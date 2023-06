Elena Rybakina forfait ++ Vegas et Florida rêvent du titre

Elena Rybakina déclare forfait avant son 3e tour Elena Rybakina a d�clar� forfait avant son 3e tour Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Malade, la championne de Wimbledon Elena Rybakina a déclaré forfait avant son match du 3e tour à Roland-Garros. La Kazakhe, qui faisait partie des outsiders, a "de la fièvre et des maux de tête". "Je n'ai pas bien dormi ces deux dernières nuits, j'avais de la fièvre et des maux de tête", a précisé Elena Rybakina (WTA 4) dans la foulée de l'annonce de son forfait, en conférence de presse. "C'est difficile d'être performante, de courir et même de respirer, donc c'était la seule décision que je pouvais prendre." Victorieuse du WTA 1000 de Rome le mois dernier et finaliste de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année, Elena Rybakina avait pourtant remporté aisément ses deux premiers matches Porte d'Auteuil. "Aujourd'hui, j'ai essayé de m'échauffer, mais je pense que la bonne décision est de me retirer parce que c'est très dur de jouer dans ces conditions", a-t-elle ajouté. La Kazakhe de 23 ans, dont le forfait qualifie l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 132) pour les huitièmes de finale, a précisé avoir commencé à ressentir des symptômes "après (s)on deuxième match".

Vegas et Florida visent un premier titre Comme en 2018, la finale de la Coupe Stanley oppose deux franchises en quête du premier sacre de leur histoire. Vaincus par les Washington Capitals d'Alex Ovechkin au stade ultime il y a cinq ans, les Vegas Golden Knights se frottent cette fois-ci à des Florida Panthers dont le parcours dans ces play-off 2023 inspire le respect. Vegas a l'avantage de la glace dans une série dont l'acte I est prévu samedi, grâce aux 111 points conquis en saison régulière (1er à l'Ouest). Florida n'avait cumulé que 92 points, décrochant la dernière "wild card" à l'Est avec un point de plus que Pittsburgh et Buffalo. Mais les Panthers restent sur huit victoires à l'extérieur. Les Panthers ont d'ailleurs livré des play-off remarquables. Ils ont tout d'abord renversé la meilleure équipe de la saison régulière, les impressionnants Boston Bruins (65 victoires, 135 points), après avoir été menés 3-1 dans la série. Ils ont forcé la décision en prolongation dans un acte VII où Boston avait concédé l'égalisation à 60 secondes de la fin du temps réglementaire. Euphorique, Florida a ensuite survolé les débats tant face à Toronto (4-1) que face à Carolina (4-0 en finale de Conférence). Grâce avant tout à deux hommes: l'attaquant américain Matthew Tkachuk, auteur de trois "game winning goals" - dont deux en "overtime" - face à Carolina - et le gardien Sergei Bobrovsky (93,5% d'arrêts en 14 matches disputés dans ces play-off). Deux "remplaçants" de luxe Pas titulaire au début des play-off, le portier russe a pris la place d'Alex Lyon devant le filet après le match no 3 face à Boston, pour se montrer enfin décisif dans les séries finales à 34 ans. Son vis-à-vis Adin Hill (27 ans) a d'ailleurs vécu la même situation, profitant quant à lui de la blessure de Laurent Broissot dans le match no 2 du 2e tour face à Edmonton (4-2 dans la série). Adin Hill a lui aussi brillé pour ses premiers pas en play-off: le Canadien affiche 93,7% d'arrêts en 11 apparitions, avec deux blanchissages (les deux en finale de Conférence face à Dallas). Mais c'est surtout en attaque que les Golden Knights impressionnent avec 65 buts marqués en 17 matches, dont 10 pour William Karlsson et 9 pour Jonathan Marchessault. Le Suédois et le Canadien sont d'ailleurs deux des six "rescapés" de l'équipe qui avait atteint la finale lors de la saison inaugurale des Golden Knights (en 2017/18, avec le Zougois Luca Sbisa dans leurs rangs). Leur soif de revanche n'a nulle pareille dans le camp floridien: la seule précédente finale des Panthers remonte à 1996. Florida s'était alors incliné 4-0 face à l'Avalanche de Patrick Roy. Tkachuk futur MVP? Les Panthers avaient néanmoins beaucoup à se faire pardonner à l'heure d'aborder cette saison 2022/23. Meilleure équipe de la ligue dans le championnat régulier 2021/22, ils avaient alors été balayés 4-0 par Tampa Bay au 2e tour des play-off après avoir remporté au 1er tour face à Washington leur première série depuis... 1996. L'arrivée de Matthew Tkachuk a tout changé. Engagé en juillet 2022 dans le cadre d'un "blockbuster trade" avec Calgary, l'ailier de 25 ans a réussi 109 points en saison régulière et en est à 21 (9 buts, 12 assists) dans ces séries. Lui et Sergei Bobrovsky sont pour l'heure les favoris pour le titre de MVP de ces play-off. Mais les Golden Knights ont les moyens de forcer la décision collectivement.

