Fribourg veut offrir le titre à Petar ++ 47 points pour Devin Booker

Cotture: "On veut offrir le titre à Petar" Arnaud Cotture et Fribourg sont en mission à l'heure d'aborder les play-off. "On est en confiance, on a beaucoup de certitudes", lâche l'ailier valaisan d'Olympic, 2e de la phase qualificative, dont l'équipe affronte Monthey-Chablais en quart de finale dès samedi. - Comment jugez-vous votre équipe? "On aborde les play-off avec pas mal de certitudes et l'envie de bien faire. J'ai lu qu'on avait gagné 17 matches consécutifs. On est en confiance, même si on n'a pas toujours été constant au cours de cette série de victoires. Mais on a toujours trouvé le moyen de gagner." - La finale de Coupe de Suisse, remportée début avril face au vainqueur de la phase préliminaire Massagno, a-t-elle constitué un déclic voire un tournant dans la saison? "On le saura en fin de saison. Ce qui est sûr, c'est qu'on a cassé définitivement la mauvaise dynamique du début de saison, marqué par une élimination frustrante en Coupe d'Europe (réd: en phase de poules de l'Europe Cup) et un échec en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Mais on ne peut pas se reposer sur nos lauriers." Se méfier de Lottie - Les observateurs s'attendent à voir Massagno et Fribourg s'affronter en finale. Qu'est-ce qui pourrait nous priver d'un tel choc' "Beaucoup d'équipes peuvent jouer les trouble-fête. A commencer par Monthey-Chablais, qui nous a déjà battus cette saison (réd: lors de la 1re journée, le 1er octobre). Aucune des quatre meilleures équipes n'est à l'abri d'une mauvaise surprise si elle perd un des deux premiers matches à domicile. Boncourt, Nyon et Neuchâtel ont aussi les moyens de gêner respectivement Massagno, les Lions et Vevey Riviera. Ca peut aller très vite si tu ne mènes pas 2-0 après deux matches à la maison." - Quelle sera la clé de la série face à Monthey? "La défense, surtout la nôtre. Leur meneur Jayzec Lottie (21,4 points de moyenne dans la phase préliminaire) est un super joueur. Ils ont des étrangers de qualité, et beaucoup d'options dans le jeu extérieur. A nous de leur compliquer la vie." - Votre coach Petar Aleksic a annoncé son départ pour la fin de la saison. Etes-vous vraiment en mission pour lui? "Vraiment, oui! On veut offrir le titre à Petar. On est avec lui. Il a apporté tellement à tant de joueurs ici. On veut lui offrir un départ à la hauteur de ses mérites. Il fut pour moi un vrai mentor. Mais il faudra passer à autre chose, c'est valable pour moi, pour le club et même pour le basket suisse." "Frustrant" - Vous êtes également un joueur de 3x3. Les play-off de SBL se termineront après la Coupe du monde de 3x3 prévue du 30 mai au 5 juin, ce qui vous empêchera de briguer une sélection en équipe de Suisse de 3x3... "C'est un peu frustrant, car j'avais la volonté de représenter la Suisse (réd: il a en revanche renoncé à toute sélection à cinq). On a les moyens de faire quelque chose de bien en 3x3, je suis donc déçu. Je dois bien sûr l'accepter car je suis avant tout un joueur de cinq contre cinq. Je ne sais pas si le cinq et le 3x3 sont compatibles. Mais Swiss Basketball s'est peut-être trompé de combat. A cinq, c'est quand même devenu frustrant d'enchaîner les pré-qualifications. On est un peu juste pour espérer se qualifier pour l'Euro 2025. On aurait pu mettre en place un nouveau projet sur le long terme à cinq en visant l'Euro 2029. Or, ma génération (réd: Cotture a 27 ans) ne jouera plus en 2029, alors que c'est maintenant que la fenêtre est ouverte en 3x3 avec la perspective de se qualifier pour les JO 2024."

