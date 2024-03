Et de 45 pour Lara Gut-Behrami! ++ Infantino contre le carton bleu

Gut-Behrami: "J'essaie juste de faire de mon mieux" Lara Gut-Behrami est ravie d'avoir conforté sa 1re place dans la Coupe du monde de super-G Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Lara Gut-Behrami savourait sa huitième victoire de l'hiver, la troisième en super-G. "Il était important de prendre de l'avance au classement de la discipline", où sa marge sur sa dauphine Cornelia Hütter est de 25 unités avec encore deux courses à disputer. "J'ai très bien négocié la partie inférieure, j'ai pu prendre de la vitesse dans les courbes du bas du parcours", a relevé la Tessinoise après sa victoire dans le super-G de Kvitfjell au micro de SRF. "J'ai essayé de skier avec finesse sur le haut du tracé, mais j'aurais pu me montrer plus agressive", a-t-elle souligné. La Tessinoise, comme toujours dans sa bulle, refusait de s'enflammer après avoir aussi porté son avance sur Mikaela Shiffrin à 305 points au classement général. "J'essaie juste de faire de mon mieux. C'est toujours bien d'être devant à l'arrivée. Mais je ne vais pas commencer à calculer", a-t-elle martelé. "D'un côté tout a l'air facile, mais de l'autre il faut peu de choses pour que l'équilibre se rompe", a rappelé Lara Gut-Behrami. "J'ai la chance d'être en bonne santé, de produire du bon ski, et j'essaie juste d'en profiter", a-t-elle lâché. "C'était important de pouvoir recourir, ça avait un peu trop duré depuis notre dernière course" le 18 février à Crans-Montana. "C'est beau de reprendre avec une victoire", a encore expliqué Lara Gut-Behrami qui, avec 45 succès en Coupe du monde, se retrouve à une longueur de l'Autrichienne Renate Götschl. La Tessinoise aux 88 podiums en Coupe du monde en est par ailleurs à 22 victoires dans sa discipline fétiche, le super-G. Seuls Lindsey Vonn (28 succès) et Hermann Maier (24) ont fait mieux que la championne du monde 2021 et championne olympique 2022 de super-G, qui vise aussi un cinquième Globe dans la spécialité.

Un 45e succès en Coupe du monde pour Gut-Behrami Le sourire de Lara Gut-Behrami, qui a cueilli son 8e succès de la saison samedi à Kvitfjell Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Lara Gut-Behrami a repris sa marche victorieuse samedi. La Tessinoise a remporté le premier super-G de Kvitfjell pour cueillir son 45e succès en Coupe du monde, le huitième de la saison et le cinquième dans ses sept dernières courses. Victorieuse de quatre épreuves consécutives avant d'être battue dans la deuxième descente (3e) et dans le super-G de Crans-Montana (6e), Lara Gut-Behrami s'est imposée avec 0''12 d'avance sur Cornelia Hütter (2e) et 0''13 sur Mirjam Puchner (3e). Elle a fait la différence sur le bas du parcours, reprenant 0''27 à Hütter sur les 18 dernières secondes de course. Lara Gut-Behrami a évidemment réalisé une excellente opération comptable en décrochant sa 22e victoire dans un super-G de Coupe du monde. Elle a porté son avance sur Mikaela Shiffrin à 305 points au classement général, et abordera l'avant-dernier super-G de l'hiver dimanche avec une marge de 25 unités sur Cornelia Hütter et de 94 sur Federica Brignone au classement de la discipline. La Tessinoise, qui vise un historique cinquième sacre en super-G, doit profiter de ce week-end pour prendre le large dans la course au gros Globe avant le retour de Mikaela Shiffrin dans une semaine à Are. Elle n'aura plus que quatre courses à son menu cet hiver, contre six pour l'Américaine qui espère faire le plein lors des deux derniers slaloms à Are et Saalbach. Lara Gut-Behrami est la seule Suissesse à s'être hissée dans le top 15 samedi, en l'absence notamment de Corinne Suter, Joana Hählen et Jasmine Flury. Michelle Gisin a ainsi concédé 2''73 pour figurer au-delà de la 20e place.

