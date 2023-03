Embolo forfait ++ Tudor et Q36.5 au Tour de Suisse

Superbe performance de Lukas Britschgi Lukas Britschgi superbe 9e apr�s le programme court des Mondiaux de Saitama Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Lukas Britschgi est parfaitement entré dans ses championnats du monde à Saitama au Japon. Le Schaffhousois de 25 ans pointe au 9e rang après le programme court. Deux mois après avoir remporté une médaille de bronze inattendue aux Championnats d'Europe d'Espoo en Finlande, Britschgi s'est à nouveau montré sous son meilleur jour. Avec 86,18 points, il a pratiquement égalé son meilleur score sur le programme court. En novembre dernier, il avait obtenu 86,51 points lors d'une compétition à Varsovie. Le tenant du titre Shoma Uno est en tête avec 104,63 points. Le Japonais, troisième aux JO de Pékin, possède un peu plus de quatre points d'avance sur son premier poursuivant, l'Américain de 18 ans Ilia Malinin, avant le libre de samedi. Ce patineur d'origine russe et ouzbek est le champion du monde junior de l'année dernière.

Des wildcards pour Tudor et Q36.5 Tudor sera sur le Tour de Suisse Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les organisateurs du Tour de Suisse ont attribué les deux wildcards pour la 86e boucle nationale aux deux équipes suisses Q36.5 et Tudor. Comme on pouvait s'y attendre. Outre les deux formations helvétiques de deuxième niveau, les 18 équipes du World Tour seront au départ le 11 juin à Einsiedeln. S'y ajoutent - outre Q36.5 et Tudor - trois autres équipes Pro. L'équipe TotalEnergies, avec le Slovaque Peter Sagan, en fait partie. Le recordman d'étapes sur le Tour de Suisse dispute sa dernière saison en tant que cycliste professionnel. L'équipe nationale ne sera pas au départ. Swiss Cycling a décidé de ne pas s'aligner en raison de la nouvelle limite d'âge qui n'autorise plus que les coureurs âgés de 25 ans au maximum à participer au sein des sélections nationales. En outre, il y aura certainement plusieurs Suisses, surtout chez Tudor, qui accorde beaucoup d'importance à la promotion des athlètes locaux et qui a huit coureurs d'élite suisses et sept coureurs de la relève sous contrat. L'UCI ne décidera que plus tard au printemps si une équipe nationale pourra prendre le départ du Tour de Suisse féminin, qui aura lieu du 17 au 20 juin.

Les Suissesses au minimum en quarts de finale Alina P�tz et les Suissesses d�roulent en Su�de Image: KEYSTONE/AP/Jonas Ekstromer Les Suisses ont remporté leur neuvième match au championnat du monde de Sandviken en Suède. Après avoir battu la Norvège 6-1, les Suissesses ont assuré leur place en quarts de finale. Pour éviter les quarts de finale et accéder directement aux demi-finales, les triples championnes du monde menées par la skip Silvana Tirinzoni ne doivent plus remporter qu'un seul des trois matches de round robin restants contre le Danemark, l'Écosse et la Corée du Sud. La Norvège, dont le curling féminin a connu une période de vaches maigres de 15 ans à partir de 2007, a opposé une résistance plus forte aux Suissesses que la plupart de leurs adversaires précédents lors de ce tournoi. Briar Schwaller, Carole Howald, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont toutefois attendu patiemment avant de pouvoir profiter de l'avantage de la dernière pierre pour marquer plus d'un point. Ce fut finalement le cas dans le 9e end. Alors que le score était de 1-1, les Suissesses ont profité de quelques petites erreurs des Norvégiennes pour faire la décision avec un coup de cinq.

Moser et les Coyotes battus par les Oilers Janis Moser (� gauche) inscrit le 1-1 pour les Coyotes face � Edmonton Image: KEYSTONE/AP/Jason Franson Janis Moser a inscrit mercredi son 6e but de la saison en NHL. Cette réussite du Biennois s'est avérée insuffisante pour les Coyotes, battus 4-3 après prolongation sur la glace d'Edmonton. Arizona a cédé sur un but marqué par la superstar Connor McDavid après 1'31'' en "overtime". Le capitaine des Oilers a signé un doublé mercredi pour atteindre la barre des 60 buts. Il en est à 138 points dans cet exercice 2022/23. Aligné durant 27'52'', Janis Moser (27 points cette saison) avait permis à Arizona d'égaliser à 1-1 en supériorité numérique (16e), 10 minutes après que McDavid avait ouvert la marque. Les Coyotes ont mené 2-1 et 3-2 dans une rencontre où ils n'ont cadré que 17 tirs. La belle série de l'Avalanche de Denis Malgin a par ailleurs pris fin mercredi. Colorado, qui restait sur six victoires, s'est incliné 5-2 sur la glace des Penguins.