47 points pour Devin Booker Devin Booker regarde son tir � 3 points percer le filet pour une performance XXL. Image: KEYSTONE/AP/Matt York Phoenix reste en vie. Battus à deux reprises à Denver, les Suns ont remporté 121-144 l'acte III de cette demi-finale de la Conférence Ouest. Pourtant privé de Chris Paul touché à l'aine, Phoenix doit son succès à un partiel de 9-0 à l'entame du dernier quarter mais aussi à la production offensive de Devin Booker et de Kevin Durant, auteurs respectivement de 47 et 39 points. Dans le camp adverse, Nikola Jokic a, lui aussi, livré la marchandise avec un triple double (30 points/17 rebonds/17 assists) qui traduit bien son état de forme étincelant dans ces play-off. A l'Est, Boston a pris la main dans sa demi-finale contre Philadelphia. Les Celtics se sont imposés 114-102 sur le parquet des 76ers pour mener désormais 2-1 dans la série. La nouvelle contre-performance de James Harden, crédité d'un 3 sur 14 au tir après son 2 sur 14 lors de l'acte II, a précipité l'échec des 76ers.

Akira Schmid et les Devils dépassés Akira Schmid inqui�t� par Jesperi Kotkaniemi qui a sign� un doubl�: une soir�e � oublier pour le portier bernois. Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker La marche est apparemment trop haute pour Akira Schmid et New Jersey. Comme deux jours plus tôt, le gardien et les Devils n'ont pas vraiment existé à Raleigh face à Carolina. Battu 5-1 lors de l'acte I, New Jersey s'est incliné 6-1 pour être désormais mené 2-0 dans cette demi-finale de la Conférence Est. On rappellera que les Devils avaient également perdu les deux premiers matches de leur série contre les Rangers au tour précédent... "Chassé" au début du deuxième tiers mercredi, Akira Schmid a cette fois tenu 40 minutes avant d'être remplacé par Vitel Vanecek. Le portier bernois s'est incliné à quatre reprises sur les 25 tirs qui lui ont été adressés. Après un premier tiers sans but, les Devils ont été dépassés au second tiers avec un doublé de Jeseri Kotkaniemi (22e et 24e), et sur des réussites de Jordan Staal (38e) et de Martin Necas (40e). "Ils nous ont encore marché dessus ce soir", rage le capitaine Nico Hischier. Le Valaisan a accusé un bilan de -2. De retour au jeu après avoir fait l'impasse sur l'acte I en raison de la charge dont il avait été victime lors de la dernière rencontre face à New York, Timo Meier a, pour sa part, été crédité d'un bilan de -1, comme Jonas Siengenthaler. L'Appenzellois traverse des séries finales bien laborieuses dans la mesure où il n'a encore comptabilisé aucun point en huit matches. Timo Meier et les Devils se doivent de rebondir dimanche sur leur glace de Newark dans un acte III où la défaite leur sera interdite.

Alcaraz s'offre une nouvelle finale pour ses vingt ans Carlos Alcaraz n'a pas laiss� passer sa chance d'aller en finale � Madrid le jour de ses 20 ans. Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya L'Espagnol Carlos Alcaraz, no 2 mondial et tenant du trophée, s'est offert une nouvelle finale au Masters 1000 de Madrid en dominant le Croate Borna Coric (20e) 6-4 6-3 le jour de ses 20 ans vendredi. En finale dimanche, Alcaraz affrontera dans tous les cas un invité surprise: soit l'Allemand Jan-Lennard Struff (65e), soit le Russe Aslan Karatsev (121e). Tous deux vont jouer l'un contre l'autre pour la deuxième fois du tournoi madrilène, puisque le second avait battu au dernier tour des qualifications le premier, finalement repêché après un forfait de dernière minute. Le protégé de Juan Carlos Ferrero, blessé pour l'Open d'Australie et qui n'a lancé sa saison qu'en février, visera déjà son quatrième titre en 2023, après Buenos Aires, Indian Wells et Barcelone. Sur terre battue, il vient d'obtenir sa 18e victoire de l'année en 19 matches joués. Prometteur à trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin). S'il conserve le titre à Madrid, Alcaraz n'aura qu'à jouer un match à Rome la semaine suivante pour se réinstaller ensuite sur le trône de no 1 mondial aux dépens de Novak Djokovic. En septembre dernier, "Carlitos" était devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire dans la foulée de son premier sacre en Grand Chelem à l'US Open.

