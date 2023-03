Fondeurs suisses 8èmes ++ Roglic de retour

Huitième place pour le relais suisse, la Norvège souveraine Le Suisse Jonas Baumann (no 6) en action pendant le relais. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le quartette messieurs suisses a pris la huitième place lors du relais 4 x 10 km des Championnats du monde à Planica. La Norvège s'est assuré l'or devant la Finlande et l'Allemagne. Beda Klee et Jonas Baumann avaient laissé les Suisses rêver à une médaille après un début très réussi. Le duo avait maintenu la Suisse en contact avec la troisième position après les deux premiers secteurs disputés en style classique. Dans les deux relais en skating, Candide Pralong et Cyril Fähndrich ont cédé beaucoup de terrain comme cela était prévu. A l'arrivée, l'écart avec le podium était supérieur à trois minutes. La Norvège a, une nouvelle fois, brillé pour enlever le titre par équipes pour la douzième (!) fois de suite. Johannes Hösflot Klaebo a glané son troisième titre mondial à Planica après l'or en sprint, tout comme son coéquipier Simen Hegstad Krüger, qui avait triomphé sur 15 km et sur le skiathlon. Les Finlandais ont décroché l'argent pour leur première médaille de ces Mondiaux. Dans un sprint rageux, l'Allemagne a pris le meilleur sur la France dans la conquête du bronze.

Roglic de retour la semaine prochaine sur Tirreno-Adriatico Primoz Roglic en train de remettre son �paule d�bo�t�e au dernier Tour de France. Image: KEYSTONE/EPA Le Slovène Primoz Roglic, qui n'a plus couru depuis sa lourde chute à la Vuelta en septembre, fera son retour à la compétition lundi lors de la course par étapes italienne Tirreno-Adriatico. Le triple vainqueur de la Vuelta (de 2019 à 2021) et champion olympique du contre-la-montre, s'était fait opérer de l'épaule droite en octobre pour éviter qu'elle continue de se déboîter, ce qui lui est déjà arrivé à plusieurs reprises. Son retour n'était prévu que pour plus tard, mais le Slovène de 33 ans, qui a fait du Tour d'Italie en mai son grand objectif de la saison, s'estime prêt pour remonter sur un vélo en course. "Il a travaillé dur et il est prêt. Revenir en course est la prochaine étape en vue de ses objectifs. Il prendra le départ sans pression et sans viser un résultat en particulier", explique son directeur sportif Merijn Zeeman de l'équipe Jumbo-Visma. L'ancien champion de saut à ski a été impliqué dans de nombreuses chutes ces dernières années. En juillet, il s'était déboîté l'épaule sur le Tour de France, après avoir chuté sur les pavés du Nord. Il s'était remis l'épaule en place lui-même. "Comme cela m'est déjà arrivé, je sais comment faire: j'attrape mon genou et je tire fort", avait-il expliqué avant d'abandonner quelques jours plus tard. Il avait connu la même mésaventure sur Paris-Nice en 2021, course qu'il allait remporter un an plus tard. Le 6 septembre, il a encore connu la poisse sur le Tour d'Espagne, tombant violemment au sol à quelques mètres de l'arrivée de la 16e étape, l'obligeant à mettre un terme à sa saison.

Cornelia Hütter s'impose, Lara Gut-Behrami troisième Lara Gut Behrami a pris un bon troisi�me rang � Kvitfjell sur une neige glac�e. Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Lara Gut-Behrami n'est pas passée loin de sa 37e victoire en Coupe du monde lors du Super-G de Kvitfjell. Troisième, la Tessinoise a concédé 12 centièmes à la gagnante, l'Autrichienne Cornelia Hütter. Hütter s'est imposée avec la marge la plus infime d'un centième sur l'Italienne Elena Curtoni. Pour l'Autrichienne, troisième du Super-G des Mondiaux à Méribel, il s'agit du quatrième succès au niveau de la Coupe du monde, le troisième en Super-G et surtout le premier succès d'une Autrichienne cette saison. Une autre Suissesse a pris place dans le top 10: Corinne Suter 9e. La championne du monde Jasmine Flury s'est classée au 11e rang. Après ce premier des deux Super-G de Kvitfjell, où les dames n'étaient plus venues disputer une épreuve de la Coupe du monde depuis 2003, la lutte pour la victoire dans la discipline est plus passionnante que jamais. Gut-Behrami grâce à sa troisième présence sur un podium de Super-G cet hiver se retrouve à huit points de la leader Curtoni.

