Fin de série pour Atlanta ++ La pépite romande du ski est patiente

Fin de série pour Atlanta Kawhi Leonard (2) échappe à Dejounte Murray (à gauche) et à Jalen Johnson. Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Sans Clint Capela blessé à la hanche, Atlanta n’a pas réussi la passe de cinq. Après quatre victoires de rang, les Hawks se sont inclinés 149-144 à domicile face aux Clippers. Auteur de 36 points, dont 11 dans l’ultime quarter, Kawhi Leonard a été le grand artisan du succès de la franchise de Los Angeles qui a conclu de la plus belle des manières un long "road trip" de 13 jours riche de 7 matches. Le 21 sur 35 derrière la ligne des 3 points a été l’une des autres raisons de la victoire des Clippers. Clint Capela devra observer un repos d’une semaine. Le Genevois souffre d’une élongation de l’abducteur. Il s’est soumis à une IRM dimanche au lendemain du match contre Golden State. Titularisé à 47 reprises cette saison, Clint Capela avait signé un double double lors de six de ses sept derniers matches.

Malorie Blanc ne veut pas sauter les étapes Double médaillée d'or (Super-G et combiné), en argent en descente, Malorie Blanc a réussi ses Mondiaux juniors à Châtel. La Valaisanne de 20 ans savoure sans penser trop loin. Elle aurait pu repartir des Portes du Soleil avec trois titres dans ses bagages ou imiter Corinne Suter en 2014 avec un doublé descente/Super-G, mais l'Autrichienne Victoria Olivier a devancé la skieuse d'Ayent d'un centième en descente. "Je me suis réjoui de cette deuxième place, raconte la jeune athlète lors d'une interview avec l'agence Keystone-ATS. C'était un mélange de frustration et une envie de faire mieux. C'est d'ailleurs ce que j'ai cherché à faire lendemain en Super-G." La membre du ski-club d'Anzère a non seulement fait mieux en allant chercher l'or après l'argent, mais elle a mis tout le monde d'accord en s'imposant avec 0''47 d'avance sur l'Autrichienne Viktoria Bürgler. "Avec le recul, je ne pense pas que j'aurais fait une telle course en Super-G si j'avais gagné l'or en descente la veille", analyse-t-elle. Le bon apprentissage de la Coupe d'Europe Ce succès lui a également permis de fêter un deuxième titre en combiné par équipe avec Anuk Brändli. La Valaisanne a fait le Super-G et la Grisonne a complété l'affaire par une solide manche de slalom. "Honnêtement je n'ai pas fait grand-chose, c'est Anuk qui a fait le plus dur", tempère Malorie Blanc avec humilité. Quelques jours avant les Mondiaux juniors, Malorie Blanc avait obtenu son premier podium en Coupe d'Europe. La Valaisanne se sentait donc parfaitement à l'aise à Châtel. "Il y avait pas mal d'attentes, mais j'ai cherché à dédramatiser, confie-t-elle. Il faisait dix degrés, mais je n'ai jamais vu une piste aussi bien préparée. Il n'y avait aucune trace." Auréolée de son titre en Super-G, la jeune spécialiste de vitesse est automatiquement invitée pour les finales de Coupe du monde à Saalbach. Mais Malorie Blanc ne sait pas encore si elle pourra aller se frotter aux meilleures skieuses de la planète. "Parce qu'il y a les finales de Coupe d'Europe en même temps, explique-t-elle. Et suivant comment ça se passe en cette fin de saison, il peut y avoir une place fixe en Coupe du monde à la clef. Ce sont les entraîneurs qui décideront ce qui est le mieux." Présente en Coupe du monde à Crans? Mais avant de penser aux finales, Malorie Blanc va se rendre à La Thuile dans le Val d'Aoste et rejoindre ensuite Crans-Montana pour les épreuves de Coupe d'Europe. Et celles de Coupe du monde qui suivent sur le Haut-Plateau? Car les nombreuses blessures au sein de l'équipe de Suisse de vitesse pourraient ouvrir des portes aux jeunes. "Là encore il s'agira d'en discuter avec les coaches, précise-t-elle. Il y a effectivement des places qui se sont libérées pour des raisons peu réjouissantes. Mais j'aimerais avant tout mériter ma place, pas l'obtenir à cause des blessures de mes coéquipières." Une chose est sûre, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Coupe du monde, Malorie Blanc pourra compter sur le soutien de ses proches. "Crans, c'est la maison même s'il existe une rivalité avec Anzère, conclut-elle. Il y aura une ambiance valaisanne incroyable."