Messi s'"excuse" après son voyage en Arabie saoudite Lionel Messi semble aller vers l'apaisement apr�s son voyage controvers�. Image: KEYSTONE/EPA/Mohammed Badra Lionel Messi s'est excusé vendredi "auprès du club" et de ses "coéquipiers" du PSG après son voyage en Arabie saoudite en début de semaine décidé sans l'accord du club. Il s'est exprimé dans une vidéo publiée vendredi sur Instagram. "Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c'était le cas dans les semaines précédentes", a expliqué en espagnol le joueur dans une courte vidéo diffusée vendredi sur Instagram. "J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler, je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club décidera. Je demande pardon à mes partenaires et au club", a-il ajouté.

Nadal renonce aussi à Rome Rafael Nadal inqui�te � trois semaines de Roland-Garrros. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Rafael Nadal, blessé à une hanche depuis l'Open d'Australie en janvier, ne participera pas non plus au tournoi de Rome la semaine prochaine, a-t-il annoncé vendredi sur les réseaux sociaux. Il s'agit pourtant du dernier des trois Masters 1000 sur terre battue avant Roland-Garros (28 mai-11 juin), "Je suis désolé d'annoncer que je ne vais pas pouvoir être à Rome", écrit Nadal, déjà forfait à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid depuis le début de la saison sur ocre. "Malgré une amélioration constatée ces derniers jours, je n'ai pas pu m'entraîner à haut niveau pendant de longs mois, le processus de récupération demande du temps et je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter et de continuer à travailler", poursuit l'Espagnol aux quatorze trophées à Roland-Garros.

Le capitaine Lustenberger prolonge aux Young Boys Fabian Lustenberger, � gauche, poursuivra sa carri�re une saison aux Young Boys. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Fabian Lustenberger a prolongé son contrat avec les Young Boys, champion de Suisse, jusqu'à l'été 2024. Le défenseur de 35 ans était arrivé dans la capitale en été 2019 en provenance d'Hertha Berlin. Lustenberger a fêté trois titres de champion de Suisse et une victoire en Coupe de Suisse. Il a disputé 126 matches officiels avec les "jaune et noir". Le gardien Dario Marzino, formé aux Young Boys, et qui a joué à Winterthour et à Schaffhouse, et qui est de retour dans la capitale depuis l'été dernier, a également prolongé son contrat jusqu'en juin 2024. Il n'a pour l'instant joué qu'une fois pour l'équipe-fanion.

Fin de saison pour Hugo Lloris, blessé Hugo Lloris ne disputera pas la fin de la saison. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le gardien et capitaine de Tottenham Hugo Lloris a déclaré forfait pour le reste de la saison de Premier League en raison d'une blessure à une cuisse, a annoncé le club anglais vendredi. Champion du monde en 2018 avec l'équipe de France et récent retraité international, Lloris s'est blessé le 23 avril pendant la première mi-temps désastreuse contre Newcastle (6-1), lors de laquelle il a pris cinq buts en 21 minutes avant d'être remplacé. Le joueur de 36 ans a manqué les deux matches suivants des Spurs et "sera absent pour la (fin de) saison", a déclaré l'entraîneur intérimaire de Tottenham, Ryan Mason, avant le déplacement à Crystal Palace samedi. "Nous avons eu les résultats, c'est évidemment décevant, mais c'est ce que nous craignions dès le départ", a expliqué le coach. Alors qu'il ne reste qu'un an de contrat à Lloris, Mason n'a pas voulu évoquer l'avenir de son joueur: "Je ne peux pas parler de la saison prochaine", a-t-il indiqué, tout en souhaitant que son capitaine conserve un rôle actif au sein du groupe malgré sa blessure. "Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin qu'il fasse partie du groupe et je suis sûr qu'il le fera", a-t-il souligné. Tottenham reste sur quatre matches sans victoire en championnat et pointe à neuf points de Manchester United, quatrième et premier qualifié pour la Ligue des champions à quatre journées de la fin.

Annik Kälin également au repos forcé Annik K�lin souffre d'une fracture de fatigue au tibia droit Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Après Mujinga Kambundji, une deuxième athlète suisse de pointe est contrainte de reporter son début de saison en plein air. La Grisonne Annik Kälin a annoncé sur Instagram souffrir d'une fracture de fatigue au tibia droit. La médaillée de bronze de l'heptathlon des Européens 2022 ne donne aucune indication concernant la durée de son absence. Elle va "tout donner pour revenir aussi vite que possible, en pleine forme et plus forte", écrit-elle.

