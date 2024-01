Fribourg impressionne face à Rappi' ++ Nsame à Côme, c'est fait

Le derby tessinois s'est joué sur des détails. Et c'est finalement Ambri qui l'a emporté 2-1 ap. Le but de la victoire est tombé de la crosse de Spacek à la 65e.

A Zurich, privé de Malgin légèrement blessé, Bienne n'est pas parvenu à enchaîner un quatrième succès de rang. Non, ce sont bien les hommes de Marc Crawford qui ont eu le dernier mot pour une victoire 4-1. Rudolfs Balcers s'est distingué en inscrivant un doublé et en délivrant un assist.

Genève justement. Que celui qui comprend quelque chose à cette équipe se lève. Alors que les Genevois sont en finale de la Champions League et qu'ils ont battu consécutivement Fribourg et Lugano, on les imaginait pouvoir ennuyer un Langnau qui n'est pas à proprement parler un foudre de guerre. Mais non, les Aigles ont réussi à rejoindre la première pause avec un déficit de trois buts! Les joueurs de Jan Cadieux ont encaissé deux buts à 4 contre 5 et le troisième alors qu'ils étaient en power-play... Julian Schmutz s'est amusé pour aller déjouer Mayer et inscrire son 17e but de l'exercice.

Et puis avec un deuxième but de Timashov, les Ajoulots ont commencé à y croire et Lausanne à douter. Un doute que les Vaudois n'ont pu effacer qu'à la 58e lorsque Henrik Haapala a inscrit le 4-2. Toujours solidement accroché à sa quatrième place, le LHC compte dix points d'avance sur le 7e, Genève.

Après un tiers initial vierge de buts, tout s'est accéléré en cinq minutes de la 22e à la 27e. Et durant ce laps de temps, Lausanne a inscrit trois buts. Presque sans trop forcer serait-on tenté d'écrire. Jason Fuchs, intenable depuis quelques semaines, Ken Jäger et Jiri Sekac ont trompé Wolf. Les Jurassiens ont eu énormément de peine à se procurer de réelles chances de but, mais ils ont tout de même pu réduire la marque sur un relâchement des Vaudois. C'est Timashov qui a battu Hughes à la 35e.

Un mot pour décrire Fribourg? Confiance. Impressionnant de voir la confiance qui se dégage de ce Gottéron version 23/24. A domicile, on sait que les hommes de Christian Dubé sont les plus efficients de la ligue. Et Fribourg a cette capacité à frapper à n'importe quel moment et ce même si l'équipe ne produit pas un jeu flamboyant.

L'attaquant camerounais a disputé 242 matches officiels sous les couleurs jaune et noir. Il a inscrit 140 buts - le troisième meilleur total du club - et réalisé 39 passes décisives.

Nsame (30 ans) reste dans le coeur des supporters bernois pour avoir inscrit le but de la victoire 2-1 contre Lucerne en avril 2018 qui donnait le premier titre à Young Boys après 32 ans d'attente. Mécontent de son temps de jeu ces derniers mois dans la capitale, Nsame avait fait part de son intention de partir. Bâle et Servette étaient sur les rangs en Super League, mais sans doute que le club bernois ne désirait pas renforcer un adversaire direct.

Nsame était arrivé dans la capitale en été 2017 en provenance de Servette. Il avait ensuite fêté l'une des plus belles périodes du club bernois avec cinq titres de champion à la clé et deux victoires en Coupe de Suisse. Il avait tenté sa chance en Serie A avec le club de Venise lors du premier semestre 2022 sans grand succès.

Daniil Medvedev n'a cependant pas à rougir de ses quatre échecs enregistrés à ce stade de la compétition dans un Majeur. Il a subi à deux reprises la loi de Novak Djokovic (Melbourne 2021, New York 2023), s'inclinant également deux fois face à Rafael Nadal (New York 2019, Melbourne 2022).

Le Russe a rejoint l'Italien, tombeur du no 1 mondial Novak Djokovic dans la première demi-finale, en renversant Alexander Zverev (no 6) 5-7 3-6 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) 6-3 après 4h18' de jeu vendredi.

Daniil Medvedev (no 3) affrontera Jannik Sinner (no 4) en finale de l'Open d'Australie dimanche à Melbourne.