Manchester City bat Brentford et se rapproche de Liverpool Phil Foden s'est fait l'auteur d'un triplé contre Brentford. Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Un triplé de Phil Foden a rapproché Manchester City à deux points du leader Liverpool, lundi à Brentford (3-1) en clôture de la 23e journée. Cette cinquième victoire d'affilée est d'autant plus porteuse d'espoir pour les Citizens, qui évoluaient sans Manuel Akanji remplaçant, qu'ils comptent un match en retard. Les triples tenants du titre comptent 49 points, comme Arsenal (3e) qui a battu Liverpool (1er, 51 pts) la veille, mais ils disposent d'un match en retard à disputer le 20 février, encore contre Brentford, une cartouche supplémentaire par rapport à la concurrence. Dans leur stade, les "Bees" (Abeilles) ont pourtant piqué en premier grâce à leur homme en forme, le Français Neal Maupay, parti dans le dos de la défense sur un six-mètres de son gardien Mark Flekken et vainqueur de son face à face avec Ederson (21e, 0-1). Il s'agit du cinquième but en cinq matches, toutes compétitions confondues, en 2024 pour l'attaquant prêté par Everton, la meilleure série de l'ancien Niçois et Stéphanois depuis son arrivée en Angleterre en 2017. Mais un triplé de Phil Foden (45e+3, 53e, 70e), a renversé la situation et réduit à néant les multiples parades effectuées par Flekken. Le gardien néerlandais s'est d'abord incliné sur le 17e tir mancunien de la première période, le dixième cadré, puis un centre de Kevin De Bruyne repris de la tête par Foden, avant le "hat-trick" de l'attaquant de 23 ans, servi par Erling Haaland. Les Citizens lavent au passage l'affront de la saison dernière, Brentford étant la seule équipe à les avoir battus deux fois à l'aller et au retour. Brentford est quinzième, trois points seulement au-dessus de la zone de relégation, après avoir subi sa septième défaite en huit matches.

Le patron de Red Bull visé par une enquête interne Christian Horner est lié au succès de Max Vertsappen. Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Le Britannique Christian Horner, directeur de l'écurie de Formule 1 Red Bull, fait l'objet d'une enquête commandée par l'équipe, a annoncé lundi un porte-parole de la structure. Un journal néerlandais rapporte qu'il est accusé en interne de "comportement inapproprié". Cité par le quotidien De Telegraaf, Horner indique qu'il "rejette totalement ces allégations", qui n'ont pas été spécifiées à ce stade. "Après avoir pris connaissance de certaines allégations récentes, l'entreprise a lancé une enquête indépendante", a déclaré un porte-parole de Red Bull, cité par l'agence de presse britannique Press Association. "Cette procédure, qui est déjà en cours, est menée par un avocat spécialisé extérieur (à Red Bull, NDLR). L'entreprise prend ces questions très au sérieux et l'enquête sera achevée dès que possible. Il ne serait pas approprié de faire d'autres commentaires à ce stade", a-t-il ajouté. Horner, 50 ans, est le directeur de l'écurie autrichienne basée à Milton Keynes (Royaume-Uni) depuis son apparition dans le paddock de la Formule 1 en 2005. Sous sa houlette, Red Bull a remporté sept titres de champion du monde des pilotes, quatre pour l'Allemand Sebastian Vettel (de 2010 à 2013) et trois pour le Néerlandais Max Verstappen (de 2021 à 2023), ainsi que six couronnes mondiales des constructeurs (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 et 2023). Red Bull, qui doit présenter sa nouvelle monoplace le 15 février prochain en vue du début de saison prévu le 2 mars à Bahreïn, a écrasé la concurrence l'année dernière en remportant 21 des 22 Grands Prix de la saison.

