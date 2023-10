Feu vert médical pour Antoine Dupont ++ La Nati change son programme

Lucerne: Beka indisponible pour de longs mois Longue absence pour Ismajl Beka Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Lucerne sera privé durant plusieurs mois de son défenseur central Ismajl Beka (23 ans). L'international kosovar s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche. Beka a été touché dimanche à Lausanne lors de la défaite 3-1 des Lucernois. Le défenseur devra se soumettre à une opération ces prochains jours. La durée de son indisponibilité n'est pas connue avec précision, mais il n'est pas impossible que sa saison soit déjà finie.

Une bonne nouvelle pour le XV de France Antoine Dupont espère pouvoir jouer dimanche contre les Springboks Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus La France de l'ovalie respire mieux. Le demi de mêlée Antoine Dupont, blessé le 21 septembre, va pouvoir reprendre dès mardi les entraînements avec contacts. C'est une bonne nouvelle pour les Bleus avant leur quart de finale de Coupe du monde contre l'Afrique du Sud dimanche à Saint-Denis. Dupont (26 ans, 51 sélections), blessé lors du match de phase de groupes contre la Namibie (96-0) et opéré le lendemain d'une fracture de la mâchoire, avait rendez-vous dans la matinée avec son chirurgien à Toulouse pour une visite de contrôle décisive quant à son avenir dans la compétition. Ce feu vert médical désormais donné, le Toulousain va pouvoir dès mardi s'entraîner normalement avec ses coéquipiers à leur camp de base de Rueil-Malmaison que les Bleus devaient rejoindre lundi après-midi après un week-end de repos. Après avoir été opéré par le professeur Frédéric Lauwers, spécialiste de chirurgie maxillo-faciale, il s'était reposé huit jours, avant d'être autorisé à retrouver le groupe à Aix-en-Provence et de reprendre "une activité physique progressive dirigée", sous le "contrôle du staff médical du XV de France".

Equipe de Suisse: rassemblement reporté à mercredi Murat Yakin: changement de programme pour l'équipe nationale Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le rassemblement de l'équipe de Suisse, prévu ce lundi, a été reporté à mercredi. L'ASF a ainsi réagi après l'annulation par l'UEFA du match prévu jeudi en Israël. Les joueurs et le staff se retrouveront mercredi matin à Zurich pour entamer la préparation de la rencontre qualificative pour l'Euro 2024 face au Belarus, qui aura lieu dimanche à Saint-Gall. L'équipe rejoindra la ville de l'est du pays mercredi soir après l'entraînement qui débutera à 16h30 et qui sera ouvert au public au GC/Campus de Niederhasli. L'UEFA a annoncé dimanche soir l'annulation du match Israël - Suisse, en raison de l'état de guerre qui règne en Israël.

Philipp Köhn dans le onze idéal de "L'Equipe" Philipp Köhn: un grand match samedi à Reims. Image: KEYSTONE/DPA/SWEN PF�RTNER Après un début de saison laborieux, Philipp Köhn entrevoit la lumière. Le portier de l’AS Monaco figure dans le onze idéal de "L’Equipe" de la 8e journée de Ligue 1. Le transfuge de Salzbourg a été l’un des artisans du succès 3-1 de la formation de la Principauté samedi soir à Reims. Il a notamment réussi une parade décisive en début de rencontre alors que le score était encore nul et vierge. Ce succès permet à l’AS Monaco de conserver sa place de leader. Retenu pour la Coupe du monde au Qatar, Philipp Kohn (25 ans) est de piquet pour la rencontre de l’équipe de Suisse contre le Bélarus dimanche à St. Gall avec les deux gardiens des Young Boys Anthony Racioppi et David von Ballmoos.