Les Hawks battus sur le fil à Minneapolis Capela (15) et les Hawks ne sont pas parvenus � encha�ner un deuxi�me succ�s en 24 heures en NBA Image: KEYSTONE/AP/Bruce Kluckhohn Vainqueur de Detroit mardi, Atlanta n'est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès en 24 heures en NBA. Clint Capela et les Hawks se sont inclinés sur le fil 125-124 sur le parquet de Minnesota. Atlanta a cédé sur deux lancers-francs inscrits à 3''1 du "buzzer" par la star des Timberwolves Karl-Anthony Thowns (22 points), qui n'avait pas joué depuis le 28 novembre en raison d'une blessure à un mollet. Emmenés par Trae Young (29 points), les Hawks menaient encore de 10 longueurs (111-101) à 7'18'' de la fin. Clint Capela a pour sa part réussi 11 points (à 5/6 au tir) et 8 rebonds en 29 minutes passées sur le terrain. L'intérieur genevois, qui a en outre distillé 3 passes décisives, a terminé cette partie avec un différentiel de -6. Cette défaite, leur 37e en 73 matches, laisse les Hawks (8es à l'Est) bien loin de la 6e place. La lutte pour le dernier ticket donnant directement accès aux play-off opposera Brooklyn (39 victoires-33 défaites) et Miami (40-34).

Zeki Amdouni comme une évidence Deux ans après avoir porté les couleurs de l'équipe de Turquie M21, Zeki Amdouni veut s'affirmer comme le nouveau buteur de la Suisse. La trajectoire singulière de sa carrière peut lui permettre de nourrir une telle ambition. Recalé par le Servette FC avant de se révéler la saison dernière au Lausanne-Sport après des passages à Etoile Carouge et au Stade Lausanne-Ouchy, Zeki Amdouni est tout simplement cette saison l'un des deux grands artisans avec le gardien Marwin Hitz de la réussite du FC Bâle sur la scène européenne. Le plus réjouissant est cette impression qu'il est encore loin à 22 ans d'avoir exprimé tout son potentiel. Le leader offensif du FCB La semaine dernière à Bratislava face au Slovan, c'est bien lui qui maintenu son équipe en vie avec son but dans le temps additionnel pour arracher les prolongations. Avec sa rage de vaincre et un registre de plus en plus étendu, il est devenu le leader offensif du FC Bâle. Nul doute que David Degen n'hésitera pas une seule seconde avant de lever l'option d'achat du prêt négocié l'été dernier avec le Lausanne-Sport. Mais avant de défier Nice en quart de finale de la Conference League, Zeki Amdouni espère honorer très vite sa deuxième sélection en équipe de Suisse. Murat Yakin l'avait lancé en septembre dernier à St-Gall en fin de match contre la République tchèque. Il ne devait toutefois pas passer le cut pour la Coupe du monde au Qatar en raison, sans doute, d'une première partie de saison un peu trop discrète à Bâle. Aujourd'hui, tout a changé. Buteur à neuf reprises depuis le début de l'année, Zeki Amdouni a été préféré à Haris Seferovic pour être l'un des joueurs susceptibles d'évoluer aux côtés de Breel Embolo sur le flanc de l'attaque. "Je suis là pour démontrer mes qualités. Pour obtenir du temps de jeu et, pourquoi pas, une place de titulaire", dit-il. Depuis lundi, il s'efforce de gagner du crédit auprès de Murat Yakin. La présence lors de ce rassemblement de quatre autres joueurs romands - Jérémy Frick, Edimilson Fernandes, Denis Zakaria et Cédric Zesiger - ôte en grande partie les difficultés que la barrière de la langue aurait pu créer. "Je savais qu'il y avait une place à aller chercher dans ce groupe", poursuit-il comme pour signifier que sa sélection répond à une évidence. "Tout se passe très bien pour moi à Bâle ces derniers temps", glisse-t-il. En 2021, il avait répondu à la convocation de la Fédération turque peut-être sous le coup de la déception de n'avoir pas été retenu par Mauro Lustrinelli pour la phase finale de l'Euro 21 en Slovénie. "Le choix du coeur et de la tête" Zeki Admouni devait avouer dans "Proxifoot" avoir vécu "une expérience folle" lors du match amical face à la Serbie dont il avait disputé la première mi-temps. Mais il savait que ce match avec les espoirs turcs ne lui fermait pas les portes de l'équipe de Suisse. Il fallait seulement attendre que Murat Yakin les lui ouvre. "Le choix de jouer pour la Suisse est celui du coeur et de la tête", lâche-t-il à deux jours de l'envol pour la Serbie où la Suisse entamera samedi sa campagne du tour préliminaire de l'Euro 2024 face au Bélarus. Dans laquelle il entend apporter sa part.