Infantino contre l'introduction de la "carte bleue" Gianni Infantino ne veut pas du carton bleu Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Gianni Infantino s'est prononcé contre l'introduction d'un carton bleu et d'une pénalité de temps associée. Le président de la FIFA s'est exprimé peu avant la réunion des garants des règles du football mondial. "Il n'y aura pas de carton bleu au niveau supérieur. Ce sujet n'existe pas pour nous", a déclaré le Valaisan aux journalistes à Glasgow, où l'International Football Association Board (IFAB) se réunit samedi pour son assemblée générale annuelle et discute d'une phase de test pour ce nouveau carton. La FIFA dispose de quatre voix sur huit au sein de l'IFAB et donc d'un pouvoir de blocage pour tous les projets de règles. Les autres membres sont un représentant de chacune des fédérations de football d'Angleterre, d'Ecosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord. Infantino affirme qu'il n'avait pas connaissance de ce sujet avant qu'il ne soit déjà discuté publiquement par les médias au cours des dernières semaines. "Si vous voulez un gros titre, c'est 'Carton rouge pour le bleu'", a-t-il ajouté.

Les Coyotes renouent enfin avec la victoire La joie de Moser et des Coyotes Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Janis Moser et les Coyotes ont mis fin à de longues périodes de disette vendredi en NHL. Le défenseur bernois a marqué pour la première fois depuis le 19 décembre, Arizona cueillant son premier succès depuis le 22 février. Les Coyotes sont allés s'imposer 5-3 sur la glace des Senators d'Ottawa pour mettre fin à une série de 14 défaites, qui leur a ôté tout espoir de participer aux play-off. J.J. Moser restait quant à lui sur 26 matches sans but à son actif. Le Seelandais, qui n'avait plus marqué depuis le 23 décembre face à... Ottawa, a inscrit le 2-0 à la 13e minute pour sa quatrième réussite dans cet exercice 2023/24. Il a en outre été crédité d'un assist, son 20e de la saison, sur le 5-3 tombé dans une cage vide à 75'' de la fin réglementaire. Timo Meier a quant lui à lui signé vendredi son 12e but dans ce championnat, en vain. Les Devils se sont en effet inclinés 4-3 à Anaheim malgré leurs 54 tirs cadrés (dont 9 pour l'Appenzellois et 5 pour Nico Hischier). Jack Hughes a manqué un tir de pénalité accordé à 2'' de la fin du temps réglementaire. Les Devils avaient marqué le 4-3 en "power play" après 57'03'', avec Nico Hischier pour la passe décisive, alors qu'Akira Schmid avait déjà quitté sa cage. Le Bernois, entré en scène à l'entame du troisième tiers pour remplacer un Nico Daws pas à son affaire (4 buts encaissés sur 14 tirs), a stoppé les 9 tirs auxquels il a fait face. Mais ses équipiers ont manqué d'efficacité.

Lara Gut-Behrami face à la météo La Coupe du monde féminine est à Kvitfjell ce week-end pour deux super-G. Et la plus grande adversaire de Lara Gut-Behrami est bien la météo, qui a contraint les organisateurs à chambouler le programme en annulant la descente prévue initialement en Norvège. Depuis Crans-Montana, on ne peut pas dire que la météo soit très clémente avec le Cirque blanc féminin. A croire que les éléments souhaitent une bagarre pour le grand Globe entre Mikaela Shiffrin et Lara Gut-Behrami. Après les deux super-G annulés à Val di Fassa, la météo se fait capricieuse en Norvège où aucun entraînement de descente n'a pu se dérouler. Avec ses 205 points d'avance au général et quatre épreuves de vitesse avant le retour prévu de l'Américaine à Are, la Tessinoise était plutôt sereine. Mais si après les deux courses italiennes, les deux manches norvégiennes devaient passer également à la trappe, la lutte pour le cristal serait relancée. Après Kvitfjell, les dames se rendront à Are pour un géant et un slalom, puis aux finales de Saalbach avec une descente, un super-G, un géant et un slalom. Sachant que Shiffrin dispute toutes les disciplines, elle aurait un avantage sur la Lara Gut-Behrami avec deux slaloms pour engranger un maximum de points.

