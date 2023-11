Du changement dans le club de Benzema ++ Bayern et Real en lice

Al-Ittihad: Nuno Espirito Santo évincé de son poste d'entraîneur Nuno Espirito Santo: fin de parcours avec Al-Ittihad Image: KEYSTONE/EPA Al-Ittihad, champion en titre d'Arabie saoudite, a renvoyé son entraîneur Nuno Espirito Santo. Le Portugais paie ainsi une série de mauvais résultats. Nuno était sous pression en raison des difficultés rencontrées par le club, seulement 6e en Saudi Pro League. Il a finalement été évincé après une défaite 2-0 contre le club irakien d'Al-Qowa Al-Jawija en Ligue des champions asiatique lundi. Le technicien était à la tête d'Al-Ittihad, basé à Djeddah, depuis juillet 2022. L'ancien coach de Porto, Wolverhampton et Tottenham a mené Al-Ittihad au titre de champion d'Arabie saoudite la saison dernière. Des rapports difficiles ont été signalés avec l'attaquant frnaçais Karim Benzema, qui a rejoint le club en juin de cette année dans le cadre de l'afflux de stars étrangères attirées par la Saudi Pro League. N'Golo Kanté et Fabinho avaient aussi signé avec Al-Ittihad cet été. L'entraîneur adjoint Hassan Khalifa assurera l'intérim en attendant que le club trouve un remplaçant.

Bayern, Real, Real Sociedad et Inter peuvent se hisser en 8es Quatre équipes peuvent se qualifier mercredi soir pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Parmi elles, deux grands d'Europe: le Bayern Munich et le Real Madrid. Le "Rekordmeister" et les "Merengue" valideront à coup sûr leur ticket s'ils décrochent un quatrième succès en quatre matches dans la phase de poules. Les Bavarois accueillent le Galatasaray Istanbul, alors que les Madrilènes reçoivent Braga. Un nul pourrait même suffire selon les résultats des autres matches. Dans le groupe A, le Bayern possède en effet cinq longueurs d'avance sur son adversaire du jour et six sur Manchester United, qui défie le FC Copenhague au Danemark dans le même temps. Dans la poule C, le Real mène le bal avec trois points d'avance sur Naples et six sur Braga. Naples accueille mercredi l'Union Berlin d'Urs Fischer, à la dérive depuis de longues semaines et toujours en quête d'un premier point dans cette Ligue des champions. Co-leaders du groupe D avec 7 unités au compteur, l'Inter de Yann Sommer et la Real Sociedad ont également l'occasion d'enfoncer le clou. Les Milanais, qui se déplacent à Salzbourg (3e avec 4 points), et les Basques, qui accueillent le Benfica (0 point), se qualifieront s'ils s'imposent tous les deux. La situation est en revanche plus ouverte dans la poule B, où Arsenal peut toutefois prendre le large en cas de succès face au Séville de Djibril Sow. Deuxième à un point des Gunners, Lens se déplace pour sa part à Eindhoven.

New Jersey battu à Denver malgré un but de Meier Le portier Vitek Vanecek a subi les foudres de l'Avalanche mardi Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski New Jersey a subi mardi sa cinquième défaite de la saison en NHL, la deuxième dans ses trois dernières sorties. Les Devils se sont inclinés 6-3 à Denver face à l'Avalanche malgré un but de Timo Meier. L'attaquant appenzellois a signé sa troisième réussite de la saison à la 32e minute, en supériorité numérique, pour permettre aux Devils d'égaliser à 2-2. La franchise a également marqué le 3-3 en "power-play", trouvant la faille pour la 21e fois de la saison dans cette situation en seulement 12 matches. Toujours privée de son capitaine Nico Hischier et de son meilleur compteur Jack Hughes, blessés, la franchise de Newark a cependant craqué dans le troisième tiers. Colorado a forcé la décision grâce à des buts de Ryan Johansen, Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen pour cueillir sa huitième victoire de la saison en onze sorties. Seuls deux Suisses, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, ont été alignés par les Devils mardi dans le Colorado. Le Bernois Akira Schmid est en effet resté sur le banc, le gardien titulaire Vitek Vanecek effectuant 26 arrêts. Les autres Helvètes engagés mardi en NHL ne se sont pas illustrés sur le plan comptable. Les Jets de Nino Niederreiter (5-2 à St. Louis) et les Coyotes de Janis Moser (4-3 tab face à Seattle) ont néanmoins goûté aux joies de la victoire, contrairement aux Predators de Roman Josi qui se sont inclinés 4-2 à Calgary.