Nino Schurter pour la 9e fois roi du monde Nino Schurter a décroché une neuvième Coupe du monde de cross-country, dimanche au Canada. Image: KEYSTONE/EPA/MAXIME SCHMID C'est fait! Au terme de la dernière épreuve de la saison, celle de Mont-Saint-Anne, Nino Schurter (37 ans) a remporté sa neuvième Coupe du monde de cross-country. Jamais dans le coup pour la victoire sur la boucle canadienne, le Grison a obtenu l'essentiel. Seulement 29e au terme du premier tour, Schurter est parvenu à remonter jusqu'au 14e rang final. Le tout sans jamais s'affoler, même lorsque le Français Jordan Sarrou (9e), son dauphin au général avant ce rendez-vous nord-américain, l'a doublé. Pour Nino Schurter, il s'agit d'un nouveau résultat de prestige après ses trois médailles olympiques et ses dix titres mondiaux. Flückiger termine deuxième En tête, la course a valu par le duel entre Mathias Flückiger et le champion du monde en titre, le Britannique Tom Pidcock. Victime de deux crevaisons, le Bernois a dû se contenter de la deuxième place. Dans la forme de sa vie, Marcel Guerrini est monté sur la troisième marche du podium. Le Lucernois s'était déjà classé troisième, une semaine auparavant à Snowshoe (Etats-Unis). Thomas Litscher a terminé 5e. Neff termine quatrième Chez les dames, la victoire est revenue à la Française Loana Lecomte, devant la Suédoise Jenny Rissveds (2e à 15''). Gagnante du classement final de la Coupe du monde pour sa première saison en élite, la Néerlandaise Puck Pieterse est montée sur la troisième marche du podium (à 1'03''). Sur un parcours particulièrement boueux, une Suissesse s’est mise en évidence : Jolanda Neff. Partie prudemment, la Saint-Galloise est parvenue à remonter jusqu’au 4e rang. Il lui aura manqué 15'' pour fêter son premier podium de la saison. Alessandra Keller (8e), Sina Frei (9e) et Nicole Koller (10e) ont également terminé dans le top 10.

Les ZSC Lions ne savent plus gagner à domicile Klas Dahlbeck jubile après le 3-1 provisoire de Davos. Les Grisons l'emporteront finalement 3-2. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Dans l'unique rencontre dominicale de National League, les ZSC Lions ont concédé leur deuxième défaite de la semaine. Battus en prolongation par Zoug, mardi, les joueurs de Marc Crawford ont à nouveau perdu sur leur glace, cette fois-ci contre Davos (2-3). Face aux Grisons, les Zurichois avaient pourtant ouvert le score par Dean Kukan (22e) - son premier but de la saison -, avant que la situation ne se détériore. Entre les 25e et 39e minutes, Robin Zumbühl, titularisé dans la cage zurichoise, aura capitulé sur des essais de Simon Knak, du Tchèque Matej Stransky et du Suédois Klas Dahlbeck. Pour le HC Davos, il s'agit de son troisième succès à l'extérieur, sur un total de sept.

Qualification de l'Euro 2024: pas de match en Israël pour la Suisse Murat Yakin et ses hommes n'iront pas en Israël Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'UEFA a anticipé sa décision quant à la tenue du match qualificatif de l'Euro 2024 Israël - Suisse. Celui-ci n'aura pas lieu jeudi comme prévu à Tel Aviv. L'équipe dirigée par Murat Yakin se réunira néanmoins comme prévu à Zurich dans la matinée. Un nouveau programme pour ce regroupement sera communiqué. La guerre qui a éclaté samedi entre Israël et le Hamas rendait impossible l'organisation de cette rencontre.

GP du Qatar: Max Verstappen toujours sans rival Max Verstappen écrase la concurrence en F1 Image: KEYSTONE/AP/Ariel Schalit Aucune surprise sur le circuit de Losail: Max Verstappen (Red Bull-Honda) a gagné le Grand Prix du Qatar, fêtant son 14e succès de la saison en 17 courses. Le Néerlandais s'était assuré samedi lors du sprint un troisième titre consécutif de champion du monde. Il n'a pas été inquiété dimanche dans la nuit qatarie où, en raison de l'importante dégradation des pneus, la FIA avait imposé un minimum de trois arrêts au stand. Verstappen - qui totalise désormais 49 victoires en formule 1 - s'est imposé devant l'Australien Oscar Piastri, vainqueur du sprint la veille, et l'Anglais Lando Norris, tous deux sur des McLaren-Mercedes très en vue depuis quelques courses. Les Mercedes, qui auraient sans doute pu prétendre au podium, ont perdu leurs espoirs dès le premier virage. Lewis Hamilton, qui avait pris un excellent départ et tentait de prendre la tête, a été touché par son coéquipier George Russell et a dû abandonner. Russell a pu poursuivre la course et a terminé à un 4e rang qui lui laissera de gros regrets

