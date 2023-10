Fiala réussit trois assists ++ Suisse-Bélarus: la fête doit être belle

Bach prié par plusieurs membres de prolonger sa présidence Plusieurs membres du CIO souhaitent que Thomas Bach conserve la présidence au-delà de 2025 Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Plusieurs membres du CIO, réunis à Bombay pour la 141e session, ont réclamé une prolongation de la présidence de Thomas Bach au-delà de 2025. Ce qui impliquerait de modifier les textes de l'instance. "Nous devons absolument conserver le leadership dont vous avez fait preuve à la tête de cette organisation", a lancé le Dominicain Luis Mejia Oviedo au dirigeant allemand, suivi du Paraguayen Camilo Perez Moreira. Au premier jour de la session qui s'achèvera mardi, cette proposition supposant d'amender la Charte olympique est d'abord venue de l'Algérien Mustapha Berraf, président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), appuyé par la Djiboutienne Aïcha Garad Ali. Plus nuancé, le Japonais Morinari Watanabe, président de la Fédération internationale de gymnastique, a certes loué le "génie" de Thomas Bach - lui lançant même "Je vous aime, M. le président" -, mais a rappelé les enjeux de gouvernance des organisations sportives. "En ce qui concerne l'extension de votre mandat, je fais attention au type d'image que l'on peut donner autour du monde", a-t-il relevé, rappelant les "problèmes de corruption" qui ont terni la réputation de certaines organisations sportives "par le passé", une allusion notamment aux scandales de la FIFA alors que son président Sepp Blatter enchaînait un cinquième mandat. Limite de deux mandats La Charte olympique, qui tient lieu de Constitution au mouvement sportif international, impose une limite de deux mandats à la présidence du CIO, avec un premier bail de huit ans suivi d'une éventuelle reconduction pour quatre ans. Champion olympique de fleuret par équipes aux JO-1976 de Montréal puis avocat, Thomas Bach a été porté à la tête de l'organisation de Lausanne en 2013 puis réélu en 2021. Le dirigeant de 69 ans devra donc en principe quitter ses fonctions en 2025. "Vous m'avez touché droit au coeur. J'apprécie toujours la valeur de cette amitié, ce soutien et même cet amour", a déclaré le Bavarois, se disant "fidèle aux textes" sans donner plus de précisions sur son intention de prolonger. Une éventuelle modification de la Charte ne pourrait pas avoir lieu lors de cette assemblée générale de Bombay: elle nécessite d'être inscrite à l'agenda de la session au moins 30 jours avant, et d'être soumise à la commission exécutive, a rappelé le vice-président du CIO, l'Australien John Coates, renvoyant implicitement la question à 2024 au plus tôt.

GP d'Indonésie: Martin chute, Bagnaia reprend les commandes Bagnaia a pleinement profité de la chute de Martin Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA Jorge Martin (Ducati-Pramac) est redescendu de son nuage dimanche. Victime d'une chute alors qu'il filait vers la victoire dans le GP d'Indonésie, l'Espagnol a vu Francesco Bagnaia (Ducati) s'imposer et reprendre les commandes du championnat du monde de MotoGP. Vainqueur de son quatrième sprint consécutif samedi sur le circuit de Mandalika à Lombok, Jorge Martin est parti seul à la faute alors qu'il menait le bal avec une marge supérieure à 3'' sur son dauphin Maverick Viñales à 15 tours de la fin. Il possédait alors virtuellement 16 points d'avance sur Francesco Bagnaia au général. Jorge Martin, qui s'était emparé de la tête du championnat samedi, se retrouve au lieu de cela à nouveau dans la peau du chasseur. Il accuse 18 longueurs de retard sur Francesco Bagnaia, qui a signé un succès inattendu après s'être élancé en 13e position sur la grille et s'être contenté du 8e rang en sprint. Francesco Bagnaia, qui a pris un départ canon dans ce 15e des 20 GP de la saison, s'est pourtant fait une grosse frayeur dans les derniers virages. Mais il a évité le pire en conservant 0''306 d'avance sur Maverick Viñales (Aprilia), le Français Fabio Quartararo (Yamaha) terminant quant à lui 3e à 0''433. Dettwiler bon dernier Noah Dettwiler n'a par ailleurs pas pu éviter la dernière place en Moto3. Le Soleurois de 18 ans, qui remplaçait l'Espagnol David Salvador au sein de l'équipe CIP Green Power GP, a terminé 26e à plus de 10 secondes de la 25e place. Il disputait sa deuxième course au plus haut niveau après s'être classé 20e en Autriche en août.