Pepe devient le plus vieux buteur de la compétition Pepe est devenu le plus vieux buteur de l'histoire de la C1 Image: KEYSTONE/AP/Miguel Pereira Il était déjà le joueur de champ le plus âgé de l'histoire de la Ligue des champions. Pepe est désormais aussi le plus vieux buteur de la compétition. Le défenseur portugais a inscrit le 2-0 du FC Porto contre Royal Anvers à la 91e minute mardi (2-0). A 40 ans et 254 jours, il bat un record détenu jusqu'ici par l'Italien Francesco Totti qui avait marqué pour l'AS Rome en 2014 à l'âge de 38 ans et 59 jours. Pepe avait décidé de marquer, pour sa maman. "Aujourd'hui est un jour spécial pour moi, c'est l'anniversaire de ma mère et je lui ai dit que je ferais tout ce que je pouvais pour marquer", a raconté le défenseur central, sacré champion d'Europe avec le Portugal en 2016. "Le sentiment est indescriptible, car tous ceux qui jouent encore à ce niveau à cet âge - et pour un grand club comme Porto - savent qu'il faut beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et une énorme passion pour ce sport", a ajouté Pepe.

La Suisse perd également le double La Suisse s'est inclinée 3-0 face aux Tchèques après la défaite de Golubic/Teichmann en double Image: KEYSTONE/EPA/Raul Caro La Suisse ne remportera vraisemblablement pas une deuxième Billie Jean King Cup d'affilée. Battue finalement 3-0 par les favorites tchèques, la sélection du capitaine Heinz Günthardt n'a plus son destin en main. Les Suissesses ne sont donc pas parvenues à sauver l'honneur mardi à Séville. Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, qui forment l'une des meilleures paires de double du monde, ont dominé Viktorija Golubic/Jil Teichmann 7-6 (7/3) 6-2 pour offrir un troisième point à leur équipe. Le duo tchèque n'était pourtant arrivé que lundi soir à Séville, en provenance de Cancun où elles jouaient le Masters. L'équipe de Suisse n'est mathématiquement pas éliminée de la course aux demi-finales. Mais cette défaite 3-0, concédée qui plus est en ne gagnant qu'un set, l'oblige à s'imposer sur le même score jeudi face aux Etats-Unis pour maintenir ce mince espoir. Et même dans ce cas, la République tchèque n'aurait vraisemblablement besoin que d'un point vendredi face aux Etats-Unis pour passer l'épaule. En cas d'égalité entre trois équipes, soit le seul cas de figure pouvant encore permettre à la Suisse de se hisser dans le dernier carré, le nombre de points marqués est ainsi l'élément déterminant. Et si cela ne suffit pas pour départager les équipes, c'est le pourcentage de sets puis de jeux remportés qui est pris en compte.