Zoug se rapproche des demi-finales Dario Simion est f�licit� par ses co�quipiers apr�s avoir inscrit le 2-0 Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Zoug n'est plus qu'à une victoire des demi-finales des play-off de National League. Le double champion en titre a battu Rapperswil 3-0. Une réussite de Grégory Hofmann à la 19e, une autre de Dario Simion à la 52e, un gros match de Leonardo Genoni et voilà Zoug aux portes du dernier carré. On ne sait pas si Dan Tangnes a retrouvé la formule de la potion magique, mais il est clair que son EVZ ressemble à nouveau à un vrai candidat au titre. Cela fait même depuis un mois que l'on sent l'équipe de Suisse centrale dans une tendance haussière. Mais lorsque le coach norvégien décide de remettre Hofmann avec Kovar et Simion, on sent qu'il a très envie de recréer la magie d'un trio qui lui a beaucoup apporté et même s'il avait séparé les trois hommes l'an dernier face à Zurich en finale. Cette victoire se veut pourtant collective avec une défense sereine et un Genoni qui a même réussi à ne pas encaisser de but lorsque deux Saint-Gallois se sont présentés devant lui. C'est finalement Abdelkader qui a pu inscrire le but de la sécurité dans la cage vide à la 57e. Zoug va maintenant tenter de clore l'affaire à l'extérieur vendredi lors de l'acte V.

Hüsler s'en sort Marc-Andrea H�sler qualifi� pour le deuxi�me tour � Miami Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler a passé le 1er tour à Miami. Le Zurichois de 26 ans (ATP 47) a évité sa 5e défaite consécutive en battant l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas (ATP 51) 6-7 (4/7) 7-6 (7/2) 6-3. Dans la deuxième manche, le Suisse n'a comblé son retard qu'à 5-5. Il s'est ensuite libéré et a assumé son rôle de favori. Dans la manche décisive, le service du gaucher a de nouveau fonctionné de belle façon. Une défaite aurait été fâcheuse, tant Ramos-Viñolas se trouve dans le creux de la vague. Le vétéran de 35 ans n'a pas réussi à défendre son titre à Cordoba lors des tournois sud-américains sur terre battue le mois dernier et a perdu ses cinq matches sur dur au cours des trois derniers mois. Au deuxième tour, Hüsler affrontera Tommy Paul qui a bénéficié d'un bye en tant que tête de série no 16 du tournoi. Le Suisse n'a encore jamais affronté le joueur américain classé parmi les 20 premiers.

Tour de Catalogne: Evenepoel gagne la 3e étape Primoz Roglic reste leader du Tour de Catalogne Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia Le Belge Remco Evenepoel a remporté la 3e étape du Tour de Catalogne. Il a devancé le Slovène Primoz Roglic, toujours porteur du maillot de leader à l'issue de l'arrivée à La Molina après 180,5 km. Vainqueur de la 1re étape devant Evenepoel, juste devant le Belge lors de la 2e, Roglic a cette fois plié sous les attaques du champion du monde. Ce nouveau duel sert d'avant-goût au Tour d'Italie (6-28 mai), dont les deux feront partie des favoris. Evenepoel (Soudal-Quick Step) n'a toutefois levé les bras que 2 secondes avant le leader de la formation Jumbo-Visma. Celui-ci garde le maillot vert et blanc de leader, avec le même temps que le Belge. Derrière les deux coureurs, l'Italien Giulio Ciccone, vainqueur de la 2e, a complété le podium à 13 secondes et conserve sa troisième place au classement général, avec un retard de 19 secondes.