Lara Gut-Behrami est la seule Suissesse à pouvoir tirer un bilan positif de cette journée. Michelle Gisin, Priska Nufer et Stephanie Jenal ont toutes chuté, apparemment sans trop de gravité contrairement à Mikaela Shiffrin qui a dû être héliportée. Quant à Corinne Suter, elle a arrêté sa course après un saut, visiblement touchée à un genou.

"C'est que je suis, comment dire, à court d'énergie", a déclaré Jürgen Klopp (56 ans), vainqueur de six trophées majeurs en plus de huit ans passés à Liverpool, pour justifier son choix surprise. "Je sais que je ne peux pas faire le boulot encore et encore et encore et encore", a-t-il également affirmé.

"On verra. Je ne sais pas. J'ai toujours des ambitions élevées pour les autres Grand Chelem, pour les JO, et les autres tournois que je jouerai. Ce n'est que le début de la saison. Ce n'est pas le même sentiment que d'habitude. Ca a été incroyablement satisfaisant pour moi de commencer la plupart de mes saisons avec un titre en Grand Chelem et de ne jamais perdre en demi-finales ou en finale de l'Open d'Australie. Cette fois, c'est différent, je n'ai pas joué un tournoi à la hauteur de mes standards, au niveau auquel je joue normalement, ou auquel je m'attends à jouer. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le début de la fin. On verra ce qui se passe dans la suite de la saison."

"La série était vouée à se terminer un jour... Au moins j'ai fait tout ce que je pouvais dans des circonstances où je ne jouais pas bien, et j'ai perdu contre un joueur qui a de très bonnes chances de gagner son premier Grand Chelem. Cette ville est très spéciale pour moi, c'est le Grand Chelem où j'ai le plus de réussite. J'espère simplement que j'aurais la chance d'y revenir, de jouer au moins une autre fois."

Le gardien letton de 29 ans, médaillé de bronze du dernier championnat du monde, était arrivé à Lausanne au début de l'exercice 2022/23 en provenance de Langnau. Auteur d'une bonne première saison sous les couleurs vaudoises (34 apparitions, 91% d'arrêts), il n'est plus que le no 3 dans la hiérarchie.

Mais l'Italien n'a pas douté à l'heure de négocier une deuxième balle de match, 55 minutes après la première, armant un coup droit gagnant pour prendre sa revanche sur la défaite subie en trois sets en demi-finale du dernier Wimbledon. Il se frottera à Daniil Medvedev (no 3) ou à Alexander Zverev (no 6) dimanche en finale.

Le no 1 mondial s'est incliné 6-1 6-2 6-7 (6/8) 6-3 en demi-finale de l'Open d'Australie face à Jannik Sinner (no 4), qui disputera donc à 22 ans sa première finale majeure.

Edmonton n'est ainsi plus qu'à deux longueurs du record des Pittsburgh Penguins version 1992/93 (17 victoires de rang). Seuls les Columbus Blue Jackets de 2016/17 (16 succès d'affilée) ont également fait mieux que les Oilers de Connor McDavid, qui ont égalé les New York Islanders (1981/82) et les Penguins (2012/13).

Mis à part la chute de l'année dernière, j'ai vécu de beaux moments à Cortina. Je me sens extrêmement bien ici. Le paysage est magnifique, le lieu et la descente font partie des plus beaux de la Coupe du monde.

- J'ai pu toujours tenir écarté les pensées de cette chute jusqu'à... mercredi quand je suis allée sur la piste. Je n'ai pas eu peur au départ et je n'étais pas bloquée. Mais quand je suis passée à l'endroit, j'ai dû bien regarder. Je crois que c'est normal. De la chute elle-même, je me rappèle de rien. J'ai un blackout. Je n'ai pas été évacuée de la piste, mais je suis descendue toute seule à l'arrivée. Mais la première fois où je suis repassée, c'était spécial.

- Cela s'est pas mal passé. Mais c'était déjà spécial pour moi. Je me suis lancé sur la piste avec un oeil en larmes et l'autre riant. J'ai beaucoup de beaux souvenirs dans ce lieu, mais aussi des plus mauvais.

- Je n'ai rien pu faire pendant trois semaines et j'ai perdu la substance correspondante. C'est allé mieux grâce aux médicaments. Mais pour retrouver la condition, il faut un certain temps. Dans la salle de musculation, je sais exactement combien de poids je peux soulever normalement. C'est amer quand tu remarques que tu n'as aucune chance d'y arriver.

