Flury 6e, triplé autrichien ++ DiDomenico de retour à Gottéron

Boe a couru la poursuite tout en se sachant positif au Covid Le Norv�gien Johannes Thingnes Boe a couru samedi tout en se sachant positif avec la b�n�diction du m�decin de l'�quipe. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le Norvégien Johannes Boe a pris le départ de la poursuite de Nove Mesto (CZE) qu'il a remportée samedi, malgré des tests positifs au Covid 19, a-t-il indiqué à la télévision norvégienne TV2. Leader de la Coupe du monde, Johannes Boe a fait trois tests, dont deux se sont révélés positifs, a-t-il expliqué à TV2. "J'ai participé à la poursuite, parce que je menais (après le sprint, NDLR) et que je voulais gagner plus", s'est-il justifié. Son frère Tarjei, 2e du sprint jeudi, a également été testé positif et a aussi décidé de s'aligner sur la poursuite. Johannes et Tarjei étaient sans symptômes et la Fédération internationale de biathlon (IBU) n'interdit plus le départ d'un biathlète testé positif au Covid 19 cet hiver. Les deux biathlètes norvégiens ont tenté de conserver leur distance avec les autres concurrents, a expliqué Johannes, vainqueur de la poursuite. Avec Tarjei, deuxième, ils sont montés samedi sur le podium avec un masque FFP2 sur le visage. "C'est leur affaire" "C'était leur décision. Notre médecin a dit que s'ils n'ont pas de symptômes, pas de fièvre, rien, seulement positifs, c'est leur affaire de décider s'ils veulent s'aligner ou pas", a expliqué dimanche l'entraîneur de la Norvège, Siegfried Mazet, au micro de la télévision publique allemande ARD, avant le départ du relais mixte et du relais mixte simple, pour lesquels Johannes et Tarjei Boe ne sont pas alignés. Aucune décision n'a été pour l'instant prise quant à une participation à la prochaine étape de Coupe du monde, la semaine prochaine à Ostersund (Suède). Plusieurs biathlètes, dont le Norvégien Sturla Laegreid premier poursuivant de Johannes Boe à la Coupe du monde de biathlon, et le Français Quentin Fillon-Maillet, ont été testés positifs au Covid 19 ces derniers jours et ont renoncé à disputer les courses de Nove Mesto.

Flury 6e du second super-G, triplé autrichien Jasmine Flury Image: KEYSTONE/EPA/Stian Lysberg Solum Meilleure Suissesse, la championne du monde de descente Jasmine Flury doit se contenter du 6e rang dimanche dans le second super-G de Kvitfjell, remporté par Nina Ortlieb. Vingtième d'une course tronquée par la météo, Lara Gut-Behrami reste elle 2e de la Coupe du monde de la discipline à une course de la fin. Les conditions météorologiques ont failli profiter à Jasmine Flury, pourtant auteure d'une grosse faute de ligne sur le bas du parcours alors qu'elle s'élançait avec le dossard no 1. La longue interruption due à la chute d'Alice Robinson (no 3) a changé la donne, la neige fraîche continuant alors de s'accumuler sur la piste. Mikaela Shiffrin (7e au final), Elena Curtoni ou Corinne Suter (12es ex-aequo) ne sont ainsi pas parvenues à battre le chrono de la Grisonne, en lui reprenant pourtant beaucoup de temps sur les vingt dernières secondes du parcours. Sofia Goggia a, elle, réussi à s'emparer de la tête avec le dossard 16. Un 2e succès pour Ortlieb Mais les conditions se sont encore nettement améliorées par la suite, avec une meilleure visibilité et une neige moins dense. Et les Autrichiennes ont su saisir leur chance, signant un improbable triplé deux jours après que Cornelia Hütter leur avait offert un premier succès cette saison. C'est Nina Ortlieb qui s'est imposée avec le dossard 31, signant ainsi son deuxième succès en Coupe du monde après une victoire à La Thuile en février 2020, en super-G déjà. La vice-championne du monde de descente a fait parler ses qualités de glisseuse pour devancer de 0''12 Stephanie Venier (no 29) et de 0''39 Franziska Gritsch (no 26). LGB à 19 points de Curtoni Dans ce contexte, Lara Gut-Behrami a finalement limité la casse dans la lutte pour le Globe de la spécialité. La Tessinoise n'accuse que 19 longueurs de retard sur Elena Curtoni avant le super-G de Soldeu. Mais Cornelia Hütter (3e à 25 points) et Ragnhild Mowinckel (4e à 26 points) auront aussi leur mot à dire le jeudi 16 mars.

