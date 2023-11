Fin de la Conference League pour Lugano +++ Stricker atteint les demis

Conference League: Lugano battu et éliminé Mattia Croci-Torti en Norvège: frigorifié et battu Image: KEYSTONE/TI-PRESS Les illusions européennes de Lugano se sont évaporées dans le froid norvégien. Les Tessinois se sont inclinés 5-2 sur la pelouse de Bodö/Glimt lors de la 5e journée de Conference League. Cette défaite ne laisse plus aucun espoir aux hommes de Mattia Croci-Torti de terminer à l'une des deux premières places du groupe D, occupées par Bruges et Bodö/Glimt. Après avoir pourtant été dangereux à plusieurs reprises, les bianconeri ont été surpris à la 40e sur la réussite de Pellegrino. Les Norvégiens ont ajouté le numéro deux par Fet à la 52e. Ensuite, le match est devenu une sorte de début de soirée portes ouvertes. Les buts tessinois ont été inscrits par Celar (69e/3-1) et Babic (86e/4-2). Lugano pourra quand même un peu regretter ne pas avoir su concrétiser ses occasions quand le score était encore de 0-0.

Next Gen Finals: Dominic Stricker dans le dernier carré Dominic Stricker: cap sur les demi-finales des Next Gen Finals Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dominic Stricker a atteint comme l'an dernier le dernier carré des Next Gen Finals. A Jeddah, le Bernois a certes perdu son dernier match de groupe, mais il a gagné le set qui était nécessaire. Dans le groupe vert, Stricker (ATP 94) s'est incliné face au Français Arthur Fils (ATP 36), qui a ainsi remporté un troisième succès en Arabie saoudite. Il s'est imposé 4-2 3-4 (3/7) 4-2 4-3 (7/5) en 1h44 face au Suisse. Celui-ci, malgré deux défaites en trois matches, est qualifié grâce à un meilleur set-average que les Italiens Flavio Cobolli et Luca Nardi. Fils s'est montré plus adroit et dominateur, notamment dans les moments cruciaux. Il a notamment su bien résister au lourd service de son adversaire avec de bonnes variations dans son jeu, qui lui ont permis de le breaker à trois reprises. Vendredi, Dominic Stricker jouera sa demi-finale contre le vainqueur du groupe rouge, qui sera déterminé en soirée.

Pierluigi Tami: "Aucune raison de rompre le contrat de Murat Yakin" Le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami, soutient Murat Yakin. En tout cas, jusqu'au printemps prochain. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Pressé par la proximité du tirage au sort ce samedi à Hambourg de la phase finale de l’Euro 2024, l’Association Suisse de Football (ASF) a confirmé mardi Murat Yakin à son poste de sélectionneur. Pierluigi Tami évoque le pourquoi de cette décision. "Il n’y avait aucune raison de rompre le contrat de Murat Yakin. Comme il n’y en aucune de le prolonger aujourd’hui", explique le directeur des équipes nationales. On rappellera que le contrat du Bâlois, qui courait jusqu’au 31 décembre, a été automatiquement reconduit jusqu’à l’été prochain après la qualification de l’équipe de Suisse pour la phase finale de l’Euro 2024. Pierluigi Tami souligne que tout est ouvert quant à la finalisation d’un nouveau contrat avec le sélectionneur.Il n’exclut pas ainsi que le sujet soit abordé au printemps déjà. "Murat Yakin a fait son autocritique. Il a présenté un plan très clair pour l’avenir qui concerne le cadre et le staff, poursuit Pierluigi Tami. Nous sommes prêts à le soutenir dans les directions qu’il entend prendre." Le directeur des équipes nationales précise qu’aucun contact n’a été noué avec Urs Fischer ou Lucien Favre avant les discussions menées ces derniers jours avec Murat Yakin. Vincent Cavin sur le départ Murat Yakin devra, ainsi, œuvrer avec un nouvel assistant en raison du départ annoncé de Vincent Cavin. Le Vaudois a annoncé à l’ASF son intention de répondre positivement à une offre du Lausanne-Sport qui lui propose la place de directeur sportif. Sa succession sera, l’espère Pierluigi Tami, réglée d’ici la fin de l’année. Devant la presse, Pierluigi Tami est, bien sûr, revenu sur les relations pour le moins tourmentées entre Murat Yakin et son capitaine Granit Xhaka. "Les deux hommes se sont parlés après les critiques émises par Granit au soir du match de Pristina, explique-t-il. Ils m’assurent qu’ils veulent faire cause commune." "Le choix de l'entraîneur ne leur appartient pas" Seulement, Granit Xhaka a rappelé lors de l’ultime rassemblement qu’il n’évoluait pas en sélection à son poste de prédilection, en no 6 devant la défense. "Il est normal que l’on ne soit pas à 100 % sur la même ligne que l’entraîneur, glisse Pierluigi Tami. Cela vaut pour tous les joueurs, pas seulement pour Granit !" Le directeur national est toutefois convaincu que tous les joueurs tirent à la même corde que leur entraîneur. Il précise toutefois que les cadres de l’équipe n’ont pas été impliqués dans la décision de maintenir Murat Yakin à son poste. "Le choix de l’entraîneur ne leur appartient pas", lâche-t-il. Enfin, Pierluigi Tami s’inscrit en faux contre l’interprétation des critiques qu’il a formulées au soir de la défaite en Roumanie. Non, il n’a pas voulu scier la branche sur laquelle Murat Yakin est assis. "Mes critiques ont été interprétées de manière trop négative, dit-il. J’étais seulement déçu par notre fin de campagne. Mais les joueurs et l’entraîneur l’étaient aussi."