Fiala réussit trois assists mais les Kings s'inclinent Kevin Fiala (à droite) a réussi 3 assists face aux Canes Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Kevin Fiala, Nino Niederreiter et Roman Josi ont tous les trois réussi leurs premiers points de la saison samedi en NHL. Mais seul le Grison a connu les joies de la victoire. Muet lors du premier match de Los Angeles, Kevin Fiala a été crédité de trois mentions d'assistance face à Carolina, dont une sur le 5-5 marqué par Anze Kopitar à 82 secondes de la fin du temps réglementaire. Menés 5-2 à la 31e, les Kings ont signé un superbe "comeback" avant de s'incliner aux tirs au but (6-5). Nino Niederreiter a pour sa part réussi un assist lors d'un match gagné 6-4 par Winnipeg face aux Florida Panthers. Les Jets décrochent ainsi leurs deux premiers points dans cet exercice 2023/24. Quant à Roman Josi, il a réalisé un assist au cours d'un match perdu 3-2 par les Predators sur la glace de Boston.

Suisse-Bélarus: La fête doit être belle Le doute n'est plus permis ! Le faux pas de la Roumanie, incapable de faire sauter le verrou bélarus jeudi à Budapest pour un triste 0-0, ouvre une voie royale à l'équipe de Suisse. Si elle bat le Bélarus ce dimanche à St-Gall, elle aura pratiquement assuré sa qualification pour la phase finale de l'Euro 2024 en Allemagne. Une seconde victoire contre le Bélarus, contre lequel elle s'était imposée 5-0 à Novi Sad en mars dernier, devrait en effet suffire à l'équipe de Suisse. Avec un point d'avance sur la Roumanie qui compte un match de plus et trois sur Israël qui risque de ne pas pouvoir disputer ses quatre dernières rencontres en raison de la guerre menée contre le Hamas, la Suisse ne court plus vraiment un réel péril dans ce groupe I qui lui était promis juste après le tirage au sort. Pour que la fête soit belle Rejointe dans le temps additionnel par la Roumanie à Lucerne et par le Kosovo à Pristina pour deux nuls 2-2 aux allures de défaites, la Suisse n'aura pas réussi le Grand Chelem dont rêvait son capitaine Granit Xhaka dans ce tour préliminaire. Il lui reste à conclure en beauté, à commencer par ce match de dimanche dans un stade à guichets fermés qui revêtira un caractère historique. Cette partie permettra, en effet, à Granit Xhaka d'égaler le record des 118 sélections de Heinz Hermann. Il faut espérer que la fête soit bien plus belle pour le Bâlois que celle pour sa 100e, le 29 mars 2022 lors du nul contre le Kosovo (1-1) au Letzigrund où il avait été remplacé à sa grande fureur à la 63e minute. Ce jour-là, Murat Yakin avait, peut-être... sans le savoir, déterré la hache de guerre avec son capitaine. Buteur à Novi Sad et lors du succès 3-0 contre Andorre le mois dernier à Sion, Granit Xhaka entend bien sûr sortir le grand jeu pour être à la hauteur de l'événement. Face à un adversaire qui espère tenir le 0-0 bien plus longtemps qu'en mars dernier – Renato Steffen avait ouvert le score à la... 4e minute -, on demandera au capitaine de placer d'entrée de jeu le curseur où il le convient pour donner au stade la possibilité de s'enflammer très vite. A Saint-Gall, le désamour entre l'équipe de Suisse et le public, qui avait été si frappant il y a quinze ans avec les sifflets adressés à Marco Streller, n'est plus de mise. On se souvient de la ferveur du Kybunpark l'an dernier lors du succès 2-1 devant la République tchèque, qui avait offert à l'équipe de Suisse son maintien en première division de la Ligue des Nations. Avec quatre Romands ? A Saint-Gall, on pourrait trouver pour la première fois depuis bien longtemps quatre joueurs romands titulaires au coup d'envoi. Denis Zakaria et Zeki Amdouni pourraient, en effet, recevoir du renfort. Si Murat Yakin opte pour une défense à quatre, Jordan Lotomba devrait occuper le flanc droit. La dernière sélection de l'Yverdonnois remonte au 5 juin 2022. Il avait disputé comme latéral gauche l'intégralité d'une rencontre perdue 4-0 à Lisbonne face au Portugal dans le cadre de la Ligue des Nations. Coupable d'une perte de balle fatale à Pristina, Dan Ndoye sera quant à lui, en principe, appelé à remplacer Ruben Vargas en attaque pour sa première titularisation. Après une belle saison à Bâle, un Euro M21 d'excellente facture et une intégration réussie à Bologne, l'enfant de la Côte mérite mille fois de bénéficier d'une telle chance. Son pouvoir d'accélération, même face un Bélarus qui campera dans ses trente derniers mètres, peut faire des merveilles.

