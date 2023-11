Fluminense titré ++ Niederreiter en feu

Boca Juniors en était pour sa part à sa douzième finale, avec six victoires et désormais autant de défaites, à un succès du record détenu un autre club argentin, l'Independiente (7 victoires en 7 finales).

Cette finale a permis de voir de vieilles connaissances européennes telles l'ancien buteur de Naples et du PSG Edinson Cavani (36 ans) côté Boca Juniors et le multi titré défenseur ancien du Real Madrid Marcelo (35 ans) côté Fluminense. Les deux ont été remplacés en seconde période.

Le latéral droit péruvien Luis Advincula a égalisé à la 73e d'un superbe tir enroulé du gauche depuis l'extérieur de la surface, puis John Kennedy a marqué le but de la victoire brésilienne en prolongation (99e) avant d'être exclu pour avoir trop fêté son but avec les supporters.

Un autre Suisse a brillé, il s'agit de Philipp Kurashev. L'attaquant des Chicago Blackhawks a obtenu la troisième étoile lors de la victoire de son club 5-2 sur les Florida Panthers, Le joueur aux racines russes a inscrit un but et délivré deux passes. Il en est à 4 points en autant de rencontres.

Au cours d'une partie hachée par un vent fort et des épisodes pluvieux (deux interruptions d'une dizaine de minutes), Pegula a été la plus solide, breakant Gauff (19 ans) à six reprises.

Lausanne a été plus heureux dans l'exécution des tirs au but puisqu'ils se sont imposés 3-2 sur la glace des Zurich Lions. Un succès qui permet aux Vaudois de retrouver une place dans le top 6. La colonie finlandaise du Lausanne HC a été efficace avec des buts de Salomäki et de Suomela. Lors de la fusillade, Rochette et Riat ont marqué.

Fribourg-Gottéron traverse vraiment un moment de moins bien. Les joueurs de Christian Dubé ont été incapables de se débarrasser de Langnau au cours des 65 minutes de jeu. Malgré un doublé de leur attaquant suédois Marcus Sörensen, les Fribourgeois ont été rejoints sur un but du champion olympique finlandais Maenalanen à 78'' du terme du temps réglementaire. Dans la série des douze tirs au but, seul Flavio Schmutz a trouvé l'ouverture.

Terrible désillusion pour les Genevois. Ils tenaient là leur match référence et ils ont été crucifiés par un but de Grégory Hofmann après 21 secondes de prolongation. Après une première période bien mièvre, les joueurs de Jan Cadieux ont sans doute réalisé leur meilleur tiers-temps de la saison. La statistique de 22-5 aux tirs parle mieux que mille mots pour définir la domination genevoise. Sans un Leonardo Genoni au sommet de son art, Zoug serait reparti des Vernets battu dans le temps réglementaire. Il est juste aussi de dire que lors de la première période c'est son vis-à-vis Robert Mayer qui a maintenu ses couleurs à flot.

Des réussites de Bedia (4e) et du capitaine Rouiller (62e) ont permis aux Servettiens de mettre fin à l'invincibilité du FCZ, qui durait depuis le début du championnat. Les visiteurs ont mérité leur victoire, manoeuvrant de manière plus cohérente que leurs décevants adversaires, qui ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Jamais encore Servette n'avait réussi à aligner cinq succès de suite en Super League. L'expulsion de Stevanovic à la 89e a toutefois jeté une ombre sur la soirée des visiteurs.

Endurance: quatrième titre mondial pour Sébastien Buemi

Un nouveau titre pour Buemi et Toyota Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Sébastien Buemi (35 ans) est devenu champion du monde d'endurance pour la quatrième fois de sa carrière. Le Vaudois a remporté les 8 Heures de Bahreïn samedi, dernière épreuve de la saison WEC.

Sur la Toyota no 8, Buemi et ses coéquipiers Brandon Hartley (NZL) et Ryo Hirakawa (JPN) se sont imposés après avoir mené toute la course. Ils ont devancé de 47''516 l'autre Toyota pilotée par Mike Conway (GBR), Kamui Kobayashi (JPN) et Jose Maria Lopez (ARG). Buemi avait déjà décroché le titre en 2014, 2018/19 et 2022, à chaque fois avec Toyota.

Un autre Suisse a pu jubiler en LMP2, en l'occurrence Louis Delétraz (26 ans). Avec ses coéquipiers du team WRT Robert Kubica (POL) et Rui Andrade (POR), le pilote genevois a gagné la course et le championnat dans cette catégorie.