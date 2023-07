FR Olympic en qualif' ++ La sélection suisse pour le Mondial

Champions League: Fribourg Olympic pourra jouer les qualifications Natan Jurkovitz (� gauche) et Fribourg Olympic pourront tenter leur chance en Ligue des champions Image: KEYSTONE/KEYSTONE-TI-PRESS Une solution a été trouvée dans l'imbroglio entourant la participation de Fribourg Olympic aux qualifications de la Ligue des champions. Tout finit donc bien pour le club champion de Suisse. Swiss Basketball a indiqué que le travail mené conjoitement par l'instance et les dirigeants de la FIBA Basket Champions League (BCL) avait permis de débloquer la situation. Fribourg Olympic pourra participer aux tours de qualification de la principale compétition européenne. Le club fribourgeois ne figurait pas dans la liste des 24 équipes admises en qualifications et publiée le 27 juin. Une erreur administrative au sein de la BCL est à l'origine du problème, a précisé Swiss Basketball lundi. L'instance a assuré avoir envoyé l'inscription de Fribourg Olympic dans les délais impartis le 23 juin.

Coupe du monde dames: la sélection suisse dévoilée Inka Grings tout sourire au moment de pr�senter sa liste Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Inka Grings a fait son choix. La sélectionneuse de l'équipe de Suisse a dévoilé une liste sans grosse surprise de 23 joueuses qui disputeront la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande. Quatre filles n'ont pas passé le dernier cut. Il s'agit de Riola Xhemaili, Ella Touon, Amira Arfaoui et Elvira Herzog. Absente de la préparation la semaine dernière en raison d'engagements professionnels, Fabienne Humm est de retour et fera partie de l'équipe. Elle est l'une des sept joueuses retenues à avoir plus de 70 matches internationaux à son compteur. Ana-Maria Crnogorcevic (146 sélections), Ramona Bachmann (132), Lia Wälti (108), Gaëlle Thalmann (104) et Noelle Maritz (103) ont même toutes déjà disputé plus d'une centaine de matches avec la Suisse. La plus jeune sélectionnée est Iman Beney, qui a réussi ses débuts la semaine dernière contre la Zambie en match de préparation. Elle fêtera son 17e anniversaire deux jours après la première rencontre des Suissesses à la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. La Suisse entamera son tournoi le 21 juillet face aux Philippines. Elle affrontera ensuite la Norvège (25 juillet) et la Nouvelle-Zélande (30 juillet). Le dernier match de préparation aura lieu mercredi à Winterthour contre le Mexique.

Nick Kyrgios ne sera pas de la partie Nick Kyrgios: un forfait regrettable. Image: KEYSTONE/AP/John Walton Blessé à un poignet, Nick Kyrgios est forfait pour Winbledon. L'Australien avait été finaliste sur le gazon londonien l'an dernier face à Novak Djokovic. "Je suis vraiment triste de devoir renoncer à Wimbledon cette année", écrit le 33e joueur mondial dans une story publiée sur Instagram. Agé de 28 ans, Nick Kyrgios précise qu'il a ressenti une douleur au poignet la semaine passée à Majorque, où il se préparait à son retour sur le gazon. Un scanner a révélé une déchirure d'un ligament. Opéré du genou gauche en janvier, Kyrgios n'a joué qu'un seul match cette saison, le mois dernier à Stuttgart, où il a été battu dès le premier tour par le Chinois Wu Yibing. Inscrit la semaine passée au tournoi sur gazon de Majorque, une des épreuves de préparation au rendez-vous de Wimbledon, il avait opté pour la prudence en se retirant du tableau à la veille du début de l'épreuve. "Pendant mon comeback, j'ai ressenti une douleur au poignet lors de la semaine de Majorque. Par mesure de précaution, j'ai passé un scanner qui a révélé une déchirure ligamentaire, détaille-t-il sur son compte Instagram. Je reviendrai."

