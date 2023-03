Fernando Alonso en grande forme ++ Coup dur pour Elfic Fribourg

Le Serbe, récent vainqueur de l'Open d'Australie, son 22e tournoi du Grand Chelem, a vu également sa série d'invincibilité de 20 victoires consécutives s'arrêter face au no 7 mondial. Medvedev affrontera en finale son compatriote Andrey Rublev.

Avec Liverpool, le Brésilien a notamment gagné la Ligue des champions 2019, la Premier League 2020 ainsi que la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue l'an passé.

En 353 matches toutes compétitions confondues, Firmino a marqué 107 buts et donné 71 passes décisives. Depuis deux ans, il n'est toutefois plus vraiment un titulaire indiscutable.

Roberto Firmino: huit ans � Liverpool et plus de 100 buts

Roberto Firmino: huit ans � Liverpool et plus de 100 buts

Charles Leclerc (Ferrari) suit en 4e position à 0''460 devant le revenant allemand Niko Hülkenberg (Haas-Ferrari), à 0''469. Les Alfa Romeo-Ferrari ont fini au coeur du peloton, avec le 10e temps pour Guanyu Zhou (à 0''679) et le 12e pour Valtteri Bottas (à 0''886). La hiérarchie semble a priori s'être resserrée, pas moins de 13 voitures ayant bouclé la journée dans la même seconde.

Au volant de son Aston Martin-Mercedes, le vétéran espagnol, âgé de 41 ans, a signé un chrono de 1'30''907 lors de la séance de l'après-midi, où les temps de la mi-journée ont été nettement améliorés. Le double champion du monde (2005/2006) a devancé les Red Bull-Honda de Max Verstappen (à 0''169) et Sergio Pérez (à 0''171).

Fernando Alonso a �t� le plus rapide vendredi � Sakhir

Fernando Alonso a �t� le plus rapide vendredi � Sakhir

Le diagnostic a été sans appel. Marielle Giroud souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. C'est un gros coup dur pour le club fribourgeois, en course pour remporter le triplé cette année. Elfic a déjà gagné la Coupe de la Ligue, est qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse (1er avril contre Pully) et mène le championnat sans avoir perdu la moindre rencontre.

Meilleure joueuse et capitaine d'Elfic Fribourg, Marielle Giroud (35 ans) s'est gravement blessée mercredi en championnat contre Aarau. Sa saison est d'ores et déjà terminée.

La Norvège a, une nouvelle fois, brillé pour enlever le titre par équipes pour la douzième (!) fois de suite. Johannes Hösflot Klaebo a glané son troisième titre mondial à Planica après l'or en sprint, tout comme son coéquipier Simen Hegstad Krüger, qui avait triomphé sur 15 km et sur le skiathlon.

Beda Klee et Jonas Baumann avaient laissé les Suisses rêver à une médaille après un début très réussi. Le duo avait maintenu la Suisse en contact avec la troisième position après les deux premiers secteurs disputés en style classique. Dans les deux relais en skating, Candide Pralong et Cyril Fähndrich ont cédé beaucoup de terrain comme cela était prévu. A l'arrivée, l'écart avec le podium était supérieur à trois minutes.

Le quartette messieurs suisses a pris la huitième place lors du relais 4 x 10 km des Championnats du monde à Planica. La Norvège s'est assuré l'or devant la Finlande et l'Allemagne.

Le Suisse Jonas Baumann (no 6) en action pendant le relais.

Le Suisse Jonas Baumann (no 6) en action pendant le relais.

Roglic de retour la semaine prochaine sur Tirreno-Adriatico

Primoz Roglic en train de remettre son �paule d�bo�t�e au dernier Tour de France.

Le Slovène Primoz Roglic, qui n'a plus couru depuis sa lourde chute à la Vuelta en septembre, fera son retour à la compétition lundi lors de la course par étapes italienne Tirreno-Adriatico.

Le triple vainqueur de la Vuelta (de 2019 à 2021) et champion olympique du contre-la-montre, s'était fait opérer de l'épaule droite en octobre pour éviter qu'elle continue de se déboîter, ce qui lui est déjà arrivé à plusieurs reprises.

Son retour n'était prévu que pour plus tard, mais le Slovène de 33 ans, qui a fait du Tour d'Italie en mai son grand objectif de la saison, s'estime prêt pour remonter sur un vélo en course.

"Il a travaillé dur et il est prêt. Revenir en course est la prochaine étape en vue de ses objectifs. Il prendra le départ sans pression et sans viser un résultat en particulier", explique son directeur sportif Merijn Zeeman de l'équipe Jumbo-Visma.

L'ancien champion de saut à ski a été impliqué dans de nombreuses chutes ces dernières années. En juillet, il s'était déboîté l'épaule sur le Tour de France, après avoir chuté sur les pavés du Nord. Il s'était remis l'épaule en place lui-même.

"Comme cela m'est déjà arrivé, je sais comment faire: j'attrape mon genou et je tire fort", avait-il expliqué avant d'abandonner quelques jours plus tard.

Il avait connu la même mésaventure sur Paris-Nice en 2021, course qu'il allait remporter un an plus tard.

Le 6 septembre, il a encore connu la poisse sur le Tour d'Espagne, tombant violemment au sol à quelques mètres de l'arrivée de la 16e étape, l'obligeant à mettre un terme à sa saison.