Guillaume Maillard de retour aux Vernets Guillaume Maillard revient aux Vernets Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Guillaume Maillard est de retour aux Vernets. L'attaquant de 24 ans s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec Genève-Servette, annonce le champion de Suisse 2023 dans un communiqué. Il évoluait au LHC depuis trois ans, mais a été prêté pour 13 matches à Bienne durant le championnat 2022/23. Formé à Lausanne puis à Fribourg, Guillaume Maillard avait rejoint Genève-Servette à l'âge de 17 ans lors de la saison 2015/16, et avait évolué pour la première fois en National League une année plus tard. Il avait quitté les Vernets en août 2020, impliqué dans l'échange ayant envoyé Tyler Moy à Genève.

Une nuit de folie à Naples Les supporters ont fait la f�te toute la nuit � Naples Image: KEYSTONE/EPA/CIRO FUSCO Naples s'est réveillée vendredi encore ivre de joie après une nuit de célébrations qui a irradié la métropole méridionale pour fêter son 3e titre de champion d'Italie. Les festivités ont toutefois été assombries par un mort et des dizaines de blessés. "Ca a été une émotion unique, il y avait une marée humaine, les gens s'embrassaient et dansaient", racontait vendredi matin Francesca Raucci, une mère de famille accompagnant son fils à l'école. Toute la nuit, chants, pétards et fumigènes ont accompagné la foule qui a envahi les rues dès l'annonce que le Scudetto était enfin revenu à Naples après 33 ans d'absence. "C'est la nuit la plus belle que j'ai vécue", ajoute la quadragénaire, qui confesse avoir fait la fête jusqu'à 4h du matin. "A Naples on aime la vie et faire la fête, c'est ce qui nous différencie des autres villes", explique-t-elle. "Je crois que la fête va durer toute l'année", pronostique-t-elle en souriant. Naples a décroché son titre jeudi soir, à cinq journées de la fin du championnat et plus de 30 ans après les deux premiers de l'époque de Diego Maradona (1987, 1990), grâce à un point offert par Victor Osimhen à Udine (1-1). Les gros titres Tout comme le milanais Silvio Berlusconi la veille, la Première ministre Giorgia Meloni, elle-même romaine pur jus, s'est fendue d'un tweet vendredi matin pour adresser ses "compliments à toute l'équipe, à l'entraîneur Spalletti (...) pour ce résultat mérité". L'évènement a bien sûr fait les gros titres de la presse nationale: "Naples champion, grande fête dans la ville", proclame le quotidien de centre-gauche La Repubblica. La photo d'Osimhen trône en une du quotidien milanais Il Corriere della Sera, qui titre "La fête du Napoli champion", tandis que le journal napolitain Il Mattino se réjouit que "Naples chante", tout en précisant que c'est "sous l'ombre du roi Diego" Maradona, le génie argentin qui avait donné à Naples son dernier titre en 1990. "Délire bleu" Dans ses pages spéciales, le journal raconte "le délire bleu: feux d'artifice comme au Nouvel An, marée de tifosi dans les rues, bonheur sans fin pour la nuit la plus longue depuis 33 ans". Emanuele Canzano, un tifoso de 42 années croisé dans la rue vendredi, avouait "avoir très peu dormi, peut-être une demi-heure". "Aujourd'hui je vais aller travailler avec le maillot du Napoli", dit avec orgueil ce père de famille, dont le fils Matteo est né il y a dix jours et à qui il a acheté un pyjama aux couleurs du club. "Nous, on a attendu 33 ans (pour remporter le titre), lui seulement dix jours", commente-t-il dans un éclat de rire. "Aujourd'hui c'est comme une fête nationale à Naples, et dimanche on va faire un bon déjeuner en famille et on ira se balader en ville avec les drapeaux" aux couleurs du club. Un mort La fête a toutefois été endeuillée par la mort d'un jeune homme de 26 ans après des coups de feu tirés en plein centre-ville. Trois autres personnes ont été blessées lors de ces coups de feu, dont on ne sait pas à ce stade s'ils ont été tirés pour fêter la victoire du club de football de la ville ou s'ils relevaient d'une activité criminelle. Selon les médias, la victime est liée à un clan de la mafia napolitaine. Au total, 203 personnes au total se sont présentées aux urgences des hôpitaux de la ville pour des blessures ou des malaises, selon La Stampa, notamment pour des coups de couteau, des lésions causées par des explosions de pétards, des chutes, des crises de panique ou encore des crises d'asthme causées par l'inhalation de fumigènes. Les célébrations de ce scudetto mérité, tant Naples a dominé la Serie A, vont sans doute se prolonger pour marquer le retour dans le Sud d'un titre monopolisé depuis 22 ans par les trois géants du Nord, la Juventus Turin, l'AC Milan et l'Inter Milan. Une nouvelle éruption de liesse est attendue dimanche lors du match à domicile des Napolitains contre la Fiorentina.