Daniela Ryf prend la 5e place à Hawaii Daniela Ryf (ici à Rapperswil en juin) a pris la 5e place de l'Ironman d'Hawaii Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Daniela Ryf n'a pas signé l'exploit escompté à Hawaii, où elle s'alignait pour la dernière fois dans le championnat du monde d'Ironman. La Soleuroise doit se contenter de la 5e place. Sacrée à cinq reprises sur la distance mythique, Daniela Ryf a échoué à plus de sept minutes de la troisième marche du podium occupée par l'Allemande Laura Philipp. Elle a concédé 16'03'' à la gagnante, la favorite britannique Lucy Charles-Barclay (8h24'31''), qui a pris les commandes dès la portion de natation (3,8 km). Daniela Ryf (36 ans), dont le record du parcours établi en 2018 tient donc toujours (8h26'18''), avait vu sa préparation perturbée par un gros rhume et une pneumonie. La Soleuroise devrait encore disputer le championnat du monde d'Ironman en 2024 avant de prendre sa retraite, mais l'épreuve se déroulera à Nice.

La Nouvelle-Zélande domine l'Irlande et file en demi-finale Les Néo-Zélandais ont su déjouer la tactique des Irlandais. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La Nouvelle-Zélande est venue à bout de l'Irlande lors d'un match à rebondissements (28-24) samedi au Stade de France et s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial. Les All Blacks ont fait la course en tête durant toute la rencontre mais ont dû s'employer pour tenir bon afin de faire tomber les Irlandais, no 1 mondiaux, et gagner le droit d'affronter l'Argentine en demi-finale vendredi prochain.

L'Italie domine sans trembler Malte Domenico Berardi a réussi un doublé contre Malte. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Italie a dominé Malte 4-0 (2-0) en match de qualifications à l'Euro 2024 pour reprendre la 2e place du groupe C, samedi à Bari (Italie). Les champions d'Europe en titre ont ouvert la marque à la 22e minute grâce à Giacomo Bonaventura, de retour sous le maillot de la Nazionale pour la première fois depuis octobre 2020. Juste avant la pause, Domenico Berardi a doublé la mise (45+1e). L'attaquant de Sassuolo a porté le score à 3-0 d'une reprise de 20 m juste après l'heure de jeu (63e). Dans le temps additionnel (90+3e), Davide Frattesi, décisif contre l'Ukraine le mois dernier, a alourdi la score. Grâce à ce succès, le deuxième en trois matches sous la direction de Luciano Spalletti, l'Italie a repris la 2e place (10 pts) à l'Ukraine qui s'est imposée 2-0 plus tôt dans la journée face à la Macédoine du nord. L'Italie affronte mardi à Wembley l'Angleterre, leader du groupe avec 16 points, pour une réédition de la finale de l'Euro 2021 remportée dans ce même stade par la Nazionale aux tirs au but. La semaine de la Nazionale a été perturbée par une enquête sur un réseau de paris sportifs clandestins qui a conduit la police a interrogé jeudi deux internationaux, Sandro Tonali (Newcastle) et Nicolò Zaniolo (Aston Villa) qui ont quitté dans le foulée le rassemblement.

