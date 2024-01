Fracture du fémur pour Morini ++ Team USA dévoile sa préselection

Doumbia, qui est revenu en janvier après six mois passés au Chicago Fire, club partenaire des Tessinois, s'est blessé à la cuisse ce dimanche lors de la défaite 2-3 contre Stade Lausanne-Ouchy. Il sera absent entre cinq et six semaines.

Morini est entré en collision avec la bande derrière le but genevois sans aucune intervention extérieure au cours de la deuxième période. Evacué sur un brancard et hospitalisé, le no 23 de Lugano souffre d'une fracture du fémur de la jambe droite.

Dans le cadre de leur préparation aux Jeux, les Etats-Unis affronteront le Canada à Las Vegas le 10 juillet, puis le Soudan du Sud et l'Allemagne à Londres, les 20 et 22 juillet.

Il peut compter sur un renfort supplémentaire de poids, celui du pivot des Philadelphia Sixers, Joel Embiid. Le MVP de la dernière saison NBA avait le choix entre trois sélections, le Cameroun, la France et les Etats-Unis, et a récemment opté pour Team USA.

Cette nouvelle "Dream Team" - la référence absolue restant la première, celle des Jeux de Barcelone en 1992 - sera dirigée par l'entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr, lauréat de neuf bagues NBA (5 comme joueur avec les Chicago Bulls et les San Antonio Spurs, et 4 comme coach des Warriors).

LeBron James, Stephen Curry et Joel Embiid, trois des plus grandes stars de la NBA, figurent dans la liste des 41 joueurs pré-sélectionnés pour disputer le tournoi de basketball des JO 2024 à Paris.

En demi-finale, Daniil Medvedev affrontera le vainqueur du choc entre le no 2 mondial Carlos Alcaraz et le Champion olympique Alexander Zverev (no 6). Finaliste malheureux à deux reprises à Melbourne face à Novak Djokovic en 2021 et à Rafael Nadal en 2022, le Russe est toujours en mesure de renverser la table alors que Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont toujours les faveurs du pronostic. Le quatrième homme sera-t-il le lauréat dimanche ?

Daniil Medvedev (no 3) disputera vendredi une troisième demi-finale à l’Open d’Australie. Le Russe s’est qualifié à la faveur d’un succès en cinq sets devant Hubert Hurkacz (no 9).

On précisera enfin que Dayana Yastremska, grimpée jusqu'aux portes du top 20 en 2019 et 2020, avant de glisser en dehors du top 100, a été blanchie en juin 2021 en appel après un contrôle antidopage positif sanctionné par une suspension dans un premier temps.

Dayana Yastremska a ainsi déjà joué - et gagné - huit matches sur les courts du Melbourne Park. Elle a notamment fait chuter la Tchèque Marketa Vondrousova, no 7 mondiale et lauréate surprise de Wimbledon en 2023, au premier tour, et la Bélarusse Victoria Azarenka, ex- no 1 mondiale, en huitièmes de finale. Avant la quinzaine australienne, l'Ukrainienne n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem (à Wimbledon en 2019).

Genève se replace, Lausanne battu

Leon Bristedt et Connor Hughes se sont quittés dos à dos à Malley Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Genève a remporté (5-2) un match très important de National League à Lugano. Lausanne a lui cédé 6-5 aux tirs au but face à Davos.

Et voilà le GSHC à égalité avec Berne. Même s'ils sont encore 7es, les Genevois possèdent un nombre de points identique aux Ours. Grâce à leur victoire samedi contre Fribourg, puis ce mardi contre les Tessinois, les joueurs de Jan Cadieux se replacent.

Et pourtant ce ne fut pas simple pour les Grenat avec l'ouverture du score de Carr (15e). Mais Genève a su relever la tête dans le tiers médian pour renverser la vapeur et mener 3-2 grâce à des buts de Rod, Bertaggia et Praplan. Les Aigles ont poursuivi leur effort dans la troisième période avec des buts de Filppula et Rod une deuxième fois.

A noter que les Bianconeri ont perdu leur attaquant Giovanni Morini qui a dû être sorti sur un brancard après un choc contre la bande.

Lausanne perd un point

Match un peu fou à Malley entre le LHC et Davos. Dix buts marqués en 65 minutes de jeu et une décision finale aux tirs au but. Et à ce petit jeu, c'est Davos qui s'est montré le plus efficace en marquant deux fois contre le seul Suomela pour les Lions.

Mais avant cet épilogue, Lausanne peut se dire qu'il n'est pas passé loin de la correctionnelle en commençant cette partie de la pire des manières. Après cinq minutes, les Grisons menaient 2-0 grâce à Knak et Bristedt. Puis cette ce match fut le théâtre d'un événement assez rare. Alors que les deux équipes étaient à 4 contre 4, Klas Dahlbeck a battu une troisième fois Kevin Pasche. Mais les arbitres n'ont pas vu le but en live et le jeu a continué pendant plus de quatre minutes, puisqu'il n'y a pas eu le moindre arrêt de jeu. Ce n'est qu'une fois le jeu arrêté que les officiels ont pu aller vérifier les images, valider cette troisième réussite et redonner plus de quatre minutes de hockey.

Dos au mur, le LHC a repris ses esprits. Glauser a réduit le score en power-play à la 18e. A la 33e, Almond a ramené ses couleurs à une longueur. Mais cela ne dura que 20 secondes, le temps pour Bristedt d'y aller de son doublé.

Dans un tiers médian dominé 23-3 (!) aux tirs, Lausanne a trouvé une deuxième fois la faille en avantage numérique par Raffl (40e), un aspect du jeu qui a posé des problèmes aux Vaudois cette saison.

Puis une faute de Nordström sur Riat en début de troisième tiers a failli tout changer. Pendant les cinq minutes de supériorité numérique, les Vaudois ont inscrit deux nouveaux buts par Glauser et Suomela. Quatre goals sur cinq avec un homme de plus sur la glace, à confirmer lors des prochaines échéances. Mais Nussbaumer a pu égaliser et envoyer tout le monde en prolongation.

Zurich reprend la tête

Ajoie n'est pas passé loin d'un nouveau bon résultat. Mais à Langnau, les Jurassiens ont fini par s'incliner 2-1. Daniel Audette a marqué le but des Ajoulots à la 59e. Un tout petit peu trop tard malheureusement.

Tout en haut du classement, Zurich a profité de son succès 2-1 sur Rapperswil pour récupérer la première place au classement à Fribourg.