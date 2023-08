Fin d'épopée pour les volleyeuses suisses ++ Lourde défaite du LS

Les Pays-Bas ont mis fin à la belle aventure suisse Maja Storck et la Suisse ont �t� battues par les Pays-Bas Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Qualifiée pour la première fois de son histoire pour les 8es de finale de l'Euro dames, la Suisse n'est pas parvenue à réussir l'exploit face à des Pays-Bas plus expérimentés. Les joueuses de la coach Lauren Bertolacci se sont inclinées 3-0 (25-17 25-19 25-12) dimanche à Florence. Les Helvètes ont tout tenté pour au moins empocher une manche. C'est dans le deuxième set qu'elles en ont été le plus proches. En jouant avec un gros coeur et sans complexe, les Suissesses ont longuement tenu la dragée haute aux Bataves, recollant à 17-18 puis à 18-20, avant de craquer au mauvais moment. L'ultime set fut plus compliqué. Malgré cette élimination attendue, les Suissesses quittent la compétition la tête haute. En attestent leurs victoires contre la Roumanie et la Croatie en phase de poule. Des succès qui démontrent les progrès de Julie Lengweiler et consorts, présentes pour la troisième fois consécutivement en phase finale de l'Euro. Maja Storck aura été comme souvent le meilleur élément d'une équipe qui aura eu la malchance de perdre sur blessure sa libera titulaire, Fabiana Mottis, victime d'une blessure à un tendon d'Achille.

2e étape: Kron s'impose, Piccolo nouveau leader Andrea Piccolo, nouveau leader de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Le Danois Andreas Kron a remporté la 2e étape de la Vuelta entre Mataro et Barcelone (181 km). L'Italien Andrea Piccolo s'est emparé du maillot rouge de leader. Le Danois a signé sa première victoire dans un grand Tour, au terme d'une étape qui restera dans l'histoire de l'épreuve. Kron (Lotto-Dstny) a dédié son succès à Tijl de Decker, son jeune coéquipier belge décédé vendredi. Les violentes intempéries en Espagne ont contraint les organisateurs de la Vuelta à appliquer le protocole météo pour cette étape dominicale. Les temps pour le classement général ont été gelés à 9 km de la ligne. Une situation qui a fait le bonheur de l'Italien Andrea Piccolo (EF Education), alors en échappée, et qui succède à son compatriote Lorenzo Milesi. Déjà sous le feu des critiques après le contre-la-montre par équipes achevé samedi sous la pluie et dans la nuit à Barcelone, les organisateurs de la Vuelta ont préféré ne prendre aucun risque. Tentative de neutralisation anticipée Conscients du danger d'une descente sur route mouillée à 3 km de l'arrivée, les organisateurs ont d'abord décidé d'arrêter les temps pour le classement général à Alto del Castillo de Montjuic, c'est-à-dire au sommet de la dernière ascension du jour, à 3,6 km de la ligne. Finalement, à la demande des coureurs, les temps ont été arrêtés avant l'entrée sur le circuit de Montjuic. Les bonifications ont toutefois été maintenues au sommet de l’ultime difficulté du jour et à l'arrivée. Estimant la chaussée trop glissante, les leaders de l'équipe Jumbo-Visma Jonas Vingegaard et Primoz Roglic ont tenté de pousser à une neutralisation de l'étape à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Sans parvenir à leurs fins. La grande majorité des leaders se sont toutefois relevés à 9 km de l'arrivée. Seule une petite vingtaine de coureurs s'est joué la victoire d'étape.

Super League: match difficile pour le Lausanne-Sport Gantenbein inscrit le deuxi�me but de Winterthour Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Lausanne-Sport a manqué son affaire lors de la 5e journée de Super League. A domicile, les Vaudois se sont inclinés 5-2 face à un Winterthour très réaliste. Les visiteurs, qui avaient été battus 5-2 aussi lors de leurs deux premiers déplacements à Bâle et à Berne contre YB, ont donc obtenu leurs premiers points loin de leur Schützenwiese. Ils ont rapidement ouvert le score par l'ancien Lausannois Turkes (10e) avant d'éteindre la timide réaction du LS après le thé, grâce à des réussites de Gantenbein (53e) et Ballet (57e), à chaque fois sur une passe de Di Giusto. Coupable naïveté défensive Ludovic Magnin va sans doute devoir mener de sérieuses réflexions quant au comportement défensif de ses protégés. L'arrière-garde vaudoise a en effet fait preuve d'une coupable naïveté en plusieurs circonstances, ce qui ne pardonne pas à ce niveau. La fin de rencontre s'est apparentée à une journée portes ouvertes. Dussenne pour le LS (78e/91e) et Ltaief pour les visiteurs (86e/93e) ont chacun inscrit un doublé. Dans l'autre rencontre dominicale, Lucerne est allé s'imposer 1-0 au Letzigrund contre Grasshopper. Les visiteurs ont fait la décision grâce à un but de Chader (84e).