Une finale Massagno-Olympic qui promet Difficile de ne pas faire de Fribourg Olympic le favori de la finale des play-off de SBL, qui l'oppose à Massagno dès samedi au meilleur des cinq matches. Le quadruple tenant du titre n'a certes pas l'avantage du terrain, mais sa confiance semble à toute épreuve. Olympic n'a pas perdu le moindre match depuis le 21 janvier et la réception de... Massagno lors de la 16e journée (69-81). Le capitaine Boris Mbala et ses équipiers ont enchaîné depuis 23 succès d'affilée, 21 en championnat et 2 en Coupe de Suisse. Massagno a pour sa part concédé trois défaites depuis cet affrontement du 21 janvier, dont deux face à Fribourg. Les Tessinois ont notamment perdu leur duel le plus important jusqu'ici, la finale de la Coupe de Suisse le 1er avril à St-Léonard (86-76). Kovac d'un camp à l'autre L'emblématique coach Robbi Gubitosa (50 ans) a, aussi, perdu un joueur majeur depuis: Roberto Kovac a en effet disputé son dernier match sous le maillot tessinois en ce 21 janvier, soit huit jours avant que le club décroche (enfin) son premier trophée en s'adjugeant la SBL Cup. Le contrat du "sniper" de 33 ans a été rompu un mois plus tard. Et l'arrière international suisse n'a pas tardé à s'en trouver un nouveau: il s'est engagé avec Olympic, où il avait déjà évolué entre 2011 et 2016 avant de rejoindre Genève. L'arrivée de Roberto Kovac fut une aubaine pour Fribourg et son coach Petar Aleksic, qui venaient d'apprendre que Jonathan Kazadi était contraint de se faire opérer à la hanche et de mettre fin à sa saison. Le Tessinois a très vite repris ses marques à St-Léonard. Avide de revanche face à Massagno, Roberto Kovac était resté plutôt discret face à son ancienne équipe en finale de Coupe (9 points). Il a en revanche brillé lors du face-à-face suivant, inscrivant 21 points à Fribourg dans le cadre de la dernière journée de la phase préliminaire. Intensité Ce duel du 29 avril ne constitue certes pas un match référence. Assuré de terminer en tête grâce à ses deux succès obtenus dans les deux précédentes confrontations directes, Massagno n'avait pas jeté toutes ses forces dans la bataille. Son meilleur marqueur Dusan Mladjan n'était pas du voyage, tout comme le précieux Juwann James. La finale de Coupe peut en revanche servir de référence. Marko Mladjan y avait alors souligné un élément-clé dans la rivalité entre les deux équipes: la profondeur du banc. Celle-ci permet non seulement de faire souffler ses cadres durant un match, mais aussi d'avoir une plus grande intensité dans les duels à l'entraînement. Et de l'intensité, Olympic peut en mettre à chaque instant avec des joueurs suisses dominants (Kovac, Mbala, Natan Jurkovitz, Arnaud Cotture, Paul Gravet ou encore Yuri Solca) et des renforts étrangers prêts à se fondre dans un collectif (Antonio Ballard, Matthew Milon, Davonta Jordan et Milos Jankovic). Dusan vs Roberto? En face, on est "Mladjan-dépendant". Les frères Dusan (17,3 points par match en play-off) et Marko Mladjan (13) sont les seuls Suisses ayant joué plus de 17' par match depuis le début des séries. Et du côté des importés, seul Shannon Bogues (16,3 points par match) semble capable d'assumer aussi un rôle de leader offensif. A Fribourg, c'est Roberto Kovac qui mène l'attaque avec 18,7 points par match en play-off, Boris Mbala n'étant pas en reste (16,3). Le Tessinois monte en puissance et sa soif de revanche, combinée à la volonté qu'a Olympic d'offrir un sixième titre de champion à son futur ex-coach Petar Aleksic, pourrait bien faire pencher la balance.