Fribourg et la vie en rose, Genève gagne à Berne Marcus Sörensen célèbre son 4-2 dans la cage vide Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Fribourg domine toujours la National League. Gottéron est allé battre Rapperswil chez lui 4-2, alors que Genève a enfin gagné à l'extérieur en dominant Berne 3-2 ap. Qui va bien pouvoir freiner Fribourg? On imaginait que les Dragons allaient bien finir par perdre. Seulement les joueurs de Christian Dubé surfent actuellement sur une vague ultra positive. Même avec Bryan Rüegger devant le filet et malgré avoir déjà réussi leur week-end en s'imposant la veille face à Kloten, Gottéron a signé un huitième succès consécutif. Andreas Borgman continue à être l'un des meilleurs défenseurs de la ligue à l'heure actuelle. Le Suédois a participé aux deux buts de son équipe marqués en power-play par De la Rose (23e) et par Sprunger (30e) pour son quatrième but de la saison. Et même si Rapperswil s'est rebiffé au cours du troisième tiers, Sörensen y est allé de son doublé. D'abord en contournant la cage rapidement, puis en marquant le 4-2 dans la cage vide. Genève respire Enfin un succès "sur la route" pour les Aigles. Souvent malmenés hors des Vernets, les Grenat sont cette fois parvenus à revenir avec un résultat positif de leur déplacement. Ce n'est certes pas encore la totalité de l'enjeu, mais ces deux points sont très bons à prendre. Le but de la victoire a en plus le bon goût d'être superbe. Repoussé en troisième ligne avec l'arrivée de Tim Berni, Simon Le Coultre a prouvé qu'il avait du hockey dans les mains. En prolongation, le Combier s'est fendu d'un superbe solo avec un but du revers pour donner ce second point à ses couleurs. Les 15'000 spectateurs ont assisté à un joli match. Les joueurs de Jan Cadieux ont commencé la partie sur les chapeaux de roues en ouvrant la marque après 12 secondes. Hartikainen a ensuite inscrit le 2-0 à la 13e. Les Ours ont mis du temps à recoller au score. Ils ont même attendu le dernier tiers pour égaliser par Simon Moser à la 58e. Knight avait d'abord réduit l'écart en tout début de période. Ajoie sombre encore La saison du HC Ajoie ressemble à un long pensum. La huitième défaite consécutive n'est pas la plus surprenante puisqu'elle intervient à Zoug face à l'une des grosses cylindrées du championnat (7-2). Mais les Jurassiens ont une fois encore été déclassés. En huit minutes dans le tiers médian, les Ajoulots ont cédé à quatre reprises. Et à 5 contre 5. A 6-0 à la 47e, les hommes de Dan Tangnes ont un peu levé le pied et les joueurs à la Vouivre ont pu réduire le score grâce à Asselin et Audette. Une bien maigre consolation pour un club à neuf points de la 13e place. Zurich pensait repartir de Léventine avec les trois points. Malgin et Andrighetto avaient porté le score à 3-1 en faveur des Lions. Mais Ambri a une fois encore fait preuve d'un sacré caractère en égalisant à quatre secondes de la fin du troisième tiers par Spacek. Et en prolongation, c'est Tim Heed qui a scellé le score. Et Zurich pointe ainsi à six longueurs de Fribourg. Kloten a obtenu deux points en parvenant à battre Davos 3-2 ap. Miro Aaltonen a brillé en inscrivant les deux derniers buts du match. Dans la dernière partie de la soirée, Lugano a réalisé un carton en écrasant Langnau chez lui 8-0. A noter les 5 points de Michael Joly.