DiDomenico a signé à Gottéron DiDomenico a sign� pour deux ans � Fribourg Image: KEYSTONE/PostFinance Chris DiDomenico sera bel et bien de retour à Fribourg-Gottéron la saison prochaine. L'attaquant canadien de 34 ans a signé pour deux ans avec les Dragons, annoncent ceux-ci dans un communiqué. Les deux parties n'ont donc pas tardé à trouver un accord, qui a été officialisé sept jours après le CP Berne a accepté de libérer "DiDo" cet été malgré un contrat valable jusqu'à l'été 2024. Auteur de 53 points en 46 matches avec les Ours, Chris DiDomenico avait brillé lors des deux précédentes saisons sous le maillot de Gottéron. Il avait réussi 117 points, en 111 parties.

La NBA enquête sur Morant, mis à l'écart par Memphis Ja Morant est dans de sales draps Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Star de Memphis, Ja Morant a été mis à l'écart, pour au moins deux matches, après la diffusion d'une vidéo Instagram dans laquelle il brandit une arme à feu dans une boîte de nuit tôt samedi. Morant "sera absent de l'équipe pour au moins les deux prochaines rencontres", ont indiqué les Grizzlies, quelques heures après l'apparition de ces images. Entre-temps, la NBA avait réagi la première. "Nous sommes au courant d'une publication sur les réseaux sociaux impliquant Ja Morant et nous enquêtons", a déclaré son porte-parole Mike Bass, dans un communiqué. Au début de la vidéo, diffusée en live sur Instagram, on voit le double All-Star (27,1 points et 8,2 passes de moyenne), torse nu, tenant brièvement ce qui semble être un pistolet dans sa main gauche, avant de le faire disparaître du champ. Quelques heures plus tôt, il venait de perdre avec Memphis à Denver (113-97) dans ce qui constituait le choc de la Conférence Ouest. Samedi soir, Morant a exprimé ses excuses dans un message posté sur ses réseaux sociaux, affirmant "prendre l'entière responsabilité de (ses) actes commis la nuit précédente". "Je suis désolé pour ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes fans, mes partenaires, la ville de Memphis et le club de vous avoir laissé tomber. Je vais prendre un peu de temps pour obtenir de l'aide et travailler sur de meilleures méthodes pour gérer mon stress et mon bien-être général", a-t-il ajouté. D'autres affaires compromettantes S'il est une des nouvelles stars de la NBA, avec son jeu spectaculaire en haute altitude, le joueur, âgé de 23 ans, a déjà fait parler de lui en dehors des parquets, dans d'autres affaires compromettantes l'impliquant. Selon le Washington Post, Morant a été accusé l'été dernier d'avoir frappé à plusieurs reprises un adolescent de 17 ans, au cours d'un match organisé à son domicile. La victime a ajouté que Morant était ensuite allé chercher un pistolet, apparu visible à sa ceinture. Il n'y a cependant pas eu de poursuites par la police locale, "faute de suffisamment de preuves" pour l'inculper. "Toutes les allégations impliquant une arme à feu ont fait l'objet d'une enquête complète et n'ont pas pu être corroborées", l'a défendu son agent Jim Tanner, en réponse à l'article du Post. "Cela inclut l'enquête de la NBA le mois dernier, dans laquelle ils n'ont trouvé aucune preuve". Une enquête menée à la suite d'une confrontation d'après-match entre l'entourage de Morant et l'équipe des Indiana Pacers, après la victoire des Grizzlies à domicile le 29 janvier. Le no 2 de la draft 2019 est aussi accusé d'avoir menacé le chef de la sécurité d'un supermarché, dans lequel sa mère avait eu une altercation.

