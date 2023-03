Evenepoel victorieux en Catalogne ++ Özil à la retraite

Tour de Catalogne: Evenepoel gagne la 3e étape Primoz Roglic reste leader du Tour de Catalogne Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia Le Belge Remco Evenepoel a remporté la 3e étape du Tour de Catalogne. Il a devancé le Slovène Primoz Roglic, toujours porteur du maillot de leader à l'issue de l'arrivée à La Molina après 180,5 km. Vainqueur de la 1re étape devant Evenepoel, juste devant le Belge lors de la 2e, Roglic a cette fois plié sous les attaques du champion du monde. Ce nouveau duel sert d'avant-goût au Tour d'Italie (6-28 mai), dont les deux feront partie des favoris. Evenepoel (Soudal-Quick Step) n'a toutefois levé les bras que 2 secondes avant le leader de la formation Jumbo-Visma. Celui-ci garde le maillot vert et blanc de leader, avec le même temps que le Belge. Derrière les deux coureurs, l'Italien Giulio Ciccone, vainqueur de la 2e, a complété le podium à 13 secondes et conserve sa troisième place au classement général, avec un retard de 19 secondes.

Mesut Özil tire sa révérence à 34 ans Mesut Ozil sous les couleurs de Fenerbahce en octobre 2021. Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Il a conquis l'Allemagne grâce à son "pied léger", avant de claquer la porte de la Mannschaft sur fond d'accusations de racisme: le meneur de jeu allemand Mesut Özil se retire à 34 ans. "Ces derniers mois et dernières semaines, après avoir souffert de plusieurs blessures, il est devenu de plus en plus clair qu'il était temps pour moi de quitter ce grand monde du football", a expliqué le champion du monde 2014 dans un long message publié sur Twitter. L'ancien joueur du Werder Brême, du Real Madrid et d'Arsenal, au cours de sa carrière achevée avec le club turc de Basaksehir, a déchaîné les passions, sur les terrains et en dehors. Il s'était engagé en juillet dernier avec Basaksehir pour une saison, après un passage délicat à Fenerbahçe où il était entré en conflit avec sa direction. Özil avait déjà fini au placard à Arsenal, son précédent club. Une photo avec Angela Merkel L'histoire avait pourtant bien commencé: "C'est le nouveau numéro dix de l'Allemagne", claironnait le magazine Stern en juin 2010 au sujet du gamin de la Ruhr. Né de parents turcs, le meneur de jeu et son équipier germano-tunisien Sami Khedira font des merveilles au Mondial sud-africain, dont l'Allemagne termine troisième, et ne tarde pas à être érigé en symbole d'une Allemagne multiculturelle. Une photo synthétise la belle histoire: torse nu et tout sourire, Özil serre la main de l'ex-chancelière Angela Merkel. Après le Mondial, Özil signe au Real Madrid, tremplin vers le triomphe allemand de 2014 au Brésil, où il sera paradoxalement moins séduisant qu'en Afrique du Sud. Ses longs cheveux ont disparu au profit d'une coupe plus sage, l'Allemand prête son image à Adidas. Mais sa carrière connaît un tournant en mai 2018: Özil et son équipier de la Mannschaft Ilkay Gündogan, lui aussi d'origine turque, posent à Londres en compagnie du président turc Recep Tayyip Erdogan, en pleine campagne pour sa réélection. Le cliché fait polémique, alors que Berlin accuse Ankara de dérive répressive. Le chef d'État turc répond en traçant un parallèle entre l'Allemagne contemporaine et le nazisme. Peu après, l'Allemagne, championne du monde, est éliminée dès la phase de poules du Mondial russe, une humiliation. "J'ai deux coeurs" Özil devient le bouc émissaire de l'extrême droite. Certains médias allemands l'accablent aussi. Lâché par le président de la Fédération allemande de football, Özil finit par claquer la porte de la Mannschaft en juillet, pour "aussi longtemps que je (ressentirai) du racisme et du manque de respect à mon égard". "Erdogan est le président actuel de la Turquie et je dois montrer du respect à cette personne, quelle qu'elle soit", plaidait-il. Un an plus tard, Özil choisit M. Erdogan comme témoin de mariage lorsqu'il s'unit à une ancienne miss Turquie, Amine Gülse. Et quitte à dire le fond de sa pensée, il s'indigne du traitement réservé par la Chine à la minorité musulmane ouïghoure. En réaction, la télévision d'État CCTV déprogramme un match d'Arsenal contre Manchester City. Les Gunners prennent alors leurs distances avec Özil, soucieux "de ne pas s'impliquer dans la politique". Sur une voie de garage à Londres, le milieu de terrain avait choisi à 32 ans de vivre sa première expérience en Turquie en rejoignant Fenerbahçe en janvier 2021, avant de rejoindre Basaksehir l'été dernier. "J'ai certes grandi en Allemagne, mais mon histoire familiale a ses racines solidement plantées en Turquie. J'ai deux coeurs, un allemand et un turc", assurait le joueur en 2018.