Ligue des champions: Manchester City trop fort pour YB Deux buts pour Erling Haaland Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Il n'y a pas eu de miracle pour les Young Boys à l'Etihad. Les Bernois ont été battus 3-0 par Manchester City lors de la 4e journée de Ligue des champions (groupe G). Les tenants du trophée ont marqué par Haaland (23e penalty/51e) et Foden (45e) dans une rencontre qu'ils ont dominée sans même devoir forcer leur talent. Les Anglais, tenants du trophée, sont ainsi déjà qualifiés pour les 8es de finale. La misère bernoise peut être personnifiée par Sandro Lauper. Le milieu de terrain a été expulsé à la 53e après un deuxième avertissement. Il avait auparavant provoqué le penalty du 1-0 et on rappellera qu'il avait aussi vu rouge samedi en Super League à Winterthour... Logique implacable L'issue de cette partie - qui a presque pris des allures de match amical - répond à une logique implacable. La différence de niveau, tant individuel que collectif, entre les deux clubs est juste abyssale. Manchester City possède bien davantage de qualité et de potentiel que les Young Boys. Pep Guardiola avait même pu laisser plusieurs titulaires au repos, dont Rodri, Bernardo Silva et Doku, excusez du peu. Prévu dans le onze de départ, Manuel Akanji a pour sa part senti une gêne musculaire à l'échauffement et a dû renoncer. Aux abonnés absents Pour obtenir un résultat probant, les Bernois auraient dû produire un match parfait, ce qui a été loin d'être le cas. Malgré une défense à cinq avec trois centraux, YB n'a pas su fermer la porte et a concédé des occasions en reculant trop. Sans un Racioppi à qui rien ne peut être reproché, l'addition aurait pu être encore bien plus salée. Offensivement, les champions de Suisse ont été aux abonnés absents, n'arrivant jamais à créer le danger. Ederson n'a pas eu le moindre arrêt à faire! Les visiteurs ont aussi beaucoup trop souvent perdu rapidement le ballon quand il était en leur possession, parfois en raison de lacunes techniques. Et le fait de devoir évoluer en infériorité numérique depuis la 53e n'a évidemment rien arrangé. Dans l'autre match du groupe, le RB Leipzig s'est imposé 2-1 à Belgrade contre l'Etoile Rouge grâce à Simons (8e) et Openda (77e). Les Allemands sont eux aussi déjà qualifiés dans ce groupe. YB jouera la troisième place lors de la prochaine journée avec la venue des Serbes à Berne.

Sans Bencic, la Suisse s'incline face aux Tchèques Viktorija Golubic a également été battue mardi à Séville Image: KEYSTONE/EPA/Raul Caro Privée de sa leader Belinda Bencic, l'équipe de Suisse a connu la défaite pour son entrée en lice dans le groupe A du tournoi final de la Billie Jean King Cup mardi à Séville. La formation du capitaine Heinz Günthardt s'est inclinée face à la République tchèque, qui a forcé la décision dès les simples. Cet échec devrait s'avérer rédhibitoire pour les Suissesses, qui défendent cette semaine le titre conquis un an plus tôt à Glasgow grâce à une exceptionnelle Belinda Bencic. Seul le vainqueur de cette poule, qui comprend également les Etats-Unis, se hissera en demi-finales. La Suisse affrontera la Team USA jeudi. Bouzkova trop solide Préférée à Jil Teichmann pour la place de no 2 en simple, Céline Naef (WTA 139) a pourtant eu sa chance face à Linda Noskova (WTA 41) dans le premier match de la journée. La néophyte schwytzoise a en effet mené 4-1 dans la manche décisive avant de s'incliner 7-6 (7/2) 4-6 6-4 au terme d'un combat de plus de 2h30'. No 1 de l'équipe en l'absence de Belinda Bencic, laquelle attend un heureux événement pour le printemps prochain, Viktorija Golubic (WTA 84) n'a pas non plus signé d'exploit mardi. La Zurichoise s'est inclinée 6-4 6-4 devant Marie Bouzkova (WTA 34), qu'elle n'avait pas affrontée depuis le printemps 2019. Viktorija Golubic, qui restait sur dix victoires consécutives et deux titres (certes obtenus sur le circuit secondaire), n'a pas non plus démérité. Elle a ainsi mené 4-3 service à suivre dans le set initial. Mais elle s'est heurtée à une Marie Bouzkova extrêmement solide, notamment dans les moments décisifs.

Ligue des champions: belle opération pour Borussia Dortmund Füllkrug vient de marquer le 1-0 Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Borussia Dortmund a fait un petit pas vers les 8es de finale de la Ligue des champions. Dans le très relevé groupe F, les Allemands ont battu Newcastle 2-0 et comptent 7 points, contre 4 aux Anglais. Cette rencontre, qui constituait un mini derby suisse en raison des présences sur la pelouse de Gregor Kobel dans le but du BVB et de Fabian Schär au coeur de la défense des Magpies, a été globalement dominée par le Borussia. Les trois points ont été acquis grâce à des réussites de Füllkrug (26e) et Brandt (79e). Dortmund avait bien besoin de ce succès après la claque (0-4) reçue à domicile samedi en Bundesliga contre le Bayern Munich. Pour Newcastle, la victoire impériale contre le PSG (4-1) semble bien loin après deux revers subis contre le Borussia. Une surprise a été enregistrée dans le groupe H. A Hambourg, où il est exilé pour ses matches à domicile, le Shakhtar Donetsk s'est imposé 1-0 contre un FC Barcelone qui avait remporté ses trois premières rencontres. Le but ukrainien a été inscrit par Sikan (40e). Le Shakhtar possède ainsi 6 points.