Jason Joseph et Ditaji Kambundji en finale sur 60 m haies Jason Joseph visera l'or dimanche soir � Istanbul Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph et Ditaji Kambundji joueront les médailles sur 60 m haies dimanche soir à Istanbul lors des Européens en salle. Le Bâlois et la Bernoise ont réussi respectivement le 1er et le 5e temps des demi-finales. Détenteur du meilleur chrono 2023 parmi les engagés (7''44) et toujours en quête d'une première médaille sur la scène internationale en élite, Jason Joseph a pourtant manqué son départ dans la première demi-finale. Mais il a produit son effort sur la deuxième partie de la course pour s'imposer sereinement en 7''50. Ditaji Kambundji, qui est pour sa part 2e sur la liste des engagées (7''81 cette saison), fut moins convaincante mais a assuré l'essentiel en gérant son effort. Troisième de sa demi-finale, la médaillée de bronze du 100 m haies des Européens outdoor 2022 a réussi un chrono de 7''97. Les finales du 60 m haies seront les dernières de ces joutes, à 18h55 heure suisse pour les dames et 19h05 pour les messieurs. Elles seront précédées par la finale du 800 m dames (18h35), à laquelle deux Romandes - Audrey Werro et Lore Hoffmann - prendront part.

Les Hawks ne parviennent pas à enchaîner Capela (15) a souffert face � Adebayo (13) samedi Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Les Hawks ne parviennent plus à enchaîner les victoires en NBA. Vainqueurs 129-111 des Trail Blazers vendredi à Atlanta, Clint Capela et ses équipiers ont été battus 117-109 à Miami 24 heures plus tard. Cette défaite, la deuxième en trois parties disputées sous les ordres du nouveau coach Quin Snyder, remet les Hawks à 50% de victoires cette saison (32-32). Toujours 8e de la Conférence Est, Atlanta était pourtant opposée à une équipe qui restait sur six défaites dans ses sept dernières sorties. Mais Miami, 7e à l'Est avec 34 succès pour 31 défaites, a pu compter sur Bam Ademayo (30 points, 11 rebonds, 5 passes décisives) pour faire la différence. Le Heat a, surtout, muselé le meneur All Star des Hawks Trae Young: celui-ci n'a marqué que 8 points (à 2/13 au tir), son plus bas total de la saison. Clint Capela a réussi quant à lui 16 points - grâce à un 8/10 au tir - et 13 rebonds, en 25 minutes passées sur le parquet floridien. Mais le pivot genevois a terminé cette partie avec un différentiel de -14, le deuxième plus mauvais de son équipe derrière Dejounte Murray (-17, en 36' de jeu).

Kevin Fiala retrouve le chemin de filets Kevin Fiala (� droite) au duel avec Marco Scandella: le St. Gallois est parfois soumis � un traitement de choc. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Après six matches sans aucun but, Kevin Fiala a retrouvé le chemin des filets. Le St. Gallois a scellé le score dans la cage vide lors du succès 4-2 de Los Angeles face à St. Louis. Avant sa 22e réussite de la saison, le meilleur compteur suisse de la NHL avait délivré une 44e passe décisive pour le 3-2 de Gabriel Vilardi sur une séquence de jeu de puissance à la 57e. Cette troisième victoire de rang permet à Los Angeles de partager la tête de la Pacific Division avec Vegas. Nino Niederreiter a, pour sa part, remporté son premier match sous ses nouvelles couleurs de Winnipeg. Les Jets se sont imposés 7-5 sur leur glace devant Edmonton pour prendre leur revanche sur la défaite 6-3 concédée vendredi. Comme la veille, El Nino a été crédité d'un assist. Si Kevin Fiala et Nino Niederreiter sont, pour l'instant, du bon côté de la barre, Roman Josi et Nashville tremblent toujours pour leur place en play-off. Victorieux 3-1 de Chicago, les Predators accusent cinq points de retard sur Colorado, le dernier qualifié virtuel dans cette Conférence Ouest. Comme Philipp Kurashev dans le camp adverse, Roman Josi n'a comptabilisé aucun point pour en rester à ses 17 buts et à ses 39 assists.