Le champion en titre Shoma Uno blessé à l'entraînement Shoma Uno s'est bless� � l'entra�nement et pourrait avoir des difficult�s � d�fendre son titre. Image: KEYSTONE/AP/DAVID J. PHILLIP Le champion du monde japonais, Shoma Uno, a chuté mercredi et s'est blessé à une cheville lors d'un entraînement précédant son entrée en lice lors des Mondiaux à Saitama. Il a ainsi compromis la défense de son titre acquis en 2022, a indiqué un membre de sa sélection. "Il pense que ça va aller mais on verra demain (jeudi, NDLR) ce qu'il en est", a indiqué Yosuke Takeuchi, membre de la fédération japonaise de patinage artistique. Chez les Messieurs, le programme court est prévu jeudi après-midi, tandis que le libre aura lieu samedi. Le patineur de 25 ans souffrait déjà d'un problème à la cheville, a-t-on appris de même source. Après sa chute, il a dû abréger sa séance et sa cheville droite a été examinée par les médecins. Mais il n'a pas été emmené à l'hôpital. Présenté comme l'un des favoris de la compétition, il avait reconnu mardi avoir des "doutes" sur sa capacité à défendre pleinement ses chances pour conserver son titre de champion du monde. "J'ai l'impression que cela ne va pas s'améliorer sauf si quelque chose d'important se produit. Je ne sais pas ce que je peux espérer en l'état", avait-il déclaré en reconnaissant ses difficultés actuelles à passer ses sauts. S'il devait déclarer forfait ou même être amoindri, cela faciliterait la tâche de l'Américain Ilia Malinin, du champion d'Europe français Adam Siao Him Fa ou du Canadien Keegan Messing, tous également prétendants au podium.

Monachon et Haas succèdent à Rothenbühler Rapha�l Monachon, ici avec Ajla Del Ponte en 2020 � Bulle, a d�j� occup� la fonction d'entra�neur du relais dames 4 x 100 m. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après le retrait d'Adrian Rothenbühler comme entraîneur du relais sprint des dames, Swiss Athletics a trouvé une nouvelle solution. Raphaël Monachon et Peter Haas assumeront ensemble la responsabilité Pour Monachon (50 ans), il s'agit d'un retour; il fut le prédécesseur de Rothenbühler entre 2018 et 2021. Sous sa houlette, les Suissesses s'étaient hissées dans l'élite mondiale avec la quatrième place aux Championnats du monde 2019 à Doha et aux Jeux olympiques 2021 à Tokyo. L'ancien coureur de 110 m haies a pris une part prépondérante dans ce développement sportif et dans la conception de l'entraînement. Haas (68 ans) sera surtout responsable de la planification et de la coordination. Il fut de 2004 à 2018 responsable de la performance à Swiss Athletics. Dernièrement Haas coachait le relais 4 x 400 m dames. Une tâche qui sera désormais assurée par Kenny Guex, employé à Swiss Athletics comme entraîneur responsable pour les domaines sprint/haies/relais. Les Championnats du monde à Budapest du 19 au 27 août constitueront le point fort de la saison. Pour le relais dames, la participation à la finale des derniers Championnats du monde lui permet d'avoir déjà rempli les critères de qualification de World Athletics.

