Evenepoel prend les commandes ++ Djokovic lâche un set

Djokovic lâche un set face à Dimitrov mais passe en 8e Djokovic a l�ch� un set face � Dimitrov Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Novak Djokovic, tenant du titre et tête de série no 1 du Masters 1000 de Rome, a dû s'employer pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Serbe s'est imposé 6-3 4-6 6-1 face au Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 33), tombeur de Stan Wawrinka au tour précédent. En quête de sensations et de rythme sur terre battue à deux semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin), Novak Djokovic a parfaitement su réagir après la perte du deuxième set. Le sextuple vainqueur du tournoi s'est montré très solide dans la manche décisive, face à un adversaire combatif qu'il a battu pour la 11e fois en 12 duel. "Nole" sera opposé en 8e de finale au Britannique Cameron Norrie (ATP 13) ou au Hongrois Marton Fucsovics (ATP 92) pour poursuivre sa montée en puissance après avoir, pour la première fois cette saison, réussi à gagner deux matches de rang sur terre battue. Il cédera quoi qu'il advienne la 1re place mondiale à Carlos Alcaraz à l'issue de ce tournoi.

Evenepoel fait coup double, Küng battu d'un rien Remco Evenepoel a repris le pouvoir dimanche sur le Giro Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a remporté la 9e étape du Giro, un contre-la-montre de 35 km qui se terminait à Cesena. Le Belge, qui a devancé d'une seconde son dauphin Geraint Thomas, prend ainsi la tête du général. Déception pour le Thurgovien Stefan Küng, 4e de ce chrono à 4 secondes seulement du vainqueur. Pas de surprise donc concernant le nom du vainqueur de ce contre-la-montre. Mais, alors qu'on attendait une démonstration de Remco Evenepoel, le prodige belge a dû s'arracher jusqu'au bout pour décrocher son deuxième succès d'étape sur ce Giro. Il était pourtant parti fort, comptant 11'' d'avance sur Geraint Thomas après 13 km. Le champion du monde en titre de la course en ligne récupère comme prévu le maillot rose. Mais son grand rival Primoz Roglic n'a perdu que 17'' dimanche. Le Slovène, désormais 3e du général, n'accuse que 47'' de retard à l'issue de cette 9e étape. Geraint Thomas pointe lui à 45'' du nouveau leader. A nouveau une question de secondes Cinquième du "chrono" disputé sur 19,6 km en ouverture de ce Giro et déjà remporté par Remco Evenepoel, Stefan Küng a donc fait un peu mieux entre Savignano sul Rubicone et Cesena dimanche. Mais la frustration du vice-champion du monde de la spécialité doit être à nouveau grande. Battu pour 2''95 par le Norvégien Tobias Foss dans le contre-la-montre des derniers Mondiaux, privé de bronze pour moins d'une demi-seconde lors des JO 2021, devancé de 54 centièmes par Stefan Bissegger lors des Européens 2022, Stefan Küng laisse à nouveau filer la victoire pour un rien. Toujours en quête d'un premier succès d'étape sur un grand Tour, le rouleur thurgovien de 29 ans n'a qui plus est pas été aidé par les conditions. Les derniers partants - soit les coureurs les mieux classés au général - ont ainsi bénéficié d'une météo plus favorable. De quoi accroître sa déception.