Le joueur du PSG Achraf Hakimi mis en examen pour viol Achraf Hakimi (� droite) �tait pr�sent � la c�r�monie de la FIFA lundi � Paris en compagnie de son co�quipier Kylian Mbapp�. Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le défenseur marocain du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a été mis en examen jeudi pour viol, a indiqué vendredi le parquet de Nanterre contacté par l'AFP. Le joueur du PSG, 24 ans, a été entendu jeudi par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, puis mis en examen par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire. Une femme, également âgée de 24 ans, l'accuse de l'avoir violée samedi dernier chez lui à Boulogne-Billancourt, en banlieue ouest de Paris.

Tenante du titre, Angelica Moser s'est qualifiée pour la finale Angelica Moser a assur� sa place en finale de la perche. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La perchiste zurichoise Angelica Moser se battra pour les médailles samedi aux Championnats d'Europe en salle à Istanbul. Tenante du titre, elle s'est qualifiée malgré des douleurs au pied gauche. Moser a franchi 4m55 à son troisième essai et s'est qualifiée comme sixième pour une finale qui réunira huit perchistes. Sur le 60 m, Mujinga Kambundji s'est qualifiée sans souci pour les demi-finales. La championne du monde en salle 2022 a remporté sa série en 7''18, soit le troisième meilleur temps parmi les vingt-quatre sprinteuses qualifiées. Deux autres Suissesses accompagneront la Bernoise en demi-finales: les Vaudoises Melissa Gutschmidt (7''24) et Sarah Atcho (7''33). La finale est agendée à 19h45 heure suisse ce vendredi. En revanche, Ricky Petrucciani a déçu sur 400 m. Le Tessinois, deuxième aux Championnats d'Europe en plein air en août dernier, a été éliminé comme troisième de sa série. Le même destin que le Zurichois Lionel Spitz. La Jurassienne bernoise Joceline Wind a échoué en série du 1500 m.

Jan Scherrer se pare de bronze en half-pipe Jan Scherrer s'est par� de bronze � Bakourian. Image: KEYSTONE/FR171706 AP/HUGH CAREY Jan Scherrer s'est paré de bronze dans l'épreuve de half-pipe des Mondiaux de Bakouriani. Le St-Gallois, déjà 3e dans la discipline aux JO 2022 et lors des championnats du monde 2021, s'offre ainsi une troisième médaille dans un grand championnat. En tête après une première manche dans laquelle les autres favoris sont tous partis à la faute, Jan Scherrer (28 ans) a tremblé jusqu'au bout après avoir manqué son affaire sur ses deux derniers "runs". Il n'a pu jubiler qu'après le passage du tout dernier concurrent, le Japonais Yuto Totsuka, 6e avec 85,50 points. Un excellent premier "run" (89,25 points) a donc suffi au bonheur de Jan Scherrer, même si le récent médaillé d'argent des X-Games espérait forcément mieux. Le St-Gallois a finalement été devancé par le Sud-Coréen Lee Chaeun (93,50 points), sacré champion du monde à 16 ans, et par l'Australien Valentino Guseli (2e avec 93,00 points). Lötscher 7e, Wicki 8e Les deux Suissesses engagées dans la finale dames n'ont en revanche pas signé d'exploit, terminant aux deux dernières places. La Zurichoise Isabelle Lötscher (18 ans) s'est classée 7e, juste devant Berenice Wicki (20 ans). En l'absence de la championne olympique Chloe Kim, qui fait l'impasse sur cette saison pour préserver sa santé mentale, le titre est revenu à la Chinoise Cai Xuetong.

Le FC Sion officialise le départ de Fabio Celestini Fabio Celestini: une exp�rience au FC Sion qui aura tourn� court. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Inéluctable, la séparation entre Fabio Celestini et le FC Sion est désormais officielle. Le club a annoncé que les deux parties ont mis fin à leur collaboration à l'amiable. Intronisé en novembre dernier pour remplacer Paolo Tramezzani avec un contrat qui courait jusqu'au 30 juin prochain, l'entraîneur vaudois n'a pas été en mesure de remettre l'équipe sur les bons rails. Son bilan à la tête du FC Sion est sans appel: deux nuls et quatre défaites en six matches. Cette réalité chiffrée a amené le président Christian Constantin à l'écarter pour le quart de finale de la Coupe de Suisse contre Lugano qui a vu la défaite du FC Sion 3-0. Le FC Sion précise qu'il "'s'active à la recherche d'un nouveau coach pour redresser la situation."