Les sprinters à la fête pour le Grand départ à Lille Les sprinters devraient être à la fête lors de deux des trois premières étapes du Tour de France 2025. Image: KEYSTONE/EPA PAP Le grand départ du Tour de France 2025, à Lille, fera la part belle aux sprinters, qui devraient se disputer le premier maillot jaune, selon le parcours des premières étapes dévoilé jeudi à Lille. La première étape, une boucle de 185 km autour de Lille le 5 juillet 2025, et la troisième, longue de 172 km entre Valenciennes et Dunkerque, devraient sourire aux spécialistes de la dernière ligne droite, après une tendance aux étapes inaugurales vallonnées ces dernières années. "Ce sera la première fois depuis une demi-douzaine d'années qu'un sprinter pourra s'emparer du premier maillot jaune", a souligné Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, lors de la présentation du grand départ. Les puncheurs pourront quant à eux s'affronter sur la deuxième étape, entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer (209 km), avec deux difficultés répertoriées dans les dix derniers kilomètres, la côte de Saint-Etienne-au-Mont (900 m à 11%) puis celle d'Outreau (800 m à 8,8%). Les favoris du classement général devront déjà être sur leurs gardes dans le final, "absolument redoutable" selon Christian Prudhomme. Ce grand départ, le premier en France depuis 2021, sera le cinquième dans les Hauts-de-France après Lille, déjà, à deux reprises (1960, 1994), Roubaix en 1969 et Dunkerque en 2001. Le parcours de ces premières étapes évitera cependant les légendaires pavés de Paris-Roubaix, pourtant empruntés par la Grande boucle en 2010, 2014, 2018 et lors du dernier passage du Tour de France dans le Nord, en 2022. Le Tour de France quittera les Hauts-de-France le 8 juillet, lors de la 4e étape au départ d'Amiens, pour une destination qui n'a pas encore été dévoilée.

L'Argentine toujours en tête, la Suisse rétrogade au 18e rang Les piètres performances des Suisses ces dernières semaines se payent par un recul au classement mondial. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'Argentine championne du monde en titre occupe toujours la première place du classement FIFA publié jeudi. La Suisse recule de la 14e à la 18e place. La France est deuxième et l'Angleterre, qui a chassé du podium le Brésil (5e), passe au troisième rang. En gagnant en qualifications au Mondial 2026 au Maracana (1-0), les partenaires de Lionel Messi ont fait reculer la "Seleçao" et gardé leur avance sur la France, leur adversaire en finale à Doha (3-3, 4-2 tab) il y a presque un an. Les "Bleus" n'avaient de toutes façons pas réussi à battre la Grèce (2-2) lors des matches de novembre, alors qu'il leur fallait faire mieux que l'"Albiceleste" pour la doubler au classement. A deux jours du tirage au sort de l'Euro, cinq des six têtes de série occupent le top 10 (Belgique, Portugal et Espagne en plus de la France et de l'Angleterre), seule l'Allemagne, pays hôte, recule à la 16e place, après avoir perdu ses deux derniers matches amicaux, contre la Turquie (3-2) et l'Autriche (2-0). La Suisse a payé ses piètres résultats lors des trois derniers matches de qualification pour l'Euro 2024 contre Israël (1-1), le Kosovo (1-1) et la Roumanie (1-0).