GP de Bahreïn: une première ligne Verstappen - Leclerc Le premier des 24 Grands Prix de la plus longue saison de formule 1 de l'histoire se courra dès 16h00 sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn. Le grand favori Max Verstappen s'élancera en pole position. Au volant de sa Red Bull-Honda, le Néerlandais, triple champion du monde en titre, a été le plus rapide lors des qualifications de vendredi. Il a précédé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) de 0''228. La deuxième ligne de départ sera occupée par l'Anglais George Russell (Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari). Ils auront derrière eux le Mexicain Sergio Perez (Red Bull-Honda) et le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes).

Servette accueille St-Gall et veut mettre la pression sur YB Servette pourrait se rapprocher un peu plus du leader Young Boys au terme de la 26e journée de Super League. Les Grenat accueillent St-Gall samedi à 18h, alors que les Bernois se déplaceront à Zurich dimanche. Tombeur d'YB dimanche dernier en championnat, qualifié pour les demi-finales de la Coupe mercredi, Servette a le vent en poupe. Les hommes de René Weiler ont l'occasion de revenir à une longueur du champion en titre samedi soir, tout en repoussant St-Gall (3e du classement) à 10 longueurs. Le SFC n'a concédé qu'une seule défaite face à St-Gall lors des six derniers duels livrés en Super League face aux Brodeurs. Une troisième victoire d'affilée en championnat permettrait aux Genevois d'aborder sereinement leur quart de finale aller de Conférence League, prévu jeudi prochain face au Viktoria Plzen. Deux autres parties sont programmées samedi. La lanterne rouge Stade Lausanne-Ouchy accueille Grasshopper à 18h, avec une certitude: une troisième défaite consécutive en Super League condamnerait le SLO à la phase contre la relégation. Bâle recevra pour sa part Lausanne (20h30), qui reste sur deux victoires face au FCB en championnat.

Serie A: l'AC Milan gagne grâce à un but d'Okafor Noah Okafor marque son cinquième but de la saison en Serie A Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Noah Okafor a inscrit le but de la victoire de l'AC Milan sur la pelouse de la Lazio à Rome lors de la 27e journée de Serie A. L'international suisse, entré à la 71e, a marqué à la 88e. Okafor (23 ans) a ainsi signé sa cinquième réussite de la saison en championnat. Il avait déjà trouvé le chemin des filets contre les Romains lors du match aller. La Lazio a fini la rencontre de vendredi à huit après les expulsions de Pellegrini (57e), Marusic (94e) et Guendouzi (97e)!