Premiers matches de la Suisse à Viège, Porrentruy et Lausanne Patrick Fischer et ses joueurs seront r�unis en Valais et � Lausanne pour les premiers camps d'entra�nement en vue du Championnat du monde. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse effectuera la première partie de sa préparation en vue du Championnat du monde à Riga en Valais et à Lausanne entre le 11 et le 22 avril. Elle affrontera la Slovaquie et la France. Dès le 11 avril, la première sélection sera réunie à Viège en camp d'entraînement. Elle disputera deux matches contre la Slovaquie (14 avril/19h45/Viège) et le lendemain à Porrentruy (17h00). La semaine suivante, les joueurs seront réunis à Lausanne. Le premier duel contre la France aura lieu à Viège (21 avril/19h45) et le deuxième à Lausanne le samedi 22 avril (17h00). Suite à ces quatre matches de préparation en Suisse, l'équipe de Suisse disputera deux matches amicaux contre la Lettonie les 28 et 29 avril à Riga. Les Czech Hockey Games se tiendront ensuite du jeudi 4 au dimanche 7 mai à Göteborg (SWE, Breakout Game) et Brno (CZE). Dans le cadre de ce quatrième tournoi de l'Euro Hockey Tour, la Suisse sera une nouvelle fois opposée aux nations de premier ordre que sont la Suède, la Finlande et la Tchéquie.

Une 4e défaite en 5 matches pour les Devils Meier a marqu� mardi son 35e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Une réussite de Timo Meier n'a pas suffi aux Devils mardi. New Jersey s'est incliné 2-1 après prolongation face à Minnesota, concédant ainsi une quatrième défaite dans ses cinq derniers matches. Timo Meier a permis aux Devils d'égaliser à 1-1 à la 53e minute en faisant le tour de la cage, profitant d'un assist de son capitaine Nico Hischier. La franchise de Newark a cédé sur un but marqué par Matt Boldy à... 1''3 de la fin de la période supplémentaire. Meier a inscrit son 35e but de la saison, égalant ainsi son total-record établi lors de l'exercice 2021/22. Hischier en est pour sa part à 37 assists pour un total de 67 points, contre 58 unités pour son nouveau coéquipier. Les Devils, qui sont à la lutte avec Carolina pour la 1re place de la Metropolitan Division (98 points, contre 100 pour les Canes), ont dominé les débats face au Wild. Mais ils se sont heurtés à un Filip Gustavsson impeccable devant le filet du Wild (47 arrêts).