Les Young Boys prolongent le contrat de Joël Monteiro Joël Monteiro s'impose toujours plus aux Young Boys. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Young a prolongé le contrat de son attaquant Joël Monteiro (24 ans) jusqu'à l'été 2026. Le Lusitano-Suisse né en Valais joue depuis la saison 2021-2022 pour le club bernois. En 64 matches officiels, il a inscrit huit buts et a réalisé six passes décisives. Pour la saison en cours, Monteiro a été aligné à l'occasion de treize matches (4 buts).

Douze stars de six disciplines sportives nommées Marco Odermatt, sportif suisse de l'année en 2021 et 2022, est à nouveau présent dans la liste des nommés. Image: Keystone/AFP/CHARLY TRIBALLEAU Les Sports Awards couronnant les meilleurs sportives et sportifs suisses de l'année seront décernés le dimanche 10 décembre à Zurich. Les douze finalistes (6 femmes, 6 hommes) sont désormais connus. Les douze sportives et sportifs nommés sont représentatifs de six disciplines sportives où l'athlétisme (Mujinga Kambundji, lauréate sortante) et le ski alpin (avec Marco Odermatt, lauréat sortant) se taillent la part du lion avec respectivement quatre et trois nominations. Odermatt pourrait ainsi se voir attribuer pour la troisième fois de suite l'Award du sportif suisse de l'année. Le double vainqueur du classement général de la Coupe du monde sera défié par le décathlonien Simon Ehammer, le lutteur Samuel Giger, le spécialiste des haies basses Jason Joseph, le skieur acrobatique Andri Ragettli et l'inusable vététiste Nino Schurter. Chez les dames, Mujinga Kambundji, sacrée sportive de l'année en 2019 et 2022, n'est pas la seule en lice déjà couronnée par le passé. Lara Gut-Behrami avait été titrée il y a sept ans déjà. Outre ce duo, Jasmine Flury (ski alpin), Mathilde Gremaud (ski freestyle), Marlen Reusser (cyclisme) et la soeur cadette de Mujinga, Ditaji Kambundji (athlétisme) seront en compétition pour l'Award. Les distinctions seront remises dans le cadre d'un show TV à Zurich. Lors de l'émission diffusée en direct dans les trois régions (dès 20h05 sur RTS 2), les téléspectateurs pourront voter pour leurs sportif/sportive préférés. La présélection des douze nommés a été faite sur la base des votes des sportifs d'élite suisse et des médias spécialisés. La période prise en compte pour établir le choix des présélectionnés s'étendait du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Le choix des sportifs d'élite et des médias compte pour deux tiers dans l'attribution des voix, le dernier tiers sera celui des téléspectateurs votants.

Los Angeles et Fiala tombent devant Washington Alex Ovechkin affole Kevin Fiala (à droite) et la défense des Kings. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Fin de série pour Los Angeles ! Après cinq succès de rang, les Kings de Kevin Fiala se sont inclinés 2-1 sur leur glace devant Washington. Le Saint-Gallois et ses coéquipiers ont séché devant le brio de Charlie Lindgren, le gardien no 2 des Capitals. Le portier a détourné 37 tirs, dont 4 de Fiala. On rappellera que le Saint-Gallois est le meilleur compteur suisse de la saison avec ses 20 points (6 buts/14 assists). Les Kings présentent un bilan très largement positif pour leur campagne de novembre avec neuf victoires contre trois défaites. Troisièmes de la Pacific Division, ils possèdent ainsi un matelas confortable de huit points sur la barre.