Dani Alves jugé pour viol à Barcelone Le Brésilien Dani Alves devant la cour. Image: KEYSTONE/AP/Alberto Estevez Ancienne star du Barça et du PSG, le Brésilien Dani Alves est jugé depuis lundi à Barcelone pour le viol en décembre 2022 d'une jeune femme, dont l'identité est protégée par la justice. Séparée de l'ex-international de 40 ans par un paravent afin d'éviter toute confrontation visuelle, la plaignante a été entendue durant plus d'une heure par le tribunal. Une audition à huis clos dont le contenu n'a pas été rendu public. Sa voix a par ailleurs été modifiée et son visage pixelisé sur l'enregistrement, destiné à l'usage exclusif des juges, au cas où il viendrait à fuiter. Suscitant une grande attention médiatique, ce procès, qui reprendra mardi et doit durer jusqu'à mercredi, est suivi sur place par des dizaines de journalistes. Assis au premier rang, surveillé de près par un policier, Alves, chemise blanche et jean bleu, est resté silencieux durant l'audience, le visage fermé. En détention provisoire depuis plus d'un an, le footballeur, qui conteste les faits, est accusé d'avoir violé cette jeune femme dans les toilettes d'un carré VIP de la discothèque Sutton de Barcelone, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Le parquet réclame neuf ans de prison à son encontre, ainsi que le versement de 150'000 euros à la jeune femme et 10 ans de liberté surveillée à l'issue de son incarcération. Selon l'acte d'accusation, le joueur, qui passait alors quelques jours de vacances à Barcelone après le Mondial au Qatar, se trouvait dans cette discothèque avec un ami. Après avoir offert du champagne à la plaignante, à sa cousine et à une amie, il l'aurait invitée à l'accompagner dans une pièce attenante comportant des toilettes, ce qu'elle ne savait pas. "Elle ne dort plus" Alves aurait eu alors une "attitude violente" envers la jeune femme, qu'il aurait contrainte à avoir des relations sexuelles, toujours selon le parquet. "La victime lui a demandé à plusieurs reprises (...) de la laisser partir, disant qu'elle voulait s'en aller, mais l'accusé l'en a empêché", peut-on encore lire dans l'acte d'accusation, qui décrit une "situation d'angoisse et de terreur" pour la jeune femme. Une version corroborée lundi par l'amie de la plaignante qui a expliqué qu'Alves était "extrêmement collant" ce soir-là. Elle a ensuite fondu en larmes devant le tribunal en évoquant comment la plaignante "pleurait désespérément" et voulait quitter les lieux, après être sortie des toilettes, en disant qu'Alves lui avait fait "beaucoup de mal". Selon le ministère public, la plaignante souffre d'un "stress post-traumatique d'intensité globalement élevée". "Elle ne dort pas, a commencé à prendre des antidépresseurs, (...) sort à peine de chez elle", a confirmé sa cousine devant le tribunal. Changement de versions Depuis le début de l'affaire, Dani Alves, qui doit être entendu mercredi par le tribunal, a changé plusieurs fois de version, allant jusqu'à dire dans une vidéo début janvier qu'il n'avait jamais rencontré la plaignante. Il s'était ensuite justifié en affirmant qu'il ne voulait pas mettre en péril son mariage, avant de finir par reconnaître qu'il avait eu avec la jeune femme une relation sexuelle, mais qu'elle était consentie. La justice espagnole a refusé à plusieurs reprises sa remise en liberté, mettant en avant un "risque élevé de fuite" du joueur au Brésil, pays qui n'extrade en général pas ses ressortissants. Les avocats d'Alves ont par ailleurs tenté de parvenir à un accord avec la plaignante avant le début du procès, comme l'a reconnu fin novembre l'avocate de cette dernière. Un tel accord, évoqué encore ces derniers jours, aurait pu permettre au joueur d'être condamné à une peine moins lourde en échange de la reconnaissance de sa culpabilité et d'une indemnisation de la victime. Footballeur parmi les plus titrés de l'histoire, Dani Alves a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016, où il a remporté 23 trophées. Le joueur, qui a aussi évolué à Séville (Espagne) ou encore à la Juventus de Turin (Italie), jouait dans le club mexicain des Pumas au moment de son incarcération en janvier 2022. Ce club, avec lequel il était sous contrat jusqu'à la fin de la saison dernière, l'avait alors immédiatement licencié.

