Elvedi forfait, Cömert arrive ++ Match Israël-Suisse incertain

Suisse: Nico Elvedi blessé et remplacé par Eray Cömert Une blessure qui tombe mal pour Nico Elvedi Image: KEYSTONE/DPA/TOM WELLER Nico Elvedi ne pourra pas rejoindre l'équipe de Suisse ces prochains jours. Blessé, il sera remplacé dans le groupe par Eray Cömert. Murat Yakin doit ainsi déplorer un premier forfait pour le rassemblement d’octobre de l’équipe de Suisse. Nico Elvedi a été victime d’une entorse au genou gauche vendredi soir face à Mayence. Pour remplacer le défenseur zurichois du Borussia Mönchengladbach, le sélectionneur a fait appel à Eray Cömert (FC Nantes). La Suisse doit, en principe, affronter Israël à Tel-Aviv jeudi avant de recevoir le Bélarus dimanche à St. Gall. Mais en raison de l’état de guerre déclaré en Israël, tout indique que la rencontre de jeudi sera soit renvoyée, soit délocalisée dans un autre pays.

Israël attaqué par des roquettes: match contre la Suisse incertain Murat Yakin ne sait pas si son �quipe pourra jouer jeudi en Isra�l Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'incertitude plane autour du match Israël - Suisse, prévu jeudi dans le cadre des qualifications de l'Euro 2024. Les attaques de roquettes menées par les Palestiniens contre lsraël en sont la cause. L'Association suisse de football (ASF) a pris connaissance avec consternation de la situation qui règne en Israël, a-t-elle indiqué. "L'ASF est en contact avec l'UEFA, la Fedpol et l'ambassade suisse en Israël", a-t-elle précisé. La décision quant à la tenue du match revient à l'UEFA. L'équipe de Suisse va se réunir comme prévu lundi à Zurich. Le vol pour Israël est prévu mardi.

Mondiaux: Vergé-Dépré/Mäder gagnent difficilement Anouk Verg�-D�pr� et Joana ont gagn� leur premier match Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ont difficilement remporté leur premier match aux Mondiaux de Tlaxcala, au Mexique. La paire suisse a perdu la manche initiale avant de réagir. Les Suissesses ont finalement battu le duo thaïlandais composé de Taravadee Naraphornrapat et Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee 22-24 21-15 15-12. Au premier set, Vergé-Dépré/Mäder ont mené 16-11 avant de perdre leurs repères. Elles ont manqué une balle de set à 20-19. La paire suisse a ensuite repris le contrôle des opérations et gagné la deuxième manche assez aisément. Le set décisif a été à nouveau assez serré. Les Suissesses, menées 11-12, ont alors enchaîné quatre points pour s'assurer le gain de la partie. Les deux autres duos suisses seront en lice samedi soir. Il s'agit des championnes d'Europe Tanja Hüberli/Nina Brunner ainsi que d'Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré.

Mont-Sainte-Anne: Schurter cinquième de la Short Race Nino Schurter dans le sillage de Jordan Sarrou Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les Suisses n'ont pas fêté de podium à Mont-Sainte-Anne dans la dernière Short Race de la saison. Le meilleur d'entre eux, Nino Schurter, a dû se contenter de la cinquième place. Légèrement malade, le Grison a toutefois toujours roulé dans le peloton de tête, mais il a un peu faibli dans le final pour terminer avec cinq secondes de retard sur le vainqueur, le Français Victor Koretzky. Celui-ci a obtenu son troisième succès consécutif dans cette discipline, devant son compatriote Jordan Sarrou. L'Allemand Luca Schwarzbauer, septième au Canada, a remporté la Coupe du monde de Short Race devant Sarrou.