Fribourg, Genève et Lausanne s'imposent Xavier Green et Fribourg ont battu Monthey Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La 3e journée de LNA a vu Olympic s'en sortir face à Monthey (79-72). Les Lions genevois et les Foxes lausannois ont eux aussi triomphé. Chez lui, Olympic a fait la différence aux rebonds, mangeant Monthey 49-31 dans cette statistique. Xavier Green et Cheikh Sane en ont chacun collecté 12. Sane a en outre ajouté 20 points. Les Lions de Genève ont eu dominé Lugano 75-69 au Grand-Saconnex. Alors qu'ils comptaient 13 unités d'avance à la 32e (62-49), les joueurs de Dragan Andrejevic ont vu les Tessinois revenir à deux longueurs (64-62) à la 36e. Par chance, les Genevois ont su garder le lead en fin de rencontre. Pully Lausanne a bien géré son match face aux Starwings. Les hommes de Randoald Dessarzin l'ont emporté 91-78. Le meneur Jamal George a été excellent avec 20 points et 7 assists. Dans le dernier match de la soirée, Union Neuchâtel a battu Vevey 79-68. A noter les 27 points de Darious Moten et les 15 points/17 rebonds d'Arkim Robertson côté neuchâtelois.

L'Argentine renverse le Pays de Galles en quart Nicolas Sanchez a inscrit le dernier essai argentin face aux Gallois Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe L'Argentine disputera samedi prochain au Stade de France la troisième demi-finale de son histoire en Coupe du monde. Les joueurs du coach australien Michael Cheika ont renversé le Pays de Galles 29-17 samedi à Marseille dans le premier quart de finale. Indisciplinés et maladroits en début de partie, les Argentins étaient pourtant menés 10-0 à la 21e après que l'ouvreur gallois Dan Biggar avait réussi un essai transformé puis deux pénalités. Le Pays de Galles a même repris les commandes à la 57e (17-12), Tomos Williams profitant d'une erreur défensive pour aller à l'essai. Mais les Pumas, qui s'étaient relancés grâce à quatre pénalités d'Emiliano Boffelli pour mener 12-10 à la 49e, n'ont jamais cessé d'y croire. Un essai en force, signé Joel Sclavi (68e), puis un autre inscrit par l'opportuniste Nicolas Sanchez après une interception (77e), leur ont permis de décrocher la lune. Sortie dès la phase de poules lors de la dernière édition, l'Argentine retrouve donc le dernier carré d'une Coupe du monde pour la première fois depuis 2015. Les Pumas, 3es du Mondial 2007 - en France déjà - et 4es en 2015, défieront le vainqueur du choc Irlande - Nouvelle-Zélande pour une place en finale.

Desplanches loin du compte sur 200 m 4 nages Jérémy Desplanches n'a pas encore son ticket olympique en poche Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Jérémy Desplanches est resté loin du compte sur 200 m 4 nages dans la manche de Coupe du monde en grand bassin d'Athènes. Le médaillé de bronze des JO 2021 a dû se contenter d'un chrono de 2'01''25. Sixième d'une finale remportée par le Sud-Africain Matthew Sates en 1'58''86, Jérémy Desplanches n'est pas parvenu à se sublimer pour son premier grand rendez-vous d'une saison olympique qui s'annonce longue. Il est ainsi resté à plus de trois secondes de la limite qualificative pour Paris 2024 (1'57''94), qu'il avait manquée de très peu en séries des Mondiaux 2023 à Fukuoka (1'58''00). Les deux autres Suisses engagés dans la capitale grecque n'ont pas non plus brillé samedi. Roman Mityukov, qui s'était classé 3e sur 200 m dos vendredi, a terminé 10e des séries du 100 m libre en 50''06. Nils Liess s'est classé 20e dans la même discipline (51''07), après avoir terminé 14e du 50 m dos (26''68).

