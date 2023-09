Fin de saison pour Küng ++ Genève-Servette recrute

Elvedi prolonge jusqu'en 2027 à Mönchengladbach Nico Elvedi � l'ouvrage lors du dernier Suisse - Andorre. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'international suisse Nico Elvedi a prolongé son contrat avec le Borussia Mönchengladbach jusqu'en juin 2027. Des rumeurs de départ ont circulé à propos d'Elvedi au cours de l'été. Finalement, le Zurichois de 26 ans n'a pas pu quitter la Bundesliga. Désormais il est lié sur le long terme avec le club dont il défend les couleurs depuis huit ans. "J'ai reçu ma chance à 19 ans et j'ai pu me développer pour devenir un joueur de Bundesliga et également un international", relève l'ancien joueur du FC Zurich dans un communiqué du club.

Genève-Servette engage le Finlandais Haapala Henrik Haapala avait �volu� avec Lugano en 2028-2019. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Genève-Servette a engagé un septième joueur étranger. Il s'agit du Finlandais Henrik Haapala (29 ans), qui a signé un contrat pour les 15 prochains matches soit jusqu'au 24 octobre. Henrik Haapala a terminé sixième meilleur compteur de la saison régulière du championnat finlandais la saison dernière avec Ilves Tampere. Il a marqué 47 points (15 buts, 32 assists) en 47 matches. Haapala avait déjà évolué en Suisse du côté de Lugano au cours de la saison 2018-2019 (21 matches/15 points). Dans un premier temps, il pourra compenser l'absence du défenseur suédois Theodor Lennström, qui, blessé au bas du corps, n'a toujours pas joué en Championnat. Le champion de Suisse doit également composer avec la blessure de son stratège Tanner Richard.

Saison terminée pour Stefan Küng Stefan K�ng, ici au Tour de France, doit mettre un terme � sa saison. Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE La saison de Stefan Küng est terminée. Son équipe Groupama-FDJ l'a annoncé au lendemain de sa chute spectaculaire au cours du contre-la-montre des Championnats d'Europe à Drenthe (NED). Le Thurgovien était rentré dans une barrière après une trentaine de minutes de course alors qu'il avait pratiquement assuré une médaille. Visiblement, le rouleur helvétique n'a pas vu que la barrière empiétait sur la route à un certain endroit. Il avait terminé la course à la 11e place, le visage en sang et l'avant de son casque détruit. Transporté à l'hôpital local, il pourra regagner la Suisse aujourd'hui. Il souffre d'une commotion cérébrale sans complications, d'une fracture de l'os molaire et d'une fracture de la main ne nécessitant pas d'intervention chirurgicale immédiate. Sa saison est donc terminée pour le Thurgovien.

Inter Miami: Messi sort à la 37e minute face à Toronto Lionel Messi (� droite) avait paru h�sitant dans son jeu avant de sortir. Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Déjà absent lors du précédent match de son équipe de Miami, Lionel Messi est sorti à la 37e minute de jeu mercredi face à Toronto, mais son entraîneur s'est voulu rassurant sur son état de santé. Samedi, Messi avait assisté depuis le banc de touche à la défaite 5-2 de Miami face à Atlanta United, la première dans le championnat nord-américain de football (MLS) de l'équipe floridienne depuis l'arrivée du no 10 argentin dans ses rangs. L'entraîneur de l'Inter Miami Gerardo "Tata" Martino avait alors déclaré que le joueur souffrait d'une "fatigue musculaire". Messi a semblé mal à l'aise mercredi et s'est déplacé avec précaution avant de remettre son brassard de capitaine à son coéquipier DeAndre Yedlin et de quitter le terrain, ce qui n'a pas empêché son club de finalement l'emporter 4-0 contre Toronto. A peine trois minutes avant la sortie de Messi, c'était son ancien coéquipier au Barça, Jordi Alba, qui avait dû quitter le terrain. Lui aussi était absent lors de la défaite de Miami face à Atlanta samedi. L'entraîneur de Miami Gerardo Martino a ensuite déclaré que les deux joueurs seraient absents pour le derby de Floride contre Orlando dimanche, et que leur participation à la finale de l'US Open Cup la semaine prochaine était incertaine.