Mathias Flückiger de retour sur la plus haute marche du podium Mathias Fl�ckiger a remport� sa sixi�me victoire en Coupe du monde, dimanche. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID A la recherche d’une victoire en Coupe du monde depuis son succès à Leogang (AUT) en juin 2022, Mathias Flückiger a renoué avec la victoire – sa sixième en carrière -, dimanche en Andorre. Dans cette cinquième manche de la saison, le Bernois a réalisé un sacré numéro, prenant la poudre d’escampette dès le premier quart d’une épreuve disputée par 7 degrés et sous la pluie. Deuxième, le Français Thomas Griot (2e à 23'') a signé son meilleur résultat en Coupe du monde. Durant les deux derniers tours, le Tricolore a souvent navigué à 8-10 secondes d'un Flückiger qui aura su trouver les ressources nécessaires pour l'emporter. Auteur d’un début de course en sourdine, Tom Pidcock a fait honneur à son maillot de champion du monde, en seconde partie de course, terminant 3e à 44''. Outre Flückiger, les Helvètes ont réussi un joli tir groupé avec Lars Forster (6e), Thomas Litscher (8e) et Vital Albin (10e). Victime d’un ennui mécanique au 2e tour, le leader de la Coupe du monde Nino Schurter a dû se contenter de la 12e place. Parti 87e sur la grille de départ, Filippo Colombo, pour son retour sur le circuit de la Coupe du monde, est remonté au 26e rang. Alessandra Keller proche du doublé Chez les dames, Alessandra Keller est passée très proche du week-end parfait, en Coupe du monde. En Andorre, deux jours après son succès en short-track, la Nidwaldienne s'est classée 2e, dimanche, en catégorie olympique. A Pal Arinsal, Alessandra Keller a d'abord répondu au départ rapide de Pauline Ferrand-Prévot (finalement 3e à 1'28''). La championne du monde en titre, rattrapée et dépassée aux alentours de la mi-course, la Suissesse a ensuite tenté de se défaire, au train, de Mona MItterwallner, la championne du monde de marathon. En vain. En grande forme ces dernières semaines, l'Autrichienne a produit une attaque décisive, lors de l'avant-dernier tour, s'imposant pour la première fois de sa carrière en catégorie olympique. A l'exception d'Alessandra Keller, distancée de 34'', aucune Suissessse n'a terminé dans le top 10.

GP des Pays-Bas: Max Verstappen n'en finit pas de gagner M�me la pluie n'a pas emp�ch� Verstappen de gagner Image: KEYSTONE/EPA/Remko de Waal Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté le Grand Prix des Pays-Bas pour la troisième fois consécutive à Zandvoort. Le Néerlandais a aussi signé un neuvième succès de suite en formule 1. Le leader du championnat a ainsi égalé le record de Sebastian Vettel, établi en 2013. Verstappen a précédé Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) et Pierre Gasly (Alpine-Renault) au terme d'une course disputée dans des conditions difficiles par moments. La pluie est en effet tombée en début d'épreuve, puis à nouveau vers la fin. Le drapeau rouge a même été brandi au 64e des 72 tours quand une violente averse a provoqué plusieurs sorties de route. Mais cela n'a pas empêché Verstappen de poursuivre son implacable domination, avec désormais 11 succès en 13 GP lors d'une saison écrasée par les Red Bull, qui sont toujours invaincues. Le double champion du monde, qui fêtera bientôt une troisième couronne, compte désormais 46 victoires en F1. Le week-end batave n'a pas souri aux Alfa Romeo-Ferrari. L'écurie d'Hinwil n'a pas inscrit de point. Guanyu Zhou a été victime d'un accident, alors que Valtteri Bottas a fini à une anonyme 15e place.