Schurter 3e à Nove Mesto, Pidcock s'impose Nino Schurter a termin� 3e dimanche � Nove Mesto Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Nino Schurter a signé le meilleur résultat helvétique dimanche en cross country "classique" à Nove Mesto, théâtre de la première étape de la Coupe du monde. Le champion olympique 2016 a pris la 3e place d'une course remportée par le Britannique Tom Pidcock. Le Grison de 37 ans, qui a remporté pour la huitième fois le général de la Coupe du monde l'an dernier, a assisté impuissant au duel entre le favori Tom Pidcock et l'étonnant Français Joshua Dubau. Il a terminé à 23'' du champion olympique 2021, en battant au sprint un autre Français, Jordan Sarrou (4e). Le doublé pour Pidcock Jamais mieux classé que 10e à ce niveau jusqu'ici, Joshua Dubau a longtemps semblé en mesure de créer la surprise. Mais il n'a rien pu faire lorsque le polyvalent Tom Pidcock - pourtant victime d'une chute dimanche - a accéléré la cadence dans le dernier tour de circuit. Il a été battu de 5'' au final. Deux autres Suisses ont pris place dans le top 10 dimanche après-midi. Le vice-champion olympique de Tokyo Mathias Flückiger, 4e d'une Short Race déjà remportée par Tom Pidcock vendredi, s'est classé 7e à 1'50'' du vainqueur. Lars Forster a fini 8e. Alessandra Keller 5e Pas de podium en revanche pour les Suissesses en République tchèque. Le meilleur résultat a été obtenu par Alessandra Keller. La Nidwaldienne, qui a accusé un début de course trop laborieux, a pris la 5e place à 38'' de la gagnante Puck Pieterse. Sina Frei s'est classée 9e, la Championne olympique Jolanda Neff 15e. Puck Pieterse, qui disputait à 21 ans sa première course dans l'élite, a lâché la Championne du monde Pauline Ferrand-Prévot (2e) dans l'ultime difficulté pour signer un succès qui en appelle d'autres. La Néerlandaise a toutefois profité des malheurs d'Evie Richards: alors largement en tête, celle-ci a été trahie par son matériel pour se contenter du 4e rang.

Pas de fiesta pour les Young Boys Becir Omeragic entre les deux bernois Fabian Rieder et Filip Ugrinic. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Une incartade festive à Ibiza en milieu de semaine pour fêter le titre laisse des traces. Les Young Boys l'ont appris à leurs dépens face au FC Zurich. Un brin émoussé et démobilisé, le futur champion a partagé l'enjeu face au champion en titre (1-1). Sur un penalty provoqué par une faute du capitaine Fabian Lustenerger, Bledian Krasniqi a, à la 29e, pu répondre à la - superbe - ouverture du score bernoise de Lewin Blum de la 21e. Le FCZ n'a rien volé au Wankdorf pour cueillir un point qui le met définitivement à l'abri du barrage. L'homme du match fut Yanick Brecher. la 58e minute, le capitaine du FCZ a réussi une parade extraordinaire sur une frappe de Donat Rrudhani. L'arrêt du week-end sans aucun doute.

Un but inutile pour Haris Seferovic Haris Seferovic (au centre) � la lutte avec Mouctar Diakhaby. Image: KEYSTONE/EPA/Salvador Sas Haris Seferovic a inscrit son troisième but de la saison en Liga. La réussite du Lucernois n'a toutefois pas suffi au Celta Vigo, battu 2-1 à domicile par Valence. Prêté par Benfica, Haris Seferovic a égalisé de la tête à l'heure de jeu. Dix minutes plus tard, il devait toutefois sortir sur blessure après un contact avec un défenseur. On rappellera que Haris Seferovic (31 ans) est sous contrat avec Benfica jusqu'au 30 juin 2024. Sans Eray Cömert qui était remplaçant, Valence a arraché une victoire sans prix dans la lutte contre la relégation grâce à un but d'Alberto Mari à la 88e.

Marco Bezzecchi remporte la 1000e course de MotoGP Bezzecchi a f�t� dimanche son 2e succ�s de la saison Image: KEYSTONE/EPA EFE Marco Bezzecchi (Ducati) a remporté dimanche le GP de France en MotoGP. L'Italien a devancé de plus de 4 secondes son dauphin espagnol Jorge Martin (Ducati), vainqueur du sprint samedi, à l'issue de la 1000e course de l'histoire dans la catégorie-reine. Cette victoire, sa deuxième de la saison après celle obtenue en Argentine, permet à Marco Bezzecchi de revenir à 1 point du leader du championnat du monde Francesco Bagnaia (Ducati). Celui-ci a été éliminé sur chute à la suite d'un accrochage avec Maverick Viñales dès le 5e tour. Marc Marquez (Honda) est également parti à la faute, tout seul, dans l'avant-dernier tour de l'épreuve, alors qu'il était à la lutte pour la 2e place avec Jorge Martin. La chute du Catalan fait les affaires de Johann Zarco (Ducati), qui s'est offert un podium inespéré lors de son Grand Prix national.