Le doux rêve d'une revanche pour le Servette FC La venue jeudi de la Roma pour le compte de la Ligue Europa et le déplacement à Berne dimanche pour le choc de la Super League contre les Young Boys: le Servette FC s’apprête à vivre 3 jours de folie. Assurés d’une présence sur la scène européenne après la trêve hivernale à moins d’une stupéfiante métamorphose du Sheriff Tiraspol, les Grenat peuvent aborder la rencontre contre la Roma l’esprit libre. "Mais avec l’ambition de faire un résultat, lâche René Weiler. Dans un stade plein face à une grande équipe, il nous revient de faire le travail même si le match de Berne est bien sûr dans un coin de ma tête." "Une leçon à Rome" L’entraîneur et ses joueurs veulent en premier lieu effacer le souvenir du 4-0 du match aller à l’Olimpico où le Servette FC était apparu bien trop "léger". "Nous avons pris une leçon à Rome, concède René Weiler. Nous avions offert trop d’espaces. Mais je suis conscient qu’il est difficile de bien défendre face à une équipe qui possède tant de talent sur le plan individuel." Jeudi soir, les Grenat seront ainsi, selon toute vraisemblance, confrontés au duo formé par Romelu Lukaku et par Paolo Dybala qui a réussi une véritable démonstration dimanche lors du succès 3-1 devant l’Udinese. Tout indique que Jose Mourinho alignera pratiquement son équipe-type pour gagner le plus largement possible afin de combler les trois buts d’écart qui séparent les Romains du Slavia Prague dans ce groupe G. C’est, en effet, la différence de buts qui devraient départager les Tchèques et les Italiens dans la lutte pour la première place, synonyme d’accès direct en huitième de finale sans passer par un tour contre le troisième d’un groupe de la Ligue des Champions. Soigner la note artistique Pour sa part, le Servette FC sera reversé en Conférence League dès jeudi soir s’il fait aussi bien que le Sheriff Tiraspol qui recevra le Slavia Prague. Au pire, la qualification des Grenat sera officialisée le 14 décembre dans la mesure où personne ne peut imaginer comment les Moldaves pourraient éviter la défaite à Rome. Le Servette FC a en quelque sorte classé l’affaire avec le succès 2-1 obtenu sur le fil il y a trois semaines face au Sheriff. Il lui reste maintenant à soigner la note artistique pour les deux dernières rencontres contre les Romains et les Pragois. Jeudi soir, René Weiler sera privé de Joël Mall, qui ne rejouera pas avant janvier, de Bradley Mazikou, de David Douline et d’Enzo Crivelli. Avec ces absences et la proximité du choc contre les Young Boys, René Weiler peut réserver des surprises dans ses choix pour le onze de départ. Mais le Zurichois aimerait que les séries vertueuses du Servette FC - sept victoires de rang en Super League et neuf matches sans défaite toutes compétitions confondues depuis le 4-0 de Rome du 5 octobre - se prolongent le plus longtemps possible. "Je vois nos progrès. Nous jouons de manière plus compacte. Il y a plus de solidarité dans l’équipe, plus de créativité aussi, se félicite-t-il. Face à la Roma, le public peut nous pousser vers l’exploit." Pourquoi pas vers une septième victoire sur la scène européenne contre une équipe de l'un des cinq grands championnats après celles obtenues contre Liverpool en 1971, l’Athletic Bilbao en 1977, Nancy en 1978, Sochaux en 1980, Saragosse et Hertha Berlin en 2001.