Premier League: trois sur trois pour Manchester City Un penalty manqu� et un but pour Haaland Image: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN Manchester City occupe déjà seul la tête de la Premier League après la 3e journée. Les tenants du titre ont gagné 2-1 sur la pelouse du promu Sheffield United grâce à Haaland (63e) et Rodri (89e). Le buteur norvégien a ainsi fait oublier son penalty manqué à la 37e (tir sur le poteau). Les Citizens - qui étaient privés de leur manager Pep Guardiola récemment opéré du dos - ont concédé l'égalisation de Bogle à la 85e, mais ils ont vite réagi. Ils comptent deux points d'avance sur trois clubs londoniens, West Ham, Tottenham et Arsenal.

Rubiales risque une suspension plus longue devant la justice Rubiales pourrait �tre lourdement sanctionn� par la justice espagnole Image: KEYSTONE/AP/RFEF La situation du patron du foot espagnol Luis Rubiales, déjà suspendu 90 jours par la FIFA après son baiser forcé sur l'internationale Jenni Hermoso, dépend désormais de la justice espagnole. Celle-ci pourrait décider dès lundi de le suspendre plus longtemps. La FIFA a décidé samedi de suspendre pendant 90 jours Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole (RFEF), "de toute activité liée au football au niveau national et international", deux jours après avoir ouvert une enquête disciplinaire à son encontre. Selon plusieurs médias locaux, le Tribunal administratif des sports espagnol (TAD) va se réunir dès lundi pour étudier une demande de suspension des fonctions de président de Rubiales, 46 ans, formulée quant à elle par le gouvernement. Cette suspension pourrait durer au-delà des 90 jours de la FIFA, dans l'attente de la résolution définitive par le TAD de la plainte du gouvernement contre Rubiales pour "infractions très graves". "Nous allons demander au TAD qu'il se réunisse lundi. Si le TAD accepte la plainte du gouvernement, nous procéderons immédiatement à la suspension des fonctions de président", avait indiqué samedi le ministre espagnol des Sports, Miquel Iceta, dans un entretien au quotidien El Pais. "Les seules sanctions prévues par la Loi des sports sont d'imposer une amende ou l'inéligibilité pour une période pouvant aller de deux à quinze ans", a indiqué dimanche l'avocat spécialiste du droit du sport, Toni Roca, dans un entretien à la télévision publique espagnole. Refus de démissionner Sur le plan pénal, le patron du foot espagnol faisait vendredi l'objet de quatre plaintes pour agression sexuelle reçues par le parquet espagnol, mais aucune ne provient de la joueuse pour l'instant. Ces plaintes ont donc peu de chance d'aboutir. Rubiales a suscité une vague d'indignation internationale en donnant un baiser forcé sur la bouche de Jenni Hermoso le 20 août lors de la cérémonie de remise des médailles du Mondial féminin. Contre toute attente, il a refusé de démissionner lors d'une assemblée générale extraordinaire de la RFEF, vendredi, et a contre-attaqué en affirmant que ce baiser était "consenti". La joueuse a démenti. "Je me suis sentie vulnérable et victime d'une agression, d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de ma part", a déclaré Jenni Hermoso, âgée de 33 ans, dans un communiqué vendredi soir. La fédération espagnole a publié samedi un communiqué dans lequel elle maintient que Jenni Hermoso "ment dans toutes ses déclarations contre le président", avant de retirer ce même communiqué de son site internet. La RFEF a aussi indiqué que Pedro Rocha Junco, vice-président, assurerait l'intérim à la tête de la Fédération durant la suspension de son patron.

Marathon: Victor Kiplangat sacré à 23 ans Victor Kiplangat savoure son titre mondial Image: KEYSTONE/AP/Denes Erdos Victor Kiplangat a offert à l'Afrique son 12e titre mondial consécutif sur le marathon masculin. L'Ougandais, âgé de seulement 23 ans, s'est imposé en 2h08'53'' dimanche à Budapest. Seul Suisse engagé à la suite du forfait d'Adrian Lehmann, Simon Tesfay a abandonné après le 30e km. Vainqueur du marathon des Jeux du Commonwealth 2022, Victor Kiplangat a devancé de 19'' l'Israélien Maru Teferi (2e) et de 26'' l'Ethiopien Leul Gebresilase (3e) sur la Place des Héros. Il est le deuxième Ougandais à devenir champion du monde sur la distance mythique, dix ans après Stephen Kiprotich. Tout juste classé parmi les 100 meilleurs performeurs de l'histoire avec 2h05'09'', Victor Kiplangat s'est porté en tête peu après le 30e km en compagnie de Leul Gebresilase. Il a placé une accélération décisive après 38 km, Gebresilase craquant même dans les derniers hectomètres pour céder l'argent à Teferi. Simon Tesfay (38 ans) n'est pas allé au bout de sa première course disputée sous les couleurs helvétiques. Eligible pour représenter la Suisse depuis le 17 juin, le Zurichois d'origine érythréenne a jeté l'éponge après le 30e km alors qu'il accusait 9' de retard et n'était plus en mesure d'accrocher la limite olympique (2h08'10'').