Simone Biles disputera ses sixièmes Mondiaux Simone Biles disputera ses 6es championnats du monde � la fin du mois � Anvers Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Simone Biles disputera bel et bien ses sixièmes championnats du monde, un record pour une gymnaste américaine, dès le 30 septembre à Anvers. La superstar de la discipline fait partie de la sélection officialisée mercredi par la Fédération américaine. Désormais âgée de 26 ans, mariée depuis ce printemps à un joueur de football américain, Simone Biles effectuera un retour très attendu sur la scène internationale dans la ville où elle avait décroché le premier de ses cinq titres mondiaux au concours général il y a tout juste dix ans. Elle avait craqué sur le plan mental aux JO 2021. L'Américaine, dont le grand objectif est Paris 2024, peut réaliser un exploit historique à Anvers si elle y remporte ne serait-ce qu'une médaille. Elle deviendrait la gymnaste la plus titrée de l'histoire, à égalité avec l'ex-Soviétique Larissa Latynina, avec un total de 32 médailles cumulées aux Jeux et aux Mondiaux. Sunisa Lee, championne olympique du concours général à Tokyo, ne sera en revanche pas présente en Belgique pour des raisons de santé. L'équipe féminine américaine sera complétée par trois gymnastes titrées dans le concours par équipe des Mondiaux 2022, Shilese Jones, Leanne Wong and Skye Blakely, ainsi que Joscelyn Roberson.

Le Fire écrasé 3-0 à Columbus, Shaqiri expulsé Shaqiri (ici face � Vancouver en ao�t) a �t� expuls� mercredi face � Columbus Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Le Fire de Xherdan Shaqiri est au plus mal. Chicago s'est incliné 3-0 en MLS mercredi à Columbus, où le Bâlois a été expulsé à la 67e minute alors que le score était acquis depuis la... 23e après un hat-trick du Colombien Cucho Hernandez. Chicago en est ainsi à six matches sans victoire, dont cinq défaites. Le Fire, 11e de la Conférence Est à trois points de la dernière place qualificative pour les play-off, n'a pas trouvé le chemin des filets au cours de ses 493 dernières minutes de jeu en championnat, soit plus de cinq matches entiers. Xherdan Shaqiri, dont le dernier but en MLS remonte à la mi-juillet, n'a donc pas terminé cette partie au terme de laquelle Columbus a décroché son ticket pour les play-off. L'international a été exclu du terrain après un tacle trop appuyé, après avoir été averti une première fois à la 44e pour une première faute grossière.

Servette à pleines dents dans la Coupe d'Europe René Weiler et les Servettiens mordront ce jeudi à 18h45 à pleines dents cette rencontre "historique" de Ligue Europa contre le Slavia Prague. "La pression ? Lorsque nous avons le bonheur de disputer le premier match en phase de poules de l’histoire du club, elle n’existe pas !" Le message de Weiler est clair. Porté par près de 20'000 spectateurs, le Servette FC entend déjouer les pronostics face à un adversaire qui a cueilli 22 points sur 24 dans son championnat et qui a disputé les quarts de finale de l’Europa League en 2021 et de la Conference League en 2022. "Nous aurons en face de nous une équipe très physique et en pleine confiance. Mais je crois en nos chances, affirme René Weiler. Je sens l’équipe en progrès. Je la crois capable d’agir et ne pas être simplement dans la réaction. Nous avons aussi le devoir de montrer quelque chose au public." Un public, même s'il n'est pas - encore ? - habité par la même ferveur que celui du Wankdorf mardi soir, qui avait joué pleinement son rôle devant Genk et les Glasgow Rangers. Un nouveau système Samedi lors du succès 4-1 à Bulle en Coupe de Suisse, René Weiler avait dessiné une équipe en 4-2-3-1 avec Alexis Antunes en soutien direct de Chris Bedia dans un rôle de 9,5. Tout indique que le Zurichois reconduira le même système et les mêmes hommes face au Slavia Prague. "Je perçois le potentiel de mes joueurs. Je constate aussi que certains, aussi, n’ont pas le niveau qu’ils devraient avoir", glisse-t-il sans doute à l’adresse de Nicolas Vouilloz et de Jérémy Guillemenot. Le défenseur n’a pas été convoqué pour le match de jeudi alors que l’attaquant, la recrue phare du mercato, se retrouve désormais au bout du banc des remplaçants. Les deux anciens internationaux M21 risquent de rester encore longtemps dans la bordure avec un entraîneur qui revendique toute liberté dans ses choix même s’ils vont à l’encontre de deux joueurs formés au club. Jérémy Frick no 1 Genevois jusqu’au bout des ongles au même titre que Vouilloz et Guillemenot, Jérémy Frick retrouvera, en revanche, sa place de titulaire dans la cage. Blessé lors du match retour à Genk, le capitaine n’a, à entendre René Weiler, jamais eu à douter sur son statut malgré l’intérim jugé réussi de Joël Mall. Même si les bookmakers placent le Slavia Prague à la deuxième place du groupe derrière la Roma mais devant le Sheriff Tiraspol et le Servette FC, le rappel d’un passé plus ou moins lointain autorise un certain optimisme. En 2016, René Weiler, alors à la tête d’Anderlecht, avait éliminé le Slavia en barrage de l’Europa League. Quinze ans plus tôt, le Servette FC, qui était dirigé par Lucien Favre, avait sorti les Pragois au premier tour de la Coupe de l’UEFA grâce à une victoire 1-0 dans un match aller à Genève suivi par seulement 5286 spectateurs. Ce jeudi, ils seront quatre fois plus nombreux avec le secret espoir de vivre un scénario identique à celui du 20 septembre 2021 qui avait parfaitement lancé la dernière grande campagne européenne du Servette FC.