Mesut Özil tire sa révérence à 34 ans Mesut Ozil sous les couleurs de Fenerbahce en octobre 2021. Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Il a conquis l'Allemagne grâce à son "pied léger", avant de claquer la porte de la Mannschaft sur fond d'accusations de racisme: le meneur de jeu allemand Mesut Özil se retire à 34 ans. "Ces derniers mois et dernières semaines, après avoir souffert de plusieurs blessures, il est devenu de plus en plus clair qu'il était temps pour moi de quitter ce grand monde du football", a expliqué le champion du monde 2014 dans un long message publié sur Twitter. L'ancien joueur du Werder Brême, du Real Madrid et d'Arsenal, au cours de sa carrière achevée avec le club turc de Basaksehir, a déchaîné les passions, sur les terrains et en dehors. Il s'était engagé en juillet dernier avec Basaksehir pour une saison, après un passage délicat à Fenerbahçe où il était entré en conflit avec sa direction. Özil avait déjà fini au placard à Arsenal, son précédent club. Une photo avec Angela Merkel L'histoire avait pourtant bien commencé: "C'est le nouveau numéro dix de l'Allemagne", claironnait le magazine Stern en juin 2010 au sujet du gamin de la Ruhr. Né de parents turcs, le meneur de jeu et son équipier germano-tunisien Sami Khedira font des merveilles au Mondial sud-africain, dont l'Allemagne termine troisième, et ne tarde pas à être érigé en symbole d'une Allemagne multiculturelle. Une photo synthétise la belle histoire: torse nu et tout sourire, Özil serre la main de l'ex-chancelière Angela Merkel. Après le Mondial, Özil signe au Real Madrid, tremplin vers le triomphe allemand de 2014 au Brésil, où il sera paradoxalement moins séduisant qu'en Afrique du Sud. Ses longs cheveux ont disparu au profit d'une coupe plus sage, l'Allemand prête son image à Adidas. Mais sa carrière connaît un tournant en mai 2018: Özil et son équipier de la Mannschaft Ilkay Gündogan, lui aussi d'origine turque, posent à Londres en compagnie du président turc Recep Tayyip Erdogan, en pleine campagne pour sa réélection. Le cliché fait polémique, alors que Berlin accuse Ankara de dérive répressive. Le chef d'État turc répond en traçant un parallèle entre l'Allemagne contemporaine et le nazisme. Peu après, l'Allemagne, championne du monde, est éliminée dès la phase de poules du Mondial russe, une humiliation. "J'ai deux coeurs" Özil devient le bouc émissaire de l'extrême droite. Certains médias allemands l'accablent aussi. Lâché par le président de la Fédération allemande de football, Özil finit par claquer la porte de la Mannschaft en juillet, pour "aussi longtemps que je (ressentirai) du racisme et du manque de respect à mon égard". "Erdogan est le président actuel de la Turquie et je dois montrer du respect à cette personne, quelle qu'elle soit", plaidait-il. Un an plus tard, Özil choisit M. Erdogan comme témoin de mariage lorsqu'il s'unit à une ancienne miss Turquie, Amine Gülse. Et quitte à dire le fond de sa pensée, il s'indigne du traitement réservé par la Chine à la minorité musulmane ouïghoure. En réaction, la télévision d'État CCTV déprogramme un match d'Arsenal contre Manchester City. Les Gunners prennent alors leurs distances avec Özil, soucieux "de ne pas s'impliquer dans la politique". Sur une voie de garage à Londres, le milieu de terrain avait choisi à 32 ans de vivre sa première expérience en Turquie en rejoignant Fenerbahçe en janvier 2021, avant de rejoindre Basaksehir l'été dernier. "J'ai certes grandi en Allemagne, mais mon histoire familiale a ses racines solidement plantées en Turquie. J'ai deux coeurs, un allemand et un turc", assurait le joueur en 2018.

Le champion en titre Shoma Uno blessé à l'entraînement Shoma Uno s'est bless� � l'entra�nement et pourrait avoir des difficult�s � d�fendre son titre. Image: KEYSTONE/AP/DAVID J. PHILLIP Le champion du monde japonais, Shoma Uno, a chuté mercredi et s'est blessé à une cheville lors d'un entraînement précédant son entrée en lice lors des Mondiaux à Saitama. Il a ainsi compromis la défense de son titre acquis en 2022, a indiqué un membre de sa sélection. "Il pense que ça va aller mais on verra demain (jeudi, NDLR) ce qu'il en est", a indiqué Yosuke Takeuchi, membre de la fédération japonaise de patinage artistique. Chez les Messieurs, le programme court est prévu jeudi après-midi, tandis que le libre aura lieu samedi. Le patineur de 25 ans souffrait déjà d'un problème à la cheville, a-t-on appris de même source. Après sa chute, il a dû abréger sa séance et sa cheville droite a été examinée par les médecins. Mais il n'a pas été emmené à l'hôpital. Présenté comme l'un des favoris de la compétition, il avait reconnu mardi avoir des "doutes" sur sa capacité à défendre pleinement ses chances pour conserver son titre de champion du monde. "J'ai l'impression que cela ne va pas s'améliorer sauf si quelque chose d'important se produit. Je ne sais pas ce que je peux espérer en l'état", avait-il déclaré en reconnaissant ses difficultés actuelles à passer ses sauts. S'il devait déclarer forfait ou même être amoindri, cela faciliterait la tâche de l'Américain Ilia Malinin, du champion d'Europe français Adam Siao Him Fa ou du Canadien Keegan Messing, tous également prétendants au podium.

