Le sélectionneur va demander à son équipe d'être éveillée dès le coup d'envoi et de faire preuve du sérieux nécessaire. "Je m'attends à ce que les joueurs d'Andorre soient agressifs dans les duels et courent beaucoup", a-t-il dit.

L'équipe de Suisse a rejoint la Principauté d'Andorre en jet privé, et non en bus ou en voiture, histoire de limiter la fatigue du déplacement. "Une expérience très agréable", selon Murat Yakin.

Au général, Skjelmose compte 8 secondes d'avance sur l'Autrichien Felix Gall et 18 sur Ayuso. Un peu en retrait dans les gros pourcentages, comme les jours précédents, le champion du monde Remco Evenepoel suit à 46 secondes. Le Belge s'est néanmoins bien accroché et reste dans le coup pour la victoire finale.

Ayuso (20 ans) a fait la différence dans l'ascension du col de l'Albula, dont le sommet se situait à 9 km de l'arrivée, lors de cette étape reine longue de 211 km et qui proposait aussi les montées de la Furka et de l'Oberalp. Il s'est imposé avec 54 secondes d'avance sur Skjelmose, le vainqueur de l'étape de Villars.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse M21 a renoncé aux services de Bradley Fink (Bâle), Severin Ottiger (Lucerne), Christian Witzig (St-Gall) et Andrin Hunziker (Aarau) pour le championnat d'Europe en Roumanie et en Géorgie.

Petar Aleksic ne sera à coup sûr plus là, mais le flambeau sera repris par un Thibaut Petit tout autant ambitieux. Et le technicien helvético-monténégrin laisse à Olympic un héritage impalpable: "Petar a fait grandir le club. Il va lui laisser son âme et son expérience", glisse Boris Mbala.

Ces conditions ne changeront pas, même avec un budget légèrement à la baisse. Comme nombre de ses équipiers, Paul Gravet va décider de son avenir dans les jours à venir. "On verra ce qui m'est proposé. On se sent bien ici, on ne va pas se mentir. Mais des opportunités risquent de se présenter pour certains d'entre nous. Les discussions ne sont pas trop avancées", précise l'ailier d'origine française.

"Il y a d'autres clubs qui se professionnalisent", tempère Paul Gravet (27 ans), qui évoluait aux Lions de Genève avant de rejoindre Fribourg en 2018. "Mais Olympic est LE club le plus professionnel, avec cette salle, ses infrastructures, des moyens financiers. Le travail du coach, des joueurs, du club a payé. C'est le club qui propose les meilleures conditions, et ça se voit depuis 5-6 ans."

Mais un constat implacable fait par le MVP des play-off Roberto Kovac (18,3 points par match dans les séries finales) incite à un certain optimisme. "Olympic est le seul club suisse dans lequel on joue un basket dont le niveau permet de rivaliser sur la scène internationale", lance l'arrière tessinois, qui est revenu à Fribourg début mars après un divorce houleux avec... Massagno.

Rares sont les contrats à dépasser une année dans le basket helvétique - surtout ceux des renforts étrangers pour qui la SBL n'est généralement qu'une étape -, et la situation économique des clubs est de plus en plus tendue. N'empêche que le timing inciterait plutôt à la prudence dans le camp fribourgeois.

Arnaud Cotture se montre plus clair dans ses propos. "Le but est de rester. Mais le jeu des négociations ne fait que commencer. On verra où ça mène", lâche le Valaisan (27 ans), qui avait passé trois saisons à Genève avant de retrouver Petar Aleksic à Fribourg en 2020. Mais qui n'a plus guère envie de trop voyager depuis qu'il est père de famille.

L'arrière a livré, et de loin, sa saison la plus aboutie depuis son retour de Monthey il y a quatre ans. A 27 ans, il doit rêver d'un nouveau défi. Comme d'ailleurs l'ailier Natan Jurkovitz (28 ans), sans doute avide de revanche après une première expérience difficile en Israël lors de la saison post-Covid (2020/21), qu'il avait conclue avec les Lions de Genève avant de revenir à Fribourg.