NOvak Djokovic veut égaler Roger Federer Novak Djokovic a rendez-vous avec l'histoire. Dès lundi, le Serbe tentera d'ajouter un nouveau chapitre à sa légende avec un huitième titre à Wimbledon, qui serait par ailleurs son cinquième de rang. S'il s'impose à nouveau à Church Road, il sera le troisième joueur à signer un quintuplé après Björn Borg en 1980 et Roger Federer en 2007. Avec huit titres, il égalerait le record de Roger Federer à Wimbledon. Plus fort que jamais à 36 ans, il reste, comme en 2021, dans la course vers le Grand Chelem après ses succès à Melbourne et à Paris. Il y a deux ans, il n'avait buté que sur la dernière marche, cette finale de l'US Open devant Daniil Medvedev au cours de laquelle il avait été écrasé par le poids de l'enjeu. On rappellera que Rod Laver est le dernier joueur à avoir réalisé le Grand Chelem, il y a... 54 ans. Un chiffre édifiant Un seul chiffre témoigne de l'emprise que peut exercer l'homme aux 23 titres du Grand Chelem. Avec ses 86 victoires, il compte à Wimbledon un succès de plus que le total cumulé des 19 autres joueurs du top 20. No 1 mondial, Carlos Alcaraz apparaît, malgré son récent succès au Queen's, encore un peu trop "junior" pour s'opposer vraiment à Novak Djokovic. La demi-finale de Roland-Garros avait souligné combien le prodige de Murcie peut encore accuser une certaine fragilité. Il avait été terrassé par les crampes devant un adversaire qui parvient dans pratiquement toutes les situations à vous faire jouer le coup de trop. Finalistes malheureux des deux dernières éditions, Matteo Berrettini et Nick Kyrgios aurait dû être à nouveau les deux grands adversaires de Novak Djokovic. Seulement, l'Italien et l'Australien abordent ce Wimbledon avec une confiance en berne. Minés à la fois par les blessures et aussi par une approche un brin trop dilettante de leur métier, ils ne peuvent nourrir aucune véritable ambitions sur ce tournoi alors que leur tennis pourrait leur permettre de bousculer le maître des lieux. Aryna Sabalenka favorite Le retour en grâce des Russes et des Bélarusses, bannis l'an dernier en raison de la guerre en Ukraine, aura sans doute une plus grande incidence pour le simple dames que pour le simple messieurs même si Daniil Medvedev est capable de brouiller les cartes. Libérée par la conquête en Australie en janvier de son premier titre du Grand Chelem, Aryna Sabalenka est la favorite no 1 du tournoi. Demi-finaliste il y a deux ans, la Bélarusse semble taillée pour s'imposer sur ce gazon londonien qui demeure une énigme pour la no 1 mondiale Iga Swiatek. Eliminée l'an dernier par Alizé Cornet, la Polonaise n'a encore jamais dépassé le stade des huitièmes de finale à Londres. Le seul bémol pour Aryna Sabalenka réside dans la présence dans sa moitié de tableau de la tenante du titre Elena Rybakina. La Kazakhe peut, dans un bon jour, être tout simplement "injouable" sur gazon. Ons Jabeur, son adversaire en finale l'an dernier, peut en témoigner. La Tunisienne n'a, apparemment, pas toujours digéré cette défaite qu'elle traîne comme un boulet. Si la logique est respectée, les deux joueuses se retrouveront opposées en quart de finale cette année. L'occasion pour Ons Jabeur de vaincre ses démons ?

Ligue 1: Patrick Vieira nouvel entraîneur de Strasbourg Un nouveau challenge pour Vieira au RC Strasbourg Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Patrick Vieira (47 ans) a signé un contrat de trois ans comme entraîneur du RC Strasbourg. Il succède à Frédéric Antonetti, récemment remercié après avoir maintenu le club en Ligue 1. Vieira avait déjà entraîné l'OGC Nice en France, de l'été 2018 à décembre 2020. L'ancien milieu international des Bleus et d'Arsenal avait ensuite dirigé Crystal Palace en Premier League de juillet 2021 à mars 2023.

