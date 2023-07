Du renfort à Yverdon ++ Messi rayonne

Yverdon engage un international camerounais Le Camerounais Samuel Gouet (14, � droite) a sign� pour 2 ans � Yverdon Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Le promu Yverdon poursuit ses emplettes sur le marché des transferts alors que la saison de Super League a déjà démarré. Le club vaudois annonce l'arrivée de l'international camerounais Samuel Gouet. Milieu de terrain plutôt défensif qui a disputé l'intégralité du match face à la Suisse lors du Mondial 2022, Samuel Gouet (25 ans) a signé un contrat portant jusqu'en 2025 avec YS. Il débarque en provenance de Malines.

Messi signe un doublé pour son deuxième match avec l'Inter Miami Messi a brill Image: KEYSTONE/EPA Lionel Messi a brillé pour son deuxième match avec l'Inter Miami. L'Argentin a inscrit un doublé et offert une passe décisive dans une partie remportée 4-0 face à Atlanta United, mardi en Leagues Cup à Fort Lauderdale. Déjà auteur d'un somptueux coup franc sur le fil face à Cruz Azul (2-1) pour ses débuts samedi, le capitaine des champions du monde argentins a encore pleinement contribué à la victoire de l'Inter face à Atlanta dans ce tournoi estival, organisé conjointement par la Major League Soccer (MLS) et la fédération du Mexique. Lancé par son ancien coéquipier au FC Barcelone Sergio Busquets, il a ouvert le score dès la 8e minute avant de doubler la mise en reprenant un centre dd Robert Taylor à la 22e minute. Ce dernier a lui aussi marqué un doublé en deuxième période (44e, 53e), servi notamment par Messi sur le dernier but. "Il s'est libéré d'un poids énorme avec la sélection argentine. Cela se voit dans tout, dans sa vie quotidienne, dans ses déclarations, dans sa façon d'aborder les matches. Leo est libéré et nous pouvons nous attendre à d'autres performances de ce type", s'est réjoui son compatriote et entraîneur de l'Inter Tata Martino.

Carton plein pour le Japon La joie des Japonaises, qui ont f�t� leur 2e succ�s en 2 matches Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Le Japon a fêté mercredi à Dunedin son deuxième succès en autant de matches dans le Mondial. Les Nippones ont battu 2-0 le Costa Rica, qui a subi pour sa part sa deuxième défaite dans ce groupe C. Les Japonaises ont forcé la décision en première période grâce à deux buts inscrits en deux minutes par Hikaru Naomoto (25e) et Aoba Fujino (27e). Elles obtiendront leur ticket pour les 8es de finale si l'Espagne ne s'incline pas face à la Zambie (9h30). Le Japon, qui avait écrasé la Zambie 5-0 pour son entrée en lice, et l'Espagne en découdront lundi prochain avec vraisemblablement la 1re place du groupe en jeu. La Suisse retrouvera l'une de ces deux équipes si elle accède aux 8es de finale.

Desplanches 4e des séries du 200 m 4 nages Desplanches a sign� un prometteur 4e temps lors des s�ries du 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Jérémy Desplanches a brillé dans les séries du 200 m 4 nages aux Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Genevois a signé le 4e temps, en 1'58''00. Le meilleur chrono a été l'oeuvre de Duncan Scott (1'57''76), le favori Léon Marchand se qualifiant quant à lui en 9e position (1'58''38). Médaillé de bronze des JO 2021, Jérémy Desplanches a réussi son meilleur temps de la saison pour se hisser en demi-finales (dès 14h29 heure suisse). Il n'avait plus nagé aussi vite dans sa discipline de prédilection depuis les Jeux de Tokyo, où il avait porté son record de Suisse à 1'56''17 pour se parer de bronze. Jérémy Desplanches a pour objectif à Fukuoka de se qualifier pour la finale, prévue jeudi. Le vice-champion du monde 2019 avait été éliminé dès les demi-finales lors des Mondiaux 2022 de Budapest, avant d'échouer au 4e rang des championnats d'Europe quelques semaines plus tard à Rome. Les deux autres Helvètes en lice mercredi ont connu l'élimination dès les séries. Le Genevois Nils Liess - aligné avant tout pour se tester dans l'optique du 4x200 m libre - s'est classé 48e sur 100 m libre en 50''24, Nina Kost terminant quant à elle 33e du 50 m dos en 29''00.