Dimanche, la Croatie affrontera le vainqueur de la rencontre qui opposera ce jeudi l'Espagne à l'Italie. Malgré le renom de son futur adversaire, elle abordera cette finale avec les faveurs du pronostic. Le trio magique formé en ligne médiane de Modric, de Mateo Kovacic et de Marcelo Brozovic récite toujours un football aussi merveilleux. Une victoire dimanche de la Croatie serait non seulement une juste récompense pour l'ensemble de son oeuvre mais aussi une belle victoire pour le football.

Malgré le soutien de leur public, l'ouverture du score de Donyell Malen à la 34e et une égalisation de Noa Lang au bout du temps additionnel, les Néerlandais ont été désarmés devant la maîtrise technique des troisièmes de la dernière Coupe du monde. La Croatie pouvait ainsi égaliser à la 55e sur un penalty d'Andrej Kramaric qui avait été provoqué par l'éternel Luka Modric. A la 73e, Mario Pasalic donnait une première fois l'avantage aux siens avant que le joker Bruno Petkovic et Modric sur un autre penalty ne forcent la décision lors des prolongations.

A la veille de l'étape reine qui mènera les coureurs de Fiesch à La Punt, on ne trouve aucun Suisse classé parmi les 25 premiers du général. Ce Tour de Suisse ne sera malheureusement pas comme on pouvait l'espérer dimanche au soir de la victoire de Stefan Küng à Einsiedeln le Tour de Suisses.

A Winterthour, Rahmen occupera un poste d'entraîneur dans l'élite suisse pour la deuxième fois de sa carrière. Il avait auparavant dirigé le FC Bâle d'avril 2021 à février 2022. Par le passé, il avait travaillé avec les jeunes et aussi comme assistant, notamment à Bâle, Lucerne, Aarau et au SV Hambourg.

PSG: Mbappé heureux de rester encore un an

Kylian Mbapp�: son avenir va encore faire beaucoup parler Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler

Kylian Mbappé se dit "heureux" de "rester la saison prochaine" au PSG. Il assure ne pas avoir "demandé ni à être cédé, ni à aller au Real Madrid", dans un entretien publié par la Gazzetta dello Sport.

"J'ai seulement confirmé ne pas vouloir activer l'année supplémentaire prévue dans le contrat. Avec le PSG, on n'a jamais discuté de prolongation, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine", déclare l'attaquant lors d'une interview réalisée à l'occasion du rassemblement des Bleus à Clairefontaine.

Mbappé, courtisé par le passé par le Real Madrid, a annoncé n'avoir jamais discuté d'une prolongation avec son club, avec lequel il reste sous contrat jusqu'en 2024. Cette décision a rouvert tous les scénarios sur son avenir, dont un possible départ dès cet été, pour éviter un départ sans indemnités dans un an.

Regrets

L'attaquant regrette par ailleurs le départ du PSG de Lionel Messi, "potentiellement le meilleur joueur de l'histoire du football". "Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi s'en va, je n'ai pas bien compris pourquoi tellement de gens étaient si soulagés qu'il soit parti", explique Mbappé.

"On parle de Messi: il doit être respecté et il n'a, au contraire, pas eu le respect qu'il méritait en France. (...) Il faudra faire ce qui est possible pour le remplacer", ajoute-t-il.

Sur la dernière saison du PSG, ponctuée du titre de champion de France mais aussi d'une élimination en 8es de finale de la Ligue des champions, le joueur de 24 ans admet qu'il y "avait des lacunes que, tôt ou tard, on allait finir par payer". "Il faut apprendre des erreurs de chaque saison, pour ne pas les répéter à chaque fois", estime-t-il.

Racisme

Mbappé appelle enfin à "changer les choses" contre le racisme dans les stades après les insultes ayant récemment visé Romelu Lukaku (Inter Milan) en Italie et Vinicius Junior (Real Madrid) en Espagne. "On doit sortir tous du terrain (quand cela se produit, ndlr). Si on sort, on comprendra que la situation est grave. (...) Se plaindre ne suffit plus", prône le capitaine des Bleus, qui veut "plus de solidarité entre les joueurs".

"En 2023, on ne peut plus permettre à une minorité de gâcher le plaisir du football: au-delà de l'argent et de la célébrité, on joue pour transmettre aux supporters le plaisir de jouer et de voir du football. Si on te traite de singe, tu n'as plus envie de le faire", lance le joueur.