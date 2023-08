Ehammer en finale ++ Pointet, Werro et Pellaud éliminées

Longueur: Ehammer qualifié pour la finale Ehammer s'est qualifi� sans trembler pour la finale � la longueur Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Simon Ehammer disputera la finale de la longueur jeudi dès 19h30 aux Mondiaux de Budapest. L'Appenzellois de 23 ans a terminé 6e de la qualification mercredi en début d'après-midi. Le médaillé de bronze de Eugene 2022 n'a certes pas atteint la limite de qualification fixée à 8m15, mais pour 2 cm seulement. Auteur de 8m13 au deuxième de ses trois essais après avoir assuré 7m90 sur sa première tentative, il n'a pas tremblé pour sa place dans le top 12 malgré un dernier essai non valide. Simon Ehammer a clairement affiché ses ambitions, à savoir la quête d'une deuxième médaille mondiale. Mais l'Appenzellois, qui n'a pas fait mieux que 8m32 en 2023, devra élever le curseur jeudi soir. Le Jamaïcain Wayne Pinnock a annoncé la couleur en qualification avec 8m54, le meilleur saut de l'année, réussi dès son premier essai. Dernier Suisse engagé dans cette session, William Reais a décroché son ticket pour les demi-finales du 200 m à la place. Le Grison a arraché le 3e rang de la troisième série en 20''50 - un chrono qui n'aurait pas suffi pour passer au temps - en devançant d'un centième le 4e Joshua Hartmann (éliminé). Cette série a été dominée par le vice-champion du monde du 100 m Letsile Tebogo (20''22).

200 m: PB pour Léonie Pointet, mais pas de demi-finales L Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Léonie Pointet a rempli son contrat dans les séries du 200 m aux Mondiaux de Budapest. Repêchée par le biais du classement mondial, la Vaudoise a réussi un nouveau record personnel en 23''16. Un chrono toutefois insuffisant pour faire partie des 24 demi-finalistes. Placée entre Daryll Neita et Anthonique Strachan, qui "valent" une seconde de mieux sur le demi-tour de piste et visent la finale en Hongrie, Léonie Pointet a décroché la 5e place de la première série. Elle a réussi une belle dernière ligne droite pour améliorer de 0''07 son meilleur chrono qui datait de septembre 2021. La Vaudoise de 22 ans, qui vise une place dans le relais 4x100 m à Budapest, est restée durant de longues minutes dans l'un des six fauteuils réservés aux athlètes potentiellement repêchées au temps. Elle l'a quittée - avec le sourire - après la quatrième des six séries.

800 m: Hoffmann en demi-finales, Werro et Pellaud éliminées Lore Hoffmann sera la seule Suissesse en lice en demi-finales sur 800 m Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lore Hoffmann a sauvé les meubles côté helvétique dans les séries du 800 m aux Mondiaux de Budapest. La Valaisanne s'est qualifiée pour les demi-finales, alors qu'Audrey Werro et Rachel Pellaud sont quant à elles éliminées. En lice dans une 7e et dernière série dominée par la championne du monde Athing Mu (1'59''59), Lore Hoffmann a livré une course parfaite. La Valaisanne a attendu son heure en queue de peloton avant d'accélérer dans la dernière ligne droite pour accrocher la 3e place - la dernière directement qualificative - en 2'00''14. La récente championne d'Europe M20 Audrey Werro (19 ans) a en revanche péché sur le plan tactique, laissant la porte ouverte à ses rivales à l'intérieur à l'entrée de la dernière ligne droite alors qu'elle occupait la 3e place. Mais la Fribourgeoise a aussi manqué d'énergie dans le final, se classant 6e de sa série en 2'01''03. Rachel Pellaud, qui est passée au 800 m cette année après s'être consacrée quasi exclusivement au 400 m depuis ses débuts, a pour sa part vendu chèrement sa peau. La Biennoise de 28 ans a arraché la 5e place de sa série - la plus rapide des sept - en 2'01''05, à un dixième de son record personnel. Matinée compliquée pour Dominik Alberto. Le perchiste zurichois n'est pas parvenu à effacer la première barre des qualifications, placée à 5m35. Il a pourtant déjà passé 5m47 en 2023.

