des Blackhawks, qui l'ont choisi en 1re position dans la draft de NHL Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Talent générationnel, Connor Bedard a comme attendu été choisi en 1re position par Chicago lors du premier tour de la draft de NHL mercredi à Nashville. Comme prévu également, aucune des 32 équipes n'a retenu un Suisse lors de cette première ronde. Connor Bedard, qui aura 18 ans le 17 juillet, sort d'une saison exceptionnelle. Le centre canadien a réussi 163 points en 64 matches de WHL (play-off inclus) sous le maillot des Regina Pats en WHL, menant par ailleurs le Canada au titre mondial M20 en cumulant 23 points en 7 parties lors du dernier championnat du monde. Derrière lui, c'est le Suédois Leo Carlsson (18 ans) qui a été choisi en 2e position par les Ducks d'Anaheim. Le Canadien Adam Fantili (18 ans également), sacré champion du monde chez les "grands" le mois dernier, n'a été appelé qu'en 3e position par les Columbus Blue Jackets. Montréal choisit Reinbacher Si aucun Helvète n'a les honneurs du premier tour, un joueur de National League fait néanmoins partie des élus. Premier défenseur retenu dans cette draft en tant que no 5, l'Autrichien de Kloten David Reinbacher (18 ans/24 points lors du championnat 2022/23) a convaincu les Canadiens de Montréal. Les six derniers tours de cette draft, qui concernera au total 224 joueurs nés entre le 1er janvier 2003 et le 15 septembre 2015, sont programmés jeudi soir. Côté suisse, c'est l'attaquant Rodwin Dionicio (Windsor Spitfires) qui semble avoir les meilleures perspectives.

La Suisse qualifiée grâce à la Norvège Ardon Jashari: coupable sur le deuxi�me but fran�ais mais qualifi� pour les quarts de finale lors d'une soir�e de tous les contrastes. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Malgré une sévère défaite 4-1 face à la France à Cluj, l'aventure continue pour la Suisse à l'Euro M21. Elle jouera les quarts de finale grâce à l'aide providentielle de la Norvège. Les Scandinaves ont, en effet, battu l'Italie 1-0, soit sur le seul score qui offrait la qualification à la Suisse indépendamment de son résultat contre la France. Ce samedi à Bucarest, la sélection de Patrick Rahmen affrontera l'Espagne pour une revanche de la finale perdue de 2011. Une qualification miraculeuse mais méritée Aussi miraculeuse qu'elle soit, cette accession en quart de finale n'est pas imméritée. Victorieuse de la Norvège avant d'être lésée par l'arbitrage face à l'Italie, la Suisse a longtemps bousculé la France et aurait pu l'emporter si la réussite avait été, cette fois, du côté de Zeki Amdouni, l'homme qui a déjà marqué à 26 reprises depuis le 1er janvier et qui aura l'occasion samedi face à la Roja de frapper une fois de plus les esprits. Patrick Rahmen avait, comme on pouvait le pressentir, redistribué les cartes en défense avec les titularisations d'Aurèle Amenda et de Nicolas Vouilloz pour Marco Burch et Becir Omeragic. Un choix attendu et sans doute légitime même si le score final peut s'inscrire en faux contre cette affirmation. Avant de trouver ses marques, cette défense "new look" cédait très tôt dans le match avec le penalty obtenu par Rayan Cherki à la 13e minute pour une faute qui n'était pas vraiment évidente de Fabian Rieder après un ballon perdu par Dan Ndoye. Amine Gouiri ne manquait pas la transformation pour contraindre la Suisse de courir derrière le score pour la troisième fois en trois matches. Une action d'école pour égaliser Cette entame malheureuse ne sapait pas le moral des Suisses. Ils sont parvenus à développer leur football au fil des minutes pour égaliser à la 35e sur une action d'école: un centre de Lewin Blum que Kastrit Imeri laissait filer pour Zeki Amdouni, dont la remise permettait à Ndoye de trouver le cadre. Le trio romand qui a la charge de l'animation offensive de l'équipe de Suisse avait encore frappé... Au retour des vestiaires, la Suisse témoignait du même allant pour se procurer deux occasions de prendre l'avantage. Aux 51e et 58, Zeki Amdouni armait le geste juste,mais le gardien Lucas Chevalier s'interposait sur la première avant de voir sa frappe contrée sur la seconde. L'erreur fatale de Jashari Sonnés et surpris sans doute par la qualité de la réplique offerte par l'adversaire, les Français pouvaient toutefois reprendre la main. A la 65e, Bradley Barcola exploitait une erreur à la relance d'Ardon Jashari pour signer le 2-1 grâce à la complicité de Gouiri. Déjà buteur contre l'Italie, le Lyonnais a puni une équipe de Suisse qui était, il est vrai, à la recherche d'un second souffle à cet instant du match. Onze minutes plus tard, c'est un autre Lyonnais, le formidable Rayan Cherki, qui assurait définitivement le succès de la France. Le no 10 tricolore s'est appuyé sur Gouiri pour mettre hors de position les défenseurs suisses et ne laisser aucune chance à Amir Saipi. Le 4-1 tombait à la 81e minute avec une frappe du capitaine Maxence Caqueret, le capitaine d'une équipe qui sait se montrer parfois irrésistible.

Quatre Suisses à un match du bonheur C�line Naef a d�jou� les pronostics mercredi. Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Quatre Suisses ne sont plus qu'à une victoire d'une place dans le tableau principal de Wimbledon. Les représentants de Swiss Tennis ont réussi un quatre sur cinq mercredi. Battu 6-3 3-6 6-3 par l'Allemand Oscar Otte (ATP 230), Leandro Riedi (ATP 165) a été le seul Suisse éliminé lors du deuxième tour des qualifications. En revanche, Dominic Stricker (ATP 117), Viktorija Golubic (WTA 138), Simona Waltert (WTA 115) et Céline Naef (WTA 165) ont passé l'écueil. Leur qualification pour le dernier tour des qualifications leur assure à chacun un gain de 40'000 francs. La performance la plus brillante fut pour Céline Naef. Malgré une entame laborieuse, la Schwytzoise s'est imposée 6-4 6-2 devant l'Américaine Ashlyn Krueger, finaliste dimanche dernier du WTA 125 de Gaiba. Céline Naef affrontera au dernier tour l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 152).