Doublé suisse à Aspen en géant, Odermatt gagne le globe Marco Odermatt a encore gagné en géant à Aspen Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Marco Odermatt est allé chercher son 8e géant en Coupe du monde cette saison à Aspen. Un doublé suisse comme aux Mondiaux avec Loïc Meillard 2e à 0''14 et encore Thomas Tumler 4e. Imbattable Marco Odermatt. Le Nidwaldien a encore transpiré pour signer son 22e succès dans la discipline, la 36e victoire de sa carrière et s'assurer le globe du géant. Comme à Palisades Tahoe le week-end dernier, le skieur de Buochs a été poussé dans ses derniers retranchements par ses adversaires, mais c'est encore lui qui a vu du vert à l'arrivée. Cette fois, son plus sérieux rival était aussi l'un de ses potes d'entraînement. Loïc Meillard avait réussi une superbe deuxième manche pour s'offrir un premier podium dans la discipline cet hiver. Le Valaisan d'origine neuchâteloise pensait que la victoire serait au bout, mais "Super Marco" a encore réussi une fin de manche de folie pour arracher la première place pour 0''14. "Je pense que c'est la plus dure victoire de la saison, a confessé le meilleur géantiste du monde au micro de la FIS. Je ne me sentais pas super bien au départ. Je ne sais pas si c'est l'altitude ou la chaleur. Cela me prend tellement d'énergie pour être concentré à chaque course. On croit que c'est facile, mais ça ne l'est pas." A la question de savoir si le Nidwaldien pensait à remporter tous les géants de la saison, Odermatt a avoué qu'il était fatigué: "Bien sûr que j'y pense, ce serait super. Mais même pour demain je ne sais pas quel sera le niveau de mes batteries." Comme aux Mondiaux et comme au slalom de Chamonix, Loïc Meillard doit se contenter de la deuxième place. Mais le skieur d'Hérémence va dans la bonne direction. Un constat qui s'applique également à Thomas Tumler. Huitième à Bansko, puis 4e à Palisades Tahoe, le skieur de 34 ans continue sa jolie saison avec une nouvelle 4e place. C'est le Norvégien Atle Lie McGrath qui a empêché le triomphe total des Suisses dans le Colorado. Et le bilan est vraiment excellent avec encore quatre autres Helvètes dans les points. Fadri Janutin a lui réussi son meilleur résultat en Coupe du monde. Le Grison a fini 14e. Un premier top 15 en attendant sans doute mieux pour le médaillé d'argent des Mondiaux juniors de Bansko en 2021. Gino Caviezel peut lui nourrir quelques regrets. Il a terminé 19e. Justin Murisier a encore marqué des points. Le Bagnard a pris un bon 23e rang. Qualifié pour une deuxième manche en géant, Luca Aerni a quant à lui plutôt bien fait avec une 24e place finale.

Odermatt mène, Meillard 3e provisoire Marco Odermatt est en tête de la première manche du premier géant d'Aspen Image: KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER Marco Odermatt est en tête au terme de la première manche du premier des deux géants d'Aspen. Mais l'avance du Nidwaldien est mince avec par exemple 0''19 d'avance sur Loïc Meillard, 3e. C'est une image que l'on n'a pas l'habitude de voir: un Marco Odermatt essoufflé. Plié sur ses bâtons, le triple détenteur du grand globe de cristal s'est dépouillé pour rallier l'arrivée jugée à 2500 mètres d'altitude. Sans être époustouflant, Odermatt a bien négocié la différence entre la glace sur le haut et un revêtement plus mou sur le bas. Il est donc en route pour aller chercher sa 11e victoire consécutive et assurer le globe de la discipline. Mais la concurrence est toute proche. A commencer par Alexander Steen Olsen, 2e à 0''12. Quatrième à Schladming et 2e à Bansko, le Norvégien est en forme. A 0''19, on retrouve Loïc Meillard. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a démontré qu'il appréciait la neige américaine après sa 6e place à Palisades Tahoe. Huitième à Bansko et surtout 4e le week-end dernier, Thomas Tumler réussit vraiment une belle saison. Il occupe le 6e rang à 0''68 d'Odermatt. Gino Caviezel pointe au 12e rang provisoire à 1''53. Fadri Janutin suit au 14e rang et Justin Murisier au 20e à 2''54.

GP de Bahreïn: Verstappen partira en pole position Max Verstappen déjà en pole position Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Max Verstappen (Red Bull-Honda) partira en pole position samedi lors du GP de Bahreïn à Sakhir. Le Néerlandais a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) de 0''228 lors des qualificatio Triple champion du monde en titre et gros favori pour sa succession, Verstappen a signé la 33e pole de sa carrière. Il rejoint au palmarès l'Ecossais Jim Clark et le Français Alain Prost. La deuxième ligne sera composée par l'Anglais George Russell (Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari). Derrière eux, il y aura le Mexicain Sergio Perez (Red Bull-Honda) et le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes). Cette première qualification de la saison n'a pas vraiment souri aux Sauber. Les bolides d'Hinwil ont été éliminés dès Q1. Valtteri Bottas s'élancera en 16e position, juste devant Guanyu Zhou.