Ehammer veut une nouvelle médaille à la longueur Meilleur atout suisse aux Mondiaux de Budapest, Simon Ehammer entre en scène mercredi matin à l'occasion des qualifications de la longueur. Son objectif est clair: conquérir une nouvelle médaille. Décathlonien dans l'âme, Simon Ehammer fait aussi partie de l'élite mondiale en saut en longueur. Comme il n'était pas possible de miser sur les deux tableaux en Hongrie en raison de la programmation, il a dû faire un choix. Sa préférence pour la longueur est finalement due à une inflammation persistante au niveau du biceps droit, qui le gêne dans les lancers. Pas question de prendre de risque à tout juste un an des Jeux olympiques de Paris. De toute manière, ses chances de décrocher une médaille à Budapest sont à peu près aussi grandes en saut en longueur qu'elles l'auraient été décathlon. Mi-juin à Oslo, Simon Ehammer a triomphé dans la discipline en Ligue de diamant avec sa meilleure performance de la saison (8m32). L'Appenzellois, dont le record personnel est de 8m45, avait alors laissé derrière lui, entre autres, le champion olympique Miltiadis Tentoglou. Six jours plus tôt, il avait terminé 2e à Paris, retrouvant alors le moral après son zéro pointé à la longueur fin mai dans le décathlon de Götzis. Pas de talent particulier Il y a un an aux championnats du monde de Eugene, un saut mesuré à 8m18 avait suffi à Simon Ehammer pour se parer de bronze. A Budapest, il n'attend pas moins de lui qu'une nouvelle place sur le podium. Tout autre résultat ne satisferait pas l'Appenzellois de 23 ans, qui voit grand depuis son enfance. "Il n'avait pourtant pas de talent particulier", explique René Wyler, responsable de la planification générale de Simon Ehammer, dans un entretien avec Keystone-ATS. "Quand il est arrivé chez moi, tout bougeait, il était très pauvre techniquement. J'ai failli ne pas l'accepter dans ma classe de sport", assure-t-il. "Mais son attitude m'a beaucoup plu", enchaîne René Wyler. "Dès son plus jeune âge, il disait qu'il voulait devenir champion olympique. Certes, il avait alors beaucoup à dire! Mais il s'est tenu dur comme fer à ce projet. Pourtant, je n'aurais pas misé des sommes folles sur lui", sourit-il. Toujours vouloir être le meilleur Depuis, Simon Ehammer est devenu un athlète modèle par excellence. "Quand il réussissait un record personnel, il pensait tout de suite à autre chose", explique René Wyler. Simon Ehammer dit de son énorme volonté: "Je l'ai depuis toujours. Personne ne s'énerve plus que moi quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Je déteste perdre, je veux être le meilleur partout, même dans des jeux stupides. C'est en moi, c'est ce qui me définit." Autrefois, lorsqu'il ne comprenait pas pourquoi les choses ne lui réussissaient pas, ses concurrents le ressentaient. "Mais désormais, une défaite ne m'empêche plus de bien m'entendre avec quelqu'un, je peux relativiser et ravaler ma colère", raconte Ehammer, qui s'énerve alors seul chez lui. Un modèle parfait Outre sa grande ambition, l'Appenzellois parvient à trouver un bon équilibre entre tension et décontraction. Il se distingue également par son accessibilité. "Il a les pieds sur terre, il joue parfaitement son rôle de modèle, c'est dans sa nature", explique Philipp Bandi, chef du sport d'élite chez Swiss Athletics. Ehammer attribue cela d'une part à son éducation. "Je serai toujours reconnaissant de ce que je suis en mesure de faire. C'est un grand privilège à cet âge d'être déjà professionnel et de pouvoir vivre tout cela", explique-t-il. "Il y a tellement de gens qui veulent faire de même mais qui n'y parviennent pas, non pas parce qu'ils en font moins, mais parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de réussir", poursuit-il. "Ce ne serait pas mon genre de me pavaner sur la piste avec arrogance. Je trouve que cela ne se fait pas." Pour atteindre à coup sûr la finale programmée jeudi soir à Budapest, un bond de 8m15 est requis, même si une distance moindre pourrait suffire pour faire partie des 12 finalistes. En confiance, Simon Ehammer compte bien valider son ticket dès le premier des trois essais qu'il aura à disposition.