Verstappen veut triompher sur ses terres Ditaji Kambundji s'envole vers la finale du 100 m haies Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La F1 reprend ce week-end aux Pays-Bas après un mois de trêve estivale. Le double champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) sera une nouvelle fois le grand favori devant son public. Le Néerlandais tentera de décrocher une neuvième victoire consécutive sur les bords de la Mer du Nord et personne ne semble en mesure de l'en empêcher, tant il a survolé les trois derniers mois de compétition. Verstappen, qui caracole en tête du classement provisoire du championnat du monde avec 125 points d'avance sur son coéquipier mexicain Sergio Pérez, est en effet intouchable en course grâce à son pilotage hors-pair mais aussi à la supériorité de sa monoplace. Pérez, qui a terminé sur le podium lors de trois des quatre derniers GP, a redressé la barre mais semble incapable de concurrencer son coéquipier. Il peut toutefois retarder le sacré annoncé de Verstappen s'il parvient à monter sur le podium encore plus régulièrement. La lutte derrière Red Bull s'annonce encore serrée ce week-end entre Fernando Alonso, qui était en léger recul sur les dernières courses au volant de son Aston Martin, les Mercedes et les Ferrari, voire les McLaren, qui ont connu un redressement spectaculaire depuis le début de l'été. Charles Leclerc, auteur de deux podiums en juillet, visera la continuité sur sa monoplace qui ne présentera aucune nouveauté aux Pays-Bas. Encore loin d'Alonso et Lewis Hamilton (Mercedes), qui sont au coude à coude pour la troisième place au championnat, le Monégasque essaiera de grappiller quelques points pour rester dans la course. Hamilton, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes, n'a plus qu'un point de retard sur Alonso et semble en mesure de s'emparer de la troisième place à Zandvoort, où il avait terminé deuxième l'année dernière.

Comme à Wimbledon, Stricker affronte Popyrin au 1er tour Stricket (� gauche) et Popyrin se retrouveront au 1er tour � New York lundi Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Issu des qualifications, Dominic Stricker (ATP 127) retrouvera Alexei Popyrin (ATP 40) lundi au 1er tour de l’US Open. Les deux hommes se sont déjà affrontés au 1er tour du dernier Wimbledon. Le gaucher bernois de 21 ans s'était imposé en cinq sets face à l'Australien sur le gazon londonien, où il était également parvenu à sortir des qualifications. Il avait alors cueilli son premier succès dans le cadre d'un tournoi du Grand Chelem. Cette victoire ne suffit toutefois pas à faire de Dominic Stricker le favori de ce duel, dont le vainqueur se frottera à Stefanos Tsitsipas (no 7) ou à Milos Raonic (ATP 339) au 2e tour. Alexei Popyrin (24 ans) tient la grande forme: titré sur terre battue à Umag - aux dépens d'un Stan Wawrinka certes fatigué en finale - dans la foulée de Wimbledon, il a ensuite atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati en tant que "lucky loser". Dominic Stricker n'a, lui, gagné qu'un seul des quatre matches qu'il a disputés depuis son 1er tour victorieux à Londres.