Servette FC: il y avait la place pour gagner Ren� Weiler: des regrets mais aussi des certitudes. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Nous méritions de gagner", affirme sans détouer René Weiler. L'entraîneur du Servette FC tenait toutefois à saluer la performance de son équipe. "Nous avons eu les occasions pour l'emporter. Je suis très satisfait de la prestation de mon équipe, lâche-t-il. Elle a bien joué avec le ballon. Sans le ballon aussi. Il y avait de l'agressivité dans les duels. Mais en face, il y avait aussi une grande équipe. Genk a porté le danger à chaque fois que le ballon était en sa possession." René Weiler annonce la couleur pour le match retour. "Nous ne le jouerons pas de la même manière que ce soir, glisse-t-il. Genk non plus d'ailleurs." Le Servette FC sera très certainement un brin plus calculateur en Belgique. "Cela va être assez dur...", résume l'entraîneur. "Notre solidarité fut la clé ce soir", se félicite pour sa part le buteur Steve Rouiller. Le Valaisan veut croire que la moitié du chemin a été parcourue. "Nous n'avons pas à rougir de notre performance ce soir. Elle nous donne de l'espoir pour le match retour, dit-il. Nous passerons si nous nous montrons plus précis dans le dernier geste." Comme son entraîneur, Steve Rouiller a le sentiment que le Servette FC méritait mieux que ce 1-1. Qui ne l'élimine toutefois pas au coup d'envoi du match retour. Steve Rouiller reconnait que le Servette FC de René Weiler joue un autre football que celui d'Alain Geiger. "Il est fait effectivement de beaucoup de courses, dit-il. Mais il reste encore bien des choses à peaufiner." Le plus vite sera le mieux.

Le Servette FC peut toujours rêver Steve Rouiller auteur du but de l'�galisation. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Servette FC peut toujours rêver de la Ligue des Champions même si le chemin sera très long. Les Grenat demeurent pour l'instant à la même hauteur que Genk. Au Stade de Genève devant 18'026 spectateurs pour le compte des match aller du deuxième tour préliminaire, la formation de René Weiler a partagé l'enjeu 1-1 face au vice-Champion de Belgique à l'issue d'un match souvent emballant, parfois déroutant. Mais qui sentait bon le parfum de la Coupe d'Europe. La tâche qui attend les Grenat mercredi prochain en Belgique s'annonce très ardue. Le Racing Genk a dégagé sur plusieurs séquences une impression remarquable. Mais le 2 août, les Srevettiens pourront compter à nouveau sur leur maître à jouer Mirolav Stevanovic, qui était suspendu mardi. Et qui dit que le Bosnien ne sera pas le facteur X de ce match retour. Une tête imparable Après deux occasions franches pour Joseph Paintsil, les Belges ouvraient le score à la 21e minute grâce à une tête imparable d'Emmanuel Arokodare. Avec son 1m97, le Nigerian a échappé au marquage de Yoan Severin pour donner un avantage qui n'avait rien d'usurpé pour ses couleurs. Sonnés, les Servettiens restaient un moment dans les cordes avant de réagir. Portés par l'inspiration de Timothé Cognat, impliqué dans les trois premières situations intéressantes devant la cage belge, les Grenat auraient toutefois mérité mille fois de revenir au score. Seulement, la frappe du gauche de David Douline ne devait trouver que le poteau de Maarten Vandervoorft à la 45e alors que tout le stade la voyait dedans. A la reprise, le K.O. était toujours dans l'air avec un miracle de Jérémy Frick devant le capitaine Bryan Heynen (47e) et une occasion en or pour Enzo Crivelli. Lancé en profondeur par Severin, l'ancien Bordelais ne sortait pas victorieux de son duel face à Vandervoordt. Cette action illustrait parfaitement la "révolution" menée par René Weiler. On privilégie le jeu vertical pour miser sur la puissance de Crivelli et de Bedia. Rouiller le sauveur A la 71e minute, René Weiler s'est cependant rappelé que le plus grand investissement du club à l'intersaison chauffait toujours le banc. Il lançait - enfin - Jérémy Giuillemenot dans la bataille pour tenter de renverser le cours de la partie. A la reprise, le K.O. était toujours dans l'air avec un miracle de Jérémy Frick devant le capitaine Bryan Heynen (47e) et une occasion en or pour Enzo Crivelli. Lancé en profondeur par Severin, l'ancien Bordelais ne sortait pas victorieux de son duel face à Vandervoordt. Cette action illustrait parfaitement la "révolution" menée par René Weiler. On privilégie le jeu vertical pour miser sur la puissance de Crivelli et de Bedia. A la 71e minute, René Weiler s'est sans doute rappelé que le plus grand investissement du club à l'intersaison chauffait le banc. Il lançait - enfin - Jérémy Giuillemenot dans la bataille pour tenter de renverser le cours de la partie. Mais ce sont deux anciens de la maison qui délivraient les supporters genevois. Un coup-franc de Cognat trouvait la tête de Steve Rouiller pour le 1-1. On devait en rester là grâce notamment à un sauvetage providentiel sur la ligne de Crivelli à la 96e...