Blessée à un pied, Mujinga Kambundji ne reprendra pas avant mi-juin Mujinga Kambundji est au repos forc� en raison d'une inflammation � un pied Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Mujinga Kambundji est au repos forcé en raison d’une fasciite plantaire, annonce son entourage. La championne d'Europe 2022 du 200 m entamera sa saison en plein air au plus tôt à la mi-juin. La période de repos que la Bernoise de 30 ans s'est accordé dans la foulée de son sacre européen sur 60 m en salle début mars à Istanbul n'a donc pas suffi pour que cette inflammation disparaisse. Gênée par des douleurs chroniques à un pied depuis 2017, elle a décidé de consulter un spécialiste à la fin mars à son retour de Belek où elle était en camp d'entraînement. Sur conseil du Dr. Jörg P. Dunkel, Mujinga Kambundji a alors décidé de pratique une autotransfusion. "Le sang est prélevé, le plasma et les plaquettes sont séparés et activés par centrifugation puis injectés avec précision dans le fascia", explique ce spécialiste de la médecine sportive dans un communiqué. "Cela demande du temps car Mujinga ne peut pas exercer une charge complète après l'injection." Mujinga Kambundji, qui n'avait de toute manière pas prévu de courir à Doha ce vendredi, doit donc renoncer aux étapes de la Ligue de Diamant de Rabat (28 mai), Rome (2 juin) et Paris (9 juin). Elle fera son retour au mieux à Oslo (15 juin), et devrait en tout cas de la partie à Athletissima le 30 juin à Lausanne. "J'aurais évidemment préféré entamer ma saison en mai", souligne la double sportive suisse de l'année (2019, 2022), citée dans un communiqué de son agence de management. "Mais la saison est longue, et les Mondiaux auront heureusement lieu à la fin août", du 19 au 27 août à Budapest, où elle visera trois finales (100, 200 et 4x100 m).