Rovanperä gagne au Portugal et prend la tête du championnat Rovanper� a fait coup double au Portugal Image: KEYSTONE/EPA EFE/LUIS RAMIREZ Kalle Rovanperä (Toyota) a remporté dimanche le rallye du Portugal. Le Finlandais prend par la même occasion la tête du championnat du monde des rallyes WRC, dont c'était la cinquième manche. Champion en titre, Kalle Rovanperä a dominé le rallye en l'absence du Français Sébastien Ogier, un de ses coéquipiers chez Toyota. Il a devancé deux pilotes Hyundai, l'Espagnol Dani Sordo et un autre Finlandais, Esapekka Lappi. C'est la neuvième victoire du jeune Finlandais, âgé de 22 ans, depuis qu'il a débuté dans la catégorie reine du WRC en 2017. La dernière remontait au rallye de Nouvelle-Zélande l'an dernier. Ogier, octuple champion du monde de la catégorie, n'est engagé cette année que sur un programme partiel pour Toyota et a fait l'impasse sur l'épreuve portugaise. Il sera de retour en Sardaigne début juin après avoir déjà remporté les rallyes de Monte Carlo et du Mexique.

Van Pottelberghe inscrit, Akira Schmid ne viendra pas Van Pottelberghe a �t� inscrit dans le roster suisse pour le Mondial Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Joren van Pottelberghe sera le troisième gardien de l’équipe de Suisse au Championnat du monde à Riga. Le Biennois a été inscrit alors qu'Akira Schmid n'a pas été libéré par les New Jersey Devils. Dans un communiqué, la fédération précise que le gardien des Devils souffre d'une blessure. Les trois portiers seront donc Leonardo Genoni, Robert Mayer et Joren van Pottelberghe. L'équipe de Suisse est toujours en attente de l'officialisation des arrivées de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, coéquipiers de Schmid dans le New Jersey. La sélection de Patrick Fischer ne compte d'ailleurs que 23 noms sur les 25 autorisés par l'IIHF. L'attaquant lausannois Damien Riat et le défenseur zurichois Tim Berni n'ont toujours pas été inscrits et devraient logiquement faire les frais des arrivées des deux renforts de NHL.

Un 2e succès pour le Canada et pour les USA La Team USA a remport� ses deux premiers matches � Tampere Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Les équipes nord-américaines ont entamé à la perfection leur championnat du monde. Canada et Etats-Unis ont tous deux fêté dimanche leur deuxième succès en deux sorties. Les joueurs à la feuille d’érable, qui avaient fessé l’hôte letton 6-0 vendredi, ont dominé la Slovénie 5-2 dimanche en début d’après-midi. Ils ont concédé l’ouverture du score en infériorité numérique après 3’50’’ face à une équipe qui avait été écrasée 7-0 la veille par la Suisse, renversant la situation en marquant à trois reprises dans le deuxième tiers pour mener 3-1. La Team USA s’est pour sa part imposée 7-1 à face à la Hongrie, après s’être également retrouvée rapidement menée au score (à la 5e minute). Les Américains, tombeurs des favoris finlandais vendredi à Tampere, ont cependant pu prendre l’avantage dès la 19e minute (2-1) avant de dérouler dans les deux derniers tiers.