Ligue des champions: YB joue gros ce soir en Israël Les Young Boys jouent gros ce soir dès 21h00 en play-off aller de la Ligue des champions. Les Bernois se rendent en Israël pour y affronter le Maccabi Haïfa. Le retour aura lieu mardi au Wankdorf. Les Young Boys s’apprêtent à vivre les six jours les plus importants de leur saison. Ils n’ont franchement aucun droit à l’erreur lors de cette double confrontation contre le Maccabi Haïfa. Même s’ils disputeront la phase de poules de la Ligue Europa en cas d’échec, une non-qualification pour une troisième campagne en Ligue des champions serait presque impardonnable. L’élimination l’an dernier au même stade de la compétition face à Anderlecht en Ligue Conférence avait considérablement terni le bilan de la saison, celle pourtant du troisième doublé de l'histoire du club. Les Young Boys ont besoin d’exister sur la scène européenne pour poursuivre leur développement qu'il faut qualifier d'exemplaire. L'enjeu financier de cette double confrontation est, on le sait, immense. Il se chiffre à plus de 15 millions d'euros.

Les Suissesses en huitièmes de finale pour la première fois Toutes les raisons de se r�jouir pour Lauren Bertolacci, la coach national. Image: KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ Pour sa troisième participation à une phase finale d'un Championnat d'Europe dames, la Suisse a atteint pour la première fois les huitièmes de finale. Après la défaite 0-3 de la Bosnie-Herzégovine contre l'Italie, co-organisatrice et tenante du titre, les Suissesses sont d'ores et déja assurées de terminer dans le top 4 avant leur dernier match de poule ce mercredi contre la Bulgarie. Toutefois, elles pourraient même gagner une place au classement si elles parvenaient à prendre la mesure des Bulgares, mieux classées au niveau mondial. Le huitième de finale de la sélection helvétique aura lieu soit samedi ou dimanche à Florence. La Suisse affrontera selon toute vraisemblance les Pays-Bas, vainqueurs du groupe D. Note: Complété

Kipyegon intouchable sur 1500 m Faith Kipyegon est la premi�re triple championne du monde du 1500 m Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Faith Kipyegon est intouchable, en tout cas sur 1500 m. La Kényane a cueilli avec brio son troisième titre mondial sur la distance mardi à Budapest, menant la course de bout en bout. Auteure de trois records du monde cette saison (1500 m, Mile et 5000 m), Faith Kipyegon a maîtrisé pleinement son sujet en finale. La Kényane de 29 ans a maintenu ses rivales à distance pour s'imposer en 3'54''87, devançant l'Ethiopienne Diribe Welteji (2e en 3'55''69) et la Néerlandaise Sifan Hassan (3e en 3'56''00). Faith Kipyegon, qui compte également deux titres olympiques à son palmarès sur 1500 m, est la première triple championne du monde de l'histoire sur la distance. Elle tentera de s'offrir dans ces joutes un premier or mondial sur 5000 m, où elle retrouvera une Sifan Hassan revancharde. Tamberi détrône Barshim Triple tenant du titre à la hauteur, Mutaz Barshim a en revanche été battu mardi soir. Le Qatarien de 32 ans doit se contenter du bronze, avec 2m33. Mais il saura se réjouir pour son successeur, l'Italien Gianmarco Tamberi (2m36), avec lequel il avait partagé l'or olympique en 2021 à Tokyo. Double champion d'Europe en plein air, champion du monde en salle en 2016, Gianmarco Tamberi s'est ainsi offert à 31 ans sa première médaille dans des Mondiaux outdoor. L'Italien, qui a effacé 2m36 à sa première tentative, a devancé l'Américain JuVaughn Harrison (2m36) au nombre d'essais. Hudson-Smith efface Schönlebe La soirée a aussi été marquée par le record d'Europe établi sur 400 m par Matthew Hudson-Smith. Le Britannique a couru en 44''26 en demi-finales, en relâchant sur les derniers mètres. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2022 efface ainsi enfin le "vieux" record détenu depuis 1987 par l'Allemand Thomas Schönlebe (44''33).