Bousculé, Usyk reste le roi des lourds Usyk reste le roi des lourds Image: KEYSTONE/AP/Czarek Sokolowski Oleksandr Usyk a conservé les titres WBA, IBF et WBO des lourds à l'issue d'un combat contre l'espoir britannique Daniel Dubois. L'Ukrainien a toutefois été mis en difficulté dans la nuit de samedi à dimanche à Wroclaw en Pologne. Annoncé comme le grandissime favori, le champion du monde de 36 ans aurait pu voir ses ceintures s'envoler lors d'un cinquième round où il s'est retrouvé à terre, le souffle coupé par un coup reçu au niveau de la ceinture. L'arbitre lui a accordé cinq minutes pour s'en remettre, une décision très commentée parmi les spécialistes du noble art. Et ce même arbitre a décidé d'arrêter le combat dans la neuvième reprise après un deuxième passage au sol de Dubois. Sur le ring du Stadion Tarczynski de Wroclaw, devant un public acquis à sa cause, le roi de la catégorie reine a dédié sa victoire à "(son) pays et l'armée ukrainienne", pour laquelle il s'était porté volontaire l'année dernière. Coup bas et scandale Comme à son habitude, le champion olympique 2012 avait fait de ce combat une tribune pour l'Ukraine, visible à son protège-dents et à ses chaussures aux couleurs bleu et jaune, et à l'hymne entonné à gorges déployées avant la grande explication. Le public et les téléspectateurs ont aussi eu le droit à un discours enregistré de Volodymyr Zelensky en prélude. "L'Ukraine se bat grâce à la force que vous allez voir, la force de notre peuple aussi puissant qu'Oleksandr Usyk", a notamment déclaré le président ukrainien. Daniel "Dynamite" Dubois a pourtant failli gâcher la démonstration. Le Londonien de 25 ans, à l'unisson de son camp, s'est montré très remonté contre les décisions arbitrales, notamment celle qui a permis à Usyk de recouvrer ses esprits, estimant qu'il s'agissait d'une attaque licite et non d'un coup bas. L'après-match s'est ainsi déroulé dans une ambiance tendue, l'équipe du Britannique criant au scandale. Dubois s'était présenté sur le ring avec la réputation d'un outsider puncheur, mais avec une expérience et des références bien plus maigres qu'Usyk, invaincu en 20 combats avant celui de samedi. Le duel avait été organisé, à la demande de la WBA, après l'échec des négociations pour mettre sur pied un combat d'unification face au Britannique Tyson Fury qui détient la ceinture WBC des lourds. Usyk avait conquis les trois ceintures en septembre 2021 face au tenant Anthony Joshua, avant de les conserver lors d'une revanche organisée en août 2022.

Super League: Lausanne-Sport à domicile contre Winterthour Deux rencontres comptant pour la 5e journée de Super League se disputeront aujourd'hui à partir de 16h30. Côté romand, le Lausanne-Sport recevra Winterthour. Ce duel devrait être assez serré, les deux clubs ayant récolté chacun 4 points depuis le début du championnat. Il y aura peut-être des ouvertures pour les Vaudois, car les banlieusards zurichois affichent la moins bonne défense de la Ligue, avec 11 buts encaissés, tout comme Yverdon. L'autre match mettra aux prises Grasshopper (4 points) et Lucerne (5), soit aussi deux équipes qui n'ont gagné qu'une fois cette saison.

Le sélectionneur espagnol regrette le comportement de Rubiales Luis Rubiales avait refus Image: KEYSTONE/EPA/RFEF HANDOUT Le sélectionneur de l'équipe féminine espagnole de football Jorge Vilda a déclaré samedi qu'il regrettait le "comportement inapproprié" de Luis Rubiales. Ce dernier est accusé d'agression sexuelle. "Je regrette que la victoire du football féminin ait été ternie par le comportement inapproprié que notre plus haut dirigeant jusqu'alors, Luis Rubiales, a montré et a lui-même reconnu", a dit pour la première fois le sélectionneur dans un communiqué remis à l'agence EFE et repris en soirée par plusieurs médias espagnols. Samedi, six membres de l'encadrement de la sélection féminine espagnole de football ont annoncé avoir présenté leur démission, après le baiser forcé du président de la fédération espagnole Luis Rubiales sur la joueuse Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du monde, laissant le sélectionneur Jorge Vilda sans adjoints. Luis Rubiales a été suspendu provisoirement, pour une durée initiale de 90 jours, par la FIFA, a décidé samedi la Fédération internationale de football. Vendredi, M. Rubiales avait refusé de démissionner lors de l'assemblée générale extraordinaire de la RFEF. Le patron du football espagnol, en poste depuis 2018, avait dénoncé le "faux féminisme" qui "ne cherche pas la vérité" et a fustigé une "tentative d'assassinat social". Il avait affirmé que le baiser était "réciproque" et "consenti" et qu'il avait obtenu la permission de le faire. Peu après, les joueuses espagnoles avaient annoncé leur refus de retourner en sélection tant que les dirigeants actuels seront maintenus. Dans un communiqué, Jenni Hermoso avait indiqué s'être "sentie vulnérable et victime d'une agression, d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement" de sa part.