Les Lakers pris dans la spirale des défaites La chute des Rapperswil-Jona Lakers est brutale après deux années passées au sommet. Les inquiétudes sont de mise au bord du lac de Zurich. La crise, c'est quand après une claque 6-1 contre Lugano, ni l'entraîneur ni un joueur ne vient se présenter devant les médias. La crise, c'est quand la direction se réunit après la fin du match dans la salle de l'entraîneur et déambule ensuite avec des mines sévères dans le vestiaire. La crise, c'est quand les supporters commencent à siffler au dernier tiers-temps. La crise, c'est quand l'équipe encaisse comme des juniors quatre buts de la même manière suite à une longue passe. Les Rapperswil-Jona Lakers ont rempli tous ces points avec "bravoure" en ce mardi soir hivernal. Comme le monde dans la patrie du cirque Knie est plus paisible qu'à Zurich, Berne ou Lausanne, la crise est, certes, violente mais seulement légère. Aucune trace de vacarme, de rage, pas de séance d'entraînement de punition devant les médias ou aucun ultimatum. Une effronterie pour les spectateurs C'est le directeur sportif qui s'est expliqué à la place des joueurs ou des entraîneurs. "Je veux d'abord leur rendre la vie plus légère", s'est excusé Janick Steinmann. "Ils doivent maintenant s'aérer la tête, je veux leur donner un break." Seul la TV a péage MySports a pu recueillir les impressions d'un joueur et celui-ci s'est exprimé sans ambage. "Ce fut une effronterie pour les spectateurs", a lâché le défenseur David Aebischer, présent sur la glace lors de trois buts adverses. Steinmann ne veut encore rien savoir d'une atmosphère de crise. "Nous avons une bonne ambiance au sein de l'équipe, mais c'est logique, c'est maintenant plus tendu." Le fait est que ce qui marchait comme dans un rêve ces deux dernières années, ne fonctionne plus du tout avec le même personnel. Après la douzième défaite au cours des quinze derniers matches, les Lakers sont tombés à l'avant-dernière place. Les play-off ne sont plus que vaguement visibles qu'avec des jumelles. Inquiétude extrême "Aujourd'hui, les nombreuses défaites et l'inquiétude sont extrêmement palpables", souligne le directeur sportif. Alors que les Lakers avaient jusque-là de la peine à se créer des chances de buts, des erreurs défensives lourdes sont apparues. Le plus fou, c'est qu'en Ligue des champions, les Saint-Gallois ont montré la voie à suivre. Dans les matches de poules, ils ont battu le tenant du titre Tappara Tampere et en huitièmes de finale, ils ont éliminé sur le score total de 7-2, le vainqueur de la qualification Adler Mannheim. Le brillant parcours européen est peut-être aussi une partie du problème. Et la présence de quatre joueurs à l'infirmerie a mis l'équipe sur les gencives. Toutefois, la liste des blessés se vide même s'il reste plus que le très important chef de la défense Emil Djuse. Le Suédois est en train de revenir. La qualité de ses passes fera le plus grand bien au compartiment offensif bien à la peine. Le staff d'entraîneurs autour de Stefan Hedlund n'est actuellement pas un thème de discussions. Steinmann est persuadé qu'ils ont travaillé dans le bon sens. Le problème serait surtout d'ordre mental. C'est pourquoi on essaie d'éviter de mettre de la pression sur les acteurs. Au bord de l'Obersee, on veut relever le défi de ne pas succomber à l'habitude de la branche et de faire de l'entraîneur le bouc émissaire comme ce fut dernièrement le cas à Kloten.

Young Boys: deux belles histoires Le parcours européen des Young Boys raconte de belles histoires. Celles notamment d’Anthony Racioppi et de Loris Benito, deux hommes qui étaient pratiquement à la rue il y a deux ans à peine. Remplaçant en Ligue 2 à Dijon en novembre 2021, Anthony Racioppi a, ainsi, tout d’abord été préféré à David von Ballmoos dans le rôle de no 1 avant de figurer dans le cadre de l’équipe nationale. A 24 ans, l’ancien gardien de l’équipe de Suisse M21 évolue désormais dans la cour des grands grâce notamment à la qualité de son jeu au pied. Même s’il prend parfois un malin plaisir à jouer avec les nerfs des supporters bernois avec notamment sa relance pleine axe trop risquée mardi soir en début de match, Anthony Racioppi permet à ses défenseurs d’évoluer un cran plus haut avec cette faculté de s’immiscer très loin de sa cage dans le jeu de passe de ses coéquipiers. Troisième pour la première fois Loris Benito n’hésite, ainsi, jamais à solliciter son gardien en dehors de la surface pour provoquer le surnombre qui déjoue le pressing de l’adversaire. Comme Anthony Racioppi, l’Argovien de 31 ans a tenu un rôle déterminant dans cette campagne en Ligue des Champions des Young Boys que l’on peut juger comme réussie dans la mesure où elle est la première qui trouvera un prolongement après l’hiver, En 2018 et en 2021, les Bernois n’avaient pas échappé à la quatrième et dernière place du groupe. La troisième arrachée mardi soir à l’Etoile Rouge leur offrira un repêchage en Europa League avec la promesse de vivre des jeudis soir exaltants. A l’automne 2021, Loris Benito avait choisi de résilier sa dernière année de contrat avec Bordeaux. Une relation "compliquée" avec Vladimir Petkovic et l’impression que la nouvelle gouvernance pouvait mener le club dans le mur ont sans doute dicté ce choix fort. "J’aurais bien voulu prolonger ma carrière à l’étranger", souffle cependant celui qui avait vécu plus jeune une expérience bien difficile à Benfica. Il osait toutefois ensuite en janvier 2022 le pari du FC Sion pour un bail de six mois qui ne lui a pas laissé un souvenir impérissable. Son retour ensuite à Berne ne fut également pas couronné de succès dans un premier temps dans la mesure où il a dû le plus souvent de se contenter d’un rôle de doublure d’Ulisses Garcia sur le flanc gauche de la défense. La succession de Cédric Zesiger Mais cet été, le départ de Cédric Zesiger à Wolfsburg a tout changé pour Loris Benito. "Le club n’a pas cherché à recruter un défenseur central pour remplacer Cédric, dit-il. L’idée était de me refixer dans l'axe. Steve von Bergen s’est souvenu que l’on avait parfois fait la paire ensemble lors de mon premier passage aux Young Boys." Le directeur sportif et Raphaël Wicky ont toutefois dû attendre un bon mois pour juger de la pertinence de leur choix en raison de la blessure de Garcia qui a contraint Benito à débuter la saison comme latéral gauche. Ce n’est qu’à Haïfa le 23 août, lors du barrage aller contre le Maccabi que Raphaël Wicky pouvait associer pour la première fois Loris Benito et Mohamed Camara en défense centrale. Le Valaisan avait trouvé son binôme, quitte à laisser Aurèle Amenda sur le banc, lequel cet été avait été l’objet de bien des sollicitations de la part de clubs étrangers. Mais comme avec la préférence accordée à Anthony Racioppi aux dépens de David von Ballmoos, Raphaël Wicky ne fait pas de sentiment. Et pour l’instant, le Valaisan n’a-t-il pas fait tout juste ?