Harden condamné à 100'000 dollars d'amende Harden doit s'acquitter d'une amende de 100'000 dollars Image: KEYSTONE/AP/Derik Hamilton James Harden a été condamné à payer une amende de 100'000 dollars par la NBA. L'arrière-vedette a été sanctionné pour avoir déclaré à la mi-août qu'il ne jouerait plus pour les Philadelphia 76ers tant que Daryl Morey restait président de la franchise. La ligue nord-américaine a expliqué avoir infligé une amende à Harden pour ses propos suggérant qu'il "n'effectuerait par les tâches prévues par son contrat" s'il n'était pas transféré dans une autre équipe. Le 14 août, James Harden avait déclaré qu'il ne jouerait plus pour les Sixers tant que Daryl Morey en était "membre", avant de qualifier son président de "menteur" lors d'un évènement promotionnel en Chine. Ce commentaire cinglant est intervenu alors que les Sixers et l'ancien MVP sont dans une impasse contractuelle. Harden a expliqué à la presse que Morey était revenu sur sa promesse de le transférer rapidement au début de l'intersaison. "J'ai été patient tout l'été", a-t-il déploré quelques jours après ses déclarations en Chine. Le joueur de 33 ans, All Star à dix reprises, avait rejoint Philadelphie en février 2022 en provenance de Brooklyn. Les Sixers espéraient que l'arrivée d'Harden les aiderait à jouer le titre en NBA. Mais l'équipe emmenée par Joel Embiid a été éliminée en demi-finale de Conférence lors des deux dernières saisons.

Qualifications: Teichmann déjà éliminée Jil Teichmann a chut� d�s le 1er tour des qualifs � New York Image: KEYSTONE/EPA La descente aux enfers se poursuit pour Jil Teichmann. La Seelandaise, désormais 149e du classement WTA alors qu'elle figurait encore dans le top 30 en avril dernier, a chuté dès le 1er tour des qualifications de l'US Open. Jil Teichmann s'est lourdement inclinée (6-1 6-3) face à l'espoir croate de 17 ans Petra Marcinko, qui pointe au 178e rang mondial. La gauchère a concédé son service à cinq reprises dans cette partie, qui a duré moins de 80 minutes. La Valaisanne Ylena In-Albon (WTA 158) a elle aussi été sortie d'entrée, battue 6-2 6-1 par l'Italienne Lucrezia Stefanini (WTA 103). Viktorija Golubic (WTA 136) a en revanche passé sans encombre le 1er tour. La Zurichoise a dominé l'Américaine Mary Stoiana (WTA 577) 6-3 6-4.

100 m haies: D. Kambundji passe sans trembler en demi-finales Ditaji Kambundji a ma�tris� son sujet en s�ries du 100 m haies Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ditaji Kambundji s'est qualifiée tranquillement pour les demi-finales du 100 m haies aux Mondiaux de Budapest. La Bernoise de 21 ans a terminé 3e de sa série, en 12''71. En lice dans la quatrième et avant-dernière série, Ditaji Kambundji n'a pas eu à forcer son talent pour décrocher l'une des quatre places directement qualificatives. Elle a été devancée par la championne olympique 2021 Jasmine Camacho-Quinn (12''50) et la Néerlandaise Nadine Visser (12''68) dans cette course. C'est la vice-championne olympique 2021 Kendra Harrison qui a signé le meilleur temps des séries, avec un impressionnant 12''24 (meilleure performance mondiale de l'année). L'Américaine a devancé la Bahaméenne Devynne Charlton (12''44) et la recordwoman du monde Tobi Amusan (12''48). Ditaji Kambundji se classe 13e au total. Les demi-finales sont programmées mercredi à 20h45. Ditaji Kambundji devra vraisemblablement approcher voire battre son récent record de Suisse (12''47) pour s'inviter en finale jeudi à 21h22. "La nervosité engendrée par la première course est maintenant passée. Je me réjouis de courir en demi-finales", a lâché la Bernoise.

Le Saint-Gallois Stergiou part en prêt à Stuttgart Leonidas Stergiou �tait le capitaine de l'�quipe de Suisse M21 lors de l'Euro cet �t�. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC St-Gall perd un de ses talents. Le club de Suisse orientale a conclu un prêt d'une saison de son défenseur central Leonidas Stergiou à Stuttgart. Le club souabe possède, de surcroît, une option d'achat pour l'international Suisse M21. Les deux clubs n'ont donné aucune indication sur les modalités financières du transfert. A 21 ans, Stergiou était l'un des plus sûrs espoirs de l'équipe dirigée par Peter Zeidler. Issu du mouvement juniors saint-gallois, il avait débuté en Super League en février 2019. Il a disputé 153 matches officiels avec les Brodeurs. Stergiou a également fait ses débuts avec l'équipe de Suisse A en juin 2022 à l'occasion d'un match de la Ligue des nations. Cet été, il atteint en tant que capitaine les quarts de finale lors de l'Euro M21 en Roumanie.