Deux points de plus pour Josi Roman Josi (59) a r�ussi 2 assists jeudi face � Florida Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Roman Josi tient la forme. Le capitaine des Predators a réussi deux assists jeudi en NHL dans un match gagné 2-1 par Nashville sur la glace des Florida Panthers. Désigné deuxième étoile de cette rencontre derrière son gardien Kevin Lankinen (30 parades), Roman Josi affiche désormais 56 points en 59 matches à son compteur 2022/23. Il a notamment signé 12 points dans ses sept dernières parties. Le défenseur bernois n'accrochera sans doute pas son fabuleux record de 96 points établi en 80 matches dans la saison régulière 2021/22. Mais, avec encore 23 parties au programme, il devrait dépasser pour la deuxième fois la barre des 70 points. Roman Josi est par ailleurs revenu à huit longueurs du meilleur compteur suisse de la saison, Kevin Fiala (64 points en 63 parties), qui est resté "muet" jeudi dans un match gagné 3-2 par les L.A. Kings face à Montréal. Et il est à un point du capitaine des Devils Nico Hischier (57 points, en 59 apparitions).

Barcelone s'impose sur la pelouse du Real Madrid Le seul but du match: un autogoal de Militao Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le FC Barcelone a pris une petite option sur une place en finale de la Coupe d'Espagne. Les Catalans se sont en effet imposés 1-0 sur la pelouse du Real Madrid en demi-finale aller. Le seul but du match a été inscrit contre son camp par Eder Militao (26e) après un tir de Kessie repoussé par Courtois sur son défenseur. Le Real a manqué de précision, ne cadrant pas le moindre de ses 13 tirs. Le Barça, sans Lewandowski blessé, a su très bien défendre.

Bienne nouveau leader, Fribourg toujours dans la course Le d�fenseur biennois Viktor L��v tout � sa joie apr�s son 2-0 contre Lausanne. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Bienne leader, Fribourg-Gottéron toujours dans la course au top 6, Lausanne battu sèchement par les Seelandais, un Genève-Servette en détresse, le suspense reste entier en National League. Bienne aura besoin d'une victoire à trois points samedi pour valider sa première place. Tout autre résultat le mettrait en danger face à Genève-Servette, qui recevra la lanterne rouge Ajoie. Les Seelandais ont repris la tête du Championnat grâce à une leçon d'efficacité infligée à Lausanne (8-1). Les hommes d'Antti Törmänen ne menaient-ils pas 4-0 au terme de deux périodes avec seulement 13 tirs adressés sur la cage vaudoise ? Un réalisme implacable qui a coûté sa place au portier Eetu Laurikainen après le deuxième but de Damien Brunner (36e). Etait-ce la bonne décision ? Son remplaçant Ivars Punnenovs a encaissé le 4-0 sur son premier tir et un mauvais rebond. Les coéquipiers de Martin Gernat ont péché à la finition avec le double de tirs que leurs adversaires. Fribourg compte sur Lausanne Fribourg-Gottéron a fait le job à Porrentruy (4-0). Après quatre défaites de rang, les hommes de Christian Dubé ont rapidement pris la direction du jeu. Raphael Diaz a ouvert le score après 76 secondes seulement. A la 9e, Sandro Schmid a doublé la mise pour une première grande option sur la partie. Le but de Marcus Sörensen a permis aux Fribourgeois, terriblement dominateurs - 34-8 aux tirs après 40 minutes - de passer une bonne fin de match. Les coéquipiers de Reto Berra auront besoin d'un coup de main de Lausanne samedi pour espérer devancer Zoug à la 6e place. Mais la marge est étroite puisqu'en cas d'égalité de points, Zoug est devant. Genève-Servette craque au plus mauvais moment. Concéder quatre défaites consécutives juste avant les séries n'est pas le meilleur dopant. A Zoug, les Genevois ont été complètement dominés pour une défaite sans appel (6-1). Ils ont eu le mérite de tenir le score jusqu'à la mi-match avec un excellent Gauthier Descloux devant les poteaux. Deniss Smirnovs avait entretenu l'espoir en première période avec un tir du poignet qui n'a pas mis à son avantage Leonardo Genoni (17e). Beaucoup d'imprécisions dans les passes, des situations de contres fatales, la troupe à Jan Cadieux était loin de ses standards. Désormais, les Genevois ne sont plus maîtres de leur destin et doivent espérer un coup de main de Lugano contre Bienne. Kloten en danger Des Luganais qui devront cravacher pour assurer leur place en play-off puisqu'ils restent sous la menace de Kloten. Ils ont réussi le match presque parfait sur la glace de l'ennemi Ambri-Piotta (4-2), s'offrant le petit plaisir de l'éliminer de la course aux pré-play-off. Kloten paie cher de n'avoir pas su conserver son avance 2-1 contre Rapperswil-Jona Lakers. Les Aviateurs se retrouvent onzièmes et ne sont plus maîtres de leur destin. Les Zurich Lions ont assuré leur place dans le top 4 et recevront pour les quarts de finale. Le retour de Sven Andrighetto n'est pas passé inaperçu. Le Zurichois a inscrit le 2-0 31'' avant le 3-0 de Simon Bodennmann.