Un nul pour Shaqiri, une deuxième victoire pour Bürki Un point pour commencer pour Xherdan Shaqiri. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Comme l'an dernier, Xherdan Shaqiri et Chicago ont dû se contenter d'un nul (1-1) pour lancer leur saison. Le Fire a arraché un point à domicile devant New York City. Aligné durant l'intégralité de la rencontre, la première officielle qu'il disputait depuis le funeste 6-1 contre le Portugal du 6 décembre dernier avec la Suisse au Qatar, Xherdan Shaqiri a armé le coup franc qui a permis à l'Allemand Fabian Herbers de signer le 1-1 de la 75e minute. A noter que l'ex-Xamaxien et Luganais Maren Haile-Selassie a été introduit à la 64e minute dans les rangs de Chicago. Si celui de Xherdan Shaqiri l'est pour l'instant en mode mineur, le début de saison de Roman Bürki est tonitruant. Victorieux 3-2 à Austin le week-end dernier, le portier bernois et le St. Louis City SC ont battu Charlotte 3-1. Ce premier match à domicile de la nouvelle franchise s'est déroulé dans une ambiance de folie. Mené au score, St. Louis a renversé la situation grâce à un autogoal pour le 1-1, un penalty pour le 2-1 et une erreur tragique à la relance pour le 3-1. Les 22'500 spectateurs venus au City Park pour cette première à guichets fermés n'en demandaient pas tant.

Genève-Servette premier, Lausanne en vacances, Fribourg chocholat L'attaquant de Fribourg-Gott�ron Victor Rask tente d'amener le danger devant la cage de Langnau. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Genève-Servette a terminé la qualification de la National League à la 1re place grâce à son succès 3-2 contre Ajoie. Il a profité du point perdu par Bienne à Lugano (5-6 tab) pour repasser devant. Largement battu 5-0 par Zoug sur sa glace, Lausanne est en vacances. Pour Fribourg-Gottéron, le succès des Zougois a rendu inutile la première victoire (6-0) de la saison contre les Langnau Tigers. Les hommes de Christian Dubé terminent septièmes et laissent Zoug dans le top 6. Les affiches des pré-play-off dès mardi seront Fribourg-Gottéron (7e) -Lugano (10e) et Berne (8e) - Kloten (9e). On connaît également deux affiches des quarts de finale des play-off: Rapperswil-Jona Lakers (3e) - Zoug (6e) et un explosif Zurich Lions (4e) - Davos (5e). Bienne revient trop tard Le leader Bienne a donc pris l'eau au Tessin. Pourtant, les Seelandais avaient ouvert la marque par Tanner dès la 2e minute. Mais les coéquipiers de Gaëtan Haas ont été emportés par la furia luganaise en première période bouclée sur un renversant 4-1. Zanetti, Granlund, Morini et Alatalo ont fait le malheur des Biennois. Le portier van Pottelberghe a cédé sa place après le 3-0 à Simon Rytz avant de revenir devant le filet au début du deuxième tiers-temps. Mais les Luganais ont fini par tomber en panique. Les Biennois sont revenus par Kessler, Haas et Lööv à la 57e minute. Mais il fallait une victoire à trois points pour assurer la première place. La réaction fut trop tardive. La défaite de Lausanne a évité beaucoup de problèmes à Lugano. Aux Vernets, les Genevois ont connu beaucoup de difficultés à se détacher. Après des buts d'Asselin et de Vouillamoz, c'est Winnik qui a pu marquer le but décisif à la 48e minute. Les hommes de Jan Cadieux terminent premiers par la grâce des confrontations directes contre Bienne. C'est la première fois que Genève-Servette termine en tête la qualification depuis leur retour en National League (2002). Fribourg-Gottéron a enfin fêté un succès cette saison contre les Tigers. Un triplé du Suédois Marcus Sörensen a permis de soigner ce dernier match de qualification à domicile. Reto Berra a fêté son deuxième blanchissage de la saison. Suite au succès de Zoug, les Fribourgeois se retrouveront à l'ouvrage dès mardi contre Lugano. La belle remontée de Lausanne s'est avérée inutile en raison de deux gros revers en fin de qualification à Bienne (8-1) et samedi contre Zoug à domicile (0-5). Tout est parti de travers pour les Vaudois dès le début de la partie. Zehnder a ouvert la marque dès la 3e minute. Il y avait 3-0 après une période. Kloten la bonne affaire Berne, qui avait récupéré le Canadien Chris DiDomenico après sa suspension, s'est facilement mis à l'abri f(4-1) ace à des Zurich Lions peu convaincus de se battre pour la troisième place. DiDomenico était là pour l'ouverture du score dès la 6e minute et le 3-0 en power-play (31e). Kloten, qui était sous la barre de la 10e place avant cette dernière soirée, a fait le travail à Davos (4-1) avec une ligne emmenée par les Finlandais Aaltonen et Ruotsalainen en feu. Les Rapperswil-Jona Lakers ont facilement assuré leur troisième rang grâce à un Ambri-Piotta complètement démobilisé. Les Saint-Gallois se sont imposés 7-4 non sans avoir mené 7-0.