Le Colombien Miguel Angel Lopez suspendu par l'UCI Miguel Angel Lopez suspendu par l'UCI Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le cycliste colombien Miguel Angel Lopez est suspendu provisoirement. Ceci pour une "potentielle violation des règles antidopage" a annoncé l'UCI dans un communiqué. "Le coureur colombien a été notifié d'une potentielle violation des règles antidopage pour usage et possession d'une substance interdite dans les semaines précédant le Giro d'Italia 2022" précise l'UCI, qui a donc décidé de "suspendre provisoirement le coureur dans l'attente de la décision finale". Miguel Angel Lopez, 29 ans, 3e du Giro et de la Vuelta en 2018, devait participer aux championnats du monde de cyclisme à Glasgow (3-13 août) au sein de l'équipe nationale colombienne, et était aligné pour l'épreuve sur route et le contre-la-montre. L'UCI explique avoir pris cette décision après une enquête menée par l'International Testing Agency (ITA) sur le médecin Marcos Maynar, grâce notamment à des preuves "obtenues auprès des autorités policières espagnoles (Guardia Civil) et de l'Organisation Nationale Antidopage espagnole (CELAD)". En décembre 2022, Angel Lopez avait été licencié par son équipe Astana Qazaqstan, qui expliquait avoir "découvert de nouveaux éléments montrant le lien probable" entre le médecin Marcos Maynar et le grimpeur colombien. Le Colombien, vainqueur du Tour de Suisse en 2016 et du Tour de Catalogne en 2019, avait déploré une "rupture abusive et injustifiée", niant "toute allégation pouvant salir son nom et son honneur de coureur professionnel". Il avait déjà été provisoirement suspendu une semaine par son équipe après avoir été arrêté à l'aéroport de Madrid le 22 juillet 2022. Selon le site Ciclo 21, cette interpellation avait eu lieu dans le cadre d'une enquête visant le médecin Marcos Maynar pour trafic de médicaments et blanchiment de capitaux. Il avait ensuite été réintégré dans l'équipe en raison de "l'absence d'éléments trouvés par les autorités espagnoles ou l'Union cycliste internationale (UCI)" avait indiqué Astana. Depuis le début de l'année 2023, Miguel Angel Lopez évolue au sein de l'équipe de troisième division Team Medellin-EPM, avec laquelle il a gagné notamment le Tour de San Juan en Argentine et le Tour de Colombie, dont il a remporté neuf des dix étapes.