National League: Sprunger dans le mille Julien Sprunger disputera son 1000e match ce soir à domicile contre Berne. Une longévité rare pour un joueur qui n'a connu qu'un seul maillot, celui de Fribourg-Gottéron. Dans le mille. Connaissant ses qualités de buteur, il était écrit que Julien Sprunger devait un jour atteindre cette barre mythique. Face à Berne, le Grolleysan sera le 15e joueur de National League à quatre chiffres. Huitième athlète sur cette liste avec 1038 parties et ancien coéquipier de Sprunger à Fribourg, Michael Ngoy a vécu ce moment particulier. "Personne ne joue pour atteindre 1000 matches, lance-t-il. Les choses se font naturellement en fait. Si tu as toujours du plaisir à jouer et que tu peux le faire à ce niveau, tu y vas comme si tu avais 30 ans. Ce sont finalement les autres qui te le font remarquer." Un seul maillot Hormis la longueur de sa carrière, le capitaine des Dragons entre dans un cercle encore plus restreint, celui de n'avoir connu qu'un seul maillot, celui de Gottéron. Hormis dix matches à Guin alors qu'il avait 16 ou 17 ans et un match à La Chaux-de-Fonds le 2 novembre 2004, le Grolleysan de 37 ans n'a connu que Fribourg. Une fidélité rarissime. Parmi les autres membres du club des mille, seul Reto von Arx a fait toutes ses classes dans l'élite avec une seule organisation (Davos). Mais le Bernois a commencé avec Langnau en LNB et a disputé des rencontres en NHL avec Chicago et Norfolk en AHL lors de la saison 2000-01. Un sens du but inné Buteur d'exception, Sprunger affiche des statistiques étonnantes de 375 goals pour 373 assists. Et ces qualités ont été détectées très tôt, comme le rappelle son ancien coéquipier Geoffrey Vauclair: "Je me souviens bien. Un grand, mince et boutonneux (il rit). J'avais un copain qui était agent à l'époque. Il m'avait demandé s'il y avait un bon jeune à Fribourg pour s'occuper de ses affaires. Comme Julien s'entraînait avec la première équipe, j'avais eu l'occasion de le voir à l'oeuvre. On est allé rencontrer ses parents avec mon ami agent. Des gens qui ressemblaient à mes parents, proches du terroir et humbles. Il est resté trois ou quatre ans avec lui." Mais Geoffrey Vauclair se souvient aussi que le grand ailier avait besoin de s'améliorer, comme un diamant qu'il s'agit de polir. "Il ne patinait pas vite et son tir n'était pas encore dévastateur, explique le consultant des Puckalistes. Par contre, il a ce sens du but qui ne s'apprend pas. Et il a travaillé pour gommer ce que l'on appelait la "longueur inutile" (il rit). Il a aussi bénéficié du changement de matériel et de la démocratisation des cannes en carbone. Mais il a vite compris qu'il devrait bosser. Il était très respectueux dans le vestiaire et n'a jamais oublié d'où il venait."

Super League: Yverdon veut rester du bon côté de la barre La 10e journée de Super League débute ce soir avec trois rencontres. A 18h00, Yverdon reçoit Grasshopper avec l'objectif de confirmer sa place du bon côté de la barre. Le promu du nord vaudois constitue la bonne surprise du début de saison. Il occupe la 6e place du classement avec 15 points et sera donc favori face à GC, seulement 11e avec 5 unités. Les Sauterelles sont bien loin de leurs années de gloire. Leader et seul club invaincu, le FC Zurich (19 pts) accueillera Winterthour (7e/12 pts) dans un derby qui ne sera peut-être pas facile. A 20h30, Saint-Gall (4e/15 pts) sera aux prises avec le Stade Lausanne-Ouchy (8e/8 pts), encore tout auréolé de son succès à Bâle le week-end dernier.

Simone Biles remporte le concours complet Simone Biles (au centre) a devanc� Rebeca Andrade (� gauche) et Shilese Jones (� droite). Image: KEYSTONE/AP Simon Biles poursuit sa moisson de médailles d’or. Deux jours après son sacre à l’occasion du concours par équipes, la star américaine a remporté le concours complet des Mondiaux d'Anvers. Ultra favorite au titre mondial, Simone Biles a pris la tête de l'épreuve dès la première rotation en signant un 15,100 point au saut. En Belgique, l'ex-champion olympique a remporté son sixième titre au concours complet avec 1,633 point d'avance sur la Brésilienne Rebeca Andrade, qui se présentait comme la tenante du titre. Shilese Jones, la deuxième finaliste américaine, a terminé sur la troisième marche du podium. Pour Simone Biles, il s'agit de sa 21e médaille d'or aux Mondiaux. Samedi et dimanche, place aux finales aux engins. De quoi, peut-être permettre à la néo-championne du monde, de compléter sa collection.