Mujinga Kambundji: "Gagner n'allait pas de soi" "Gagner n'allait pas de soi", a confi� Mujinga Kambundji samedi Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Sacrée sur 60 m vendredi lors des Européens en salle à Istanbul, Mujinga Kambundji s'est confiée longuement à la presse samedi. "Gagner n'allait pas de soi", a-t-elle souligné. - Mujinga Kambundji, vous étiez la grande favorite de ce 60 m. Avez-vous eu du mal à gérer cette pression ? "On prend plus de plaisir aux championnats du monde lorsque les médailles nous tendent les bras. L'idée que je ne pouvais que perdre à Istanbul ne m'a jamais traversé l'esprit. Gagner n'allait pas de soi. En principe, c'était une compétition comme les autres. J'ai concentré mon attention sur mes propres performances". - Le fait de ne pas être passée sous les 7 secondes (réd: la Bernoise s'est imposée en 7"00, à 0''04 de son record personnel) constitue-t-il une déception? "Non. Je ne me suis pas non plus jetée sur la ligne d'arrivée avec l'énergie du désespoir. Par rapport à l'année dernière, je me suis améliorée au niveau de la constance. La constance durant cette saison en salle est ce qu'il y a de plus précieux". - Cette victoire a-t-elle une saveur particulière après votre décevante 2e place obtenue sur 100 m lors des championnats d'Europe en plein air de Munich? "Ce n'était pas une revanche. Le 60 m et le 100 m sont deux disciplines différentes, dans un environnement différent. On ne peut pas comparer les deux. La revanche aura lieu aux championnats d'Europe de 2024". - Vous semblez toujours assez sereine après une victoire. Quand les émotions sont-elles les plus fortes ? "La plupart du temps, à l'arrivée, je suis encore dans ma course et je n'arrive pas à y croire. Les émotions ne montent que lorsque je rencontre des gens que je connais. Et le lendemain, à la remise des médailles, c'est aussi toujours spécial. C'est là que le sentiment de plénitude prend le dessus". - Avez-vous encore de la place dans votre appartement pour toutes ces médailles ? "Je n'accroche pas les médailles, elles ont plutôt un caractère symbolique. Les belles choses se passent sur la piste, je n'ai pas besoin de les voir tous les jours". - Vous avez changé d'entraîneur pour cette saison, avec désormais Florian Clivaz comme coach principal. Quels sont les nouveaux apports ? "Je n'aime pas le terme de changement d'entraîneur. Florian est déjà dans l'équipe depuis 2019. Ce qui a changé, c'est le groupe sur le terrain. Je m'entraîne moins en solo qu'auparavant". - Vous entraînez-vous différemment à désormais 30 ans ? "J'en fais plutôt moins sur le plan quantitatif, notamment parce que je peux retirer un niveau plus élevé de la saison précédente. Je fais tout de manière plus consciente. Le sentiment que je peux devenir encore plus rapide me motive. C'est génial de voir que l'on va toujours de l'avant. Je ressens l'envie de participer à la lutte pour les titres européens".

Descente Coupe du monde à Aspen: Kilde sans rival, Odermatt 3e Un succ�s tr�s net pour Aleksander Aamodt Kilde Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a remporté haut la main la descente Coupe du monde d'Aspen. Il a devancé de 0''61 le Canadien James Crawford et de 0''63 le Nidwaldien Marco Odermatt. Contrairement à la veille, où la course avait été arrêtée prématurément, cette épreuve a pu se dérouler de manière régulière. Il n'est donc pas étonnant que la victoire soit revenue à Kilde, qui est le meilleur descendeur de l'hiver avec désormais six succès, ce qui lui assure le petit globe de la discipline. Le Norvégien, compagnon de l'Américaine Mikaela Shiffrin, a fait une première différence sur la longue partie initiale de glisse, mais il s'est aussi montré solide sur le bas du parcours. Pour sa part, Marco Odermatt a été pénalisé par le début du tracé. Il a ainsi concédé 0''71 sur Kilde rien que dans le premier secteur, bouclé en 26''66 par le vainqueur. Le champion du monde a ensuite parfaitement maîtrisé son sujet sur le bas, signant le meilleur temps dans les secteurs 3 et 4 et le 3e sur le secteur final. Côté suisse, Niels Hintermann s'est classé 6e à 0''85 et Stefan Rogentin 14e à 1''12.