Les JO, si proches et si loin Le basket helvétique ne peut légitimement rêver de Jeux olympiques qu'au travers du 3x3. Mais le chemin est compliqué. Le rêve ne s'était pas matérialisé pour Tokyo 2021 et le temps presse pour qu'il se concrétise à Paris 2024, alors que les premiers tickets donnant accès à un tournoi de qualification seront attribués le 4 juin à l'issue de la Coupe du monde. "Le classement mondial publié le 1er novembre sera déterminant pour les JO. J'espère qu'on aura tous investi suffisamment d'ici là", lâche Westher Molteni, Monsieur 3x3 en Suisse, qui a quitté fin mars son poste de responsable de la discipline chez Swiss Basketball. "Il commençait à y avoir une sorte de conflit d'intérêts", glisse-t-il. "Au départ, Lausanne était la seule équipe suisse de haut niveau, et on était vraiment les mieux placés pour défendre les intérêts du 3x3. Mais avec l'émergence de la Team Montreux et l'arrivée de la Team Fribourg, la donne a changé", poursuit le Tessinois de 36 ans, précisant toutefois qu'il n'avait pas son mot à dire dans un processus de sélection. "En l'état, c'est dans mon rôle de joueur que j'apporte le plus au 3x3", enchaîne le meilleur Suisse au classement mondial (51e), qui a vécu "des semaines très chargées" avec l'organisation à Lausanne les 22/23 avril d'un tournoi Super Quest - qualificatif pour un Masters - dans lequel son équipe n'a pas brillé (10e sur 12). Une priorité "A un autre de montrer la voie à suivre et de faire comprendre que le 3x3 doit être une priorité en Suisse", souligne Westher Molteni, à qui Domenico Marcario a succédé au poste de responsable de la discipline au sein de la fédération. "Le 3x3 n'est plus seulement un sport d'été, comme le beachvolley", tonne-t-il. La comparaison avec le (beach)volley est évidente. Les chances d'y voir un "petit" pays briller malgré un réservoir limité y sont forcément plus grandes que lorsqu'il s'agit d'avoir au moins cinq ou six joueurs ou joueuses de très haut niveau. Le beachvolley a déjà rapporté deux médailles olympiques à la Suisse. "Je connais bien Anouk (Vergé-Dépré) et Joana (Heidrich)", qui se sont parées de bronze aux JO de Tokyo. "Elles ont travaillé d'arrache-pied tous les jours pour réaliser leur rêve. Elles n'auraient pas pu y parvenir si elles avaient également joué en volleyball traditionnel dans le championnat suisse", lâche-t-il. Guère le choix Or, derrière les trois Lausannois (Molteni, Gilles Martin et Marco Lehmann), les cinq meilleurs Helvètes dans la hiérarchie - tous membres de la Team Fribourg en 3x3 - sont soit engagés en play-off de SBL (Thomas Jurkovitz avec Genève, son frère Natan avec Olympic) soit blessés (Jonathan Kazadi, Paul Gravet, Jonathan Dubas). En conséquence, et sans faire injure à la Team Lausanne qui porte haut les couleurs helvétiques sur le circuit mondial, il n'y aura guère le choix à l'heure de composer l'équipe qui représentera la Suisse lors de la Coupe du monde à Vienne (30 mai-4 juin). Reste à désigner celui qui accompagnera le trio lausannois. "Difficile d'imaginer qu'un joueur n'ayant pas pu se préparer en 3x3 fasse partie de l'équipe de Suisse pour la Coupe du monde", convient Hervé Coudray, responsable technique national à Swiss Basketball. "Et je ne souhaite à personne d'être éliminé rapidement des play-off", dont la finale doit démarrer le 3 juin seulement. Autres soucis, même conséquence Les clubs masculins de SBL ont en effet refusé de raccourcir - ou d'interrompre - le championnat dans l'optique de cette Coupe du monde. Chez les dames, la finale des play-off s'est terminée le 22 avril. "C'est plus facile d'avoir une saison plus courte chez les dames avec seulement six équipes en SBL", rappelle Hervé Coudray. "Une demi-douzaine de filles ont ainsi pu commencer à se préparer en 3x3 dès la semaine suivant la fin du championnat", se réjouit le technicien français. Parmi elle, Nadia Constantin, Meline Franchina, Eléa Jacquot et Lin Schwarz ont été retenues pour représenter la Suisse en qualification pour la Coupe du monde ce week-end. Un quatuor inédit donc. Trois titulaires potentielles ont en effet dû renoncer au rendez-vous d'Eilat en Israël, où trois équipes par genre obtiendront leur ticket pour la phase finale de Vienne: Marielle Giroud et Nancy Fora sont blessées, alors qu'Evita Herminjard est encore engagée en club en 2e division française... Au bout du compte, malgré une situation moins complexe que chez les messieurs, la problématique reste la même pour les dames. Le manque de réservoir est un frein à des ambitions pourtant légitimes pour un "petit" pays qui pointe aux 12e (messieurs) et 20e (dames) rangs dans le classement mondial de la discipline.

Les Bucks limogent leur entraîneur Mike Budenholzer Les Bucks ont vir� Mike Budenholzer Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Les Bucks, éliminés dès le premier tour des play-off 2023, ont limogé jeudi leur entraîneur Mike Budenholzer. Ce dernier avait mené Milwaukee au titre NBA deux ans auparavant. Meilleur bilan de la ligue à l'issue de la saison régulière et parmi les favoris au sacre final, les Bucks ont chuté d'entrée contre Miami dans la Conférence Est, une grosse déconvenue dont Budenholzer a fait les frais. "Ce fut une décision très difficile. +Bud+ a aidé à mener notre équipe pendant cinq incroyables saisons, jusqu'au premier titre des Bucks depuis 50 ans, puis dans une période faste", ont expliqué dans une lettre ouverte aux fans le président de la franchise, Peter Feigin, et son directeur général, Jon Horst. Sous les ordres de Mike Budenholzer (2018-2023), les Bucks n'ont jamais manqué les play-off, passant tout près d'une qualification pour les finales dès 2019. Cette année-là, Budenholzer était nommé entraîneur de la saison. Deux ans plus tard, Milwaukee battait Phoenix en six matches pour remporter le titre et mettre fin à un demi-siècle de disette depuis l'ère Kareem Abdul-Jabbar.