La cinquième campagne de Yann Sommer Dominic Stricker pr�t pour le top 100 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Au soir du funeste 6 décembre dernier, il avait laissé planer le doute quant à son avenir en équipe de Suisse. Yann Sommer disputera bien sa 5e campagne dans le rôle du no 1 de l'équipe de Suisse. "J'en veux encore", lâche Yann Sommer trois mois et demi après le naufrage de Doha contre le Portugal, cette défaite 6-1 dans un huitième de finale qu'il n'aurait pas dû, affirme Murat Yakin avec le recul nécessaire, jouer en raison de son état grippal. "Je veux contribuer à la qualification pour l'Euro 2024", poursuit celui qui a succédé à Diego Benaglio au lendemain de la Coupe du monde 2014 et qui honorera samedi dans le huis clos de Novi Sad face à la Biélorussie sa 81e sélection. Une autre galaxie De l'eau a coulé sous les ponts entre Doha et Novi Sad. Le 18 janvier dernier, Yann Sommer est entré dans une autre galaxie avec sa signature au Bayern Munich. Après huit ans et demi à Mönchengladbach, le Bâlois découvre à 34 ans l'ivresse de porter les couleurs d'un club armé pour remporter la Ligue des Champions. Les dirigeants bavarois ont très vite estimé qu'il était le seul en mesure de remplacer Manuel Neuer, sur le flanc en raison d'une fracture de la jambe contractée lors de ses vacances à la neige. Entre le 20 janvier, date de sa première sous ses nouvelles couleurs, et le 19 mars, Yann Sommer a disputé 13 rencontres avec le Bayern Munich. "Tout est démultiplié, glisse Yann Sommer. Les stades, le devoir d'exigence auquel vous êtes confronté lorsque l'on joue pour le Bayern, la pression, bien sûr, et le regard que l'on porte sur vous." Le Bâlois sait qu'une bourde commise dans un grand match peut vous coller à la peau à jamais. Il sait, ainsi, que son dribble manqué dans sa surface lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le PSG aurait pu lui coûter très cher. Il ne fut sauvé qu'au prix d'un réflexe extraordinaire de Matthijs De Ligt sur la ligne. Les 700 kilos de chocolat suisse qu'il a offert à son coéquipier néerlandais pour ce sauvetage sur la frappe de Vitinha ne sont rien face aux conséquences liées à un but concédé de la sorte dans une telle rencontre. "On dirait que Yann joue depuis cinq ans avec nous" Ses parades devant Kylian Mbappé au match aller et face à Sergio Ramos au retour lui ont toutefois permis de signer deux clean sheets lors de ce huitième de finale. Et de conforter ses dirigeants dans la justesse de leur choix. "On dirait que Yann joue depuis cinq ans avec nous", souligne ainsi le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Les deux rencontres de l'équipe de Suisse contre la Biélorussie et Israël tombent avant un mois d'avril qui sera celui de la vérité pour le Bayern et Yann Sommer: le "Klassiker" contre Dortmund le 1er avril suivi par les quarts de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City et de Coupe d'Allemagne contre le SC Fribourg. "L'idée de zapper les deux matches de l'équipe de Suisse ne m'est pas venue une seule seconde, dit-il. Changer d'air me fait du bien, retrouver mes coéquipiers en sélection aussi." "Nous sommes les favoris de ce groupe. A nous de faire le nécessaire pour justifier ce statut, poursuit Yann Sommer. La clé sera de préparer tous les matches avec la même minutie." Le natif de Morges ne veut pas croire que cette campagne sera la dernière de sa carrière internationale. "Il y aura bien un moment où je remarquerai que mon temps est compté, lâche-t-il. Mais aujourd'hui, je suis aussi motivé que jamais."

Les Hawks battent facilement Detroit Capela (15) et les Hawks n'ont pas failli face � la plus mauvaise �quipe de la Ligue mardi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta n'a pas failli face à la plus mauvaise équipe de la Ligue mardi en NBA. Clint Capela et les Hawks ont battu les Pistons 129-107 pour cueillir un deuxième succès dans leurs trois dernières sorties. La franchise géorgienne a forcé la décision en infligeant à Detroit un 16-0 en moins de quatre minutes de jeu au début du troisième quart-temps, avec au passage trois paniers à 3 points de son ailier. Le score est alors passé de 68-61 à 74-61. L'homme du match fut néanmoins le meneur All Star des Hawks Trae Young, auteur de 30 points et 12 passes décisives pour une équipe qui affiche à nouveau un bilan équilibré (36 victoires-36 défaites). Clint Capela a quant à lui réussi 12 points et 16 rebonds. Le pivot genevois et ses équipiers ont d'ailleurs survolé les débats sous les panneaux mardi, réussissant 61 rebonds (leur record de la saison) contre 35 pour Detroit. Ils ont ainsi infligé aux Pistons une 15e défaite dans leurs 16 derniers matches.