Deux Romandes en finale du 800 m, Angelica Moser perd son titre La Fribourgeoise Audrey Werro a bien conduit sa course dans la demi-finale du 800 m. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Valaisanne Lore Hoffmann et la Fribourgeoise Audrey Werro se sont qualifiées brillamment pour la finale du 800 m de dimanche aux Championnats d'Europe en salle à Istanbul. n revanche, Angelica Moser n'a pas réussi à conserver son titre européen à la perche. Sur 800 m, Hoffmann a bien mieux couru en demi-finales que lors de sa série où elle avait frisé la correctionnelle pour se qualifier pour 5 millièmes au temps. Cette fois-ci, elle n'a pris trop de risques et a finalement fait l'extérieur pour finalement prendre la deuxième place. Audrey Werro (18 ans) avait gagné sa série. Elle n'a pas tremblé en demi-finales pour assurer sa qualification pour la finale avec son deuxième rang. Angelica Moser a connu beaucoup moins de réussite lors de la finale de la perche. La Zurichoise a déjà tremblé pour passer 4m25 à son troisième essai. Après avoir effacé une barre à 4m45, elle a échoué à trois reprises à 4m60 pour se classer finalement sixième. Moser n'a pu rééditer son coup de Torun d'il y a deux ans où elle avait enlevé l'or. Elle n'a visiblement pas complètement récupéré de son opération au pied de la fin de la saison passée. Au cours du pentathlon féminin, Annik Kälin a échoué à 1 cm du record de Suisse en salle du saut en longueur avec un bond de 6m70. En 6''64, Pascal Mancini s'est classé 12e des demi-finales. Un temps qui ne lui a pas permis d'accéder à la finale, remportée par l'Italien Samuele Ceccarelli qui a battu son compatriote le champion olympique Marcell Jacobs. La journée avait bien mieux commencé pour Mancini. Le sprinter fribourgeois avait signé le 4e temps des séries en 6''61, à 0''03 de son récent record de Suisse.

Super League: le leader accroché chez le dernier Elia jubile apr�s avoir marqu� Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le match des extrêmes s'est conclu sur un étonnant nul 1-1 entre Winterthour et Young Boys lors de la 23e journée de Super League. Les Zurichois abandonnent ainsi la lanterne rouge au FC Sion. YB a ainsi fait un troisième match nul consécutif, qui ne remet toutefois pas en péril sa place de leader. Les Bernois ont marqué par Elia (21e), sur une touche prolongée de la tête par Nsame: un but qui n'aurait pas dépareillé en Angleterre... Winterthour, qui produit un jeu d'une qualité que ne reflète pas son classement, a réussi à égaliser grâce au joker Buess (62e), à peine entré sur la pelouse. YB a failli passer l'épaule dans les arrêts de jeu, mais la tentative de Fassnacht s'est écrasée sur le cadre du but de "Winti". Les Bernois avaient gagné les deux précédentes rencontres contre cet adversaire sur le score de 5-1, c'est dire les progrès effectués par les hommes de Bruno Berner.

Premier League: succès sans prix pour Arsenal William Saliba et Arsenal: une victoire � l'arrach� Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Arsenal revient de très loin. Les Gunners ont arraché un succès 3-2 sans prix contre Bournemouth lors de la 26e journée de Premier League. Le but de la victoire a été inscrit par Nelson à la... 97e! Granit Xhaka, entré à la 84e, et ses coéquipiers ont donc failli faire une mauvaise affaire. Les Cherries ont en effet mené 2-0 après des buts de Billing (1re) et Senesi (57e), mais le leader a réagi grâce à Partey (62e) et White (70e) avant la frappe décisive de Nelson. Arsenal conserve donc cinq points d'avance sur Manchester City. Le tenant du titre, avec Manuel Akanji, a pour sa part battu Newcastle 2-0 grâce à Foden (15e) et Bernardo Silva (67e).