2e étape: victoire du Français Victor Lafay Victor Lafay a sign� sa premi�re victoire sur le Tour de France. Image: KEYSTONE/EPA La 2e étape du Tour de France a vu la victoire du Français Victor Lafay (Cofidis) à Saint-Sébastien, en Espagne. Le maillot jaune reste sur les épaules de l'Anglais Adam Yates (UAE Emirates). Déjà en évidence samedi, Lafay est sorti au kilomètre, parvenant à devancer Wout Van Aert de justesse sur la ligne. Troisième de l'étape, Tadej Pogacar a obtenu 12 secondes de bonification sur l'ensemble de la journée. Il s'agit de la première victoire de Cofidis depuis 15 ans sur la Grande Boucle. Vainqueur samedi de la 1re étape à Bilbao, Adam Yates conserve son maillot jaune de leader. Il compte six secondes d'avance sur son coéquipier chez UAE, Tadej Pogacar, et sur son frère Simon. Dans son duel à distance avec Jonas Vingegaard, Pogacar compte une petite marge de onze secondes. Maillot à pois depuis samedi soir, Neilson Powless a profité de cette étape pour grappiller onze points au classement du meilleur grimpeur. Toute la journée, l'Américain a joué les ouvreurs en compagnie du Français Rémy Cavagna et du Norvégien Edval Boasson Hagen, avant de se retrouver seul jusqu'à 19 km de l'arrivée, soit dans le Jaizkibel. Dans cette côte de 8,1 km à 5,3% de dénivelé moyen, Tadej Pogacar a attaqué. Jonas Vingegaard et Simon Yates ont été les seuls à lui répondre, avant que tout le monde ne se relève.

La passe de 35 en Coupe du monde pour Nino Schurter Nino Schurter a obtenu un 35e succ�s en Coupe du monde. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nino Schurter a ajouté une 35e victoire en Coupe du monde à son fabuleux palmarès. Le Grison l'a emporté à l'occasion de l'épreuve cross-country de Val di Sole. Il s'agit de son deuxième succès de la saison après celui remporté, il y a trois semaines, à Lenzerheide (GR). Schurter prend du même coup la tête de la Coupe du monde, à la mi-saison. Revenu de l'arrière après un départ prudent - il concédait près de 30'' de retard après 10 minutes de course, Mathias Flückiger a réalisé trois derniers quarts de course, canon. Deuxième, le Bernois signe son premier podium de la saison et permet à la Suisse de réaliser un doublé. De très bon augure avant les Mondiaux de Glasgow, en août prochain. Le Roumain Vlad Dascalu s'est classé 3e,

GP d'Autriche: Max Verstappen et Red Bull écrasent la F1 Max Verstappen: rien ne lui r�siste Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Max Verstappen (Red Bull-Honda) continue d'écraser la formule 1. Le Néerlandais a remporté sans problème le Grand Prix d'Autriche à Spielberg, fêtant son septième succès en neuf courses. Une fois encore cette saison, il n'y a pas eu le moindre suspense pour la victoire. Les Red Bull ont jusqu'ici gagné tous les Grands Prix du millésime 2023, ce qui ne contribue évidemment pas à provoquer l'enthousiasme des foules. Le podium a été complété par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull-Honda), pourtant seulement 15e sur la grille. La supériorité des Red Bull est telle que Verstappen a pu se permettre le luxe de s'arrêter une fois de plus à 2 tours de la fin pour chausser des gommes tendres afin d'établir le tour le plus rapide lors de la 71e et dernière boucle. En progrès en Autriche, Ferrari a placé sa deuxième voiture au pied du podium avec l'Espagnol Carlos Sainz. Celui-ci a précédé l'Anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes) et le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes). Ce week-end dans les montagnes de Styrie n'a pas souri aux Alfa Romeo-Ferrari. Les bolides d'Hinwil n'ont jamais été dans le coup, comme en atteste le classement qui voit Guanyu Zhou 14e et Valtteri Bottas 16e.