Naomi Osaka révèle être enceinte d'une fille Naomi Osaka est enceinte d'une fille Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA Naomi Osaka, quadruple vainqueure en Grand Chelem, a annoncé qu'elle attendait une petite fille avec le rappeur Cordae. L'ex-no 1 mondial a révélé le sexe de l'enfant dans un post Instagram: "Une petite princesse est en route". La Japonaise de 25 ans, qui a annoncé sa grossesse en janvier, a illustré sa publication avec une photo d'elle, son ventre rebondi au premier plan - entourée de ballons et de fleurs rose et lavande. Sur une autre photo, le rappeur américain Cordae se penche pour embrasser le ventre de sa compagne. Celle-ci avait déjà partagé une image d'échographie sur Instagram, pour révéler sa grossesse quelques jours après son retrait de l'Open d'Australie. "2023 sera une année pleine de leçons pour moi, et j'espère vous voir au début de (l'an) prochain car je serai de retour à l'Open d'Australie 2024. Je vous aime tous infiniment", avait-elle alors déclaré. Actuellement 404e du classement WTA, Naomi Osaka n'a pas joué de match depuis septembre dernier et le tournoi de Tokyo, ses posts sur les médias sociaux à la fin de l'année dernière la montrant en train de voyager en Europe avec Cordae. Le couple est ensemble depuis 2019.

SL/ChL: Une double confrontation indécise Le nom de la quatrième équipe romande appelée à disputer le prochain championnat de Super League sera connu mardi soir. Entre le FC Sion et le Stade Lausanne-Ouchy, tout pronostic semble bien ardu. Il y aura, en effet, bien match entre la pire défense de la Super League et la meilleure attaque de la Challenge League. Battue à 73 reprises cette saison, l'arrière-garde du FC Sion pourra-t-elle contenir une équipe qui a trouvé 70 fois le chemin des filets ? L'impression cataclysmique laissée lundi à St-Gall n'incite guère à l'optimisme dans les rangs du FC Sion. L'indisponibilité de Heinz Lindner, qui a si souvent sauvé son équipe, a détruit le fragile équilibre qui subsistait jusqu'au 16 avril. Sans son gardien autrichien, le FC Sion n'a cueilli qu'un point en huit matches... Super Mario en disgrâce Samedi à Tourbillon où l'entrée sera libre, le FC Sion, sans Mario Balotelli qui semble être tombé en disgrâce après que l'un des trois entraîneurs en place cette saison avait eu la lumineuse idée de lui confier le brassard de capitaine, jouera donc sa survie lors de l'acte I de ce barrage. On a pu penser un instant que ce barrage puisse être annulé en raison du refus des autorités valaisannes d'accueillir Yverdon-Sport le temps que les travaux d'aménagement de son stade soient réalisés. La solution de repli vers Bienne proposée par les dirigeants vaudois replace heureusement le débat sur le terrain et empêchera les esprits chagrins d'affirmer que la notion de fair-play s'arrête dans le passage du tunnel de St-Maurice. A la Pontaise, on se déclare prêt pour ce barrage. Sans une égalisation concédée au bout du temps additionnel le 23 mai à Vaduz, les Stadistes auraient sans doute été promus directement en Super League. "Nous avons su rebondir après ce match, se félicite le directeur sportif Yagan Hirac. Une saison est très longue et ce but encaissé à Vaduz fut l'une de ses péripéties. Nous sommes maintenant concentrés sur ce barrage. Nous l'abordons sans aucun complexe." Et sans grande pression à l'entendre. "Nous ne songeons pas encore à la Super League, poursuit l'ancien joueur du Servette FC. Nous verrons mardi soir. Mais bien sûr, le club a préparé un plan A et un plan B !"