Décès de la mère de Murat et Hakan Yakin Murat et Hakan Yakin pleurent la perte de leur maman Emine Image: KEYSTONE/MARKUS STUECKLIN Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin et son frère Hakan pleurent la perte de leur mère Emine. Comme l'a confirmé l'ASF, Mme Yakin est décédée à l'âge de 89 ans lundi soir à l'hôpital de Bâle, entourée de sa famille. Murat et Hakan Yakin étaient très proches de leur mère, qui était arrivée d'Istanbul en Suisse en 1970 avec son époux de l'époque, Hüseyin Hüsnü Irizik. Sans cette forte solidarité familiale, les deux frères n'auraient jamais réussi dans le football, avait un jour déclaré Murat Yakin. Emine Yakin était devenue célèbre pour s'être rendue aux entraînements de ses fils en tricycle lorsque ceux-ci jouaient au FC Bâle. Elle était également souvent présente au stade et lors des célébrations des titres.

Billie Jean King Cup: premier simple perdu pour la Suisse Céline Naef a livré un gros combat Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez C'est mal parti pour la Suisse à Séville dans le groupe A de la Billie Jean King Cup. Céline Naef (WTA 139) n'a pas pu apporter un premier point aux tenantes du trophée. Après un gros combat, la néophyte schwytzoise s'est inclinée contre la Tchèque Linda Noskova (WTA 41). Celle-ci l'a emporté 7-6 (7/2) 4-6 6-4. Céline Naef - qui a joué en raison de la grossesse récemment annoncée de Belinda Bencic - a toutefois livré une belle partie. Elle a même mené 4-1 dans la manche décisive, avant de céder face à une adversaire nettement mieux classée qu'elle, non sans lutter avec acharnement. Le deuxième simple mettra aux prises Viktorija Golubic (WTA 84) et Marie Bouzkova (WTA 34).

Tournoi ATP 250 de Sofia: Hüsler sorti au 1er tour Marc-Andrea Hüsler: sorti d'entrée à Sofia Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Marc-Andrea Hüsler (ATP 200) a été sorti dès le 1er tour au tournoi ATP 250 de Sofia. Le Zurichois a subi la loi du qualifié britannique Billy Harris (ATP 221), vainqueur 6-4 3-6 7-6 (7/5). La partie a duré 2h30 et a été très serrée. Harris (28 ans) a peut-être fait la différence en étant un peu plus efficace sur son premier service, sur lequel il a gagné 84% des points contre 77% pour son adversaire suisse, âgé de 27 ans.

Van Pottelberghe à Lugano pour les trois prochaines saisons Le gardien Joren van Pottelberghe quittera Bienne pour Lugano la saison prochaine Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Joren van Pottelberghe va lui aussi quitter Bienne au terme de la saison 2023/24 de National League. Le gardien international de 26 ans a signé pour trois ans à Lugano, annoncent les Bianconeri. Barré par Harri Säteri dans le Seeland, Joren van Pottelberghe changera donc d'air après quatre saisons passées à Bienne. Le Zougois, qui avait été éloigné des patinoires pendant dix mois après une grave blessure à un genou subie en mars 2022, sera en concurrence avec Niklas Schlegel à Lugano. "Nous sommes satisfaits d'avoir trouvé un accord avec Joren (...) Avec lui et Niklas Schlegel, dont le contrat est valable jusqu'en 2026, nous pourrons compter sur une solide paire de gardiens au passeport suisse", se réjouit dans un communiqué le directeur général du HC Lugano, Hnat Domenichelli. L'arrivée de van Pottelberghe engendrera donc le départ du Finlandais Misko Koskinen au printemps prochain. "Nous ne lui avons pas soumis d'offre de prolongation de l'accord arrivant à échéance", souligne Hnat Domenichelli.