Cesc Fabregas devient entraîneur à Côme Durant sa carri�re, Cesc Fabregas a remport� une Coupe du monde et deux Euros avec l'�quipe d'Espagne. Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Cesc Fabregas a annoncé, dimanche, la fin de sa carrière. Le désormais ex-joueur de 36 ans devient entraîneur. Il s'occupera des équipes U19 et B du club de deuxième division italienne de Côme, avec qui il était sous contrat comme joueur jusqu'à la fin de la saison dernière, a écrit le Catalan sur Twitter. Fabregas a joué à Arsenal, Barcelone, Chelsea et Monaco avant de rejoindre Côme en 2022. Il a été une fois champion d'Espagne et deux fois champion d'Angleterre. Parmi ses plus grands succès figurent ses triomphes avec l'équipe nationale. L'Espagnol a fait partie de l'équipe qui a remporté trois titres consécutifs entre 2008 et 2012. Fabregas a été sacré deux fois champion d'Europe (2008 et 2012) et une fois champion du monde (2010).

Xherdan Shaqiri buteur mais battu Un deuxi Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Chicago n'a pas réussi la passe de trois. Victorieux à Portland et à Kansas City, le Fire s'est incliné 3-1 à Orlando malgré une réussite de Xherdan Shaqiri. Le Bâlois a réduit le score sur penalty à la 66e alors qu'Orlando menait déjà 2-0 dans un match où il était apparemment interdit de bien défendre. Marquée également par l'expulsion de l'ancien Niçois Arnaud Souquet dans les rangs du Fire, cette rencontre a souligné combien Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers pouvaient souffrir face aux transitions adverses. La venue de l'ex-Luganais Ousmane Doumbia, qui n'a pas joué samedi, devrait apporter un certain équilibre à une équipe qui n'est virtuellement qu'à 3 points des play-off. A l'Ouest Stefan Frei et Roman Bürki verront les séries finales. Les deux gardiens suisses ne cessent de briller. Stefan Frei a réussi son... onzième clean-sheet de la saison lors du succès 1-0 à domicile de Seattle devant Houston. Quant à Roman Bürki, il a également fêté un blanchissage avec St. Louis, victorieux 2-0 de Colorado. St. Louis, pour sa première saison, est en tête de la Conférence avec 3 points d'avance sur Los Angeles FC et Seattle.

Les Suisses tombent en prolongations devant l'Espagne Gabriel Bares (� droite): un ballon perdu qui a fait le bohneur de la Roja... Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le rêve olympique est passé pour l'équipe de Suisse M21. Eliminée en quart de finale de l'Euro par l'Espagne, elle ne verra pas Paris l'an prochain. Battue 2-1 en prolongations par la Roja à Bucarest, la Suisse peut nourrir bien des regrets. Les deux buts concédés dans ce quart de finale le furent sur deux pertes de balle presque impardonnables à ce niveau, la première par Simon Sohn sur le 1-0 de la 68e minute et la seconde par Gabriel Bares sur le 2-1 à la 103e. Si Sergio Gomez armait une frappe parfaite pour l'ouverture du score, Miranda devait bénéficier d'un coup de pouce du destin pour sceller le score. Son tir a, en effet, été dévié par Lewin Blum pour prendre l'admirable Amir Saipi à contre-pied. Comme si les Suisses devaient boire le calice jusqu'à la lie. A l'heure de l'analyse, il convient de ne pas oublier que la Suisse a arraché presque par miracle les prolongations. Incapables de se procurer une seule véritable occasion franche durant 90 minutes, les Suisses revenaient dans le match à la 91e grâce, bien sûr, à Zeki Amdouni. Servi magnifiquement par Julian Von Moos, le nouveau bombardier de la nation ne ratait pas l'aubaine pour inscrire son 27e but en 2023. Un but finalement inutile mais un but qui devrait décupler encore l'intérêt des recruteurs du monde entier. A 22 ans, le Genevois semble désormais n'avoir plus que le ciel comme limite. Sa faculté de toujours faire le bon geste dans la surface adverse est unique. Victorieux de la Norvège avant de s'incliner face à l'Italie, la France et enfin l'Espagne, les Suisses ne peuvent pas tirer un bilan positif de ce tour final. La qualification miraculeuse pour les quarts de finale n'effacera pas l'impression mitigée laissée depuis neuf jours. Avec le formidable Zeki Amdouni, la Suisse possédait dans ses rangs un joueur capable, comme Xherdan Shaqiri il y a douze ans lors de l'Euro au Danemark, de forcer la décision à tout instant. Malheureusement, Patrick Rahmen n'est pas parvenu à trouver l'assise défensive qui avait été celle de l'équipe de 2011. La Suisse a, ainsi, dû toujours courir derrière le score lors de ses quatre rencontres. A force, cela use...