Malgré une balle de match, Céline Naef s'incline C�line Naef a perdu malgr� une balle de match Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Céline Naef (WTA 159) n'a pas franchi le cap du 1er tour du Ladies Open. La Schwytzoise de 18 ans a été battue 3-6 7-6 (7/1) 6-2 par la tête de série numéro 2 Elisabetta Cocciaretto (WTA 42). Que de regrets pour celle qui avait battu Venus Williams le mois dernier à Bois-le-Duc pour ses débuts dans un tableau principal d'un tournoi WTA. Lors du deuxième set et après avoir enlevé le premier 6-3, Céline Naef a eu par deux fois l'occasion de servir pour le match, mais elle s'est à chaque fois fait breaker. Mieux, à 6-5 en sa faveur, elle a bénéficié d'une balle de match sur le service de son adversaire. Sans succès. Requinquée par ce coup de chaud, Cocciaretto a alors déroulé son tennis pour remporter le tie-break 7-1. Dans la troisième manche, Naef a bien commencé en ravissant le service de la Transalpine, mais elle a ensuite été incapable de gagner un jeu de service. Un deuxième break à 5-1 lui a donné un petit espoir, mais Cocciaretto a serré le jeu et breaké une nouvelle fois la Schwytzoise pour s'imposer sur sa troisième balle de match.

Pas de finale pour Ponti sur 200 pap' No� Ponti a manqu� son affaire sur 200 m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a échoué en demi-finales du 200 m papillon dans les Mondiaux en grand bassin. Le Tessinois n'a pu faire mieux que 1'55''44, un chrono synonyme de 11e rang. Si sa 13e place sur 50 m pap', sa discipline la moins forte, ne constituait pas une véritable surprise, la déception est de mise pour Noè Ponti après ce 200 m. Il visait trois finales au Japon en papillon et n'a désormais plus que le 100 m, distance sur laquelle il s'était paré de bronze aux JO 2021, pour s'illustrer. Quatrième sur 200 m aux Mondiaux 2022, Noè Ponti avait pourtant entamé sa demi-finale de manière idéale. En tête après 50 puis après 100 m, encore 3e après 150 m, il a craqué sur la dernière longueur de bassin. Son chrono de 1'55''44 n'est même pas son meilleur de l'année, et il se situe loin de son record de Suisse (1'54''20).

Bandecchi sèchement battue au 1er tour Susan Bandecchi s'est inclin�e d'entr�e � Lausanne Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Huitième de finaliste l'an dernier, Susan Bandecchi (WTA 454) s'est inclinée dès le 1er tour du Ladies Open 2023. La Tessinoise, qui bénéficiait d'une invitation, a été battue 6-2 6-1 en 79' par Sara Sorribes Tormo (WTA 87). Susan Bandecchi (25 ans), qui avait cueilli son premier - et jusqu'ici seul - succès sur le circuit principal face à Océane Dodin l'an dernier à Lausanne, a été nettement dominée par l'Espagnole de 26 ans. Elle s'est procuré une seule balle de break, qu'elle a certes convertie, et a concédé à cinq reprises son service.

Inka Grings: "Notre meilleure performance de l'année" Ana Maria Crnogorcevic arme une frappe au coeur de la d�fense norv�gienne. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER "Une immense fierté": tel était le sentiment d'Inka Grings après le 0-0 contre la Norvège, le favori du groupe comme on tient à le préciser dans le camp suisse. "Nous avons livré notre meilleure performance de l'année, se réjouit la technicienne allemande. Nous avons témoigné d'une discipline sans faille. Même sans Ada Hegerberg, les Norvégiennes demeurent très dangereuses. C'est pourquoi je peux vivre avec ce résultat. Nous avons désormais toutes les cartes dans nos mains." Grâce en grande partie à Gaëlle Thalmann. La Fribourgeoise se la jouait toutefois modeste au micro de la RTS. "J'ai eu la chance de jouer derrière une défense très rassurante, explique-t-elle. Nous étions vraiment bien en place derrière. Sur le plan offensif, nous avons eu quelques belles phases avec le ballon. On les a bougées." Ana Maria Crnogorcevic insistait, quant à elle, sur l'intensité de la rencontre. "J'étais morte au coup de sifflet final, avoue l'attaquante du FC Barcelone. Il y avait de grandes individualités dans cette équipe de Norvège. Nous avons su les tenir. Sauf peut-être sur la fin. Mais au final, nous sommes parvenues à sauver ce point." Un point qui vaut son pesant d'or.