Les Suns se séparent de leur entraîneur Monty Williams Monty Williams n'est plus l'entra�neur des Suns Image: KEYSTONE/AP/Matt York Monty Williams a été limogé de son poste d'entraîneur de Phoenix, ont affirmé samedi plusieurs médias américains. La décision a été prise après l'élimination des Suns en demi-finale de la Conférence Ouest de NBA face à Denver. Malgré le transfert tonitruant de la superstar Kevin Durant en février pour épauler Devin Booker, Phoenix s'est arrêté comme l'an dernier dès le 2e tour des play-off. C'en était trop pour le propriétaire des Suns Mat Ishbia, dont l'équipe s'était hissée jusqu'en finale de la NBA en 2021 (défaite face à Milwaukee). Désigné coach de l'année en 2022, Monty Williams a enregistré 194 victoires pour 115 défaites en quatre ans à la barre des Suns. Il rejoint notamment Nick Nurse (Toronto) et Mike Budenholzer (Milwaukee) sur la liste des entraîneurs renvoyés ces dernières semaines.

Chicago renoue avec la victoire, Shaqiri décisif Shaqiri s'est montr� d�cisif samedi avec Chicago Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Xherdan Shaqiri s'est montré décisif samedi en MLS. Le Bâlois a délivré l'assist sur le seul but d'un match remporté 1-0 par Chicago face à St. Louis devant quelque 18'000 spectateurs. Rafael Czichos a trouvé la faille à la 40e minute, trompant le gardien bernois Roman Bürki d'une volée taclée du pied gauche après un coup-franc tiré par Xherdan Shaqiri. "XS" signe ainsi sa première passe décisive de la saison, en sept apparitions en championnat. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Chicago, qui avait déjà battu St. Louis en "US Open Cup" trois jours plus tôt, a ainsi mis fin à une série de quatre matches sans victoire en MLS (deux nuls, deux défaites). Le Fire évoluait sous la férule du coach intérimaire Frank Klopas, nommé lundi dernier après le limogeage de son entraîneur Ezra Hendrickson.

Seattle force un 7e match face à Dallas La joie des joueurs du Kraken, qui ont �galis� � 3-3 face � Dallas Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Un 7e match sera nécessaire dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NHL opposant Dallas et Seattle. Le Kraken a égalisé à 3-3 dans la série en dominant la formation texane 6-3 samedi. Seattle, qui dispute ses premiers play-off pour sa deuxième saison dans la Ligue nord-américaine, jouera donc un deuxième match no 7 en deux séries. Après être allé s'imposer 2-1 sur la glace de Colorado dans l'acte VII de son 1er tour, le Kraken devra vaincre sur la glace des Stars lundi soir pour se hisser dans le dernier carré où il affrontera Edmonton ou Vegas. Seattle a fait la différence en moins de huit minutes de jeu samedi, inscrivant trois buts consécutifs entre les 17e et 25e minutes pour faire passer le score de 1-1 à 4-1. Le 4-1 marqué par le rookie Tye Kartye a d'ailleurs coûté sa place au gardien de Dallas Jake Oettinger. L'homme du match fut l'attaquant finlandais du Kraken Eevi Toivanen, qui a signé un but et deux assists.

