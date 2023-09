Federer ne veut pas «être un inconnu sur le circuit» ++ Martin brillant

L'Italien est cependant très vite reparti, signant un superbe "comeback" dans une course qui comportait seulement 11 tours. Il a terminé au 5e rang, concédant 3''266 au vainqueur du jour et moins de neuf dixièmes au troisième Marc Marquez.

Federer a enfin expliqué que sa femme Mirka et lui avaient fort à faire avec leurs quatre enfants et qu'il travaillait sur des projets pour sa fondation caritative. "C'est aussi très agréable d'être plus souvent à la maison", a-t-il avoué.

Federer a par ailleurs expliqué que l'excitation du jeu lui manquait: les balles de break, les balles de match, les trophées et les foules de supporters. "Je vis encore ces moments de temps en temps", a-t-il dit, en rappelant ses apparitions dans la tribune royale de Wimbledon cette année et au tournoi sur gazon de Halle.

Battu tant en course (5e) qu'en qualifications (11e) une semaine plus tôt à Sinpagour, Max Verstappen "a pu pousser sa voiture à la limite" samedi sur le circuit de Suzuka, s'est-il réjoui à l'issue de la séance qualificative. Il partira en pole pour la 9e fois de la saison, en 16 Grands Prix.

Ancien pilote titulaire chez Toro Rosso (devenue AlphaTauri) en 2012 et 2013 - puis chez Red Bull entre 2014 et 2018 -, Ricciardo (34 ans) a remporté huit GP de F1. Troisième pilote de l'écurie Red Bull en début de saison, l'Australien a été appelé par AlphaTauri cet été pour remplacer jusqu'à la fin de la saison Nyck de Vries. Mais il n'a disputé que deux GP (Hongrie et Belgique) avant de se fracturer la main lors des essais aux Pays-Bas fin août.

Jan Cadieux: "Mentalement, on n'est pas encore prêt"

Etrillé 7-1 par Fribourg, Genève-Servette a sombré corps et âme. Fribourg a égalé sa plus grande victoire face au GSHC après un 7-1 réussi aux Vernets le 19 octobre 2006.

"On n'est pas assez humble", explique l'entraîneur Jan Cadieux. Interview:

-Après le 6-1 encaissé à Lausanne, ce 7-1 à Fribourg. On peut parler d'une performance indigne, non?

"Je crois que c'est bien résumé. On encaisse treize buts et on en marque seulement deux. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. On n'a pas joué à notre niveau, on n'a pas joué en équipe. Le score reflète la réalité."

-Mais pourtant, on sait pertinemment que le staff a mis en garde les joueurs...

"On en a parlé avant Lausanne. On en a parlé après Lausanne. Mentalement on n'est pas encore prêt. C'est comme si la saison n'avait pas commencé mentalement. On fait trop d'erreurs et on les paie cash."

-Où se situe le problème?

"C'est global. On a marqué cinq buts en quatre matches. Cela démontre qu'offensivement, on ne crée pas assez. On ne joue pas assez avec le puck et quand on l'a, on ne joue pas de manière humble."

-Pendant la préparation, on pouvait craindre de voir des joueurs rassasiés après le titre. Or le message a été de dire qu'ils en voulaient encore plus.

"Dire les choses c'est bien, mais les assumer et les faire c'est mieux. Il va falloir passer aux actes, parce qu'à la fin ce sont eux qui comptent. Pour l'instant, ils ne sont pas là."

-Comment préparer la venue d'Ajoie samedi soir aux Vernets?

"Il faut faire un reset. Il faut complètement oublier qu'on est champion de Suisse, parce que cela ne veut plus rien dire. Et même si c'est difficile après une telle soirée, on doit mettre ce match derrière. Il faut repartir de zéro en jouant plus simple. En quatre parties, on ne doit même pas avoir vingt tirs de moyenne par match, alors que la saison passée on était celle qui tirait le plus."

-Vous avez dit aimer les deux premières minutes de la partie. C'est la seule chose positive à retirer de ce match?

"Au troisième tiers, j'ai vu une réaction, des joueurs qui ne se sont pas laissés aller. Cela signifie qu'il y avait une volonté de se battre."