Premier League: Arsenal bat Manchester City 1-0 Gabriel Jesus entouré par trois joueurs de Manchester City Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Arsenal a remporté le choc de la 8e journée de Premier League en battant Manchester City 1-0. Les Gunners rejoignent ainsi Tottenham en tête du classement. Ce match au sommet n'a pas vraiment répondu aux attentes, avec un jeu souvent fermé et peu d'occasions nettes. La décision est tombée à la 86e sur une frappe de Martinelli déviée par Aké hors de portée d'Ederson. Manuel Akanji n'a pas quitté le banc chez les Citizens. Les trois autres rencontres dominicales au programme se sont conclues sur des nuls. Brighton et Liverpool ont fait 2-2, tout comme West Ham et Newcastle alors qu'il y a eu 1-1 entre Wolverhampton et Aston Villa. Au classement, Tottenham et Arsenal partagent la tête avec 20 points. Manchester City suit avec 18 points, devant Liverpool (17).

Super League: le LS reprend des couleurs Dussenne exulte après son penalty victorieux Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Lausanne-Sport a obtenu son deuxième succès de la saison en Super League. Lors de la 10e journée, les Vaudois ont battu Lucerne 3-1. Bâle, qui a perdu 3-0 à Berne contre YB, se retrouve dernier. Le LS, mené à la pause après une réussite de Jashari, a renversé la situation après la pause. Kablan a égalisé à la 68e, puis l'équipe de Ludovic Magnin a marqué deux fois sur penalty, par Dussenne (74e) et Sène (77e). Cette victoire est méritée, car les Lausannois ont souvent dominé dans le jeu. Ils ont par contre encore manqué d'efficacité, ratant plusieurs occasions nettes. Au Wankdorf, les Young Boys, sans particulièrement briller, ont encore enfoncé le FC Bâle. Les tenants du titre ont affiché un réalisme froid, trouvant la faille par Nsame (3e), Garcia (39e) et Itten (79e). L'interim d'Heiko Vogel sur le banc rhénan a donc mal commencé, avec deux défaites en autant de matches et aucun but inscrit.

Le Kényan Kelvin Kiptum bat le record du monde La Néerlandaise Sifan Hassan et le Kényan Kelvin Kiptum ont gagné à Chicago avec un record du monde en prime pour le second (archive). Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Le Kényan Kelvin Kiptum a réalisé un exploit dimanche à Chicago en battant le record du monde du marathon de son compatriote Eliud Kipchoge, en 2h00'35'' contre 2h01'09'' (à Berlin 2022). Déjà près de battre le record à Londres en avril, Kiptum, âgé de 23 ans, ne disputait dans l'Illinois que son troisième marathon, mais sans Kipchoge, vainqueur lui à Berlin en septembre. Passé en 1 heure et 48 secondes à mi-course, Kiptum a réussi comme à son habitude à accélérer encore sur la seconde moitié pour lâcher au 33e kilomètre son compatriote Daniel Mateiko, avant de s'envoler vers la ligne d'arrivée, dans des conditions météo parfaites (entre 7 et 10 degrés, temps couvert, vent faible). "Je n'étais pas forcément prêt pour ça, mais un record du monde, je suis tellement heureux! Je savais que je battrais ce record un jour", a déclaré le vainqueur au micro de l'organisateur. Moins d'un an après son premier marathon à Valence (2h01'53'' en décembre 2022), Kiptum devient l'athlète le plus rapide de l'histoire sur la distance reine, là où Eliud Kipchoge, âgé de 38 ans, avait triomphé après une carrière construite par étape, d'abord sur la piste jusqu'à ses 27 ans. Kiptum a donc remporté ses trois seuls marathons disputés, en onze mois. Il s'était déjà approché du record du monde en avril à Londres (2h01'25''). Le jeune Kényan n'a encore jamais couru contre Kipchoge: un affrontement est espéré l'an prochain aux Jeux olympiques de Paris, où son aîné visera un troisième titre consécutif sur marathon. Chez les dames, la Néerlandaise Sifan Hassan s'est imposée en 2h13'44'' soit le deuxième marathon le plus rapide de l'histoire.