Ligue des champions: le Bayern gagne un match spectaculaire La joie d'Harry Kane apr�s son penalty Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich a remporté le choc de la soirée en Ligue des champions. Dans le groupe A, les Bavarois ont battu Manchester United 4-3 au terme d'un match spectaculaire. Les Red Devils, qui avaient fait un bon début de rencontre, ont été plombés par une grossière erreur de leur gardien Onana. Le Camerounais laissait échapper une frappe anodine de Sané (28e) pour donner l'avantage au Bayern. Les champions d'Allemagne doublaient la mise peu après grâce à Gnabry (32e). Hojlund a redonné un bref espoir aux Mancuniens (49e), car Kane a transformé peu après un penalty (53e) accordé par la VAR. Ensuite, le Bayern a failli plusieurs fois saler l'addition. La phase finale a été un peu folle avec un doublé de Casemiro pour les visiteurs (88e/95e) entrecoupé par une réussite de Tel (91e). Arsenal en démonstration Pour son retour dans la compétition après sept ans d'absence, Arsenal a frappé fort. Dans le groupe B, les Gunners ont largement dominé le PSV Eindhoven 4-0 avec des buts de Saka (8e), Trossard (20e), Jesus (38e) et Odegaard (70e). Le FC Séville, avec Djibril Sow jusqu'à la 63e, a dû se contenter d'un décevant 1-1 face à Lens. Dans le groupe D, la Real Sociedad et l'Inter Milan ont partagé l'enjeu 1-1. Les Basques ont ouvert le score par Mendez (4e), les nerazzurri égalisant par Martinez (87e). Yann Sommer a livré un bon match dans le but de l'Inter. Le RB Salzbourg a pour sa part battu Benfica 2-0 à Lisbonne.

Ligue des champions: le Real Madrid gagne à la 94e Jude Belliingham a marqu� le but d�cisif � la 94e Image: KEYSTONE/EPA/Rodrigo Jimenez Le Real Madrid a peiné pour battre Union Berlin 1-0 lors de la 1re journée de la Ligue des champions. Les Espagnols ont dû attendre la 94e et un but heureux de Bellingham pour passer l'épaule. Urs Fischer peut l'avoir mauvaise. L'entraîneur zurichois a failli réussir sa première en Ligue des champions avec Union Berlin, qui a longtemps tenu le 0-0 au Santiago Bernabeu. Les Allemands, néophytes à ce niveau, ont beaucoup subi, notamment en seconde période. Mais ils ont su faire le dos rond, grâce à une solide organisation défensive et une solidarité de tous les instants. Il leur a aussi fallu une bonne dose de réussite, comme sur les essais de Rodrygo (51e) et Joselu (63e) qui ont fini sur le poteau. Mais comme souvent, le Real a trouvé les ressources pour arracher la victoire au bout des arrêts de jeu. Dans le groupe A à Istanbul, Galatasaray et le FC Copenhague se sont séparés sur un nul 2-2. Les visiteurs ont mené après des réussites d'Elyounoussi (35e) et Goncalves (58e). Les Danois ont évolué à dix dès la 73e, ce qui a fini par leur coûter cher. Les Turcs ont sauvé un point grâce à Boey (86e) et Tete (88e).