Le parquet fera appel de la condamnation d'Alves Le parquet va faire appel de la condamnation de Dani Alves Image: KEYSTONE/AP/D.Zorrakino Le parquet fera appel de la condamnation de Dani Alves, ancienne star du Barça et du PSG, a appris l'AFP vendredi de source judiciaire. Le parquet veut obtenir une peine plus lourde que les quatre ans et demi de prison auxquels le Brésilien a été condamné pour le viol d'une jeune femme. L'ex-joueur de 40 ans a été condamné le 22 février par un tribunal de Barcelone à quatre ans et demi de prison, ainsi qu'à verser 150'000 euros à la jeune femme. Les faits se sont déroulés en décembre 2022 dans une discothèque. Le parquet avait réclamé neuf ans de prison.

Transferts: pas de dérogation pour Servette Nishimura est la seule des trois dernières recrues servettiennes à pouvoir jouer ce printemps Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Servette ne pourra pas aligner ses recrues Bassirou N'diaye et Omar Rekik d'ici au terme de la saison. La Commission des transferts de la Swiss Football League n'a pas accordé de dérogation aux Grenat pour radier deux joueurs supplémentaires hors délai, a annoncé la SFL vendredi. Le Servette FC avait déposé le 20 février une requête afin d'écarter Boubacar Fofana, Chris Bedia et Ronny Rodelin de son contingent, pour y ajouter Takuma Nishimura, Bassirou N’diaye et Omar Rekik. Les clubs avaient jusqu’au 15 février pour supprimer des joueurs sans justification particulière. La notion de retard "excusable" avancée par le club n'a notamment pas convaincu la Commission des transferts. "Elle n’est ainsi et en aucun cas pertinente", explique dans son communiqué la Commission, ajoutant qu'un rappel à ce sujet avait justement été adressé aux clubs le 13 février. Revenant sur le fait que Boubacar Fofana était inscrit sur deux listes de contingent, la Commission souligne que la situation "n'est que la conséquence du manquement du club concerné et non du règlement lui-même. (...) Cette double inscription est par ailleurs sans conséquence pour le joueur doublement inscrit, puisqu'il est qualifié avec son nouveau club", Winterthour. Takuma Nishimura n'est en revanche pas concerné par cette décision, définitive pour les instances de la SFL. Il a pris dans le contingent la place laissée libre par Ronny Rodelin, lequel a été prêté à Perly-Certoux en 2e ligue interrégionale. Le Japonais n'a d'ailleurs pas tardé à s'illustrer, marquant le 2-0 mercredi à Delémont en quart de finale de la Coupe de Suisse.

Pas de descente à Kvitfjell, mais un deuxième super-G Kvitfjell n'accueillera pas de descente, mais un second super-G Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Kvitfjell n'accueillera pas de descente de Coupe du monde ce week-end. Un deuxième super-G sera en revanche organisé sur la neige norvégienne, samedi dès 11h. La météo joue décidément de mauvais tours aux meilleures descendeuses du monde. Le deuxième entraînement programmé à Kvitfjell n'a pas non plus pu se dérouler, toujours en raison de la mauvaise visibilité et les chutes de neige, ce qui a entraîné de facto l'annulation de l'épreuve prévue samedi. Cette décision pourrait faire les affaires de Lara Gut-Behrami dans la lutte pour le Globe de descente, qu'elle n'a encore jamais remporté. La Tessinoise abordera l'ultime descente de l'hiver, prévue le samedi 23 mars à Saalbach, avec 68 points d'avance sur sa première poursuivante valide Stephanie Venier. L'ajout d'un deuxième super-G à Kvitfjell, où l'on récupère l'une des deux courses annulées à Val di Fass, met en revanche Lara Gut-Behrami encore plus sous pression. Elle ne compte que 5 points d'avance sur Cornelia Hütter en Coupe du monde de super-G, avec encore trois courses au programme dont deux à Kvitfjell.