Coupe de Suisse: Servette n'a pas tremblé à Rotkreuz Dos Santos pris en sandwich entre les Servettiens Crivelli et Diallo Image: KEYSTONE/MARIA SCHMID Servette a composté sans trembler son billet pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. Les Genevois se sont imposés logiquement 3-0 sur la pelouse de Rotkreuz, club qui milite en 1re Ligue. Largement favoris, les visiteurs ont su faire preuve de patience pour trouver la faille. Crivelli (34e) et Stevanovic (40e) ont marqué en première période, ce qui a permis aux hommes d'Alain Geiger de s'éviter toute incertitude face à une opposition quand même bien limitée, surtout sur le plan offensif. Pflücke a salé l'addition (74e) après une rare erreur du gardien Ngongo. Celui-ci avait auparavant annihilé plusieurs occasions des pensionnaires de Super League. Il ne faisait vraiment pas bon évoluer à domicile lors de ces quarts de finale: les quatre clubs dans ce cas ont en effet tous été éliminés. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu samedi soir et réunira donc Young Boys, Lugano, Bâle et Servette.

Travis Ganong se retirera à la fin de la saison Travis Ganong, heureux � l'occasion de sa troisi�me place � Kitzb�hel cet hiver. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA L'Américain Travis Ganong disputera ses dernières courses de la Coupe du monde à Aspen et à Soldeu. Il se retirera de la compétition à la fin de la saison à l'âge de 34 ans. "J'ai atteint mes objectifs, gagner des courses de la Coupe du monde, une médaille aux Mondiaux et j'ai lutté pour une médaille au cours de plusieurs Jeux olympiques", a déclaré l'Américain. A l'occasion des Championnats du monde à domicile en 2015 à Beaver Creek, Ganong a enlevé l'argent en descente, pris en sandwich entre le champion du monde Patrick Küng et le troisième Beat Feuz. Il a fêté deux victoires en Coupe du monde et six places sur le podium, la dernière cet hiver avec une troisième place lors de la deuxième descente de Kitzbühel.

Tournoi de Dubai: Djokovic dans le dernier carré Djokovic sans souci Image: KEYSTONE/EPA/Yoshua Arias Novak Djokovic s'est qualifié aisément pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Dubai. Il a dominé le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 11) en deux sets, 6-3 7-5. C'est la 20e victoire consécutive pour le Serbe, et sa 15e en autant de matches en 2023. Le no 1 mondial, qui fait son retour à la compétition à Dubai un mois après son sacre à l'Open d'Australie, l'a emporté en seulement 1h21 de jeu. Après avoir expédié le premier set en seulement 36 minutes, "Djoko" a dû batailler pour finalement prendre l'avantage (6-5) au bout de sa 5e balle de break. Il a ensuite conclu la rencontre avec un jeu blanc, son quatrième dans le deuxième set. "J'ai trouvé le bon rythme sur mon service dans le deuxième set, cela m'a aidé", pour faire face au bon retour de Hurkacz a déclaré Djokovic, serein et "heureux" de la façon dont il a joué.