Monachon et Haas succèdent à Rothenbühler Rapha�l Monachon, ici avec Ajla Del Ponte en 2020 � Bulle, a d�j� occup� la fonction d'entra�neur du relais dames 4 x 100 m. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après le retrait d'Adrian Rothenbühler comme entraîneur du relais sprint des dames, Swiss Athletics a trouvé une nouvelle solution. Raphaël Monachon et Peter Haas assumeront ensemble la responsabilité Pour Monachon (50 ans), il s'agit d'un retour; il fut le prédécesseur de Rothenbühler entre 2018 et 2021. Sous sa houlette, les Suissesses s'étaient hissées dans l'élite mondiale avec la quatrième place aux Championnats du monde 2019 à Doha et aux Jeux olympiques 2021 à Tokyo. L'ancien coureur de 110 m haies a pris une part prépondérante dans ce développement sportif et dans la conception de l'entraînement. Haas (68 ans) sera surtout responsable de la planification et de la coordination. Il fut de 2004 à 2018 responsable de la performance à Swiss Athletics. Dernièrement Haas coachait le relais 4 x 400 m dames. Une tâche qui sera désormais assurée par Kenny Guex, employé à Swiss Athletics comme entraîneur responsable pour les domaines sprint/haies/relais. Les Championnats du monde à Budapest du 19 au 27 août constitueront le point fort de la saison. Pour le relais dames, la participation à la finale des derniers Championnats du monde lui permet d'avoir déjà rempli les critères de qualification de World Athletics.

Premiers matches de la Suisse à Viège, Porrentruy et Lausanne Patrick Fischer et ses joueurs seront r�unis en Valais et � Lausanne pour les premiers camps d'entra�nement en vue du Championnat du monde. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse effectuera la première partie de sa préparation en vue du Championnat du monde à Riga en Valais et à Lausanne entre le 11 et le 22 avril. Elle affrontera la Slovaquie et la France. Dès le 11 avril, la première sélection sera réunie à Viège en camp d'entraînement. Elle disputera deux matches contre la Slovaquie (14 avril/19h45/Viège) et le lendemain à Porrentruy (17h00). La semaine suivante, les joueurs seront réunis à Lausanne. Le premier duel contre la France aura lieu à Viège (21 avril/19h45) et le deuxième à Lausanne le samedi 22 avril (17h00). Suite à ces quatre matches de préparation en Suisse, l'équipe de Suisse disputera deux matches amicaux contre la Lettonie les 28 et 29 avril à Riga. Les Czech Hockey Games se tiendront ensuite du jeudi 4 au dimanche 7 mai à Göteborg (SWE, Breakout Game) et Brno (CZE). Dans le cadre de ce quatrième tournoi de l'Euro Hockey Tour, la Suisse sera une nouvelle fois opposée aux nations de premier ordre que sont la Suède, la Finlande et la Tchéquie.

Une 4e défaite en 5 matches pour les Devils Meier a marqu� mardi son 35e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Une réussite de Timo Meier n'a pas suffi aux Devils mardi. New Jersey s'est incliné 2-1 après prolongation face à Minnesota, concédant ainsi une quatrième défaite dans ses cinq derniers matches. Timo Meier a permis aux Devils d'égaliser à 1-1 à la 53e minute en faisant le tour de la cage, profitant d'un assist de son capitaine Nico Hischier. La franchise de Newark a cédé sur un but marqué par Matt Boldy à... 1''3 de la fin de la période supplémentaire. Meier a inscrit son 35e but de la saison, égalant ainsi son total-record établi lors de l'exercice 2021/22. Hischier en est pour sa part à 37 assists pour un total de 67 points, contre 58 unités pour son nouveau coéquipier. Les Devils, qui sont à la lutte avec Carolina pour la 1re place de la Metropolitan Division (98 points, contre 100 pour les Canes), ont dominé les débats face au Wild. Mais ils se sont heurtés à un Filip Gustavsson impeccable devant le filet du Wild (47 arrêts).