Popovici détrôné sur 200 m libre David Popovici a subi un �chec inattendu sur 200 m libre mardi Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man David Popovici a subi un rare échec mardi dans les Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Roumain a dû se contenter de la 4e place sur 200 m libre, où l'or est revenu au Britannique Matthew Richards. Tenant du titre, le prodige de 18 ans semblait pourtant bien parti pour s'imposer. En tête jusqu'aux 150 mètres, il a craqué sur la dernière longueur de bassin pour échouer à 0''48 de la troisième marche du podium occupée par le Coréen Sunwoo Hwang (1'44''42). "J'ai donné tout ce que j'avais comme énergie", a lâché au micro de la RSI David Popovici, qui avait survolé les débats tant sur 200 m (1'43''21 pour cueillir l'or) que sur 100 m libre (47''58 en finale) lors des Mondiaux 2022 à Budapest. Sacré au sein du relais britannique du 4x200 m libre aux JO de Tokyo, Matthew Richards (20 ans) a profité de ce couac inattendu du favori pour s'offrir un premier titre mondial individuel (1'44''30). Il a devancé de 0''02 seulement un autre Britannique, Tom Dean.

Dürst lourdement battue pour sa grande première Jenny D�rst n'a pas pes� lourd au 1er tour � Lausanne Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Jenny Dürst (WTA 442) n'a pas pesé lourd pour sa grande première sur le circuit WTA. La Zurichoise s'est inclinée 6-0 6-2 au 1er tour à Lausanne devant la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 97). Battue au 1er - et unique - tour des qualifications lundi mais repêchée à la suite du forfait de Sara Errani, Jenny Dürst a perdu les dix premiers jeux d'une partie à sens unique. Elle a débloqué son compteur en signant un break pour recoller à 1-4, enchaînant avec un deuxième jeu remporté sur son service. La Zurichoise de 24 ans, qui s'est procuré sa première balle de jeu à 6-0 2-0, s'est inclinée après seulement 59 minutes de jeu. Elle n'avait jamais goûté au circuit principal avant ce Ladies Open.

Gaëlle Thalmann dégoûte les Norvégiennes Une grande Ga�lle Thalmann face � la Norv�ge. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr La Suisse conserve le bon cap lors de la Coupe du monde aux Antipodes. Cinq jours après son succès 2-0 devant les Philippines, elle a tenu la Norvège en échec (0-0) à Hamilton. Ce résultat permet à la Suisse de s'emparer seule de la première place du groupe A qui avait vu plus tôt dans la journée les Philippines battre 1-0 la Nouvelle-Zélande à Wellington. Un nul dimanche à Dunedin face à la Nouvelle-Zélande ouvrira les portes des huitièmes de finale à l'équipe de Suisse. Une défaite ne la condamnerait pas obligatoirement si les Philippines et la Norvège avaient la bonne idée de partager l'enjeu. Quatre arrêts déterminants Face à des Norvégiennes qui ont perdu leur "star" Ada Hegerberg, Ballon d'Or 2018, blessée juste après les... hymnes, les Suissesses doivent une fière chandelle à Gaëlle Thalmann. Pour sa 107e sélection, la Fribourgeoise a livré une performance magnifique. Elle a réussi quatre parades déterminantes, sur une tête et une frappe de Sophie Haugg (24e et 55e), et devant Caroline Graham Hansen et Frids Maanum pour un double arrêt à la 75e minute magnifique. Il n'est sans doute pas aberrant de prétendre que la Suisse possède dans ses rangs sans doute la meilleure gardienne de cette Coupe du monde. Il est toutefois dommage que Ramona Bachmann et Ana Maria Crnogorcevic, deux autres cadres de l'équipe, ne soient pas parvenues à évoluer au même niveau que Gaëlle Thalmann. Les deux attaquantes auraient pu donner la victoire à leurs couleurs si elles avaient mieux négocié les actions de rupture en seconde période. Il y avait, en effet, de la place pour une victoire suisse avec ces Norvégiennes qui ont vraiment pris tous les risques après le repos. Mais il ne convient pas de faire la fine bouche. Etre le seul leader du groupe après deux journées suffit amplement au bonheur d'Inka Grings. On rappellera que l'Allemande était arrivée en Nouvelle-Zélande avec un bilan - aucune victoire en six rencontres - qui n'autorisait aucun optimisme béat. Mais aujourd'hui, il est bien permis de rêver.