Accusations de dopage: Flückiger a la conscience tranquille Mathias Fl�ckiger entour� de ses d�fenseurs Matthias Kamber (� gauche) et Thilo Pachmann. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Mathias Flückiger est sorti de son silence, six mois après sa suspension provisoire pour dopage. Celle-ci a depuis été levée et le Bernois peut à nouveau courir, mais il n'a pas encore été blanchi. Le monde de Flückiger (34 ans) s'est écroulé le 18 août 2022, un jour avant la course de VTT des championnats d'Europe à Munich, quand Swiss Cycling a annoncé que le coureur avait été testé positif au zeranol le 5 juin lors des championnats de Suisse à Leysin. Le médaillé d'argent des JO de Tokyo s'était ensuite muré dans le silence, s'éloignant un long moment de la vie publique par peur des accusations. Il avait donné signe de vie une fois, par le biais d'un communiqué trois semaines plus tard. Il y affirmait son innocence. Depuis, il a tout mis en oeuvre pour se libérer de ce soupçon de dopage, avec l'aide notamment des docteurs Matthias Kamber, ancien directeur d'Antidoping Suisse, et Thilo Pachmann, avocat et expert en droit du sport. Tous deux étaient aux côtés du coureur lors de la conférence de presse tenue à Ittigen, près de Berne. Quantité infime Les deux défenseurs affirment que Flückiger a été victime d'un jugement hâtif, en raison de la quantité infime du produit détecté et aussi à cause d'une procédure entachée d'erreurs. Quelque 0,3 nanogramme a été décelé, pour un seuil fixé à 5 nanogrammes par millilitre. Les défenseurs du coureur affirment donc qu'il s'agit en l'occurrence d'un "Atypical Finding" et non d'un "Abnormal Finding". "Un résultat atypique ne signifie pas un test antidopage positif", a martelé Matthias Kamber. Avec une si faible quantité, il faut rester prudent, d'autant plus que le zeranol n'est pas un anabolisant typique utilisé par le passé à des fins de dopage. Kamber est convaincu de l'innocence du coureur. "Je ne veux défendre personne qui s'est dopé. Mais je veux protéger ceux qui sont innocents." Erreurs de procédure Pour sa part, l'avocat Pachmann a évoqué "des erreurs claires de procédure" de la part de la Swiss Sport Integrity (SSI). Après la découverte du résultat atypique, l'athlète aurait impérativement dû être informé et entendu, comme cela figure dans le protocole de l'agence mondiale antidopage (AMA). Dans le cas en question, entre le test du 5 juin et l'annonce du 18 août, il n'y a eu aucun contact avec Flückiger, ni aucune audition. Les conditions dans lesquelles le test a été réalisé ont aussi été remises en question, notamment le transport des échantillons à travers la foule. "Ce qu'il est passé cet été a été sans aucun doute faux. En fait, le public n'aurait jusqu'à aujourd'hui rien dû savoir de cette affaire. Le SSI doit avouer son erreur", a ajouté l'avocat. Conscience tranquille Flückiger combat depuis six mois pour sauver sa réputation et prouver qu'il n'a pas triché. "Tout s'est effondré le 18 août 2022, toutes mes valeurs et tout ce que j'avais construit avec ma famille et mon équipe. On ne m'a pas cru. J'ai toujours eu la conscience tranquille, mais les gens ne m'ont plus fait confiance. Cela a été les pires cinq mois de mon existence, et de loin", a avoué le Bernois. Le soutien de ses proches, notamment de son amie Lisa qui a quitté son emploi d'enseignante, a permis à Flückiger de sortir du trou dans lequel il avait plongé. Et il espère bien pouvoir être lavé de toute accusation. Le 17 décembre, sa suspension provisoire a été levée par la commission de discipline du sport suisse. Ce n'est pas encore un acquittement, mais au moins un premier pas dans la direction espérée. La commission a admis les erreurs de procédure et a reconnu que la suspension n'aurait pas dû être prononcée en raison du résultat atypique et des quantités infimes de zeranol décelées. Swiss Sport Integrity, qui a entendu Flückiger le 10 février, devra donc trancher. En attendant, le coureur a de nouveau la permission de disputer des courses. Il s'est classé 6e à Banyoles, en Espagne, le week-end dernier et courra la Swiss Cup à Gränichen le 19 mars.