Aucune chance pour Waltert en Roumanie Simona Waltert a été balayée en Roumanie. Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET A l'occasion du 1er tour du tournoi WTA de Cluj-Napoca en Roumanie, Simona Waltert a été sortie rapidement par la Russe Anna Blinkova. Waltert (WTA 175) s'est inclinée contre la tête de série no 3 Anna Blinkova (WTA 51) en seulement 70 minutes sur le score de 3-6 0-6. La Grisonne de 23 ans n'a tenu l'échange qu'en début de match jusqu'à 3-3. Elle n'a remporté qu'un seul de ses huit jeux de service. Waltert avait accédé au tableau principal du tournoi de Transylvanie grâce à deux succès convaincants en qualification. Comme l'an dernier à la même époque, elle avait atteint la finale d'un tournoi ITF bien doté, elle va perdre environ 20 places au classement mondial.

Petra Vlhova a été opérée en Valais Petra Vlhova évacuée après sa grave chute Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca La Slovaque Petra Vlhova (28 ans) a été opérée lundi au genou droit. L'intervention, pratiquée par le Dr Olivier Siegrist, a eu lieu à l'hôpital du Valais. Petra Vlhova s'était blessée lors du géant de Jasna le 20 janvier. La championne olympique 2022 du slalom s'était rompu le ligament croisé antérieur du genou. Il a fallu attendre que celui-ci désenfle avant de pouvoir l'opérer. "L'opération a été un succès. Petra se sent bien et tout se passe selon le plan pour sa réhabilitation", a indiqué dans un communiqué Mauro Pini, chef coach de la Slovaque.

Coupe du monde: fin de saison pour Sofia Goggia Fin de saison pour Sofia Goggia Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA L'Italienne Sofia Goggia (31 ans) s'est sérieusement blessée lors d'un entraînement à Temu dans la province de Brescia, selon la Gazzetta dello Sport. Sa saison est annoncée comme terminée. Selon les premières informations, la spécialiste de vitesse aurait été victime d'une double fracture tibia-péroné. Elle a été transportée par hélicoptère dans un hôpital de Milan. Sofia Goggia est actuellement en tête du classement de la descente, qu'elle a gagné lors des trois dernières saisons et quatre fois au total. Cet hiver, elle a remporté la descente de Zauchensee et le super-G de St-Moritz. Elle compte 24 succès en Coupe du monde et a été championne olympique de descente en 2018.