La Suisse bat l'Italie en finale Un premier titre pour Angelo Schirinzi et l'�quipe de Suisse. Image: KEYSTONE/ALEXANDER WAGNER La Suisse est Championne d'Europe de beachsoccer ! A Tarnow, la sélection dirigée par Angelo Schirinzi a battu 5-2 l'Italie en finale. Menée 1-0 après seulement quelques secondes de jeu, la Suisse a pu renverser le score avant la fin du premier tiers grâce à des réussites d'Eliott Mounoud (9e) et de Dejan Stankovic (11e). Auteur d'un doublé, Tobias Steinemann devait ensuite enfoncer le clou. Médaillée de bronze à Minsk, la Suisse a cueilli, bien sûr, son premier titre sur le plan continental. Les joueurs d'Angelo Schirinzi ont, par ailleurs, offert aux couleurs helvétiques une septième médaille d'or dans le cadre de ces Jeux européens en Pologne. Face à l'Italie, la Suisse a validé de la plus belle des manières l'exploit de la veille en demi-finale face au Portugal. Ils s'étaient imposés 5-4 aux tirs au but face aux grandissimes favoris du tournoi.

Max Verstappen remporte le sprint Max Verstappen a su se jouer de ses adversaires et de la pluie. Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Parti en pole-position, Max Verstappen (Red Bull) a remporté l'épreuve sprint du GP d'Autriche. Sur la piste du Spielberg, le champion du monde en titre a dû répondre à deux attaques de son coéquipier Sergio Perez, dans le premier tour. Il s'est ensuite progressivement envolé, s'imposant au terme des 24 tours de course, avec une marge de 21'048'' sur le Mexicain. La troisième place est revenue à Carlos Sainz distancé de 23'088''. L'autre pilote de chez Ferrari, Charles Leclerc a terminé hors des points (12e). Parti 18e après des qualifications manquées, Lewis Hamilton est parvenu à obtenir le point de la dixième place. Outre pour son départ, cette épreuve disputée sur 103,6 km et sous la pluie, a vécu un tournant décisif pour les places d'honneur au 12e tour lorsque Nico Hülkenberg, deuxième jusqu'à la mi-course, se faisait passer en quelques secondes par Sergio Perez (2e) et Carlos Sainz (3e). L'Allemand a finalement terminé 6e.

La première étape et le maillot jaune pour Adam Yates Adam Yates est parvenu � devancer son fr�re jumeau Simon dans les rues de Bilbao. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le premier vainqueur d’étape sur le Tour de France 2023 se nomme Adam Yates (UAE Team Emirates). Dans les rues de Bilbao, le Britannique a battu son frère jumeau Simon (BikeExchange) de 4'' et le Slovène Tadej Pogacar de 12''. Le vainqueur du dernier Tour de Romandie endosse du même coup le maillot jaune de leader, au terme d'une étape qui présentait 2879 mètres de dénivelé (182 km). Outsiders de cette Grande Boucle, Enric Mas (Movistar) et Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) sont tombés dans une descente à 22 km de l'arrivée. Touché à une épaule, l'Espagnol a abandonné. L'Equatorien est reparti, visiblement blessé à un genou. L'étape a été marquée par une échappée de cinq coureurs, dès le premier kilomètre. Celle-ci aura duré 131 km. Puis l'équipe UAE Team Emirates de Tadej Pocacar a durci la course sur les deux dernières côtes. Celle de Pike (2 km à 10%) a permis au Slovène de tester son grand rival à la victoire finale, le Danois Jonas Vingegaard, sans parvenir à le décramponner. Troisième de l'étape, Pogacar a tout de même grappillé 4 secondes de bonification.