Jason Joseph bat le record de Suisse du 110 m haies Jason Joseph s'est immisc� dans les dix meilleurs Europ�ens de tous les temps sur 110 m haies. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph a établi un nouveau record de Suisse du 110 m haies à l'occasion du meeting de la Ligue de diamant à Florence. Il a ainsi confirmé sa bonne forme précoce. En 13''10, le Bâlois de 24 ans a amélioré de deux centièmes sa propre marque qui datait d'il y a deux ans à La Chaux-de-Fonds. Avec cette performance, il se classe 5e performer mondial de la saison. Il est le dixième Européen sur la distance. En Toscane, seul l'Américain Grant Holloway, double champion du monde en 1999 et 2022, l'a battu en 13''04. Avec ce nouvel exploit, Joseph a confirmé qu'il se trouvait dans une très bonne forme pour ce début de saison à l'extérieur. Dimanche dernier à Zofingue pour sa première course outdoor, le champion d'Europe en salle du 60 m haies avait claqué un 13''20, qui était alors son deuxième meilleur temps sur la distance. A Florence, il a prouvé qu'il pouvait trouver sa place parmi l'élite mondiale. Il a ainsi laissé derrière lui l'Américain Devon Allen (13''19), qui est le troisième performer de tous les temps avec 12''84. Joseph n'a pourtant pas connu une course sans histoire. Il a touché et emporté l'avant-dernière haie. "Cela n'aurait pas dû se passer", convenait le Bâlois au micro de la télévision suisse. Record du monde du 1500 m dames Dans le même meeting, la Kényane Faith Kipyegon, double championne olympique et double championne du monde sur la distance, a battu le record du monde du 1500 m en courant en 3'49''11. Le précédent record, de l'Ethiopienne Genzebe Dibaba (3'50''07), datait de juillet 2015.

Le FC Zurich domine largement Servette Chênois pour le titre La Zurichoise Fabienne Humm, auteur du 2-0, est � la lutte avec la Genevoise Nathalia Sp�lti. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Zurich a remporté la finale des play-off du Championnat de Women's Super League. Les Zurichoises se sont imposées 3-0 devant 1937 spectateurs dans un match totalement maîtrisé. Tenantes du titre, les Zurichoises n'ont pas volé leur nouveau sacre. Elles ont dominé des Genevoises méconnaissables, très rarement dangereuses à l'approche du but adverse. Zurich a eu la chance d'ouvrir la marque quelques secondes avant la mi-temps. Sur un corner, une Genevoise renvoyait la balle de la tête à l'orée des seize mètres. L'Autrichienne Marie Therese Höbinger, démarquée, adressait une frappe lourde qui ne laissait aucune chance à la gardienne Inès Pereira. Les lauréates de la Coupe de Suisse ont fait meilleure figure au cours de la deuxième mi-temps. Elles se sont créé leur meilleure occasion à la 62e minute sur une tête de la capitaine Monica Mendes, mais la portière zurichoise Seraina Friedli effectuait une parade remarquable. Les Zurichoises ont assuré leur succès à la 75e. Elles ont profité des atermoiements de la défense genevoise, Fabienne Humm a été la plus prompte pour reprendre un renvoi de la gardienne genevoise pour doubler la mise. Alaya Pilgrim a scellé le score à la 92e minute.

La Suisse remporte le Prix des nations en barrage Martin Fuchs sur Leone Lei a remport� le barrage contre le Br�sil. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Suisse a réédité sa victoire de l'an dernier dans le Prix des nations du CSIO St-Gall. Martin Fuchs a donné la victoire aux cavaliers helvétiques en s'imposant dans le barrage face au Brésil. Les cavaliers suisses avaient attendu 22 ans pour inscrire leur nom au palmarès de l'épreuve saint-galloise l'an dernier. Cette fois-ci, ils ont remporté un deuxième succès consécutif après avoir été poussés dans leurs derniers retranchements par les Brésiliens mieux partis qu'eux lors du premier tour. Les Suisses ont réalisé cinq sans faute sur huit parcours. Le Jurassien Steve Guerdat sur Venard et le Neuchâtelois Bryan Balsiger sur Dubai ont réussi leurs deux parcours sans commettre la moindre faute. Le Genevois Edouard Schmitz, moins à l'aise que l'an dernier, a touché à chaque fois un obstacle sur Gamin. Michel Sorg, le chef d'équipe, a décidé finalement d'envoyer Martin Fuchs en barrage même s'il avait touché un obstacle à son premier passage. Le Zurichois sur Leone Jei a parfaitement bouclé son barrage. Pourtant le Brésilien Yuri Mansur en selle de Miss Blue paraissait se montrer plus rapide que Fuchs quand sa monture a touché le dernier obstacle, offrant la victoire à la Suisse.