Hong Kong: bisbille autour d'un match amical Lionel Messi n'a pas jou Image: KEYSTONE/AP/Louise Delmotte L'organisateur du match amical de l'Inter Miami à Hong Kong s'était engagé à faire jouer Lionel Messi au moins 45 minutes. L'absence de l'Argentin a suscité la fureur du public. Le capitaine de l'équipe d'Argentine championne du monde, qui souffre officiellement d'une élongation des ischio-jambiers, est resté sur le banc de touche pendant toute la durée du match amical remporté 4-1 contre une sélection de Hong Kong dimanche. Son forfait a provoqué la colère des 38'323 spectateurs qui avaient payé au minimum 125 dollars (115 euros), et dans de nombreux cas cinq fois plus, pour voir leur idole en action. Les chants "remboursez !" et les hurlements sont allés crescendo jusqu'au coup de sifflet final quand l'Anglais David Beckham, copropriétaire du club de Miami, a été noyé sous les huées lorsqu'il a tenté de remercier la foule. Le gouvernement de Hong Kong a publié deux déclarations consécutives dimanche soir. Il s'est déclaré "extrêmement déçu" et a menacé de retirer 1,9 million d'euros de financement public à l'organisateur de l'événement, Tatler Asia, un média spécialisé dans la mode de luxe et le style de vie. "L'une des principales conditions de notre accord de financement avec Tatler Asia était que Messi participe au match pendant au moins 45 minutes, sous réserve de considérations liées à la condition physique et à la sécurité", a déclaré Kevin Yeung, Secrétaire à la culture, aux sports et au tourisme de Hong Kong, lors d'une conférence de presse lundi. "Hier, avant le début du match, l'organisateur Tatler Asia a réaffirmé que Messi allait jouer en deuxième mi-temps", a-t-il expliqué.

La finale à New York, le tournoi débutera à Mexico Le Stade Aztèque avait été le théâtre du triomphe du Brésil contre l'Italie en finale de la Coupe du monde 1970. Image: KEYSTONE/AP/Carlo Fumagalli La finale de la Coupe du monde masculine 2026, qui regroupera pour la première fois 48 équipes et sera co-organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, se déroulera à New York le 19 juillet. L'annonce a été faite par la FIFA dimanche. La cérémonie et le match d'ouverture auront lieu dans l'historique stade Azteca de Mexico le 11 juin. "L'expérience des fans va être incroyable", a promis le patron de la FIFA Gianni Infantino, auteur, en veste à capuche beige et baskets blanches, de l'annonce lors d'une cérémonie télévisée depuis Miami. L'Italo-Suisse espère "6 millions de supporters" et "6 milliards de téléspectateurs" pour un tournoi plus imposant que jamais. Le format de la compétition a été élargi à 48 équipes, contre 32 depuis 1998, pour un total de 104 matches répartis entre 16 stades déjà révélés en 2022: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphie, Miami et New York aux Etats-Unis; Mexico, Guadalajara et Monterrey au Mexique; Toronto et Vancouver au Canada. Le MetLife Stadium, hôte des équipes de football américain des New York Jets et Giants, situé précisément à East Rutherford dans le New Jersey (à l'ouest de Manhattan), a donc été préféré à Dallas et Los Angeles, autres villes pressenties pour accueillir la finale. Demies à Dallas et Atlanta L'Azteca, coeur battant du passionné football mexicain, sera lui le premier stade de l'histoire à avoir les honneurs de l'ouverture de la compétition pour la troisième fois, après 1970 et 1986, éditions qui aboutirent respectivement, dans la même enceinte, aux sacres du Brésil de Pelé et de l'Argentine de Maradona. Les demi-finales de la prochaine Coupe du monde auront lieu à Dallas et à Atlanta, a encore révélé la FIFA, lors de sa cérémonie en présence d'invités de tous horizons: l'humoriste et comédien Kevin Hart, le rappeur canadien Drake, la vedette Kim Kardashian, ou encore l'ancien champion du monde brésilien Cafu. Le Canada jouera son premier match à Toronto le 12 juin et les Etats-Unis à Los Angeles au SoFi Stadium le même jour, avant de jouer sa deuxième rencontre à Seattle. Le match pour la troisième place aura lieu à Miami, où la FIFA a installé des bureaux et où se produit depuis l'an passé la superstar Lionel Messi à l'Inter Miami. L'Argentin, âgé de 36 ans, vainqueur de la précédente édition au Qatar en décembre 2022, n'a pas fermé la porte à une présence en 2026. En attendant, Messi est déjà attendu lors de la Copa America, disputée cette année aux Etats-Unis du 20 juin au 16 juillet, sorte de "pré-Mondial" pour le pays-hôte à deux ans de la grande échéance. Les 48 équipes de la compétition en 2026 seront réparties en douze groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accèderont aux seizièmes de finale, allongeant d'une étape la phase à élimination directe, qui démarrait jusqu'ici aux huitièmes de finale. Ce prochain Mondial doit être celui de tous les records commerciaux pour la FIFA, alors que la manne du tournoi masculin représente l'essentiel des revenus qu'elle redistribue ensuite à ses 211 fédérations membres.