L'ATP met en place une assurance financière pour le Top 250 Le Bulgare Grigor Dimitrov est satisfait que le Top 250 soit mieux prot�g� financi�rement. Image: KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO L'ATP, organe dirigeant du circuit professionnel masculin de tennis, a annoncé mardi la création en 2024 d'une assurance financière pour les 250 meilleurs joueurs mondiaux. Elle leur garantira un revenu minimum annuel, des revenus en cas de longue blessure ainsi qu'une avance sur gains pour les nouveaux entrants dans le Top 125. A l'issue de chaque saison, l'ATP garantira à chaque joueur du Top 250 un revenu minimal en fonction de la tranche de son classement, en complétant les gains jusqu'au "palier garanti". Ainsi, l'ATP complètera les revenus des joueurs du Top 100 à hauteur de 300'000 dollars, à hauteur de 150'000 dollars pour les joueurs classés entre les 101e et 175e places, et de 75'000 dollars pour ceux classés jusqu'à la 250e place. "Cette assurance va permettre aux joueurs de planifier leur saison avec plus de certitudes, de mieux se concentrer sur leur jeu et d'investir dans leur équipe", souligne l'ATP. Dimitrov satisfait L'organisation entend également assurer une aide financière aux joueurs qui ne seraient pas en mesure "de jouer au moins neuf tournois dans une saison sur les circuits ATP ou Challenger en raison de blessures". Ces aides seront liées au classement du joueur: 200'000 dollars (Top 100), 100'000 dollars (101e-175e) et 50'000 dollars (176e-250e). Enfin, l'instance proposera une avance sur gains aux joueurs "qui entreront pour la première fois dans le Top 125". Ils auront immédiatement "accès à un financement de 200'000 dollars, payés en avance sur la saison suivante et remboursés ensuite par les gains en tournois". "Etre un joueur de tennis professionnel apporte des récompenses incroyables, mais c'est une voie pleine d'embuches, en particulier en début de carrière, souligne dans le communiqué de l'organisation le Bulgare Grigor Dimitrov, membre du conseil consultatif des joueurs auprès de l'ATP. Le programme baptisé Baseline va tout changer. Sachant que nous avons un filet de sécurité, au travers d'un minimum garanti et d'une assurance en cas de blessure, va nous apporter la tranquillité d'esprit et nous permettre de nous concentrer sur notre jeu." Le circuit ATP est régulièrement critiqué par des joueurs pour son manque d'équité entre les tout meilleurs dont les gains sont pharaoniques et les moins bien classés dont la vie est faite de sacrifices.

Manchester City sans son manager pour les deux prochains matches Pep Guardiola: une op Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Pep Guardiola (52 ans) a dû se soumettre d'urgence à une opération du dos. Le manager de Manchester City est passé sur le billard à Barcelone et l'intervention s'est bien déroulée, selon le club. Le Catalan, qui va rester à Barcelone pour sa convalescence, ne pourra pas diriger son équipe sur le banc lors des deux prochains matches de Premier League, dimanche sur la pelouse de Sheffield United et le 2 septembre à domicile contre Fulham. Son adjoint Juanma Lillo assurera l'intérim à la tête des Citizens, qui ont gagné leurs deux premières rencontres de championnat.

Mondiaux de Budapest: inquiétudes pour Kevin Mayer Kevin Mayer: il ne pourra peut-�tre pas jubiler � Budapest Image: KEYSTONE/AP/DAVID J. PHILLIP Kevin Mayer, rare chance de médaille française, est incertain pour le décathlon qui débute vendredi aux Mondiaux de Budapest. Le tenant du titre souffre du tendon d'Achille gauche. "Il y a quinze jours, sur un entraînement de 400 m, dans le virage j'ai senti mon tendon d'Achille me faire mal, et à froid c'était la catastrophe, a-t-il raconté. Depuis, c'est la course à la rééducation, j'ai beaucoup d'outils pour y arriver, je donne tout comme un taré, c'est un énorme challenge." "Quand mes probabilités de terminer un décathlon sont à plus de 50%, je n'en parle pas (d'éventuels problèmes physiques, ndlr), quand elles sont en dessous, j'en parle", a-t-il évalué. "Ce n'est pas un aveu d'abandon, a cependant insisté Mayer (31 ans). Je fais tout ce qu'il faut pour arriver au départ du 100 m, mais à tout moment ça peut s'arrêter."