Kvaratskhelia désigné meilleur joueur de la saison en Serie A Khvicha Kvaratskhelia a su faire oublier Insigne � Naples. Image: KEYSTONE/AP LaPresse L'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, 22 ans, a été désigné meilleur joueur de la saison de Serie A, où il a fait ses débuts l'été dernier et a conquis avec Naples le titre de champion. Ce titre honorifique a été établi après analyse des statistiques mais aussi des mouvements de tous les joueurs du championnat, enregistrés électroniquement, précise la Ligue de Serie A qui remettra le prix au Géorgien dimanche au stade Diego Maradona avant le dernier match du Napoli contre la Sampdoria Gênes. Rapidement surnommé "Kvaradona", le jeune joueur arrivé pour pallier le départ du capitaine Lorenzo Insigne l'été dernier a largement contribué au titre et au bon parcours en Ligue des champions, où le Napoli a atteint pour la première fois les quarts de finale. Il a inscrit 14 buts, toutes compétitions confondues, dont 12 en championnat où il est aussi le meilleur passeur (10 passes décisives). Par postes, la Serie A a distingué deux autres joueurs du Napoli: le Nigérian Victor Osimhen comme meilleur attaquant et le Sud-Coréen Kim Min-jae comme meilleur défenseur. Les autres lauréats de ce palmarès de fin de saison sont Nicolo Fagioli (Juventus) chez les moins de 23 ans, Ivan Provedel (Lazio Rome) pour les gardiens et Nicolo Barella (Inter Milan) pour les milieux.

Djokovic se hisse en 8es de finale Djokovic a souffert dans son 3e tour � Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Novak Djokovic (no 3) a souffert vendredi dans son 3e tour à Roland-Garros. Irritable, le Serbe a passé l'épaule en trois sets face à Alejandro Davidovich Fokina (no 29), mais sans convaincre. Gêné par une douleur au haut de la cuisse gauche qui a nécessité l'intervention du kiné à l'issue de la deuxième manche, le double vainqueur du tournoi (2016, 2021) s'est imposé 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) 6-2 devant l'Espagnol, après 3h36' de lutte (dont 2h50' pour les deux premiers sets !). Il n'a guère rassuré ses supporters. Alejandro Davidovich Fokina aurait d'ailleurs pu les faire douter plus, et plus longtemps: il a ainsi servi pour le gain du premier set à 6-5, et s'est procuré une balle d'égalisation à une manche partout à 6-5 à la relance. Mais Novak Djokovic a su serrer sa garde dans le "money time" pour éviter la peau de banane. "Très physique" En quête d'un historique 23e titre du Grand Chelem, le Serbe de 36 ans n'a en revanche pas tremblé dans le troisième set. Plus régulier à l'échange - mais pas plus serein, il a fait la différence en signant le break dès le deuxième jeu pour s'envoler vers un... 14e huitième de finale consécutif sur la terre battue parisienne. "Je savais que ce serait un match très difficile, très physique. Plus de 3 heures pour trois sets, ça fait beaucoup", a-t-il souligné. "Je suis fier de ma performance. Priorité maintenant à la récupération, j'espère être prêt à en découdre dimanche pour mon prochain match", a-t-il poursuivi. Rublev out Novak Djokovic affrontera dimanche le Polonais Hubert Hurkacz (no 13) ou le Péruvien Juan Pablo Varillas (ATP 94). Sa route s'est par ailleurs dégagée vendredi: son adversaire désigné des quarts de finale, le vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo Andrey Rublev (no 7), a en effet mordu la poussière au 3e tour.

Tanner Richard signe un long bail avec Genève-Servette Tanner Richard, une saison impressionnante aux Vernets. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Partie prenante dans le premier titre de champion de Suisse de Genève-Servette, Tanner Richard a prolongé de quatre ans son contrat encore valable une saison. Il est désormais lié jusqu'en 2028. Arrivé au club en 2017 après six saisons passées en Amérique du Nord, Tanner Richard (30 ans) est monté en puissance au fil des saisons. Cet expert des engagements a connu un dernier Championnat au sommet. Tanner Richard sous le maillot servettien, c'est 288 matches pour un total de 202 points (45 buts et 157 passes). Cette saison, il a été le Topscorer à l'occasion des play-off avec ses 14 points (3 buts et 11 passes) en 18 matches. Au terme de la saison du titre, le fils de l'ancien joueur Mike Richard avait été rappelé par Patrick Fischer pour disputer le Championnat du monde à Riga. Comme ses coéquipiers, il fut excellent lors des sept matches du tour préliminaire avant de s'éteindre contre l'Allemagne.