Guerdat: "J'ai encore beaucoup à apprendre" A 41 ans, Steve Guerdat affiche l'un des plus beaux palmarès du sport équestre mondial. Homme de valeurs, il n'en finit jamais d'apprendre. "Qu'est-ce que cela signifie d'être un modèle pour les plus jeunes? Ça veut dire que je vieillis", s'amuse le cavalier jurassien en ouverture de la conférence de presse du CHI de Genève (6-10 décembre à Palexpo), organisée mercredi dans un hôtel genevois. "Ce n'est pas quelque chose que je recherche. J'essaie juste d'être moi-même et de m'épanouir avec mes chevaux. Mais ça fait plaisir de savoir que certains me suivent sur cette route que je trouve saine", poursuit-il. "Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est de me dire que je suis resté le même", alors qu'il a connu la gloire d'un sacre olympique individuel il y a 11 ans déjà à Londres avec le regretté Nino des Buissonnets. "Ça fait également plaisir d'être une source d'inspiration", souffle-t-il. Si Steve Guerdat inspire les plus jeunes cavaliers de saut d'obstacles, il n'en garde pas moins l'âme d'un novice. "Je ne me sens pas toujours au niveau. J'ai parfois l'impression d'être un enfant", concède-t-il. "Par exemple, la semaine dernière, je ne voulais rater sous aucun prétexte les premiers pas du nouveau cheval de Marcus Ehning", explique-t-il. Les qualités exceptionnelles de Dynamix "J'ai aussi des modèles. J'ai encore beaucoup à apprendre", assure Steve Guerdat. Son apprentissage se poursuit notamment avec sa jument Dynamix de Belhême, sur laquelle il est devenu champion d'Europe individuel en septembre à Milan. "Elle possède des qualités athlétiques exceptionnelles", savoure-t-il. "On l'a avec nous depuis cinq ans, on la connaît par cœur. Elle est très attachante, ce qui n'est pas toujours le cas des cracks. C'est une jument dont on tombe amoureux au premier regard. C'est un pur bonheur de travailler chaque jour avec une telle bête", précise-t-il. Le médaillé de bronze des Jeux équestres mondiaux 2018 en individuel ne s'attendait pourtant pas à vivre de tels succès dès cette année avec cette jument. "Les championnats d'Europe devaient surtout constituer pour elle une étape avant les JO de Paris 2024. Elle a 10 ans, et est selon moi encore en pleine formation", souligne-t-il. Un grand moment Steve Guerdat juge d'ailleurs Dynamix largement perfectible. "Si le titre olympique se jouait ce week-end, je ne ferais sûrement pas partie des candidats à l'or, lâche-t-il. "On doit encore beaucoup travailler sa vitesse sur les parcours plus courts, comme c'est le cas du barrage en vigueur aux JO. Il faut alors être capable d'aller très vite." Le double champion d'Europe par équipes œuvre chaque jour afin de rendre Dynamix encore plus performant dans ce domaine. "On travaille à la maison sur des obstacles de 30-40 cm de haut. Mais la réalité de la piste se retrouve seulement lors des concours", rappelle-t-il. Et le prochain concours, c'est le CHI de Genève qui démarre mercredi prochain. "Je me réjouis de présenter Dynamix au public de Genève depuis que j'ai décroché mon titre européen. Entrer sur cette piste, c'est toujours un grand moment", sourit Steve Guerdat, qui montera Dynamix lors d'un Grand Prix dominical qu'il a déjà gagné à trois reprises à Palexpo. Le Jurassien visera forcément la victoire dans ce Grand Prix, tout comme le vendredi soir lors de la prestigieuse finale du Top 10. "Je monterai Venard, le chouchou de notre écurie, pour cette finale du Top 10. C'est avec lui que j'estime que mes chances sont les plus grandes dans cette épreuve" qu'il a déjà remportée deux fois (2010 et 2018). Le partage Si Steve Guerdat parle forcément plus de ses deux meilleures montures, il n'en oublie jamais les autres. "Tous les chevaux finissent par vous apporter quelque chose. Ils émergent au fur et à mesure", explique celui qui fonctionne surtout au feeling avec ses chevaux. "J'aime faire les choses naturellement. Je marche aux sentiments avec mes chevaux, je suis à leur écoute", souligne-t-il. "L'important est de comprendre quand ton cheval a besoin d'en faire plus ou d'en faire moins pour être en forme le jour J. Je n'aime pas que notre métier soit trop professionnalisé. Je veux surtout partager des moments privilégiés avec les chevaux."