Fribourg toujours en feu, les autres Romands battus Fribourg cartonne toujours autant Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg a le sourire après son succès 3-1 à Ajoie. Le leader de National League consolide sa place en tête, alors que le LHC, Genève et Bienne ont été battus. Pour montrer que Christian Dubé prenait ce match au sérieux, le coach des Dragons a titularisé Reto Berra dans la cage fribourgeoise. Pas question de donner un quelconque type de munitions à l'adversaire en alignant le deuxième gardien. Et avec le numéro 20 devant le filet, Gottéron a superbement tenu la route. Et à l'occasion de son 999e match, Julien Sprunger a fait ce qu'il sait faire de mieux: marquer. Le capitaine fribourgeois a ouvert le score à la 14e. Walser et Sörensen ont permis de classer l'affaire avant la mi-match. Du côté jurassien, ce sont les mêmes problèmes observés lors des cinq défaites précédentes. Les Ajoulots ne parviennent pas à faire trembler les filets adverses. Et bien que la défense fribourgeoise soit particulièrement à l'heure en ce moment, le club entraîné par Christian Wohlwend va devoir rapidement trouver une solution pour ouvrir les vannes, sous peine de passer un très long automne. Et ce n'est pas le goal de Jonathan Hazen à la 56e qui fera changer cette assertion. Lausanne cale Lausanne traverse une période un peu plus compliquée. Après avoir perdu 2-1 ap mardi soir à Malley, les Vaudois ont à nouveau courbé l'échine à domicile. Cette fois devant Rapperswil (3-1). Comme souvent depuis quelques rencontres, les Lions ont eu de la peine à marquer. L'unique réussite, la première de la partie, est tombée à la 11e de la canne de Jason Fuchs sur un joli service de Rochette. Mais les Lausannois ne sont pas parvenus à capitaliser sur cette ouverture du score. Les joueurs de Geoff Ward ont encaissé l'égalisation de la crosse de leur ancien junior, Nathan Vouardoux (14e). Et alors que l'on voyait bien le match partir en prolongation, c'est Tyler Moy, lui aussi un ancien de la maison, qui a battu Hughes sur un power-play à la 58e. Coupable de la faute qui a amené la pénalité, Fabian Heldner peut s'en vouloir. Genève prend encore l'eau Cela ne va pas fort à Bienne non plus. Les Seelandais ont subi leur cinquième revers de rang. Cette fois face à Kloten et encore à domicile! Une défaite 4-2 qui porte le sceau de Keanu Derungs. L'ancien joueur de Genève a inscrit un triplé. Il faut dire que de jouer avec Aaltonen et Ojamäki facilite les choses. A noter aussi le premier but de David Reinbacher, de retour de Montréal après avoir fait le camp avec la franchise de NHL. Le retour de Yakovenko, buteur, n'a rien changé pour la troupe de Petri Matikainen. Genève a une nouvelle fois ramassé des goals par grappes. Tandis qu'on les imaginait sur la bonne voie, les Aigles ont été dominés 7-4 à Lugano. Le réveil d'Hartikainen n'a pas suffi. Auteur d'un but et de deux assists, le colosse finlandais a vu son équipe prendre une fois encore l'eau défensivement. Giflé 6-1 par Rapperswil, Lugano avait des choses à se faire pardonner et les Tessinois ont su se reprendre. Sept buteurs différents pour les Bianconeri et un nouveau coup d'arrêt pour le champion. Berne a de son côté battu Ambri 2-1. Zoug a lui subi la loi de Langnau 3-2 ap et un nouveau goal de Saarela.

Le match au sommet pour le FC Sion Ilyas Chouaref a inscrit le 2-0, en d�but de seconde p�riode. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion a provisoirement pris la tête de la Challenge League, dans l'attente du résultat du match Thoune - Neuchâtel Xamax de samedi. Dans leur stade de Tourbillon, les Valaisans ont remporté le match au sommet de cette 10e ronde en s'imposant 3-0 contre Wil. Sûre de son fait défensivement depuis le début de la saison, la troupe de Didier Tholot a trouvé l'ouverture à la demi-heure sur une lourde frappe décochée à l'angle de la surface de réparation par Kevin Bua. En rupture, Ilyas Chouaref a doublé la mise, juste après la pause (51e). En fin de match, Reto Ziegler (84e) a converti un coup franc indirect dicté au coeur des 16 mètres, à la suite d'une passe en retrait jugée illicite. De son côté le Stade Nyonnais a failli réaliser la mauvaise opération de la soirée face à Baden. Dans le duel des néo-promus, les Vaudois ont arraché le nul à la 95e par Koré (1-1). Enfin, Schaffhouse l'a emporté contre Vaduz (1-0).