Keller et Litscher titrés en short track Thomas Litscher, le nouveau champion suisse de short track VTT. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller et Thomas Litscher se sont adjugé les titres de champion de Suisse de short track VTT à Crans-Montana. En l'absence des deux tenants du titre Jolanda Neff (malade) et Filippo Colombo (blessé), ils ont fêté leur premier sacre dans la discipline. La Nidwaldienne a fait la différence dans le dernier tour pour devancer Ronja Blöchlinger et Steffi Häberlin. "C'était une course très tactique, je suis contente que ma stratégie ait fonctionné", s'est réjouie la gagnante du général de la Coupe du monde 2022. La victoire chez les messieurs s'est jouée au sprint. Thomas Litscher a devancé Lars Forster sur la ligne. "Je me réjouis de pouvoir présenter le maillot à croix blanche en Coupe du monde", a déclaré le Saint-Gallois de 34 ans. Timon Rüegg complète le podium.

Pogacar confiant sur son état de forme pour le Tour de France Tadej Pogacar lors de son succ�s � la Fl�che Wallonne. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Le Slovène Tadej Pogacar s'est dit vendredi confiant d'arriver en forme sur le Tour de France dans un mois, Il s'est exprimé après son opération au poignet gauche qui avait suivi sa violente chute lors de Liège-Bastogne-Liège le 23 avril dernier. "La forme est meilleure que prévu. Je me sens vraiment bien. J'espère être à 100% sur le Tour, peut-être pas au niveau du poignet mais au niveau des jambes. On n'a pas besoin du poignet pour pédaler", a-t-il déclaré lors d'une visioconférence de presse depuis son camp d'entraînement dans la Sierra Nevada, au sud de l'Espagne, à 29 jours du départ de la Grande Boucle à Bilbao. Pour préparer le Tour, qu'il compte reconquérir après avoir abandonné sa couronne à Jonas Vingegaard l'an dernier, le double vainqueur (2020, 2021) préfère se concentrer sur l'entraînement et ne participera pas au Tour de Slovénie (14-18 juin) qu'il a gagné ces deux dernières années. "Je reste en Sierra Nevada jusqu'au 11 juin et ensuite j'irai reconnaître quelques étapes du Tour. Puis je retourne faire un camp d'altitude à Sestrières. Je vais peut-être participer aux Championnats de Slovénie sur route et du contre-la-montre. Mais je ne ferai pas le Tour de Slovénie malheureusement", a-t-il dit. Terrible chute Pogacar, 24 ans, a été victime le 23 avril d'une terrible chute lors de la classique Liège-Bastogne-Liège. Victime de fractures du scaphoïde gauche et de l'os semi-lunaire de la main gauche, il a été opéré le soir même en Belgique. Depuis son accident, le Slovène s'est montré actif sur les réseaux sociaux pour montrer comment il se maintenait en forme, avec du vélo d'appartement dans sa cuisine, en faisant du gainage sur la terrasse de son appartement monégasque ou en montant, lesté d'un sac à dos, les escaliers de la Principauté où il est réside. "Ma motivation est grande depuis le début. Au départ j'étais censé observer six semaines de repos sans vélo, mais j'ai harcelé tout le monde pour reprendre plus tôt, en étant très prudent évidemment", a raconté le Slovène qui porte différentes attelles, une pour faire du vélo et une pour la vie de tous les jours. "On passera des examens lundi pour voir si l'os est consolidé. J'attends avec impatience les prochaines semaines d'entraînement et de pouvoir aller sur le Tour", a-t-il insisté. Le Slovène estime même que l'épisode pourrait être "un mal pour un bien". "Les saisons sont tellement intenses. La blessure m'a permis de reposer le corps et l'esprit. Et arriver avec un peu de fraîcheur sur une course de 21 étapes n'est pas une mauvaise chose", a-t-il dit.

Deuxième succès de la saison pour Hirschi Marc Hirschi se trouve dans un bon �tat de forme. Image: KEYSTONE/EPA/Szilard Koszticsak Marc Hirschi semble prêt pour le prochain Tour de Suisse qui débutera le dimanche 11 juin à Einsiedeln. Le Bernois a remporté le Tour des Apennins qui figure au programme de l'Europe Tour. Hirschi s'est imposé au sprint à Gênes au terme de 198,5 km face à l'Espagnol Cristian Rodriguez (Arkea-Samsic). Les deux coureurs ont passé la ligne avec 16'' d'avance sur les autres coureurs. Pour le grimpeur de l'équipe UAE Emirates, il s'agit de la deuxième victoire de la saison après s'être imposé au terme de la 3e étape du Tour de Hongrie le 12 mai. Il avait ensuite remporté le classement général.