Granit Xhaka veut "savourer" son match du record Granit Xhaka et Murat Yakin avant le match contre le Bélarus. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Ce Suisse – Bélarus dimanche à St. Gall sera bien le match de Granit Xhaka. Le capitaine entend honorer sa 118e cape qui lui permet d’égaler le record de Heinz Hermann de la plus belle des manières. "J’entends savourer cette rencontre, souligne le Bâlois qui sera honoré par l’Association Suisse de Football avant le coup d’envoi. Encore une fois, ce record me remplit de fierté. Il n’aurait pas été possible sans le soutien de mes coéquipiers, de mes entraîneurs, du staff et de ma famille." Granit Xhaka n’a, toutefois, pas voulu se prononcer quant à la question de savoir s’il était désormais le plus grand joueur suisse de l’histoire. "Ce n’est pas à moi de me prononcer, dit-il. Je me vois surtout comme un joueur qui n’a pas peur de faire partager ses rêves et... d’ouvrir aussi sa gueule." A 31 ans, Granit Xhaka veut croire que l’histoire est loin d’être finie. "Je ne pense pas que l’Euro 2024 sera l’ultime fenêtre de tir pour notre génération, lâche-t-il. Cette équipe a bien des atouts à condition qu’elle dépasse ses limites. Sur un plan personnel, je serai toujours là tant que j’aurai faim et aussi longtemps que la passion m’anime." Avec une défense à quatre Murat Yakin se dit fier d’être l’entraîneur qui dirigera Granit Xhaka pour ce match historique. "Granit demande beaucoup à un entraîneur, sourit-il. Le plus impressionnant chez lui réside dans sa mentalité de gagneur. Il est aujourd’hui mon relais sur le terrain. Le destin a voulu que je partage la chambre de Heinz Hermann lors de mes premiers mois aux Grasshoppers. C’est l’une des raisons qui explique pourquoi je suis vraiment heureux d’accompagner Granit dimanche." Le sélectionneur n’a pas oublié d’évoquer la tâche qui attend son équipe dimanche avec la victoire comme seul résultat "acceptable". "Le Bélarus va adopter une tactique très défensive. A nous de faire preuve de patience, de faire parler nos automatismes, explique-t-il. L’idéal bien sûr sera d’ouvrir le score le plus tôt possible." Pour éviter les sifflets à la pause comme le mois dernier à Sion face à Andorre après une première période bien terne. Sur le plan tactique, Murat Yakin adoptera une défense à quatre. Un choix dicté à la fois par les retours en sélection de Jordan Lotomba et d’Ulisses Garcia et par l’alignement de l’adversaire avec un seul attaquant de pointe. "Face à un tel schéma, nous n’avons pas besoin de jouer avec trois défenseurs centraux", conclut Murat Yakin.

Hurkacz domine Korda en demi-finale Hubert Hurkacz jouera la finale Image: KEYSTONE/FR103966 AP Hubert Hurkacz (ATP 17) disputera dimanche à Shanghai sa troisième finale dans un Masters 1000. Le Polonais a dominé l'Américain Sebastian Korda (ATP 26) 6-3 6-4 dans la première demi-finale. En quête d'un septième titre sur le circuit principal, Hubert Hurkacz se hisse en finale d'un Masters 1000 pour la première fois depuis l'Open du Canada en août 2022. Il affrontera dimanche le Russe Andrey Rublev (ATP 7) ou le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 19). Titré à Miami en 2021 pour sa première finale en Masters 1000, le Polonais a témoigné d'une grande solidité sur sa mise en jeu samedi. Auteur de 14 aces, il a passé 75% de premières balles de service pour remporter 85% des points dans cette situation. Il n'a pas dû faire face à la moindre balle de break.

MotoGP: Jorge Martin fait coup double à Lombok Jorge Martin pointe d Image: KEYSTONE/EPA/RAJAT GUPTA Jorge Martin (Ducati-Pramac) a fait coup double samedi sur le circuit de Mandalika à Lombok. L'Espagnol de 25 ans a remporté la course sprint du Grand Prix d'Indonésie pour prendre la tête du championnat du monde de MotoGP. Seulement 6e sur la grille de départ, Jorge Martin a pris les commandes de cette course à cinq tours de la fin. Impérial, il s'est imposé avec 1''131 d'avance sur Luca Marini (Ducati), 2e après avoir longtemps occupé la tête, et 2''081 sur un autre Italien, Marco Bezzecchi (Ducati), 3e, pour cueillir son sixième succès sur les sept dernières courses (sprints inclus). Désormais ex-leader du championnat du monde, Francesco Bagnaia (Ducati) doit quant à lui se contenter d'une 8e place à plus de cinq secondes. L'Italien, qui a néanmoins limité la casse après s'être élancé en 13e position, pointe à sept longueurs de Jorge Martin au classement général. Il tentera de relancer ses actions dimanche lors du 15e des 20 GP que compte cette saison de MotoGP.