Max Verstappen signe sa 10e pole-position de la saison Pole no 30 pour Max Verstappen. Image: KEYSTONE/AP/Ariel Schalit Max Verstappen a décroché la pole-position du GP du Qatar. Sur le circuit de Losail, le Néerlandais a parfaitement entamé un week-end qui devrait être celui de son troisième sacre mondial. En pole pour la 10e fois de la saison et pour la 30e fois de sa carrière - une de plus que le légendaire pilote argentin Juan Manuel Fangio -, Max Verstappen (Red Bull) a devancé les Britanniques George Russel (Mercedes) de 441 millièmes et Lewis Hamilton (Mercedes) de 0''527. Crédité du deuxième chrono, Lando Norris (McLaren) vu son temps être annulé pour être sorti de la piste. Auparavant, la Q2 avait été fatale à deux des membres du top 5 du classement du championnat du monde soit : l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari/12e) et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull/13e). Samedi (19h30), à l’occasion de la course sprint, Max Verstappen aura une première possibilité d’obtenir les trois points qui lui manquent pour obtenir son troisième titre consécutif de champion du monde. Une sixième place suffira à son bonheur. Il sera également sacré si Sergio Perez ne termine pas sur le podium.

Dopage: contre-expertise positive pour Paul Pogba Paul Pogba: accusations de dopage contre le Fran�ais Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO La contre-expertise demandée par Paul Pogba a confirmé la présence de testostérone dans les échantillons prélevés en août. Le milieu français de la Juventus est suspendu provisoirement. Moins d'un mois après sa suspension à titre provisoire le 11 septembre par l'agence italienne antidopage (Nado), Pogba (30 ans) a appris vendredi que l'analyse de son échantillon B, réalisée jeudi, avait mis en évidence la présence des métabolites de testostérone, comme dans l'échantillon A. Selon le Code mondial antidopage, le Français est passible d'une suspension de quatre ans. Elle pourrait toutefois être réduite de moitié s'il parvient à démontrer la non-intentionnalité. Elle pourrait même être limitée à quelques mois si l'usage de la substance a eu lieu "hors compétition et n'est pas liée à son niveau de performance". Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, l'entourage de "La Pioche" avait fait savoir le mois dernier que les métabolytes de testostérone proviendraient d'un complément alimentaire prescrit par un médecin qu'il a consulté aux Etats-Unis. La testostérone, hormone de la fertilité et de la sexualité masculine, favorise le développement musculaire.

Deux retours attendus en équipe de Suisse Murat Yakin n'a pas convoqu� de n�ophyte Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Jordan Lotomba et Ulisses Garcia figurent à nouveau dans les plans de Murat Yakin. Les deux latéraux ont été retenus pour les deux prochaines rencontres de l’équipe de Suisse. Le retour aux affaires du Vaudois et du Genevois était attendu. Jordan Lotomba bénéficie d’un temps de jeu conséquent à Nice alors qu’Ulisses Garcia a retrouvé sa place de titulaire aux Young Boys après une blessure contractée lors de la préparation estivale. La présence des deux Romands devrait conduire Murat Yakin à évoluer avec une défense à quatre jeudi prochain à Tel Aviv face à Israël. "C’est le système qui nous convient le mieux", glisse-t-il. Pour les rencontres de Tel Aviv, jugée "cruciale" et de Saint-Gall le dimanche 15 octobre contre le Bélarus, Murat Yakin n’a pas jugé opportun d’appeler un néophyte. Forfait pour les matches de septembre contre le Kosovo et Andore pour lesquels il avait été convoqué, Filip Urginic demeure dans l’antichambre. A entendre Murat Yakin, le demi des Young Boys ne s’est pas encore totalement prononcé quant à son avenir international entre la Suisse et la Serbie. Se qualifier le plus tôt possible Par ailleurs, Ardon Jashari et Fabian Rieder, qui avaient disputé la Coupe du monde au Qatar, sont laissés à la disposition des M21. Le Luganais Uran Bislimi, retenu en juin et en septembre, ne sera pas cette fois de la partie. "Nous mesurons fort bien l’enjeu du match de Tel Aviv", souligne Murat Yakin. Si elle s’impose en Israël et bat trois jours plus tard le Bélarus, la Suisse sera qualifiée pour la phase finale de l’Euro 2024 en Allemagne. "Le but est de se qualifier le plus tôt possible", poursuit le sélectionneur qui aimerait que les deux matches de novembre contre le Kosovo à Bâle et la Roumanie à Bucarest ne revêtent qu’un caractère amical. Enfin, Murat Yakin est revenu sur les propos émis par Granit Xhaka à Pristina qui déplorait un manque d’intensité à l’entraînement. "Bien des choses ont été dites et écrites, soupire Murat Yakin. Mais l’affaire est réglée. Tout cela est derrière nous."