Swiatek remporte son cinquième titre de la saison La Polonaise Iga Swiatek a fêté le seizième titre de sa carrière. Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Iga Swiatek a remporté son cinquième titre de la saison samedi au tournoi WTA 1000 de Pékin en dominant facilement en finale Liudmila Samsonova (6-2 6-2). Avec ce trophée, le seizième depuis le début de sa carrière, la Polonaise, numéro 2 au classement mondial, s'est relancée après avoir perdu sa place de numéro un au bénéfice de la Bélarusse Aryna Sabalenka il y a un mois. Dans le premier set, Swiatek a su prendre le service de Samsonova au bon moment (4-2), puis a profité des fautes de Samsonova (22e joueuse mondiale). La deuxième manche a vite tourné en faveur de Swiatek et Samsonova a paru dépassée. La Russe restait pourtant sur un beau parcours en Chine, ayant battu plusieurs joueuses mieux classées dont sa compatriote Elena Rybakina et la Lettone Jelena Ostapenko. Swiatek, qui s'était déjà imposée cette année à Doha, Stuttgart, Varsovie et surtout à Roland-Garros pour la troisième fois en juin, a conclu une belle semaine pékinoise. En demi-finale, elle avait mis fin à une série de 17 victoires de l'Américaine Coco Gauff, récente championne de l'US Open.

Super League: Servette s'impose à Lugano Les joueurs du Servette se congratulent après le but Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Servette a bien réagi après la claque subie jeudi à Rome. Les Genevois ont gagné 1-0 à Lugano lors de la 10e journée de Super League. Crivelli a inscrit le but décisif à la 38e. Entre les deux clubs qui avaient connu des fortunes bien diverses sur la scène européenne, les débats n'ont pas atteint des sommets sous le chaud soleil du Tessin. Servette, avec ce deuxième succès consécutif en championnat, s'est peut-être enfin lancé dans sa saison. Les Grenat reviennent à deux points de la 6e place détenue par Yverdon. Quant aux bianconeri, ils continuent de souffler le chaud et le froid avec désormais cinq victoires et quatre défaites.

22e titre mondial pour Simone Biles, en or à la poutre Simone Biles, une fois de plus à l'aise sur la poutre. Image: KEYSTONE/AP L'Américaine Simone Biles, de retour à la compétition après deux ans d'arrêt, a décroché son 22e titre mondial en étant sacrée à la poutre, dimanche aux Championnats du monde d'Anvers. Un nouveau sacre à moins de dix mois des Jeux olympiques de Paris. Biles, déjà titrée par équipes et au concours général au cours de la semaine, a obtenu une note exceptionnelle de 14,800, talonnée par la jeune Chinoise de 17 ans Zhou Yaqin (14,700). La Brésilienne Rebeca Andrade, qui avait battu Biles la veille en finale du saut, complète le podium (14,300). Au cours d'une finale de haut niveau, l'Américaine a enchaîné les acrobaties sans bouger d'un millimètre sur l'agrès. Mais son titre s'est joué à très peu de choses, tant la Chinoise Zhou a été impressionnante de légèreté. L'or a seulement échappé à cette dernière en raison d'un pas en arrière effectué à la sortie de la poutre, pénalisé d'un dixième de point. Biles comptabilise désormais 22 titres mondiaux pour 29 médailles. Elle signe un retour époustouflant au niveau international, deux ans après des JO de Tokyo exténuants marqués par l'épisode des "twisties", ces pertes brutales et imprévisibles de tout repère dans l'espace. Elle avait ensuite coupé complètement avec la gym et n'a repris la compétition qu'en août dernier aux Etats-Unis.