Une première pour Golubic en 2023 Issue des qualifications, Viktorija Golubic (WTA 116) a encha�n� un troisi�me succ�s dans le WTA 1000 de Miami Image: KEYSTONE/EPA/Lorenzo Hernandez Issue des qualifications, Viktorija Golubic (WTA 116) a enchaîné un troisième succès dans le WTA 1000 de Miami. La Zurichoise s'est imposée 7-6 (7/3) 6-1 devant l'invitée Hailey Baptiste (WTA 280) pour cueillir sa première victoire de l'année dans un tableau final. Sortie d'entrée à Adelaide, Hobart, Melbourne, Lyon puis Merida, Viktorija Golubic a mis 1h35' pour battre l'Américaine de 21 ans pour la deuxième fois en deux duels. Elle n'avait jusqu'ici gagné que quatre matches en 2023, tous dans le cadre des qualifications (à Adelaide et donc à Miami). La Zurichoise aurait pu s'imposer plus largement, elle qui a mené 4-0 puis 5-3 dans la manche initiale. Elle a en revanche largement dominé les débats dans le deuxième set, malgré un break concédé dès le premier jeu. Viktorija Golubic, qui a quitté le top 100 du classement WTA ce lundi après y avoir figuré pendant huit mois d'affilée, défiera Liudmila Samsonova (WTA 15) au 2e tour en Floride. Elle mène 1-0 dans son face-à-face avec la Russe, finaliste malheureuse à Abou Dhabi où elle a subi la loi de Belinda Bencic.

La Chaux-de-Fonds est champion de Swiss League Lo�c In-Albon et ses co�quipiers jubilent, ils sont champions de Swiss League Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE La Chaux-de-Fonds est champion de Swiss League! Le club neuchâtelois a balayé Olten 4-0 en finale avec une dernière victoire 2-0 dans la cité soleuroise. Le score est sans appel. Mais le HCC n'a pas laissé planer le doute. Quatre succès en autant de matches, le titre de champion de sa catégorie et le droit d'affronter la moins bonne équipe de National League entre Ajoie et Langnau. Les joueurs de Louis Matte vont maintenant attendre un bon moment et avoir du temps pour préparer ce barrage. A Olten, les Abeilles ont inscrit deux buts en power-play pour l'emporter. Le premier est tombé de la crosse de Daniel Carbis à la 18e, le deuxième est venu à la 28e via Loïc In-Albon. Les Mölèzes peuvent maintenant se préparer à accueillir un club de l'élite et se mettre à rêver. Pour rappel, le barrage se jouera à quatre étrangers sur la glace.

Ajoie revient à égalité Ajoie jubile et revient � 2-2 dans sa s�rie Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le play-out de National League est relancé. Ajoie est parvenu à égaliser dans cette série (2-2) face à Langnau en s'imposant 2-1 à Porrentruy. Nul doute que Julien Vauclair a dû transpirer, mais l'essentiel est acquis. Le HCA a nivelé la marque dans sa série face aux Emmentalois. Les Jurassiens ont ouvert la marque à la 5e par Kevin Bozon, puis les Bernois ont égalisé à une seconde de la fin de la première période grâce à Pesonen. Mais il n'a fallu que douze secondes de power-play aux Ajoulots pour inscrire le but décisif à la 23e. C'est Jonathan Hazen, assitsé de Devos et Brennan, qui a trouvé la faille. Il a ensuite fallu faire un peu le dos rond, forcément, face à des Tigres bien décidés à égaliser. Mais le gardien Tim Wolf a tenu bon, ainsi que l'arrière-garde jurassienne. Langnau a adressé 32 lancers sur la cage adverse lors des quarante dernières minutes. Sans succès.

Berne égalise face à Bienne Simon Moser inscrit le 3-1 de superbe mani�re Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Berne a égalisé dans sa série de quarts de finale des play-off de National League face à Bienne. Les Ours se sont imposés 3-2 chez eux pour revenir à 2-2 dans la série. Une série relancée, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors que l'on avait la (fausse) impression que Bienne était supérieur à Berne, les hommes d'Antti Törmänen ont vu les joueurs de la capitale revenir à leur hauteur. Et même si les Ours ont eu un peu de chance, on pense ici au 2-1 de Kahun qui est en fait un autogoal de Schneeberger, il faut reconnaître que la troupe de Toni Söderholm a bien négocié ce quatrième acte. Le grand bonhomme de la rencontre côté bernois s'appelle Simon Moser. Le vétéran a signé un doublé, son 21e en carrière, pour aider son équipe. On peut d'ailleurs mettre l'emphase sur le 3-1 absolument magnifique, lorsque Moser est parti de son propre camp pour aller battre Säteri. Fabio Hofer a réduit l'écart à la 55e, mais le mal était fait. Autre souci pour les Biennois, la sortie sur blessure de Damien Brunner au cours du deuxième tiers après un contact sur le genou. Espérons que cela ne soit pas trop grave pour l'ailier seelandais.