"L'alcool m'a servi de défouloir", avoue Wayne Rooney Wayne Rooney se réfugiait dans l'alcool au début de sa carrière Image: KEYSTONE/AP/Alex Brandon "Quand j'avais une vingtaine d'années, l'alcool m'a servi de défouloir", a avoué dans un podcast Wayne Rooney. L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre a été confronté très jeune à la célébrité et à une pression très forte. "Je rentrais chez moi, je passais quelques jours à la maison et je ne sortais pas. Je buvais presque jusqu'à ce que je m'évanouisse", a déclaré l'ex-enfant prodige du football anglais, nommé récemment entraîneur de Birmingham en deuxième division. Wayne Rooney a été plongé dans le grand bain professionnel dès l'âge de 16 ans avec Everton, est devenu international anglais à 17 ans et a rejoint à 18 ans la grande équipe de Manchester United, dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire. "Je ne voulais pas être parmi les autres parce que parfois, on se sent gêné. Parfois, vous avez l'impression d'avoir déçu les gens et, en fin de compte, je ne savais pas comment faire face à la situation", a confié Rooney dans un podcast lancé par Rob Burrow, ex-joueur de rugby à XIII atteint de la maladie de Charcot. "Lorsque l'on n'accepte pas l'aide et les conseils des autres, on peut se retrouver au plus bas, et c'est ce qui m'est arrivé pendant quelques années. Heureusement, aujourd'hui, je n'ai plus peur d'aller parler de mes problèmes aux gens", a encore déclaré l'ancien attaquant âgé de 38 ans.

Entre pause maternité et défense d'un titre L'équipe de Suisse aurait certainement eu besoin du soutien de son public pour le tournoi final de la Billie Jean King Cup. Mais c'est à Séville que les protégées du capitaine Heinz Günthardt défendent cette semaine le titre conquis fin 2022 à Glasgow. Six mois après que la candidature de Séville avait été notamment préférée à celle de Zoug, la sélection de Swiss Tennis part dans l'inconnue en Andalousie. Elle ne faisait certes pas figure de favorite l'an dernier, mais ses chances étaient alors bien plus grandes qu'elles ne le sont à l'entame de cette semaine andalouse. La principale interrogation concerne bien sûr la championne olympique de simple Belinda Bencic, qui a annoncé attendre un heureux événement pour le printemps prochain. "On verra mardi lors des nominations", a répondu la St-Galloise lorsqu'on lui a demandé dimanche si elle serait alignée cette semaine. Sa non-titularisation constituerait bien sûr un gros coup dur pour la Suisse, même si Belinda Bencic n'a plus joué depuis la mi-septembre à la suite d'une intoxication alimentaire. Et même si la 14e joueuse mondiale n'affiche plus le même état de forme qu'en début d'année. Golubic en pleine forme Mais Heinz Günthardt s'appuie aussi sur un esprit d'équipe hors normes avec un groupe très soudé. Victorieuse de ses deux derniers tournois, certes pas sur le circuit principal, Viktorija Golubic (WTA 83) tient la grande forme. Toujours à l'aise dans cette compétition, la Zurichoise adore revêtir ce costume de l'outsider. A l'inverse, Jil Teichmann (WTA 142) est loin du niveau qui lui avait permis de se hisser jusqu'à la 22e place mondiale en juillet 2022. Mais la gauchère sait se sublimer. Et tant la "rookie" Céline Naef (WTA 137/18 ans) que Simona Waltert (WTA 167/22 ans) ont déjà montré leur potentiel au plus haut niveau. Les Tchèques en favorites La Suisse entamera son tournoi final mardi face à la République tchèque, qui aligne deux membres du top 10 (Marketa Vondrousova et Barbora Krejcikova) et est bien l'équipe à battre cette semaine. Elle se frottera jeudi aux Etats-Unis, qui évoluent sans leurs deux top 10 (Coco Gauff et Jessica Pegula) mais comptent tous de même trois joueuses figurant parmi les 50 meilleures du monde.