- La neige est comme une autoroute et ne pardonne rien. Si tu sors une fois un peu la ligne, cela va te coûter beaucoup de temps. Dans les longues courbes étirées, tu as besoin de beaucoup de sensations pour tenir la vitesse. Fondamentalement, je peux le faire.

Andrea Glauser, le défenseur tout-terrain du LHC

Défenseur extrêmement utile, Andrea Glauser forme l'une des meilleures paires de National League avec Christian Djoos.

Humble et travailleur, le Fribourgeois de 27 ans est aussi l'une des raisons de l'excellente saison du LHC.

Il n'est pas le plus grand, le plus rapide ni le plus costaud. Pourtant Andrea Glauser fait sans contestation possible partie des meilleurs défenseurs suisses. Convoqué par Patrick Fischer pour les deux derniers Mondiaux, le numéro 96 espère bien être du voyage à Prague en mai. Seulement avant de penser au maillot rouge à croix blanche, Glauser ambitionne d'aller loin avec les Lions.

Les statistiques ne vont pas faire hausser les sourcils. Après 35 parties, Glauser affiche un total de 14 points dont 4 buts. Et deux de ses réussites sont tombées mardi dernier contre Davos. Un goal devant le filet tel un attaquant besogneux, ainsi qu'un tir de la ligne bleue plus typique d'un défenseur.

"Je préfère jouer à la ligne bleue dans cette situation, explique-t-il. Contre Davos, le coach nous voulait Raffl et moi devant le but pour aller récupérer les pucks dans les arrondis au besoin. Je savais que ce serait un sacré boulot, mais je suis là pour ça. On n'a pas forcément des places attribuées en power-play, hormis Pilut. Les quatre joueurs restants essaient de tourner et de prendre la place d'un coéquipier pour conserver la même structure."

Un excellent duo avec Djoos

Andrea Glauser dit ne pas s'intéresser aux chiffres. En allant pourtant un peu plus loin que les points, on remarque que le Fribourgeois possède d'excellentes statistiques avancées. Lorsqu'il est sur la glace, son équipe génère davantage de choses en attaque que contre elle. "Le coach veut que je joue solide derrière avec Djoos, puisqu'on affronte la meilleure ligne adverse en général, précise-t-il. Mais je dois aussi aider offensivement."

Si les chiffres de Glauser attirent l'oeil, c'est parce qu'il joue au côté de Christian Djoos. Le Suédois, arrivé de Zoug l'été passé, est aussi bon qu'il est discret. Et l'ancien joueur de Langnau ne se retient pas au moment d'évoquer son partenaire de ligne: "J'essaie de parler un maximum avec lui. On s'entend vraiment bien. C'est un joueur incroyable. Il n'est pas spécialement rapide, mais il a une excellente vision du jeu. Il ne fait presque jamais d'erreurs et si je peux m'inspirer de ça, c'est positif. Des fois, je fais ma première passe et elle n'est pas précise. Lui dans 99% des cas c'est impeccable et c'est un bonheur de jouer avec lui."

En les observant, on a le sentiment que les deux joueurs se ressemblent, qu'ils possèdent tous les deux cette faculté de réussir peu importe le terrain. "On se comprend bien, appuie Glauser. Je trouve qu'il est meilleur que moi, même si j'ai un peu son style. Je donne plus de charges que lui. Après il est tellement calme et intelligent que j'essaie de travailler ça."

La Suisse dans un coin de la tête

Capable de jouer physique, Andrea Glauser apprécie particulièrement le retour de Michael Raffl. La présence de l'attaquant autrichien, très énergique et dur, semble donner des envies à ses coéquipiers. "Il n'est pas ici pour le plaisir, mais pour gagner quelque chose, note le défenseur lausannois. Quand il était blessé, il a regardé les matches et il m'a dit que j'étais incroyable parce que j'allais charger tout le monde. Alors j'essaie de faire comme lui. Et il ne fait pas que parler, il montre l'exemple et le reste de l'équipe suit.

Même si la saison avec Lausanne est loin d'être terminée, le prochain Championnat du monde en mai doit titiller celui qui en a disputé deux. "Je ne pense pas encore à ça maintenant, conclut-il. Mais c'est clair que c'est un but après la saison en club. Je sais que ma place n'est pas assurée, mais j'aime ça. Cela veut dire que je ne dois pas me relâcher. Ca me ferait ch... de ne pas être dans l'équipe, mais bon, c'est le business."