Nadine Fähndrich sur le podium à Tallinn Nadine F�hndrich, � droite, a pris la 3e place du sprint de Tallinn Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits Nadine Fähndrich est montée sur le podium lors du sprint de Tallinn. La Lucernoise de 27 ans s'est classée 3e de cette course en skating. Seules la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad, qui s'est imposée pour la quatrième fois consécutive, et la Suédoise Jonna Sundling, championne du monde et championne olympique, ont pu faire mieux que la Suissesse. Avec ses victoires à Beitostölen, Davos et au Val Müstair en décembre, Nadine Fähndrich avait montré qu'elle comptait parmi les favorites du sprint, peu importe la technique. Ce podium en Estonie est son premier en 2023. La jeune femme d'Eigenthal avait récemment raté le coche à Drammen et à Falun. En Norvège, elle avait été stoppée par une chute et en Suède, elle avait été rattrapée juste avant la ligne d'arrivée. Ce sprint en ville n'était pas plat, comme son nom pouvait le laisser supposer. Il y avait deux montées difficiles et c'est là que la Suissesse, avec Skistad et Sundling, a pu faire la différence. Comme à Falun, Sundling s'est laissée distancer dans la dernière ligne droite. Nadine Fähndrich n'a pas pu se mêler à la lutte pour la victoire. Afin de réduire les coûts et d'augmenter l'égalité des chances, la FIS a testé un nouveau format à Tallinn. Chaque nation devait utiliser le même fart. De plus, seules deux paires de skis pouvaient être préparées par athlète. Il était interdit de faire des tests sur la piste. Chez les hommes, Johannes Hösflot Klaebo a devancé tout le monde. Janik Riebli et Roman Schaad ont atteint les quarts de finale. Chez les dames, Lea Fischer et Alina Meier y sont également parvenues.

Victoire au sommet pour Ciccone devant Roglic et Evenepoel Giulio Ciccone s'est impos� � Vallter Image: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE L'Italien Giulio Ciccone a remporté la 2e étape du Tour de Catalogne. Il a battu au sprint les deux favoris Primoz Roglic et Remco Evenepoel dans la station de ski de Vallter. "C'est l'une des plus belles victoires de ma carrière, ça a été une journée magique", a réagi le grimpeur de 28 ans de Trek-Segafredo, triple vainqueur d'étape sur le Giro. Il a dédié son succès à son équipier et compatriote Dario Cataldo victime la veille d'une fracture du fémur après une lourde chute dans le final de la première étape. Vainqueur lundi, 2e mardi, Roglic conforte son maillot de leader grâce au jeu des bonifications, avec désormais six secondes d'avance sur Evenepoel à l'issue de la première des trois arrivées au sommet de cette 102e édition de la Volta Catalunya. Evenepoel a essayé à plusieurs reprises d'attaquer dans l'ascension finale de 15,1 km à 6,7% de moyenne, mais sans jamais réussir à décrocher les deux autres hommes forts du jour. Ensemble, ils ont rattrapé le malheureux Esteban Cavez à 500 mètres de l'arrivée, avant que Ciccone (Trek-Segafredo) fasse parler son punch pour sauter les deux favoris sur la ligne, dessinée à 2135 m. Si Joao Almeida et Mikel Landa ont réussi à limiter la casse et pointent désormais à 27 secondes au général, plusieurs grands noms du peloton ont perdu gros dans ce col des Pyrénées catalanes. Egan Bernal et Richard Carapaz ont craqué pratiquement dès le pied de l'ascension et perdu, tout comme Geraint Thomas, plus de deux minutes.