Chrono du CE: Bissegger 2e, Küng au tapis Une m�daille qui fait plaisir pour Stefan Bissegger Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT PERRY Tenant du titre, Stefan Bissegger a décroché la médaille d'argent lors du contre-la-montre du championnat d'Europe à Emmen, aux Pays-Bas. Stefan Küng a lui chuté et a fini en sang au 11e rang. Les deux Thurgoviens ont donc connu un sort opposé. Bissegger, qui était parti avec prudence, a terminé fort, ce qui lui a permis de chiper la médaille d'argent au Belge Wout van Aert pour... 22 centièmes. La course a été écrasée par le jeune Anglais Joshua Tarling (19 ans), qui a devancé Bissegger de 42 secondes. Alors qu'une place sur le podium lui semblait promise, Küng est tombé dans une barrière de manière assez incompréhensible. Il a ainsi ruiné ses chances de médaille.

Contre-la-montre: troisième titre européen pour Marlen Reusser Belle victoire pour Marlen Reusser Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marlen Reusser s'est offert un joli cadeau d'anniversaire le jour de ses 32 ans. La Bernoise est devenue pour la troisième fois consécutive championne d'Europe du contre-la-montre. La rouleuse suisse a largement dominé la course sur un parcours plat de 29,5 km à Emmen, aux Pays-Bas. Elle s'est imposée avec 43 secondes d'avance sur l'Anglaise Anna Henderson et 44 sur l'Autrichienne Christina Schweinberger. Marlen Reusser - qui a roulé à 49,82 km/h de moyenne, a ainsi pris une belle revanche après son étonnant abandon lors du chrono des Mondiaux en Ecosse en août, quand elle avait craqué psychologiquement. "C'est très spécial de gagner pour la troisième fois de suite, je suis très contente d'autant que c'est mon anniversaire. Le parcours m'a bien convenu avec ces longues lignes droites, ce n'était pas trop technique", a déclaré la Suissesse au micro de la télévision.

Perisic blessé, sa saison compromise Le Croate Ivan Perisic pourrait manquer toute la saison. Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic L'ailier international croate Ivan Perisic s'est gravement blessé à un genou durant un entraînement et devra être opéré, a annoncé mercredi son club Tottenham. Une indisponibilité pour le reste de la saison 2023/2024 est envisagée. Le vice-champion du monde 2018 a été victime d'une blessure au ligament croisé antérieur du genou droit à l'entraînement, a précisé le club du nord de Londres. Il va devoir subir une opération et "devrait être indisponible pour le reste de la saison", ont fait savoir les Spurs, deuxièmes du championnat à deux points du leader, Manchester City. L'ailier gauche croate de 34 ans, ancien de Wolfsburg et l'Inter Milan notamment, est entré en jeu lors des cinq premières journées de Premier League.

McLaren prolonge avec Oscar Piastri L'Australien Oscar Piastri a convaincu les dirigeants de McLaren. Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT L'écurie de Formule 1 McLaren s'est liée pour le long terme avec Oscar Piastri. L'Australien de 22 ans a signé un contrat avec l'équipe britannique valable jusqu'à fin 2026. Ainsi, Piastri possède désormais le deuxième contrat de pilote le plus long après celui de Max Verstappen dont le terme est 2028. Son coéquipier canadien Lando Norris est lié avec McLaren jusqu'à la fin 2025. Piastri avait encore un contrat valable avec l'écurie britannique en 2024, l'équipe l'avait révélé lors de la guerre des contrats qui l'avait opposé à Alpine. L'été dernier, les deux écuries se prévalaient d'un contrat valable avec l'espoir australien pour la saison suivante. Piastri dispute sa première saison en Formule 1. Son meilleur résultat est une quatrième place lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il occupe le 11e rang du Championnat du monde des conducteurs avec 42 points.

Marcelino l'entraîneur de Marseille absent à Amsterdam L'avenier de Marcelino � Marseille semble scell�. Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE Marcelino, l'entraîneur espagnol de l'Olympique de Marseille, sera absent pour le match du club olympien sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa. De plus, il devrait rapidement être officiellement remplacé dans ses fonctions, a-t-on appris mercredi d'une source proche du dossier. Selon cette source, Marcelino, arrivé cet été pour remplacer le Croate Igor Tudor et très critiqué par les supporters, devrait être remplacé pour un intérim d'une durée indéterminée par un duo associant Pancho Abardonado, ancien joueur de l'OM, actuellement membre du staff du coach espagnol, et David Friio, le directeur sportif du club. Mais seul Abardonado devrait prendre place sur le banc jeudi à Amsterdam.