David Bettoni: stop ou encore ? David Bettoni survivra-t-il Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI David Bettoni est-il toujours l'entraîneur du FC Sion ? Sa non-présence à la conférence d'après-match et les rumeurs suscitées par une mi-temps "explosive" dans son vestiaire intrepellent. Il est acquis que les quatre changements opérés à la pause par le FC Sion résultent du coaching de Christian Constantin. Le président du FC Sion aurait également agi de la sorte contre Winterthour. A ses yeux, David Bettoni a épuisé tout son crédit. Le 5-0 de la Praille survient une semaine après un match perdu 1-0 devant la "lanterne rouge" sans se créer la moindre occasion. "Il faut tous se calmer !" Le mot d'ordre lancé par Reto Ziegler à l'adresse de ses coéquipiers, du staff, du président et des supporters prenait une résonance particulière après toutes les rumeurs véhiculées en fin de match. Comme si cette énième révolution de palais annoncée n'allait pas changer grand-chose. "On ne doit rien lâcher. Même à 37 ans, je n'ai pas envie de jouer la saison prochaine en Challenge League, explique-t-il. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer avec l'entraîneur. Il nous reste trois matches pour nous sauver. J'aimerais seulement les jouer avec la grinta nécessaire..." "Notre début de match s'apparente à une faute professionnelle, reconnaît le Vaudois. Ce n'est pas normal ce qui s'est passé ce soir. Surtout que nous sortions d'une bonne semaine d'entraînement..." "Nous aurions pu aussi les marquer contre Liverpool" "Je ne pensais pas que nous allions partir si fort, sourit pour sa part Alain Geiger. Nos trois premiers buts sont magnifiques. Il y a eu des gestes superbes, des éclairs. Nous aurions aussi pu les marquer contre Liverpool." Le footballeur valaisan du siècle n'a pas voulu tirer sur une ambulance. "Il n'est pas aisé de jouer contre nous en cette fin de saison. Nous sommes en pleine bourre. Nous avons trouvé une efficacité devant le but que nous avions longtemps cherchée. On a vraiment des arguments. Ce 5-0 n'est pas seulement le fruit du hasard." Alain Geiger reconnait toutefois n'avoir pas vu dans le camp adverse "cette étincelle" qui peut changer le cours d'un match. Ou d'une saison...

Le FC Sion au bord du précipice Mario Balotelli et le FC Sion dans l'expectative... Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Et si l'équipe dirigée par le footballeur valaisan du siècle avait porté le coup de grâce au FC Sion ? La défaite 5-0 concédée lors du derby du Rhône rapproche les Sédunois du précipice. Sans doute désireuse de fêter les 35 ans de la Section Grenat, la formation d'Alain Geiger a réussi un début de match de rêve face, il est vrai, à des fantômes pour mener 3-0 avant la... 10e minute sur trois buts splendides: une reprise de Patrick Pflücke au second poteau (5e), une frappe dans la lucarne de Dereck Kutesa (8e) et, enfin, ce lob extraordinaire depuis le rond central de Gaël Clichy (9e). Les trois premiers buts servettiens ont, également, souligné tous les manquements du FC Sion. Sur l'ouverture du score, l'erreur initiale de Dimitri Cavaré fut édifiante. Sur le 2-0, c'est Kevin Bua qui était trop léger au duel, sur le 3-0, sa "Majesté" Mario Balotelli n'a même pas songé à contester le ballon à Clichy. Même dans ses pires cauchemars, jamais Chritian Constantin n'aurait imaginé un tel scénario pour son ultime derby du Rhône contre Alain Geiger avec lequel il entretient une brouille de près de 30 ans. Un poids mort A la pause, alors que la messe était dite depuis bien longtemps, David Bettoni, sans doute sous l'injonction présidentielle, procédait à quatre changements. L'apport du sang neuf n'a rien changé. Les Servettiens ont tranquillement salé l'addition grâce à une réussite de Miroslav Stevanovic (70e) et un penalty d'Enzo Crivelli (85e). Mario Balotelli était l'un des quatre "sacrifiés". Il est vrai que Super Mario a livré une mi-temps dans le même registre que les deux disputées une semaine plus tôt contre Winterthour. L'Italien est devenu au fil des mois un véritable poids mort pour son équipe. La question de la pertinence de sa présence sur le terrain est désormais posée. Dernier du classement, le FC Sion accuse toujours un point de retard sur le FC Winterthour, qui se déplace dimanche à Winterthour. Et on voit mal comment ses trois derniers matches de championnat, contre les Young Boys e FC Lucerne et le FC St. Gall, ne se traduiront pas par trois nouvelles défaites. Le barrage pour la survie en Super-League semble inéluctable. Pour le Servette FC, les perspectives sont bien plus roses. A la faveur de ce premier succès de la saison dans le derby du Rhône, les Grenat ont consolidé leur deuxième place, qui ouvre les portes du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Si au soir du 29 mai, le Servette FC occupe toujours ce deuxième rang, Alain Geiger pourra quitter le club qui n'a plus voulu de lui par la toute grande porte.