Berne s'installe solidement dans le top 6 Berne a battu Davos 3-2 dans la capitale Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Berne a signé sa 4e victoire de rang en National League. A domicile, les joueurs de la capitale ont dominé Davos 3-2 et confortent leur 5e place. Le début de match a mis en lumière la trop grande fougue des Davosiens. Après 86 secondes, Enzo Guebey a dû rejoindre les vestiaires pour une charge à la bande. Sur le jeu de puissance de cinq minutes qui a suivi, les Bernois ont frappé deux fois par Knight et Nemeth. Même si Davos est revenu par Nussbaumer (21e), Knight a pu redonner deux longueurs d'avance aux Ours (37e). Les Grisons ont mis toutes leurs forces dans la bataille en fin de match, mais ils n'ont pas réussi à égaliser. Cette victoire bernoise pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour Dominik Kahun. Le top scorer allemand a dû quitter ses coéquipiers à la fin du tiers initial après une charge contre la tête non sanctionnée de Dahlbeck.

JO 2030: la Suisse recalée par le CIO Le Parlement du sport suisse avait plébiscité le projet des JO pour 2030, mais le CIO a recalé la Suisse Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Suisse n'a pas convaincu le CIO pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030. L'instance a décidé de ne pas entamer la phase de dialogue avec la candidature suisse. La candidature française est plébiscitée, alors que la Suède, candidate elle aussi, se retrouve dans une situation identique à la Suisse. Cette décision négative du CIO intervient cinq jours après celle unanime du Parlement du sport suisse de faire avancer les projets olympiques pour 2030. L'instance basée à Lausanne n'a pas été convaincue par l'idée de Jeux décentralisés, avec des sites de compétition existants et répartis sur tout le territoire. La Suède et la France ont également présenté un projet pour 2030. Et finalement seule cette dernière a reçu le feu vert du CIO pour entrer dans la phase de dialogue. Ainsi, six ans seulement après les JO de Paris en 2024, la France obtient également les Jeux d'hiver. Après la décision du CIO prise à Paris, l'acceptation en juillet prochain ne semble plus être qu'une formalité. Une chance en 2038? Pour la Suisse, c'est un nouveau chapitre de candidatures olympiques ratées. Après avoir accueilli deux fois les Jeux d'hiver en 1928 et 1948 (les deux fois à St-Moritz), la Suisse a tenté à plusieurs reprises de présenter sa candidature au cours des dernières décennies, mais plusieurs d'entre elles ont échoué dans les urnes. Ce n'est pas le cas cette fois. Selon une étude de faisabilité, deux tiers de la population suisse sont favorables au projet actuel. La Suisse n'a pas non plus été retenue pour l'année 2034, envisagée comme alternative. La candidature américaine de Salt Lake City est la seule à être retenue par le CIO. Le rêve d'organiser des JO d'hiver en Suisse n'est toutefois pas totalement abandonné. Le CIO a accordé à la Suisse un droit de préférence pour 2038, au cas où elle se porterait à nouveau candidate. L'instance n'a pas précisé ce que cela signifiait exactement.