Premier League: Arsenal bat le leader Liverpool et se replace Martinelli inscrit le 2-1 Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Arsenal a préservé ses chances dans la course au titre en Premier League. Dans le choc de la 23e journée, les Gunners ont battu le leader Liverpool 3-1. Saka (14e) a ouvert le score pour Arsenal avant l'égalisation heureuse des visiteurs sur un autogoal de Gabriel (45e). Les Londoniens ont repris l'avantage par Martinelli (67e) qui profitait d'une grosse mésentente entre van Dijk et Alisson. Trossard a assuré le succès des Gunners (92e). Ce n'est que la deuxième défaite des Reds cette saison en championnat. Au classement, Liverpool reste en tête avec 51 points. Arsenal suit à deux longueurs alors que Manchester City est à cinq points, mais avec deux matches joués de moins.

Saut: Deschwanden troisième à Willingen Belle prestation pour Gregor Deschwanden Image: KEYSTONE/EPA Gregor Deschwanden a signé le deuxième podium de sa carrière en Coupe du monde. Le sauteur lucernois a pris la troisième place du concours dominical de Willingen. Le Suisse a effectué des sauts à 145 et 152 m, effaçant sa déception de la veille (24e). Il n'a été battu que par l'Allemand Andreas Wellinger (139/149 m) et le Japonais Ryoyo Kobayashi (144,5/146 m). Contrairement à la veille, où seul Deschwanden était arrivé en finale, les trois Suisses en lice ont donc cette fois réussi à se qualifier pour un deuxième saut. Remo Imhof, 11e après la manche initiale, a reculé pour finir 20e (133/129,5 m). Killian Peier (129/131,5 m) a lui pris le 22e rang. Simon Ammann ne s'est pour sa part pas aligné.

Les Zurich Lions mettent Fribourg-Gottéron à 4 points Le Zurichois Denis Hollenstein a inscrit le 2-2 contre Ambri-Piotta. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Vainqueurs 5-4 d'un match animé contre Ambri-Piotta, les Zurich Lions comptent désormais 4 points d'avance sur Fribourg-Gottéron en tête de National League à sept matches de la fin de la qualification Les Zurichois ont battu les Léventins pour la troisième fois de la saison. Le leader s'est imposé après avoir mené 5-2 alors que le topscorer d'Ambri-Piotta, Michael Spacek a réussi un doublé. Davos reste également totalement concerné par la course au top 6. Après leur victoire décrochée à la dernière minute sur la glace de Lugano samedi (1-0), les Grisons n'ont laissé aucune chance aux Rapperswil-Jona Lakers dimanche, battus 4-0. Ils sont désormais septièmes du classement avec trois points de retard sur Lugano, sixième, mais avec deux matches de moins.

Super League: Servette poursuit sa belle série Une nouvelle victoire pour Servette Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette a poursuivi sa belle série d'invincibilité en Super League en dominant le Stade Lausanne-Ouchy 3-1 lors de la 22e journée. Les Grenat n'ont pas perdu depuis 15 matches de championnat. Face à une lanterne rouge en panne de confiance, les Genevois n'ont pas eu besoin de forcer outre mesure leur talent. Les visiteurs leur ont en effet offert deux buts en début de rencontre en perdant des ballons dans l'axe devant leur surface. Cela a permis à Crivelli (11e) et Ondua (13e) de mettre leur équipe sur orbite. Bolla a ensuite salé l'addition (59e) avant la réduction du score signée Ajdini (64e). Mais cela n'a pas remis en question l'issue de la rencontre. Lucerne a pour sa part battu Saint-Gall 1-0 grâce à une réussite de Klidje (72e). Les Brodeurs ont ainsi concédé un troisième revers consécutif.